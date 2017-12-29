Сроки разработки новой американской субмарины могут быть сорваны
Программа строительства нового поколения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения класса «Колумбия» (Columbia) может столкнуться с перерасходованием бюджетных средств и неожиданными задержками из-за новых и требующих отработки технологий, сообщает Defence.ru со ссылкой на отчет Главного бюджетно-контрольного управления США.
Специалисты управления пришли к заключению, что определить, насколько удачны и применимы новаторские конструкторские решения, удастся лишь в ходе испытаний и эксплуатации первого образца подлодки нового поколения. В частности, «речь идет о проверке реактора с усовершенствованной активной зоной, который не потребует промежуточной перезарядки», также «тестированию подлежит система энергоснабжения, ракетные пусковые установки и движитель».
В результате, на данный момент неизвестно, заработают ли они так, как ожидалось, не потребуется ли дополнительное время для их доработки и не вырастет ли их стоимость сверх запланированных лимитов. Все эти обстоятельства повышают риск, что постройка первой подлодки класса Columbia не завершиться в намеченный срок до 2031 года, говорится в отчете.
По планам ВМС, 12 ракетоносцев типа «Колумбия» заменят состоящие сегодня на вооружении 14 подлодок класса «Огайо». Задержка создания новой субмарины может сказаться на ядерном потенциале США, атомоходы «Огайо» начнут выводить из состава флота уже в 2027 году из-за окончания сроков эксплуатации.
Изначально командование намеревалось завершить большую часть исследований до начала строительство первой подлодки, чтобы снизить риск роста сметы, однако, как отметили в управлении, недавно флот заключил новый контракт на разработку отдельных узлов и деталей «Колумбии», «в то время как критические для всего проекта технологии остаются непроверенными».
Специалисты ведомства напомнили, что подобная практика привела к превышению запланированного бюджета и задержкам в графике сдачи новейшего эсминца «Зумвальт» и авианосца класса «Джеральд Форд».
Строительство головного подводного крейсера предположительно обойдется в $ 12,4 млрд., из которых 4,8 млрд. израсходуют на НИОКР. Всего же программа нового поколения подлодок оценивается в $ 267 млрд. на весь срок службы этих субмарин, который должен составить более 40 лет. Из указанной суммы 128 млрд. потратят на исследования, разработку и закупку 12-ти подлодок.
Специалисты управления пришли к заключению, что определить, насколько удачны и применимы новаторские конструкторские решения, удастся лишь в ходе испытаний и эксплуатации первого образца подлодки нового поколения. В частности, «речь идет о проверке реактора с усовершенствованной активной зоной, который не потребует промежуточной перезарядки», также «тестированию подлежит система энергоснабжения, ракетные пусковые установки и движитель».
В результате, на данный момент неизвестно, заработают ли они так, как ожидалось, не потребуется ли дополнительное время для их доработки и не вырастет ли их стоимость сверх запланированных лимитов. Все эти обстоятельства повышают риск, что постройка первой подлодки класса Columbia не завершиться в намеченный срок до 2031 года, говорится в отчете.
По планам ВМС, 12 ракетоносцев типа «Колумбия» заменят состоящие сегодня на вооружении 14 подлодок класса «Огайо». Задержка создания новой субмарины может сказаться на ядерном потенциале США, атомоходы «Огайо» начнут выводить из состава флота уже в 2027 году из-за окончания сроков эксплуатации.
Изначально командование намеревалось завершить большую часть исследований до начала строительство первой подлодки, чтобы снизить риск роста сметы, однако, как отметили в управлении, недавно флот заключил новый контракт на разработку отдельных узлов и деталей «Колумбии», «в то время как критические для всего проекта технологии остаются непроверенными».
Специалисты ведомства напомнили, что подобная практика привела к превышению запланированного бюджета и задержкам в графике сдачи новейшего эсминца «Зумвальт» и авианосца класса «Джеральд Форд».
Строительство головного подводного крейсера предположительно обойдется в $ 12,4 млрд., из которых 4,8 млрд. израсходуют на НИОКР. Всего же программа нового поколения подлодок оценивается в $ 267 млрд. на весь срок службы этих субмарин, который должен составить более 40 лет. Из указанной суммы 128 млрд. потратят на исследования, разработку и закупку 12-ти подлодок.
Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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