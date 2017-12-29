21:18 29 декабря

Сроки разработки новой американской субмарины могут быть сорваны

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Программа строительства нового поколения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения класса «Колумбия» (Columbia) может столкнуться с перерасходованием бюджетных средств и неожиданными задержками из-за новых и требующих отработки технологий, сообщает Defence.ru со ссылкой на отчет Главного бюджетно-контрольного управления США.



Специалисты управления пришли к заключению, что определить, насколько удачны и применимы новаторские конструкторские решения, удастся лишь в ходе испытаний и эксплуатации первого образца подлодки нового поколения. В частности, «речь идет о проверке реактора с усовершенствованной активной зоной, который не потребует промежуточной перезарядки», также «тестированию подлежит система энергоснабжения, ракетные пусковые установки и движитель».


В результате, на данный момент неизвестно, заработают ли они так, как ожидалось, не потребуется ли дополнительное время для их доработки и не вырастет ли их стоимость сверх запланированных лимитов. Все эти обстоятельства повышают риск, что постройка первой подлодки класса Columbia не завершиться в намеченный срок до 2031 года, говорится в отчете.

Сроки разработки новой американской субмарины могут быть сорваны


По планам ВМС, 12 ракетоносцев типа «Колумбия» заменят состоящие сегодня на вооружении 14 подлодок класса «Огайо». Задержка создания новой субмарины может сказаться на ядерном потенциале США, атомоходы «Огайо» начнут выводить из состава флота уже в 2027 году из-за окончания сроков эксплуатации.

Изначально командование намеревалось завершить большую часть исследований до начала строительство первой подлодки, чтобы снизить риск роста сметы, однако, как отметили в управлении, недавно флот заключил новый контракт на разработку отдельных узлов и деталей «Колумбии», «в то время как критические для всего проекта технологии остаются непроверенными».

Специалисты ведомства напомнили, что подобная практика привела к превышению запланированного бюджета и задержкам в графике сдачи новейшего эсминца «Зумвальт» и авианосца класса «Джеральд Форд».

Строительство головного подводного крейсера предположительно обойдется в $ 12,4 млрд., из которых 4,8 млрд. израсходуют на НИОКР. Всего же программа нового поколения подлодок оценивается в $ 267 млрд. на весь срок службы этих субмарин, который должен составить более 40 лет. Из указанной суммы 128 млрд. потратят на исследования, разработку и закупку 12-ти подлодок.

Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 20

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  1. svp67 Сегодня, 16:15 Новый
    Сроки разработки новой американской субмарины могут быть сорваны
    Ну не все у нас сроки "вправо" сдвигаются... Ну, все самое новое и современное создается с трудом, с огромным трудом...
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    svp67
    1. oleg-gr Сегодня, 18:08 Новый
      Распилы и откаты приветствуются. После этого можно и технологии отрабатывать по частям. Не спеша. Лоббисты свою долю имеют обязательно.
      Жалоба
      oleg-gr
    2. НЕКСУС Сегодня, 20:38 Новый
      Цитата: svp67
      Ну не все у нас сроки "вправо" сдвигаются...

      У нас по Бореям-Б тоже все весьма пока туманно.
      Да и по Хаски тоже очень много вопросов и неопределенности. При том,что нам Хаски нужна куда больше,чем Колумбия США,учитывая количественный перевес матрассов и НАТО в целом.
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      НЕКСУС
  2. Арон Заави Сегодня, 16:16 Новый
    Блин. request Ну разве можно серьезно такое печатать? До вывода первой "Огайо" еще 10 лет. Да за это время черте что в Мире произойти может .
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    Арон Заави
    1. Идущий Сегодня, 16:25 Новый
      Оно то может , но наработки делать надо , у нас тоже все сроки плавают в сторону увеличения.
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      Идущий
    2. Sistema Сегодня, 16:55 Новый
      Цитата: Арон Заави
      Да за это время черте что в Мире произойти может .

      Евреи обычно загодя все перемены чуят , ведь так Арон..? К тому времени США может уже не существовать , как государства..
      Так что пусть не переживают..!
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      Sistema
    3. Chertt Сегодня, 17:33 Новый
      Цитата: Арон Заави
      Ну разве можно серьезно такое печатать? До вывода первой "Огайо" еще 10 лет. Да за это время черте что в Мире произойти может .

      Согласен с вами. Все в мире меняется с такой скоростью, что подобные статьи должны публиковаться в разделе "футуристические прогнозы"
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      Chertt
      1. voyaka uh Сегодня, 20:07 Новый
        А я не согласен. Пожалуй самое устойчивое, что есть в мире - это графики перевооружения ВМФ США. Посмотрите, как выполнялись графики смены поколений авианосцев, эсминцев, АПЛ. Тютелька в тютельку на протяжении десятилетий.
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        voyaka uh
    4. PN Сегодня, 18:17 Новый
      10 лет в компьютерной сфере это целая вечность, а в кораблестроении срок не большой. Так что не путайте божий дар с яичницей.
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      PN
  3. новичок Сегодня, 16:19 Новый
    аминь! дай Бог, что б лет надцать игрались в недоделку.
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    новичок
  4. Bronevick Сегодня, 16:22 Новый
    Надо накатить.
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    Bronevick
    1. Sistema Сегодня, 16:52 Новый
      Цитата: Bronevick
      Надо накатить.

      Молча ,не чокаясь ... drinks
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      Sistema
      1. devis Сегодня, 17:37 Новый
        Цитата: Sistema
        Цитата: Bronevick
        Надо накатить.

        Молча ,не чокаясь ... drinks

        За ! Зумвальт ll!
        Жалоба
        devis
  5. tchoni Сегодня, 16:51 Новый
    Флот США может себе позволить еще лет 20 это лодку разрабатывать и строить. Ни колличественных, ни качественных конкурентов в этот период у них не появится
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    tchoni
    1. Vard Сегодня, 16:53 Новый
      Только один вопрос... А она за чем нужна...
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      Vard
      1. san4es Сегодня, 19:33 Новый
        Цитата: Vard
        ... А она за чем нужна...

        ...Для их "исключительности".
        Жалоба
        san4es
  6. Дормидонт Сегодня, 16:51 Новый
    Побольше бы таких замечательных новостей
    Жалоба
    Дормидонт
  7. мерцание Сегодня, 17:02 Новый

    ... обойдется в $ 12,4 млрд., из которых 4,8 млрд. израсходуют ... оценивается в $ 267 млрд. ... 128 млрд. потратят ...

    А еще трындят, что только у нас пилят winked да мы дети по сравнению с амерами belay
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    мерцание
  8. Геркулесыч Сегодня, 17:27 Новый
    Даже если ее делать из чистого золота, она дешевле выйдет! Ну у них и цены! Наши коррупционеры о таких деньгах мечтать только могут!
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    Геркулесыч
  9. sabakina Сегодня, 18:50 Новый
    Кто в теме, скажите, почему они рубку на нос поставили? Собираются управлять ею по автомобильному? Ведь в случае шушера из последнего отсека можно и не добежать до спасательной капсулы...
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    sabakina
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