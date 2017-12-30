09:40 30 декабря

США озвучили данные о "случайно" погибших мирных жителях САР в результате ударов коалиции

Командование так называемой американской коалиции опубликовало данные о количестве ударов, нанесённых в Сирии, и о числе жертв среди гражданского населения в результате "ошибочных ударов". Заявлено о том, что в общей сложности по боевикам было нанесено с 2014 года около 28,5 тыс. ударов, при этом погибли 1799 мирных граждан.

Штаб операции сообщает, что «проводятся расследования по фактам гибели гражданских лиц». Если верить представителям Пентагона, то расследование завершено по 817 фактам. Итогами таких «расследований» обычно становится признание, что удар по мирным жителям был действительно нанесён авиацией американской коалиции, при этом ни один из лётчиков, такие удары наносивших, фактически никакой ответственности в итоге не несёт. Говорить о возбуждении уголовных дел и вовсе не приходится.

США озвучили данные о "случайно" погибших мирных жителях САР в результате ударов коалиции



Обращает на себя внимание тот факт, что достаточно быстро утихают разговоры так называемых международных правозащитников о совершении американскими военнослужащими военных преступлений в Сирии и Ираке. Обычно всё ограничивается заявлениями о том, что Пентагон должен провести расследование. И Пентагон расследование проводит... Такое, что главной причиной гибели мирных жителей объявляется «близость нахождения гражданских лиц с объектами террористов во время нанесения удара».

Зато уголовные дела в США молниеносно возбуждаются, если кто-либо из американцев сам пытается заявить о военных преступлениях ВС Соединённых Штатов. Дело Брэдли Мэннинга тому один из примеров.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 07:02
    Пындосы неприкасаемые ! Юридически ! Но радует , что они сами друг друга расстреливают !
    ФЕОДОР
    1. Sharky Сегодня, 07:04
      Обращает на себя внимание тот факт, что достаточно быстро утихают разговоры так называемых международных правозащитников о совершении американскими военнослужащими военных преступлений в Сирии и Ираке

      Очевидно, кто всех этих правозащитников кормит. Вопрос в другом: как победить всю эту несправедливость?
      Sharky
    2. 210окв Сегодня, 07:09
      Где расстреливают друг друга?В Сирии?Они мирняк уничтожают,а не сами себя......
      Цитата: ФЕОДОР
      Пындосы неприкасаемые ! Юридически ! Но радует , что они сами друг друга расстреливают !
      210окв
    3. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:22
      Все эти опубликованные данные мериканцев больше похожи на угрозу т.к. наказания за такие преступления не было и не будет..типа вот что может ,,случайно,, случиться с теми,кто усомнится в матрасной исключительности..
      ДЕДПИХТО
  2. федоров Сегодня, 07:14
    Ну а если Россиские ВКС "случайно" лупанут по америкосам в Сирии, что собственно они там делают ? Лавров уверен ,не покраснеет. И найдет ,что сказать, как и Конашенков - Ликвидирована база террористов. Примерно так в мечтах.
    А лучше из Каспия - хрен его знает, промахнулись.
    федоров
  3. Дормидонт Сегодня, 07:41
    Массовые зверские убийства мирного населения - фирменный стиль и многовековая традиция англо-саксов
    Дормидонт
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:51
    Я бы вообще то сейчас от имени Сирийского народа все суды планеты завалил исками к сша, с требованиями возмещения ущерба, и сумму иска выставил эдак пару триллионов евро! Кроме того, командующего американским военным сбродом объявил в международный розыск, как особо опасного преступника! И не его одного -всех тех, кто отправлял янки в Сирию, и всех американских командиров подраздилений в Сирии, в должности от командира роты, эскадрильи!
    Геркулесыч
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:17
      О чем вы?..да такие иски даже Верховный Суд РФ не примет,не говоря уже об европейских подматрасных.Разве только в суд Ына обратиться,только кто их слушает..
      ДЕДПИХТО
  5. GLIMMERING Сегодня, 09:28
    Цитата: Геркулесыч
    Я бы вообще то сейчас от имени Сирийского народа все суды планеты завалил исками к сша, с требованиями возмещения ущерба, и сумму иска выставил эдак пару триллионов евро! Кроме того, командующего американским военным сбродом объявил в международный розыск, как особо опасного преступника! И не его одного -всех тех, кто отправлял янки в Сирию, и всех американских командиров подраздилений в Сирии, в должности от командира роты, эскадрильи!

    Правильно!
    GLIMMERING
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