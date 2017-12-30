США озвучили данные о "случайно" погибших мирных жителях САР в результате ударов коалиции

Командование так называемой американской коалиции опубликовало данные о количестве ударов, нанесённых в Сирии, и о числе жертв среди гражданского населения в результате "ошибочных ударов". Заявлено о том, что в общей сложности по боевикам было нанесено с 2014 года около 28,5 тыс. ударов, при этом погибли 1799 мирных граждан.Штаб операции сообщает, что «проводятся расследования по фактам гибели гражданских лиц». Если верить представителям Пентагона, то расследование завершено по 817 фактам. Итогами таких «расследований» обычно становится признание, что удар по мирным жителям был действительно нанесён авиацией американской коалиции, при этом ни один из лётчиков, такие удары наносивших, фактически никакой ответственности в итоге не несёт. Говорить о возбуждении уголовных дел и вовсе не приходится.Обращает на себя внимание тот факт, что достаточно быстро утихают разговоры так называемых международных правозащитников о совершении американскими военнослужащими военных преступлений в Сирии и Ираке. Обычно всё ограничивается заявлениями о том, что Пентагон должен провести расследование. И Пентагон расследование проводит... Такое, что главной причиной гибели мирных жителей объявляется «близость нахождения гражданских лиц с объектами террористов во время нанесения удара».Зато уголовные дела в США молниеносно возбуждаются, если кто-либо из американцев сам пытается заявить о военных преступлениях ВС Соединённых Штатов. Дело Брэдли Мэннинга тому один из примеров.