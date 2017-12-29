21:19 29 декабря

В Минобороны рассказали о структуре бюджета Вооруженных сил

Расходы на содержание Вооруженных сил РФ в следующем году составят 1,3 трлн рублей, а на их переоснащение - 1,5 трлн. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

В Минобороны рассказали о структуре бюджета Вооруженных сил


Расходы на национальную оборону не равны расходам на содержание армии
- подчеркнула замминистра. Она сообщила, что в 2016 и 2017 годах расходы на оснащение превосходили расходы на содержание армии, уточнив, что на них приходилось в этот период 60 и 40% бюджета ведомства соответственно.


Говоря про 2018 год, Шевцова заметила, что эта тенденция сохранится - "1,5 трлн - расходы на переоснащение, 1,3 трлн - расходы на содержание".

В частности, по разделу "Расходы на оснащение ВС" с 2015 года налоговые платежи предприятий оборонно-промышленного комплекса в местные и региональные бюджеты составили 481 млрд рублей, на заработную плату - 444 млрд рублей.

22 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина , что бюджет военного ведомства на 2018 год составит $46 млрд.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. q75agent Сегодня, 18:00
    воруют один фиг wink
    q75agent
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:03
      Поэтому нужны расстрелы с массовой конфискацией заранее сныканнного у родни, и дружбанов, а заодно за сокрытие и сажать надолго подельников, а не миндальничать!
      Геркулесыч
      1. 210окв Сегодня, 18:15
        Да это просто было бы замечательно..Но пока на Лубянке стоит камень сторонников Лженицына,а не "Феликс Железный" воровать будут по нарастающей
        Цитата: Геркулесыч
        Поэтому нужны расстрелы с массовой конфискацией заранее сныканнного у родни, и дружбанов, а заодно за сокрытие и сажать надолго подельников, а не миндальничать!
        210окв
      2. АКС Сегодня, 18:18
        нужны не просто расстрелы, а превентивные расстрелы или даже четвертование всей семьи как настоящего так и будущего взяточника!!!! предлагаю начать с Вас и Вашей родни! ведь Вы не можете дать гарантию что Вы не будете брать или не берете взяток!!!
        Предложенный мной способ решения проблемы взяток хорош также тем,что есть у Вас например родственник который берет взятки, а Вы об этом не знаете. Так увидев казнь Вас и Вашей семьи он испугается и перестанет брать взятки!!!!
        Вот, что в моем понятие не миндальничать. а то что Вы предлагаете это либеральное соплежуйство!!!
        АКС
        1. Геркулесыч Сегодня, 19:41
          АСК-искренне советую вам пройти лечение у хорошего психиатра , вам это нужно и срочно, ибо вы явно объявили войну собственной голове! !!Я работал на таких местах, где легко было озолотиться, НО НИКОГДА в жизни я не взял чужого, я даже горжусь своей честностью, а свидетелей моих слов могу предоставить не один десяток человек! Далее, по тексту, хочется вас по асфальту размазать, танком, водить умею т72, за то что вы написали про мою семью! В моем родном Ростове на Дону я за подобное ломал и челюсти, и руки тем кто рисковал угрожать мне или же моей семье! Так что бегите, неуважаемый, на прием, там по таким как вы подлецам плачут со смирительной рубашкой на руках! Можете настучать на меня администрации сайта, вам это плевое дело, но запомните, за человека я вас с этой секунды больше считать не желаю, и отвечать на ваши гнилые комментарии мне взападло!
          Геркулесыч
          1. АКС Сегодня, 20:52
            может Вы и Ваша семья честная(может быть, а может и нет, ведь это Ваше субъективное мнение и Ваших дружбанов), но вот ваши друзья и родственники могут оказаться оборотнями-взяточниками. Вы же сами предложили: Поэтому нужны расстрелы с массовой конфискацией заранее сныканнного у родни, и дружбанов так чего Вы обижаетесь? или Вами предложеное на Вас не распрастроняется?
            А я развил Ваше предложение и споектировал на конкретного человека, то есть на Вас. чем вызвал бурную реакцию! вот это и называется политика двойных стандартов! я уж не знаю где Вы там работали. но должны знать, что человек или родственник его может быть кристально честным, но его можно использовать в темную и будет он без вины виноватым! так что набирайтесь жизненного опыта и не давайте глупых советов, которые могут обратится против Вас!!!
            можете относится ко мне как хотите, Ваше право!!! мы живем в демократическом обществе, где приветствуется плюрализм мнений!!! Ибо в споре рождается истина!!!!! Не хочу советовать Вам посещать врачей, просто для начала почитайте Конституцию РФ ст.49, и УК РФ ст.14 , где сказано. что человек считается не виновным пока не ДОКАЗАНО обратное!!!
            АКС
      3. svp67 Сегодня, 18:31
        Цитата: Геркулесыч
        Поэтому нужны расстрелы с массовой конфискацией з

        Да чего уж там, давайте сразу к МАССОВЫМ расстрелам переходить, с всеобщей ЭКСПРОПРИАЦИЕЙ.
        Тут не расстрелы спасут, а необратимость наказания, соизмеримого с правонарушением.
        Спутники утопили И НИЧЕГО, только ВЫГОВОРЫ. Господа, но так НЕЛЬЗЯ.
        svp67
      4. Икар Сегодня, 18:33
        Не получится конфисковывать. Нынешняя власть не ратифицировала ст. 20 Конвенции ООН по борьбе с коррупцией. И по УК РФ конфискация по взяточным статьям волшебным образом не предусмотрена не только в отношении осужденного, но и в отношении других его родственников или близких лиц.
        Икар
      5. Stoler Сегодня, 21:13
        А как не воровать то !!???? Ведь не сажают !!! request
        Stoler
    2. PN Сегодня, 18:12
      А это кто, на фото?
      PN
      1. ВладГашек Сегодня, 18:22
        На фотке военный главбух, высшее должностное лицо в военной иерархии армии РФ. А надо бы, чтобы главными лицами были лейтенанты, полковники и генералы, а не действительные статские советники.
        ВладГашек
        1. АКС Сегодня, 19:15
          лейтенанты, полковники и генералы, должны командовать ввереными подразделениями и выполнять поставленные задачи!
          а бухгалтером должен быть человек который может не выполнять приказы этих людей и быть свободным от воинской иерархии, что бы не боятся что какой нибудь генерал, если он вскорет несоответствие дебета и кредита, запорет ему очередное звание. доматавшись до нечетко поставленного строевого шага!
          АКС
        2. ПалБор Сегодня, 20:43
          Цитата: ВладГашек
          На фотке военный главбух, высшее должностное лицо в военной иерархии армии РФ. А надо бы, чтобы главными лицами были лейтенанты, полковники и генералы, а не действительные статские советники.

          Самая умная(без иронии)подружка Сердюкова.Сергею Кожугетовичу тоже нужны люди,которые правильно деньги считают.
          Г-жа Шевцова soldier
          ПалБор
      2. svp67 Сегодня, 18:32
        Цитата: PN
        А это кто, на фото?

        На какой?
        svp67
    3. Chertt Сегодня, 19:28
      Твоюж мать.... Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, соответствует Генералу Армии. Этож какой уникальный специалист
      Chertt
  2. танк66 Сегодня, 18:20
    У меня ротный погоны с меньшими звездами увидел- клина словил минут на 5.А на такого генералисимуса ияб онанировал сполгода.
    танк66
  3. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:41
    Вообще говоря, 1,5 трлн - это на уровне прошлых лет, весьма неплохо
    Андрей из Челябинска
  4. Лексус Сегодня, 18:46
    К чему ей эти погонища, не понимаю. Учитесь карьерному росту, любители звёздочек на ВО! soldier
    Лексус
    1. Злой543 Сегодня, 19:53
      А медалей то скока.. Скоро на спину вешать надо будет, сразу видно героической судьбы женщина, подвигов немерено наверное совершила..
      Злой543
      1. Chertt Сегодня, 20:05
        Цитата: Злой543
        сразу видно героической судьбы женщина,

        Комментировать не буду , просто поржу laughing laughing laughing
        Chertt
      2. Оверлок Сегодня, 20:41
        в разведку ходила, в магазин бегала
        Оверлок
        1. Rusland Сегодня, 20:52
          Бывшая налоговик.
          Rusland
  5. коноправ Сегодня, 18:54
    Вот оказывается как выглядит " серый кардинал" Вооруженных сил.
    коноправ
  6. farik68 Сегодня, 19:02
    Боже мой да Судя по планкам эта девочка Великую Отечественную одна победила...... Ну Или на худой конец Это очень хороший замминистра.....
    farik68
    1. Керенский Сегодня, 19:08
      Вот на планки надо внимательно посмотреть! hi
      Керенский
    2. коноправ Сегодня, 20:14
      Там даже есть медаль " За участие в параде". Не как нибудь....
      коноправ
      1. Оверлок Сегодня, 20:42
        она Крым грудью брала- медаль имеет
        Оверлок
  7. tchoni Сегодня, 19:53
    Я на ВО года с 10 го , наверное, но в те слаыные времена здесь небыло столько маразматиков!
    Поэтому нужны расстрелы с массовой конфискацией заранее сныканнного у родни, и дружбанов, а заодно за сокрытие и сажать надолго подельников, а не миндальничать
    Читаешь такой коммент в безобидной статье про оаспределение бюджета в МО и жутко становится. О чем думает такой человек?, Нормален ли он? И, вообще... просто нет слов... Всем прям хочется кого то порасстреливать.
    tchoni
  8. voyaka uh Сегодня, 20:09
    Удивительно, что она до сих пор - не "герой России". На таком посту, и не герой? belay
    voyaka uh
    1. коноправ Сегодня, 20:17
      А ещё лучше , когда и Герой, и Георгий , и Масонский крест!
      коноправ
  9. NKVD Сегодня, 20:37
    За какие интересно заслуги эта дамочка увешана орденскими планками?
    NKVD
    1. Оверлок Сегодня, 20:43
      за боевые заслуги перед некоторыми лицами
      Оверлок
  10. Rusland Сегодня, 20:58
    Антонова во время перевели в Америку, а то и ему бы досталось, на днях в кремле промелькнула такая же ,только ген. л-т.Наверное подруга, а может и заместитель.
    Rusland
  11. osoboye_mneniye Сегодня, 21:18
    В современной форме наши вояки стали напоминать американских из 80-х.
    osoboye_mneniye
Картина дня