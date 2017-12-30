В Абу-Кемале обнаружен игиловский склад с противотанковым оружием
Сирийские военнослужащие озвучили информацию о том, что на базах, ранее контролируемых террористами, обнаружили целый арсенал противотанковых гранатомётов и ракетных комплексов. Один из крупнейших складов был обнаружен накануне в районе ранее освобождённого от боевиков так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ) города Абу-Кемаль. По данным портала AMN, Боевики в спешке бросили десятки единиц оружия и многочисленные боеприпасы. Отмечено, что на вооружении присутствует маркировка стран Восточной Европы.
На этом фоне официальный Дамаск направил обращение к генеральному секретарю ООН и в Совет безопасности с указанием фактов поддержки Соединёнными Штатами Америки представителей террористических группировок.
Фрагмент текста:
К письму прилагаются материалы о том, как сирийская разведка устанавливала факты неоднократного вывоза американской армейской авиацией полевых командиров ИГИЛ* из опасных для них районов. Напомним, что накануне информацию о вывозе игиловских главарей из провинции Дейр-эз-Зор в направлении Хасеке опубликовало сирийское информационное агентство SANA.
Также в письме отражены данные о прибытии колонны боевиков из тренировочного лагеря Эт-Танф (там же располагается американская военная база) в Восточную Гуту (пригород Дамаска).
Стоит ли ожидать оперативной реакции на это письмо со стороны Организации Объединённых Наций, - отдельный вопрос.
На этом фоне официальный Дамаск направил обращение к генеральному секретарю ООН и в Совет безопасности с указанием фактов поддержки Соединёнными Штатами Америки представителей террористических группировок.
Фрагмент текста:
Цель Вашингтона — руками террористов разбить правительственную сирийскую армию и разрушить государственность Сирии.
К письму прилагаются материалы о том, как сирийская разведка устанавливала факты неоднократного вывоза американской армейской авиацией полевых командиров ИГИЛ* из опасных для них районов. Напомним, что накануне информацию о вывозе игиловских главарей из провинции Дейр-эз-Зор в направлении Хасеке опубликовало сирийское информационное агентство SANA.
Также в письме отражены данные о прибытии колонны боевиков из тренировочного лагеря Эт-Танф (там же располагается американская военная база) в Восточную Гуту (пригород Дамаска).
Стоит ли ожидать оперативной реакции на это письмо со стороны Организации Объединённых Наций, - отдельный вопрос.
Автор: с использованием материалов Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)
Использованы фотографии: AMN
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