09:34 30 декабря

В Абу-Кемале обнаружен игиловский склад с противотанковым оружием

Сирийские военнослужащие озвучили информацию о том, что на базах, ранее контролируемых террористами, обнаружили целый арсенал противотанковых гранатомётов и ракетных комплексов. Один из крупнейших складов был обнаружен накануне в районе ранее освобождённого от боевиков так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ) города Абу-Кемаль. По данным портала AMN, Боевики в спешке бросили десятки единиц оружия и многочисленные боеприпасы. Отмечено, что на вооружении присутствует маркировка стран Восточной Европы.

В Абу-Кемале обнаружен игиловский склад с противотанковым оружием


На этом фоне официальный Дамаск направил обращение к генеральному секретарю ООН и в Совет безопасности с указанием фактов поддержки Соединёнными Штатами Америки представителей террористических группировок.


Фрагмент текста:
Цель Вашингтона — руками террористов разбить правительственную сирийскую армию и разрушить государственность Сирии.


К письму прилагаются материалы о том, как сирийская разведка устанавливала факты неоднократного вывоза американской армейской авиацией полевых командиров ИГИЛ* из опасных для них районов. Напомним, что накануне информацию о вывозе игиловских главарей из провинции Дейр-эз-Зор в направлении Хасеке опубликовало сирийское информационное агентство SANA.

Также в письме отражены данные о прибытии колонны боевиков из тренировочного лагеря Эт-Танф (там же располагается американская военная база) в Восточную Гуту (пригород Дамаска).

Стоит ли ожидать оперативной реакции на это письмо со стороны Организации Объединённых Наций, - отдельный вопрос.
Автор: с использованием материалов Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: AMN
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Комментарии 6

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  1. 210окв Сегодня, 07:56
    Жалоба в ООН...Быстрее в "Спортлото" отреагируют..
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 08:30
      Цитата: 210окв
      Жалоба в ООН...Быстрее в "Спортлото" отреагируют..

      Процедура, тем не менее нужная. А дальше многое от наших предстателей зависит.
      Если честно, то я бы задал вопрос представителю США, о том, "как это получается, что США, контролируя все финансовые потоки, не может обнаружить и перекрыть деньги ИГИЛ?" Я надеюсь все понимают, что данное оружие, да в таком количестве стоит БОЛЬШИХ, если не ОГРОМНЫХ денег...
      svp67
  2. Геркулесыч Сегодня, 08:01
    Пора бы игилу и в сша проявить себя, также как и в Сирии! А мы им эти ракеты тогда вернем, как только в сша начнется насаждение "игиловской демократии " !
    Геркулесыч
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 08:02
    Достаточно серьезный арсенал...
    Вождь краснокожих
  4. федоров Сегодня, 08:06
    Думаю там только заряды разные для РПГ-7. Противотанковые комплексы никто бы не оставил. Дорого это. даже по американским понятиям. Хотя на войне пофиг.
    федоров
  5. Evgenijus Сегодня, 08:28
    ООН давно превратилась в слугу Америки, письма из Сирии бросят в корзину ...
    Evgenijus
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