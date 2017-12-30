09:42 30 декабря

Западные СМИ: Россия нарушает санкционный режим в отношении Северной Кореи

После заявление о том, что китайские танкеры перекачивают нефть в танкеры Северной Кореи, «демократические» СМИ объявили, что тем же занимается и Россия. Так, в материале Reuters со ссылкой, конечно же, на неназванные источники информации, заявлено, что Россия нарушает санкционный режим, введённый ООН в отношении КНДР.

Западные СМИ: Россия нарушает санкционный режим в отношении Северной Кореи


Как и в «китайском» случае, заявлено, что Россия наполняет топливом танкеры Северной Кореи в нейтральных водах, затем эти суда доставляют топливо на север Корейского полуострова.


Неназванный источник информационного агентства Рейтер ссылается на спутниковые снимки, которые «есть в распоряжении источника, но он их продемонстрировать не может, так как они секретны».

Если в распоряжении источника такие снимки действительно имеются, то значит ли это, что на них можно разглядеть, под флагом какого именно государства идут те самые танкеры, которые якобы заливают топливо в суда Северной Кореи?

Несколько дней назад Китай, реагируя на обвинения в свой адрес, заявил о том, что заявления о перекачке нефти для нужд КНДР не соответствуют действительности. И всё... «Источники» замолчали.

Напомним, что ранее в западных СМИ была опубликована информация о том, что в КНДР Украина поставляла ракетные двигатели. По заявлениям экспертов это и стало возможной причиной резкого скачка в развитии северокорейской ракетной программы.

Использованы фотографии: KCNA
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. zzdimk Сегодня, 07:22
    А какое дело западу до России? С кем хотим, с тем и торгуем!
    zzdimk
    1. Logall Сегодня, 07:44
      Цитата: zzdimk
      А какое дело западу до России? С кем хотим, с тем и торгуем!

      Так можно сказать насчёт любой ситуации! - с кем хотим, с теми и торгуем. С кем хотим, с тем и воюем. С кем хотим с ними дружим. И т.д. и т.п.
      Но существуют нормы Международного права под которыми подписалась Российской Федерации! А также санкции которые ввела Россия на площадке ООН...
      Logall
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:54
        Логалл -Александр hi зря наши власти вписались в эти санкции против КНДР! Нужно нам их аннулировать, и выйти из режима санкций, то же сделать и в отношении Ирана!
        Геркулесыч
        1. Stas157 Сегодня, 09:37
          Раз объявили санкции, то надо выполнять. В этом смысле, претензии Запада вполне уместны. Вопрос в другом. А, зачем надо было обьявлять России санкции против КНДР?! Мы что, теперь с Западом в одной упряжке? Это же работает против нас!
          Stas157
      2. 73bor Сегодня, 08:00
        Нормы международного права почему-то только для нас и для Китая ,а не пошли -бы США" лесом" ,ну торгуем- а то что ?
        73bor
  2. 210окв Сегодня, 07:25
    А какое мы вообще должны иметь дело до санкций к северокорейцам?Зачем нам идти на поводу тех,кто нам самим кислород перекрывают.
    210окв
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:37
      Ну как зачем?-а взаимовыгодное партнерство?..нам санкции(и поперла наша экономика в гору!,ух поперло импортозамещение!-ДАМ не даст соврать),полосатым-наше ,,чего изволите,,
      ДЕДПИХТО
  3. федоров Сегодня, 07:33
    То, что Южмаш мог поставлять движки, может быть, они нищие, зарплат-работы нет, бастуют. Капец им без России. Разве что тралейбусы единично выпускать, ну или сковородки..
    А насчет нефти, фиг его знает.
    федоров
  4. Tusv Сегодня, 07:33
    Вот блин, американцы. Танкеры загружать разгружать в море, когда по ЖД гоняй скоко хошь
    Tusv
  5. midivan Сегодня, 07:42
    what Эт я правильно понял, что на фотке Батькины Усы виднеются? bully
    midivan
    1. федоров Сегодня, 08:19
      Там не только усы, но и лысина Путина wink
      федоров
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
      3. Сергей Шатин Сегодня, 08:57
        федоров! Ты совсем не адекватный чел. На большее ты не тянешь. Совет - интересуйся, что излагает Европа...
        Сергей Шатин
  6. амурец Сегодня, 07:46
    Если в распоряжении источника такие снимки действительно имеются, то значит ли это, что на них можно разглядеть, под флагом какого именно государства идут те самые танкеры, которые якобы заливают топливо в суда Северной Кореи?
    Дурь прёт- как на дрожжах. Хоть бы поинтересовались, а зачем нам это надо? Есть ЖД-переход: Хасан-Туманган. Хасан — станция Дальневосточной железной дороги, единственный пограничный переход сети РЖД с КНДР. Названа по одноимённому посёлку. Правда не знаю, работает ли он сейчас.
    амурец
  7. begemot20091 Сегодня, 07:56
    Цитата: Logall
    Цитата: zzdimk
    А какое дело западу до России? С кем хотим, с тем и торгуем!

    Так можно сказать насчёт любой ситуации! - с кем хотим, с теми и торгуем. С кем хотим, с тем и воюем. С кем хотим с ними дружим. И т.д. и т.п.
    Но существуют нормы Международного права под которыми подписалась Российской Федерации! А также санкции которые ввела Россия на площадке ООН...

    так можно сказать: флаги на танкерах видим, а как боинг сбивали - не видели belay
    begemot20091
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 08:08
      А кто не видел? Захарченко - своими глазами... Наши военные - своими радарами... Испанский диспетчер - своим монитором...
      Вождь краснокожих
      1. NKT Сегодня, 09:22
        Петро Порошенко на экране своего монитора....
        NKT
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:57
    А что там пресыщенная лживая Европа, в адрес укроины предьяв не кидает, по поставкам движков ракетных, а возможно и передачи технологий Северокорейцам?И наш МИД тоже по этому сообщению отметился гробовым молчанием? Опять "братсконародники " заткнули рты любопытным? ??
    Геркулесыч
  9. синоби Сегодня, 08:11
    Вброс.Очередной повод для санкций ищут.Пофиг.
    синоби
  10. Esoteric Сегодня, 08:27
    Неназванный источник информационного агентства Рейтер ссылается на спутниковые снимки, которые «есть в распоряжении источника, но он их продемонстрировать не может, так как они секретны».

    Представителям нашего МИДа следует назвать этот источник агентства Рейтер всеми формами трёх, распространённых в обиходе слов, используя словосочетания и производные формы, затем послать его туда, где спутниковые снимки, если они напечатаны на мягкой бумаге, используются по специальному назначению, продемонстрировать этому агентству все жесты, обозначающие направление движения, а затем
    легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачьего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный.

    laughing lol laughing
    Esoteric
  11. Сергей Шатин Сегодня, 08:43
    ...танкеры...танкерами... Закрыть Северную Корею БОЛЬШИМ ЗОНТИКОМ!!! И ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Сергей Шатин
    1. PSih2097 Сегодня, 09:10
      Цитата: Сергей Шатин
      Закрыть Северную Корею БОЛЬШИМ ЗОНТИКОМ!!!

      этим... laughing
      Комплекс РЭБ "Мурманск-БН".
      PSih2097
  12. Rostislav Сегодня, 09:21
    Если это заявление правда, то за Росмию можно только порадоваться. Как действительно великая держава она все чаще действует по своему разумению, без оглчдки на продавленное штатами "международное мнение".
    Rostislav
  13. Горный стрелок Сегодня, 09:26
    Они очередной повод для каких нибудь санкций ищут. Зачем ищут? Когда им мешало полное отсутствие доказательств?
    А на спутниковых снимках, вероятно, видны и названия судов, и флаги государственной принадлежности? wassat
    Современные жертвы образования и Голливуда.
    Горный стрелок
Картина дня