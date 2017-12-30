Западные СМИ: Россия нарушает санкционный режим в отношении Северной Кореи
После заявление о том, что китайские танкеры перекачивают нефть в танкеры Северной Кореи, «демократические» СМИ объявили, что тем же занимается и Россия. Так, в материале Reuters со ссылкой, конечно же, на неназванные источники информации, заявлено, что Россия нарушает санкционный режим, введённый ООН в отношении КНДР.
Как и в «китайском» случае, заявлено, что Россия наполняет топливом танкеры Северной Кореи в нейтральных водах, затем эти суда доставляют топливо на север Корейского полуострова.
Неназванный источник информационного агентства Рейтер ссылается на спутниковые снимки, которые «есть в распоряжении источника, но он их продемонстрировать не может, так как они секретны».
Если в распоряжении источника такие снимки действительно имеются, то значит ли это, что на них можно разглядеть, под флагом какого именно государства идут те самые танкеры, которые якобы заливают топливо в суда Северной Кореи?
Несколько дней назад Китай, реагируя на обвинения в свой адрес, заявил о том, что заявления о перекачке нефти для нужд КНДР не соответствуют действительности. И всё... «Источники» замолчали.
Напомним, что ранее в западных СМИ была опубликована информация о том, что в КНДР Украина поставляла ракетные двигатели. По заявлениям экспертов это и стало возможной причиной резкого скачка в развитии северокорейской ракетной программы.
Как и в «китайском» случае, заявлено, что Россия наполняет топливом танкеры Северной Кореи в нейтральных водах, затем эти суда доставляют топливо на север Корейского полуострова.
Неназванный источник информационного агентства Рейтер ссылается на спутниковые снимки, которые «есть в распоряжении источника, но он их продемонстрировать не может, так как они секретны».
Если в распоряжении источника такие снимки действительно имеются, то значит ли это, что на них можно разглядеть, под флагом какого именно государства идут те самые танкеры, которые якобы заливают топливо в суда Северной Кореи?
Несколько дней назад Китай, реагируя на обвинения в свой адрес, заявил о том, что заявления о перекачке нефти для нужд КНДР не соответствуют действительности. И всё... «Источники» замолчали.
Напомним, что ранее в западных СМИ была опубликована информация о том, что в КНДР Украина поставляла ракетные двигатели. По заявлениям экспертов это и стало возможной причиной резкого скачка в развитии северокорейской ракетной программы.
Использованы фотографии: KCNA
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