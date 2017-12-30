«Пентагон: С террористами в Сирии будет бороться искусственный интеллект»

В Пентагоне заявили, что первые месяцы 2018 года посвятят ликвидации разрозненных бандгрупп, ранее входивших в террористическую группировку «Исламское государство» (*запрещено в РФ). Это сообщение приходит на фоне сводок из Сирии о том, что американские вертолёты вновь «засветились» при вывозе главарей ИГИЛ* из провинции Дейр-эз-Зор в Хасеке.А накануне на американском телеканале CNN вышел материал, посвящённый применению США элементов искусственного интеллекта для борьбы с ИГИЛ*. Речь идёт о разработке «Мэйвен», которая позволяет вести деятельность в военной сфере, направленную против активности террористов.Сообщается, что система искусственного интеллекта заключается в роботизированном анализе видеоконтента, отснятого беспилотными летательными аппаратами. Сегодня, как отмечено, терабайты видео поступают в штабы, однако провести анализ всего отснятого материала «в ручном» режиме не представляется возможным. На сегодняшний день, как заявлено в материале, 99% всего видео с БПЛА США не изучено. На помощь, как считает Пентагон, в данном случае и придёт искусственный интеллект программы «Мэйвен». Он будет «отсматривать» видео с дронов, затем выявлять точки активности террористов и передавать команды на уничтожение целей.При этом не сообщается, будут ли в конечном итоге поступающие команды фильтроваться человеком, или ударные беспилотники будут наносить удары исключительно на основании данных используемой программы? Если всё рассчитано на второй вариант, то готовы ли в Пентагоне гарантировать, что программа не допустила ошибку, и что удар наносился именно по террористам?