21:59 30 декабря

Пентагон: С террористами в Сирии будет бороться искусственный интеллект

В Пентагоне заявили, что первые месяцы 2018 года посвятят ликвидации разрозненных бандгрупп, ранее входивших в террористическую группировку «Исламское государство» (*запрещено в РФ). Это сообщение приходит на фоне сводок из Сирии о том, что американские вертолёты вновь «засветились» при вывозе главарей ИГИЛ* из провинции Дейр-эз-Зор в Хасеке.

А накануне на американском телеканале CNN вышел материал, посвящённый применению США элементов искусственного интеллекта для борьбы с ИГИЛ*. Речь идёт о разработке «Мэйвен», которая позволяет вести деятельность в военной сфере, направленную против активности террористов.

Сообщается, что система искусственного интеллекта заключается в роботизированном анализе видеоконтента, отснятого беспилотными летательными аппаратами. Сегодня, как отмечено, терабайты видео поступают в штабы, однако провести анализ всего отснятого материала «в ручном» режиме не представляется возможным. На сегодняшний день, как заявлено в материале, 99% всего видео с БПЛА США не изучено. На помощь, как считает Пентагон, в данном случае и придёт искусственный интеллект программы «Мэйвен». Он будет «отсматривать» видео с дронов, затем выявлять точки активности террористов и передавать команды на уничтожение целей.


Пентагон: С террористами в Сирии будет бороться искусственный интеллект


При этом не сообщается, будут ли в конечном итоге поступающие команды фильтроваться человеком, или ударные беспилотники будут наносить удары исключительно на основании данных используемой программы? Если всё рассчитано на второй вариант, то готовы ли в Пентагоне гарантировать, что программа не допустила ошибку, и что удар наносился именно по террористам?

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. 210окв Сегодня, 09:07
    Включите наконец мозг и примените интеллект.А не инстинкт русофобии.Прекратите поддерживать всяких сволочей..А,это низзяя!Это же "нужные" сволочи..
    210окв
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:30
      А накануне на американском телеканале CNN вышел материал, посвящённый применению США элементов искусственного интеллекта для борьбы с ИГИЛ*. Речь идёт о разработке «Мэйвен»
      Вот ,и тут все перепутали..той искусственный интеллект ,,Псакинг,, называется fool
      ДЕДПИХТО
    2. Комментарий был удален.
      1. 210окв Сегодня, 10:19
        Опа!Заштатные ушки вылезли.. Если не поняли о чем речь,так и нечего тут коптить..Нестор!wassat
        Цитата: chidoryan
        Как Хезболла или Асад, тоже нужные сволочи, да да, урякалка?
        210окв
        1. pjastolov Сегодня, 10:22
          Цитата: 210окв
          Опа!Заштатные ушки вылезли..

          нет - это искусственный интеллект во всей красе, и уже выявил террористов laughing
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:07
            Володя , привет ! hi Подозреваю что ИИ будет спрашивать "ты бармалей ?" и на ответ "таки ви шо ? Конечно нет !" пропускать . wink
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 11:21
              привет Паша! hi ну таки да feel
              pjastolov
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:53
                И таки шо я за вас не сомневался ? wassat
                bouncyhunter
                1. pjastolov Сегодня, 13:13
                  Цитата: bouncyhunter
                  И таки шо я за вас не сомневался ? wassat

                  pjastolov
      2. Зяблицев Сегодня, 10:36
        Вот в каком инкубаторе подобных "товарищей" клонируют...Любишь целовать звездно-полосатую задницу, ну так и иди на сайты Пентагона! Зачем здесь то отсвечивать, причем неся полную ахинею? Впрочем ник - Нестор Махно- подсказывает нам, что это действительно, высшее проявление искусственного интеллекта... laughing
        Зяблицев
        1. Комментарий был удален.
          1. Зяблицев Сегодня, 10:43
            Шавка то здесь пока что одна,...Удачи на фронте троллизма желать не буду - главное не надорваться при усиленном интеллектуальном напряге...! laughing
            Зяблицев
            1. chidoryan Сегодня, 11:08
              шавок тут много. На кого хозяин сказал гавкать на того и гавкаете. Позорище. Погавкай про распилы лучше, оценка чьего то интеллектуального уровня явно не твоя прерогатива. Зомбированный контрацептив вместо мозга.
              chidoryan
              1. Зяблицев Сегодня, 11:11
                laughing Обиделся, мой юный "друг"! Но ты духом не падай - давай еще пиши! У тебя обязательно все получится!
                Зяблицев
                1. Комментарий был удален.
                  1. Зяблицев Сегодня, 11:16
                    Все, на сегодня хорош с тобой переписываться - для меня, общение с подобными тебе пациентами, особенно по утрам, возможно только в гомеопатических дозах! Дальше, как в кино, ты уж "Сама, сама, сама...!" laughing
                    Зяблицев
                    1. Комментарий был удален.
                      1. sabakina Сегодня, 12:28
                        Цитата: chidoryan
                        слышу слив унитаза...

                        Этот слив по тебе, родной...
                        sabakina
            2. 210окв Сегодня, 12:34
              Евгений,не обращай внимание на особо обделённым..С наступающим и всех благ hi
              Цитата: Зяблицев
              Шавка то здесь пока что одна,...Удачи на фронте троллизма желать не буду - главное не надорваться при усиленном интеллектуальном напряге...! laughing
              210окв
              1. Зяблицев Сегодня, 12:37
                Дмитрий!С Наступающим Новым годом! hi
                Зяблицев
    3. самоход Сегодня, 11:36
      у амеров естественного интеллекта не хватает для адекватного противодействия "агрессорам". а им еще и искусственный предлагают. что делать-то с ним будете?! (стёб) laughing
      самоход
      1. Офицер запаса Сегодня, 12:52
        «Пентагон: С террористами в Сирии будет бороться искусственный интеллект»

        Сам Йенс Столтенберг?!
        Офицер запаса
    4. 73bor Сегодня, 19:06
      Это просто фиерия умозаключений ,искусственный интеллект -значит никто!
      73bor
  2. svp67 Сегодня, 09:08
    "Боевой искусственный интеллект" - кошмар "Терминатора" начал сбываться....
    svp67
    1. voyaka uh Сегодня, 14:04
      Опасность есть действительно. У Пелевина есть обалденная повесть, как русский ненавистник империализма сбивал в Афганистане американские дроны с ИИ с помощью издевательских предложений на английском, написанных на песке. ИИ перегревался от возмущения и дрон падал fellow
      voyaka uh
      1. svp67 Сегодня, 16:15
        Цитата: voyaka uh
        ИИ перегревался от возмущения и дрон падал

        Интересное решение, интересно в жизни выполнимое ли?
        svp67
        1. region58 Сегодня, 19:14
          Цитата: svp67
          интересно в жизни выполнимое ли?

          Типа так? smile
          region58
      2. _Jack_ Сегодня, 21:13
        Скорее фантастический рассказ, мне эта идея показалась слишком фантастической. Что бы ИИ применяемый в военных целях эмоции испытывал, да ещё неконтролируемые это как то несерьёзно.
        Мне у Пелевина больше нравится когда он буддистскую философию развивает, чем техническая фантастика. По складу ума он не технарь.
        _Jack_
  3. Gorjelin Сегодня, 09:11
    искусственный интеллект

    естественный у них слишком слаб
    Gorjelin
    1. Туз Бубен Сегодня, 10:57
      Та ни...
      У полосатых есесный просто перестал...существовать или отсутствовать ?
      Туз Бубен
  4. Ураган70 Сегодня, 09:13
    Элемент искусственного интеллекта Маккейна?
    Ураган70
  5. Rostislav Сегодня, 09:13
    готовы ли в Пентагоне гарантировать, что программа не допустила ошибку, и что удар наносился именно по террористам?

    Странная постановка вопроса. Когда это пингвины по террористам били? Жилые кварталы, свадьбы, в лучшем случае экскаватор.
    Rostislav
    1. sabakina Сегодня, 12:31
      Шо? Уже и пингвины вооружились? Всё, хана планете!
      sabakina
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 09:24
    У дары по свадьбам и госпиталям станут чаще ?
    КВУ-НСвД
    1. rotor Сегодня, 10:32
      Теперь они будут всё списывать на ИИ.
      rotor
  7. GLIMMERING Сегодня, 09:24
    "... Он будет «отсматривать» видео с дронов, затем выявлять точки активности террористов и передавать команды на уничтожение целей..."
    "...При этом не сообщается, будут ли в конечном итоге поступающие команды фильтроваться человеком, или ударные беспилотники будут наносить удары исключительно на основании данных используемой программы?..."
    ИИ - это похвально. Но вот что делать с дибилами в госдепе и пентагоне?
    GLIMMERING
    1. No pasaran Сегодня, 09:34
      Что делать....... laughing hi
      No pasaran
    2. NordUral Сегодня, 10:37
      Потому так и суетятся с ИИ, что не знают. Вот и работают с ИИ, чтобы генералов неадекватных заменить.
      NordUral
  8. APASUS Сегодня, 10:02
    Каждый искусственный интеллект кто то настраивает .
    У американцев как правило идет бомбежка колонны беженцев,школы,свадьбы,а потом идет выяснение обстоятельств.
    Не на оборот !
    APASUS
  9. Васся Вассин Сегодня, 10:09
    Скайнет оттачивает удар по мерзким людишкам. ХА_ХА!
    Васся Вассин
  10. Egorovich Сегодня, 10:16
    По школам, свадьбам, больницам, мирным жителям матрасники научились работать практически безошибочно, а вот против басмачей у них точно не получится. Своих выкормышей они только оберегают.
    Egorovich
  11. Балу Сегодня, 10:25
    Пентагон: С террористами в Сирии будет бороться искусственный интеллект

    Я так понимаю, что террористами Пентагон будет считать всех, у кого есть нефть, алмазы, редкоземельные и прочие ископаемые, которые у этих недемократически владеющих недрами туземцев, надо отнять.
    Балу
    1. NordUral Сегодня, 10:35
      Почему будет, сотни лет уже считает так Запад. Мы для них, кстати, не исключение.
      NordUral
  12. rotor Сегодня, 10:29
    Да какой ещё искусственный интеллект - искусственная нейросеть небось.
    rotor
  13. NordUral Сегодня, 10:33
    Бедная Сирия, своих мозгов Америке не хватило, чтобы понять - в Сирии ей делать нечего.
    NordUral
  14. Esoteric Сегодня, 10:37
    Пентагон: С террористами в Сирии будет бороться искусственный интеллект


    Чего удумали? Вы у себя над штатами испытайте, пользы будет больше...
    Esoteric
  15. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:41
    Пентагон: С террористами в Сирии будет бороться искусственный интеллект


    Потому что тупой американский интеллект бессилен хоть что-то сделать. Да и желания у них нет, сами же все замутили, бармалеев оберегают. Зато больницу разбомбить или пару экскаваторов - милое дело.
    Генерал Песчаных Карьеров
  16. К-50 Сегодня, 10:45
    Пентагон: С террористами в Сирии будет бороться искусственный интеллект

    Добавлю: "поскольку нашего разумения не хватает. request " laughing
    К-50
  17. Громобой Сегодня, 11:15
    Идея перспективная и по мере развития может пригодится и на гражданке,ведь главное это принцип отсеивания шлака от действительно ценной и нужной информации.Таким макаром можно выявлять например зайцев в транспорте или злостных неплатильщиков алиментов по походке и частоте моргания глаз,наркоманов,коррупционеров и кого вообще душе угодно.Как известно,у власти нет совести,а есть лишь жажда подольше держаться за ручку трона.Поэтому против народных масс поэтому возможны самые чудовищные перегибы и непотребства.А если над народом землян (человечеством)будет стоять отрешённая от корысти и властолюбия холодная машина ,то многие преступления можно будет давить в зародыше или окончательно искоренить,ведь от наказания будет не уйти и взятку не дашь мегасуперкомпу.Звучит сейчас это фантастически,но человечество неизбежно движется к такой модели.Технологии развиваются стремительно и осталось только придумать надстройку из высокоморальных и неподкупных Homo sapiens,которые будут в иерархии стоять выше электронного правительства и не позволят никаких несправедливостей по отношению к простым людям .
    Громобой
  18. Геркулесыч Сегодня, 11:42
    Опробуйте систему в действие где нибудь в Чикаго, или Филадельфии, я точно знаю, что там очень много террористов, вот найдите и унечтожьте их сперва у себя!Будут результаты положительными, сообщите я вам еще пару -тройку ваших штатов назову, где также засилье террористов, там их ликвидировать будите! am
    Геркулесыч
  19. Пленник Сегодня, 12:15
    Ну да, ну да. Нагадят, потом скажут компьютер ошибся.
    Пленник
    1. sabakina Сегодня, 12:36
      Цитата: Пленник
      потом скажут компьютер ошибся.

      Ну, как сказать...
      В дверь директора ЦРУ просунулась голова специалиста-техника, обслуживающего суперкомпьютер. Он был всклокочен, небрит, а красные, воспалённые глаза говорили о многих сутках без сна.
      - Шеф, наш искусственный интеллект создал алгоритм победы. Ответ почему-то на русском...
      - Они взломали наш компьютер?
      - Нет, он просто закончил анализ всей истории русского мира, вывел ответ на экран, самопроизвольно исполнил гимн России и отключился...
      - Так что ответил компьютер-то?!
      - "Ни хрена у вас не выйдет, матрасы! Русские - не сдаются! Ушёл к своим."
      sabakina
  20. Alex20042004 Сегодня, 12:34
    Матрасники насмешили

    Alex20042004
    1. RECORHE Сегодня, 17:29
      JE SUIS "цивилизованные" общечеловеки.
      RECORHE
  21. Geisenberg Сегодня, 12:44
    Нашли отмаз чтоб можно было бомбить сирийские вооруженные силы.
    Geisenberg
    1. Офицер запаса Сегодня, 12:58
      Цитата: Geisenberg
      Нашли отмаз чтоб можно было бомбить сирийские вооруженные силы.


      Точно. В случае чего - будет наказан искусственный интеллект. В наказание будет зверски растоптан компьютер.
      Офицер запаса
      1. DalaiLama Сегодня, 19:41
        В наказание российские хакеры активируют "Скайнет".
        DalaiLama
  22. Чичиков Сегодня, 12:56
    Ну, правильно! Своего то, нет или не хватает!
    Чичиков
  23. gurzuf Сегодня, 13:29
    "В Пентагоне заявили, что первые месяцы 2018 года посвятят ликвидации разрозненных бандгрупп, ранее входивших в террористическую группировку «Исламское государство» (*запрещено в РФ)." Следует читать не ликвидация, а объединение и переформирование. Так будет правильно и по сути и по содержанию.
    gurzuf
  24. Шакал Сегодня, 14:11
    С террористами в Сирии будет бороться искусственный интеллект

    А с вами РЭБ России! Посмотрим чья возьмет..господа.. hi
    Шакал
  25. VIN34 Сегодня, 14:25
    Всех с наступающим!!! Щас уписаюсь со смеху... Своего ума нет, пусть хоть машина подумает, как бы так сбацать...
    VIN34
  26. Berkut24 Сегодня, 14:37
    С террористами в Сирии будет бороться искусственный интеллект

    Т.е. никто не будет бороться со стороны США. Там и естественного интеллекта не хватает.
    Berkut24
  27. Идущий Сегодня, 16:56
    Он будет «отсматривать» видео с дронов, затем выявлять точки активности террористов и передавать команды на уничтожение целей.


    А если ошибка то и судить некого.
    Идущий
  28. RECORHE Сегодня, 17:26
    Как бы не пришлось этот самый искусственный интеллект успокаивать. Вместе с его контролерами.
    RECORHE
  29. мерцание Сегодня, 17:52
    Вообще то нормально, отбомбить сирийскую армию, а оправдаться тем, что интеллект то искусственный, он де, не может отличить бойца САР от террориста. request
    Сирийцы, правда тоже могут сказать, используют РСЗО с искусственным интеллектом, он де тоже не может отличить террористов от американских инструкторов. request
    Ко всему еще и границы суверенных государств не признает what
    мерцание
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