Израиль создаёт структуру по борьбе с "международным антиизраильским давлением"
В Израиле утверждён план по борьбе с антиизраильским движением BDS. Речь идёт о движении в пользу введения антиизраильских санкций, отзыва инвестиций и поддержке бойкота Израиля. Формально движение организовано в Палестине, однако основные разработчики его программ находятся в «третьих странах», как полагают израильские власти.
Издание The Jerusalem Post сообщает о том, что программа противодействия предполагает выделение на первом этапе 72 млн долларов. На эти средства будет создана некоммерческая организация, в совет которой при этом войдут чиновники правительства и ряд зарубежных партнёров Израиля. Конечной целью работы создаваемого НКО является противодействие «антиизраильскому давлению» и попыткам «делегитимизации израильской государственности».
Отмечено, что средства для работы НКО будут поступать из фондов правительства страны, а также от еврейских общин как в самом Израиле, так и за его пределами. Основную помощь власти Израиля для воплощения своей программы ожидают из США, фактически давая понять, что Израиль столкнулся с новой волной негатива (в том числе международного) именно после решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима израильской столицей. То есть формально Израиль решение Трампа приветствует, но теперь фактически призывает ещё и профинансировать реализацию произраильского проекта в самом Израиле.
На таком фоне акции по поддержке бойкота Израиля прошли в Индонезии, ЮАР, Турции и даже в Южной Корее.
Издание The Jerusalem Post сообщает о том, что программа противодействия предполагает выделение на первом этапе 72 млн долларов. На эти средства будет создана некоммерческая организация, в совет которой при этом войдут чиновники правительства и ряд зарубежных партнёров Израиля. Конечной целью работы создаваемого НКО является противодействие «антиизраильскому давлению» и попыткам «делегитимизации израильской государственности».
Отмечено, что средства для работы НКО будут поступать из фондов правительства страны, а также от еврейских общин как в самом Израиле, так и за его пределами. Основную помощь власти Израиля для воплощения своей программы ожидают из США, фактически давая понять, что Израиль столкнулся с новой волной негатива (в том числе международного) именно после решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима израильской столицей. То есть формально Израиль решение Трампа приветствует, но теперь фактически призывает ещё и профинансировать реализацию произраильского проекта в самом Израиле.
На таком фоне акции по поддержке бойкота Израиля прошли в Индонезии, ЮАР, Турции и даже в Южной Корее.
Использованы фотографии: Твиттер, Yonhap
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