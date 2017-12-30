21:55 30 декабря

Израиль создаёт структуру по борьбе с "международным антиизраильским давлением"

В Израиле утверждён план по борьбе с антиизраильским движением BDS. Речь идёт о движении в пользу введения антиизраильских санкций, отзыва инвестиций и поддержке бойкота Израиля. Формально движение организовано в Палестине, однако основные разработчики его программ находятся в «третьих странах», как полагают израильские власти.

Издание The Jerusalem Post сообщает о том, что программа противодействия предполагает выделение на первом этапе 72 млн долларов. На эти средства будет создана некоммерческая организация, в совет которой при этом войдут чиновники правительства и ряд зарубежных партнёров Израиля. Конечной целью работы создаваемого НКО является противодействие «антиизраильскому давлению» и попыткам «делегитимизации израильской государственности».

Израиль создаёт структуру по борьбе с "международным антиизраильским давлением"



Отмечено, что средства для работы НКО будут поступать из фондов правительства страны, а также от еврейских общин как в самом Израиле, так и за его пределами. Основную помощь власти Израиля для воплощения своей программы ожидают из США, фактически давая понять, что Израиль столкнулся с новой волной негатива (в том числе международного) именно после решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима израильской столицей. То есть формально Израиль решение Трампа приветствует, но теперь фактически призывает ещё и профинансировать реализацию произраильского проекта в самом Израиле.

На таком фоне акции по поддержке бойкота Израиля прошли в Индонезии, ЮАР, Турции и даже в Южной Корее.

Использованы фотографии: Твиттер, Yonhap
17

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Комментарии 153

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  1. Челдон Сегодня, 11:15
    В Израиле тоже любят "пилить" деньги.
    Челдон
    1. Vard Сегодня, 11:16
      Сомнение в том что это нужно прежде всего самому Израилю...
      Vard
      1. Арон Заави Сегодня, 11:17
        Цитата: Vard
        Сомнение в том что это нужно прежде всего самому Израилю...

        Народ, вам нужны RT и Sputnik , а свои проблемы в плане пропаганды мы будем решать самостоятельно.
        Арон Заави
        1. pjastolov Сегодня, 11:24
          Цитата: Арон Заави
          а свои проблемы в плане пропаганды мы будем решать самостоятельно.

          таки решайте request но, зачем создавать какие то фонды, и собирать деньги на это со всего мира? recourse
          pjastolov
          1. Арон Заави Сегодня, 11:34
            Цитата: pjastolov

            таки решайте request но, зачем создавать какие то фонды, и собирать деньги на это со всего мира? recourse

            Кто мешает РФ мобилизовать русскую диаспору в Мире на сбор средств для борьбы с антирусской пропагандой?
            Арон Заави
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:38
              Цитата: Арон Заави
              Кто мешает РФ мобилизовать русскую диаспору в Мире на сбор средств для борьбы с антирусской пропагандой?

              Ага! И тем самым подставить их под санкции! Или Вы думаете этот шаг, для русской диаспоры, пройдёт бесследно?
              СРЦ П-15
              1. Tusv Сегодня, 11:53
                Цитата: СРЦ П-15
                Или Вы думаете этот шаг, для русской диаспоры, пройдёт бесследно?

                Нуд дык Сань. Тут фсё просто. Разумеется филиал Русского географического общества организовать не дадут - больно фигура руководителя для них страшная
                Но Филиалы: Большого, Хора Александрова., дома чтения Русских классиков. Квесты по Достоевскому, малый конкурс имени Чайковского - запросто. hi
                А кто не пройдет малый приз Чайковского, того нафиг на Главный не пускать
                Tusv
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:02
                  Цитата: Tusv
                  Нуд дык Сань. Тут фсё просто. Разумеется филиал Русского географического общества организовать не дадут - больно фигура руководителя для них страшная
                  Но Филиалы: Большого, Хора Александрова., дома чтения Русских классиков. Квесты по Достоевскому, малый конкурс имени Чайковского - запросто.

                  Не надейтесь, Владимир! Обложат санкциями не только филиалы Большого, но и сам Большой театр, так же как и все остальные конкурсы, если на западе поймут, что это идёт на пользу возрождения России!
                  СРЦ П-15
                  1. Shahno Сегодня, 12:08
                    Так работать надо в этом направлении. Маленький Израиль придавил арабский мир. Неужто вы не сможете русофобский.
                    Shahno
                    1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:13
                      Цитата: Shahno
                      Так работать надо в этом направлении. Маленький Израиль придавил арабский мир. Неужто вы не сможете русофобский.

                      Помнится во Вторую мировую мы тоже придавили всю европу, но разве это помогло нам избавиться от русофобии?
                      СРЦ П-15
                      1. Shahno Сегодня, 12:20
                        Да что то пошло не так. Придавить мало. Нужно как то из врагов сделать если не друзей, то хотя бы тех кто сомневается. Тут все пути хороши культурные, экономические и. т. д.
                        Shahno
                      2. Монос Сегодня, 12:49
                        Добрый день, Александр! hi
                        Цитата: СРЦ П-15
                        но разве это помогло нам избавиться от русофобии?

                        Русофобия - это банальная зависть, в её радикальной агрессивной форме. От неё не избавиться. Она будет всегда, пока будет Россия. Корни этой русофобии укрыты в экзистенциальных глубинах.
                        А что касается Израиля... Зря они к США обратились. Уж более неудачный выбор союзника в этом вопросе в нынешнее время трудно придумать. На БВ нынче амеров не любят чуть ли не больше, чем Израиль.
                        Монос
                      3. Tusv Сегодня, 13:13
                        Цитата: СРЦ П-15
                        Помнится во Вторую мировую мы тоже придавили всю европу, но разве это помогло нам избавиться от русофобии?

                        Так поголовно Руссофобию и не надо искоренять. Все таки 3 четверти века без войны - рекорд для нашей страны. Дай Бог больше не сунутся hi
                        Tusv
                      4. Krabik Сегодня, 13:24
                        Запевал не придавили, они получили все бонусы от войны и вышли в мировые лидеры и остаются там до сих пор.
                        Krabik
                    2. Dart2027 Сегодня, 12:40
                      Цитата: Shahno
                      Маленький Израиль придавил арабский мир

                      Вот только за спиной у него страна побольше.
                      Dart2027
                      1. Shahno Сегодня, 12:50
                        И в этом наша огромная заслуга. Стоит за спиной, и не более. А мы делаем как нужно нашему народу.
                        Shahno
                    3. Geisenberg Сегодня, 12:41
                      Цитата: Shahno
                      Так работать надо в этом направлении. Маленький Израиль придавил арабский мир. Неужто вы не сможете русофобский.


                      Сами себя придавят ...
                      Geisenberg
                    4. 210окв Сегодня, 12:43
                      Ну,к сожалению в отличие от вашего руководства наши рукамиводители соблюдают международное право и договора...Наверное лучше их не соблюдать
                      Цитата: Shahno
                      Так работать надо в этом направлении. Маленький Израиль придавил арабский мир. Неужто вы не сможете русофобский.
                      210окв
                      1. Shahno Сегодня, 12:48
                        Не знаю. Вопрос конечно интересный. Нужно ли формальное международное право соблюдать если оно напрямую вредит вашему народу?
                        Shahno
                  2. Tusv Сегодня, 12:12
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Обложат санкциями не только филиалы Большого, но и сам Большой театр, так же как и все остальные конкурсы, если на западе поймут, что это идёт на пользу возрождения России!

                    А вот тут Спутник и RT пройдутся термобалическими зарядами. Это ни в какойто великой Эстонии запрещать. Там очереди стоят. А Конкурс Чайковского мировое событие в музыкальном мире. Янки сразу прославятся неучами hi
                    Tusv
                    1. Paranoid50 Сегодня, 13:15
                      Цитата: Tusv
                      Янки сразу прославятся неучами

                      Дык,куда, уж,дальше-то. И так пробы ставить негде. laughing
                      Paranoid50
                      1. Tusv Сегодня, 13:23
                        Цитата: Paranoid50
                        И так пробы ставить негде

                        Пробы ставят на благородные металлы, а там по Жоржу Клемансо, Единственная страна, которая от варвартсва, минуя Цивилизацию пошла по пути деградации
                        Tusv
              2. Krasnodar Сегодня, 12:55
                Цитата: СРЦ П-15
                Цитата: Арон Заави
                Кто мешает РФ мобилизовать русскую диаспору в Мире на сбор средств для борьбы с антирусской пропагандой?

                Ага! И тем самым подставить их под санкции! Или Вы думаете этот шаг, для русской диаспоры, пройдёт бесследно?

                Если русская диаспора США (например) состоит из граждан Америки, о каких санкциях против них может идти речь? ))
                Krasnodar
            2. pjastolov Сегодня, 11:39
              Цитата: Арон Заави
              Кто мешает РФ мобилизовать русскую диаспору в Мире на сбор средств для борьбы с антирусской пропагандой?

              RT и Sputnik - тому пример - сколько подзаборных псов на них набросилось?
              pjastolov
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:59
                Очень правильный вопрос , друже , но он останется без ответа со стороны союзников Матрасии по терроризму . yes
                bouncyhunter
                1. pjastolov Сегодня, 13:20
                  Цитата: bouncyhunter
                  Очень правильный вопрос , друже , но он останется без ответа со стороны союзников Матрасии по терроризму . yes

                  в методичке про это не написано request
                  pjastolov
              2. Арон Заави Сегодня, 14:06
                Цитата: pjastolov
                Цитата: Арон Заави
                Кто мешает РФ мобилизовать русскую диаспору в Мире на сбор средств для борьбы с антирусской пропагандой?

                RT и Sputnik - тому пример - сколько подзаборных псов на них набросилось?

                И что они прекратили вещать? Потом эти компании содержатся на деньги Росссии, а если бы это бы компании принадлежащии американским акционерам?
                Арон Заави
            3. Tusv Сегодня, 11:45
              Цитата: Арон Заави
              Кто мешает РФ мобилизовать русскую диаспору в Мире на сбор средств для борьбы с антирусской пропагандой?

              Здравая мысль. Побежал счет открывать. А в прочем зачем бежать. Их есть у меня. Главное пишите в назначении платежа "На борьбу с Русофобией" bully
              Tusv
            4. Геркулесыч Сегодня, 11:54
              Арон -отсутствие денег у властей на сию благую цель и мешает! belay
              Геркулесыч
            5. Cветлейший Сегодня, 11:58
              Цитата: Арон Заави
              Кто мешает РФ мобилизовать русскую диаспору

              Отсутствие фашистской идеологи (иудаизма)
              Cветлейший
              1. Арон Заави Сегодня, 14:07
                Цитата: Cветлейший
                Цитата: Арон Заави
                Кто мешает РФ мобилизовать русскую диаспору

                Отсутствие фашистской идеологи (иудаизма)

                Вы и плюсанувшие Вам исповедуете человеканенавистнеческую идеалогию .
                Арон Заави
            6. Geisenberg Сегодня, 12:40
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: pjastolov

              таки решайте request но, зачем создавать какие то фонды, и собирать деньги на это со всего мира? recourse

              Кто мешает РФ мобилизовать русскую диаспору в Мире на сбор средств для борьбы с антирусской пропагандой?


              Менталитет русского народа не даёт. Нам плевать на пропаганду. Можете там хоть сожрать друг-друга.
              Geisenberg
            7. sabakina Сегодня, 13:15
              Цитата: Арон Заави
              Кто мешает РФ мобилизовать русскую диаспору в Мире на сбор средств для борьбы с антирусской пропагандой?

              Арон, никто не мешает. Пойдёшь ко мне в банду, тьфу, в дивизию? Вот то то и оно, звёздно-полосатые ухи не дадут!
              sabakina
          2. Orionvit Сегодня, 15:17
            Цитата: pjastolov
            зачем создавать какие то фонды, и собирать деньги на это со всего мира?

            Это удел всех искусственных государств. Недостаток легитимности. Вот и стараются всеми силами "доказать" свою "правоту". В этом отношении, Израиль ни чем не отличается от украины и всяких остальных лимитрофов.
            Orionvit
        2. самоход Сегодня, 11:28
          Цитата: Арон Заави
          Народ, вам нужны RT и Sputnik , а свои проблемы в плане пропаганды мы будем решать самостоятельно.

          да не вопрос, решайте свои проблемы сами. толь чего трубить-то об ентом на весь мир? обычно, такой движ происходит тихо, без всяких там огласок
          самоход
        3. Geisenberg Сегодня, 12:38
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Vard
          Сомнение в том что это нужно прежде всего самому Израилю...

          Народ, вам нужны RT и Sputnik , а свои проблемы в плане пропаганды мы будем решать самостоятельно.


          Очередная вошь на хребте у буйвола собралась что-то решать. Ненажо сюда плести РТ и Спутник, это тут вообще не причём.
          Geisenberg
        4. Шакал Сегодня, 13:48
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Vard
          Сомнение в том что это нужно прежде всего самому Израилю...

          Народ, вам нужны RT и Sputnik , а свои проблемы в плане пропаганды мы будем решать самостоятельно.

          Мы тоже будем решать Арон! Потом не нойте.. На войне ,как на войне..!
          Шакал
        5. NF68 Сегодня, 16:03
          Цитата: Арон Заави
          Народ, вам нужны RT и Sputnik , а свои проблемы в плане пропаганды мы будем решать самостоятельно.


          Сначала создаёте себе проблеммы, а потом сами же их и решаете. Этак у вас никогда тихо не будет с палестинцами.
          NF68
        6. Lycan Сегодня, 16:15
          Путём подавления более слабых?
          Средневековье.
          Грустно, но Израиль совсем запутался в своих заблуждениях. Израилю срочно необходима перестройка.
          И у РФ есть такие специалисты:
          Медведев, Кудрин, Навальный, Касьянов, Явлинский. Можно Ходорковского подключить.
          Да и Горбачёв вполне мог бы поработать советником - весьма опытный политик.
          Lycan
        7. To be or not to be Сегодня, 16:16
          Движение BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) — Бойкот, Изоляция, Санкции..
          "Манфред Герстенфельд, бывший председатель Руководящего комитета в Иерусалимском центре по связям с общественностью, сказал JerusalemOnline:
          «BDS — движение, начавшееся в действительности в 2001 году в Дурбане, Южная Африка. Там прошла Всемирная конференция ООН против расизма. В то же время и в том же Дурбане был проведен и форум NGO (неправительственных организаций). Этот форум, оставив тему анти-расизма, переключился на анти-израильскую ненависть. Именно там возникла идея систематического бойкота Израиля в широких областях общественной жизни, включая академическую деятельность, борьбу за мир, культуру, спорт, политику, и т.д. Участники конференций осознавали, что реальное воздействие будет оказано не на Израиль, а на те силы, что могут использовать, в основном, пропагандистский ракурс проблемы — продвижение. «палестинского вопроса» в определенные круги публики."http://maxpark.com/community/6224/conte
          nt/5421236
          To be or not to be
      2. Dashout Сегодня, 17:51
        Цитата: Vard
        Сомнение в том что это нужно прежде всего самому Израилю...

        А почему России не сделать такую структуру? Заодно и выловить всех "спящих" и неспящих" агентов..
        Dashout
    2. Зяблицев Сегодня, 11:25
      Эти могут! "— Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже! " laughing
      Зяблицев
      1. Vard Сегодня, 11:28
        Принцип внешней политики России... а что о нас подумают на западе?! Принцип внешней политики Израиля... а нам плевать что о нас подумают...
        Vard
        1. Кент0001 Сегодня, 19:03
          Тогда спросите себя а почему у Израиля такая внешняя политика? Вот-вот.
          Кент0001
      2. Балу Сегодня, 11:34
        Цитата: Зяблицев
        Эти могут! "— Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже! " laughing

        Это будет выглядеть примерно так:
        — Рабинович, как готовится омлет по-еврейски?
        — Для начала, таки занимаем у соседей три яйца, полстакана молока, ложку масла и щепотку соли…или на крайняк так:
        Как говорит дядя жора с Молдованки: К сожалению, ничем не хочу вам помочь...
        Балу
      3. Шакал Сегодня, 13:50
        Цитата: Зяблицев
        Эти могут! "— Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже! " laughing

        Именно таки и да ..))) Работаем мужики, молча и целенаправленно..Трудно? а как вы хотели ..
        Шакал
    3. Маз Сегодня, 14:23
      Та не может быть! Или может? Надо же, костёр без огня и дыма. А как же избранность, гениальность и особенность? Шо, дастали стольких, шо надо пиарить самих себя? А ноги откуда растут? Из торы? , египетских и шумерских фолиантов? Какая прелесть.
      Маз
  2. Арон Заави Сегодня, 11:16
    Ага. В Южной Корее 20 фриков вышли.
    Арон Заави
    1. jolly deckhand Сегодня, 11:19
      Да хватит уже лаяться.С наступающим,ЗДОРОВЬЯ Семье!!! drinks
      jolly deckhand
    2. хрыч Сегодня, 12:04
      Цитата: Арон Заави
      Ага. В Южной Корее 20 фриков вышли.

      В майском номере японского журнала «Дипломат» вышла статья с информацией – 53 % населения Республики Корея являются антисемитами! На это указывают данные опроса ADL Global 100: An Index of Anti-Semitism, проведенного Антидиффамационной Лигой (АДЛ)
      хрыч
      1. Shurik70 Сегодня, 19:13
        Интересно было бы в опросе поставить два вопроса на тему антисемитизма
        1. Осуждаете ли вы политику Израиля.
        2. Уважаете ли вы евреев.
        Хохма в том, что, скорее всего, большинство из так называемых "антисемитов" ответят ДА на оба вопроса.
        А вообще очень интересно читать комментарии.
        Shurik70
  3. Tusv Сегодня, 11:17
    Общаг собирают
    Tusv
  4. профессор Сегодня, 11:20
    Клин клином вышибают.
    профессор
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:52
      Что вы именно этим хотели сказать -что палестинцам нужно срочно в Израиле открыть станцию Арофата? ?? laughing
      Геркулесыч
      1. профессор Сегодня, 12:16
        Цитата: Геркулесыч
        Что вы именно этим хотели сказать -что палестинцам нужно срочно в Израиле открыть станцию Арофата? ?? laughing

        Фылыстыцы создали БДС для борьбы с Израилем. Мы выделяем средства на создание организации целью которой будет противостояние БДС. Не танками, а теми средствами которыми пользуется сам БДС. Клин клином...
        профессор
        1. Tusv Сегодня, 12:45
          Фылыстыцы создали БДС для борьбы с Израилем

          Цели и задачи БДС - борьба с апартеидом в Израиле. Вроде как цели благие, так как Вы все же многонациональное государство. Вот я не понимаю, зачем мне с тем же Татарином бороться и зачем мне на это нужен общаг на борьбу с ними? Прекрасно с ними лажу.
          Объясните мне недалекому, какая такая борьба у вас
          Tusv
          1. профессор Сегодня, 13:51
            Цитата: Tusv
            Цели и задачи БДС - борьба с апартеидом в Израиле.

            Тяжело бороться с тем чего нет.

            Цитата: Tusv
            Объясните мне недалекому, какая такая борьба у вас

            Классическая. Мы за существоание, они за бабки.
            профессор
            1. Tusv Сегодня, 14:15
              Цитата: профессор
              Классическая. Мы за существоание, они за бабки.

              На сколько мне известно. Борьба Классическая, она же Греко-Римская. Без подножек. Мне КМС по Самбо и Дзюдо победить Классика не реально. Да и не хочу. Ну завернете в тулуп своего соперника выбъете ковры от пыли. А дальше что?
              У Нас Классики и Вольники как раз из нац меньшинств и выбивают чужие ковры своими соперниками и Вся Страна ими гордится hi
              Tusv
              1. Krasnodar Сегодня, 14:43
                Цитата: Tusv
                Цитата: профессор
                Классическая. Мы за существоание, они за бабки.

                На сколько мне известно. Борьба Классическая, она же Греко-Римская. Без подножек. Мне КМС по Самбо и Дзюдо победить Классика не реально.

                А Вы его уболтайте верх от кимано надеть - быстро скрутите )))
                Krasnodar
                1. Tusv Сегодня, 15:29
                  Цитата: Krasnodar
                  А Вы его уболтайте верх от кимано надеть - быстро скрутите

                  О Да, но это о5 таки не борьба Классическая. Там тогда шансов никаких. У Нас есть болевой для лежащих на пузе - ноги выпрямляются и у соперника летят связки hi
                  Tusv
            2. Tusv Сегодня, 14:44
              Цитата: профессор
              Тяжело бороться с тем чего нет.

              Вот именно нет, а когда арабские спортсмены будут выступать под звездой Давида?
              Tusv
              1. профессор Сегодня, 14:48
                Цитата: Tusv
                Цитата: профессор
                Тяжело бороться с тем чего нет.

                Вот именно нет, а когда арабские спортсмены будут выступать под звездой Давида?

                Будут? А они прекращали выступать под израильским флагом?
                профессор
                1. Tusv Сегодня, 14:57
                  Цитата: профессор
                  А они прекращали выступать под израильским флагом?

                  Мне прямо щаз стало особо интересно. Хде там Палестинские спортсмены и хде в Макаби араб?. Я таки ваз немного умоляю. Не делайте мои нервы, Они немного по другому работают hi Шли бы исходом с Советским флагом и фсё спокойно. Но таки с полосатым вышли. Как говорят некоторые, кто исчо нормальный из Украины - "Дивитесь"
                  Tusv
                  1. профессор Сегодня, 15:27
                    Цитата: Tusv
                    Мне прямо щаз стало особо интересно. Хде там Палестинские спортсмены и хде в Макаби араб?.

                    Фылыстынские? А они стали гражданами Израиля?

                    Арабы граждане Израиля выступают по израильским флагом. такой у нас апартеид. fellow

                    Цитата: Tusv
                    Шли бы исходом с Советским флагом и фсё спокойно. Но таки с полосатым вышли. Как говорят некоторые, кто исчо нормальный из Украины - "Дивитесь"

                    Да мы пробовали, но Йося Джугашвили придумал дело врачей, расстрелял Еврейский Антифашистский Комитет, закрыл ВСЕ еврейские школы. На кой нам такой союзник?
                    профессор
                    1. Tusv Сегодня, 15:46
                      Цитата: профессор
                      Арабы граждане Израиля выступают по израильским флагом. такой у нас апартеид.

                      Не знаю. Может быть ошибаюсь. Арабские спортсмены под флагом Израилевоим не засвечены.Но В России, точно Расизма и Апартеида на госуровне нет и смысла бороться с тем, что нет Нам не грозит hi
                      Даже Десантуре разрешили разрешили в фонтанах купаться выводя торгошей от удара
                      Tusv
        2. Шакал Сегодня, 14:04
          Цитата: профессор
          Цитата: Геркулесыч
          Что вы именно этим хотели сказать -что палестинцам нужно срочно в Израиле открыть станцию Арофата? ?? laughing

          Фылыстыцы создали БДС для борьбы с Израилем. Мы выделяем средства на создание организации целью которой будет противостояние БДС. Не танками, а теми средствами которыми пользуется сам БДС. Клин клином...

          Вы Израиль открыли "ящик пандоры" ..Зря хвастаетесь! Все очень серьезно начинается, против вас и США!
          Шакал
          1. Tusv Сегодня, 15:37
            Цитата: Шакал
            Вы Израиль открыли "ящик пандоры" ..Зря хвастаетесь

            Они ни чего не открывали. Надо сказать работают спонтанно, а не разумом. Ящик Пандоры открыли нагличане. Эти думают, что работают правильно
            Tusv
    2. avt Сегодня, 12:13
      Цитата: профессор
      Клин клином вышибают.

      wassat Каким , кого кому куда ? Азохенвей ! Конечно это не наше дело кто кому Рабинович , но меня терзают смутные сомненья -А что тогда Джойнт делать будет ?Тока не надо за защиту пожилых людей , детей и прочих иждивенцев., Лучше сразу за международное развитие . Таки это не одно и тоже ? Ой вей ! Страшно подумать , но получается что там таки евреи , а тут израильтяне - совсем другой случАй. wassat
      avt
    3. To be or not to be Сегодня, 16:20
      Как бы клин не отскочил...обратно..
      Явно это действо еще больше возбудит сторонников Движение BDS ..Израилю это нужно ?
      To be or not to be
  5. Altona Сегодня, 11:21
    Калька с американских действий. Израиль пошел по пути США.
    Altona
    1. Кот Всапогах Сегодня, 13:27
      этот путь избран с момента создания этого искусственного г-ва, и никуда они с него сворачивать не будут hi
      Кот Всапогах
  6. Громобой Сегодня, 11:26
    Если системно подходят,да ещё с таким богатым финансированием,то эффект будет.Перед РФ такая проблемма тоже стоит,ведь противники нашей постимперской политики активно развивают русофобские темы.Но у нас суммы выделяются,а какой эффект совсем не понятно,поэтому деньги могут просто тратиться не целевО.
    Громобой
    1. Vard Сегодня, 11:40
      Всё упирается в эффективность вложенных средств... в контроль над СМИ... мы то и у себя их не больно то контролируем... Что бы добиться сопоставимого результата нашим надо вложиться на порядок больше...
      Vard
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 11:39
    Правильно делают - нам бы тоже не помешала подобная структура
    КВУ-НСвД
  8. Лопатов Сегодня, 11:41
    Упс...
    Теперь "израильским гуру демократии" из Рунета будет очень сложно устраивать охоту на ведьм, пардон, на "кремлеботов"
    Лопатов
  9. Геркулесыч Сегодня, 11:50
    За окном собака антиизраильски гавкает -орестовывать приедут, или пока что занесут ее в список неблагонадежных животных, без права вбега на территорию израиля? fool Да, кстати, кличка псины из за цвета шкуры Рыжий, а мор -дой на ваучера похожа, видать родственник его. ... lol
    Геркулесыч
  10. Mestny Сегодня, 11:52
    Цитата: Арон Заави
    Народ, вам нужны RT и Sputnik , а свои проблемы в плане пропаганды мы будем решать самостоятельно.

    Так и мы самостоятельно.
    Однако вы себе позволяете тут, на российском сайте, брызгать во все стороны в адрес наших методов в плане пропаганды. И при этом решительно возмущены обыкновенной критикой в ваш адрес тут же, на том же российском сайте.
    Заметьте, на нашем, не на вашем - мы к вам не ходим, не разбрызгиваем там.
    По моему эта ваша манера обсуждения и выбор тем как минимум оскорбительная наглость с вашей стороны.
    Впрочем, не удивлён.
    "зачтонаснелюбят?"
    Mestny
  11. q75agent Сегодня, 11:52
    Цитата: Арон Заави
    Народ, вам нужны RT и Sputnik , а свои проблемы в плане пропаганды мы будем решать самостоятельно.

    ну и решайте на своем еврейском форуме - че тут третесь
    q75agent
    1. Shahno Сегодня, 11:58
      Так налаживание взаимотношений с нейтральными странами это ведь тоже борьба с антиизраильским давлением.
      Я думаю россиянина с еврейского форума не выгонят, был бы интерес.
      Shahno
      1. Геркулесыч Сегодня, 12:09
        Его туда просто не пустят! sad
        Геркулесыч
      2. ultra Сегодня, 12:23
        Цитата: Shahno
        россиянина с еврейского форума не выгонят

        Израильские русскоязычные форумы это заповедники русофобии. laughing
        ultra
        1. Shahno Сегодня, 12:29
          Тому есть и объяснение. Украинцев там много стало.
          Shahno
          1. ultra Сегодня, 13:44
            Так они же такие не с 2014 года.
            ultra
            1. Krasnodar Сегодня, 14:49
              Цитата: ultra
              Так они же такие не с 2014 года.

              Ещё в начале 90-х украинцы ныли:
              Мы весь Союз кормим!
              Когда в середине 90-х начали в Москву гастарбайтерами ездить, я у израильских украинцев просил объяснения, кто кого кормит..
              Антироссийские настроения среди жителей республик ппоисходят со времён СССР, а не Майдана Гидности
              Krasnodar
      3. Шакал Сегодня, 14:08
        Цитата: Shahno
        Так налаживание взаимотношений с нейтральными странами это ведь тоже борьба с антиизраильским давлением.
        Я думаю россиянина с еврейского форума не выгонят, был бы интерес.

        Уже многих зачистили..! Одни вы и ваши подпевалы.. lol Один профессор -кащей бессмертный чего стоит! хе хе
        Шакал
    2. Комментарий был удален.
  12. Cветлейший Сегодня, 11:57
    Сионисто-фашистские колонизаторы Палестины собрались пудрить людям голову ещё больше. На фоне их истинной природы, сказки про холокост от еврея Адольфа Алоизовича Шикльгрубера перестаёт работать....
    Cветлейший
    1. Арон Заави Сегодня, 18:15
      Цитата: Cветлейший
      Сионисто-фашистские колонизаторы Палестины собрались пудрить людям голову ещё больше. На фоне их истинной природы, сказки про холокост от еврея Адольфа Алоизовича Шикльгрубера перестаёт работать....

      Какая мерзость. Человек написавший такое и те кто ему плюсанули это однозначно адепты нацизма, переводящие стрелки со своего человеконенавистнического образа мыслей на других.
      Арон Заави
  13. Anchonsha Сегодня, 12:01
    Евреям нужно не хапать чужие земли, не собачиться с Ираном и Палестиной, а начинать жить по-соседски, а не по американски. по подлому и из-за угла с выращиванием террористов и оказанию им материальной помощи на всем Ближнем Востоке. Дурная политика Нетаньяху завела страну в дурное положение. Нельзя себя противопоставлять всему исламскому миру, опираясь на мерикан. Продадут ни за понюшку табака, когда изменится политика в самой стране, не поможет никакое еврейское лобби.
    Anchonsha
  14. мерцание Сегодня, 12:11
    "То есть формально Израиль решение Трампа приветствует, но теперь фактически призывает ещё и профинансировать реализацию произраильского проекта в самом Израиле."
    Это правильно, Трамп кашу заварил, Трамп пускай ее и финансирует. После слов Трампа Израиль вынужден создать целую структуру по борьбе с "международным антиизраильским давлением" , и потратить на первом этапе ни много ни мало 72 млн долларов. Похоже Трампа (он же агент Кремля) организовал антиизраильское международное давление request
    Ну вот спрашивал же у израильских форумчан: для чего Трамп (он же агент Кремля) объявил о признании Иерусалима столицей Израиля - мне ответили, типа не заморачивайся.
    С другой стороны, сам же Трамп и попал на бабки (72 ляма зеленых). Как Трампу быть? Как антиизраильское международное давление снять ? Ответ: продолжать в том же духе (усиливать хаос) - объявить Тель-Авив столицей Палестины fellow
    Гулять так гулять, раз уж Трамп агент кремля wink
    мерцание
  15. MOLODCHIK Сегодня, 12:14
    мы обороняемся. все кто связан с BDS пострадает материально. и это правильно.
    MOLODCHIK
  16. q75agent Сегодня, 12:15
    Цитата: Shahno
    Так налаживание взаимотношений с нейтральными странами это ведь тоже борьба с антиизраильским давлением.

    только я смотрю налаживание не как у вас не получается wink сколько платят за комментарии , почем нынче русофобия wink
    q75agent
  17. Комментарий был удален.
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:24
      Цитата: MOLODCHIK
      а чела с главной картинки

      Ну,вот, и ещё один миф порушен. Есть таки и быдловатые евреи(если,конечно,не "миксованный"). Что,мил-чек, словарного запаса не хватает? Оно и понятно,первая и последняя книга - паспорт. yes
      Paranoid50
      1. MOLODCHIK Сегодня, 15:00
        я на 3\4 русский. и учился в ПТУ. так что делай выводы. wink
        MOLODCHIK
        1. Shahno Сегодня, 15:07
          А по что решил евреев защищать?
          Shahno
          1. MOLODCHIK Сегодня, 15:18
            на 1\4 еврей, Кэп. ну и ещё срочная служба в крави и 20 лет милуима.
            MOLODCHIK
            1. Кент0001 Сегодня, 19:11
              1/4 - это как и положено, по Баушке? Как мне рассказывал один старый еврей-в Израиле евреев по линии Бабушки очень много.
              Кент0001
  18. Ураган70 Сегодня, 12:51
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Vard
    Сомнение в том что это нужно прежде всего самому Израилю...

    Народ, вам нужны RT и Sputnik , а свои проблемы в плане пропаганды мы будем решать самостоятельно.

    А что пропагандировать то будете?
    У нас хоть история есть, есть на что оглянуться, к чему стремиться, от чего отказаться! А у вас?
    Вы скажете, что и у вас есть своя история...
    Так за нее и мировая нелюбовь к вам! Так и что остается? Кроме пропаганды некоторых гигиенических особенностей...
    Вы ж не собираетесь меняться сами, вы хотите мир менять! Ну ну...
    Ураган70
  19. Комментарий был удален.
  20. Дормидонт Сегодня, 12:55
    Пупок развяжется
    Дормидонт
  21. Ураган70 Сегодня, 12:58
    Цитата: Mestny
    Цитата: Арон Заави
    Народ, вам нужны RT и Sputnik , а свои проблемы в плане пропаганды мы будем решать самостоятельно.

    Так и мы самостоятельно.
    Однако вы себе позволяете тут, на российском сайте, брызгать во все стороны в адрес наших методов в плане пропаганды. И при этом решительно возмущены обыкновенной критикой в ваш адрес тут же, на том же российском сайте.
    Заметьте, на нашем, не на вашем - мы к вам не ходим, не разбрызгиваем там.
    По моему эта ваша манера обсуждения и выбор тем как минимум оскорбительная наглость с вашей стороны.
    Впрочем, не удивлён.
    "зачтонаснелюбят?"

    В точку!
    Ураган70
  22. Винни76 Сегодня, 13:05
    Монос,
    Цитата: Монос
    Русофобия - это банальная зависть, в её радикальной агрессивной форме. От неё не избавиться.

    Если по улице идёт слон - на него будуть гавкать шавки. Закон природы
    Винни76
  23. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 13:11
    Смешно.
    израиль создаёт структуру,по борьбе
    с" международным антиизраильским давлением"
    Теперь надо Международному Сообществу,создать такую же структуру.
    По борьбе с израильским давлением.
    Если весь МИР плюнет,то где будет этот израиль?
    Крановщик Нахамкинсон
  24. samarin1969 Сегодня, 13:23
    Хотелось бы подробнее про "формы" борьбы от израильских товарищей...России не мешало хотя бы доли такой же неистовости в защите своих интересов. ...
    samarin1969
  25. Комментарий был удален.
    1. А. Привалов Сегодня, 13:57
      К сожалению, это уже не первый раз, когда мусульмане, а вслед за ними антисемиты всех мастей и цветов, призывают мировую общественность к бойкоту Израиля. То надо бойкотировать израильские университеты, то овощи и фрукты выращенные на Святой Земле. Мусульмане и их друзья- антисемиты постоянно призывают бойкотировать экономику еврейского государства, даже предлагают отказаться от услуг еврейских врачей тем самым бойкотировать всю израильскую медицину.
      Евреи, должны с радостью согласиться с предложением мусульман, они должны откликнуться на требования антисемитов и просто обязаны помочь им всем провести бойкот правильно, таким образом, чтобы данное мероприятие дало наивысший эффект. Первым делом, упомянутая в заглавии структура, должна убедить антисемитов не ограничиваться Израилем, а прекратить пользоваться всем, что сделано, построено, изобретено евреями.laughing lol
      А. Привалов
      1. Кент0001 Сегодня, 19:18
        В израиле обещают вылечить 4-степень онкологии. Люди оплачивают лечение и помирают через неделю. Бизнес по - еврейски, причем в чистом таком виде. Нисколько не принижаю очень весомые достижения Израиля в медицине, но бабло превыше всего. И не надо насчет пещер, другие народы тоже серьезный вклад в науку вносят.
        Кент0001
    2. Маз Сегодня, 14:28
      Это вы про доисторический геноцид Иисуса Навина ханаанских городов , закончил он действительно плохо, плохо.
      Маз
      1. А. Привалов Сегодня, 14:40
        Цитата: Маз
        Это вы про доисторический геноцид Иисуса Навина ханаанских городов , закончил он действительно плохо, плохо.

        Как настоящий еврей, я просто обязан ответить вам вопросом на вопрос. А что же славяне? Почему они не помогли своим ханаанским братьям? wassat
        А. Привалов
  26. Breard Сегодня, 13:53

    Хм..."введения антиизраильских санкций, отзыва инвестиций и поддержке бойкота Израиля." ну это правильная и нормальная реакция на политику этой страны.
    60 лет геноцида целого народа. По своей сути они- Израиль стал равен фашисткой Германии.
    Хм... сама территория на которой в 1947 году были созданы два государства - Палестина и Израиль называлась и называется - Палестина....не еврейская земля.
    Breard
    1. Shahno Сегодня, 14:09
      Уважаемый, что вы называете геноцидом. Палестинские арабы изначально отказались от своего государства, а сейчас живут рядом с нами не хуже чем палестинские евреи. А Палестина это земля филистимлян, так придется машиной времени воспользоваться, а пока ждем...
      Shahno
      1. профессор Сегодня, 14:17
        Цитата: Shahno
        Уважаемый, что вы называете геноцидом.

        Как что? Продолжительность жизни фылыстынских арабов под нашей "оккупацией" выше чем арабов в любой арабской стране. Вот такой геноцид наоборот.

        У израильских арабов- самая высокая продолжительность жизни
        В докладе Центра Тауба о социально-экономической ситуации в Израиле в 2017 году сообщается, что продолжительность жизни израильских арабов является самой высокой в арабском и мусульманском мире.

        Продолжительность жизни израильских арабов - 79 лет.

        Продолжительность жизни израильских арабов меньше, чем у евреев (82,7 лет) и меньше, чем в среднем по OECD (81,6 лет).
        http://mignews.com/news/politic/world/271217_9045
        8_74304.html
        профессор
    2. А. Привалов Сегодня, 14:36
      Цитата: Breard

      Хм..."введения антиизраильских санкций, отзыва инвестиций и поддержке бойкота Израиля." ну это правильная и нормальная реакция на политику этой страны.
      60 лет геноцида целого народа. По своей сути они- Израиль стал равен фашисткой Германии.
      Хм... сама территория на которой в 1947 году были созданы два государства - Палестина и Израиль называлась и называется - Палестина....не еврейская земля.

      Не вводите людей в заблуждение. Никаких государств "Палестина и Израиль" в 1947 году никто не создавал. В 1947 году ООН приняла план раздела того, что осталось от бывшей британской подмандатной территории, на два государства -- еврейское и арабское (вроде мало их Британия с Францией ранее уже тут нарезали -- Иордания, Ливан, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия и пр.) Иными словами, арабы в 1947 году получили точно такой же шанс на создание своего государства как и евреи. Только вместо того, чтобы его создать, начали военные действия против Израиля, с целью не допустить создания независимого еврейского государства, войну эту проиграли и свой шанс упустили.
      История распорядилась по своему: новому Израилю в будущем году 70 лет, а арабы так и ездят на ослах кляня евреев во всех своих бедах.
      А. Привалов
  27. Altona Сегодня, 14:03
    Кстати, за ГУЛАГ когда покаетесь? Товарищи организаторы.
    Altona
    1. профессор Сегодня, 14:11
      Сразу после вас и покаемся.

      Начальники Управления:
      Эйхманс, Фёдор Иванович апрель — июнь 1930
      Коган, Лазарь Иосифович до 9 июня 1932
      Берман, Матвей Давыдович до 16 августа 1937
      Плинер, Израиль Израилевич до 16 ноября 1938
      Филаретов, Глеб Васильевич до 18 февраля 1939
      Чернышёв, Василий Васильевич до 26 февраля 1941
      Наседкин, Виктор Григорьевич до 2 сентября 1947
      Добрынин, Георгий Прокопьевич до 31 января 1951
      Долгих, Иван Ильич до 5 октября 1954
      Егоров, Сергей Егорович до 4 апреля 1956
      профессор
    2. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 14:21
      Никогда они за это,ГУЛАГ и 37 г, не покаются.
      Они считают что это правильно.
      Рано тов.Сталин ушёл в мир иной.
      Но и того что он им сделал,
      вызывает у них приступы жидкой диареи.
      Крановщик Нахамкинсон
      1. Krasnodar Сегодня, 15:32
        Цитата: Крановщик Нахамкинсон
        Никогда они за это,ГУЛАГ и 37 г, не покаются.
        Они считают что это правильно.
        Рано тов.Сталин ушёл в мир иной.
        Но и того что он им сделал,
        вызывает у них приступы жидкой диареи.

        Любите же Вы фекальные темы ,))))
        ГУЛАГ при Сталине достиг пика своей функциональности благодаря паранойе лучшего друга советских физкультурников. Евреи тут при чем?
        Krasnodar
    3. NKT Сегодня, 16:27
      Эйтингон причем тут? Это кадровый разведчик.
      NKT
  28. Маз Сегодня, 14:34
    Цитата: профессор
    Цитата: Shahno
    Уважаемый, что вы называете геноцидом.

    Как что? Продолжительность жизни фылыстынских арабов под нашей "оккупацией" выше чем арабов в любой арабской стране. Вот такой геноцид наоборот.

    У израильских арабов- самая высокая продолжительность жизни
    В докладе Центра Тауба о социально-экономической ситуации в Израиле в 2017 году сообщается, что продолжительность жизни израильских арабов является самой высокой в арабском и мусульманском мире.

    Продолжительность жизни израильских арабов - 79 лет.

    Продолжительность жизни израильских арабов меньше, чем у евреев (82,7 лет) и меньше, чем в среднем по OECD (81,6 лет).
    http://mignews.com/news/politic/world/271217_9045
    8_74304.html

    Толку то от этой продолжительности жизни , ненавидят арабы новых хозяев всю свою продленную жизнь и мечтают только об одном,..... беседовал и не раз. Сказали, что в любом случае и чего бы это им не стоило и ждать будут столько сколько нужно . Мысли они знаете ли материальны. Так шо зря радуетесь. Лучше разрешение на оружие возьмите в управлении полиции. И сходите в тир. И на всякий случай, гражданство российское обновите... Русских граждан - арабы бить не будут laughing уважают.... Даже не знаю за что.... С Новым Годом, горячие израильские парни.! С днем святого торгового Сильвестра!
    Маз
    1. MOLODCHIK Сегодня, 15:07
      силвестер был по.донок , и грязный антисемит. мы празднуем Новый Год.
      MOLODCHIK
    2. Shahno Сегодня, 15:10
      Да, МАЗ, любишь ты бардак устроить из ничего. Я то всегда при оружии. А арабы разные все. Мои родственники ничего против израильтян не имеют.
      Shahno
    3. профессор Сегодня, 15:31
      Цитата: Маз
      Русских граждан - арабы бить не будут уважают...

      Ты сказки другим рассказывай:
      1 июня 2001 года, в 23:27 (время местное) арабский террорист-смертник из организации «Палестинский исламский джихад» Саид Хутори, житель города Калькилия, попытался проникнуть на дискотеку «Дольфи».
      При нём был мощный заряд взрывчатки, сделанный в виде пояса и начинённый для большего убойного эффекта металлическими шариками, гвоздями, шурупами.
      Охранник на входе обратил внимание на его странный внешний вид и спросил, что тот собирается здесь делать. «Танцевать», — ответил террорист.
      Его не обыскивали, так как не имели на это права, но и не пустили. Тогда самоубийца подорвал себя в гуще толпы на входе в дискотеку. 21 человек погиб, 120 было ранено, некоторые стали инвалидами.
      Семья террориста получила пособие от официального руководства Палестинской автономии.
      Список погибших:
      Мария Тагильцева — 14 лет
      Евгения Дорфман — 15 лет
      Раиса Немировская — 15 лет
      Юлия Скляник — 15 лет
      Анна Казачкова — 15 лет
      Катерин Кастаньяда — 15 лет
      Ирина Непомнящая — 16 лет
      Марьяна Медведенко — 16 лет
      Лиана Саакян — 16 лет
      Марина Берковская — 17 лет
      Симона Рудина — 17 лет
      Юлия Налимова — 16 лет
      Елена Налимова — 18 лет
      Ирина Осадчая — 18 лет
      Алексей Лупало — 17 лет
      Илья Гутман — 19 лет
      Сергей Панченко — 20 лет
      Роман Джанашвили — 21 год
      Диаз Нурманов — 21 год
      Ян Блум — 25 лет
      Ури Шахар — 32 года

      уважают? fool
      профессор
    4. Krasnodar Сегодня, 15:36
      Цитата: Маз
      Цитата: профессор
      Цитата: Shahno
      Уважаемый, что вы называете геноцидом.

      Как что? Продолжительность жизни фылыстынских арабов под нашей "оккупацией" выше чем арабов в любой арабской стране. Вот такой геноцид наоборот.

      У израильских арабов- самая высокая продолжительность жизни
      В докладе Центра Тауба о социально-экономической ситуации в Израиле в 2017 году сообщается, что продолжительность жизни израильских арабов является самой высокой в арабском и мусульманском мире.

      Продолжительность жизни израильских арабов - 79 лет.

      Продолжительность жизни израильских арабов меньше, чем у евреев (82,7 лет) и меньше, чем в среднем по OECD (81,6 лет).
      http://mignews.com/news/politic/world/271217_9045
      8_74304.html

      Толку то от этой продолжительности жизни , ненавидят арабы новых хозяев всю свою продленную жизнь и мечтают только об одном,..... беседовал и не раз. Сказали, что в любом случае и чего бы это им не стоило и ждать будут столько сколько нужно . Мысли они знаете ли материальны. Так шо зря радуетесь. Лучше разрешение на оружие возьмите в управлении полиции. И сходите в тир. И на всякий случай, гражданство российское обновите... Русских граждан - арабы бить не будут laughing уважают.... Даже не знаю за что.... С Новым Годом, горячие израильские парни.! С днем святого торгового Сильвестра!

      Та главное, шо бы Вас в Днепре коломойцы и прочие на квартирку не подвинули )))
      С Новым Годом, привет усим евреЯм днепропетровщины!
      Krasnodar
    5. Арон Заави Сегодня, 20:08
      Цитата: Маз
      С Новым Годом, горячие израильские парни.! С днем святого торгового Сильвестра!

      Маз и тебя с Новым Годом. Здоровья тебе. И запрет на приезд в Государство Израииль.
      Арон Заави
  29. Dym71 Сегодня, 15:10
    программа противодействия предполагает выделение на первом этапе 72 млн долларов. На эти средства будет создана некоммерческая организация

    Если ещё не подобрали название для этой НКО, предлагаю - "Союз меча и орала". Знающих прошу перевести на иврит, нужно послушать как будет звучать, это немаловажно ибо! :
    Отмечено, что средства для работы НКО будут поступать из фондов правительства страны, а также от еврейских общин как в самом Израиле, так и за его пределами.

    Dym71
    1. Комментарий был удален.
      1. Dym71 Сегодня, 15:30
        Цитата: Shahno
        הברית חרב וחרשים

        Здравствуйте Вам через окно crying Спасибо конечно, за участие, только так "переводить" каждый может, а вот транскрипцию озвучить было бы большим подспорьем!
        Союз вроде УМ ? И ещё момент, надо что бы орало - плуг - соха, а не что то для глухих lol
        Dym71
        1. Shahno Сегодня, 15:40
          Извиняйте. Брит а херев у махреша.Ам(ум) народ. Это у меня тут авторрекция балуется.
          Shahno
          1. Dym71 Сегодня, 16:06
            Цитата: Shahno
            Извиняйте. Брит а херев у махреша.Ам(ум) народ. Это у меня тут авторрекция балуется.

            ум - хаУмот хаМеухадот - ООН (Организация Объединённых Наций)
            брит - союз в смысле связь, нам надо объединение - хевер или игуд, что будет правильней не знаю.
            херэв - сабля (женский род) а надо меч.
            махреша - соха, вроде подходит
            Теперь надо грамотно вместе сложить, прошу отнестись серьёзно, это Вам не хухры-мухры, тут большие деньги на кону! wink
            Dym71
        2. Shahno Сегодня, 16:05
          Ну что, знаток иврита. Слился?
          Shahno
          1. Dym71 Сегодня, 16:08
            Цитата: Shahno
            Ну что, знаток иврита. Слился?

            Какой я Вам знаток? belay
            Я ни в зуб ногой в иврите, а вот Вам, милейший, стыдно должно быть! yes
            Dym71
            1. Shahno Сегодня, 16:11
              А вам идеальную транскрипцию представил. Обижаете.
              Shahno
              1. Dym71 Сегодня, 16:15
                Цитата: Shahno
                А вам идеальную транскрипцию представил. Обижаете.

                Пусть нас израильтяне рассудят. (А.Привалову доверяю)
                Dym71
  30. Макаров Сегодня, 15:26
    Вообще России следовало бы поучиться и создать свой "штаб борьбы с русофобией и международным давлением"...
    Макаров
  31. Altona Сегодня, 15:48
    Цитата: профессор
    Сразу после вас и покаемся.

    Начальники Управления:
    Эйхманс, Фёдор Иванович апрель — июнь 1930
    Коган, Лазарь Иосифович до 9 июня 1932
    Берман, Матвей Давыдович до 16 августа 1937
    Плинер, Израиль Израилевич до 16 ноября 1938

    ----------------------------------
    Молодец, Профессор. Своим комментарием ты сразу коротко объяснил всем присутствующим, почему стоит такой "правозащитный общечеловеческий" вой по поводу ГУЛАГа. Ваши его организовали и ваших же потом хлопнули за антисоветскую деятельность и геноцид.
    Altona
    1. Комментарий был удален.
    2. Арон Заави Сегодня, 20:10
      Цитата: Altona
      Цитата: профессор
      Сразу после вас и покаемся.

      Начальники Управления:
      Эйхманс, Фёдор Иванович апрель — июнь 1930
      Коган, Лазарь Иосифович до 9 июня 1932
      Берман, Матвей Давыдович до 16 августа 1937
      Плинер, Израиль Израилевич до 16 ноября 1938

      ----------------------------------
      Молодец, Профессор. Своим комментарием ты сразу коротко объяснил всем присутствующим, почему стоит такой "правозащитный общечеловеческий" вой по поводу ГУЛАГа. Ваши его организовали и ваших же потом хлопнули за антисоветскую деятельность и геноцид.

      Ага т/е технический персонал организовывал и направлял политику государства.
      Арон Заави
  32. Altona Сегодня, 16:21
    Цитата: Krasnodar
    Наши, шент генацвале, организовали его под чудким руководством горного орла на вершине советского олимпа, лучшего друга советских стукачей, Иосифа Виссарионовича Джугашвили.

    -----------------------------------------
    Сразу булкохрусты подтянулись. Одна шайка-лейка.
    Altona
    1. Krasnodar Сегодня, 16:47
      Цитата: Altona
      Цитата: Krasnodar
      Наши, шент генацвале, организовали его под чудким руководством горного орла на вершине советского олимпа, лучшего друга советских стукачей, Иосифа Виссарионовича Джугашвили.

      -----------------------------------------
      Сразу булкохрусты подтянулись. Одна шайка-лейка.

      А по делу? )))
      Krasnodar
  33. мерцание Сегодня, 16:29
    Вот нужна Израилю эта структура или нет? Похоже, что нужна, так же как нужен и железный купол. Потом еще какая нибудь структура понадобится и еще один "непробиваемый" купол и тд.
    Пока все кажется логично и оправданно, пока купол иногда сбивает редкие обстрелы со стороны хамас, пока вновь созданные структуры (через американские возможности) будут снижать давление на Израиль.
    Но вот ракетные обстрелы хамас усилятся, купол начнет их сбивать сначала через раз, потом через два раза, потом еще реже - далее возможности штатовские начнут сокращаться (юань таки выдавит доллар) вместе с ними снизятся возможности созданных Израилем структур и вот тогда ...
    ...И вот тогда придет понимание того, что надо договариваться - правда договариваться придется уже на более худших условиях.
    Нет, не туда ведет народ Израилев Нетаньяху.
    мерцание
    1. Shahno Сегодня, 16:34
      Дорогой товарищ. Я сегодня выкладывал поздравление с Новым Годом, где наш премьер говорит на русском.
      Shahno
      1. мерцание Сегодня, 19:26
        Мы это ценим, по крайней мере, я - точно. Но считаю, что слепое (именно слепое) следование в фарваторе американской политики усугубляет ситуацию на БВ, а через него в определенной степени и в мире. В частности : уничтожение национальных государств, к коим, кстати, относится и Израиль.
        мерцание
  34. Geisenberg Сегодня, 16:50
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: pjastolov
    Цитата: Арон Заави
    Кто мешает РФ мобилизовать русскую диаспору в Мире на сбор средств для борьбы с антирусской пропагандой?

    RT и Sputnik - тому пример - сколько подзаборных псов на них набросилось?

    И что они прекратили вещать? Потом эти компании содержатся на деньги Росссии, а если бы это бы компании принадлежащии американским акционерам?


    Лож как аргумент. Ты смешиваешь тёплое и мягко при этом игнорируешь очевидное. Причём тут американские акционеры ??? Пусть своё цнн финансирую и трындят там что хотят.

    Для тех кто в танке ору в дуло : телеканал РТ существует на деньги получаемые от коммерческой деятельности, то есть финансирует себя сам. Вещать они прекратят когда господь на землю спустится, или например по решению суда. ТЧК.

    Причём тут вообще РТ и спутник ?
    Geisenberg
  35. Идущий Сегодня, 16:51
    То есть формально Израиль решение Трампа приветствует, но теперь фактически призывает ещё и профинансировать реализацию произраильского проекта в самом Израиле.


    Вот , за удовольствие надо платить.
    Идущий
  36. Geisenberg Сегодня, 16:56
    Цитата: Shahno
    Так налаживание взаимотношений с нейтральными странами это ведь тоже борьба с антиизраильским давлением.
    Я думаю россиянина с еврейского форума не выгонят, был бы интерес.


    Всё у тебя за интерес и за нацию ... заканчивай
    Geisenberg
    1. Shahno Сегодня, 17:19
      А у тебя чей интерес. Не за нацию.
      Shahno
  37. Zina389 Сегодня, 17:19
    По трезвому размышлению никакого байкота Израиля нет, поэтому склонен согласиться с самым первым оратором. Некуда деньги девать. В этом году Израиль вышел на 22 место по уровню ВВП на душу населения, 10 место по продолжительности жизни, 4 место по валютным резервам (более 100 млрд $). Один только Китай инвестировал в экономику Израиля 13 млрд $ путем совместных проектов, покупок израильских компаний и т.д. Что касается попыток бойкота со стороны ЮАР и Швеции, туда им и дорога. Вообще, антисемиты делают свое дело и не надо им мешать. Последние годы в Израиль прибывает более 30 000 новых репатриантов в год.
    Zina389
  38. APASUS Сегодня, 17:23
    .Формально движение организовано в Палестине, однако основные разработчики его программ находятся в «третьих странах», как полагают израильские власти. На эти средства будет создана некоммерческая организация, в совет которой при этом войдут чиновники правительства и ряд зарубежных партнёров Израиля.

    А это разве не прямое вмешательство в дела другого государства?
    APASUS
    1. Shahno Сегодня, 17:30
      Какого государства?
      Shahno
      1. APASUS Сегодня, 17:35
        Цитата: Shahno
        Какого государства?

        Вашего государства,пусть даже с благими намерениями.
        APASUS
  39. SEER Сегодня, 17:34
    жили бы как люди, может и структура не понадобилась. хотя... о чём я говорю....
    SEER
  40. Арон Заави Сегодня, 18:31
    Цитата: Крановщик Нахамкинсон
    Никогда они за это,ГУЛАГ и 37 г, не покаются.
    Они считают что это правильно.
    Рано тов.Сталин ушёл в мир иной.
    Но и того что он им сделал,
    вызывает у них приступы жидкой диареи.

    Тов. Сталин евреев может и не любил, но тупым юдофобом , точно не был.

    В первое Правительство Советской России (Совнарком) из евреев входил только Л.Д.Троцкий в качестве наркома по иностранным делам. А, например, в 1936-1940 в Правительство входили одновременно 7-9 евреев. Интенсивное назначение евреев в состав Правительства началось в 1930 (4 чел), продолжилось в 1934 (3 чел) и в 1936 (3 чел). В 1937 репресссированы 7 членов Правительства - евреев, но в том же1937 назначены 3 новых члена Правительства - еврея, в 1938 - назначены 4 чел (в то же время 3 чел были репрессированы), в 1939 - еще 3 чел. В дальнейшем назначение евреев в состав Правительства СССР было лишь эпизодическим (Л.З.Мехлис - 1940, И.М.Зальцман - 1942, Д.Я.Райзер - 1950, В.Э.Дымшиц - 1959, Л.М.Володарский - 1975). 


    Арон Заави
  41. Балу Сегодня, 18:53
    Израиль создаёт структуру по борьбе с "международным антиизраильским давлением"

    В Казани +1, сыро и пасмурно. Похоже наши многоугольные друзья уже запустили свое НКО, вот уже и погоду портят, редиски.
    Балу
  42. мерцание Сегодня, 19:01
    Цитата: Shahno
    Так работать надо в этом направлении. Маленький Израиль придавил арабский мир. Неужто вы не сможете русофобский.

    laughing Ага, придавил ... верхом на Америке laughing
    мерцание
  43. rocket757 Сегодня, 19:55
    Чужие дела и не наш головняк! Чего возбудились то?
    rocket757
    1. Dym71 Сегодня, 20:27
      Цитата: rocket757
      Чужие дела и не наш головняк! Чего возбудились то?

      Уже ставшая обыкновением на ВО субботно-шаббатная вечеринка, отдаём дань традиции, не более того hi
      Чисто формальный шмонец yes
      Dym71
      1. rocket757 Сегодня, 20:49
        Может и так.
        Как по мне, если б у нас было всё тип топ, то и заботы о том что там за бугром болтают не было бы.... думаю и для Израиля такая же ситуация. А пока и у нас и у них не всё в порядке, ты хоть уср....ь, никому ничего не докажешь, только деньги зря потратишь!
        rocket757
        1. Dym71 Сегодня, 21:11
          Цитата: rocket757
          Как по мне, если б у нас было всё тип топ, то и заботы о том что там за бугром болтают не было бы....

          Не, это не про нас, у нас великодержавный шовинизьм, мы пока всю планету раком не поставим - не успокоимся laughing жаль только, что в такие моменты про себя, родимых, забываем! crying
          Цитата: rocket757
          думаю и для Израиля такая же ситуация.

          Ну они конечно похитрее нашего будут, однако сионизьм это тоже Вам, не Шарик чихнул! fellow
          Dym71
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