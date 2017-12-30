Пхеньян объявил о наращивании ядерной мощи
Северная Корея настроена на наращивание ядерной мощи, говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) — рупора государства.
В послании говорится об успешном испытании водородной бомбы, проведенном 3 сентября. Оно названо "великой победой", которая подняла Северную Корею на уровень "мировой ядерной державы".
Ранее Пхеньян заявил, что провел успешные испытания водородного боезаряда, предназначенного для межконтинентальных баллистических ракет. В Японии и Южной Корее мощность взрыва оценили в 160 килотонн — в 10 раз сильнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Это было шестое ядерное испытание КНДР. За неделю до этого Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая перелетела через территорию Японии, передает РИА Новости
Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор, пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников— передает ЦТАК.
В послании говорится об успешном испытании водородной бомбы, проведенном 3 сентября. Оно названо "великой победой", которая подняла Северную Корею на уровень "мировой ядерной державы".
Благодаря тому что Корея, основываясь на идеях чучхе, крепко держит ядерный меч и защищает свою самостоятельность, справедливость и мир, в уходящем году была предотвращена ядерная война, угрожавшая миру— говорится в сообщении.
Ранее Пхеньян заявил, что провел успешные испытания водородного боезаряда, предназначенного для межконтинентальных баллистических ракет. В Японии и Южной Корее мощность взрыва оценили в 160 килотонн — в 10 раз сильнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Это было шестое ядерное испытание КНДР. За неделю до этого Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая перелетела через территорию Японии, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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