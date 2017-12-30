21:52 30 декабря

Пхеньян объявил о наращивании ядерной мощи

Северная Корея настроена на наращивание ядерной мощи, говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) — рупора государства.

Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор, пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников
— передает ЦТАК.

Пхеньян объявил о наращивании ядерной мощи



В послании говорится об успешном испытании водородной бомбы, проведенном 3 сентября. Оно названо "великой победой", которая подняла Северную Корею на уровень "мировой ядерной державы".

Благодаря тому что Корея, основываясь на идеях чучхе, крепко держит ядерный меч и защищает свою самостоятельность, справедливость и мир, в уходящем году была предотвращена ядерная война, угрожавшая миру
— говорится в сообщении.

Ранее Пхеньян заявил, что провел успешные испытания водородного боезаряда, предназначенного для межконтинентальных баллистических ракет. В Японии и Южной Корее мощность взрыва оценили в 160 килотонн — в 10 раз сильнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Это было шестое ядерное испытание КНДР. За неделю до этого Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая перелетела через территорию Японии, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 64

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  1. jolly deckhand Сегодня, 12:06
    Правильно делают.Сильных уважают.Слабыми подтираются.Что в переулке тёмном,что в международной политике-одно и тоже.
    jolly deckhand
    1. Вадим237 Сегодня, 12:11
      Им в первую очередь нужно системы ПВО развивать и создавать МБР с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения - уничтожить проблематично и накроют 100%.
      Вадим237
      1. МорякЧФ Сегодня, 14:35
        Всё правильно,но ПРО ПВО очень дорого,а КНДР далеко не богатая страна.Вот РГЧ для них просто необходимы.И можно ракеты хорошо спрятать,тем более ланшафт там не простой,а режим секретности такой,что СССР бы позавидовал.Вообщем МОЛОДЦЫ!
        МорякЧФ
    2. Глядя Петрович Сегодня, 12:15
      Лучше к весне такие вещи заявлять. Там трава уже начнет активно расти. Народ хоть травушки поест. А то такие худые, смотреть больно.
      Глядя Петрович
      1. Pirogov Сегодня, 13:17
        Цитата: Глядя Петрович
        А то такие худые, смотреть больно.

        Может и худые но гордые ! Раком перед матрасами не стали ,что вас не мало расстраивает как я понимаю ?
        Pirogov
      2. KondratKo Сегодня, 13:19
        - "У нас тут в Пхеньяне не всё так однозначно, а я сам дочь северокорейского офицера..."
        Дешёвый наброс.
        Самое важное, чтобы у вас бедолаг травушка не переводилась, и простая и дурман, чтобы её есть и не только.
        KondratKo
      3. Шмель_3 Сегодня, 15:02
        Глядя Петрович Сегодня, 12:15
        Ну так бедные россияне, уже последних ежиков доедает, экономика разорвана в клочья! Если бы не мои переводы, моим родным из солнечного Азербайджана, с голоду наверно бы умерли! Бедная, несчастная Россия! Зачем она разгромила ИГИЛ в Сирии? Столько денег туда вбухали! Нет что бы бедным людям раздать! Вот и северные корейцы, ждут не дождутся, когда трава вырастет. (Стеб).
        Шмель_3
        1. лаврентий павлович Сегодня, 17:38
          Цитата: Шмель_3
          Глядя Петрович Сегодня, 12:15
          Ну так бедные россияне, уже последних ежиков доедает, экономика разорвана в клочья! Если бы не мои переводы, моим родным из солнечного Азербайджана, с голоду наверно бы умерли! Бедная, несчастная Россия! Зачем она разгромила ИГИЛ в Сирии? Столько денег туда вбухали! Нет что бы бедным людям раздать! Вот и северные корейцы, ждут не дождутся, когда трава вырастет. (Стеб).

          Бедные россияне скупили всю икру форели в магазине, ты случайно не Агаларову переводы отправляешь. Сиди у себя и не считай чужие деньги, а азербайджанцам никто денег раздавать не будет.
          лаврентий павлович
          1. Шмель_3 Сегодня, 19:12
            лаврентий павлович Сегодня, 17:38
            Вы пост прочитали? Или так написали? Стеб не заметили?
            Шмель_3
      4. лаврентий павлович Сегодня, 17:30
        Цитата: Глядя Петрович
        Лучше к весне такие вещи заявлять. Там трава уже начнет активно расти. Народ хоть травушки поест. А то такие худые, смотреть больно.

        Народ КНДР с голоду не помрет, а вот такие как, вы "Глядя Петрович, за кусок булки и очко свое подставите.
        лаврентий павлович
  2. Зяблицев Сегодня, 12:07
    Чучхе крепко прихватил белоголового орлана за яй...,одно место и помаленьку сжимает кулак! laughing
    Зяблицев
    1. pjastolov Сегодня, 12:37
      Цитата: Зяблицев
      Чучхе крепко прихватил белоголового орлана за яй...,одно место и помаленьку сжимает кулак! laughing

      так теперь этот петух и не знает как из этой ситуации выпутаться - с гордо поднятой головой не получается, а ощипанным - не хочется laughing
      pjastolov
      1. Зяблицев Сегодня, 12:40
        Это точно!Своим тупым высокомерием и вселенской заносчивостью США загнала себя в отношениях с Корее в цунг цванг!
        Зяблицев
        1. dorz Сегодня, 12:48
          Цитата: Зяблицев
          США загнала себя в отношениях с Корее в цунг цванг!

          Американцы свою цель по размещению систем ПРО в Южной Корее и Японии выполнили. Для них главное - это сдерживание России и Китая, а на северных им наплевать.
          dorz
          1. Зяблицев Сегодня, 12:49
            Это они могли бы сделать и без особого выкаблучивания!
            Зяблицев
          2. Rusland Сегодня, 13:15
            Удобный случай, они им и воспользовались на все сто, а то с иранской угрозой для Европы они многих рассмешили и, ведь в итоге прокатило.
            Rusland
        2. pjastolov Сегодня, 12:51
          Цитата: Зяблицев
          Своим тупым высокомерием и вселенской заносчивостью США загнала себя

          и продолжает туда лезть еще глубже
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:02
            Нырять ниже плинтуса - не матрасная национальная забава , как бы кое-кто не потребовал грошей за идею . lol
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 13:21
              Цитата: bouncyhunter
              Нырять ниже плинтуса - не матрасная национальная забава , как бы кое-кто не потребовал грошей за идею . lol

              не прокатит - им уже не подают, устали уже от их идей
              pjastolov
  3. Геркулесыч Сегодня, 12:08
    Без ядерной дубинки янки Северокорейцам на место не поставить! И тем более, что страна и так еще находится под санкциями!
    Геркулесыч
    1. Вадим237 Сегодня, 12:13
      Россия то же под санкциями, ни чего живём и развиваемся.
      Вадим237
      1. Геркулесыч Сегодня, 13:01
        Вадим hi -мы то крупнее помогущественнее и ядерное оружие у нас есть уже многие десятилетия!
        Геркулесыч
  4. Krasnyiy komissar Сегодня, 12:27
    Так держать ! Ын показывает всему миру, что 3.14ндосов открыто можно посылать в пешее эротическое путешевствие, имея водородную бомбу и средства ее доставки. России стоило бы брать пример с нашего маленького, но сильного духом соседа. У нас далеко не 60 примитивных атомных бомб, и наши ракеты не теоретически, а практически достигают ЛЮБЫХ уголков шарика за 35 минут.
    Krasnyiy komissar
    1. askme Сегодня, 12:50
      С территории России имеющимися ракетами РВСН можно достать все, кроме Южной Америки и Антарктиды...
      askme
      1. Krasnyiy komissar Сегодня, 13:00
        Подводники достанут и пингвинов, если потребуется. Не стоит забвать и о ракете РС-28 "Сармат", способной поражать цели через южный полюс.
        Krasnyiy komissar
        1. Вадим237 Сегодня, 13:12
          "Поражать цели через южный полюс" Это как, у нас нет орбитальных боеголовок, которые способны пролететь 40000 километров.
          Вадим237
          1. sogdy Сегодня, 20:23
            40000 км - длина экватора. Вы хотели сказать 20тыс.?
            sogdy
    2. БАРХАН Сегодня, 12:59
      Цитата: Krasnyiy komissar
      Так держать ! Ын показывает всему миру, что 3.14ндосов открыто можно посылать в пешее эротическое путешевствие, имея водородную бомбу и средства ее доставки. России стоило бы брать пример с нашего маленького, но сильного духом соседа. У нас далеко не 60 примитивных атомных бомб, и наши ракеты не теоретически, а практически достигают ЛЮБЫХ уголков шарика за 35 минут.

      Этак,милейший,Вы договоритесь,что наши власти смогут нацелить ракеты на свои домики с пальмами в Маями,на своих детишек и жёнушек...На своё будущее,на свою настоящую родину....
      БАРХАН
      1. Krasnyiy komissar Сегодня, 13:44
        Нажимать красную кнопку будет президент, а не Абрамович. Олигархи не смогут помешать главнокомандующему применить СЯС в случае конфликта, ибо будут арестованы и расстреляны незамедлительно. Не просто так ВВП подчинил себе все силовые структуры напрямую и создал на базе спецназа МВД нацгвардию, а также ужесточил контроль за ЧОПами.
        Krasnyiy komissar
        1. БАРХАН Сегодня, 14:00
          Цитата: Krasnyiy komissar
          Нажимать красную кнопку будет президент, а не Абрамович. Олигархи не смогут помешать главнокомандующему применить СЯС в случае конфликта, ибо будут арестованы и расстреляны незамедлительно. Не просто так ВВП подчинил себе все силовые структуры напрямую и создал на базе спецназа МВД нацгвардию, а также ужесточил контроль за ЧОПами.

          Ладно,допустим Вы правы...А,как например будет реагировать Песков,заглядывая через плечо начальника,когда дядя Вова соберётся шмальнуть по Парижу ?Или по Лондону ?Напомню Вам, просто дочь Пескова в Париже ,сын в Лондоне.Патриот однако...
          БАРХАН
          1. Krasnyiy komissar Сегодня, 14:42
            В угрожаемый чиновники и бизнесмены вынуждены будут принять сторону государства, иначе им конец с вероятностью 100%. Судьба предателей всегда незавидна (Березовский и Литвиненко не обманут), а так у них есть неплохой шанс пережить войну в бункере с неплохими удобствами. Если придется выбирать между спасением задницы и домиком в Майами, то про домик они и не вспомнят, ибо жопа одна, а домиков много. В феврале родственнички элиты начнут массово драпать на Родину, т.к. оставаться на территории врага далее будет крайне неосмотрительно. Тут у них хотя бы есть "крыша", а на западе они потенциальные заложники и покойники.
            Krasnyiy komissar
            1. zoolu350 Сегодня, 21:16
              Березовский как раз хотел вернуться в РФ (ибо океан бабла превратился в озерце) и покаяться перед "братвой" (олигархатом РФ), за свое не разумное поведение, но хозяева ФРС посчитали, что БАБ знает больше, чем нужно и МИ-6 сработала на удовлетворительно.
              zoolu350
        2. zoolu350 Сегодня, 21:12
          Наемный менеджер олигархата РФ ничего не нажмет, ибо как правильно сказал БАРХАН, не полетят ракеты туда где лежат их деньги и живут и учатся их дети и жены. А росгвардия это как раз на тот случай, когда народ возмутиться: "А почему ракеты не полетели туда, куда нужно?".
          zoolu350
  5. vlad007 Сегодня, 12:32
    Северная Корея для США это всего лишь предлог для активизации санкционного давления на Россию и Китай,причем в том числе и через ООН, плюс возможность продать Южной Корее и Японии свои системы ПРО.
    vlad007
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:52
      Цитата: vlad007
      возможность продать Южной Корее и Японии свои системы ПРО.

      Дык, и от собственных,там размещённых, тоже выгода имеется, - содержание,обслуживание за счёт хозяев... ну...тех,что там живут. laughing
      Paranoid50
  6. Ураган70 Сегодня, 12:43
    Цитата: Глядя Петрович
    Лучше к весне такие вещи заявлять. Там трава уже начнет активно расти. Народ хоть травушки поест. А то такие худые, смотреть больно.

    За их народ то не переживайте! Они хоть и худые, но свободные и говорят то что думают! О себе такое можете сказать?
    Ураган70
  7. mih_sergeev92 Сегодня, 12:43
    И заметьте, ни слова о том, что они собираются нападать на кого либо. Только защита суверенитета. И ведь правда, мир такой сейчас, что только ядерный щит является гарантом суверенитета. Хотя.. Вспоминая Россию в 90-е даже я ядерный щит не защитил её от доморощенных демократов.. Так что и борьба с инакомыслием в Корее весьма разумно проводится.
    mih_sergeev92
    1. Ronald Reagan Сегодня, 16:14
      Режим держится на постоянном страхе. Нападать и воевать он не будет . Иначе все "свои" просто воспользуются суматохой и убегут подальше от чучхе.
      Ronald Reagan
      1. sogdy Сегодня, 20:27
        Цитата: Ronald Reagan
        Режим держится на постоянном страхе.

        Ващета, от нас и сейчас диссидентов бежит на два порядка больше. Диссиденты бегут даже из супердемократических США. Таки болесть такая.
        sogdy
  8. Дормидонт Сегодня, 12:53
    Работайте, братья!
    Дормидонт
  9. Krasnyiy komissar Сегодня, 12:58
    Я надеюсь, что на первый "томагавк", залетевший в воздушное пространство КНДР, Ким незамедлительно ответит всем имеющимся арсеналом ОМП, включая химическое и бактериологическое оружие. Население врага должно страдать так же, как пострадал корейский народ в начале 50-х.
    Krasnyiy komissar
  10. Rusland Сегодня, 13:09
    В их ситуации нужно постоянно напоминать о себе.
    Rusland
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 13:29
    Тут обе стороны в патовом положении и изменить риторику не могут без уступок противоположной стороны . До окончания олимпиады вряд-ли статус-кво поменяется . А затем возможно покушение на Ына . А политический выход только один - ограничение массовых учений в регионе , контроль за ядерной программой КНДР и её негласное ограничение на существующем уровне \ состав : РФ , КНР , США , Ю.КОР. , Япония \ , в отдалённой перспективе - сближение Корей . Ну , а вообще скорей всё же тов. Ы грохнут - причём свои же
    КВУ-НСвД
    1. sogdy Сегодня, 20:34
      Цитата: КВУ-НСвД
      контроль за ядерной программой КНДР и её негласное ограничение на существующем уровне

      Зачем? Мы их будем развивать...
      Цитата: КВУ-НСвД
      в отдалённой перспективе - сближение Корей . Ну , а вообще скорей всё же тов. Ы грохнут - причём свои же

      А это уже из области недостатка IQ.
      Скорее уж следует ожидать провокаций США во время Олимпиады (ничо, что статус Олимпийских игр не допускает проведения военных учений в регионе проведения игр?).
      sogdy
  12. Шакал Сегодня, 13:40
    И Россия с Китаем им в этом помогут неофициально..Тактику запада мы изучили хорошо и пользуемся их же методами
    Шакал
  13. Старый26 Сегодня, 13:55
    Цитата: askme
    С территории России имеющимися ракетами РВСН можно достать все, кроме Южной Америки и Антарктиды...

    С территории России имеющиеся ракеты РВСН могут достать и Южную Америку, кроме ее южной части (Чили, Аргентины, Уругвая). И частично Антарктиды

    Цитата: Krasnyiy komissar
    Подводники достанут и пингвинов, если потребуется. Не стоит забвать и о ракете РС-28 "Сармат", способной поражать цели через южный полюс.

    "Слепой сказал увидим, как безногий побежит". Пока это только сказки дядюшки Юры (Борисова)

    Цитата: Krasnyiy komissar
    Я надеюсь, что на первый "томагавк", залетевший в воздушное пространство КНДР, Ким незамедлительно ответит всем имеющимся арсеналом ОМП, включая химическое и бактериологическое оружие. Население врага должно страдать так же, как пострадал корейский народ в начале 50-х.

    Американцы тоже надеются именно на это. Им больше ничего и не нужно. Руки развязаны, Китай вне игры, КНДР - агрессор и сатана в обличье человека.
    И вместо невысоких зеленых гор КНДР - оплавленная , остеклованная территория. После того, как Ын в отместку за залетевший в его воздушное пространство "Томагавк" ударит по всем своим врагам, американцы должны будут после окончания конфликта поставить ему памятник в центре Вашингтона за помощь
    Старый26
    1. Krasnyiy komissar Сегодня, 14:49
      Если США атакуют КНДР первыми, то та имеет полное право ответить. Малое количество ракет у КНДР, маленькая площадь территории вынудят Ына отвечать очень быстро (счет пойдет на часы), иначе отвечать потом будет нечем. Китай выступит на стороне КНДР, т.к. ее сдача приведет к созданию единой проамериканской Кореи прямо на его границах.
      Krasnyiy komissar
    2. sogdy Сегодня, 20:46
      Цитата: Старый26
      Китай вне игры

      Гопа-гопа. У Китая еще более тесные отношения с КНДР, чем у нас.
      Цитата: Старый26
      И вместо невысоких зеленых гор КНДР

      А это уже забавно.
      Хотелось бы понять ход Ваших умозаключений.
      Цитата: Старый26
      После того, как Ын в отместку за залетевший в его воздушное пространство "Томагавк" ударит по всем своим врагам, американцы должны будут после окончания конфликта поставить ему памятник в центре Вашингтона за помощь

      Так ить в первую очередь это будет Япония и Вашингтон. И да, они сделали "бомбу нового типа", полагаю, "люстру" - исходя из очередного "первоочередного этапа", запуск спутников.
      sogdy
  14. sapporo1959 Сегодня, 14:55
    Не ну в натуре этот пончик такой прям непослушный.И штаты просят,и наши санкции ввели,и китайцы чимчу у них перестали покупать,а он подлец всё свое гнет.А вот если бы по нашему путю шел,сейчас бы счета его в банках американских арестовали бы да и делу конец...А так совсем непослушный..
    sapporo1959
  15. Mestny Сегодня, 15:57
    Цитата: БАРХАН
    Этак,милейший,Вы договоритесь,что наши власти смогут нацелить ракеты на свои домики с пальмами в Маями,на своих детишек и жёнушек...На своё будущее,на свою настоящую родину....

    А где можно посмотреть список недвижимости в Майами тех. кто будет на кнопки нажимать. ну или хотя бы приказ такой отдавать?
    "Милейший"
    Mestny
    1. sogdy Сегодня, 20:48
      Цитата: Mestny
      А где можно посмотреть список недвижимости в Майами тех. кто будет на кнопки нажимать. ну или хотя бы приказ такой отдавать?

      Вы отстали в развитии лет на пять
      Цитата: Mestny
      "Милейший
      sogdy
  16. Старый26 Сегодня, 16:09
    Цитата: Krasnyiy komissar
    Если США атакуют КНДР первыми, то та имеет полное право ответить. Малое количество ракет у КНДР, маленькая площадь территории вынудят Ына отвечать очень быстро (счет пойдет на часы), иначе отвечать потом будет нечем. Китай выступит на стороне КНДР, т.к. ее сдача приведет к созданию единой проамериканской Кореи прямо на его границах.


    Буквально за несколько постов до этого вы писали
    Цитата: Krasnyiy komissar
    Я надеюсь, что на первый "томагавк", залетевший в воздушное пространство КНДР, Ким незамедлительно ответит всем имеющимся арсеналом ОМП, включая химическое и бактериологическое оружие. Население врага должно страдать так же, как пострадал корейский народ в начале 50-х.

    А теперь представьте, что "Томагавк" действительно залетел в воздушное пространство Северной Кореи? Идут совместные учения ВМС ЮК и США у западных берегов Корейского полуострова. Берется один из южнокорейских островов, расположенных невдалеке от ДМЗ (километрах в 30-50) . На нем устанавливается мишенный комплекс и корабли ведут по нему стрельбу имитаторами крылатых ракет (или учебными вариантами КР). НА подходе к мишенной зоне вдруг несколько ракет начинают вести себя неадекватно, множество раз меняют курс и высоту, короче с "мозгами" у них что-то произошло. И одна или две из них после таких вот выкрутасов "перелетают" через мишенную зону и так же "вихляя" в воздухе начинают двигаться в сторону демилитаризованной зоны. Время полета - 2,5-4 минуты. "Попытка" сбить их со своих кораблей ни к чему не приводит. Ракеты пересекают границу с КНДР и начинают углубляться на территорию КНДР.
    Каков будет ответ Ынв? Посчитает он это провокацией и разразится речью о происках проклятых империалистов, или сбив эти ракеты (пустые, без БГ, с незначительным запасом горючего, еще километров на 50-100) ударит, как вы говорите всем своим арсеналом? Вот вопрос. Если не ответит - хорошо, провокация не удалась, а если ответит? В то время как на кораблях будут иностранные наблюдатели, которые скажут, что да, возникла проблема, была утеряна связь с парой КР и т.п. и их не удалось подорвать в воздухе
    Ответ конечно будет кровавым, погибнут миллионы, но для всех он останется инициатором войны, агрессором. Все дело в том, что провокацию состряпать достаточно несложно. Состряпать такую, чтобы в нее поверили те, кто в этой провокации не участвует. А вот не попасться на такую провокацию - это сложнее, хватит ли у Ына выдержки?

    Если ответ Ына будет вторым, ответным, то вопросов нет. И Китай ему поможет и в глазах всех он будет жертвой. Но выдержит ли он, не попадаясь на крючок провокации, вот вопрос
    Старый26
    1. sogdy Сегодня, 20:56
      Цитата: Старый26
      Если ответ Ына будет вторым, ответным, то вопросов нет. И Китай ему поможет и в глазах всех он будет жертвой. Но выдержит ли он, не попадаясь на крючок провокации, вот вопрос

      Так кто из них первый, а кто второй? Таки путаетесь в показаниях.
      sogdy
  17. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:46
    Маленькая но гордая КНДР поставила разжиревших матрасников в позу бегущего египтянина, т.е. раком и глумится.
    Вот это я понимаю. Так США и надо. А то возомнили себя исключительной нацией, как и одни товарищи с ближнего востока, не будем тыкать пальцем. И пытаются решить все за всех на всей планете.
    Генерал Песчаных Карьеров
  18. Идущий Сегодня, 16:48
    до тех пор, пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников


    Четко и понятно , отстаньте от них и они никого не тронут.
    Идущий
  19. Дроздов Сегодня, 18:04
    н и к т о не з а б ы т, н и ч т о не з а б ы т о...корейцами...
    вот кто действительно защищает свой СОЦИАЛИЗМ и помнит о прошлом
    уважаю,понимаю,восхищаюсь!
    так держать,ребяты!!
    Дроздов
    1. Ronald Reagan Сегодня, 18:07
      Вот бы туда на ПМЖ, верно? laughing
      Ronald Reagan
      1. sogdy Сегодня, 20:59
        Цитата: Ronald Reagan
        Вот бы туда на ПМЖ, верно?

        Завидуете?
        sogdy
  20. Лексус Сегодня, 19:34
    Корейцы - очень миролюбивый народ. Просто допекли их вконец японцы и американцы.
    Лексус
  21. rocket757 Сегодня, 19:53
    Защищаются как могут!
    Поджигатель, ворог у ворот \ берегов стоит и никого ни очём слушать не желает! Такого только хорошая такая ракетно-ядерная дубинка остановить может. Вот и вся правда жизни, в данном конкретном случае!
    Жаль что наша власть отказалась помогать народу Кореи.
    Про режим и прочие ньансы слушать не хочу, не том сожалею.
    rocket757
    1. sogdy Сегодня, 21:05
      Цитата: rocket757
      Жаль что наша власть отказалась помогать народу Кореи.

      Это Вы к чему? МЫ "поддерживаем все санкции, но не в ущерб нашей экономике", т.е. никак.
      И еще там работают наши железнодорожники. Типа Метростроя. И так по мелочам...
      sogdy
      1. rocket757 Сегодня, 21:17
        Еще и нефть продаём ... эт понятно. Возможно по технологии помогаем, только ша, эт секрет.
        Короче всё что делается, то с большой оглядкой на мировое сообщество, считай на полосатиков.
        Глупо, бесперспективно и рано или поздно подойдёт к черте МЫ ИЛИ НАС!!!
        rocket757
        1. sogdy Сегодня, 21:42
          Цитата: rocket757
          Глупо, бесперспективно и рано или поздно подойдёт к черте МЫ ИЛИ НАС!!!

          А это к чему? На карту-то смотрели? Только не рассказывайте, что Вы в том районе в ПВО. Иначе были бы в курсе, что война там не прекращалась с первой поставки Англией кораблей Японии.
          sogdy
  22. Волька Сегодня, 21:21
    а вот теперь кндр пора бы прекратить трепаться по военному поводу, и не привлекать к себе излишнего внимания...
    Волька
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