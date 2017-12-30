21:56 30 декабря

Мэттис прокомментировал информацию о планах США расчленить Сирию

США не стремятся расчленить Сирию, используя в этих целях в том числе так называемую демаркационную линию, отделяющую друг от друга зоны действия российских и американских Вооруженных сил в республике, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, комментируя ход борьбы с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ).

Он подтвердил, что США намерены активизировать усилия, предпринимаемые в тех районах Сирии, которые не контролируются властями в Дамаске и освобождены от боевиков ИГ.

Мэттис прокомментировал информацию о планах США расчленить Сирию



У нас есть демаркационная линия, и так сейчас обстоят дела

- отметил Мэттис.

В связи с этим у него поинтересовались, означает ли сказанное, что план Вашингтона заключается в том, чтобы расчленить Сирию на несколько различных стран. "Нет", - ответил руководитель американского военного ведомства.

Одновременно он предостерег силы сирийского правительства от пересечения "демаркационной линии". На вопрос о том, что произойдет, если сирийские войска поступят таким образом, Мэттис ответил:

Это, вероятно, стало бы [с их стороны] ошибкой". "Вот демаркационная линия, и мы сказали, что будем действовать по одну ее сторону, а россияне - по другую.


При этом он уточнил, что силы, контролируемые Дамаском, не предпринимают попыток пересечь данную условную границу.

Они даже не пытаются [сделать] это, поэтому меня [данный вопрос] не беспокоит

- заявил Мэттис.

Он также утверждал, что США и их партнеры "на земле" не собираются вторгаться в целях борьбы с ИГ в контролируемые сирийскими властями районы.

У нас нет необходимости делать это

- сказал министр, стенограмму высказываний которого распространила пресс-служба Пентагона.

Кроме того, Мэттис пояснил, что в связи с уничтожением "халифата" ИГ изменится характер операции США в Ираке и Сирии, акцент будет сделан на усилиях по стабилизации освобожденных районов, а не на "наступательном подходе, предусматривающем захват территории".
Это, по словам министра, предполагает в том числе переброску в Сирию в неподконтрольные ее властям зоны американских дипломатов, которые, по замыслу Вашингтона, будут координировать работу подрядчиков, восстановление коммунального хозяйства и тому подобные реконструкционные проекты.

Вооруженные силы будут обеспечивать передвижение наших дипломатов, гарантировать их защиту

- подчеркнул Мэттис.

Он пообещал, не вдаваясь в детали, что "со стороны международных доноров" на реализацию таких восстановительных проектов, "в том числе в Сирии", будут выделены крупные средства.

Мы понимаем, что по реке [Евфрат] проходит линия деконфликтации [с вооруженными силами России и Сирии]. Она [то есть данная условная граница] до сих пор держалась. С этим были проблемы, но мы в целом день за днем решали данные проблемы, и [телефонная] линия предотвращения конфликтов между нами и российскими силами никогда не прекращала работу. Никогда не было такого, чтобы мы позвонили, а нам не ответили; и никогда не было такого, чтобы они позвонили, а мы не ответили

- передает ТАСС слова Мэттиса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 42

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  1. oleg-gr Сегодня, 12:54
    Америкосы, они же белые и пушистые. Стоят на страже мира и процветания. Это РФ - агрессор. Другого чиновники из Пентагона в принципе сказать не могут.
    oleg-gr
    1. 210окв Сегодня, 12:58
      Они как тот вор схваченный за руку и утверждающий что это не его рука..
      Цитата: oleg-gr
      Америкосы, они же белые и пушистые. Стоят на страже мира и процветания. Это РФ - агрессор. Другого чиновники из Пентагона в принципе сказать не могут.
      210окв
      1. Rusland Сегодня, 13:01
        Причем вор, который вершит правосудие.
        Rusland
        1. Офицер запаса Сегодня, 13:14
          "...утверждал, что США и их партнеры "на земле" не собираются вторгаться ... в контролируемые сирийскими властями районы".

          Очень интересная фраза. Т.е. та территория Сирии, где находятся штатники, сирийским властям уже не принадлежит? Тогда как быть с фразой "США не стремятся расчленить Сирию"?
          Я так понимаю, что в информации об искусственном интеллекте Пентагона, который будет бороться с ИГИЛ в Сирии, подразумевался сам Джеймс Мэттис.
          Офицер запаса
          1. ПалБор Сегодня, 14:46
            Цитата: Офицер запаса
            "...утверждал, что США и их партнеры "на земле" не собираются вторгаться ... в контролируемые сирийскими властями районы".

            Очень интересная фраза. Т.е. та территория Сирии, где находятся штатники, сирийским властям уже не принадлежит? Тогда как быть с фразой "США не стремятся расчленить Сирию"?
            Я так понимаю, что в информации об искусственном интеллекте Пентагона, который будет бороться с ИГИЛ в Сирии, подразумевался сам Джеймс Мэттис.

            Если большинство американских политических "элит" своего президента нелегитимным считают,то что говорить о правительствах,им неугодных.
            Они бы давно в Дамаске сидели кураторами игиловских,на крайняк,нусровских правителей,но тут...Oh my God!Bloody Russians! laughing
            ПалБор
            1. Тралл Сегодня, 16:41
              Повезло...
              Тралл
          2. 73bor Сегодня, 18:55
            Освобождать свою территорию сирийцам не помешает даже господь-бог, при нашей поддержке это вполне можно сделать ,долбать американцев нам нельзя а сирийцам можно!
            73bor
            1. johnik Сегодня, 20:45
              Это товарищ СТАЛИН мог по шапке этим уродам на давать! Нынешние берегут свои сбережения у них( людей боятся)
              johnik
      2. bouncyhunter Сегодня, 13:11
        Цитата: 210окв
        Они как тот вор схваченный за руку и утверждающий что это не его рука..

        Дима , привет ! hi Кто-то ещё , кроме их тупоголовых союзников и либерастов , верит словам матрасов ??? request
        bouncyhunter
        1. Pirogov Сегодня, 13:14
          Цитата: bouncyhunter
          Дима , привет ! hi Кто-то ещё , кроме их тупоголовых союзников и либерастов , верит словам матрасов ???

          Добрый день . Верят есть такие клоуны и не мало просто иногда удивительно становится сколько у нас дура.ков.
          Pirogov
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:04
            Андрей hi , мне иной раз очень горько за ту страну , которой уже нет ...
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 16:26
              Паша , доброго времени! hi похоже разделение Сирии это на долго.
              Идущий
        2. pjastolov Сегодня, 13:52
          Цитата: bouncyhunter
          Это, вероятно, стало бы [с их стороны] ошибкой". "Вот демаркационная линия, и мы сказали, что будем действовать по одну ее сторону, а россияне - по другую

          А Сирийцы у себя дома, и могут действовать где хотят
          pjastolov
      3. jolly deckhand Сегодня, 13:25
        Дим- good ЗДОРОВЬЯ твоим всем там... hi
        jolly deckhand
    2. Hoc vince Сегодня, 12:58
      Методичка, пункт 1.1. Обзывай тем, чем являешься сам, обвиняй в том, что делаешь сам или собираешься делать.
      Hoc vince
      1. GRF Сегодня, 14:47
        Да, фергюсон проспали, а ведь могли бы там базу забабахать по поддержанию правопорядка и отстройке порушенного!
        Но, возможно негры нам еще шанс дадут...

        Да, сколько ж нам бдк то строить надо...
        GRF
    3. To be or not to be Сегодня, 16:07
      "Мавр сделал свое дело, мавр может уходить"

      (("Цитата из драмы Ф. Шиллера (1759 - 1805) "Заговор Фиеско в Генуе" (1783). Эту фразу (д.3, явл.4) произносит мавр, оказавшийся ненужным после того, как он помог графу Фиско организовать восстание республиканцев против тирана Генуи дожа Дориа. Эта фраза стала поговоркой, характеризующей циничное отношение к человеку, в услугах которого больше не нуждаются.")
      ...гоу хоум..
      To be or not to be
    4. Кент0001 Сегодня, 18:46
      И мы ничего не можем сделать. Короче победу у нас по-ходу забирают, целей своих (на данный момент) мы достигли наполовину.., так что пока ничего хорошего в этой ситуации нет.
      Кент0001
      1. sogdy Сегодня, 19:31
        Пытаюсь понять, по какому поводу горе?
        Цитата: Кент0001
        И мы ничего не можем сделать.

        А мы что-то должны делать? Есть то, что может сделать только хозяин, мы же можем только поддержать права и действия хозяина - Конгресс в Ялте. До этого никто никаких прямых действий совершать не будет, только при проколе американцев.
        sogdy
  2. Tusv Сегодня, 12:56
    Дайте мне кривое зеркало, а то я невооруженным глазом вижу, что все наоборот
    Tusv
  3. Rusland Сегодня, 12:58
    На всякий случай застолбили кусок земли, а там как получится. Не поймаем, так согреемся.
    Rusland
    1. сергей32 Сегодня, 14:57
      Дожидаются, когда им конкретно укажут направление куда им валить. Подскажу, что это слово из пяти букв в котором присутствуют П, З, Д, А. (ЗАПАД, если кто не догадался).
      сергей32
  4. Геркулесыч Сегодня, 12:59
    Значит нужно ждать какой-то супергадости или подлости на что янки мастера непревзайденные!
    Геркулесыч
  5. askort154 Сегодня, 13:11
    Наглеют с каждым годом. Открыто заявляют о своих бандитских планах по всему миру.
    Сколько верёвочка не вейся, конец неизбежен. Открыто против выступает, пока , только Россия. negative
    Но это только - "пока". yes
    askort154
    1. Вадим237 Сегодня, 13:18
      "Нашим нужно в открытую заявить если не уберутся из Сирии, со своей коалицией, будут серьёзные последствия, вплоть до полной блокады их военных баз". Но наше руководство на такое не пойдёт - потому что бесхребетное.
      Вадим237
  6. perepilka Сегодня, 13:24
    Дожили! belay
    Не, вообще то хороший ход.
    Вашингтон: И как вы хотите расчленить Сирию? Покажите и обрисуйте план!
    Пентагон: В том и дело! Расчленять будем без всякого плана, наобум! ... Да потому, что любой наш план, сразу становится известен русским хакерам sad
    perepilka
  7. Шакал Сегодня, 13:31
    Сирия это так пока..Вот Россию расчленить и разграбить крестоносцы уже давно мечтают..!
    Пусть приходят опять за своей смертью в Россию! Ждемс..господа
    Шакал
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 13:43
    Де-факто -Сирия уже поделена и всё так примерно и останется , стабильности там в обозримом будущем не предвидится . Бармалеи из американской зоны не дадут - что и нужно США для их управляемого кровавого бардака . А выдавить американские базы оттуда не получится ни у нас , ни тем более у Дамаска и иже с ними
    КВУ-НСвД
    1. eugraphus Сегодня, 14:26
      С одной стороны пример Кубы говорит о том, что база с тюрьмой Гуантанамо у США там до сих пор. Но другой пример - Камрань. Это была база ВМФ США. Выкинули их от туда и потом там была база СССР.
      eugraphus
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:46
        США ПОЛНОСТЬЮ ушли из Вьетнама потому что это была последняя война США в классическом понимании и они её проиграли - в том числе в своём общественном мнении . Они извлекли уроки - теперь их войны - это чужие гробы , программируемые медиа на весь мир , местные отмороженые бармалеи-подормыши и помощь им из под тишка оружием , разведданными , обучением , бомбардировками , подкупом , мутью своей дипломатии и тд. Да и СССР был тогда паровым катком , могущим навязать свои условия и не только с военной точки зрения
        КВУ-НСвД
  9. Altona Сегодня, 13:48
    Бухать надо меньше,генерал Мэттис. Мешки под глазами, картошку можно грузить.
    Altona
  10. polkovnik manuch Сегодня, 14:09
    Уходить из Сирии США не собираются , как и из Ирака ,еще-бы там , как и у Саудитов , нефти больше чем воды .
    polkovnik manuch
  11. Дормидонт Сегодня, 14:36
    Общечеловеческий зверь ранен. Но не добит. А потому особенно опасен
    Дормидонт
  12. Комментарий был удален.
  13. _Jack_ Сегодня, 14:53
    расчленить Сирию не хотим, но входить сирийским войскам на нашу территорию не позволим, т.е. он отвечает что они уже её расчленили
    _Jack_
  14. sharp-lad Сегодня, 15:35
    Ну и куда смотрит международная общественность? Агрессивные террористы под матрасным флагом последние берега потеряли, а в ответ тишина?!
    sharp-lad
    1. Кент0001 Сегодня, 18:49
      Кто девочку платит тот её и танцует. Ничего нового. Иногда создается впечатление что наша независимость в политике-это в определенной мере для внутреннего потребления. Посто нас уже не в первый раз задвинули, именно нас, а не Сирийцев.
      Кент0001
  15. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:38
    Предлагаю разчленить мозг Мэттиса, если он у него есть, и отдать в институт по исследованию психических расстройств.
    Генерал Песчаных Карьеров
  16. weksha50 Сегодня, 17:25
    Вот так... На чужой территории... Очертил круг... И сказал хозяину этой территории и его союзникам: "Пересечешь круг - убью"... И спокойненько живет и действует...
    Здесь только один метод борьбы с такими гопниками.... И он - отнюдь не дипломатический...
    weksha50
    1. GRF Сегодня, 18:16
      Начертить свой Круг, на территории гопника )
      Ну иль хотя б заикнуться об этом, для начала обдумывания гопником намечающейся тенденции )
      Кстати Панаме, осень нужна рука поддержки... )
      GRF
  17. Высота Сегодня, 19:08
    Сами себя по Сирии прописали. По феншую им международные законы. Но чему тут удивляться?!
    Сами создают международных террористов, и под предлогом их уничтожения, свергают неугодных им лидеров, а также с усердием используют ресурсы этих стран. Добром для них это не кончится.
    Высота
  18. rocket757 Сегодня, 19:47
    Враги они всему и всем, кто не пляшет под их дудку!
    rocket757
  19. Влад5307 Сегодня, 20:20
    Эта двуличная политика амерзского эгоцентризма не доведет до добра ни саму эту богомерзскую амерзскую элиту ни наш бедный земной шарик, ставший таким маленьким и легкоуязвимым! Надеюсь что это последние 3 года отпущенные им на исправление, а иначе кирдык Америке. Как наванговала баба Ванга : " Какая Америка - не будет никакой Америки." wassat
    Влад5307
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