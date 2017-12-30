Мэттис прокомментировал информацию о планах США расчленить Сирию

У нас есть демаркационная линия, и так сейчас обстоят дела

Это, вероятно, стало бы [с их стороны] ошибкой". "Вот демаркационная линия, и мы сказали, что будем действовать по одну ее сторону, а россияне - по другую.

Они даже не пытаются [сделать] это, поэтому меня [данный вопрос] не беспокоит

У нас нет необходимости делать это

Вооруженные силы будут обеспечивать передвижение наших дипломатов, гарантировать их защиту

Мы понимаем, что по реке [Евфрат] проходит линия деконфликтации [с вооруженными силами России и Сирии]. Она [то есть данная условная граница] до сих пор держалась. С этим были проблемы, но мы в целом день за днем решали данные проблемы, и [телефонная] линия предотвращения конфликтов между нами и российскими силами никогда не прекращала работу. Никогда не было такого, чтобы мы позвонили, а нам не ответили; и никогда не было такого, чтобы они позвонили, а мы не ответили

США не стремятся расчленить Сирию, используя в этих целях в том числе так называемую демаркационную линию, отделяющую друг от друга зоны действия российских и американских Вооруженных сил в республике, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, комментируя ход борьбы с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ).Он подтвердил, что США намерены активизировать усилия, предпринимаемые в тех районах Сирии, которые не контролируются властями в Дамаске и освобождены от боевиков ИГ.- отметил Мэттис.В связи с этим у него поинтересовались, означает ли сказанное, что план Вашингтона заключается в том, чтобы расчленить Сирию на несколько различных стран. "Нет", - ответил руководитель американского военного ведомства.Одновременно он предостерег силы сирийского правительства от пересечения "демаркационной линии". На вопрос о том, что произойдет, если сирийские войска поступят таким образом, Мэттис ответил:При этом он уточнил, что силы, контролируемые Дамаском, не предпринимают попыток пересечь данную условную границу.- заявил Мэттис.Он также утверждал, что США и их партнеры "на земле" не собираются вторгаться в целях борьбы с ИГ в контролируемые сирийскими властями районы.- сказал министр, стенограмму высказываний которого распространила пресс-служба Пентагона.Кроме того, Мэттис пояснил, что в связи с уничтожением "халифата" ИГ изменится характер операции США в Ираке и Сирии, акцент будет сделан на усилиях по стабилизации освобожденных районов, а не на "наступательном подходе, предусматривающем захват территории".Это, по словам министра, предполагает в том числе переброску в Сирию в неподконтрольные ее властям зоны американских дипломатов, которые, по замыслу Вашингтона, будут координировать работу подрядчиков, восстановление коммунального хозяйства и тому подобные реконструкционные проекты.- подчеркнул Мэттис.Он пообещал, не вдаваясь в детали, что "со стороны международных доноров" на реализацию таких восстановительных проектов, "в том числе в Сирии", будут выделены крупные средства.- передает ТАСС слова Мэттиса.