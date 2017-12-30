21:52 30 декабря

Путин установил уголовную ответственность за злоупотребления при выполнении ГОЗ

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке в Уголовный кодекс, которая предусматривает ответственность за злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Путин установил уголовную ответственность за злоупотребления при выполнении ГОЗ


Как пояснил ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Уголовный кодекс РФ дополняется двумя новыми статьями, закрепляющими уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями исполнителем и заказчиком государственного оборонного заказа.


В качестве квалифицирующих признаков этого преступления предусматривается злоупотребление полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, что одновременно должно повлечь причинение существенного вреда охраняемым законом интересам при выполнении государственного оборонного заказа.

Устанавливается равная санкция за указанные преступления как для заказчика по государственному оборонному заказу, так и для его исполнителя. Максимальное наказание, предусмотренное введенной санкцией, составит 10 лет лишения свободы
- сказал Клишас. По его словам, симметричность вводимых норм является "сигналом для участников государственного оборонного заказа - государство будет преследовать хищения в этой сфере с максимальной строгостью вне зависимости от того, кем совершено преступление".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. Tusv Сегодня, 14:36
    Други Путина у Путина не в чести. Какой кошмар
    Tusv
    1. BlombiRus Сегодня, 14:44
      Пора расстреливать за подрыв военной и экономической мощи страны. Это не воровство, не курицу у соседа тырят, это экономическая диверсия. Диверсантов к стенке!
      BlombiRus
      1. volodya Сегодня, 14:49
        Цитата: BlombiRus
        Пора расстреливать за подрыв военной и экономической мощи страны. Это не воровство, не курицу у соседа тырят, это экономическая диверсия. Диверсантов к стенке!

        Почему только десять лет?
        volodya
        1. Tusv Сегодня, 15:19
          Цитата: volodya
          Почему только десять лет?

          Куда уже ближе? В Советском Союзе 70 км удаления - Вселенский шухер. Теперь 20 уже далеко.
          Ну в общем кому как "маловато будет"
          Tusv
        2. Идущий Сегодня, 16:17
          Зачем дополнительные законы , если существующие не применяются и не работают.
          Идущий
          1. Tusv Сегодня, 16:33
            Цитата: Идущий
            Зачем дополнительные законы , если существующие не применяются и не работают.

            Вы знаете, что Советская и Российская Крнституции лучшие в мире и Советско - Российский суд самый гуманный в мире?
            Смысл обвинть Работягу на Рыбинском заводе, что за 2 года Турбину не создал: А на него чинуша наглым образом надеялся и кучу ночных и сверхурочных выбил. А он гад в семью подался и все ночные и сверхурочные пошли чинуше.
            Тут на нас напали. Все для фронта и Все для победы. Чинушей в Лагеря, а Работяг надо кормить и у них семьи.
            Выбирай мистер Путин, с чинушей или с Народом
            Tusv
          2. Pirogov Сегодня, 17:49
            Цитата: Идущий
            Зачем дополнительные законы , если существующие не применяются и не работают.

            Сто % . Не помогут самые лучшие законы если их не собираются выполнять.
            Pirogov
            1. Идущий Сегодня, 17:53
              Мало того у нас есть Законы , по которым можно привлекать за все эти преступления , зачем ещё?
              Идущий
          3. Ныробский Сегодня, 18:57
            Цитата: Идущий
            Зачем дополнительные законы , если существующие не применяются и не работают.
            Применяются и работают. Новые статьи просто увеличивают срок отсидки для "соискателей".
            Ныробский
            1. Идущий Сегодня, 19:59
              Сроки абсолютно одинаковые , а по некоторым даже больше , чем в новом законе.
              Идущий
              1. Ныробский Сегодня, 20:17
                Цитата: Идущий
                Сроки абсолютно одинаковые , а по некоторым даже больше , чем в новом законе.

                Для максимального срока по тем статьям, надо рассматривать рецидив и групповуху, а тут - получи десятку и распишись.
                Ныробский
                1. Идущий Сегодня, 20:26
                  204 статья без всякой групповухи - " коммерческий подкуп" до 12 лет без проблем , почему не работает?
                  Идущий
        3. Монархист Сегодня, 16:54
          Дай боже, чтобы эти статьи работали, а то как говорила наша препадша:" сейчас говорят,что мы не защищены законом,что закон не совершенен и т.д. Ложь : законы есть, но нет желания соблюдать хак
          Монархист
        4. 210окв Сегодня, 17:53
          Я вот что хочу заметить.Это давно назрело.Но почему то только перед выборами начинается телодвижение.Хотя ГОЗ который год или срывается или находится под угрозой.Ждем решения по космической отрасли и по конфискации имущества коррупционеров и их близких.
          Цитата: volodya
          Цитата: BlombiRus
          Пора расстреливать за подрыв военной и экономической мощи страны. Это не воровство, не курицу у соседа тырят, это экономическая диверсия. Диверсантов к стенке!

          Почему только десять лет?
          210окв
      2. Шура пермский Сегодня, 15:20
        Магаданский лесоповал+конфискация…
        Шура пермский
        1. Lycan Сегодня, 15:57
          "Конфискация" поваленного на лесоповале?
          Жестокая жесть!.....
          Lycan
      3. Устин Сегодня, 17:05
        Смотрю Вы хорошо в этом Деле разбираетесь. По нынешним вариантам статью можно подвести под любое начинание.Приведу пример: в эксплуатации произошла поломка не гарантийного изделия, попросили помочь в восстановлении, отправили группу из трех человек, которые оперативно починили косяк эксплуатантов. А дальше предприятие было наказано, включая Генерального за нецелевое использование средств. И таких случаев много. Был бы человек...А Вы готовитесь стрелять за подрыв мощи...
        Устин
    2. Logall Сегодня, 14:44
      Может он еще и ведет по качеству приемки в жилом секторе? Там все взяточники прячутся...! Там все чиновники зарабатывают!
      Logall
      1. BlombiRus Сегодня, 14:48
        Привет Logall, давно не виделись. Как жив здоров? С наступающим новым годом поздравляю. Здоровья и счастья желаю тебе.
        BlombiRus
      2. Tusv Сегодня, 14:48
        Цитата: Logall
        Может он еще и ведет по качеству приемки в жилом секторе? Там все взяточники прячутся...! Там все чиновники зарабатывают!

        ЖКХ, что для патриотов, что для дисиндентов - величина одинаковая. Порвать бы их на британский флаг, но УК а не позволяет
        Tusv
      3. катана Сегодня, 15:12
        Цитата: Logall
        Может он еще и ведет по качеству приемки в жилом секторе? Там все взяточники прячутся...! Там все чиновники зарабатывают!

        Одними расстрелами дело с мертвой точки не сдвинешь.Вон Китай сколько лет своих коррупционеров расстреливает ,а конца им не видно.Я боюсь навлечь на себя "праведный гнев " smile форумчан,ибо уже убедился,что подавляющее большинство на форуме - люди с левыми и левацкими убеждениями ,но я бы постарался приватизировать все военные заводы и холдинги ,желательно людям с российским гражданством.В результате частные заводы будут биться за каждый государственный заказ и никого расстреливать не придется.Да и цены на свою продукцию частники постараются снизить в результате конкурентной борьбы.Я понимаю,что выражаю "крамольные" мысли для этого форума и меня сейчас начнут " пинать " с десяток форумчан ,но другого человечество еще не придумало.При всем уважении к вашему президенту я не верю,что такими указами можно остановить разгильдяйство и завышение стоимости работ в ВПК.
        катана
        1. тол100в Сегодня, 15:23
          Цитата: катана
          го форума и меня сейчас начнут " пинать " с десяток форумчан

          Вас не "пинать" нужно, а прямиком к той самой стенке! В 90-е чуть не доприватизировались!
          тол100в
          1. катана Сегодня, 15:36
            Цитата: тол100в
            Цитата: катана
            го форума и меня сейчас начнут " пинать " с десяток форумчан

            Вас не "пинать" нужно, а прямиком к той самой стенке! В 90-е чуть не доприватизировались!

            Смотря что в 90-ые ваше правительство имело ввиду под словом "приватизация"!Бесплатная и бесконтрольная раздача заводов и фабрик в руки родственников и друзей не есть приватизация.Проведенные фиктивные "конкурсные " laughing аукционы не есть приватизация .В нынешних российских реалиях ,вы полностью правы,приватизация пойдет тем же путем и ,возможно,намного худшим путем ,чем в 90- ые.Так что можете считать меня армянским мечтателем. smile Что бы нормально приватизировать государственную собственность ,сперва надо привести управление этого государства в адекватное состояние.
            катана
            1. Монос Сегодня, 20:14
              Цитата: катана
              сперва надо привести управление этого государства в адекватное состояние.

              У себя приводите. То же мне нашёлся экспериментатор порулить чужим государством.
              Монос
        2. Житель Урала Сегодня, 15:35
          Здравая мысль -только пока что система не развита для этого.
          Должна быть национально ориентированная бизнес элита и действенные законы, регулирующие деятельность частного капитала.
          В 90 у нас приобрели завод (не буду упоминать) частники. Вот думали все заживем. В том числе и мы приобрели 3 проц. Но завод просто встал. Цеха закрылись народ поувольняли. Перепродали через пол года - то же самое. Банкротство - вывоз оборудования. Частная собственность - что хочу то и делаю. А между прочим он еще и не оборонку заказы выполнял. Сейчас один цех из 4 работает, и то слава богу- мы уже давно от своей доли отказались - дороже вышло.
          Житель Урала
        3. Metlik Сегодня, 15:43
          Цитата: катана
          Да и цены на свою продукцию частники постараются снизить в результате конкурентной борьбы

          Американцы уже доконкурировались со своим ф 35.
          Цитата: катана
          желательно людям с российским гражданством.

          Да сразу америкосам продать надо все, зачем эта клоунада с подставными фирмами.
          Metlik
        4. Stas157 Сегодня, 15:45
          Цитата: катана
          Одними расстрелами дело с мертвой точки не сдвинешь.Вон Китай сколько лет своих коррупционеров расстреливает ,а конца им не видно.

          Еще как сдвинешь! Экономика и промышленность Китая на много эффективнее и здоровее чем в России. Результат на лицо! Ну и плюс, конечно, государственная собственность на средства производства.
          Расстрелы - не расстрелы, а жесткая ответственность, по крайней мере с конфискацией, должна быть. А сей час, ее нет. Потому как не выгодно власть предержащим и илитке вводить такую ответственность. Там не запачканных нет.
          Stas157
          1. Монархист Сегодня, 17:26
            Stas, в определенном смысле Ваше утверждение,что " экономика и промышленность Китая на много эффективнее и здоровее чем в России"верно,но у них в ВПК есть и частные компании, например"Хуавей" и ещё какие-то фирмы есть..
            Как мне представляется: в Китае государство сумело внушить частнику:" ГОЗ это свято". Нам надо этому учиться у Китая или у тоже Америки
            Монархист
        5. Spez Сегодня, 16:04
          Завышение стоимости работ можно остановить как раз национализацией предприятий. ОПК должен принадлежать государству, и государство должно контролировать ГОЗ напрямую. Между Вооружёнными Силами и производителями не должно быть лишних прокладок.
          Spez
        6. alekc75 Сегодня, 16:44
          ну да в частные-ты знаешь как цены крутят на авиастаре???он уже частник
          alekc75
        7. Монархист Сегодня, 17:11
          Камрад Катана, в определенном смысле Вы правы, но как показывает история: в РИ было много казенных военных заводов и они хорошо справлялись с ГОЗ. На мой взгляд это будет "правая крайность", а утверждение " срочно всё нацинанализировоть левая крайность" . В сегодняшних условиях НЕОБХОДИМО найти "золотую середину"
          Монархист
          1. Spez Сегодня, 20:58
            Цитата: Монархист
            В сегодняшних условиях НЕОБХОДИМО найти "золотую середину"

            В каких условиях? Кто должен пойти на компромисс, чтобы "золотая середина" была найдена? Государство должно уступить частному сектору в вопросах безопасности, или частный сектор должен перестать доить государство? Либерастия сейчас не в моде. Образование, сельское хозяйство, медицина, культура, все эти сферы работают на обороноспособность. Золотой середины не бывает в жизни, бывает только золотое сечение, и "золотой дождь". Второе проще, именно поэтому нам его и навязывают разные "культурные революционеры". Причём, заметьте, за наш же счёт. Есть чёрное и белое. Было всегда, и будет. В шахматах за тысячи лет других цветов не придумали.
            Spez
      4. Офицер запаса Сегодня, 16:02
        Приветствую, Александр. По гособоронзаказу уже и так достаточно жесткая система работы, в соответствии со 159 ФЗ "О государственном оборонном заказе". Я абсолютно согласен с мыслью, что воровство при выполнении гособоронзаказа - измена Родине. И специальный контроль, безусловно, нужен. И совершенствовать этот контроль нужно каждый год, по опыту текущей работы.
        Но вот только мне выпала возможность поработать в области гособоронзаказа на протяжении 2015-2017 гг. В 2017-м были приняты очередные ограничения, в частности - которые очень много власти дали коммерческим банкам, в которых законом предписано заводить спецсчета. Специального государственного банка до сих пор нет (с сотрудниками, имеющими соответствующую форму допуска), а в коммерческих там, куда ни плюнь, потенциальное предательство, коммерческий банк - это нечто.
        Я вообще-то в совершенствовании системы гособоронзаказа ожидал не популизма со сроками наказаний, а ограничения свободы коммерческих банков по вмешательству в работу и ограничения произвола налоговых органов при проверке этих работ. Да и убрать откровенные ляпы из действующего 159 ФЗ тоже не мешало бы.
        Офицер запаса
    3. Tatanka Yotanka Сегодня, 20:57
      Цитата: Tusv
      Други Путина у Путина не в чести. Какой кошмар

      други Путина на нефти, газе, в нано, и к этому отношения не имеют
      Tatanka Yotanka
  2. Кот Всапогах Сегодня, 14:38
    пока не будет конфискации имущества у лиц причастных и их ближайших родственников , ничего не изменится. они готовы пару тройку лет на нарах с комфортом посидеть, а потом жить припеваючи на миллионы украденные у гос-ва laughing
    Кот Всапогах
    1. allaykbar Сегодня, 15:40
      посмотрите на полковника захарченко. все и у родственников и у него - изъято в пользу государства. вы проспали?
      allaykbar
      1. Stas157 Сегодня, 16:00
        Цитата: allaykbar
        посмотрите на полковника захарченко. все и у родственников и у него - изъято в пользу государства. вы проспали?

        Это абсолютно единичный случай, который выбивается из общей картины. У родственников Улюкаева конфискации были, а у родственников Васильевой? У Чубайса конфискации были? А Сердюкова? Да их даже не судили! У нас правосудие носит избирательный характер. Если ты олигарх и против Путина, то тебя осудят(Ходорковский, Гусинский...). А если ты олигарх за Путина (Ротенберг, Дерипаска, Ковальчук, Чубайс...), то тебя не только не осудят, а еще и наградят!
        Stas157
      2. ty60 Сегодня, 16:59
        А реально нанесенный ущерб этим деньгам эквивалентен?
        ty60
  3. Rusland Сегодня, 14:46
    Может перед началом работ всем участникам госооборонзаказа по мордасам надавать? Так сказать профилактика от гриппа.
    Rusland
  4. частное лицо Сегодня, 14:51
    Надо же неужто ? А раньше воруй не хочу ? А где конфискация имущества или опять украл и не поймали повезло, а поймали отдал и условный срок.
    частное лицо
    1. allaykbar Сегодня, 15:41
      условный срок строгого режима как Улюкаеву
      allaykbar
      1. частное лицо Сегодня, 17:06
        99,8% сидеть Улюкаев не будет , край до выборов а потом президент помилует по состоянию здоровья в связи с преклонным возрастом .
        частное лицо
        1. allaykbar Сегодня, 17:07
          он уже сидит. а здоровья он потерял лет 10 еще до подсадки. Не вяжется что то в вашей истории.

          Человек который знает что это лишь кратковременно - не станет терять в весе под 20 кг ожидая решение суда
          allaykbar
          1. частное лицо Сегодня, 18:49
            Человек который знает что это лишь кратковременно - не станет терять в весе под 20 кг ожидая решение суда
            Тюрьма само по себе место не располагающее а с учётом того что он понял что потерял власть и влияние . Я думаю на этом фоне любой потеряет в весе.
            частное лицо
  5. polkovnik manuch Сегодня, 14:52
    Честно говоря очень рад ! Я постоянно писал ,что за воровство , извлечение выгоды для себя или "группы товарищей" , влекущее не выполнение гособоронзаказа нужно сажать на длительные сроки , ,конфисковывать все нажитое не посильным трудом (и у родственников ," корешей" тоже !) Санкция слабенькая , нужно сразу лет на 20 , без права на УДО , а то и растрельную статью установить , тогда может призадумаются , прежде чем лезть в государственный карман.
    polkovnik manuch
  6. Чичиков Сегодня, 14:54
    Надо было добавить
    Максимальное наказание, предусмотренное введенной санкцией, составит 10 лет лишения свободы
    , без права переписки (применительно к Закону 1939 года)!
    Чичиков
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:28
      Десять лет непрерывного расстрела без права переписки.
      Генерал Песчаных Карьеров
    2. ty60 Сегодня, 17:06
      Уточню.10 лет без права переписки-означало расстрел.10лет и ПО РОГАМ-пять лет без права занимать госдолжности избирать и быть избранным,это58-я без отягчающих.Конфискация в полном объеме присутствовала.Потому-сначала арест имущества всей родни,затем-суд.
      ty60
  7. Был Мамонт Сегодня, 14:55
    Тут, недалече: "Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98%.".
    Кто сядет, руководитель или "стрелочник" Иль, как всегда???
    Был Мамонт
  8. Василенко Владимир Сегодня, 15:03
    Путин установил уголовную ответственность за злоупотребления при выполнении ГОЗ
    Василенко Владимир
  9. groks Сегодня, 15:22
    А раньше можно было? Теперь нельзя по ГОЗ, а по остальному что?
    Они там не думают, что выполнить ГОЗ без нарушений невозможно?
    Сейчас оживится прокуратура и опять начнутся домогательства - пааачему не выполнили в оговоренный срок? А нас не волнует, что деньги не перевели! А нас не волнует, что перевод через левый какой-то банк, филиала которого нет в вашем городе и дозвониться до них нельзя! А не волнует, что без аванса вам материалы взять негде!
    Общее мнение - как только появится возможность свалить с ГОЗ, надо это делать немедленно.
    groks
  10. shmelik45 Сегодня, 15:24
    А конфискация где?
    shmelik45
  11. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:25
    За игры с Гособоронзаказом вешать надо прилюдно на площади, как врага народа и вредителя.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. ty60 Сегодня, 17:08
      Ага,чучело Чубайса уже висит....
      ty60
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:20
        Хотелка и реальность всегда отличается.
        Генерал Песчаных Карьеров
  12. skomfit Сегодня, 15:38
    Отрубить руку и клеймо на лоб-ВОР,чтобы на работу больше не устроился.
    skomfit
  13. Zomanus Сегодня, 15:40
    Ну по сути статья за саботаж в области повышения обороноспособности страны.
    Интересно, что к ГОЗ могут причислить...
    Если чиновники не понимают текущего момента, то пора наказывать и чистить.
    Zomanus
  14. Spez Сегодня, 15:56
    Десять лет расстрела по вторникам четвергам и субботам. Понедельник, среда, пятница - реанимация. Воскресенье - выходной.
    Spez
  15. Altona Сегодня, 16:27
    Цитата: катана
    Одними расстрелами дело с мертвой точки не сдвинешь.Вон Китай сколько лет своих коррупционеров расстреливает ,а конца им не видно.Я боюсь навлечь на себя "праведный гнев " smile форумчан,ибо уже убедился,что подавляющее большинство на форуме - люди с левыми и левацкими убеждениями ,но я бы постарался приватизировать все военные заводы и холдинги ,желательно людям с российским гражданством.

    ----------------------------------
    Ну уж извините, что я не поклонник армянского националиста Гарегина Нжде. Давайте приватизируем заводы, прибыль выведем в офшоры, а потом этими собственниками заводов будут рулить собственники офшоров. Получится, что военный завод будет клепать ракеты для обеих воюющих сторон. Примерно так работал завод Adam Opel AG, в правлении которого оставались американцы. И левые или левацкие взгляды тут абсолютно не при чем.
    Altona
  16. alfa19638 Сегодня, 16:33
    уже давно необходимо было вернуть и применять смертную казнь и конфискацию имущества , а не лебезить и заигрывать с проходимцами , чьим мерилом является собственная выгода , преступно свернув с пути , завоёванного для нас потом , кровью и страданиями наших предков . Нас заставляют с вожделением смотреть на капитализм , монархию преуменьшить , а где то и замолчать все те социалистические завоевания , за счёт которых мы выжили и сейчас живём , изменить наше восприятие действительности , добра и справедливости , а ведь так строится страна для избранных , а не для народа .
    alfa19638
  17. APASUS Сегодня, 16:58
    Мне иногда кажется ,что я живу в каком то другом государстве,где закон пишут под обстоятельства.В место того чтоб добиться скрупулезного выполнения уже существующего УК,появляются новые статьи с непонятным обоснованием.
    Судя по всему чиновник может сесть на долгие годы за злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа,но например если это будет муниципальный заказ,заказ министерства или частной конторы - это даст ему скидку при воровстве!
    APASUS
  18. Dedall Сегодня, 17:52
    Когда от бюджета остались крохи, наказать виновных надо трохи.
    Dedall
  19. коноправ Сегодня, 19:11
    Все предприятия, работающие на оборону должны быть Государственными, и Государство должно отвечать перед народом за поставку оружия и военных материалов. А капитализм мы уже проходили в 1 Мировую, когда армия только через 3 года войны начала получать необходимое количество боеприпасов.
    коноправ
  20. rocket757 Сегодня, 19:45
    Пустой звон .... паршиво как то, но верить не хочется уже НИКОМУ!!!
    rocket757
  21. LPD17 Сегодня, 20:28
    ну хороший шаг)))!
    LPD17
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