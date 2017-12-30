Путин установил уголовную ответственность за злоупотребления при выполнении ГОЗ

Устанавливается равная санкция за указанные преступления как для заказчика по государственному оборонному заказу, так и для его исполнителя. Максимальное наказание, предусмотренное введенной санкцией, составит 10 лет лишения свободы

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке в Уголовный кодекс, которая предусматривает ответственность за злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.Как пояснил ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Уголовный кодекс РФ дополняется двумя новыми статьями, закрепляющими уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями исполнителем и заказчиком государственного оборонного заказа.В качестве квалифицирующих признаков этого преступления предусматривается злоупотребление полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, что одновременно должно повлечь причинение существенного вреда охраняемым законом интересам при выполнении государственного оборонного заказа.- сказал Клишас. По его словам, симметричность вводимых норм является "сигналом для участников государственного оборонного заказа - государство будет преследовать хищения в этой сфере с максимальной строгостью вне зависимости от того, кем совершено преступление".