...Пентагон рассказал о роли военных инструкторов из США на Украине...

Нет, я не вижу изменения роли вооруженных сил США на Украине. Не думаю, что наша численность менялась в течение полугода, и такого сейчас не планируется. Совершенно нет планов менять эту численность

Будем надеяться, это не будет иметь никакого крупного воздействия, пока никто не хочет вторгнуться на Украину. Речь идет об оборонительных вооружениях

У властей США нет планов в ближайшее время увеличивать роль и численность американских военных инструкторов на Украине. С таким заявлением выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис.- сказал журналистам министр обороны США.При этом Мэттис заверил, что любые изменения в количестве американских военных советников на Украине объясняются лишь их ротацией.Американские военные занимаются обучением украинских военнослужащих с 2015 года.Глава Пентагона также прокомментировал недавнее решение Вашингтона начать поставки Киеву вооружений.- заявил Мэттис, которого цитирует ТАСС.Напомним, в начале недели Госдепартамент США подтвердил намерение Белого дома начать поставки летального оружия Киеву, включая современные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Сообщается, что будет поставлено 35 пусковых установок Javelin и 210 противотанковых ракет на общую сумму 47 миллионов долларов. Позже стало известно, что Вашингтон принял решение поставить Украине крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1.По мнению заместителя главы российского МИД Григория Карасина, "таким способом вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России "цену конфликта в Донбассе".