22:00 30 декабря

Пентагон рассказал о роли военных инструкторов из США на Украине

У властей США нет планов в ближайшее время увеличивать роль и численность американских военных инструкторов на Украине. С таким заявлением выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Нет, я не вижу изменения роли вооруженных сил США на Украине. Не думаю, что наша численность менялась в течение полугода, и такого сейчас не планируется. Совершенно нет планов менять эту численность
- сказал журналистам министр обороны США.

Пентагон рассказал о роли военных инструкторов из США на Украине



При этом Мэттис заверил, что любые изменения в количестве американских военных советников на Украине объясняются лишь их ротацией.

Американские военные занимаются обучением украинских военнослужащих с 2015 года.

Глава Пентагона также прокомментировал недавнее решение Вашингтона начать поставки Киеву вооружений.

Будем надеяться, это не будет иметь никакого крупного воздействия, пока никто не хочет вторгнуться на Украину. Речь идет об оборонительных вооружениях
- заявил Мэттис, которого цитирует ТАСС.

Напомним, в начале недели Госдепартамент США подтвердил намерение Белого дома начать поставки летального оружия Киеву, включая современные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Сообщается, что будет поставлено 35 пусковых установок Javelin и 210 противотанковых ракет на общую сумму 47 миллионов долларов. Позже стало известно, что Вашингтон принял решение поставить Украине крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1.

По мнению заместителя главы российского МИД Григория Карасина, "таким способом вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России "цену конфликта в Донбассе".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 48

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрей К Сегодня, 15:34
    ...Пентагон рассказал о роли военных инструкторов из США на Украине...

    Роль США в/на б/у Украине, это дьявольские пляски полоумного на пожаре - подливают бензинчику в костёр гражданской войны...
    Андрей К
    1. volodya Сегодня, 15:56
      Какая новость! А мы и незнали!
      volodya
      1. Freelancer7 Сегодня, 16:08
        Ну просто парень успел первым прокаментить новость, и решил написать то, с чем мало кто не согласится в надежде огрести лайков...
        Freelancer7
        1. Андрей К Сегодня, 16:11
          Freelancer7
          Ну просто парень успел первым прокаментить новость, и решил написать то, с чем мало кто не согласится в надежде огрести лайков...

          Вы на ВО, чтобы где-то куда-то вперёд успеть или всё-таки высказать свою точку зрения, без надежды огрести лайки laughing
          У Вас проблемы с лайками или надеждами? Попросите, я Вам отсыплю, мне не жалко lol
          Вместо комментария по теме статьи, Вы решили огрести лайков на моей скромной персоне? lol
          Андрей К
          1. Татьяна Сегодня, 16:13
            Андрей К
            Роль США в/на б/у Украине, это дьявольские пляски полоумного на пожаре - подливают бензинчику в костёр гражданской войны...
            Совершенно верно! С той лишь разницей, что звёздно-полосатые из полоумного Пентагона подливают бензинчик на пожаре в Украине (и Европе), т.е. не в своей собственной стране, а в чужой, расположенной далеко вдали от собственных родных США, которые они считают при этом для себя в полной безопасности из-за географического расположения США за океаном !
            Татьяна
            1. Андрей К Сегодня, 16:17
              Татьяна
              ...звёздно-полосатые из полоумного Пентагона подливают бензинчик на пожаре в Украине (и Европе) не в своей собственной стране, а в чужой, расположенной далеко вдали от собственных родных США, которые они считают в полной безопасности из-за географического расположения США за океаном!...

              США почему-то уверовали, что через большую лужу искры раздуваемого ими костра не сожгут их собственный дом.
              Андрей К
              1. Татьяна Сегодня, 16:25
                Андрей К
                США почему-то уверовали, что через большую лужу искры раздуваемого ими костра не сожгут их собственный дом.
                США просто ломятся повсюду в мире со своей стратегией молниеносного упреждающего удара по системе управления ответного удара, например, в той же России.
                Пока Пентагон выстраивает своё ПВО в сопредельных странах по периметру границ РФ, мы будем слышать от них убаюкивающие нас разговоры о якобы их миролюбии в отношении России. Как только США замкнут вокруг РФ кольцо своего ПВО - США ударят по России ЯО без промедления и без всякого нас предупреждения, если ВС РФ будут к этому не готовы!
                Этот фарисейский сатанизм звёздно-полосатых в последние годы, и особенно сейчас, находится у них в полном разгаре!
                Татьяна
              2. 30 вис Сегодня, 17:44
                США -" Я — не я, лошадь не моя и сам я не извозчик!" --- Так пописать вышли !
                30 вис
          2. Partyzan Сегодня, 18:34
            Цитата: Андрей К
            У Вас проблемы с лайками или надеждами?

            у него проблемы с зеленой и скользкой - она его душит
            Partyzan
            1. Андрей К Сегодня, 18:46
              Partyzan
              ...у него проблемы с зеленой и скользкой - она его душит...

              Ну так я и предложил, чтоб она не душила laughing
              Андрей К
              1. Partyzan Сегодня, 18:50
                Цитата: Андрей К
                Ну так я и предложил, чтоб она не душила

                не получится
                Partyzan
          3. БАРХАН Сегодня, 18:52
            Цитата: Freelancer7
            Ну просто парень успел первым прокаментить новость, и решил написать то, с чем мало кто не согласится в надежде огрести лайков...

            Цитата: Андрей К
            Вместо комментария по теме статьи, Вы решили огрести лайков на моей скромной персоне?

            А я насыпал обоим плюсов...мне не жалко.С наступающим друзья!Могу ещё и талонов подарить...
            БАРХАН
        2. Идущий Сегодня, 16:14
          Да , раньше в страшном сне бы не приснилось , что США хозяйничают на Украине.
          Идущий
          1. Partyzan Сегодня, 18:36
            Цитата: Идущий
            Да , раньше в страшном сне бы не приснилось ,

            у армянского радио спросили
            - что было раньше - яйцо или курица?
            армянское радио ответило
            - раньше было всё!
            Partyzan
            1. Идущий Сегодня, 18:51
              Да раньше деревья были выше , трава зеленее и солнце ярче светило...
              Идущий
              1. Partyzan Сегодня, 18:57
                Цитата: Идущий
                Да раньше деревья были выше , трава зеленее и солнце ярче светило...

                и мы были моложе
                Partyzan
                1. Идущий Сегодня, 20:08
                  Не моложе , а молодыми - все проблемы по колено...
                  Идущий
                  1. Partyzan Сегодня, 20:11
                    Цитата: Идущий
                    все проблемы по колено...

                    чуть выше laughing drinks
                    Partyzan
                    1. Идущий Сегодня, 20:14
                      Это смотря что мерять. laughing drinks
                      Идущий
                      1. Partyzan Сегодня, 20:18
                        Цитата: Идущий
                        Это смотря что мерять. laughing drinks

                        тогда я вам завидую hi
                        Partyzan
                    2. Идущий Сегодня, 20:41
                      Цитата: Partyzan
                      Цитата: Идущий
                      Это смотря что мерять. laughing drinks

                      тогда я вам завидую hi


                      Не надо , я говорил о траве... lol
                      Идущий
                      1. Partyzan Сегодня, 20:44
                        Цитата: Идущий
                        Не надо , я говорил о траве...

                        аааа.......
                        Partyzan
      2. Комментарий был удален.
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:35
    Будем надеяться, это не будет иметь никакого крупного воздействия, пока никто не хочет вторгнуться на Украину. Речь идет об оборонительных вооружениях

    А с кем тогда воюет Украина? На каждом углу кричали,что российская армия вторглась на Донбасс. Что украинские киборги геройски сдерживают натиск проклятых москалей и уже подбили с сотню Армат...
    НЕКСУС
    1. dorz Сегодня, 15:48
      Сегодня Путин поздравил Трампа с праздниками, наверное, дал наказ на будущий год laughing
      Всех с наступающим Новым Годом!
      dorz
    2. Ныробский Сегодня, 19:07
      Цитата: НЕКСУС
      А с кем тогда воюет Украина? На каждом углу кричали,что российская армия вторглась на Донбасс. Что украинские киборги геройски сдерживают натиск проклятых москалей и уже подбили с сотню Армат...
      Судя по тому, что по обмену - обменивают граждан ЛДНР на граждан остальной Уркаины, то воюют они сами с собой - сиречь гражданская война. Если бы Россия реально вторглась, то ошмётки бандерлогов засыпали бы близлежащие европейские окрестности, как это было в Сирии с бородатыми "пацанами". По ходу дела, укропы сами уже не верят в российское присутствие, но заботливые американские инструкторы методично вдалбливают им в голову обратное.
      Ныробский
  3. sabakina Сегодня, 15:35
    Слышь, глава Пентагона Джеймс Мэттис, ты чего извиняешься? Разве мы против? Инструктируйте дальше, ибо ваш девиз "Сделай или умри", тогда как наш "Умри, но сделай".
    sabakina
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:40
      Вячеслав hi для янки должен быть использован принцип "не делай того, что сам не умеешь"! belay Все что янки умеют -воевать против попуасов и еще много врать!
      Геркулесыч
      1. Hoc vince Сегодня, 16:01
        Это называется "истребление нации без военного вмешательства"
        Hoc vince
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:41
    Сша и укроина -"просто встретились два одиночества"! crying wassat
    Геркулесыч
    1. ПалБор Сегодня, 15:55
      Цитата: Геркулесыч
      Сша и укроина -"просто встретились два одиночества"! crying wassat

      Эх,тов.Геркулесыч,если б США в одиночестве были...А пока у них долларов,хоть попой жуй,всегда будет толпа прихлебателей,подмахивателей и подпевал.
      Вон,вроде,Эрец Исраэль обещал тем,кто за правильные(по их мнению)резолюции ООН голосовать будет,от мильончика выдавать собирается.Сразу шайка набежит,всякие Науру,Гватемалы и прочие Тринидады с Тобагами.
      ПалБор
      1. Rusland Сегодня, 18:36
        У сша ещё много таких сирот.
        Rusland
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:56
      Цитата: Геркулесыч
      Сша и укроина -"просто встретились два одиночества"! crying wassat


      Послушайте умную немку Ольгу... wink Она все расскажет и покажет.
      НЕКСУС
  5. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:50
    Вопят что у нас российская армия, а у самих американская армия хозяйничает. Двойные стандарты.
    Ни американские вояки ни джавелины укрармии не помогут. Как до этого обкакивалась ВСУ и нацики, так и будет дальше.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Rusland Сегодня, 18:38
      Духа просто нет, стадное чувство.
      Rusland
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:24
        То-то и оно. ВСУ не знают, что вообще у нас делают, обещали бешеные деньги чтоб нас убивать, но с обещаниями опрокинули.
        Нациков мало, да и они чувствуют, что ситуация в стране и у них вышла из под контроля.
        Генерал Песчаных Карьеров
  6. Masya Masya Сегодня, 16:15
    При этом Мэттис заверил, что любые изменения в количестве американских военных советников на Украине объясняются лишь их ротацией.

    штатам веры нет! не удивлюсь, если завтра объявят очередную ротацию и их численность увеличится в разы...
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 16:22
      Если начинает намекать , значит точно планируют дополнительных вояк ввести.
      Идущий
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 16:23
    [quote][/quote]А зачем им менять численность ? Проект "Антироссия" продвигается успешно - базы по факту в Очакове и Яворово , перепрограммирование второй по численности части русского этноса идёт по плану , антироссийские силы у власти , Донбасс - тлеет , вся ситуация - как рычаг давления на Россию - надолго , превращение второй по экономическому потенциалу славянской страны в гуляй-поле идёт своим чередом. При таких раскладах - зачем же наращивать усилия?
    КВУ-НСвД
  8. мерцание Сегодня, 16:32
    Типа роль мозга для свидомых. fool
    мерцание
  9. Дормидонт Сегодня, 16:36
    Не планируют увеличивать численность... Оно и понятно. Ибо дохнут на Донбассе наши западные и ближневосточные партнёры неожиданно часто.
    Дормидонт
  10. SCHMEL Сегодня, 17:53
    Американские военные занимаются обучением украинских военнослужащих с 2015 года

    laughing laughing laughing lol lol lol
    SCHMEL
  11. samarin1969 Сегодня, 18:23
    Вполне себе это уже основание официально направлять российских инструкторов в армию ЛДНР. Наверное мешает вера и национальность жителей Донбасса. Вот если бы дончане стали все алавитами или езидами - тогда бы "вдарила калиброй Каспийская флотилия". А пока "грозный Сурков" ведёт переговоры по условиям оккупации Донбасса армиями Запада.
    samarin1969
  12. коноправ Сегодня, 18:57
    Пентагон рассказал, треугольник, октагон и квадрат долго смеялись. А параллелепипед не смеялся, он дискутировал с параллелограммом.
    коноправ
  13. Лексус Сегодня, 19:05
    Напомнили свидомым их место в мировом разделении доходов и труда.
    Лексус
    1. rocket757 Сегодня, 19:42
      Разве можно таким бывших братьев смутить?
      Вера в манны небесные, дядю Сэма, жабалины, фрау бундес фюрера и вообще гейропу неистребима!!! пока по крайне мере.
      Интересно а ентой дури есть предел???
      rocket757
  14. assa67 Сегодня, 19:55
    главная матрасная задача - обучение провокациям....а уж укропистов этому и учить не надо(достаточно вспомнить бандеровские переодевания в советскуюю форму в годы ВОВ,или нынешних "российских военнослужащих"захваченных в зоне ато,которые по-русски говорят с таким львовским говором,что сам порох их не понимает,зато размахивает паспортами явно отбитыми на ксероксе....
    assa67
  15. Ferdinant Сегодня, 20:44
    В Украину лучше армию наркологов направить,иначе скоро поздно будет.
    Ferdinant
    1. rocket757 Сегодня, 20:54
      Это проблема ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ!!! Человиков, да и всю крайну придётся спасать ...
      rocket757
Картина дня