21:56 30 декабря

Австралию встревожили полеты российских Ту-95МС

Авиабаза Военно-воздушных сил Австралии в городе Дарвин была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за полета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами у берегов Индонезии. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает газета The Guardian.

Как пояснили изданию в Минобороны страны, авиабаза в течение непродолжительного периода в декабре находилась в повышенной готовности, чтобы в случае необходимости иметь возможность «отреагировать на изменяющиеся обстоятельства». В ведомстве отметили, что нарушения иностранными самолетами воздушного пространства Австралии зафиксировано не было.

Австралию встревожили полеты российских Ту-95МС



Это напоминание о том, что Россия здесь и хочет быть игроком в сфере безопасности Тихоокеанского региона, поэтому будет использовать военную силу, чтобы это продемонстрировать
— рассказал один из ведущих экспертов по вопросам национальной безопасности Австралии Питер Дженнингс.

В Минобороны России пояснили, что два Ту-95МС и два военно-транспортных самолета Ил-76МД в начале декабря нанесли международный визит в Индонезию. Самолеты вылетели с аэродрома в Амурской области на аэродром Биак и провели дозаправку в воздухе над акваторией Тихого океана.

В ведомстве добавили, что российская дальняя авиация регулярно проводит полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, а также Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули там, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://oruzhie.info/
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Комментарии 51

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  1. 210окв Сегодня, 17:24
    Ну вот и кенгуру стали озабоченными..Привыкайте к реальности. Мы вернулись.
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 17:36
      В Минобороны России пояснили, что два Ту-95МС и два военно-транспортных самолета Ил-76МД в начале декабря нанесли международный визит в Индонезию.


      Это всего лишь был визит , а они устроили панику.
      Идущий
      1. Тралл Сегодня, 17:44
        Опять пора взять Путина загрудки? wassat
        Тралл
        1. Идущий Сегодня, 17:56
          Только где он теперь прячется? lol
          Идущий
        2. iliitchitch Сегодня, 17:59
          Цитата: Тралл
          Опять пора взять Путина загрудки?

          Да не особо возьмёшь-то . На бросок через бедро налететь можно , с последующим болевым . Можно на руку , можно на ногу , арсенал у мужика богатый в наличии . Костями грохнуть никому неохота , языком только побренчать . "загрудки" , гы , смешные пацаны .
          iliitchitch
          1. Балу Сегодня, 18:45
            Цитата: iliitchitch
            Цитата: Тралл
            Опять пора взять Путина загрудки?

            Да не особо возьмёшь-то . На бросок через бедро налететь можно , с последующим болевым . Можно на руку , можно на ногу , арсенал у мужика богатый в наличии . Костями грохнуть никому неохота , языком только побренчать . "загрудки" , гы , смешные пацаны .

            В юности мне, пацану метр с кепкой, очень нравилось какого нибудь особо наглого "тыскакойулицыденьгидавайчувак" положить передней подсечкой личиком об асфальт.
            Балу
      2. 210окв Сегодня, 17:48
        Кстати,в Австралии есть наша подводная лодка-музей..Они с почтительностью относятся к нашим морякам,подчёркивая что эти люди не раз ставили нас,австралийцев на уши,неся службу в условиях при которых мы бы наверное не справились..
        Цитата: Идущий
        В Минобороны России пояснили, что два Ту-95МС и два военно-транспортных самолета Ил-76МД в начале декабря нанесли международный визит в Индонезию.


        Это всего лишь был визит , а они устроили панику.
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 17:57
          Кстати,в Австралии есть наша подводная лодка-музей..Они с почтительностью относятся к нашим морякам,


          Молодцы и спасибо им за это.
          Идущий
      3. Лелёк Сегодня, 19:00
        Цитата: Идущий
        Это всего лишь был визит , а они устроили панику.

        hi
        Сколько в мире "гондурасов"? Всех-то он теребит, не даёт спокойно спать. Беспокоит прибалтов, норвежцев со шведами, житья не даёт бриттам с янки, теперь страна кенгуру обрыдалась. Ну, прямо полтергейст какой-то. А намедни Ф.Бридлав разразился опусом по поводу аэро-космических пузырей. Это что, болесть такая или сумасшествие 4-й стадии?
        Лелёк
        1. Идущий Сегодня, 20:03
          Да Лев Вы правы hi , но они добиваются только одного - сделать Россию абсолютным злом , в глазах их обывателя.
          Идущий
    2. Chertt Сегодня, 17:38
      Австралийцам тоже хочется не отставать от "взрослых".. Англия корабли Российские сопровождает, Поляки самолеты, Всем Евросоюзом Русские подводные лодки ищут. Вот и Австралийцам счастье "прилетело". Могут, тоже "выражать озабоченность"
      Chertt
      1. Монос Сегодня, 18:10
        laughing Да просто скучно им там у себя. "Ты что делаешь?" - "Боюсь!" - "Давай бояться вместе. Так веселее." smile
        Вообще, мир, по мнению австралийцев, австралоцентричен. Вот как он выглядит на их картах.

        Монос
        1. Partyzan Сегодня, 18:14
          Цитата: Монос
          "Давай бояться вместе. Так веселее."

          Виктор hi а всей натой еще веселее laughing
          Partyzan
          1. Монос Сегодня, 18:19
            С Наступающим, Bob! hi drinks
            Цитата: Partyzan
            а всей натой еще веселее

            laughing Всей натой вааще бояться не страшно!
            Монос
            1. Partyzan Сегодня, 18:31
              с наступающим drinks вот, пусть в одну кучу и собираются, что б не бегать и искать am
              Partyzan
        2. sabakina Сегодня, 18:36
          Вить, hi , всё нормально с их картой. они же там у себя вверх ногам ходят! wink
          sabakina
          1. Partyzan Сегодня, 18:47
            Цитата: sabakina
            всё нормально с их картой.

            Вячеслав hi это как то не нормально - по правилом картографии - север всегда с верху
            Partyzan
            1. sabakina Сегодня, 18:51
              Bob, ну так всё правильно. Где север? Над головой. А если они вверх ногами ходят то где? Так что, с их точки смотрения, всё правильно. wink drinks
              sabakina
              1. Partyzan Сегодня, 19:00
                Цитата: sabakina
                Bob, ну так всё правильно. Где север? Над головой. А если они вверх ногами ходят то где? Так что, с их точки смотрения, всё правильно. wink drinks

                ну если "точки смотрения", то я теперь понимаю, почему они такие нервные, и что им не нравится, - куда они нам смотрят?
                Partyzan
          2. Монос Сегодня, 19:44
            Здравствуй, Слава! hi Подозреваю, они думают, что это именно мы ходим вверх ногами. laughing
            Монос
            1. sabakina Сегодня, 21:09
              Вить, ты заставил меня призадуматься......Даже если посмотреть из космоса, не понятно, где верх, а где низ...и вааще, ихде центр вселенной...
              sabakina
    3. лаврентий павлович Сегодня, 17:40
      В Австралии паника - бомбить, непременно бомбить.
      лаврентий павлович
    4. Partyzan Сегодня, 18:13
      Цитата: 210окв
      Ну вот и кенгуру стали озабоченными..Привыкайте к реальности. Мы вернулись.

      чет канада молчит, что мы в ледовитом летаем laughing
      Partyzan
    5. Лексус Сегодня, 18:52
      Ну вот и кенгуру стали озабоченными

      Возникла идея. Отправить в командировку группу "туристов". Пусть проклеймят кенгуру красными звёздами. И посмотреть, будут реагировать местные русофобы. Уже предвижу видимые со спутников зарева от рванувших пуканов.
      Лексус
    6. сибиралт Сегодня, 19:07
      Австралия - изначально ссылка для английских убивцев, а далее - американская колония. Им то чего боятся? lol
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 17:26
    У них там что кенгуру перестали со страху савокуплятся? fool Им какая разница или главное быть в струе -гавкнуть в нашу сторону как и положено шавке?
    Геркулесыч
    1. Хагалаз Сегодня, 18:12
      Я вижу два варианта. Либо ребята следят за модой и следуют, либо разнарядка спущена сверху и никуда не денешься....
      Хагалаз
    2. Балу Сегодня, 18:47
      Цитата: Геркулесыч
      У них там что кенгуру перестали со страху савокуплятся? fool Им какая разница или главное быть в струе -гавкнуть в нашу сторону как и положено шавке?

      Зебры возражают. Хотят дружить с лошадками Прежевальского.
      Балу
  3. Yoshi Сегодня, 17:34
    Чем больше возмущения вокруг, тем меньше степеней свобод внутри. Можно ерепениться, а нужно бы призадуматься.
    Yoshi
  4. polpot Сегодня, 17:35
    Этих внуков уголовников и проституток забыли спросить где летать , сидите на острове тихо ,глядишь о вас и забудут .
    polpot
  5. Ураган70 Сегодня, 17:41

    То ли еще будет! Привыкайте, сумчатые!
    Ураган70
  6. мерцание Сегодня, 17:42
    "Авиабаза Военно-воздушных сил Австралии в городе Дарвин была приведена в состояние повышенной боевой готовности"
    Это интересно как? Голову в песок и задницей к неприятелю lol
    мерцание
    1. Громобой Сегодня, 19:02
      Цитата: мерцание
      Это интересно как?

      А вот так .
      Или так.
      http://warspot.ru/10526-avstraliyskiy-pyorl-harbo
      r
      Громобой
  7. Геркулесыч Сегодня, 18:03
    Не в тему но актуально -вна Украине в Харькове неизвестный захватил в банке заложников! sad
    Геркулесыч
    1. Балу Сегодня, 18:48
      Цитата: Геркулесыч
      Не в тему но актуально -вна Украине в Харькове неизвестный захватил в банке заложников! sad

      Не Мишка-бомж в законе случайно, что-то о нем вдруг все замолчали.
      Балу
  8. zyzx Сегодня, 18:04
    Давить кенгуру,не щадно. Не знаю зачем,но раз они боятся.почему нет...
    zyzx
  9. demo Сегодня, 18:05
    Не понял.
    В начале декабря наши летали в Индонезию.
    А 30 декабря сообщили о реакции австралийцев.
    Та к это они только 30 отреагировали, или только сейчас на перекладных кенгуру передали в прессу?
    demo
  10. Egorovich Сегодня, 18:11
    Нарушений иностранными самолетами воздушного пространства кенгурятника не зафиксировано, но впечатление такое, что Россия хотела всех кенгуру на уши поставить.
    Egorovich
    1. sabakina Сегодня, 18:47
      Александр, я думаю, всё дело в том, что наши летели без так называемых "кенгурятников". За своих сумчатых просто запереживали.
      sabakina
      1. Egorovich Сегодня, 19:08
        Ныть не по делу, это у них в крови с рождения. Да и трусы они по жизни( весь Запад), поэтому и боятся даже того, чего нет и не предвидится.
        Egorovich
  11. anjey Сегодня, 18:50
    .
    В ведомстве отметили, что нарушения иностранными самолетами воздушного пространства Австралии зафиксировано не было.
    действительно,кому нужна эта кенгурятия....
    anjey
  12. Громобой Сегодня, 18:54
    Австралийский лётчик первым заметивший приближение русских ракетоносцев...
    Громобой
    1. Волька Сегодня, 21:17
      неужели австралийского героя дадут...
      Волька
  13. Балаган Сегодня, 19:01
    Ну теперь точно в кенгуряшные выборы вмешаемся laughing
    Балаган
  14. КВУ-НСвД Сегодня, 19:15
    Ну вот - теперь и Австралия в тренде геополитической моды
    КВУ-НСвД
  15. изя топ Сегодня, 19:19
    нормальная практика.в чем новость request
    изя топ
  16. rocket757 Сегодня, 19:23
    Им просто было скучно!
    Их весёлый\ борзой премьер сдулся/ слился, про них все забыли вот и повеселили сообщество и себя.
    Чего только от скуки не сделаешь!
    rocket757
  17. Vard Сегодня, 19:44
    Фото .... Красивый самолёт... Парит....
    Vard
    1. rocket757 Сегодня, 21:19
      Самое главное - это эффективное средство сдерживания, напоминалочка такая бо-о-ольшая, да ещё и ядрёная!!!
      rocket757
  18. Ещетотгусь Сегодня, 19:51
    Цитата: Балу
    Цитата: iliitchitch
    Цитата: Тралл
    Опять пора взять Путина загрудки?

    Да не особо возьмёшь-то . На бросок через бедро налететь можно , с последующим болевым . Можно на руку , можно на ногу , арсенал у мужика богатый в наличии . Костями грохнуть никому неохота , языком только побренчать . "загрудки" , гы , смешные пацаны .

    В юности мне, пацану метр с кепкой, очень нравилось какого нибудь особо наглого "тыскакойулицыденьгидавайчувак" положить передней подсечкой личиком об асфальт.


    Ты - настоящий зверь!!!! belay
    Ещетотгусь
  19. Волька Сегодня, 21:16
    кенгуру просим не беспокоиться, они нам просто неинтересны...
    Волька
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