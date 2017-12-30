Австралию встревожили полеты российских Ту-95МС

Это напоминание о том, что Россия здесь и хочет быть игроком в сфере безопасности Тихоокеанского региона, поэтому будет использовать военную силу, чтобы это продемонстрировать

Авиабаза Военно-воздушных сил Австралии в городе Дарвин была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за полета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами у берегов Индонезии. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает газета The Guardian.Как пояснили изданию в Минобороны страны, авиабаза в течение непродолжительного периода в декабре находилась в повышенной готовности, чтобы в случае необходимости иметь возможность «отреагировать на изменяющиеся обстоятельства». В ведомстве отметили, что нарушения иностранными самолетами воздушного пространства Австралии зафиксировано не было.— рассказал один из ведущих экспертов по вопросам национальной безопасности Австралии Питер Дженнингс.В Минобороны России пояснили, что два Ту-95МС и два военно-транспортных самолета Ил-76МД в начале декабря нанесли международный визит в Индонезию. Самолеты вылетели с аэродрома в Амурской области на аэродром Биак и провели дозаправку в воздухе над акваторией Тихого океана.В ведомстве добавили, что российская дальняя авиация регулярно проводит полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, а также Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули там, передает "Лента.ru"