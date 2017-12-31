Председатель КНР заявил о готовности расширять сотрудничество с РФ

Председатель Си Цзиньпин заявил, что готов присоединиться к своему российскому коллеге в консолидации политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении всестороннего стратегического сотрудничества,

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении президенту России Владимиру Путину выразил готовность Пекина к консолидации политического и стратегического доверия с Москвой в наступающем году, передает РИА Новости говорится в сообщении агентства Синьхуа.Ранее Владимир Путин в поздравлении Си Цзиньпину подтвердил готовность к работе по наращиванию стратегического взаимодействия между двумя государствами.Российский лидер отметил «существенный рост объемов взаимной торговли и высокую динамику обменов в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах», а также акцентировал внимание на том, что Россия и Китай эффективно взаимодействуют в мировых делах.