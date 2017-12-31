10:18 31 декабря

Председатель КНР заявил о готовности расширять сотрудничество с РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении президенту России Владимиру Путину выразил готовность Пекина к консолидации политического и стратегического доверия с Москвой в наступающем году, передает РИА Новости.



Председатель Си Цзиньпин заявил, что готов присоединиться к своему российскому коллеге в консолидации политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении всестороннего стратегического сотрудничества,
говорится в сообщении агентства Синьхуа.


Ранее Владимир Путин в поздравлении Си Цзиньпину подтвердил готовность к работе по наращиванию стратегического взаимодействия между двумя государствами.

Российский лидер отметил «существенный рост объемов взаимной торговли и высокую динамику обменов в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах», а также акцентировал внимание на том, что Россия и Китай эффективно взаимодействуют в мировых делах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. 210окв Сегодня, 08:18
    Это просто необходимо.Особенно в свете нынешней обстановки в миреХотя подобные заверения на Новый Год являются зачастую просто проявлениями вежливости..
    210окв
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:28
      Ну дык расширяй,не мудись..а то на деле(по Крыму) в кустах отсиживается sad
      ДЕДПИХТО
      1. 210окв Сегодня, 08:30
        Они традиционно остаются нейтральными по подобным вопроса..
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Ну дык расширяй,не мудись..а то на деле(по Крыму) в кустах отсиживается sad
        210окв
        1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:37
          Цитата: 210окв
          Они традиционно остаются нейтральными по подобным вопроса..
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Ну дык расширяй,не мудись..а то на деле(по Крыму) в кустах отсиживается sad

          Ну да,ну да..пока труп врага не проплывет мимо.А чей будет труп,уже не столь важно..территориальные интересы есть и к России hi
          ДЕДПИХТО
          1. хрыч Сегодня, 08:40
            Цитата: ДЕДПИХТО
            пока труп врага не проплывет мимо

            Дожидаясь труп врага, можно самому околеть у реки laughing
            Из Политбюро КПК поступает противоречивая информация, что якобы Мистер Си ведет зачистку проамериканского крыла партии, берет на себя контроль над силовиками. В свою очередь Трамп борется с глобалистами у себя, где производственные мощности с рабочими местами отправлены в КНР, исчисляемые десятками миллионов. Если Си грохнет это крыло, таких же глобалистов, то с таким скрипом и жертвами Новый Мировой Порядок будет разрушен. Первые почувствовали запах жаренного лидеры диаспоры, в Патагонии скупают землю, туда ездят десятки тысяч цахаловцев в год. Как Третий Рейх сбежал в Южную Америку, так строители Третьего Храма, готовятся сбежать в Патагонию laughing ибо понимают, что Палестину и Уолл-Стрит в новой реальности не удержать laughing Надеюсь, что объекты Патагонии учтут в полетных заданиях наших (и не только) МБР
            http://www.voltairenet.org/article198970.html
            хрыч
    2. Partyzan Сегодня, 08:28
      китайцы всегда были вежливыми, вот и хотелось бы верить, что это не просто слова hi
      Partyzan
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:33
        Володя , привет ! hi drinks Китай сейчас попутчик России , но не хотел бы я увидеть что будет когда пути разойдутся .
        bouncyhunter
        1. Partyzan Сегодня, 08:46
          Паша привет hi ну что будет? Даманский полуостров помнишь? грады с вооружения еще не сняты, и по такому количеству промазать трудно request drinks
          Partyzan
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:52
            Цитата: Partyzan
            ну что будет?

            Мясорубка будет . Помнишь как в анекдоте : "Да что же я - из шестиствольного ружья в стаю ворон не попаду ?" . wink drinks
            bouncyhunter
            1. Partyzan Сегодня, 08:53
              вот и я про это bully
              Partyzan
    3. Вас Влад Сегодня, 08:31
      Цитата: 210окв
      заверения на Новый Год являются зачастую просто проявлениями вежливости..

      Какая тут вежливость?Россия подписалась под проект один пояс один путь,а это глобальный передел мира!!!У нас теперь выбор или США или Китай, я выбираю Китай, отсидеться не получится.
      Вас Влад
    4. Комментарий был удален.
  2. федоров Сегодня, 08:28
    Это все хорошо конечно. Но Пекин в ООН зачастую нейтральную позицию держит, совсем не спешит Россию поддержать. Но и на том Спасибо.
    федоров
  3. DEZINTO Сегодня, 08:28
    Страшный сон американцев...
    DEZINTO
    1. Вас Влад Сегодня, 08:36
      Цитата: DEZINTO
      Страшный сон американцев...

      Ну они нам прозрачно намекают чтобы мы Китай сдали!Вы говорят в сторонку отойдите, мы тут с ними поговорить хотим yes А нам нравятся идеи Китая wink и в сторонку отойти не получится, не справится нам с западом в экономическом плане,задавят.
      Вас Влад
      1. Вас Влад Сегодня, 08:46
        А идеи такие..
        Вас Влад
        1. Вас Влад Сегодня, 09:30
          А вот о чём в ШОС говорят....
          Вас Влад
    2. Вас Влад Сегодня, 08:48
      Вы поймите это Революция!
      Вас Влад
    3. федоров Сегодня, 08:58
      Страшный сон , триумвират - Россия, Китай , Индия. И всех остальных можно в любую позу поставить не спрашивая.
      федоров
      1. Вас Влад Сегодня, 09:59
        Цитата: федоров
        Страшный сон , триумвират - Россия, Китай , Индия.

        Тут вопрос ,кто на что готов пойти!Запад отморожен, он может пойти на всё yes По этому процесс идёт по тихому,западу приходится придумывать угрозы для обывателя.
        Вас Влад
  4. Геркулесыч Сегодня, 08:33
    Политика, и прогматика! Китайцы понимают что сегодня им нужно и выгодно быть с Россией при этом соблюдая восточный этикет в политике "не совсем друг но пока что попутчик и союзник '!
    Геркулесыч
  5. Ураган70 Сегодня, 09:46
    Цитата: ДЕДПИХТО
    Цитата: 210окв
    Они традиционно остаются нейтральными по подобным вопроса..
    Цитата: ДЕДПИХТО
    Ну дык расширяй,не мудись..а то на деле(по Крыму) в кустах отсиживается sad

    Ну да,ну да..пока труп врага не проплывет мимо.А чей будет труп,уже не столь важно..территориальные интересы есть и к России hi

    Вы бы учили мат.часть? Ну нет у КНР территориальных претензий к России, а есть вот что:
    "Территориальные претензии у Китая к России есть, но не у Китайской Народной Республики, а у Китайской Республики (без Народной), которая представлена Тайванем.
    То есть, с точки зрения петушиного насеста в Тайбэе, весь Китай, а также некрупные куски Индии, Монголии, Афганистана и России - это просто временно не контролируемые регионы Китайской Республики.Эти территории до сих пор являются, с точки зрения Тайваня, временно оккупированными Россией территориями Китая.
    Из-за этого всего, в общем, вопрос признания Тайваня и установления с ним дипломатических отношений как-то не получился у примерно 90% стран в мире (посольства Тайваня есть примерно в 20 странах).
    На этом всём базируется тьма Страшных Правд и ужастиков про территориальные претензии Китая - на том, что название "КНР" и "Китайская республика" - очень похожи, но обозначают совершенно разное.
    Ещё раз - Китайская Республика - это то, что сейчас Тайвань. Это китайские "белогвардейцы", которых с материка выпилил Мао. Они себя считают правопреемником династии Цин, и все изменения границ Китая с 1900 года считают нелегальными. Вот именно их карты с иероглифами приводятся во всех статьях про "Вот-вот Китай-то захватит". Да, это по сути правда, на картах нарисованы реальные претензии Китая, но это другой Китай.
    С тем Китаем, который нормальный - КНР - все территориальные споры на данный момент закрыты и проведена полная демаркация границы, то есть почвы для споров не может возникнуть, всё выверено в плане координат и спорные вопросы не могут появиться.
    Поэтому для России, допустим, признать Тайвань - это автоматически подтвердить готовность рассматривать вопросы о своей территориальной целостности..."
    Разницу уловили? И та же ситуация с Кореей:
    "Совестливые" люди пишут про "Корея имеет территориальные претензии к России, и это всё что вам надо знать о Путине". Что скрывается под этим?
    Скрывается то, что есть остров Ноктундо (Олений), в Приморском крае. Он остров (немаленький, почти половина Гонконга), но по сути при обмелении реки он соединяется с Приморским краем. Россия подписала с Северной Кореей договор о границе, и остров Олений остался частью России. Но Южная Корея (та, где всё технологично и красиво) не считает этот договор юридически значимым, потому что не считает Северную Корею государством, поэтому имеет претензии к России за оккупацию корейской территории.
    Удивительное дело, если посмотреть - куда ни ткни, везде с "дикими азиатскими режимами" обо всём договорились в пользу России, а "цивилизованные продвинутые ориентированные на США" поголовно имеют территориальные претензии..."
    Чувствуете, откуда ноги то растут? А вы все про Китай, да про земли...
    Ураган70
    1. Вас Влад Сегодня, 10:12
      Цитата: Ураган70
      Поэтому для России, допустим, признать Тайвань - это автоматически подтвердить готовность рассматривать вопросы о своей территориальной целостности..."

      А разве не войны ставят точки на всяких притязаниях?Вторая мировая поставила жирную точку!Фактически законные границы стоят по факту той войны.
      Вас Влад
  6. 1536 Сегодня, 09:47
    Китайцам тоже надо пожелать того же, чего они желают нам!
    1536
  7. genpolitproekt Сегодня, 10:05
    Понравилось ХЫТРОМУ захапывать наши территории...
    genpolitproekt
  8. РУСС Сегодня, 10:06
    Не верю я китайцам и всё тут! Ничего не могу с собой поделать,нет веры этим хитрецам laughing
    РУСС
  9. genpolitproekt Сегодня, 10:14
    Китаеза УЖЕ захапала территории у Казахстана, Киргизии и РФ-ии. путин отдал ВСЕ острова по Амуру, отдал на 49 лет "в аренду" почти три Крыма, в Забайкальском крае и "ж-губернаторы" не отстают-дают заниматься "сельским хозяйством", но на этом месте потом даже трава не растет...
    genpolitproekt
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