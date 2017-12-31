Ликвидация ФМС и ФСКН завершится в России в 2018 году
Глава российского правительства Дмитрий Медведев продлил срок упразднения Федеральной миграционной службы (ФМС) и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) до 1 июля 2018 года, передает РИА Новости.
Изначально предполагалось завершить ликвидацию ведомств до 1 июля 2017 года. Затем этот срок был продлен до 1 октября. Однако уложиться в отведенные сроки не удалось. В ноябре зампредседателя Счетной палаты РФ Вера Чистова сообщила, что мероприятия по ликвидации ФМС не завершены еще в семи территориальных органах, а по ликвидации ФСКН – в девяти. Большая часть претензий, по ее словам, связана с переоформлением недвижимого имущества.
Напомним, Наркоконтроль и миграционная служба были ликвидированы как самостоятельные федеральные службы указом президента РФ в апреле 2016 года.
Распоряжением кабмина на баланс МВД были переданы 10 крупных учреждений расформированной службы наркоконтроля, в том числе институты, медицинские учреждения и санатории. Среди переданных объектов – научно-исследовательский центр в Москве, Сибирский юридический институт в Красноярске, Северо-Западный институт в Ленинградской области и Дальневосточный институт в Хабаровске.
Еще 19 различных организаций перешли в МВД от упраздненной ФМС, в том числе центры временного размещения иностранцев в ряде регионов РФ, центры содержания иностранцев, подлежащих выдворению из страны, а также учебные центры и ФГУП «Паспортно-визовый сервис».
Сообщается, что на базе ликвидированных подразделений в структуре МВД РФ были созданы два главка: Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ МВД) и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК МВД).
Изначально предполагалось завершить ликвидацию ведомств до 1 июля 2017 года. Затем этот срок был продлен до 1 октября. Однако уложиться в отведенные сроки не удалось. В ноябре зампредседателя Счетной палаты РФ Вера Чистова сообщила, что мероприятия по ликвидации ФМС не завершены еще в семи территориальных органах, а по ликвидации ФСКН – в девяти. Большая часть претензий, по ее словам, связана с переоформлением недвижимого имущества.
Напомним, Наркоконтроль и миграционная служба были ликвидированы как самостоятельные федеральные службы указом президента РФ в апреле 2016 года.
Распоряжением кабмина на баланс МВД были переданы 10 крупных учреждений расформированной службы наркоконтроля, в том числе институты, медицинские учреждения и санатории. Среди переданных объектов – научно-исследовательский центр в Москве, Сибирский юридический институт в Красноярске, Северо-Западный институт в Ленинградской области и Дальневосточный институт в Хабаровске.
Еще 19 различных организаций перешли в МВД от упраздненной ФМС, в том числе центры временного размещения иностранцев в ряде регионов РФ, центры содержания иностранцев, подлежащих выдворению из страны, а также учебные центры и ФГУП «Паспортно-визовый сервис».
Сообщается, что на базе ликвидированных подразделений в структуре МВД РФ были созданы два главка: Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ МВД) и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК МВД).
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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