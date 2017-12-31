10:17 31 декабря

Ликвидация ФМС и ФСКН завершится в России в 2018 году

Глава российского правительства Дмитрий Медведев продлил срок упразднения Федеральной миграционной службы (ФМС) и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) до 1 июля 2018 года, передает РИА Новости.



Изначально предполагалось завершить ликвидацию ведомств до 1 июля 2017 года. Затем этот срок был продлен до 1 октября. Однако уложиться в отведенные сроки не удалось. В ноябре зампредседателя Счетной палаты РФ Вера Чистова сообщила, что мероприятия по ликвидации ФМС не завершены еще в семи территориальных органах, а по ликвидации ФСКН – в девяти. Большая часть претензий, по ее словам, связана с переоформлением недвижимого имущества.


Напомним, Наркоконтроль и миграционная служба были ликвидированы как самостоятельные федеральные службы указом президента РФ в апреле 2016 года.

Распоряжением кабмина на баланс МВД были переданы 10 крупных учреждений расформированной службы наркоконтроля, в том числе институты, медицинские учреждения и санатории. Среди переданных объектов – научно-исследовательский центр в Москве, Сибирский юридический институт в Красноярске, Северо-Западный институт в Ленинградской области и Дальневосточный институт в Хабаровске.

Еще 19 различных организаций перешли в МВД от упраздненной ФМС, в том числе центры временного размещения иностранцев в ряде регионов РФ, центры содержания иностранцев, подлежащих выдворению из страны, а также учебные центры и ФГУП «Паспортно-визовый сервис».

Сообщается, что на базе ликвидированных подразделений в структуре МВД РФ были созданы два главка: Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ МВД) и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК МВД).

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 36

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  1. 210окв Сегодня, 08:39
    Централизация это правильно конечно..Лишь бы на "традиции" регистрации всяких ушлепков был бы поставлен жирный крест.
    210окв
    1. хрыч Сегодня, 08:50
      Цитата: 210окв
      Лишь бы на "традиции" регистрации всяких ушлепков был бы поставлен жирный крест.

      Государство в состоянии войны, поэтому первыми пали эти прогнившие структуры, а Росгвардия, как и МВД более централизованные и управляемые структуры. Еще ФСИН надо вернуть в МВД из Минюста, тоже насквозь прогнившая и погрязшая в коррупции структура.
      хрыч
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:56
        Привет , друже ! hi Если копать глубже , то гнилья навалом . yes
        bouncyhunter
        1. хрыч Сегодня, 09:30
          С Наступающим, Белый Брат!!! drinks
          Цитата: bouncyhunter
          гнилья навалом

          гнилье навальный wassat
          хрыч
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:33
            Цитата: хрыч
            гнилье навальный

            good Я не сомневался что ты поймёшь мой намёк ! drinks И тебе всех благ в Новом Году !!! drinks drinks drinks
            bouncyhunter
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:06
        Цитата: хрыч
        Еще ФСИН надо вернуть в МВД из Минюста, тоже насквозь прогнившая и погрязшая в коррупции структура.

        дойдет и до них очередь, все по порядку
        Angel_and_Demon
        1. Logall Сегодня, 09:08
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: хрыч
          Еще ФСИН надо вернуть в МВД из Минюста, тоже насквозь прогнившая и погрязшая в коррупции структура.

          дойдет и до них очередь, все по порядку

          А до Медведева с чубайсом дойдёт? Очень хотелось бы...!
          Други, Приветствую! hi
          Logall
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:11
            Саня , здрав будь ! hi
            Цитата: Logall
            А до Медведева с чубайсом дойдёт? Очень хотелось бы...!

            Такой большой , а в сказки до сих пор веришь ...
            bouncyhunter
            1. Logall Сегодня, 09:26
              Пойду в политику, сам буду сказки писать! И воплощать их в жизнь...
              "Мы рождены чтоб сказку сделать былью..."
              Logall
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
                Цитата: Logall
                Пойду в политику

                Когда соберёшься - маякни , я хакеров мобилизую . wink soldier drinks
                bouncyhunter
                1. Logall Сегодня, 09:37
                  Паша, ты же меня знаешь, я же невольник чести! Подобные методы не по мне... Мы будем с ними работать, а не использовать! Как и людей...
                  Logall
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:41
                    Цитата: Logall
                    я же невольник чести

                    Знаю и уважаю за то , что сам такого не умею . hi
                    Цитата: Logall
                    Мы будем с ними работать, а не использовать

                    Как в анекдоте : "Намёк не понял , но приду ." . lol
                    bouncyhunter
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:18
            Цитата: Logall
            А до Медведева с чубайсом дойдёт?

            это ж памятники - кто ж их посадит recourse
            Angel_and_Demon
          3. 210окв Сегодня, 09:21
            Добрый день всем!По Чубайсу и Медведеву....Их конец придет только после того(а возможно и вместе с этим)как на Лубянку вернут памятник Главному Чекисту,а камень позора лженицына зароют..
            Цитата: Logall
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: хрыч
            Еще ФСИН надо вернуть в МВД из Минюста, тоже насквозь прогнившая и погрязшая в коррупции структура.

            дойдет и до них очередь, все по порядку

            А до Медведева с чубайсом дойдёт? Очень хотелось бы...!
            Други, Приветствую! hi
            210окв
          4. хрыч Сегодня, 09:48
            Цитата: Logall
            А до Медведева с чубайсом дойдёт? Очень хотелось бы...!
            Други, Приветствую!

            С Наступаюшим!!! drinks Чубайс - он представитель Закулисы, так сказать Бильдербергского клуба посол в РФ (до того был "смотрящий"), легализован в виде главного роснаниста. Трогать его нельзя (пока) по коспирологическим соображениям. Медведев вообще безобиден, большую часть заседаний спит, возможно лучше его не будить, а то глядишь, будет хуже.
            хрыч
            1. Logall Сегодня, 09:55
              Приветствую! hi
              Цитата: хрыч
              легализован в виде главного роснаниста.

              По-моему в слове
              Цитата: хрыч
              роснаниста

              "А" пропущена!
              Logall
      3. М.Михельсон Сегодня, 09:46
        А разве не заметно, что Росгвардию создали, чтобы отобрать у МВД как можно больше силовых полномочий (оставив там чуть ли не участковых с Макаровыми)? А передачей этих структур пентам еще больше закрепляют за их министерством бюрократические функции. Ну и чтобы пилюлю подсластить.
        М.Михельсон
        1. хрыч Сегодня, 10:01
          Цитата: М.Михельсон
          А разве не заметно

          Заметно. Ничего страшного в этом нет. Те же чистки в силовых структурах, которые назрели, хоть вяленько идут, видимо будут производиться Росгвардией в связке с ФСБ. ФМС и ФСКН зачистили радикально, а вот остальных сходу не возьмешь. Так или иначе Росгвардия сформирована, еще немного времени на раскачку и после марта весенние репрессии laughing
          хрыч
  2. DEZINTO Сегодня, 08:40
    Ну то есть те-же яйца только сбоку. Спрашивается зачем ? Сотрудники будут те-же, кабинеты будут те-же, просто немного изменится поток денег, и бланки на документах.
    DEZINTO
    1. хрыч Сегодня, 08:45
      Не совсем, слияние всегда подразумевает массовое сокращение и увеличение нагрузки, что есть хорошо. Когда ФМС и ФСКН были самостоятельными и бесконтрольными единицами, то превратились в черте что и таки распахнули ворота государства для наших среднеазиатских товарищей и их сельскохозяйственных культур в виде опиумного мака, чуйской конопли и прочего нацвая laughing На сколько мне известно сотрудникам сих структур новые вакансии не предлагают.
      хрыч
      1. Тралл Сегодня, 08:48
        Цитата: DEZINTO
        Ну то есть те-же яйца только сбоку. Спрашивается зачем ? Сотрудники будут те-же, кабинеты будут те-же, просто немного изменится поток денег, и бланки на документах.
        В первоисточнике(Указе Президента РФ) это звучало так:
        "в целях совершенствования государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции"
        Плюс численный состав ФМС сокращается на 30%. Переход сотрудников - переводом без выплаты пособий.
        Тралл
        1. Балу Сегодня, 09:23
          Цитата: Тралл
          В первоисточнике(Указе Президента РФ) это звучало так:
          "в целях совершенствования государственного управления

          Может оно и так, оптимизация и все такое.... Вспомнил Ромадановского. Когда он на посту начальника управления собственной безопасности начал шерстить контору мы все видели на экранах ТВ. А потом как-то Ромадановского перевели на пост главы ФМС. Степашкин в счетной палате как только задел интересы чубайсов и им подобных, тоже вдруг переместился. А дело трех китов кто-нибудь помнит? Подполковник юстиции, который вел дело вдруг оказался в турме. Понадобилось вмешательство на самом верху, чтобы парня выпустили, фальшивое дело против него закрыли. К чести Ромадановского-он забрал подполковника к себе. По СМИ трех китов создали бывшие генералы КГБ. Как бы торговали всем в т.ч.и итальянской мебелью. А когда вдруг стали перехватывать наркоту и оружие, против трех китов возбудили дело. Так писали в СМИ и была передача по ТВ. Старая история. Что реально за оптимизацией-поживем увидим.
          Балу
          1. Тралл Сегодня, 09:38
            Соглашусь, бардака и коррупции в силовых ведомствах России и сейчас навалом. ФМС с массовым потоком мигрантов не исключение.
            А вот пример из Беларуси. Дальний родственник(наш местный) хотел устроиться дворником в гипермаркет. Те подали запрос в КГБ и выяснили, что он выезжал на длительный срок в Израиль. Досвидос.
            А кто в России работает дворниками? smile
            Тралл
    2. 210окв Сегодня, 08:46
      Вот про поток денег Вы правильно приметили..Потом удивляемся откуда у полковников миллиардные состояния..
      Цитата: DEZINTO
      Ну то есть те-же яйца только сбоку. Спрашивается зачем ? Сотрудники будут те-же, кабинеты будут те-же, просто немного изменится поток денег, и бланки на документах.
      210окв
      1. Partyzan Сегодня, 08:52
        Цитата: 210окв
        Потом удивляемся откуда у полковников миллиардные состояния..

        так это ж - "настоящий полковник"
        Partyzan
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:58
          Как там у классиков было ? "С такими деньгами и на свободе" . lol Уже нет , конечно , но что же этот полковник себе генеральские лампасы не купил ? what
          bouncyhunter
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:11
          Цитата: Partyzan
          так это ж - "настоящий полковник"

          Angel_and_Demon
      2. Комментарий был удален.
  3. инструктор батутной зоны Сегодня, 08:59
    С нарко-конторой по жизни никак не пересекался.
    Зато с мигрантской конторой пришлось по полной программе. По моим субъективным наблюдениям, многим тем "кадрам" и близко нельзя работать с людьми. Только в зоопарке, и то - к животным не подпускать. Не думаю, что поток из среднеазиатских деспотий как-то уменьшится в связи с этой реорганизацией. ФМС только выполняет указания вышестоящих политических инстанций, а их позиция осталась неизменной - восполнить убыль русского (российского) населения "трудовыми мигрантами", не владеющими русским языком, не обладающими никакими специальностями и исповедующими чужую (для большинства) религию.
    инструктор батутной зоны
  4. федоров Сегодня, 09:10
    ФМС падлы-чинуши! Год не могу гражданство получить, то им экзамен по русскому, то в Москву приезжай в очередь.
    Называется "переселение соотечественников". жуть как накипело !.
    Был бы я негром таджиком с афганским паспортом, может проще было..Ну ничего,своего я добьюсь, а на Родине сдохну...где-то на берегу Туры..Вот только первым делом сожгу ближайшую контору ФМС ! Походу она в Тюмени находится. Типа шутка.
    федоров
    1. РУСС Сегодня, 10:01
      Цитата: федоров
      ФМС падлы-чинуши! Год не могу гражданство получить, то им экзамен по русскому, то в Москву приезжай в очередь.

      150000 российских рублей и паспорт РФ у вас в кармане.
      РУСС
  5. Геркулесыч Сегодня, 09:14
    А через несколько лет, поймут что просто рубанули сгоряча, не задумываясь о последствиях, и будут все заново восстонавливать?
    Геркулесыч
  6. unignm Сегодня, 09:14
    шило на мыло. это как с милицией
    unignm
  7. Rostislav Сегодня, 09:56
    Централизация это правильно конечно..Лишь бы на "традиции" регистрации всяких ушлепков был бы поставлен жирный крест.

    Слабо верится. Чем продажный чин, за деньги закрывающий/возбуждающий дело, отличается от аналогичного организма в ФМС?
    Дело в воспитании жизненной позиции, а не в ведомственной подчиненности.
    Rostislav
    1. Балу Сегодня, 10:09
      Цитата: Rostislav
      Дело в воспитании жизненной позиции, а не в ведомственной подчиненности

      И воспитание профессиональной чести
      Балу
  8. федоров Сегодня, 09:57
    И ваще , по моему - это все хитрый план Путина. wink Медведев где-то лесом...
    федоров
  9. Spez Сегодня, 10:12
    А мне нравилось старое название. Звучит как пестня: Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Не по борьбе с незаконным оборотом, а по контролю.
    Spez
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