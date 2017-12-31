22:28 31 декабря

Британский чиновник предрек в 2018 году самый ужасный гуманитарный кризис со времен Второй мировой

В наступающем году может произойти один из тяжелейших гуманитарных кризисов со времен окончания Второй мировой войны, передает РИА Новости заявление государственного секретаря Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт.



Ранее в ООН заявили о крупнейшем гуманитарном кризисе, разразившемся в 2017 году. Как рассказали в Организации, более 20 миллионов человек в нескольких государствах голодают и нуждаются в помощи.


Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать еще более мрачным,
сказала Мордаунт.

Британское Министерство международного развития также анонсировало выделение дополнительных $ 21 млн. в фонд ООН для преодоления последствий гуманитарных кризисов. По данным ведомства, эти средства пойдут на «обеспечение питьевой водой и улучшение санитарных условий 13 миллионов человек», еще 9 миллионов будут обеспечены продуктами питания.

Сообщается, что ежегодные взносы Великобритании в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации при ООН составляет $ 55 миллионов.

По словам Мордаунт, «Великобритания и дальше будет оказывать гуманитарную помощь по всему миру».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 75

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  1. bouncyhunter Сегодня, 10:09
    Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать еще более мрачным,
    сказала Мордаунт.

    А она не сказала кому надо сказать "спасибо" за это ? wink
    bouncyhunter
    1. рюрикович Сегодня, 10:13
      Цитата: bouncyhunter
      А она не сказала кому надо сказать "спасибо" за это ?

      Себе ж она не скажет wink,ибо эту будет уже верх цинизма lol
      рюрикович
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:15
        Цитата: рюрикович
        Себе ж она не скажет

        Это да , не принято у наглосаксов самих себя сечь .
        bouncyhunter
      2. jolly deckhand Сегодня, 10:17
        Поупражнялись в остроумии?Которое,кстати,не ахти у вас,уря кал ки... stop А мне год новый приятным тоже не кажется...
        jolly deckhand
        1. Вас Влад Сегодня, 10:21
          Цитата: jolly deckhand
          А мне год новый приятным тоже не кажется...

          Они ставят ультиматум:Будем народ уничтожать!
          По словам Мордаунт, «Великобритания и дальше будет оказывать гуманитарную помощь по всему миру»
          .Скоро мы вам окажем помощь,гуманитарную wink Ко-ы
          Вас Влад
        2. рюрикович Сегодня, 10:27
          Цитата: jolly deckhand
          Поупражнялись в остроумии?Которое,кстати,не ахти у вас...

          Мы хоть по теме wink
          А если у повального большинства при взгляде на жировки ноги ватными становятся,так что - всю жизнь с кислой рожей ходить wassat ?
          "Каково ваше отношение к миру - таким и мир будет выглядеть в ваших глазах" wink
          С наступающим!!!! drinks
          рюрикович
          1. jolly deckhand Сегодня, 10:30
            И тебя с наступающим!!! hi
            jolly deckhand
        3. svp67 Сегодня, 10:32
          Цитата: jolly deckhand
          А мне год новый приятным тоже не кажется...

          Последние ботинки или ремень доедаете?
          svp67
        4. хрыч Сегодня, 10:33
          Цитата: jolly deckhand
          А мне год новый приятным тоже не кажется...

          Иди сдайся врагам, может они сделают лучшие тарифы ЖКХ, вон ближайшие бандеровцы, вперед к гуманистам ... Год проведете приятней. Такие как вы обычно стонут, что надо сдаться было немцам, пили бы баварское пиво или сдаться японцам, смотрели бы по видеомагнитофону японскому западные фильмы, ездили бы на тырчиках Кавасаки laughing Режим Сталина не удовлетворяет, сейчас Путина ... дуйте к врагам на поклон, они осчастливят laughing
          хрыч
          1. jolly deckhand Сегодня, 10:36
            Выдохнул,Д.Б. кусок?Можно мне ответить?Постараюсь без мата,хоть и трудно иначе с подобным общаться...Само иди и сдавайся.
            jolly deckhand
            1. Вас Влад Сегодня, 10:41
              Цитата: jolly deckhand
              Выдохнул,Д.Б. кусок?Можно мне ответить?Постараюсь без мата,хоть и трудно иначе с подобным общаться...Само иди и сдавайся.

              Вы будьте добры изъяснятся нормальным языком! Не надо тут включать бы---о,народ обсуждает....
              Вас Влад
            2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:48
              Цитата: jolly deckhand
              остараюсь без мата,хоть и трудно иначе

              вот вам помощник
              Angel_and_Demon
              1. jolly deckhand Сегодня, 11:00
                good Не отвлекайте меня,пожалуйста,я занят!!! laughing laughing laughing hi
                jolly deckhand
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:02
                  ваше поведение не соответствует моим ожиданиям request
                  Angel_and_Demon
                  1. sabakina Сегодня, 11:40
                    Виктор, не приставай к царю! Видишь, он пасквиль сочиняет.
                    sabakina
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:49
                      виноват - не буду, приношу извинения laughing
                      Angel_and_Demon
                      1. sabakina Сегодня, 11:51
                        Вольно! Можно покурить. wink
                        sabakina
                    2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:53
                      Цитата: sabakina
                      Вольно! Можно покурить.

                      ох, спасибо, благодетель, удачи и здоровья в новом году drinks
                      Angel_and_Demon
                      1. sabakina Сегодня, 11:54
                        С Наступающим Виктор! drinks
                        sabakina
            3. хрыч Сегодня, 19:47
              Статья с фотографией голодного африканского ребенка, которого скорей всего уже нет на свете, а тут навальнист какую-то старуху вставил ...
              хрыч
          2. Stas157 Сегодня, 11:43
            Цитата: хрыч
            Иди сдайся врагам, может они сделают лучшие тарифы ЖКХ

            Лучшие тарифы ЖКХ были в СССР. А после того, как наша элита в 1991 году сдала свою страну Западу, тарифы на ЖКХ только растут. С такими тарифами врагов не надо! Путин тут мало чем отличается от Ельцина. В правительстве уже заявили о необходимости обложить население новыми налогами!
            "Смещение налоговой нагрузки с инвестиционной активности на потребительскую активность - это то структурное изменение, которое будет способствовать экономическому росту", - заявил Орешкин.
            Цитата: хрыч
            Такие как вы обычно стонут, что надо сдаться было

            Какие такие? Вы о чем? Сдача уже произошла в 91 году. А сей час Россия представляет из себя финансовую полу колонию Запада. Сырье гоним на Запад, и вырученные деньги от него тоже туда. Гос резервы в том числе. Эмиссия рубля напрямую зависит от доллара, как в какой нибудь африканской стране! И все это благодаря тем людям, которые управляют страной, по крайней мере последние 17 лет. Очнитесь уже, и снимите розовые очки!
            Сей час уместно говорить не о какой то сдаче, а о том, как порвать свою зависимость от Запада. Но, без смены нынешнего правительства это сделать невозможно. 17 лет уже вставали с колен, а воз и ныне там! Кто кого обманывает? Так сто лет пройдет,а мы все с колен вставать будем ...и жить как сей час от кризиса к кризису.
            Stas157
            1. Вас Влад Сегодня, 12:30
              Stas157
              Цитата: Stas157
              Цитата: хрыч
              Иди сдайся врагам, может они сделают лучшие тарифы ЖКХ

              Лучшие тарифы ЖКХ были в СССР. А после того, как наша элита в 1991 году сдала свою страну Западу, тарифы на ЖКХ только растут. С такими тарифами врагов не надо! Путин тут мало чем отличается от Ельцина. В правительстве уже заявили о необходимости обложить население новыми налогами!
              "Смещение налоговой нагрузки с инвестиционной активности на потребительскую активность - это то структурное изменение, которое будет способствовать экономическому росту", - заявил Орешкин.
              Цитата: хрыч
              Такие как вы обычно стонут, что надо сдаться было

              Какие такие? Вы о чем? Сдача уже произошла в 91 году. А сей час Россия представляет из себя финансовую полу колонию Запада. Сырье гоним на Запад, и вырученные деньги от него тоже туда. Гос резервы в том числе. Эмиссия рубля напрямую зависит от доллара, как в какой нибудь африканской стране! И все это благодаря тем людям, которые управляют страной, по крайней мере последние 17 лет. Очнитесь уже, и снимите розовые очки!
              Сей час уместно говорить не о какой то сдаче, а о том, как порвать свою зависимость от Запада. Но, без смены нынешнего правительства это сделать невозможно. 17 лет уже вставали с колен, а воз и ныне там! Кто кого обманывает? Так сто лет пройдет,а мы все с колен вставать будем ...и жить как сей час от кризиса к кризису.

              А может это ваша была элита?Вы же коммунистические идеи пропагандируете(типо) Я не против как бы идей...но под этими идеями вы двигаете чужие интересы (западные как давление на власть) yes
              Цитата: Stas157
              Сей час уместно говорить не о какой то сдаче, а о том, как порвать свою зависимость от Запада. Но, без смены нынешнего правительства это сделать невозможно. 17 лет уже вставали с колен, а воз и ныне там!

              А вот запад с вами не согласен (или вы орудие запада) он своё население готовит к потрясениям,..Ну вы же в курсе Путин во всём виноват...
              Вас Влад
              1. Stas157 Сегодня, 12:53
                Цитата: Вас Влад
                А может это ваша была элита?

                Да нет. Ваша!
                Stas157
        5. Angel_and_Demon Сегодня, 10:34
          Цитата: jolly deckhand
          Поупражнялись в остроумии?

          а у вас есть предложение по теме?
          Angel_and_Demon
      3. Logall Сегодня, 10:20
        А потом на весь мир будут кричать, что виновата Россия и конкретно Путин! А значит помогать всем должна Российская Федерация...
        И ведь будем помогать! Всему миру, только не себе...
        Logall
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:35
          Цитата: Logall
          И ведь будем помогать! Всему миру, только не себе...

          вот это-то и есть самое плохое
          Angel_and_Demon
    2. svp67 Сегодня, 10:15
      Цитата: bouncyhunter
      А она не сказала кому надо сказать "спасибо" за это ?

      Вот, вот...сначала полностью разрушить вполне благополучные государства, которым такая помощь и не требовалась, завладеть богатствами этих государств, довести до ручки местное население, а затем на деньги от продажи, фактически наворованного, "от благодетельствовать" . Ф! А! Р! И! С! Е! И!
      Ах, да...Еще и назвать это "бременем "цивилизованного" белого человека".
      svp67
      1. Вас Влад Сегодня, 10:24
        Цитата: svp67
        Вот, вот...сначала полностью разрушить вполне благополучные государства

        Вы говорите прямо feel Это называется рабовладельческий строй yes
        Вас Влад
        1. svp67 Сегодня, 10:32
          Цитата: Вас Влад
          Это называется рабовладельческий стро

          Нет, это ИМПЕРИАЛИЗМ
          svp67
          1. Вас Влад Сегодня, 10:38
            Цитата: svp67
            Нет, это ИМПЕРИАЛИЗМ

            Кто скажет что это не рабовладение в англосакском понимании?Пусть первый бросит в меня камень!
            Империали́зм (от лат. imperium — власть, господство) — государственная политика, ос­но­ван­ная на использовании во­енной си­лы для разных форм внешнеполитической экспансии, в том числе для захвата территорий, формирования колоний и установления политического или экономического контроля над другими странами.
            Человечество идёт в перёд названия меняются,суть та же!
            Вас Влад
            1. Вас Влад Сегодня, 11:18
              Цитата: Вас Влад
              в перёд

              Виноват в школе был неусидчивым crying
              Вас Влад
      2. Tiras Сегодня, 10:31
        Цитата: svp67
        завладеть богатствами этих государств,



        А какими богатствами завладели США в Ираке? Россия там тоже, как и другие страны получили контракты


        . В 2014 году ЛУКОЙЛ начал промышленную добычу нефти на месторождении Западная Курна-2 на юге страны. Это одно из крупнейших в мире месторождений. ЛУКОЙЛ также участвует в проекте по геологоразведке на Блоке «10», расположенном недалеко от месторождения Западная Курна-2.



        Месторождение Бадра расположено на территории провинции Васит на Востоке Ирака. Его геологические запасы оцениваются в 3 млрд. баррелей нефти. Сервисный контракт на разработку месторождения был подписан в начале 2010 года. Победителем тендера стал консорциум в составе:

        ОАО «Газпром нефть» (Россия, оператор проекта), доля в Проекте - 30%;
        Kogas (Корея), 22.5%;
        Petronas (Малайзия), 15%;
        ТРАО (Турция), 7.5%;
        Иракское правительство в лице Иракской геологоразведочной компании (Oil Exploration Company, OEC), 25%.



        Tiras
        1. svp67 Сегодня, 10:55
          Цитата: Tiras
          А какими богатствами завладели США в Ираке?

          Да достаточными...и не все меряется нефтью, хотя они и с этого свой "гешефт имеют"
          . По оценке Министерства туризма и древностей Ирака, в 2003-2004 годах из страны было вывезено 130 тысяч культурно-исторических ценностей,...
          «В Соединенных Штатах незаконно находится 90 тысяч принадлежащих Ираку археологических артефактов, – утверждает министр туризма и древностей Лава аль-Самисм. – И Вашингтон отказывается их возвращать»

          Крупнейший скандал разгорелся осенью 2012 года, когда были обнародованы свидетельства переводчика, лично наблюдавшего за погрузкой ящиков с архивами иракских евреев в американские транспортные самолеты. «Большинство ценнейших документов из собрания еврейской общины Ирака датируется периодом Вавилонского пленения (6 век до н.э. – прим. ред.), – рассказывает представитель Министерства туризма и древностей Али Абдул Хасан. – Но самое интересное – это театр, который устроили американцы. На встрече с делегацией Ирака они заявили, что столкнулись с трудностями выбора партнера в переговорном процессе, так как на эти объекты претендует не только наша сторона. В результате они выдвигают совершенно невыполнимые условия – мы должны позволить им оставить архивы на неопределенное количество лет для проведения исследований и экспертизы».

          В 2003, ВДРУГ, чисто случайно, уже на подконтрольной американцам территории пропал золотой запас Ирака и не кто не знает где он...
          svp67
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:18
            Цитата: svp67
            В 2003, ВДРУГ, чисто случайно, уже на подконтрольной американцам территории пропал золотой запас Ирака и не кто не знает где он...

            так никто до сих пор не знает куда пропало золото из подвалов башен близнецов, а вы про какой то ирак
            Angel_and_Demon
          2. Tiras Сегодня, 11:39
            Цитата: svp67
            В 2003, ВДРУГ, чисто случайно, уже на подконтрольной американцам территории пропал золотой запас Ирака и не кто не знает где он...


            Правда? Это не очередное ОБС?


            .В полночь 18 марта 2003 г., за два дня до вторжения США в Ирак, к Центральному банку в Багдаде подъехали три грузовика. В одном из них сидел Кусей Хусейн, младший сын президента страны, со своим советником и охраной. Не предъявив никаких документов, он потребовал от банкиров отгрузить ему... миллиард долларов наличными. Те беспрекословно подчинились. За пару часов в грузовики были загружены чемоданы, содержащие купюры на 900 млн долл., а также 100 млн евро.

            Мог нанять Абрамовича официантом
            — Аналогичные «выемки» в ту ночь были проведены по всей республике, — сообщил в интервью «АиФ» экс-сотрудник Центробанка Ирака Хамид Сейдани. — В крупнейших городах — Басре, Мосуле и Киркуке — по личному приказу Саддама Хусейна изымались наличная валюта и золото. Агенты иракских спецслужб забрали примерно пять миллиардов долларов. Днём ранее доверенные лица Саддама за границей получили приказ: опустошить счета в банках Швейцарии, Ливана и Нидерландов. Когда 15 июня 2003 г. по запросу США был проверен счёт семьи Саддама в Роттердаме, на нём оказалось... двенадцать долларов. Президент Ирака считался одним из самых богатых людей в мире. Но его деньги вдруг исчезли — в один миг.

            Итд..

            Вариантов и предположений много, но вы выбрали почему-то один wink
            Tiras
            1. svp67 Сегодня, 12:31
              Цитата: Tiras
              Вариантов и предположений много, но вы выбрали почему-то оди

              Но Вы то же...
              Цитата: Tiras
              сообщил в интервью «АиФ»
              Вы поклонник "АиФ"?
              Так давайте далее, обвините Россию в укрывательстве миллиардов Хусейна., как это делает "АиФ" вместе с иностранной прессой.
              Вам самим не смешно от таких фактов?
              А то, что в 2005 году новое правительство Ирака разместило залотовалютный запас Ирака в Центробанке США , это как?
              svp67
              1. Tiras Сегодня, 13:41
                Цитата: svp67
                Но Вы то же...


                В нем по крайней мере ссылаются на кого-то.
                Я привёл цитату, чтобы показать, что не обязательно в каждом случае искать след США wink


                Цитата: svp67
                Вы поклонник "АиФ"?


                Нет, я также не поклонник ОБС, которые просто так обвиняют США.


                Цитата: svp67
                Так давайте далее, обвините Россию в укрывательстве миллиардов Хусейна., как это делает "АиФ" вместе с иностранной прессой.


                Зачем? Я не кого не обвиняю. Но версий событий хватает.

                Цитата: svp67
                Вам самим не смешно от таких фактов?


                А вам от того, что вы написали про золотой запас?

                Цитата: svp67
                А то, что в 2005 году новое правительство Ирака разместило залотовалютный запас Ирака в Центробанке США , это как?


                Не понятно правда ли это или нет, но многие там хранят - десятки стран и что?
                Tiras
        2. Вас Влад Сегодня, 11:32
          Цитата: Tiras
          А какими богатствами завладели США в Ираке? Россия там тоже, как и другие страны получили контракты

          А под чьим контролем эти месторождения,разъясните народу раз вы тут встряли..
          Вас Влад
          1. svp67 Сегодня, 13:12
            Цитата: Вас Влад
            А под чьим контролем эти месторождения,разъясните народу раз вы тут встряли..

            Под чьим контролем территория Ирака, его Вооруженные Силы и Службы Безопасности, Правительство?
            svp67
    3. Зяблицев Сегодня, 10:29
      Британия - самая большая колониальная империя и есть корень гуманитарного зла и пусть сейчас она скукожилась, передав повадки пупов земли своим младшим товарищам из США, но тяга к порабощению других и подленькая сущность англосакского мира никуда не делась, лишь мимикрировала, прикрывшись выдумкой древнегреческих философов - "демократией", задрапировав ее еще и идеей мультикультуризма!
      Зяблицев
      1. рюрикович Сегодня, 10:33
        Цитата: Зяблицев
        но тяга к порабощению других и подленькая сущность англосакского мира никуда не делась, лишь мимикрировала, прикрывшись выдумкой древнегреческих философов - "демократией"!

        Истину глаголите fellow В любой стране может наступить мир и процветание,если оттуда убрать американское(английское) посольство yes
        рюрикович
      2. Вас Влад Сегодня, 10:34
        Цитата: Зяблицев
        Британия - самая большая колониальная империя и есть корень гуманитарного зла и пусть сейчас она скукожилась

        Она не скукожилась как вы выразились,а мимикрировала!Названия разные,суть одна:Контроль и подчинение, вы поинтересуетесь в каких странах королева бритов находится на высшем посту по конституции yes
        Вас Влад
        1. Зяблицев Сегодня, 10:37
          Про Королеву я знаю...Я имел виду фактическое влияние и присутствие Британии сегодня, более, чем де - юре! hi
          Зяблицев
          1. Вас Влад Сегодня, 10:46
            Цитата: Зяблицев
            более, чем де - юре!

            Интересно belay Я считал когда всё прописано в конституции, это как бы законно что ли belay У вас другое мнение?Дописка:это полное подчинение написанное юридическим языком yesНо быд-у (народу) может прокатить.
            Вас Влад
            1. Зяблицев Сегодня, 10:50
              Я имел виду, что реальное влияние на политику даже тех стран, где по конституции Королева Великобритании есть Глава государства не столь велико, а более для приличия! К примеру Канада входит в Британское содружество и Королева там за Главную формально, но все же Канада фактически 100% вассал США! hi
              Зяблицев
              1. Вас Влад Сегодня, 10:57
                Цитата: Зяблицев
                Канада фактически 100% вассал США!

                А США чей вассал, как вы выражаетесь?Это англосаксы,вы заблуждаетесь,США лишь орудие.Не ужели вы думаете что с такими деньгами в британии они не смогли сохранить контроль за своей колонией США?Британия была самым главным наркоторговцем в мире...и что США сделало в Афганистане...на тут же хвосты во всём..
                Вас Влад
                1. Зяблицев Сегодня, 11:00
                  Нет! США если и вассал, то Израиля, хотя, конечно это немного утрированное определение...Мир немножко другой, чем даже 100 лет назад!Но впрочем, США и Англия, это две части одного англасакского мира - так что хрен редьки не слаще. В этом Вы правы.
                  Зяблицев
                  1. Вас Влад Сегодня, 11:11
                    Цитата: Зяблицев
                    Мир немножко другой, чем даже 100 лет назад!

                    Я понимаю вы человек Советской закалки,но нужно понимать что руководить людьми это наука и преподаётся она не в каждом университете,даже в Великобритании yes Евреи это лишь орудие,палка то есть yes
                    Вас Влад
                    1. Зяблицев Сегодня, 11:18
                      Пусть будет так!Я не буду спорить с Вами, ведь по сути - "Нету, черт побери, разницы между Понтием и Пилатом и быть ее не может, ибо это - одно и то же лицо...!" laughing hi
                      Зяблицев
                      1. Вас Влад Сегодня, 11:29
                        Цитата: Зяблицев
                        Я не буду спорить с Вами, ведь по сути

                        Вы меня извините hi Я не спорил с вами, я просто за то чтобы вещи называли своими именами!Ну как бы так..
                        Вас Влад
      3. Кот Всапогах Сегодня, 10:47
        Цитата: Зяблицев
        Британия - самая большая колониальная империя

        согласен, ведь до сих пор премьеры и президенты многих стран(Канада , Австралия и т.д.) на инаугурации приносят клятву верности английской короне hi
        Кот Всапогах
    4. Angel_and_Demon Сегодня, 10:31
      Цитата: bouncyhunter
      А она не сказала кому надо сказать "спасибо" за это ?

      память, то девичья, что уж тут поделать? recourse
      Angel_and_Demon
  2. Александр 3 Сегодня, 10:12
    Меньше бы Британия с Америкой насаждали бы свою демократию и свои порядки ,меньше бы людей голодало и терпели нужду.
    Александр 3
    1. Vard Сегодня, 10:18
      Посадив на иглу благотворительности африканские страны они сделали нерентабельным производство продовольствия там... Это одна из причин ужасающего положения...
      Vard
      1. ALEA IACTA EST Сегодня, 11:42
        Потерянный континент, погибшая раса.
        ALEA IACTA EST
  3. федоров Сегодня, 10:16
    Сначала создавать проблемную ситуацию, а потом пытаться ее решать. - Умно..с точки зрения вобла.
    Британцы должны на коленках ползать, умоляя о прощении.
    Один из примеров - В Крымскую ( Севастополь боролся) сунулись на Питер - отгребли мама не горюй, после этого ни-ни ..с Русскими связываться. И почему это в школе не учат ?
    федоров
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 10:19
    Для такой небогатой страны как Великобритания - неслыханная щедрость . Есть о чём скромно умолчать
    КВУ-НСвД
  5. prior Сегодня, 10:19
    Сотни миллиардов долларов на военные расходы и несколько десятков миллионов на гуманитарные нужды....
    Вот они, очевидные западные ценности. Людоеды, как они есть.
    prior
  6. РУСС Сегодня, 10:22
    Ежегодно 1,3 миллиарда тонн продуктов питания теряются во время производства и доставки или выбрасываются на помойку потребителями. В Европе и в США на душу населения приходится 95-115 килограмм продовольственных отходов, а в Африке к югу от Сахары и Южной и Юго-Восточной Азии аналогичный показатель составляет 6-11 килограмм в год.
    Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций(ФАО) «Мировые потери продовольствия и пищевые отходы».
    Авторы доклада отметили, что ежегодно потребители в промышленно развитых странах выбрасывают на помойку 222 миллиона тонн продуктов питания, а это почти весь объем производства продовольствия в Африке к югу от Сахары.
    РУСС
    1. Tiras Сегодня, 10:42

      Несмотря на сложную экономическую ситуацию, россияне довольно расточительно ведут себя в отношении продуктов питания - от 20 до 25 процентов купленной еды идет в мусорные баки, подсчитали эксперты Росстата.
      Впрочем, по сравнению с другими странами мы еще не самые злостные нарушители пищевого баланса.


      https://rg.ru/2017/01/26/skolko-kuplennoj-edy-ros
      siiane-vybrasyvaiut-na-pomojku.html




      В Европе и в США на душу населения приходится 95-115 килограмм продовольственных отходов, а в Африке к югу от Сахары и Южной и Юго-Восточной Азии аналогичный показатель составляет 6-11 килограмм в год.


      Россия где-то посередине: в России аналогичный показатель составляет 56 килограммов.
      Tiras
  7. Комментарий был удален.
  8. APASUS Сегодня, 10:39
    Если смотреть в глубь проблемы,то это не гуманитарный кризис,это производные кризиса капиталистической системы.Сама система показывает как себя изжила,как дает сбой современная система распределения финансов,система эксплуатации человечества и разграбления ресурсов,двумя-тремя сотнями семей на планете!
    Дисбаланс системы будет все больше отражаться на бедных ,а богатые все больше будут совершать ошибок приводящих к разрушению системы.Мир стоит на грани грандиозного передела,американцам надо отдавать 13 триллионов ,а они этого не хотят
    APASUS
    1. Горный стрелок Сегодня, 10:54
      Вы слегка отстали от жизни, уже 20 триллионов!
      Горный стрелок
      1. APASUS Сегодня, 11:01
        Возможно,но сути это не меняет.Американцы не собирались отдавать 5 , 8 и 20 тем более ,они ведут мир к войне
        APASUS
  9. Теренин Сегодня, 10:44
    Цитата: Британский чиновник Мордаунт предрек в 2018 году самый ужасный гуманитарный кризис со времен Второй мировой...анонсировало выделение дополнительных $ 21 млн. в фонд.... Тоже мне, герой из мушкетеров предрек он - за $ 21 млн. Да я, это самое, с утра, еще вчера жене предрек, но даже выделение дополнительных 2 тыс. руб. от нее на праздники не получил. recourse Наши жены love не ООН, им докажи делом! yes
    Теренин
  10. Комментарий был удален.
  11. kapitan92 Сегодня, 10:52
    Цитата: jolly deckhand
    И тебя с наступающим!!! hi

    Или болен ! Ваши посты мне напоминают старый советский анекдот про Вовочку: -"А я надену коричневый костюмчик, встану в уголок и весь праздник вам об@@@у".
    Позитивней надо быть, товарищ, тогда и грустных глаз не будет! hi
    kapitan92
    1. Stas157 Сегодня, 12:15
      Цитата: kapitan92
      Позитивней надо быть, товарищ, тогда и грустных глаз не будет!

      Позитив на пустом месте? Это похоже на аутортренинг. Мне это напомнило матрицу, где людей выращивают в коконах, и от них, в это время, подзаряжаются инопланетяне. Люди же спят, и видят радужные сны! ...Вот такой он ваш позитив.
      Чтобы быть позитивней, нужно быть объективней, а не спать в блаженной полудреме. Трезво оценивать окружающую ситуацию, и систему координат, где ты находишься. Кто пытается манипулировать тобой по зомбоящику, и зачем? Кого ты содержишь на свои налоги? Справедливо ли происходит перераспределение конечного продукта труда? От чего 80% всех богатств принадлежит всего 1% людей в стране?
      Так вот, настоящий позитив появляется тогда, когда человек не идет на поводу различных манипуляторов, а сам старается управлять ситуацией, в какой бы тяжелой ситуации он не находился.
      Если говорить о политике, то тут надо выбирать. Или попытаться стать ближе к кормушке(к 1% людей). Это значит самому давать и брать взятки, идти по головам, воровать... Или же резко не приемлить, то воровское олигархическое правительство, которое сей час у руля. И попытаться хоть что нибудь сделать. В день выборов встать, и пойти проголосовать за действительно народного кандидата в президенты Грудинина. Вот это и будет очень позитивно.
      Stas157
      1. Svarog51 Сегодня, 15:46
        Пессимист - хорошо информированный оптимист. С наступающим. drinks
        Svarog51
      2. bk316 Сегодня, 21:30
        Позитив на пустом месте?

        Чем больше вы такие ноете, тем меньше хочется голосовать за вашего кандидата, ведь кому нужен президент нытик ставленник нытиков?
        Лично ко мне приходит НГ вполне позитивно. И меня как-то не волнует что кто-то имеет миллиарды, мне моих денег хватает на нормальную жизнь. Я не из тех, кто считает деньги в чужом кармане. Да и вообще пожалуй мне сейчас получше, чем в СССР.
        bk316
  12. Горный стрелок Сегодня, 10:53
    20 млн человек - это 20 млн. тонн/год Зерна, в пересчете. Для ООН с её бюджетом - совсем даже не огромная величина. Что-то там не так устроено. Это как благотворительный фонд, который на свое содержание тратит 90% пожертвований, а остаток - на операции больным детям...
    Горный стрелок
  13. Геркулесыч Сегодня, 11:22
    Британия не меньше сша виновна в бедственном положении многих народов мира, которых они как и немцы и французы, испанцы и португальцы просто колонизировали и грабили, убивали, выживания с хороших земель, унечтожали леса и водоемы, методом вырубания и превращая оазисы в пустыни! Не миллионы а многие миллиарды эти страны должны всему человечеству!
    Геркулесыч
  14. Зяблицев Сегодня, 11:33
    Вас Влад,
    Да бог с ними! С наступающим Новым годом!
    Зяблицев
  15. кедр Сегодня, 11:47
    Цитата: Angel_and_Demon
    Цитата: Logall
    И ведь будем помогать! Всему миру, только не себе...

    вот это-то и есть самое плохое


    Что, на необитаемом острове живём..?
    кедр
  16. astronom1973n Сегодня, 16:32
    Хочется спросить :"А мы то тут причем?"И помогать никому не обязаны. Напомогались в предыдущие года так,что союзников не осталось!А кому помогали нос от нас воротят.
    astronom1973n
  17. ИНТЕР Сегодня, 16:34
    Жадность погубит человечество!
    ИНТЕР
  18. Manul Сегодня, 18:59
    Британцам ли о гуманитарных кризисах рассказывать? Что они творили с колониями в свое время? А где расследования, суды, порицания и признание вины в конце концов? Эти за счет кризисов других сами и живут,т.е. паразитируют, кровопийцы.
    Manul
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