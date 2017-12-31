Британский чиновник предрек в 2018 году самый ужасный гуманитарный кризис со времен Второй мировой

Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать еще более мрачным,

В наступающем году может произойти один из тяжелейших гуманитарных кризисов со времен окончания Второй мировой войны, передает РИА Новости заявление государственного секретаря Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт.Ранее в ООН заявили о крупнейшем гуманитарном кризисе, разразившемся в 2017 году. Как рассказали в Организации, более 20 миллионов человек в нескольких государствах голодают и нуждаются в помощи.сказала Мордаунт.Британское Министерство международного развития также анонсировало выделение дополнительных $ 21 млн. в фонд ООН для преодоления последствий гуманитарных кризисов. По данным ведомства, эти средства пойдут на «обеспечение питьевой водой и улучшение санитарных условий 13 миллионов человек», еще 9 миллионов будут обеспечены продуктами питания.Сообщается, что ежегодные взносы Великобритании в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации при ООН составляет $ 55 миллионов.По словам Мордаунт, «Великобритания и дальше будет оказывать гуманитарную помощь по всему миру».