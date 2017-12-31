22:37 31 декабря

ВМС Южной Кореи перехватили еще одно судно по подозрению в поставке нефти в КНДР

Южнокорейские ВМС задержали и обыскали судно под флагом Панамы по подозрению в провозе и продаже нефти КНДР в обход санкций Совбеза ООН, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».



По данным агентства, ссылающегося на источники в правительственных кругах, судно «КОТИ» в настоящее время пришвартовано в порту Пхёнтхэк-Танджин в южнокорейской провинции Кёнгидо. Большая часть его экипажа – граждане Китая и Мьянмы.


Согласно информации, решение о запрете выхода судна из порта было принято властями Южной Кореи еще 21 декабря, однако известно об этом стало лишь сегодня. Это уже второй за последнее время случай, когда военные моряки Республики Корея перехватывают судно под флагом иностранного государства по подозрению в поставках нефти Пхеньяну.

Ранее было задержано судно под флагом Гонконга Lighthouse Winmore, которое 19 октября доставило 600 тонн нефти на северокорейский танкер. После этого 24-го ноября гонконгское судно зашло в южнокорейский порт Йосу, где и было задержано таможенниками.

Напомним, резолюция СБ ООН №2375, принятая в сентябре, запрещает странам-членам организации перегружать с судна на судно какие-либо товары для КНДР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:49
    ВМС Южной Кореи перехватили еще одно судно по подозрению в поставке нефти в КНДР
    Южане довыпендриваются.Ын лупанёт .И самсунг только в России и останется.Ничего кстати против самсунг не имею.Так к слову feel
    Наблюдатель2014
    1. Logall Сегодня, 12:52
      А где запчасти доставать тем, кто на корейских автомобилях ездит? Мне, в том числе...
      Вот только не нужно подсовывать наш автопром!
      Logall
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:54
        Logall
        А где запчасти доставать тем, кто на корейских автомобилях ездит? Мне, в том числе...
        Где ,где в (не скажу).Вот поэтому южане пусть мушку спилят.Большая мушка у них laughing
        Наблюдатель2014
      2. Владимирец Сегодня, 12:55
        Цитата: Logall
        А где запчасти доставать тем, кто на корейских автомобилях ездит? Мне, в том числе...

        В Китае. yes
        Владимирец
      3. Tusv Сегодня, 13:11
        Цитата: Logall
        А где запчасти доставать тем, кто на корейских автомобилях ездит? Мне, в том числе...

        Мы Им кучу танкеров заказали класса Айс 7.- Ни у кого нет. Будет им на производство запчастей, а нашу нефть не трогать negative
        Tusv
      4. Angel_and_Demon Сегодня, 13:45
        Цитата: Logall
        Вот только не нужно подсовывать наш автопром!

        а европейские марки вам не подходят? этот вариант лучше - если сами не лупанем - то запчасти будут
        Angel_and_Demon
      5. лаврентий павлович Сегодня, 18:46
        Цитата: Logall
        А где запчасти доставать тем, кто на корейских автомобилях ездит? Мне, в том числе...
        Вот только не нужно подсовывать наш автопром!

        Пешком или на метро если не хочешь своего корейца менять.
        лаврентий павлович
    2. svp67 Сегодня, 13:10
      Цитата: Наблюдатель2014
      Южане довыпендриваются.Ын лупанёт .

      Уж тогда Панама "лупанет", Ыну то что? Если эта история с нефтью правда, то нефть уже у "конечного получателя". Корабли КНДР не пострадали.
      svp67
    3. drunkram Сегодня, 16:50
      Я имею. Это ужасный бренд делающий товары невероятно низкого качества за большие деньги, все от телевизоров до смартфонов. Чем меньше на рынке этого трехомудия тем лучше для конечного покупателя, китайские производители уже на голову опередили самсунг в качестве производства тех же смартфонов.
      А касательно резолюции оон - вижу отчетливо ту же самую тактику как и при блокад Крыма украиной. Не вижу абсолютно никакой логики в резолюции, и поддержал бы правительство РФ если у них появится желание продавать нефть северянам через уже имеющий с ними ж\д переход.
      drunkram
    4. лаврентий павлович Сегодня, 18:51
      Цитата: Наблюдатель2014
      ВМС Южной Кореи перехватили еще одно судно по подозрению в поставке нефти в КНДР
      Южане довыпендриваются.Ын лупанёт .И самсунг только в России и останется.Ничего кстати против самсунг не имею.Так к слову feel

      И правильно сделают, куда эти самсунги лезут, жили бы спокойно и КНДР их бы не тронула. Всех с наступающим и с у кого то уже наступившим Новым Годом!
      лаврентий павлович
  2. Megatron Сегодня, 12:49
    Лучше всего бы нам построить трубопроводы для нефти и газа, в обе Кореи, глядишь и жизнь бы там наладилась и стала поспокойнее. С наступающим, товарищи!
    Megatron
    1. Pirogov Сегодня, 14:01
      Цитата: Megatron
      Лучше всего бы нам построить трубопроводы для нефти и газа, в обе Кореи, глядишь и жизнь бы там наладилась и стала поспокойнее. С наступающим, товарищи!

      Матрасы такого не допустят .
      Pirogov
      1. Rostislav Сегодня, 17:07
        И как они запретят прокладку трубы из России в Сев. Корею? Не проложили трубу до сих пор лишь потому, что потребление там малое, строительство не окупится.
        Rostislav
  3. Tusv Сегодня, 12:57
    Массовое пиратство у наших берегов? Куды смотрят Наши с Китайскими ВМС. Фся найденная нефть у наших берегов принадлежит народу am drinks
    Tusv
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:06
    Панамцы должны заявить что это не нефть, а банановый рассол lol , а черный чтобы родственники обамы не выпили его! wassat
    Геркулесыч
  5. Идущий Сегодня, 13:08
    доставило 600 тонн нефти на северокорейский танкер


    Это песчинка в море , а не объем.
    Идущий
    1. Вадим237 Сегодня, 14:56
      Может быть это 600 тонн урановой руды.
      Вадим237
      1. DalaiLama Сегодня, 19:16
        Може быть это судно суверенной страны, поэтому кому какое дело?
        DalaiLama
  6. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:13
    Если флаг Панамы на судне - значит по любому какой-то левак везет.

    На эту кровожадную резолюцию Китаю и России начхать, как поставляли товары, так и будут.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. voyaka uh Сегодня, 13:44
      Там и российские танкеры тоже "взяли на карандаш".
      Засекли, как они перекачивают в открытом море
      нефть с танкера на танкер. Российские не тронули,
      а те, куда перекачали - задержали.
      И китайцы соблюдают эмбарго очень аккуратно.
      voyaka uh
      1. sabakina Сегодня, 13:56
        voyaka uh , не подскажите, почему наших не тронули? С наступающим!
        sabakina
      2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:00
        Соблюдают то на словах. Официально пальчиком грозят, а по факту поставляют все что надо. Это называется политика.
        Да и 600 тонн вообще ни о чем. Южане ходят взад-назад гордые как петухи, что лишили своего северного соседа законно купленого товара, тем самым показывая уровень своего умственной отсталости.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. voyaka uh Сегодня, 14:02
          Всем бы народам такой "уровень умственной отсталости", как
          у южно-корейцев - был бы рай на нашей планете.
          voyaka uh
      3. NKT Сегодня, 14:35
        Так полного эмбарго нефти нет, есть только ограничение поставок. В 2018 - это будет 2 млн. баррелей
        NKT
      4. амурец Сегодня, 15:21
        Цитата: voyaka uh
        Там и российские танкеры тоже "взяли на карандаш".

        "Неназванный источник информационного агентства Рейтер ссылается на спутниковые снимки, которые «есть в распоряжении источника, но он их продемонстрировать не может, так как они секретны».
        Если в распоряжении источника такие снимки действительно имеются, то значит ли это, что на них можно разглядеть, под флагом какого именно государства идут те самые танкеры, которые якобы заливают топливо в суда Северной Кореи?" https://topwar.ru/133103-zapadnye-smi-rossiya-nar
        ushaet-sankcionnyy-rezhim-v-otnoshenii-severnoy-k
        orei.html
        В чём новость и где доказательства? Это из новостного агентства "Одна баба сказала?"
        Было такое и не раз. Проходили уже.
        амурец
      5. APASUS Сегодня, 15:30
        Цитата: voyaka uh
        Там и российские танкеры тоже "взяли на карандаш".
        Засекли, как они перекачивают в открытом море
        нефть с танкера на танкер. Российские не тронули,
        а те, куда перекачали - задержали.
        И китайцы соблюдают эмбарго очень аккуратно

        Странно звучат обвинения относительно Китая и России.Совместная граница вообще позволяет кинуть трубопроводы,а не светиться в море с танкерами
        APASUS
        1. амурец Сегодня, 17:36
          Цитата: APASUS
          Совместная граница вообще позволяет кинуть трубопроводы,а не светиться в море с танкерами

          Там и ЖД-переход есть Хасан-Туманган, если склероз мне память не отшиб
          амурец
  7. Симон Сегодня, 13:42
    Цитата: svp67
    Цитата: Наблюдатель2014
    Южане довыпендриваются.Ын лупанёт .

    Уж тогда Панама "лупанет", Ыну то что? Если эта история с нефтью правда, то нефть уже у "конечного получателя". Корабли КНДР не пострадали.

    Скорей всего Панама с Ыном союзниками станут, на два фронта со штатами воевать будут laughing Ын в Панаму ракеты свои поставит в тихоря - вот тогда штаты, как на сковороде запрыгают wassat
    Симон
  8. Симон Сегодня, 13:47
    Цитата: Megatron
    Лучше всего бы нам построить трубопроводы для нефти и газа, в обе Кореи, глядишь и жизнь бы там наладилась и стала поспокойнее. С наступающим, товарищи!

    Хорошая идея! А если дальше смотреть, то обе Кореи будут зависимы от нас, значит будут дружить с нами tongue
    Симон
    1. shura7782 Сегодня, 15:06
      ВВП с одной кореей уже породнился. Процесс пошёл. Интересно на старости лет куда из России рванут жить.
      shura7782
  9. polkovnik manuch Сегодня, 15:25
    Заигрались ребята , а могут и доиграться !
    polkovnik manuch
  10. Нормаль ок Сегодня, 15:49
    ВМС Южной Кореи перехватили еще одно судно по подозрению в поставке нефти в КНДР

    Молодцы. Так держать. Не чего толстопузому выдёргиваться.
    Нормаль ок
  11. Ураган70 Сегодня, 15:56
    Цитата: Logall
    А где запчасти доставать тем, кто на корейских автомобилях ездит? Мне, в том числе...
    Вот только не нужно подсовывать наш автопром!

    Где хочешь там и доставай, тебя чего силой заставили корейца приобрести? Пересядешь не наш автопром как миленький, да еще и рад будешь!
    Ураган70
    1. krokodil25 Сегодня, 16:48
      А при чем тут силой деньги позволяют бери хоть мерседесс бентли и т.д на наших ведрах особенного желания ездить нет.
      krokodil25
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