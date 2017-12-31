ВМС Южной Кореи перехватили еще одно судно по подозрению в поставке нефти в КНДР
Южнокорейские ВМС задержали и обыскали судно под флагом Панамы по подозрению в провозе и продаже нефти КНДР в обход санкций Совбеза ООН, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».
По данным агентства, ссылающегося на источники в правительственных кругах, судно «КОТИ» в настоящее время пришвартовано в порту Пхёнтхэк-Танджин в южнокорейской провинции Кёнгидо. Большая часть его экипажа – граждане Китая и Мьянмы.
Согласно информации, решение о запрете выхода судна из порта было принято властями Южной Кореи еще 21 декабря, однако известно об этом стало лишь сегодня. Это уже второй за последнее время случай, когда военные моряки Республики Корея перехватывают судно под флагом иностранного государства по подозрению в поставках нефти Пхеньяну.
Ранее было задержано судно под флагом Гонконга Lighthouse Winmore, которое 19 октября доставило 600 тонн нефти на северокорейский танкер. После этого 24-го ноября гонконгское судно зашло в южнокорейский порт Йосу, где и было задержано таможенниками.
Напомним, резолюция СБ ООН №2375, принятая в сентябре, запрещает странам-членам организации перегружать с судна на судно какие-либо товары для КНДР.
По данным агентства, ссылающегося на источники в правительственных кругах, судно «КОТИ» в настоящее время пришвартовано в порту Пхёнтхэк-Танджин в южнокорейской провинции Кёнгидо. Большая часть его экипажа – граждане Китая и Мьянмы.
Согласно информации, решение о запрете выхода судна из порта было принято властями Южной Кореи еще 21 декабря, однако известно об этом стало лишь сегодня. Это уже второй за последнее время случай, когда военные моряки Республики Корея перехватывают судно под флагом иностранного государства по подозрению в поставках нефти Пхеньяну.
Ранее было задержано судно под флагом Гонконга Lighthouse Winmore, которое 19 октября доставило 600 тонн нефти на северокорейский танкер. После этого 24-го ноября гонконгское судно зашло в южнокорейский порт Йосу, где и было задержано таможенниками.
Напомним, резолюция СБ ООН №2375, принятая в сентябре, запрещает странам-членам организации перегружать с судна на судно какие-либо товары для КНДР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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