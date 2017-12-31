22:31 31 декабря

Порошенко: ценность украинского паспорта продолжает расти

Украинский паспорт становится все более востребованным, граждане республики могут посещать без виз более 80-ти стран, передает РИА Новости заявление Петра Порошенко.



По словам президента, уходящий год стал «прорывом в безвизовом направлении», свои границы для граждан Украины открыли 85 стран мира.


С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты,
сообщил он.

Ценность украинского паспорта продолжает расти!
заявил Порошенко.

Напомним, С 11 июня текущего года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, семейных и предпринимательских целях, но права на работу или учебу такой режим пребывания не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 80

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  1. svp67 Сегодня, 13:19
    Порошенко: ценность украинского паспорта продолжает расти
    И чем на Украине становиться меньше угля и газа, тем он ценнее и ценнее....
    svp67
    1. Владимирец Сегодня, 13:20
      Цитата: svp67
      тем он ценнее и ценнее.

      Конечно, затраты на его печать выросли. yes
      Владимирец
      1. svp67 Сегодня, 13:21
        Цитата: Владимирец
        Конечно, затраты на его печать выросли.

        и это тоже hi
        svp67
        1. катана Сегодня, 13:52
          Я пишу не по теме ,но уверен ,что данная инфа заинтересует форумчан,если,конечно,не удалят.Я в полном недоумении - сайт размещает инфу практически о любой мелочи ,но такую важную инфу не дает.Так вот,28 декабря сего года в Иране произошла первая антиправительственная демонстрация во втором по величине городе Ирана -Мешхеде.Все эти 3 дня не стихают выступления иранцев.Они начались в знак протеста против подорожания куриных яиц.Протестующие полностью захватили города Арак,Кашам,целые районы Тегерана свободны от полиции ,она стягивается к правительственным объектам.В десяти - двенадцати городах практически сброшена власть.Протесты уже идут в 63 городах Ирана.В Кермане протестующие штурмуют здание губернатора,в Тегеране в ход идут коктейли Молотова и камни,в Араке штурмом взято полицейское управление.В Тегеране захвачена база Басидж.Также сообщается о захвате базы Басидж в Луристане.Горит мэрия Тегерана.Опубликованы призывы протестующих к армии с просьбой поддержать народные выступления.Все больше убитых в ходе беспорядков.Общих данных нет,но по всей видимости ,их уже двузначное число.
          Неизвестно местонахождения Роухани и Хоменеи.
          катана
          1. Pirogov Сегодня, 14:10
            Цитата: катана
            Я пишу не по теме ,но уверен ,что данная инфа заинтересует форумчан,если,конечно,не удалят.Я в полном недоумении - сайт размещает инфу практически о любой мелочи ,но такую важную инфу не дает.

            Зайдите на главную и в разделе политика , эта новость есть . Неизвестно местонахождения Роухани и Хоменеи, это значит скоро восставшие будут есть свои яйца .
            Pirogov
            1. катана Сегодня, 14:25
              Цитата: Pirogov
              Цитата: катана
              Я пишу не по теме ,но уверен ,что данная инфа заинтересует форумчан,если,конечно,не удалят.Я в полном недоумении - сайт размещает инфу практически о любой мелочи ,но такую важную инфу не дает.

              Зайдите на главную и в разделе политика , эта новость есть . Неизвестно местонахождения Роухани и Хоменеи, это значит скоро восставшие будут есть свои яйца .

              Ну подавят данное выступление и что?Проблемы у персов исчезнут ?Одна из богатейших стран мира по природным ископаемым бездарным правлением превращена в помойку.
              катана
              1. sir_obs Сегодня, 14:29
                У китайцев же проблема исчезла, когда они по своим протестующим проехались. И жкономика стала развиваться.
                Бездарное правление? Это тогда, когда штатникам не дают свою тему продвигать? Ну взгляд не оригинальный, прямо скажем, наши либерасты с того же голоса подпевают.
                sir_obs
                1. катана Сегодня, 14:39
                  Цитата: sir_obs
                  У китайцев же проблема исчезла, когда они по своим протестующим проехались. И жкономика стала развиваться.
                  Бездарное правление? Это тогда, когда штатникам не дают свою тему продвигать? Ну взгляд не оригинальный, прямо скажем, наши либерасты с того же голоса подпевают.

                  У вас в России так же в этом году появились протестующие - почему бы вам не повторить столь любимый вами китайский метод с танками - и после этого Россию ждет процветание.Не можете выйти из рецессии - так примените понравившийся вам китайский опыт с танками и все у вас будет цвести.Чего уж медлите ?
                  катана
                  1. sir_obs Сегодня, 15:53
                    А вам -то какое дело, не в Росссии? Загрмайтесь своими делами и не надо за нас волноваться, мы сами разьеремся.
                    Как только избавимся от либерастов и прчих, кормящихся с рук иноземных, так все и сладится.
                    sir_obs
                    1. катана Сегодня, 16:05
                      Цитата: sir_obs
                      А вам -то какое дело, не в Росссии? Загрмайтесь своими делами и не надо за нас волноваться, мы сами разьеремся.
                      Как только избавимся от либерастов и прчих, кормящихся с рук иноземных, так все и сладится.

                      Какие либералы у вас в правительстве?Вы вообще то понимаете значение этого слова?
                      катана
                      1. sir_obs Сегодня, 16:19
                        Либералы? Я сказал либерасты, вы понимаете значение этого слова?
                        sir_obs
                  2. loginovich Сегодня, 16:05
                    Танки пройденный этап. Танки не помогают.
                    loginovich
                2. rocket757 Сегодня, 14:55
                  Бунт, майдан революция цветов ... без разницы, если не разогнать будет бардак.
                  Шо там у них и как, не нам судить, страна другая и нас там не было,.. верить западным СМИ, эт себя не уважать.
                  rocket757
              2. Pirogov Сегодня, 14:40
                Цитата: катана
                Ну подавят данное выступление и что?Проблемы у персов исчезнут ?Одна из богатейших стран мира по природным ископаемым бездарным правлением превращена в помойку.

                А что Вы предлагаете ,раком перед матрасами стать и отдать им под контроль всю добычу нефти на востоке ?
                Pirogov
                1. катана Сегодня, 14:53
                  Цитата: Pirogov
                  Цитата: катана
                  Ну подавят данное выступление и что?Проблемы у персов исчезнут ?Одна из богатейших стран мира по природным ископаемым бездарным правлением превращена в помойку.

                  А что Вы предлагаете ,раком перед матрасами стать и отдать им под контроль всю добычу нефти на востоке ?

                  Причем тут добыча нефти и ее передача штатникам и народный бунт в Иране?Если страной правят бездарно,то в этом всегда виноваты США,а не собственные правители - я правильно понял вашу логику?.Кстати,нефтяная промышленность Ирана не государственная ,там,кроме государственных,есть множество частных и еще больше совместных нефтяных предприятий с иностранным участием.Правда,там нет американских,но есть множество европейских,российских,индийских нефтедобывающих компаний.Просто доходы от нефти и газа идут на бессмысленную поддержку режимов в Сирии,Хезболле ,Хамасу,хуситам и так далее.А простому персу достаются одни лишь "шиши".
                  катана
                  1. Pirogov Сегодня, 15:03
                    Цитата: катана
                    Причем тут добыча нефти и ее передача штатникам и народный бунт в Иране?Если страной правят бездарно,то в этом всегда виноваты США,а не собственные правители - я правильно понял вашу логику?

                    При чём добыча нефти ? Вы меня Уважаемый разочаровываете в том и дело ,что все компании есть ,а Американских нет ДЯДЮ Сема давит ЖАБА . А что касаемо бездарного правления , узнайте цены и зарплаты в Иране там не так уж и плохо, а если например сравнить как у нас на Украине так совсем ХОРОШО.
                    Pirogov
                    1. катана Сегодня, 15:39
                      Цитата: Pirogov
                      Цитата: катана
                      Причем тут добыча нефти и ее передача штатникам и народный бунт в Иране?Если страной правят бездарно,то в этом всегда виноваты США,а не собственные правители - я правильно понял вашу логику?

                      При чём добыча нефти ? Вы меня Уважаемый разочаровываете в том и дело ,что все компании есть ,а Американских нет ДЯДЮ Сема давит ЖАБА . А что касаемо бездарного правления , узнайте цены и зарплаты в Иране там не так уж и плохо, а если например сравнить как у нас на Украине так совсем ХОРОШО.

                      Я не был у вас,но в Иране бывал несколько раз - благо мы соседи и должен сказать,что или у вас неверная инфа,если вы считаете,что персы "живут неплохо."Неплохо - это смотря что с чем сравнивать - с Сомали и Зимбабве ,наверное ,неплохо живут. wassat
                      А что касается ЖАБЫ ,которая давит дядю Сема - так США практически в свою время оккупировали тот же Ирак и во время их оккупации были проведены тендеры на разработку нефтяных месторождений Ирака - тендер выиграл кто угодно,но только не американцы.Свои пропагандистские штучки оставьте себе. lol
                      катана
                  2. rocket757 Сегодня, 15:44
                    Прикол! оказывается в других странах доходы за недра и прочее, прочее идут не в карманы богатеев!!! И на что они их тратят не пофиг ли, тем, кому за енти богатства шиш с маслом ... короче глупые рассуждения, можно сказать и круче, оно того стоит!
                    rocket757
                    1. катана Сегодня, 16:12
                      Цитата: rocket757
                      Прикол! оказывается в других странах доходы за недра и прочее, прочее идут не в карманы богатеев!!! И на что они их тратят не пофиг ли, тем, кому за енти богатства шиш с маслом ... короче глупые рассуждения, можно сказать и круче, оно того стоит!

                      Посмотрите - в чей карман идут доходы от нефти и газа в той же Норвегии.Или взять пример Объединенных Арабских Эмиратов - я там бывал - страна просто процветает и ,кстати,расположена напротив Ирана на противоположном берегу Персидского залива.На этом все,я долго дискутировать не могу ,у меня за недолгий срок регистрации уже 7 предупреждений - администрация сайта не очень и приветствует альтернативное мнение на форуме.Так что пока,авось не забанят меня и еще раз перепишемся. hi
                      катана
                      1. sir_obs Сегодня, 16:23
                        Катар тоже процветал и что с ним было, когда его вдруг решили наказать?
                        Что, там сразу все рукововдство стало безлдарным? Или всемде дело в чем-то другом?
                        Хватит уже пургу гнать, тут люди взрослые не навальнята нелоученные.
                        sir_obs
                      2. rocket757 Сегодня, 17:13
                        Что там в Иране и как оно всё на самом деле, рассуждать не будем. просто посмотрим как оно стало там, где смогли начать постройку той или иной модели от дяди Сэма????
                        Ну как, вдохновляет?
                        Такой вполне ясный вывод сам собой напрашивается, всё что янки со товарищи делают, эт только за их кровные интересы и НИ ДЛЯ КОГО БОЛЬШЕ!!!
                        А на народы тех стран, дяде Сэму начхать с самой высокой колокольни!
                        Так что мож засунуть свою демагогию ... куда подальше и ищи дуриков в другом месте.
                        Диагноз ясен.
                        В тему - Каждый народ должен строить свою жизнь САМ ... надеяться на доброго дядю, особливо из-за моря-океяна, просто глупо.
                        rocket757
              3. APASUS Сегодня, 15:17
                Цитата: катана
                Одна из богатейших стран мира по природным ископаемым бездарным правлением превращена в помойку.

                Как это знакомо,а что вы предлагаете ? Поддержать протест?
                Так к стати сделали американцы ,уже выпустили заявления Госдепартамент,члены Конгресса.
                APASUS
                1. катана Сегодня, 15:43
                  Цитата: APASUS
                  Цитата: катана
                  Одна из богатейших стран мира по природным ископаемым бездарным правлением превращена в помойку.

                  Как это знакомо,а что вы предлагаете ? Поддержать протест?
                  Так к стати сделали американцы ,уже выпустили заявления Госдепартамент,члены Конгресса.

                  От моей и вашей поддержки в Иране мало что изменится .Но эти протесты ,а скорее всего народный бунт показывают,что трон под аятоллами здорово шатается и не все в порядке в персидском царстве.
                  катана
                  1. 210окв Сегодня, 17:25
                    Рамзик,сегодня Новый Год!Не напрягайся со своим Ираном!
                    Цитата: катана
                    Цитата: APASUS
                    Цитата: катана
                    Одна из богатейших стран мира по природным ископаемым бездарным правлением превращена в помойку.

                    Как это знакомо,а что вы предлагаете ? Поддержать протест?
                    Так к стати сделали американцы ,уже выпустили заявления Госдепартамент,члены Конгресса.

                    От моей и вашей поддержки в Иране мало что изменится .Но эти протесты ,а скорее всего народный бунт показывают,что трон под аятоллами здорово шатается и не все в порядке в персидском царстве.
                    210окв
            2. катана Сегодня, 14:43
              Цитата: Pirogov
              Цитата: катана
              Я пишу не по теме ,но уверен ,что данная инфа заинтересует форумчан,если,конечно,не удалят.Я в полном недоумении - сайт размещает инфу практически о любой мелочи ,но такую важную инфу не дает.

              Зайдите на главную и в разделе политика , эта новость есть . Неизвестно местонахождения Роухани и Хоменеи, это значит скоро восставшие будут есть свои яйца .

              На форуме я не встречал раздел Политика,у меня его нет.
              катана
              1. Pirogov Сегодня, 14:56
                Цитата: катана
                На форуме я не встречал раздел Политика,у меня его нет.

                Что у вас нет главной странички ? Посмотрите внимательно ,слева Главная войдите и там есть раздел политика .
                Pirogov
                1. фигвам Сегодня, 15:59
                  Pirogov

                  Зачем вы пытаетесь что-то объяснять, после стольких вмешательств фша во внутренние дела других государств, человек верит в то, что из-за подорожания яиц начинаются перевороты.
                  фигвам
                  1. катана Сегодня, 16:14
                    Цитата: фигвам
                    Pirogov

                    Зачем вы пытаетесь что-то объяснять, после стольких вмешательств фша во внутренние дела других государств, человек верит в то, что из-за подорожания яиц начинаются перевороты.

                    Извините меня,но вы меня за идиота держите?Конечно,я не считаю,что причина выступлений в Иране кроется в подорожании куриных яиц,это подорожание было лишь каплей,которая переполнила чашу недовольства народа своими правителями.
                    катана
                    1. vovanpain Сегодня, 17:04
                      Цитата: катана
                      Извините меня,но вы меня за идиота держите?

                      Нет,пока только за смешного клоуна. yesНо все равно с Новым Годом тебя Размик!
                      vovanpain
                    2. фигвам Сегодня, 18:00
                      катана

                      Вы очень наивны, либо троллите тут всех..
                      фигвам
            3. фигвам Сегодня, 15:30
              Украинский паспорт становится все более востребованным

              Это каким нужно быть тупоголовым идиотом, чтоб радоваться, что у тебя разъезжаются люди для поднятия экономики в других странах!? Причём всё повторяется по кругу, раньше это была повестка для работы на рейх, теперь это виза для работы, всё на тот же рейх.
              фигвам
        2. Sargas Сегодня, 14:44
          И почём нынче продаётся подорожавший укропаспорт?
          Sargas
          1. катана Сегодня, 14:56
            Цитата: Sargas
            И почём нынче продаётся подорожавший укропаспорт?

            Съездите в Украину и купите.Российский парпорт стоит 2-3000 $.
            катана
          2. Монос Сегодня, 15:06
            Цитата: Sargas
            И почём нынче продаётся подорожавший укропаспорт?

            laughing Польские спекулянты котировки обрушили.

            Россия тоже планирует строить забор, а Белоруссия уже приступила к строительству. smile Такой вот загончик получается в центре Европы.
            Монос
        3. akribos Сегодня, 21:11
          Порошенко: ценность украинского паспорта продолжает расти.
          Разве, его уже начали продавать? Криптопаспорт?
          akribos
      2. НЕКСУС Сегодня, 16:34
        Цитата: Владимирец
        Конечно, затраты на его печать выросли.

        Теперь с бОльшим удовольствием украинцы им будут подтираться. Гуляй рванина,и плач Европа,а в Украине самая,самая,самая глубокая жо..!
        НЕКСУС
    2. Зяблицев Сегодня, 13:32
      "Имея на руках желтый билет, женщина имела право зарабатывать на жизнь только одним способом..." laughing
      Зяблицев
      1. Николай С. Сегодня, 13:35
        У Порошенко иезуитский подсчёт ценности паспорта. На Украине уже осталось меньше половины былого населения: cейчас не 52.5 млн. человек, а меньше 25 млн. За несколько лет кровавая бандерофашистская хунта устроила такой геноцид, которого никогда не было на этих землях. Традиционно применяемые США для зачистки населения захваченных стран эскадроны смерти действуют по всей Украине. Стандартное западное поведение. У Гитлера были айнзац-группы и т.п. Тогда такую гитлеровскую владу бандеровцы тоже поддерживали.

        Наверное, такая логика: чем меньше обладателей самих паспортов, тем дороже паспорт.
        ___________________________
        Всех с Наступающим Новым Годом!
        Николай С.
    3. Андрей К Сегодня, 13:32
      svp67
      ...И чем на Украине становиться меньше угля и газа, тем он ценнее и ценнее...

      Порошенко:
      ...ценность украинского паспорта продолжает расти...

      Чем выше цена на макулатуру, тем ценнее синяя бумажка с вилами... laughing
      Андрей К
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:39
        Андрей К Евгеньевич! С наступающим! soldier hi
        Чем выше цена на макулатуру, тем ценнее синяя бумажка с вилами...
        Так точно.Это финиш.Когда эту фигню пытаешься отдать им.Укропы это что-то.Они зная что их гражданство западло(простите в этот пред праздничный день меня пожалуйста за это слово.Но реально альтернативы просто нет)Всеми силами пытаются оставить в своём грёбаном гражданстве laughing
        Наблюдатель2014
        1. Андрей К Сегодня, 14:28
          Цитата: Наблюдатель2014
          ...Укропы это что-то...

          Сергей soldier
          С наступающим Новым 2018 годом!!! good
          Без них скучно было бы, а так на походы в цирк экономим laughing
          Андрей К
      2. Ныробский Сегодня, 13:40
        Цитата: Андрей К
        Чем выше цена на макулатуру, тем ценнее синяя бумажка с вилами..

        Только Собачий дед мороз не в курсе. С наступающим!!!
        Ныробский
        1. Андрей К Сегодня, 14:26
          Цитата: Ныробский
          ...Только Собачий дед мороз не в курсе. С наступающим!!!...

          С Наступающим дружище drinks
          Андрей К
    4. Проксима Сегодня, 13:36
      Цитата: svp67
      Порошенко: ценность украинского паспорта продолжает расти
      И чем на Украине становиться меньше угля и газа, тем он ценнее и ценнее....

      Быть гражданином этого недогосударства - это ПОЗОР для любого здравомыслящего человека!
      Проксима
      1. Hoc vince Сегодня, 13:40
        Сегодня в Интернете: "Я живу в Крыму , и когда я получил Российский паспорт , я обалдел от счастья , таких положительных эмоций никогда не испытывал . А когда раньше брал в руки украинский паспорт с фашистским бандеровским трезубом , такая печаль накатывала , его даже в руки не хотелось брать ."(с)
        Hoc vince
    5. vovanpain Сегодня, 13:41
      Украинский паспорт становится все более востребованным,

      Конечно востребован,рвется хорошо и горит не плохо. feel
      vovanpain
      1. Вадим237 Сегодня, 15:01
        В качестве растопки, при сильных холодах, ой как сгодится.
        Вадим237
    6. Angel_and_Demon Сегодня, 14:09
      Цитата: svp67
      И чем на Украине становиться меньше угля и газа, тем он ценнее и ценнее....

      вот именно - 3 зимних месяца можно греться в европе laughing
      Angel_and_Demon
    7. 210окв Сегодня, 15:09
      Вот вот праздник начнется!А мы все о этом дурдоме!Пора делать разминку камрады!
      Цитата: svp67
      Порошенко: ценность украинского паспорта продолжает расти
      И чем на Украине становиться меньше угля и газа, тем он ценнее и ценнее....
      210окв
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:20
    Порошенко: ценность украинского паспорта продолжает расти
    laughing wassat laughing Настолько, что попробуй (кто в теме поймёт) чтобы согласились укроп власти забрать эту их вонючую бумажку(паспорт и их никчёмное гражданство)
    Наблюдатель2014
  3. polpot Сегодня, 13:25
    Замечательный исполнитель для "Аншлага" вырос на Украине , что не риприза то обхохочешся
    polpot
  4. Симон Сегодня, 13:28
    Чего тут ценного? Просто все побыстрей с Украины хотят удрать. Тяжко жить стало с таким правителем. crying
    Симон
  5. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:28
    Сожгу к черту, или в сортире утоплю свой украинский паспорт, когда российский получу. Так то есть паспорт ЛНР, только в Россию с ним можно ездить.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:16
      Генерал Песчаных Карьеров
      Сожгу к черту, или в сортире утоплю свой украинский паспорт, когда российский получу. Так то есть паспорт ЛНР, только в Россию с ним можно ездить.
      Оставь для истории.Это твоя жизнь .Твоя история (как и моя) оставь для потомков.Пусть на эту хрень воочию лицезреют .Ибо большей дури по разделению русских людей и придумать нельзя было.
      Наблюдатель2014
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:55
        украинский паспорт у меня не один)))
        А так я ими не пользуюсь, у меня паспорт ЛНР есть.
        Генерал Песчаных Карьеров
  6. Tusv Сегодня, 13:28
    Ну раз вырос, то и таможе нужно засылать по выросту. С нуля до дай, пока камера не смотрит
    Tusv
  7. Лексус Сегодня, 13:30
    Педро Новый год с Миколайчика начал отмечать. Непрерывно. 2 недели запоя.

    Лексус
  8. Симон Сегодня, 13:30
    Цитата: svp67
    Порошенко: ценность украинского паспорта продолжает расти
    И чем на Украине становиться меньше угля и газа, тем он ценнее и ценнее....

    А если в макулатуру его сдать - какая цена будет what Он же, так подорожал! laughing
    Симон
  9. vladimirvn Сегодня, 13:51
    Я волком бы
    выгрыз
    бюрократизм.
    К мандатам
    почтения нету.
    К любым
    чертям с матерями
    катись
    любая бумажка.
    Но эту...
    По длинному фронту
    купе
    и кают
    чиновник
    учтивый движется.
    Сдают паспорта,
    и я
    сдаю
    мою
    пурпурную книжицу.
    К одним паспортам -
    улыбка у рта.
    К другим -
    отношение плевое.
    С почтеньем
    берут, например,
    паспорта
    с двухспальным
    английским левою.
    Глазами
    доброго дядю выев,
    не переставая
    кланяться,
    берут,
    как будто берут чаевые,
    паспорт
    американца.
    На польский -
    глядят,
    как в афишу коза.
    На польский -
    выпяливают глаза
    в тугой
    полицейской слоновости -
    откуда, мол,
    и что это за
    географические новости?
    И не повернув
    головы кочан
    и чувств
    никаких
    не изведав,
    берут,
    не моргнув,
    паспорта датчан
    и разных
    прочих
    шведов.
    И вдруг,
    как будто
    ожогом,
    рот
    скривило
    господину.
    Это
    господин чиновник
    берет
    мою
    краснокожую паспортину.
    Берет -
    как бомбу,
    берет -
    как ежа,
    как бритву
    обоюдоострую,
    берет,
    как гремучую
    в 20 жал
    змею
    двухметроворостую.
    Моргнул
    многозначаще
    глаз носильщика,
    хоть вещи
    снесет задаром вам.
    Жандарм
    вопросительно
    смотрит на сыщика,
    сыщик
    на жандарма.
    С каким наслажденьем
    жандармской кастой
    я был бы
    исхлестан и распят
    за то,
    что в руках у меня
    молоткастый,
    серпастый
    советский паспорт.
    Я волком бы
    выгрыз
    бюрократизм.
    К мандатам
    почтения нету.
    К любым
    чертям с матерями
    катись
    любая бумажка.
    Но эту...
    Я
    достаю
    из широких штанин
    дубликатом
    бесценного груза.
    Читайте,
    завидуйте,
    я -
    гражданин
    Советского Союза

    В. Маяковский
    vladimirvn
  10. Идущий Сегодня, 14:06
    “С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты,
    сообщил он.


    Собирайтесь там вас ждут.
    Идущий
  11. Egorovich Сегодня, 14:12
    " Ценность украинского паспорта продолжает расти", а люди все бегут и бегут из этого недогосударства, все быстрее и быстрее. Прямо парадокс какой то.
    Egorovich
  12. German Titov Сегодня, 14:37
    Отдам "задарма". Я Гражданин Донецкой Народной Республики!
    German Titov
    1. Вежливый Лось Сегодня, 16:24
      Цитата: German Titov
      Отдам "задарма". Я Гражданин Донецкой Народной Республики!

      Подождите отдавать. Если Украина продолжит такой "экономический взлет", то скоро этот документ перейдет в разряд коллекционных, а то и музейных редкостей. Каким-нибудь туристам продадите задорого. Или внукам оставьте, чтобы помнили, как с п-сами дружить.
      Вежливый Лось
  13. razved Сегодня, 14:45
    Очередные пьяные бредни...
    razved
  14. Геркулесыч Сегодня, 14:51
    Если бы не давление сша на эти страны то украинский паспорт можно было бы запрятать под замок, и не прикасаться к нему до конца своих дней..
    Геркулесыч
  15. Геркулесыч Сегодня, 14:52
    Вна укроине на некоторых сайтах в рубрике "отдам даром" вагон желающих избавиться от него! lol
    Геркулесыч
  16. СКАД Сегодня, 14:54
    Всем бойцам горячительный,ой горячий привет!
    Пожалуйста,смотрите ролики А.Шария на эту и другие темы.
    Вы там обзавидуетеся,тьфу ты обхохочетесь .
    С Новым Годом друзья!
    СКАД
  17. rocket757 Сегодня, 14:58
    Пусть его, ценность паспорта это ладно, а с ценностью государства как?
    rocket757
  18. bk316 Сегодня, 15:03
    В смысле он поторговать паспортами решил?
    Нет спасибо мне не надо, у меня свой есть и как-то с визами проблем не было. А теперь и желания особого ездить нет, в России в стольких местах хочется побывать, что боюсь моей жизни не хватит.
    bk316
  19. Altona Сегодня, 15:34
    Цитата: Pirogov
    Зайдите на главную и в разделе политика , эта новость есть . Неизвестно местонахождения Роухани и Хоменеи, это значит скоро восставшие будут есть свои яйца .

    ------------------------
    Не могу найти эту новость.
    Altona
    1. rocket757 Сегодня, 17:20
      Ссылка про Иран - https://politobzor.net/154699-revolyuciya-v-irane
      -v-ryade-gorodov-narastayut-akcii-protesta.html?u
      tm_source=topwar.ru
      На ВО она исчезла???
      rocket757
      1. rocket757 Сегодня, 17:26
        Ошибочка, новость не исчезла, просто переместилась по ленте вниз!
        rocket757
  20. LeonidL Сегодня, 17:07
    Все верно, петюньчик! Чем меньше население украины тем больше ценность отдельно взятого пачпорта для владельца!
    LeonidL
  21. Лексус Сегодня, 17:35
    Ценность украинского паспорта продолжает расти!

    Тонкий такой намёк Мишико,

    что без бутылки больше не видать ему украинского паспорта laughing
    Лексус
  22. NKT Сегодня, 19:22
    Цитата: катана

    Посмотрите - в чей карман идут доходы от нефти и газа в той же Норвегии.Или взять пример Объединенных Арабских Эмиратов - я там бывал - страна просто процветает и ,кстати,расположена напротив Ирана на противоположном берегу Персидского залива


    Норвегия - 5млн, ОАЭ - 10млн, Иран - 80млн. Посмотрите сколько газа и нефти добывается на одного человека
    NKT
  23. Дормидонт Сегодня, 19:32
    Ценность укропаспорта возрастет многократно, если его печатать на туалетной бумаге или вырезать из цельного куска сала
    Дормидонт
  24. Lyuba1965_01 Сегодня, 20:32
    У вас в России так же в этом году появились протестующие - почему бы вам не повторить столь любимый вами китайский метод с танками - и после этого Россию ждет процветание.Не можете выйти из рецессии - так примените понравившийся вам китайский опыт с танками и все у вас будет цвести.Чего уж медлите ?[/quote]
    Спасибо,но пусть уж лучше танками,чем так "демократично",как на Украине.
    Lyuba1965_01
  25. Lyuba1965_01 Сегодня, 20:35
    Какие либералы у вас в правительстве?Вы вообще то понимаете значение этого слова?[/quote]

    Как ни обзывай эту шушеру,либерал или либераст,суть от этого не меняется.Ни при одном либеральном правителе Российская Империя не процветала,а только лишалась своих земель и впадала в анархию.
    Lyuba1965_01
  26. Berkut24 Сегодня, 22:10
    ценность украинского паспорта продолжает расти

    Видать, ценник типографии получил.
    Berkut24
  27. German Titov Сегодня, 22:12
    Цитата: Вежливый Лось
    Цитата: German Titov
    Отдам "задарма". Я Гражданин Донецкой Народной Республики!

    Подождите отдавать. Если Украина продолжит такой "экономический взлет", то скоро этот документ перейдет в разряд коллекционных, а то и музейных редкостей. Каким-нибудь туристам продадите задорого. Или внукам оставьте, чтобы помнили, как с п-сами дружить.

    Для меня, "тризуб" будет более ценным, когда на нём как, на виселице будет болтаться вся "шелупонь" приведшая страну к разрухе. Присяге-на верность своему народу не изменял и не изменю. Принимал в 1983 в г. Самарканде (СА-1983-1985). Офицер Советской Армии с 1988 ("пиджак"). Офицер ВС ДНР с 2014. Всех с Наступающим.
    German Titov
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