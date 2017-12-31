Порошенко: ценность украинского паспорта продолжает расти
Украинский паспорт становится все более востребованным, граждане республики могут посещать без виз более 80-ти стран, передает РИА Новости заявление Петра Порошенко.
По словам президента, уходящий год стал «прорывом в безвизовом направлении», свои границы для граждан Украины открыли 85 стран мира.
Напомним, С 11 июня текущего года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, семейных и предпринимательских целях, но права на работу или учебу такой режим пребывания не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.
По словам президента, уходящий год стал «прорывом в безвизовом направлении», свои границы для граждан Украины открыли 85 стран мира.
С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты,сообщил он.
Ценность украинского паспорта продолжает расти!заявил Порошенко.
Напомним, С 11 июня текущего года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, семейных и предпринимательских целях, но права на работу или учебу такой режим пребывания не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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