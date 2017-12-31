22:31 31 декабря

Владимир Путин поздравил россиян, выполняющих в Новый год свой профессиональный долг

Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к россиянам по случаю Нового года выразил особые поздравления всем тем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг.



Первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Первый канал впервые перестроил сетку праздничного вещания так, чтобы в каждом часовом поясе, а их в России 11, люди увидели обращение президента страны за несколько минут до Нового года. До этого в некоторых регионах запись транслировали с часовым опозданием.


Мои особые поздравления – всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда. Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений,
цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Он сердечно поблагодарил всех за веру в себя и в страну, за труд и его результаты.

Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам,
добавил глава государства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 59

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  1. Vard Сегодня, 15:59
    Всё хорошо... особенно про бескорыстную любовь к России...
    Vard
    1. Горный стрелок Сегодня, 16:15
      А должна быть корыстная любовь? Может, тогда это и не любовь вовсе?
      Горный стрелок
      1. Logall Сегодня, 17:01
        Он имел в виду, что любовь не должна быть безответной! Особенно любовь к Родине...
        Logall
    2. Владыка Ситх Сегодня, 16:23
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:39
        Владыка Ситх Сергей hi С наступающим в вашем лице всех русских Донбасса.Мы вместе приближаем как можем и умеем.Может не складно.Но как умеем и понимаем soldier
        Наблюдатель2014
        1. vovanpain Сегодня, 16:59
          Цитата: Владыка Ситх
          Видео к новости

          Сергей Всех Вас Дончан поздравляем с Новым Годом!Дай Бог Вам мира на вашей многострадальной земле и счастья дончанам!Верю что когда нибудь но вы соединитесь с матерью- Россией!С уважением drinks drinks drinks hi
          vovanpain
          1. Logall Сегодня, 17:04
            Володя, Приветствую!
            В Донецке и в Донецке Ростовской области бежит Северский Донец, не Дон!
            Это так, для справки...
            Logall
            1. vovanpain Сегодня, 17:07
              Цитата: Logall
              В Донецке и в Донецке Ростовской области бежит Северский Донец, не Дон

              Саня Здрав Будь drinks hi С географией со школы дружу,но жителей Донецка,многие дончанами называют,не донетчанами же называть,как и луганчанами жителей Луганска. drinks hi
              vovanpain
              1. Logall Сегодня, 17:15
                Братка, понял тебя! Ты уж извини меня - дитя неразумного... С праздниками тебя!
                А на Кавказе сегодня тепло и солнце!
                Logall
                1. vovanpain Сегодня, 17:27
                  Цитата: Logall
                  С праздниками тебя!

                  Санчо с наступающим Новым годом тебя!У нас погода самая новогодняя,утром был дождь,сейчас снег валит. fellow
                  vovanpain
        2. Владыка Ситх Сегодня, 17:31
          Вас тоже с праздником и всего наилучшего!
          Владыка Ситх
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:44
            Сергей , поздравляю в твоём лице всех жителей Донбасса с Новым Годом ! К своим дозвониться не могу , но надеюсь что и они в порядке !!!

            У моего соседа золотой ретвирер , а снегурочка на фото рискует . wink
            bouncyhunter
    3. Spartanez300 Сегодня, 16:42
      Присоединяюсь к поздравлению президента России , желаю им здоровья счастья и благополучия !!!
      Spartanez300
      1. jolly deckhand Сегодня, 17:21
        Всех ораторов вышевыступивших и уважаемых мной- с наступающим!!!Попробую табакокурение бросить... wink ЗДОРОВЬЯ!!!
        jolly deckhand
        1. БАРХАН Сегодня, 18:09
          Цитата: jolly deckhand
          Попробую табакокурение бросить... ЗДОРОВЬЯ!!!

          Отличная тема . good В этом году исполнилось 10 лет ,как бросил курить...вообще теперь не понимаю зачем поджигал сухую траву у себя во рту...глупость просто не реальная.А в этом году обойдусь без алкоголя сегодня ночью...Так ,что успеха Вам в бросании этой херни бесполезной,вредной и затратной.В новом году утроения здоровья всем!
          БАРХАН
        2. андрей юрьевич Сегодня, 18:13
          Цитата: jolly deckhand
          Попробую табакокурение бросить...

          не советую...Минздрав не шутил,он-предупреждал: Опасно,но не смертельно,смертельно,но не для всех,если крепок иммунитетом и наследственностью- бросай....а если нет- поздно,кури дальше. yes recourse
          андрей юрьевич
          1. БАРХАН Сегодня, 18:40
            Цитата: андрей юрьевич
            Минздрав не шутил,он-предупреждал

            Только ,что минздрав подавился оливье,прочитав это...С Новым Годом,Андрей Юрьевич...
            БАРХАН
            1. андрей юрьевич Сегодня, 19:15
              Цитата: БАРХАН
              С Новым Годом,Андрей Юрьевич.

              и Вас... hi
              андрей юрьевич
        3. Masya Masya Сегодня, 21:21
          Цитата: jolly deckhand
          Попробую табакокурение бросить...

          Китайцы первыми поняли, что начинать новую жизнь – худеть и бросать пить, курить – с 1 января нереально. Вот почему китайский НГ в конце января. laughing поздравляю с Новым Годом!!! love у меня уже наступил!!! wink love
          Masya Masya
    4. тол100в Сегодня, 18:34
      Цитата: Vard
      Всё хорошо..

      Цитата: Vard
      Мои особые поздравления – всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда. Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь.

      А если КОРОТКО, то за всех кто на ПОСТУ!
      тол100в
    5. Маз Сегодня, 20:48
      Раньше думал, шо офицер это навсегда, просто слова. А щас понимаю, что пожалуй , как сердце прикажет.
      Маз
  2. polpot Сегодня, 16:00
    Рады стараться товарищь верховный главнокомандующий
    polpot
    1. 210окв Сегодня, 17:21
      Ответили машинисты,врачи,работяги на производствах непрерывного цикла...Он же не только военнослужащих поздравил..
      Цитата: polpot
      Рады стараться товарищь верховный главнокомандующий
      210окв
  3. Монос Сегодня, 16:04
    С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям Президента! Всех ребят, кто тянет лямку на боевом посту, в окопах Донбасса, на земле Сирии, в Мировом океане и на улицах наших городов с Новым Годом!!! Пусть наступающий год будет для вас победным!
    Монос
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:13
      Витя , я присоединяюсь ! Как уже говорил сегодня :
      Цитата: bouncyhunter
      Есть такая профессия - Родину защищать ! soldier

      bouncyhunter
      1. Идущий Сегодня, 16:22
        Всех с наступающим Новым годом и будет он лучше чем год уходящий! drinks hi
        Идущий
        1. Монос Сегодня, 16:31
          Цитата: Идущий
          Всех с наступающим Новым годом и будет он лучше чем год уходящий! drinks hi

          С Наступающим, Виктор! drinks drinks
          laughing Я - пугливый параноик. Для меня главное, чтобы новый год не был хуже. laughing А так - да, пусть он будет в чём-то лучше. drinks
          Монос
        2. 210окв Сегодня, 17:35
          Мы надеемся на это..А впрочем и уверены. hi
          Цитата: Идущий
          Всех с наступающим Новым годом и будет он лучше чем год уходящий! drinks hi
          210окв
      2. Монос Сегодня, 16:32
        Цитата: bouncyhunter
        Есть такая профессия - Родину защищать !

        Девиз на все времена!
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:20
          Цитата: Монос
          Девиз на все времена!

          Не все помнят об этом . А жаль ... soldier
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 18:47
            Цитата: bouncyhunter
            Не все помнят об этом .

            Значит напомнить надо. Всех, всех с праздником!!!!! drinks drinks drinks drinks drinks
            Смог
  4. mih_sergeev92 Сегодня, 16:10
    Два важнейших события 31 декабря. Обращение президента и просмотр фильма ирония судьбы.
    mih_sergeev92
  5. iliitchitch Сегодня, 16:14
    ".. бескорыстная любовь к России.." . Ему б ещё с корыстной любовью к России разобраться - цены б человеку не было . Задолбало ворьё , начиная с жкх и и медведевскими заканчивая .
    iliitchitch
  6. Горный стрелок Сегодня, 16:16
    Смотришь на всех этих политиков. А наш, все таки, круче... laughing
    Горный стрелок
    1. Тралл Сегодня, 16:20
      Цитата: Горный стрелок
      Смотришь на всех этих политиков. А наш, все таки, круче... laughing

      Ваш-то? Ага, круче smile
      Тралл
    2. Ныробский Сегодня, 17:47
      Цитата: Горный стрелок
      Смотришь на всех этих политиков. А наш, все таки, круче... laughing

      Так и есть! Ёлочку к новому году хорошо украсил И пусть в наступающем новом году уйдёт всё плохое вместе с обамовско-клинтоновской шоблой!
      Ныробский
  7. loginovich Сегодня, 16:18
    Нас тоже поздравили поднятием платы за ЖКХ. Думаю после выборов вас продолжат поздравлять.
    Я присоединяюсь к ВВП и поздравляю с новым годом особенно работников умственного труда то бишь поклонников ВО.
    loginovich
    1. Комментарий был удален.
    2. Горный стрелок Сегодня, 16:33
      У вас инфляция 15%. А ЖКХ не подвержено, что ли? Так что, расслабьтесь, и готовьтесь к прыжкам... После очередных скачек, может, еще что отвалится? От ВНА
      Горный стрелок
      1. loginovich Сегодня, 18:51
        Вашим постом вы утверждаете , что у вас инфляции нет,или что ЖКХ не вырастит?
        Боюсь ,что вы жестоко ошибаетесь .
        Попрошу вас не скакуна прокомментировать это видео

        И чем вы не скакун лучше меня скакуна.
        loginovich
      2. Кот Маркиз Сегодня, 19:57
        А ЖКХ не подвержено, что ли? Так что, расслабьтесь, и готовьтесь к прыжкам... После очередных скачек, может, еще что отвалится? От ВНА

        Да ладно, а в России, что все "дешевеет"? "Подарочки" уже "посыпались"..... https://news.mail.ru/society/32123282/?frommail=1 sad
        Кот Маркиз
  8. APASUS Сегодня, 16:26
    С Новым Годом!
    APASUS
    1. japs Сегодня, 18:34
      С удовольствием присоединяюсь к Вам! Всех нас с Новым годом, здоровья, счастья!
      japs
  9. HAM Сегодня, 16:29
    ДРУЗЬЯ,ВСЕМ ТОЛЬКО ПОЗИТИВА В НОВОМ ГОДУ!!!!

    HAM
  10. Tusv Сегодня, 16:36
    Хочу канал Новогодний, хде всех можно поздравлять, фееркверквовать по Русски Кстати не забывайте. Ящик водки не котируется. Это не патроны drinks Люблю Вас всех
    Tusv
  11. К-50 Сегодня, 17:04
    Спасибо Вам Воины!!! За пот, кровь и ваши жизни кто погиб при выполнении приказа Родины!! soldier
    К-50
  12. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:35
    Через шесть с половиной часов увидим и услышим))

    Всех с Новым Годом, особенно, кто работает этой ночью.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:53
      Жора , я поздравляю всех тех , кто сейчас рядом с тобой и молю Бога за ваше здоровье . soldier
      bouncyhunter
  13. БАРХАН Сегодня, 18:16
    С Новым Годом ,Родина!С Новым Годом ,братишки!С Новым Годом ,ЛДНР!

    С Новым Годом ,какелы и вот вам кошмарик и жабу на ночь...Уроженец Севастополя российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал и выложил в instagram Севастопольскую бухту и Крымский мост из космоса.
    БАРХАН
  14. тол100в Сегодня, 18:24
    Цитата: Наблюдатель2014
    Но как умеем и понимаем

    С праздником! И умеем! , и понимаем! А Вам здоровья и всего....!
    тол100в
  15. БАРХАН Сегодня, 18:47
    Тем временем где то в параллельной вселенной...
    БАРХАН
  16. БАРХАН Сегодня, 18:58
    Совершено бесплатно ...памятка...
    БАРХАН
  17. тасха Сегодня, 19:11
    https://www.youtube.com/watch?v=TZwfwTUGwcM
    тасха
  18. Комментарий был удален.
  19. Сибирский цирюльник Сегодня, 19:35
    Всех посетителей ВО, поздравляю, с наступающим Новым Годом! Пусть мир,счастье, здоровье, любовь, благосостояние, будет всегда в Ваших домах.
    Пусть Россия,наконец, станет процветающим государством. Мир всем!
    Сибирский цирюльник
  20. samarin1969 Сегодня, 21:32
    За настоящих мужиков в окопах Донбасса! Вы - самое лучшее, что есть у России. Дай Бог всем дожить до Победы.
    samarin1969
  21. Million Сегодня, 22:00
    Первый тост:За тех.кто на посту!
    Million
  22. Теренин Сегодня, 22:09
    Американцы в шоке-никак не могут понять, что же говорит за пять минут до Нового года Путин, и потом вся Россия пьёт 10 дней?
    Теренин
  23. SOF Сегодня, 22:30
    С наступившим!!!
    Всего Всем Наилучшего!!!
    Да здравствует Россия!
    SOF
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