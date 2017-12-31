Владимир Путин поздравил россиян, выполняющих в Новый год свой профессиональный долг

Мои особые поздравления – всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда. Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений,

Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам,