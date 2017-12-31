Владимир Путин поздравил россиян, выполняющих в Новый год свой профессиональный долг
Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к россиянам по случаю Нового года выразил особые поздравления всем тем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг.
Первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Первый канал впервые перестроил сетку праздничного вещания так, чтобы в каждом часовом поясе, а их в России 11, люди увидели обращение президента страны за несколько минут до Нового года. До этого в некоторых регионах запись транслировали с часовым опозданием.
Он сердечно поблагодарил всех за веру в себя и в страну, за труд и его результаты.
Первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Первый канал впервые перестроил сетку праздничного вещания так, чтобы в каждом часовом поясе, а их в России 11, люди увидели обращение президента страны за несколько минут до Нового года. До этого в некоторых регионах запись транслировали с часовым опозданием.
Мои особые поздравления – всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда. Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений,цитирует Владимира Путина РИА Новости.
Он сердечно поблагодарил всех за веру в себя и в страну, за труд и его результаты.
Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам,добавил глава государства.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти