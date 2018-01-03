12:09 03 января

Минобороны представило опытный защищенный автомобиль для ВДВ

На сайте Минобороны РФ появилась фотография опытного защищенного бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», разрабатываемого для Воздушно-десантных войск.



«В течение последних лет Командованием ВДВ совместно с предприятиями промышленности проводится совместная работа по выработке общих подходов к созданию перспективных защищенных автомобилей специального назначения, с боевыми модулями на колесном шасси», – говорится в релизе.


В настоящее время развитие стрелкового вооружения, как основного воздействия на автомобильную технику, требует повышения защиты личного состава в ходе перевозки,
цитирует пресс-служба начальника отдела материально-технического обеспечения ВДВ полковника Николая Анохина.

Машина создана на колесном шасси на базе бронеавтомобиля «Тайфун». В настоящее время проводятся его испытания на специальных площадках и полигонах.

Сообщается, что «основным преимуществом автомобиля наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет его способность десантироваться парашютным способом».

По данным ведомства, серийное производство таких машин для ВДВ планируется начать в 2019 году после проведения всего цикла испытаний и проверок.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 32

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:20
    ... досталось «Тайфуну».... но стекла на месте - выдержали...
    a.s.zzz888
    1. Бивень Сегодня, 09:24
      Ну если десантируется, то вещь очень нужная для мобильности наших войск..
      Сейчас кто первый успеет, либо на кнопку нажать, либо диверсантов заслать..Внешне неплохо выглядит !
      Бивень
      1. verner1967 Сегодня, 09:27
        Цитата: Бивень
        Внешне неплохо выглядит !

        да есть и по красивее, но ведь не в этом фишка, чай не международном автосалоне выставляться laughing
        verner1967
        1. Бивень Сегодня, 09:43
          Цитата: verner1967
          да есть и по красивее, но ведь не в этом фишка, чай не международном автосалоне выставляться

          Внешний вид должен быть агрессивным , вспомните Крым, как наши "Тигры " смотрелись солидно !!! Два штуки подогнали в военной части и ни один не высунулся из ВСУ..))))
          Бивень
          1. verner1967 Сегодня, 10:15
            Цитата: Бивень
            Внешний вид должен быть агрессивным

            это не помешает полицейскому броневику, а в оптическом прицеле какого нибудь "фагота" на расстоянии 1-1,5 км это не так страшно. Что дал такой вид произведениям укрооборонпрома, если они трещат по швам.
            verner1967
          2. Лекс. Сегодня, 10:41
            А чем тигр не устраивает для росгвардии свои машины для вдв свои машины ?
            Лекс.
            1. ProkletyiPirat Сегодня, 11:04
              заявлена большая противоминная защита
              ProkletyiPirat
              1. bulvas Сегодня, 11:58

                Цитата: Лекс.
                А чем тигр не устраивает для росгвардии свои машины для вдв свои машины ?



                Сообщается, что «основным преимуществом автомобиля наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет его способность десантироваться парашютным способом»
                bulvas
      2. 210окв Сегодня, 09:40
        Правило первого удара?Или с первого в нокаут,или бежать?
        Цитата: Бивень
        Ну если десантируется, то вещь очень нужная для мобильности наших войск..
        Сейчас кто первый успеет, либо на кнопку нажать, либо диверсантов заслать..Внешне неплохо выглядит !
        210окв
        1. Бивень Сегодня, 10:31
          Цитата: 210окв
          Правило первого удара?Или с первого в нокаут,или бежать?

          Как получиться, но бежать нам есть куда, если что ..Страна большая! soldier )))
          Бивень
  2. verner1967 Сегодня, 09:21
    а сверху имитатор боевого модуля?
    verner1967
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:24
      ... походу - да... и вес подгоняют под предполагаемый...
      a.s.zzz888
  3. коноправ Сегодня, 09:51
    Войска ВДВ это войска " с неба - в бой". Ну, допустим " с неба в бой" послали батальон. Сколько в нем 15 тонных "Тайфунов"? Сколько самолетов транспортной авиации нужно , чтоб эти Тайфуны доставить? И куда бойцы ВДВ поедут по тылам противника по минированным ( зачем?) тыловым дорогам, в то время как им нужно будет выполнять боевую задачу по уничтожению противника и объектов? Картинка не складывается. Далее... Сколько часов в тылу способен драться батальон? И стоит ли в таком случае " забрасывать" в тыл противника столько дорогих " броников?
    коноправ
    1. polpot Сегодня, 09:55
      Вы видимо правы десанты долго не живут
      polpot
      1. коноправ Сегодня, 10:06
        Мне давно не удаётся найти ответ на вопрос : ПОЧЕМУ, выбирают самых сильных, самых дерзких, самых обученных мужчин нации, дают им легкое вооружение и бросают на убой в тыл противника? Взять к примеру дивизию Родимцева. Это бывшая десантная ( 3 корпус), а попала в Сталинград. к Чуйкову, который сожалел о её слабом вооружении. Складывается мнение о том что диверсионные задачи десантникам удаются, а вот десантные нет, ввиду огромнейших потерь. Так вот ответа на вопрос " ПОЧЕМУ" я не нахожу.
        коноправ
        1. verner1967 Сегодня, 10:18
          Цитата: коноправ
          и бросают на убой в тыл противника?

          если операция продуманная, а л/с подготовлен, то это не на убой, хотя риск повышен. А вот под Вязьмой десант бросили на убой, к сожалению.
          verner1967
          1. Ратуш Сегодня, 10:23
            Цитата: verner1967
            если операция продуманная, а л/с подготовлен, то это не на убой, хотя риск повышен. А вот под Вязьмой десант бросили на убой, к сожалению.



            Ну и приведите примеры не "убойных" операций Вам известных за 80 лет.а то цепь "случайностей"-закономерность
            Ратуш
            1. verner1967 Сегодня, 10:48
              Цитата: Ратуш
              примеры не "убойных" операций

              ну, как ни странно первый блин у немцев вышел не комом, начало второй мировой воздушные десанты в Бельгии, Дании, Норвегии, чуть хуже в Голландии. Британский десант в D-Day на мосты на каналах Кан и реке Орн. Несмотря на немецкие контратаки к концу первого дня высадки все задачи этой операции были выполнены. Да и американцы в это же время потеряли всего 2500 за неделю боёв в тылу у немцев.
              verner1967
              1. Ратуш Сегодня, 11:11
                Цитата: verner1967
                ну, как ни странно первый блин у немцев вышел не комом, начало второй мировой воздушные десанты в Бельгии, Дании, Норвегии, чуть хуже в Голландии. Британский десант в D-Day на мосты на каналах Кан и реке Орн.



                Операции с использованием ВДВ имели хоть какой то успех относительный только когда ставились локальные диверсионные задачи.Мост(форт) там захватить(разрушить) в непосредственной близости от линии фронта.и только при подавляющем превосходстве своей авиации.Такие краткосрочные локальные диверсионно-разведывательные мероприятия локального характера ротно-батальонного уровня.


                Когда пытались болле масштабные операции проводить-СССР под Вязьмой зимой 41-42,на днепре в 43,союзники в 44 (маркет гарден)-случались всегда феерические разгромы.

                Немного особняком стоит Крит.Вроде бы взяли.Но почему то после этого немцы больше даже не пробовали.Потери были катастрофическими.


                Так что создании монстров в виде бригад/дивизий/корпусов ВДВ,парашюты вото это все-деньги на ветер на понты.в 99,99% все эти ВДВ использовались и используются как обычная линейная пехота.с очень низким КПД.Ибо не обучены и не вооружены для этого
                Ратуш
                1. verner1967 Сегодня, 11:28
                  Цитата: Ратуш
                  Так что создании монстров в виде бригад/дивизий/корпусов ВДВ,парашюты вото это все-деньги на ветер на понты.в 99,99% все эти ВДВ использовались и используются как обычная линейная пехота.с очень низким КПД.Ибо не обучены и не вооружены для этого
                  с этим я согласен, но высадка десантов в D-Day не укладывается в случай
                  Цитата: Ратуш
                  всегда феерические разгромы.
                  verner1967
                  1. Ратуш Сегодня, 11:38
                    Цитата: verner1967
                    с этим я согласен, но высадка десантов в D-Day не укладывается в случай




                    Результаты той высадки как минимум неоднозначны.


                    13.100 парашютистов


                    Потери

                    1.003 убитых
                    2.657 пленых
                    4.490 пропавших без вести — только парашютисты


                    70% потерь-это разгром и катастрофа на самом деле.и это без раненных
                    Ратуш
                    1. verner1967 Сегодня, 11:56
                      Цитата: Ратуш
                      13.100 парашютистов

                      в ходе операции «Оверлорд» в июне 1944 года, 82-я и 101-я авиадесантные дивизии США десантировали в первом эшелоне около 10 тысяч парашютистов, которые захватили аэродромы и удобные для посадки транспортных самолетов и планеров участки местности. Второй воздушный эшелон (924 транспортных самолета «Дуглас С-47» и 103 планера С24-А) в течение 6 и 7 июня 1944 года доставил на захваченные первым эшелоном удобные для посадки аэродромы и участки местности около 35 тысяч десантников, 504 артиллерийских орудия, 110 легких танков и около 1000 т грузов, что позволило успешно выполнить поставленные задачи.
                      их было значительно больше. А если 70% потерь, то кто воевал тогда?
                      verner1967
                2. уралец Сегодня, 11:58
                  НЕ согласен.. Рейды корпуса Кавпака по глубоким тылам немцев, с легким вооружением, оторванным от своих баз , против регулярных частей вермахта, показали и большую эффективность, и живучесть.. Сковывали силы на себя, уничтожали противника. Выявляли слабые стороны, помогали основным частям РККА вести боевые действия на основных фронтах.. Кроме Кавпака, партизанские отряды Медведева и другие, можно считать так же десантными ( по схожести задач и методов ведения боррьбы).. Так, что нельзя на прямую связывать задачи ставимые перед десантными войсками, и основными Мотострелковыми войсками.. У них и цели, и задачи, вооружение, и условия ведения БД разные.. Но каждый должен выполнять свою часть в общих структурах войск.)
                  уралец
              2. MOSKVITYANIN Сегодня, 11:47
                verner1967 Британский десант в D-Day на мосты на каналах Кан и реке Орн. Несмотря на немецкие контратаки к концу первого дня высадки все задачи этой операции были выполнены. Да и американцы в это же время потеряли всего 2500 за неделю боёв в тылу у немцев.

                Более интересная для меня десантная операция "Market Garden" ("Огород"), там наоборот англичанам везло, как утопленникам, https://topwar.ru/7001-operaciya-market-garden.ht
                ml
                есть фильм даже художественный....
                Соглашусь с автором одной из книжки, с тем, что Вермахт потерял все свои ВДВ при Критской операции и так и не смог уже их воссоздать в том виде, в котором они были ранее до самого конца ВМВ....
                MOSKVITYANIN
        2. Genry Сегодня, 11:05
          Цитата: коноправ
          ПОЧЕМУ, выбирают самых сильных, самых дерзких, самых обученных мужчин нации, дают им легкое вооружение и бросают на убой в тыл противника?

          Вы, видимо, в детстве не смотрели фильм "В зоне особого внимания", хотя никогда не поздно.
          Genry
    2. Ратуш Сегодня, 10:06
      Цитата: коноправ
      Войска ВДВ это войска " с неба - в бой".


      И сколько таких " с неба-в бой" было за 80 лет существования ВДВ?...после нескольких разгромных попыток в ВОВ?
      Ратуш
      1. коноправ Сегодня, 10:37
        Видимо "гигантомания" это своеобразная болезнь. Полковник Старинов приводил примеры неудачного применения партизанских соединений там, где успешно могли действовать 2-3 диверсионные группы по 2-3 человека. Политики видимо заразились от банкиров и торгашей идеей быстрого достижения политических целей, путем массированного вложения, но не капитала , а людских усилий. Весь 20 век, да и сейчас политика уподоблена растениеводу, который вместо того чтоб заботливо выращивать, тянет стебли вверх
        коноправ
      2. Бивень Сегодня, 10:49
        Цитата: Ратуш
        И сколько таких " с неба-в бой" было за 80 лет существования ВДВ?...после нескольких разгромных попыток в ВОВ?

        В Сирии например..Блестящая операция!
        Бивень
  4. Владимир Сычев Сегодня, 10:53
    Этот автомобиль должен плавать! Иначе какой же он разведывальный? Даже у Верхмата во второй мировой войне был легкий разведывательный плавающий автомобиль...
    Владимир Сычев
    1. коноправ Сегодня, 11:20
      " Даже у Вермахта...." мне понравилась.
      коноправ
  5. ProkletyiPirat Сегодня, 11:26
    подведём итог разбазаривания ресурсов на данный проект
    1)получаем колёсную машину которая умеет авиадесантироваться - никого преимущество относительно существующей техники
    2)машина весит примерно столько же сколько и существующая техника, хотя по некоторым данным даже больше(полная масса до 12-15т) - никого преимущество относительно существующей техники
    3)техника обладает более слабым вооружением в сравнении с существующей техникой, например нету 100мм пушки как у БМД с бахча-у, или 125мм пушки как у спрут-сд или 120мм как у ноны поставить на данную платформу более мощное вооружение невозможно - ухудшение относительно существующей техники
    4)пониженная проходимость из за уменьшенной опорной поверхности - ухудшение относительно существующей техники
    5)невозможность преодолевать водные препятствия - ухудшение относительно существующей техники
    6)может быть появится возможность увеличить количество забрасываемой техники? -тоже нет ибо масса та же, а габариты даже больше
    7)может появится возможность перевозки на вертолётах? - опять таки всё тоже самое что и сейчас ибо масса и габариты.
    И вот нахрена надо было делать эту фигню? из-за улучшения минной защиты? так её можно поставить и на бмд-3\4 за счёт той же V\U-образности, получим тоже увеличение высоты машины не потеряв ничего другого. В общем МО опять тратит ресурсы непойми куда и непойми на что....
    ProkletyiPirat
  6. Piramidon Сегодня, 12:08
    А на крыше у него парашютный ранец что ли? winked
    Piramidon
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