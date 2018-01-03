Минобороны представило опытный защищенный автомобиль для ВДВ

В настоящее время развитие стрелкового вооружения, как основного воздействия на автомобильную технику, требует повышения защиты личного состава в ходе перевозки,

На сайте Минобороны РФ появилась фотография опытного защищенного бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», разрабатываемого для Воздушно-десантных войск.«В течение последних лет Командованием ВДВ совместно с предприятиями промышленности проводится совместная работа по выработке общих подходов к созданию перспективных защищенных автомобилей специального назначения, с боевыми модулями на колесном шасси», – говорится в релизе.цитирует пресс-служба начальника отдела материально-технического обеспечения ВДВ полковника Николая Анохина.Машина создана на колесном шасси на базе бронеавтомобиля «Тайфун». В настоящее время проводятся его испытания на специальных площадках и полигонах.Сообщается, что «основным преимуществом автомобиля наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет его способность десантироваться парашютным способом».По данным ведомства, серийное производство таких машин для ВДВ планируется начать в 2019 году после проведения всего цикла испытаний и проверок.