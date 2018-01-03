12:07 03 января

Савченко пообещала в случае революции расплатиться с Киевом кровью

Нынешнее украинское руководство, пришедшее к власти «на крови», должно ответить за свои действия, передает РИА Новости заявление депутата Верховной рады Надежды Савченко.



Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо,
сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.


По ее словам, «все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки, иначе чиновники, которые придут им на смену, почувствуют себя безнаказанными».

В начале декабря Савченко назвала «евромайдан» государственным переворотом или «незавершенной революцией». Она отметила, что в результате этого переворота в стране «сменилась правящая верхушка, но система власти осталась неизменной».

Савченко известна резкими выходками, которые подвергаются критике как ее коллегами по Раде, так и общественностью. Так, в конце мая прошлого года она пришла босой на заседание парламента и назвала депутатов «лентяями-школьниками», а несколько дней спустя охарактеризовала работу Верховной рады нецензурными словами.

Напомним, государственный переворот на Украине произошел в феврале 2014 года. В ходе событий были убиты более 100 человек. Ответственность за их гибель новые власти возложили на бежавшего их страны президента Виктора Януковича и его окружение.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Александр 3 Сегодня, 10:49
    Как же вна Украине все помешались на крови,вампиры одни у власти.
    Александр 3
    1. Чёрный Сегодня, 10:55
      Надюхе бороды для солидности и убедительности не хватает. Как у Кончиты Вурст. wassat
      Чёрный
      1. ver_ Сегодня, 11:48
        ..та есть у неё борода, таки в другом месте...
        ver_
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 11:18
      На Украине вампиры,у нас-оборотни-..развелось нечисти angry
      ДЕДПИХТО
      1. 210окв Сегодня, 11:43
        Мир не видел такого большого зоопарка..С сафари ....
        Цитата: ДЕДПИХТО
        На Украине вампиры,у нас-оборотни-..развелось нечисти angry
        210окв
  2. петька слесарь Сегодня, 10:53
    савченко?
    а это не та ли мр..зота, которая убила Антона Волошина и Игоря Корнелюка, передав их координаты карателям сбу?
    достойный персонаж для упоминания на ВО!
    то, что ее помиловал Президент- это политика - и это не значит, что она перестала быть убийцей !

    ждем новостей про пашинина!
    петька слесарь
  3. Перейра Сегодня, 10:56
    Пытаюсь представить, но не могу определить, кто будет прикольнее на посту преза Окраины. Гадя или Михо?
    Перейра
    1. Чёрный Сегодня, 11:10
      Цитата: Перейра
      Пытаюсь представить, но не могу определить, кто будет прикольнее на посту преза Окраины. Гадя или Михо?

      Ляшко wassat
      Чёрный
  4. Masya Masya Сегодня, 10:58
    лично отстреливать будет? recourse сама- то вся в крови изгвоздалась!
    Masya Masya
  5. pvv113 Сегодня, 10:59
    «сменилась правящая верхушка, но система власти осталась неизменной»

    Если стадо поменяло вожака, то это не значит, что оно перестало быть стадом
    pvv113
    1. Комментарий был удален.
      1. pvv113 Сегодня, 11:10
        С Новым годом, Марина! love
        Со сказкой спорить трудно laughing
        pvv113
        1. Masya Masya Сегодня, 11:13
          и мои поздравления!!! Владимир! love laughing
          Masya Masya
          1. pvv113 Сегодня, 11:21
            Спасибо, всех благ!

            pvv113
  6. Smac111 Сегодня, 11:09
    Прозрела что ли ?
    Smac111
    1. Masya Masya Сегодня, 11:29
      Цитата: Smac111
      Прозрела что ли ?

      да ладно, Вам, просекла тему и пиарится по полной... очки зарабатывает...
      Masya Masya
  7. Egorovich Сегодня, 11:15
    Только предав всех бандеровцев смерти, украинцы придут к самоочищению. Никто за них эту миссию не сделает. Только сами.
    Egorovich
  8. коноправ Сегодня, 11:38
    Олигархи - марионетки на Украине потребны глобализаторам для " законности" распродажи богатств страны. Национал- фашисты Украины нужны олигархам для предотвращения бунтов населения. Война против Донбасса необходима и тем и другим для поддержания в стране атмосферы неуверенности в завтрашнем дне. Надя Савченко начинает прозревать и это радует.
    коноправ
  9. ver_ Сегодня, 11:53
    Цитата: Egorovich
    Только предав всех бандеровцев смерти, украинцы придут к самоочищению. Никто за них эту миссию не сделает. Только сами.

    ..таки кто ж бесплатно то робить будэ - гроши давайте...
    ver_
  10. pvv113 Сегодня, 11:54
    все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки

    Это мы еще не о всех преступлениях хунты знаем
    pvv113
  11. Yoshi Сегодня, 11:57
    Надя "пуля" - псих. Чего она там "отрыгивает" никого не колышит. Но верно то, что ни одна украинская "власть" не ответила за свои преступления. И мысля по аналогии, можно быть твёрдо уверенными, что и эти "деятели" уйдут безнаказанно.
    Yoshi
  12. mavrus Сегодня, 11:58
    Цитата: ДЕДПИХТО
    На Украине вампиры,у нас-оборотни-..развелось нечисти angry

    У вас... Это где?
    mavrus
    1. Mestny Сегодня, 12:04
      Вероятно в голове. Мутировавшие тараканы-упыри.
      Mestny
  13. Anchonsha Сегодня, 12:05
    Скоро Надя падет от руки бандеровца, а обвинят Россию
    Anchonsha
  14. КОТ БАЮН Сегодня, 12:06
    Это традиция такая в этой стране: что-нибудь пообещать... Да позабористее.. А там - как карта ляжет.
    КОТ БАЮН
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