Савченко пообещала в случае революции расплатиться с Киевом кровью

Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо,

Нынешнее украинское руководство, пришедшее к власти «на крови», должно ответить за свои действия, передает РИА Новости заявление депутата Верховной рады Надежды Савченко.сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.По ее словам, «все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки, иначе чиновники, которые придут им на смену, почувствуют себя безнаказанными».В начале декабря Савченко назвала «евромайдан» государственным переворотом или «незавершенной революцией». Она отметила, что в результате этого переворота в стране «сменилась правящая верхушка, но система власти осталась неизменной».Савченко известна резкими выходками, которые подвергаются критике как ее коллегами по Раде, так и общественностью. Так, в конце мая прошлого года она пришла босой на заседание парламента и назвала депутатов «лентяями-школьниками», а несколько дней спустя охарактеризовала работу Верховной рады нецензурными словами.Напомним, государственный переворот на Украине произошел в феврале 2014 года. В ходе событий были убиты более 100 человек. Ответственность за их гибель новые власти возложили на бежавшего их страны президента Виктора Януковича и его окружение.