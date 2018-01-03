00:24 04 января

МиГ-29К ВМС Индии во время взлета съехал с полосы и загорелся

Истребитель МиГ-29К индийских ВМС съехал со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Даболим штата Гоа и загорелся, передает РИА Новости сообщение агентства ANI.



Инцидент произошел во время взлета. За штурвалом самолета находился военнослужащий, проходящий обучение.


В результате инцидента истребитель загорелся, впоследствии возгорание было потушено. После происшествия пилоту удалось покинуть кабину, он не пострадал.

Из-за инцидента работа аэропорта была временно остановлена, но после того как возгорание было ликвидировано ее возобновили в полном объеме. В настоящее время проводится расследование происшествия.

На сегодняшний день в Вооруженных силах Индии эксплуатируются более 900 российских военных самолетов, в том числе истребители МиГ-21 и МиГ-29, Су-30МКИ, военно-транспортные самолеты Ил-76, топливозаправщики Ил-78 и другие.

В феврале прошлого года сообщалось, что Россия завершила выполнение контракта на поставку Индии корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ.

Использованы фотографии: ic.pics.livejournal.com
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Комментарии 43

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  1. Андрей К Вчера, 13:05
    ...МиГ-29К ВМС Индии во время взлета съехал с полосы и загорелся...

    Очень печально когда технику пилотирует бабуин...
    А индусы, наши стратегические партнёры, в очередной раз используют свой косяк для торга в сфере ВТС...
    Андрей К
    1. Ихрек Вчера, 13:20

      Очень печально когда технику пилотирует бабуин...
      А индусы, наши стратегические партнёры, в очередной раз используют свой косяк для торга в сфере ВТС...[/quote]
      Можно подумать у нас не бывает аварий.
      Ихрек
      1. Андрей К Вчера, 13:29
        Цитата: Ихрек
        Можно подумать у нас не бывает аварий.

        Авиапроисшествия везде сплошь и рядом...
        Вы наверное комментарий не дочитали - особенность наших партнёров в том, что техническая культура у них так скажем, слабая...
        Излюбленный приём наших партнёров - несмотря на свои очевидные огрехи в эксплуатации, тут же полить грязью технику и попросить скидку на очередные поставки...
        Андрей К
        1. Андрей Скоковский Вчера, 13:48
          статья из разряда желтой прессы
          можно всегда писать про детские суициды, страна большая дураков хватает
          можно постоянно писать про аварии маршруток, много их маршруток, каждый день бъются
          когда в Индии более 900 ДЕВЯТИ СОТЕН!!! наших военных самолетов, можно вечно писать про аварии русских самолетов в Индии
          где минус автору этой супер новости поставить ?
          Андрей Скоковский
          1. Андрей К Вчера, 13:52
            Андрей Скоковский
            ...где минус автору поставить ?...

            Коллега, я что-то пропустил?
            А разве тут кто-то хаял автора? Нет.
            Вечно писать про аварии русских самолётов можно только в одном варианте - когда отношение к технике никакое.
            А она, техника, такое не прощает... hi
            Андрей К
            1. Андрей Скоковский Вчера, 20:03
              Цитата: Андрей К
              Андрей Скоковский
              ...где минус автору поставить ?...

              Коллега, я что-то пропустил?.....:

              да, пропустили предыдущее предложение, повторю:
              когда в Индии более 900 ДЕВЯТИ СОТЕН!!! наших военных самолетов, можно вечно писать про аварии русских самолетов в Индии

              еще могу добавить что при таком количестве нашей техники удивляет небольшое количество ЧП, на мой взгляд это говорит и о том, что обслуживают ее вовсе не бабуины, как тут некоторые пытаются представить индийских техников
              уровень конечно пониже чем у наших, но не настолько чтобы представлять их как стройбат с ломами
              Андрей Скоковский
              1. Андрей К Вчера, 20:15
                Андрей Скоковский
                ...повторю:
                когда в Индии более 900 ДЕВЯТИ СОТЕН!!! наших военных самолетов, можно вечно писать про аварии русских самолетов в Индии...

                Повторю для Вас:
                Вечно писать про аварии русских самолётов можно только в одном варианте - когда отношение к технике никакое.
                Технари при этих, с Ваших слов, "более 900 ДЕВЯТИ СОТЕН!!! самолётов" - индусы!!!
                Индусы, Карл!!!
                И если мы с Вами и будем обсуждать какую-либо, не дай Бог, аварию нашего аппарата в Индии, то иметь в виду слабограмотный технический персонал или бабуина за штурвалом, всё же придётся hi
                Андрей К
          2. Ихрек Вчера, 14:07
            Цитата: Андрей Скоковский
            где минус автору этой супер новости поставить ?

            Согласен, ели писать больше не о чем, то лучше вообще не писать.
            Ихрек
      2. R.L. Вчера, 14:04
        Ну, конечно, бабуины виноваты в том что техника и постсервисное обслуживание в заднице! Между нами - и ребята из Индии читают вашу посты и видят, как вы к ним отосятись. Результат будет таким, какой вы заслуживаете.
        R.L.
        1. Андрей К Вчера, 14:28
          R.L.
          ...Ну, конечно, бабуины виноваты в том что техника и постсервисное обслуживание в заднице!...

          Открою Вам один секрет: в Индии новая фишка - Make in India – программа новой индустриализации Индии. По сути всё превращается в компанейщину. Это я к Вашей мысли о постсервисном обслуживании. Индусы всё обслуживание завязывают на себя, из шкуры вон лезут, чтобы была максимальная локализация всего и вся. Так что камешек о сервисе, это в палисадник наших партнёров.
          ...Между нами - и ребята из Индии читают вашу посты и видят, как вы к ним отосятись. Результат будет таким, какой вы заслуживаете...

          Очень хотелось бы надеяться, чтобы индусы читали посты по этой тематике. Может сделают выводы и всё таки созреют до того, что бы повысить техническую грамотность обслуживающего персонала.
          Андрей К
        2. Ихрек Вчера, 15:34
          Цитата: R.L.
          Ну, конечно, бабуины виноваты в том что техника и постсервисное обслуживание в заднице! Между нами - и ребята из Индии читают вашу посты и видят, как вы к ним отосятись. Результат будет таким, какой вы заслуживаете.

          А с чего взято что тут подвела техника или сервис, может это ошибка пилота, а может и нет. Короче в Вас говорит русофобия. Лучше помолчи в тряпочку.
          Ихрек
    2. БАРХАН Вчера, 13:21
      Да фиг с ней,с Индией...Что там с нашим вертолётом в Сирии ?Кто .чего знает?
      БАРХАН
      1. Андрей К Вчера, 13:24
        Цитата: БАРХАН
        ...Что там с нашим вертолётом в Сирии ?Кто .чего знает?...

        Информация МО:
        31 декабря вертолёт Ми-24, сопровождавший колонну близ населённого пункта аз-Зара провинции Хама, задел провода и разбился. В результате происшествия погибли майор Артём Николаевич Кулиш и второй член экипажа Матвеев. Борттехник вертолета получил травмы, но выжил. Эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.
        Андрей К
        1. БАРХАН Вчера, 13:32
          Спасибо,Андрей.Хреновая новость...
          БАРХАН
          1. Андрей К Вчера, 13:35
            Цитата: БАРХАН
            Хреновая новость...

            Да лучше бы таких новостей не было воообще...
            Андрей К
    3. Бивень Вчера, 13:22
      Цитата: Андрей К
      Очень печально когда технику пилотирует бабуин...

      Они не исправимы...))) Эх индусы, пора браться за ваше воспитание в военном плане...

      Дедовщины у вас хватает, но вот спецов настоящих НЕТ!
      Бивень
    4. iliitchitch Вчера, 13:30
      Цитата: Андрей К
      А индусы, наши стратегические партнёры, в очередной раз используют свой косяк для торга в сфере ВТС...

      Французские утюги по 240лимонов с полосы не слетают , это ж не какой-нибудь мигарик . Хрен ли взять с этих дикарей , рукой только махнуть .
      iliitchitch
  2. iliitchitch Вчера, 13:06
    Крепче за шофёрку держись , баран .
    Ну , народ , а ? Спички не давать , накосячат , с песнями и танцами .
    iliitchitch
    1. Ихрек Вчера, 13:24
      Цитата: iliitchitch
      Ну , народ , а ? Спички не давать , накосячат , с песнями и танцами .

      А сколько космических ракет утопил наш "дорогой", "незаменимый", "бесценный" Дмитрий Рогозин и ничего, работает. Небось на конец года ещё и премиальные получил. Прежде чем что-то на других сказать посмотрите на своих бабуинов коими пронизана вся Российская элита во главе с другим Димоном.
      Ихрек
      1. iliitchitch Вчера, 14:22
        Цитата: Ихрек
        Прежде чем что-то на других сказать посмотрите на своих бабуинов коими пронизана вся Российская элита во главе с другим Димоном.


        Да давно уж на них смотрим . На эту ОПГ .Всматриваемся , что та бездна .. Но у нас же нет других пЕсателей , чёрт побери . А чо , давай в капусту всё пофигачим , во класс гульнём , так , что ли ? Не , я нафиг лучше за самовыдвиженца голосну , чем за лошадиную морду или за трепло сына юриста . Не горячась и не торопясь никуда hi И вот так , пердячим ходом , двину в светлое будущее .
        iliitchitch
        1. Ихрек Вчера, 15:24
          Цитата: iliitchitch
          И вот так , пердячим ходом , двину в светлое будущее .

          Увы, выбирать больше не кого. Всё остальное ещё хуже. feel Велика Россия - да выбирать некого.
          Ихрек
  3. APASUS Вчера, 13:06
    Нормальная ситуация для сложнейшего комплекса,учитывая индийское обслуживание,хотя конечно надо дождаться итогов расследования! А так горят все и самые самые тоже
    Американский корпус морской пехоты начал расследование инцидента с истребителем F-35B с авиабазы Бофорт, Северная Каролина. Во время тренировочного полета самолет загорелся в воздухе, пишет Military.com.
    Это далеко не первый случай самовозгорания F-35. В июне 2014 года истребитель вспыхнул при взлете на авиабазе во Флориде. В сентябре 2016 года другой самолет загорелся сразу после запуска двигателя. В октябре ВВС США сообщили о дефекте в 57 истребителях этого типа. В разное время у F-35 выявлялись проблемы с двигателем, вооружением, РЛС, креслом пилота и программным обеспечением.
    APASUS
    1. iliitchitch Вчера, 13:35
      Цитата: APASUS
      В разное время у F-35 выявлялись проблемы с двигателем, вооружением , РЛС, креслом пилота и программным обеспечением.

      Собственно , а чего они хотели от плода любви утюга и пылесоса ?
      iliitchitch
  4. katalonec2014 Вчера, 13:07
    Тоже нехорошо,ну тут новичок,да и без жертв обошлось,а мы в Сирии ещё один "крокодил" потеряли,оба пилота погибли- это трагедия.
    katalonec2014
    1. Андрей К Вчера, 13:17
      Цитата: katalonec2014
      ...оба пилота погибли....

      МО:
      ...31 декабря вертолёт Ми-24, сопровождавший колонну близ населённого пункта аз-Зара провинции Хама, задел провода и разбился. В результате происшествия погибли майор Артём Николаевич Кулиш и второй член экипажа Матвеев...

      Земля пухом ребятам.
      ...Борттехник вертолета получил травмы, но выжил. Эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь...

      Дай Бог ему здоровья.
      Андрей К
      1. уралец Вчера, 13:28
        Мир праху погибшему экипажу, наших пилотов... пусть вечно летают их души прикрывая нас, нашу страну., как в том последнем бою)))
        уралец
  5. федоров Вчера, 13:15
    Снова-опять криворукие с т.уп.р ылыми поcорились ? Да сколько ж можно уже ?
    Мусор-свалку пусть уберут за Татж-Махалом...для начала. Простите, я там был, ужас !
    федоров
  6. Egorovich Вчера, 13:21
    В любом месте и в любой стране может произойти подобная ситуация. Еще не понятно кто виноват, техника или пилот-новичок.
    Egorovich
    1. Идущий Вчера, 13:26
      Вброс новости для гадания , будет результат расследования , но его не огласят.
      Идущий
    2. iliitchitch Вчера, 14:03
      Цитата: Egorovich
      Еще не понятно кто виноват, техника или пилот-новичок.

      Майоры новичками не бывают .
      iliitchitch
      1. Egorovich Вчера, 15:06
        Если вы невнимательно прочитали, то там написано: "за штурвалом самолета был военнослужащий, проходящий обучение", Если он вам представился майором, то лично я с ним не знаком.
        Egorovich
  7. ВЕРЕСК Вчера, 13:43
    Обезьянам и граната в тему.Не надо с индийцами говорить.Это слишком непотребно.Они нам не братья.Мелочь упадёт в шваль.Слишком много они возомнили о себе.
    ВЕРЕСК
  8. zyzx Вчера, 14:12
    Почему индийцев миллиард,китайцев полтора,а нас 140 миллионов,но боятся именно нас. Да потому,что в той же Сирии один экипаж русского танка это 10к сирийских,потому,что якобы у фашистских асов по 300 побед в воздухе (на бумаге конечно),а война заканчивается штурмом Берлина. Подумайте почему?
    zyzx
    1. iliitchitch Вчера, 14:51
      Цитата: zyzx
      Подумайте почему?

      То ли я тупой , то ли лыжи не едут . Действительно , а почему ? Редисок под плинтус - это ж очевидно , только зачем об этом всем сообщать ? Типа , они совсем тугие , что ли ? Угу , ищи буратинов за 6 сольдо . хитрослеванарезанные они . Просто у ник букв в алфавите мало , отсюда скудость мЫшления , делов-то .
      iliitchitch
    2. voyaka uh Вчера, 16:25
      "Почему индийцев миллиард,китайцев полтора,а нас 140 миллионов,но боятся именно нас"////

      МБР. Единственная причина.
      voyaka uh
      1. askort154 Вчера, 17:28
        voyaka uh Почему индийцев миллиард,китайцев полтора,а нас 140 миллионов,но боятся именно нас"


        yes Тем более, что нас уже не 140 млл., а 146,85 млн.! good hi
        askort154
      2. Utlan Вчера, 17:31
        А у индусов и китайцев МБР закончились ? :)
        Utlan
        1. voyaka uh Вчера, 17:44
          У индусов их нет. А у китайцев мало. Когда китайцы наклепают
          много МБР, их начнут бояться еще больше, чем Россию.
          voyaka uh
          1. Лекс. Вчера, 18:20
            Да их и так уже больше бояться экономика какая
            Лекс.
            1. voyaka uh Вчера, 18:29
              Боязнь чужой растущей экономики - это боязнь конкуренции. Боязнь
              ухучшения из-за этого уровня или качества своей жизни. Неприятно, но жить можно.
              Страх уничтожения свой страны со стороны каких-то стран - нечто совсем другое.
              МБР могут внезапно и мгновенно уничтожить целые страны. Поэтому Россия и США
              реально боятся друг друга. И к этому страху в будущем может добавиться страх
              перед китайскими МБР.
              voyaka uh
              1. Лекс. Вчера, 19:27
                Это предсказуемые страны а вот если появятся кроме С Кореи ,в Египте ,Алжире,Украине,ОАЭ,и т,д тогда да это опасно
                Лекс.
            2. askort154 Вчера, 18:35
              Лекс.....Да их и так уже больше бояться экономика какая

              Как показала история."Экономика" (кошелёк в кармане) не отпугивает, а притягивает !Удар под "дых" - и нет кошелька. Грубо ! wassat
              "Тонко " - два пальчика в карман... и нет кошелька ! ...Какой кафелёк ??Какой кафелёк ? bully
              Итог один : в обоих случаях - кошелёк исчез. belay
              hi
              askort154
              1. Лекс. Вчера, 19:29
                Европа экономика сильная армия некудышная Франция например и немного более боеспособная Германская попробует кто кошелёк отобрать ?
                Лекс.
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