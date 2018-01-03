МиГ-29К ВМС Индии во время взлета съехал с полосы и загорелся
Истребитель МиГ-29К индийских ВМС съехал со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Даболим штата Гоа и загорелся, передает РИА Новости сообщение агентства ANI.
Инцидент произошел во время взлета. За штурвалом самолета находился военнослужащий, проходящий обучение.
В результате инцидента истребитель загорелся, впоследствии возгорание было потушено. После происшествия пилоту удалось покинуть кабину, он не пострадал.
Из-за инцидента работа аэропорта была временно остановлена, но после того как возгорание было ликвидировано ее возобновили в полном объеме. В настоящее время проводится расследование происшествия.
На сегодняшний день в Вооруженных силах Индии эксплуатируются более 900 российских военных самолетов, в том числе истребители МиГ-21 и МиГ-29, Су-30МКИ, военно-транспортные самолеты Ил-76, топливозаправщики Ил-78 и другие.
В феврале прошлого года сообщалось, что Россия завершила выполнение контракта на поставку Индии корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ.
Инцидент произошел во время взлета. За штурвалом самолета находился военнослужащий, проходящий обучение.
В результате инцидента истребитель загорелся, впоследствии возгорание было потушено. После происшествия пилоту удалось покинуть кабину, он не пострадал.
Из-за инцидента работа аэропорта была временно остановлена, но после того как возгорание было ликвидировано ее возобновили в полном объеме. В настоящее время проводится расследование происшествия.
На сегодняшний день в Вооруженных силах Индии эксплуатируются более 900 российских военных самолетов, в том числе истребители МиГ-21 и МиГ-29, Су-30МКИ, военно-транспортные самолеты Ил-76, топливозаправщики Ил-78 и другие.
В феврале прошлого года сообщалось, что Россия завершила выполнение контракта на поставку Индии корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ.
Использованы фотографии: ic.pics.livejournal.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти