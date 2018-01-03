Экипажи кораблей КФл ликвидировали последствия «ядерного удара»

По легенде учения во время перехода кораблей из одного пункта базирования в другой аппаратурой радиационного и химического контроля было выявлено радиоактивное заражение местности. Подразделения РХБЗ были подняты по тревоге для деактивации зараженных участков,

На кораблях Каспийской флотилии (КФл) проведено плановое тактическое учение подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) по ликвидации последствия применения «противником» оружия массового поражения (ОМП), сообщила сегодня пресс-служба Южного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «по сигналу "Радиационная опасность" экипажи кораблей начали отрабатывать нормативы по применению средств индивидуальной защиты – фильтрующих и изолирующих противогазов и комплектов защитной одежды (КЗО), а также проходить дозиметрический контроль уровня радиации с помощью индивидуальных дозиметров».Затем подразделения РХБЗ приступили к ликвидации последствий применения противником ОМП путем специальной обработки корпуса и поверхностей корабля деактивационным средством.«Для предотвращения непосредственного воздействия поражающих факторов на личный состав все боевые посты и командные пункты герметизируются. Автоматически срабатывают устройства автоматического задраивания корабельных отверстий. Все корабли оборудуются стационарными средствами коллективной защиты личного состава, а также системами предотвращения заражения и специальной обработки», – рассказали в округе.На кораблях последствия ОМП в первую очередь ликвидируются силами экипажа под руководством командиров кораблей.В учении были задействованы ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», а также МРК «Град Свияжск».