00:30 04 января

Экипажи кораблей КФл ликвидировали последствия «ядерного удара»

На кораблях Каспийской флотилии (КФл) проведено плановое тактическое учение подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) по ликвидации последствия применения «противником» оружия массового поражения (ОМП), сообщила сегодня пресс-служба Южного округа.



По легенде учения во время перехода кораблей из одного пункта базирования в другой аппаратурой радиационного и химического контроля было выявлено радиоактивное заражение местности. Подразделения РХБЗ были подняты по тревоге для деактивации зараженных участков,
говорится в релизе.


Сообщается, что «по сигналу "Радиационная опасность" экипажи кораблей начали отрабатывать нормативы по применению средств индивидуальной защиты – фильтрующих и изолирующих противогазов и комплектов защитной одежды (КЗО), а также проходить дозиметрический контроль уровня радиации с помощью индивидуальных дозиметров».

Затем подразделения РХБЗ приступили к ликвидации последствий применения противником ОМП путем специальной обработки корпуса и поверхностей корабля деактивационным средством.

«Для предотвращения непосредственного воздействия поражающих факторов на личный состав все боевые посты и командные пункты герметизируются. Автоматически срабатывают устройства автоматического задраивания корабельных отверстий. Все корабли оборудуются стационарными средствами коллективной защиты личного состава, а также системами предотвращения заражения и специальной обработки», – рассказали в округе.

На кораблях последствия ОМП в первую очередь ликвидируются силами экипажа под руководством командиров кораблей.

В учении были задействованы ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», а также МРК «Град Свияжск».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 20

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  1. андрей юрьевич Вчера, 15:16
    Экипажи кораблей КФл ликвидировали последствия «ядерного удара»
    Ай молодца...я то боялся..! Моряки-кланяюсь Вам !(или журналистам)-отличный заголовок. я не язвлю,но Это -невозможно,Чернобыль показал,куда ветер дует-там и ... "плохо"... похоронили уже дезактиваторов.
    андрей юрьевич
    1. allaykbar Вчера, 16:07
      ЧАЭС - первый опыт, который оплатили сотни тысяч. До этого человечество не сталкивалось со взрывом реактора в городе. И опыт пришлось проходить именно нашей стране. Но я уверен, что это не прошло зря.

      Больше солдаты не будут собирать разбросаный от взрыва графит в жестяные ведра.
      allaykbar
      1. 210окв Вчера, 16:23
        Кстати,впервые реактор взорвался у американцев.Правда это был опытный небольшой на военной базе.
        Цитата: allaykbar
        ЧАЭС - первый опыт, который оплатили сотни тысяч. До этого человечество не сталкивалось со взрывом реактора в городе. И опыт пришлось проходить именно нашей стране. Но я уверен, что это не прошло зря.

        Больше солдаты не будут собирать разбросаный от взрыва графит в жестяные ведра.
        210окв
    2. 210окв Вчера, 16:20
      Я вот тоже.....После ядерного удара разве кому будет последствия устранять?
      Цитата: андрей юрьевич
      Экипажи кораблей КФл ликвидировали последствия «ядерного удара»
      Ай молодца...я то боялся..! Моряки-кланяюсь Вам !(или журналистам)-отличный заголовок. я не язвлю,но Это -невозможно,Чернобыль показал,куда ветер дует-там и ... "плохо"... похоронили уже дезактиваторов.
      210окв
      1. андрей юрьевич Вчера, 16:26
        Цитата: 210окв
        Я вот тоже.....После ядерного удара разве кому будет последствия устранять?
        Ребятки...будет примерно по Кэммерону...хотите? смотрите далее...
        андрей юрьевич
        1. андрей юрьевич Вчера, 16:28
          Цитата: андрей юрьевич
          сморите далее...

          андрей юрьевич
          1. андрей юрьевич Вчера, 16:32
            Цитата: андрей юрьевич
            Цитата: андрей юрьевич
            сморите далее...


            надеюсь,Этого не будет.а будет-фиг с ним,идём к этому Упорно.
            андрей юрьевич
            1. Ierarh Вчера, 17:17
              Эээ родные... Всё не так страшно как то в кине малюють...
              Ierarh
              1. 210окв Вчера, 17:24
                Ну,можно ещё глянуть низкобюджетный "На следующий день"Его у нас показали по телеку во время вражьей гадины меченного.
                Цитата: Ierarh
                Эээ родные... Всё не так страшно как то в кине малюють...
                210окв
            2. Svarog51 Вчера, 17:35
              Юрич, моё почтение hi drinks Ну хорош народ пугать. Корабли совершали межбазовый переход и проходили место утопления эскадры супостата. Ну радиация остаточная присутствует. Не смертельно. Прошли пятно зараженное, обработали корабль и сами "отмылись". Накатили обеззараживающей жидкости внутрь и дальше пошли. Усё. Они же не попали под удар. request
              Svarog51
              1. Rusland Вчера, 17:47
                Молодец, всё правильно на пальцах показали и объяснили, не все с армией были связаны, отсюда и такая реакция.
                Rusland
                1. Svarog51 Вчера, 19:08
                  Василий, приветствую hi С Новым Годом Вас!
                  Дело в том, что мы с Андреем Юрьевичем однополчане. Он просто прикалывается, а мой опус ну никак на его военный опыт не влияет, он все эти навыки не хуже моего знает. И навыки "бегать слониками" мы отрабатывали в ГСВГ. Вот для поддержания патриотизма, ну и шоб не расслабляться.
                  Svarog51
  2. ВЕРЕСК Вчера, 15:19
    Прям-как в школе,в 70-х.Главно-успешно,от ядерного взрыва. Хоть поняли,что соорудили?Умники,блин.А ничё,что от ядрёного спастись смогут только камни?Учите.И сами не паникуйте.
    ВЕРЕСК
    1. Captain Nemo Вчера, 16:40
      Ни разу не смешно
      Captain Nemo
      1. ВЕРЕСК Вчера, 16:42
        Разумеется.
        ВЕРЕСК
  3. Egorovich Вчера, 15:26
    "Во всем нужна сноровка, зарядка, тренировка.". В нашей жизни все что угодно может быть. И правильно делают. Ко всему нужно быть готовыми во всеоружии.
    Egorovich
    1. ul_vitalii Вчера, 17:06
      Правильно, нечего ждать у моря погоды. Есть учебная программа, ситуации явно не из пальца высасаны. А среди нас не каждый может сделать искусственное дыхание , как и сердечко запустить в работу.
      ul_vitalii
  4. коноправ Вчера, 15:31
    Что можно требовать от человека, не имеющего понятия о сути происходящего? Ничего... Другое дело , когда зрительные образы из кинофильмов и книг, воспринимаются как образцы для подражания и бороться потом с этим в ходе боевой подготовки , ой как трудно. Прежде чем писать материал нужно разобраться с тем что такое уровень, степень и доза.Да, чего там.....
    коноправ
  5. viktorch Вчера, 16:58
    о научились мыть корабль, молодцы
    viktorch
  6. Сибирский цирюльник Вчера, 17:33
    Журналисты "жгут"!)))
    Заголовок статьи,внушает большооой оптимизм) Или празднуют,ещё?)
    Сибирский цирюльник
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