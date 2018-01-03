Сирийская армия освободила 6 населенных пунктов в провинции Хама
Правительственные войска Сирии освободили шесть населенных пунктов от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Хама, передает РИА Новости.
По его словам, армия установила контроль над городами «в ходе военных операций в направлении Идлиба».
Во время наступления сирийские войска уничтожали и захватывали бронетехнику, оружие и машины боевиков, оборудованные тяжелыми пулеметами.
Ранее сирийский военный источник сообщил агентству, что правительственные войска САР при поддержке российской авиации выбили террористов «Джебхат ан-Нусры» из восьми населенных пунктов на севере провинции Хама.
Сирийская армия вернула деревни и города Эль-Хвейн Эль-Кабир, Эз-Зарзур, Расм Шам Эль-Хава, Эн-Ниха, Клиат Тубия, Эль-Мшарраф на северо-востоке провинции Хама,рассказал агентству военный источник.
По его словам, армия установила контроль над городами «в ходе военных операций в направлении Идлиба».
Во время наступления сирийские войска уничтожали и захватывали бронетехнику, оружие и машины боевиков, оборудованные тяжелыми пулеметами.
Ранее сирийский военный источник сообщил агентству, что правительственные войска САР при поддержке российской авиации выбили террористов «Джебхат ан-Нусры» из восьми населенных пунктов на севере провинции Хама.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти