00:24 04 января

Сирийская армия освободила 6 населенных пунктов в провинции Хама

Правительственные войска Сирии освободили шесть населенных пунктов от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Хама, передает РИА Новости.



Сирийская армия вернула деревни и города Эль-Хвейн Эль-Кабир, Эз-Зарзур, Расм Шам Эль-Хава, Эн-Ниха, Клиат Тубия, Эль-Мшарраф на северо-востоке провинции Хама,
рассказал агентству военный источник.


По его словам, армия установила контроль над городами «в ходе военных операций в направлении Идлиба».

Во время наступления сирийские войска уничтожали и захватывали бронетехнику, оружие и машины боевиков, оборудованные тяжелыми пулеметами.

Ранее сирийский военный источник сообщил агентству, что правительственные войска САР при поддержке российской авиации выбили террористов «Джебхат ан-Нусры» из восьми населенных пунктов на севере провинции Хама.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Vard Вчера, 15:45
    Нет сомнений... Так сказать наши захватили инициативу... Сломали хребет экстремистам... Теперь всё это удержать и порядок...
    Vard
  2. Глядя Петрович Вчера, 15:46
    "Сирийская армия ликвидировала 6 населенных пунктов в провинции Хама"
    Какое то идиотское название. Как сводка СС времен 2МВ.
    Глядя Петрович
    1. Vard Вчера, 15:56
      С чего возбудились... освободила...
      Vard
      1. Быков. Вчера, 20:22
        Цитата: Vard
        С чего возбудились... освободила...

        Исправили заголовок, сперва было написано -ликвидировала.
        Быков.
  3. Симаргл Вчера, 15:46
    Сирийская армия ликвидировала 6 населенных пунктов
    Уже можно писать о зверствах? am
    Или это заголовок тупой? wassat
    Симаргл
    1. Шура пермский Вчера, 15:55
      название редактировали наконец))) а то меня тоже смутила формулировка "уничтожили"
      Шура пермский
  4. Ramazan Вчера, 15:51
    По названию статьи автору минус.
    Что бы привлечь внимание аудитории мог бы по оригинальнее что-нибудь придумать. Стиль"желтой"прессы.
    Ramazan
  5. Egorovich Вчера, 15:51
    Копец, копец ан-нусровцам скоро в Идлибе. Небеса ждут их с распростертыми объятиями. Конец близко.
    Egorovich
    1. donavi49 Вчера, 15:59
      Пока нет. Просто в Хаме и Идлибе сплошные деревни. В % на самом деле не такой уж большой прогресс.

      Тем более в Харасте базу окружили бабахи - 5 высших офицеров (4 генерала) и до 60 солдат за 2 дня погибли. На базе сейчас известный в Сирии генерал Zaher Ismail и офицерская группа РГ.

      Сейчас туда бросают все подкрепы для деблокады. Ибо база не сможет держаться длительное время.
      donavi49
      1. Egorovich Вчера, 16:12
        Скоро в Сирии будет спокойно. Гитлер тоже долго трепыхался, а конец с ним всем известен. Так что и с басмачами итог уже предрешен.
        Egorovich
  6. Горный стрелок Вчера, 15:54
    Главное, не останавливаться! Инициатива в военном деле не менее важна, чем вооружение.
    Горный стрелок
  7. Dr_Mad_71 Вчера, 15:55
    Уважаемые, освободила а не уничтожила.
    Dr_Mad_71
  8. коноправ Вчера, 16:00
    Это религиозная война. И это только её начало..... Процесс " раздувания " огня этой войны наблюдаю с 1985 года.
    коноправ
  9. Ramazan Вчера, 16:00
    Цитата: Ramazan
    По названию статьи автору минус.
    Что бы привлечь внимание аудитории мог бы по оригинальнее что-нибудь придумать. Стиль"желтой"прессы.

    И в правду название исправили )))
    Ramazan
  10. Мар.Тира Вчера, 16:06
    Цитата: Vard
    Нет сомнений... Так сказать наши захватили инициативу... Сломали хребет экстремистам... Теперь всё это удержать и порядок...

    Там теперь другой враг укрепляется -Пентагон.С ним надо по другому бороться.
    Мар.Тира
    1. Сержант71 Вчера, 17:23
      Знать бы как бороться. Мы уже эту боротьбу продемонстрировали, когда спокойно дали им аэропорт сирийский с самолётами на ноль помножить. И сидят они спокойно на базах на территории Сирии и клали на суверенитет страны и на наше мнение по этому поводу. Нет у нас никаких рычагов давления на США.
      Сержант71
  11. mitrich Вчера, 18:54
    Потеряют ещё больше и быстрее. Как только людоеды соберутся кулак, в пару сот ры.л, один танк и пять- шесть тачанок и ударят в ответку. Только на наших ВКС и штыках движется что то.
    mitrich
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