00:23 04 января

Стратегическое неядерное сдерживание станет важнейшим направлением деятельности ВМФ

Формирование группировок стратегического неядерного сдерживания станет важнейшим направлением деятельности Главного командования Военно-морского флота, передает ТАСС сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.



Важнейшим сегментом работы Главного командования ВМФ на перспективу станет формирование группировок стратегического неядерного сдерживания в составе кораблей – носителей высокоточного оружия большой дальности, совершенствование системы базирования Военно-морского флота, обеспечение сбалансированных поставок вооружения и боеприпасов,
сказал Королев.


По его словам, деятельность Главкомата в ближайшей перспективе будет выражаться в «целенаправленной работе по дальнейшему развитию ВМФ, которое запланировано в рамках реализации государственной программы вооружений на 2018-2027 годы».

Основные направления этого развития определены.

Это поддержание на заданном уровне боевого потенциала морских стратегических ядерных сил за счет строительства ракетных подводных лодок типа "Борей-А" и "Борей-Б", а также развитие боевого потенциала морских сил общего назначения путем строительства кораблей океанской, дальней и ближней морских зон, модернизации кораблей, имеющих большой модернизационный потенциал, поставок современных летательных аппаратов в состав Морской авиации и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск ВМФ,
уточнил адмирал.

В ноябре министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что к 2020 году неядерные силы России выйдут на уровень, позволяющий им полностью обеспечивать безопасность страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 104

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  1. DEZINTO Вчера, 17:06
    Какой классный глобус!!
    DEZINTO
    1. 210окв Вчера, 17:10
      Да уж.К этой теме кроме глобуса постараюсь добавить следующее.Сдерживание какими силами?Даже если будут ракеты,где боевые корабли?А глобус действительно замечательный.По госзакупке наверняка.Втридорога.Лучше бы для флота что нибудь за эти деньги сделали..
      Цитата: DEZINTO
      Какой классный глобус!!
      210окв
      1. Идущий Вчера, 17:14
        Цитата: DEZINTO
        Какой классный глобус!!


        И он , наверное , с секретом только для чего его демонстрировать.
        Идущий
        1. 210окв Вчера, 17:19
          Бар с выпивкой..Половинку открываешь..А там.Года три назад был по работе у своего директора..Тихо!Работа не связана с выпивкой..Вот у него подобный шедевр видел.
          Цитата: Идущий
          Цитата: DEZINTO
          Какой классный глобус!!


          И он , наверное , с секретом только для чего его демонстрировать.
          210окв
          1. Идущий Вчера, 17:23
            Только он деревянный , а этот покруче и там не только бар.
            Идущий
            1. 210окв Вчера, 17:54
              Стойка действительно деревянная,резная.А сам глобус металлический.По заказу сделали в Челябинской области..Конверсия ети ее маму..
              Цитата: Идущий
              Только он деревянный , а этот покруче и там не только бар.
              210окв
              1. Идущий Вчера, 18:07
                Спец. заказ тогда да. lol
                Идущий
            2. akribos Вчера, 22:48
              Похоже, что из всех видов неядерного сдерживания , у нас готов, только ГЛОБУС. Потому как , наши ВМФ, от реализации подобных задач , очень далеки. Нам бы, районы патрулирования РПКСН , как то защитить. Возможно в будущем , это и будет, но для этого нужны подводные лодки (НАПЛ) либо (АПЛ) в достаточном количестве (636 не подойдут). Это в дешевом варианте. В нормальном ,полновесном, но дорогом варианте без АУГ не обойтись. Поэтому все эти брифинги, только для того, что бы Ром из глобуса выпить. Заметили лицо адмирала? На нём, написан живой интерес ( В глобусе Ром Кубинский или Гавайский?). С уважением. С Новым годом!
              akribos
      2. Pirogov Вчера, 17:15
        Цитата: 210окв
        Да уж.К этой теме кроме глобуса постараюсь добавить следующее.Сдерживание какими силами?Даже если будут ракеты,где боевые корабли?А глобус действительно замечательный.По госзакупке наверняка.Втридорога.Лучше бы для флота что нибудь за эти деньги сделали..

        Ага 20 лет не делали ,а сейчас возьмут и сразу сделают. Хорошо хоть стратегию разработать пытаются .так глядишь определят какой флот и в каком количестве нужен.
        Pirogov
        1. Сержант71 Вчера, 19:40
          Какой флот и в каком количестве нужен, определит экономика страны и соответственно военный бюджет, а не какая-то там стратегия. Стратегия и зиждется на возможностях государства. А у нас сейчас, судя по катеркам и в лучшем случае по сторожевику в год, полный П и кошкины слёзы.
          Сержант71
      3. poquello Вчера, 17:15
        Цитата: 210окв
        Да уж.К этой теме кроме глобуса постараюсь добавить следующее.Сдерживание какими силами?Даже если будут ракеты,где боевые корабли?А глобус действительно замечательный.По госзакупке наверняка.Втридорога.Лучше бы для флота что нибудь за эти деньги сделали..
        Цитата: DEZINTO
        Какой классный глобус!!

        ой! а кораблей нету?
        poquello
        1. 210окв Вчера, 17:40
          Ай!А ведь и нету в том количестве чтобы эту стратегию осуществить..И не будет такими темпами в ближайшее время!
          Цитата: poquello
          Цитата: 210окв
          Да уж.К этой теме кроме глобуса постараюсь добавить следующее.Сдерживание какими силами?Даже если будут ракеты,где боевые корабли?А глобус действительно замечательный.По госзакупке наверняка.Втридорога.Лучше бы для флота что нибудь за эти деньги сделали..
          Цитата: DEZINTO
          Какой классный глобус!!

          ой! а кораблей нету?
          210окв
          1. poquello Вчера, 17:58
            Цитата: 210окв
            Ай!А ведь и нету в том количестве чтобы эту стратегию осуществить..И не будет такими темпами в ближайшее время!

            ну про темпы производства малых кораблей рекомендую у Алмаз-антея почитать, есть там в релизах интересные моменты, МРК же и корабли сдерживания типа "каракурт" - вполне реально как раз пока по ракетам сильно оторвались, правильное расположение баз позволит держать под огнём флот противника
            poquello
      4. DEZINTO Вчера, 17:16
        По госзакупок наверняка.Втридорога.

        Ой тут Вы конечно на мазоль наступили......Я тут недавно прочитал про госсзакупки в разных минестерствах, ....блин этот глобус просто на сдачу был recourse
        Вот скажите мне на кой ляд и для каких нужд минестерству здравоохранения люксывой мерседес со вставками из красного дерева ну и с прочим ништяками что может быть в мерседесе 2017 года выпуска, за мать его 6,5 миллионов!!
        Министерство наверное будет возить больных дитишек? В массажных креслах?
        И смешно и грустно, честное слово.
        DEZINTO
        1. poquello Вчера, 17:20
          Цитата: DEZINTO
          Вот скажите мне на кой ляд и для каких нужд минестерству здравоохранения люксывой мерседес со вставками из красного дерева ну и с прочим ништяками

          депрессию лечить
          poquello
          1. DEZINTO Вчера, 17:22
            депрессию лечить

            Ах вот оно что! Ну да тут я согласен, депрессия в таком мерседесе отлично лечится, пока будешь смотреть любимый сериальчик и пультиком открывать - закрывать панорамную крышу,.... laughing good
            "и печаль отступит, и боль пройдёт" ©
            DEZINTO
            1. poquello Вчера, 17:26
              Цитата: DEZINTO
              депрессию лечить

              Ах вот оно что! Ну да тут я согласен, депрессия в таком мерседесе отлично лечится, пока будешь смотреть любимый сериальчик и пультиком открывать - закрывать панорамную крышу,.... laughing good
              "и печаль отступит, и боль пройдёт" ©

              дык мало мерседесов, после всевозможных реорганизаций количество врачей с депрессией просто зашкаливает
              poquello
          2. Идущий Вчера, 17:24
            Ну да , кабинет психологической разгрузки на колесах , будет ездить по городам и лечит всех желающих. lol
            Идущий
            1. Svarog51 Вчера, 20:12
              Виктор, приветствую hi А кто и как будет лечить мою психологическую травму? Я на НИВЕ езжу и не жужжу, ЧТО Главврач не может на машине попроще до работы добраться? Про престиж страны я уже знаю, а как же детишки, на лечение которых всем миром скидываются?
              Svarog51
              1. Идущий Вчера, 20:19
                Добрый вечер Сергей! hi , эх им бы наши заботы , они живут в своем измерении , особенно в регионах подальше от Москвы и где есть деньги , на роскоши не экономят.
                Идущий
                1. Svarog51 Вчера, 20:48
                  Виктор, я бы с удовольствием согласился, если бы ВСЕХ детей лечили как и ихних. Про нас я уж и не заикаюсь.
                  ЗЫ Ты не знаешь, куда наш друг делся? Ну очень нужен.
                  Svarog51
                  1. Идущий Вчера, 20:50
                    А кто же против , да и не о лечении они заботятся , просто бюджет осваивают. Нет никак не проявлялся.
                    Идущий
                    1. Svarog51 Вчера, 21:40
                      Вот же ж, а нужен очень. Я завтра вечером в Ярик дня на три,ты ему скажи, ежели проявиться.
                      Svarog51
                      1. Идущий Вчера, 22:55
                        Не проблема не переживай , прорвемся.
                        Идущий
                    2. Svarog51 Вчера, 23:26
                      Дык всё и дело, что время не терпит.
                      Svarog51
              2. assa67 Вчера, 21:28
                Сергей,приветствую hi ...отправляю документацию:"совершенно секретно,ПЕРЕД прочтением сжечь"....это спутник laughing
                assa67
                1. Svarog51 Вчера, 21:44
                  Андрей, мои наилучшие пожелания hi
                  отправляю документацию:"совершенно секретно,ПЕРЕД прочтением сжечь"....это спутник

                  Усё, остался один выход - сожрать ПЕРЕД прочтением. tongue drinks
                  Svarog51
                  1. assa67 Вчера, 21:55
                    drinks тогда уж-закусить....
                    assa67
                    1. Svarog51 Вчера, 21:59
                      Пусть твой стол всегда будет таким good drinks
                      Svarog51
                      1. assa67 Вчера, 22:05
                        Ваши слова,да Богу в уши...но зачем такой пафос?...у меня все проще и душевней-банька,настоечки свои,грибочки соленые... drinks
                        assa67
                    2. Svarog51 Вчера, 22:18
                      Мы же на "ты"! feel Ну дады, шоб вот так из баньки к столу. wink
                      Svarog51
                      1. assa67 Вчера, 22:23
                        это ж "белое солнце пустыни"!....ГДЕ ХЛЕБ? laughing laughing
                        assa67
                    3. Svarog51 Вчера, 22:37
                      Вот, пожалуйста! "Павлины, говоришь?!"
                      Svarog51
                      1. assa67 Вчера, 22:46
                        ну спасибо,родной laughing теперь я в полной нирване....а откуда у тебя моё сахалинское фото? laughing
                        assa67
                    4. Svarog51 Вчера, 23:00
                      Инет, однако. От куда же ещё? Скромнее надо было. Спалился. lol
                      ЗЫ. Спустись ниже по ветке, там звёздочки в стакане мокнут. Пора выловить. wink
                      Svarog51
                      1. assa67 Вчера, 23:04
                        не,Серег,крендель и правда похож на меня....или кто-то в фотошопе поработал laughing .....в настоящем я в форме и позади как раз тот спутник bully
                        assa67
                    5. Svarog51 Вчера, 23:49
                      Пора рыбалку на грибалку менять. Только бледную поганку в корзинку не клади.
                      Svarog51
                2. Svarog51 Вчера, 23:12
                  Андрюх, хорош палиться, мало ли кто фейки лепит. Я не я, и лошадь не моя. А ежели твой шеф на ВО тебя опознает, чё ? объяснительную будешь писать? Пусть молча завидует! tongue
                  Svarog51
                  1. assa67 Вчера, 23:16
                    recourse .....волосы отпущу,чтобы дырок в башке видно не было....или на рыбалку поеду laughing
                    assa67
                3. Svarog51 Вчера, 23:29
                  Хорошее дело, токма русалку не поймай, тут уже жене маляву сочинять бедешь. И то, если позволить, а не сразу наказание сковородкой произведёт. wassat
                  Svarog51
                  1. assa67 Вчера, 23:43
                    три раза хомут одевал!..больше ни-ни.... laughing ...по русалкам...два финна на рыбалке...клюет,подсекает,на колени падает русалка...подержал,посмотрел и бросил обратно в воду......через час другой спрашивает:...а заачемм?.....через час ответ:...ааа,ккааакк??
                    assa67
        2. Muvka Вчера, 17:24
          Цитата: DEZINTO
          По госзакупок наверняка.Втридорога.

          Ой тут Вы конечно на мазоль наступили......Я тут недавно прочитал про госсзакупки в разных минестерствах, ....блин этот глобус просто на сдачу был recourse
          Вот скажите мне на кой ляд и для каких нужд минестерству здравоохранения люксывой мерседес со вставками из красного дерева ну и с прочим ништяками что может быть в мерседесе 2017 года выпуска, за мать его 6,5 миллионов!!
          Министерство наверное будет возить больных дитишек? В массажных креслах?
          И смешно и грустно, честное слово.

          Можете кинуть ссылочку? Очень интересно стало :)
          Muvka
          1. DEZINTO Вчера, 17:35
            Вот нашёл вот ссылка, а вот фото ну просто что-бы сразу настроение испортить. И всё это за наши с Вами деньги...... recourse






            https://pikabu.ru/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0
            %B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8


            Авиастроителям, и портовикам, ну действительно необходимы массажные кресла с подогревом, пока они на завод спешат трудится.............. request
            DEZINTO
            1. Muvka Вчера, 17:56
              Хорошо. Значит вы все-таки начали признавать Газпром государственной компанией, а не частной. Я прав? Значит все-таки Газпром - национальное достояние? Или когда удобно, Газпром - это частная компания, а когда нет - государственная?
              Muvka
              1. DEZINTO Вчера, 18:06
                Газпром - это частная компания, а когда нет - государственная?

                напомнили - " ка-так ведь это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас".

                DEZINTO
                1. Muvka Вчера, 18:37
                  Ну так скажите, это частная компания или государственная? Я вас заскриню, на будущее :)
                  Muvka
                  1. Svarog51 Вчера, 20:18
                    Земляк hi Зачем? Думаешь, легче жить будем? Отвечаю - не будем. Вот когда тебе такое авто предоставят, тогда заскринь подарочный комент на память. И я с тобой порадуюсь, что мы так хорошо жить начали.
                    Svarog51
                2. assa67 Вчера, 22:33
                  приветствую hi ...распишу интересную схему.....администрация закупила "лексусы"для себя,объяснив это "мы все время в дороге,нужны нормальные условия,т.к в дороге все время заботимся.....хотя бы минимальный комфорт....и прочее"....общественность по-прежнему возмущена...пошли на встречу общественности-закупили "КАМРИ"...люксовые,кстати....а лексусы по минимальной остаточной стоимости выкупили себе и детишкам на забаву...как вам?
                  assa67
                  1. Svarog51 Вчера, 22:39
                    Гы-ы! wassat
                    а лексусы по минимальной остаточной стоимости выкупили себе и детишкам на забаву...как вам?

                    Так для этого всё и затевалось.
                    Svarog51
                    1. assa67 Вчера, 23:24
                      ну тут интересно!...они,вроде,услышали "глас народа"-умерили аппетиты на бумаге...а по сути -нажились еще раз......а еще говорят"рыба с головы гниет"....ничего подобного! с брюха она гниет!с нутра....
                      assa67
                      1. Svarog51 Вчера, 23:36
                        Но, но, но. Я мартовский, по гороскопу - рыба.
                        good drinks
                        Svarog51
      5. ul_vitalii Вчера, 17:18
        Москва не сразу строилась.
        ul_vitalii
      6. Сибирский цирюльник Вчера, 17:30
        Дык,энтим глобусом и будут! Любят наши начальники пафосные вещицы)) Любовь к" прекрасному" ,прямо пропорциональна рангу. Выше- больше.. Интересно,ск. Стоит,сия скромная вещица? Пол тральщика( хотя бы рейдового), поди..
        Сибирский цирюльник
      7. Кент0001 Вчера, 22:00
        Приспособят имеющиеся носители и сделают еще немного. Не надо паники товарисч!
        Кент0001
    2. Tusv Вчера, 17:46
      Цитата: DEZINTO
      Какой классный глобус!!

      Так и просится подпись к фотке. А здесь Мы насыпим Новые Курильские острова
      Tusv
    3. san4es Вчера, 18:06
      Цитата: DEZINTO
      Какой классный глобус!!

      san4es
      1. Svarog51 Вчера, 20:51
        Саня, а помнишь в фильме "Как Царь Пётр арапа женил" - "я в чреве земном схоронился". good
        Svarog51
  2. Vita VKO Вчера, 17:27
    стратегическое неядерное сдерживание
    Кого? Если США, то это смешно. Другие страны, а смысл? А террористов слишком жирно, да и как удержать фанатиков и бандитов - бред по определению.
    Vita VKO
    1. poquello Вчера, 17:31
      Цитата: Vita VKO
      Если США, то это смешно.

      не понял что Вас так развеселило
      poquello
      1. Rusland Вчера, 17:36
        Здесь много таких весёлых.
        Rusland
        1. DEZINTO Вчера, 17:47
          Здесь много таких весёлых.


          О грустном и неизбежном только с юмором.....я так предпочитаю, потому-как если каждый раз деприссовать никаких нервов не хватит... request
          DEZINTO
          1. ul_vitalii Вчера, 18:00
            Совершенно верно. hi
            ul_vitalii
      2. Vita VKO Вчера, 20:25
        Цитата: poquello
        Вас так развеселило

        То, что только ядерное оружие и угроза полного уничтожения способны сдержать США от начала войны! Доказано историей. И повторять очередные глупости типа "звездных войн" не стоит.
        Vita VKO
        1. poquello Вчера, 23:18
          Цитата: Vita VKO
          Цитата: poquello
          Вас так развеселило

          То, что только ядерное оружие и угроза полного уничтожения способны сдержать США от начала войны! Доказано историей. И повторять очередные глупости типа "звездных войн" не стоит.

          устарел постулат, им надо доказывать что побьём где угодно, когда угодно и чем угодно, иначе гадать начинают - пустят русские ракеты, а может не пустят, а может не успеют
          poquello
    2. Кент0001 Вчера, 22:01
      Ну хоть вы Стратег, а то я уж за наше МО и генеральный штаб заволновался...
      Кент0001
  3. Лена Петрова Вчера, 18:09
    Цитата: DEZINTO
    что может быть в мерседесе 2017 года выпуска, за мать его 6,5 миллионов!!

    Чьи подписи под закупкой, - 10 лет общего режима!
    Лена Петрова
  4. rocket757 Вчера, 18:24
    Оно как бы серьёзные люди, серьёзные темы обсуждают ... почему такое "веселье"!
    Глобальная такая "новость", можно сказать стратегическая ... только хочется услышать что ни будь более реальное, интересное, шоб можно было обсудить! А это, чего то по серьёзному никак!
    Вот новость - у Датского коллекционера бутылку беленькой украли!!! Цена той бутылки 1 лям баксиков (еуро)!!!
    Человек так расстроился, говорит жемчужину его коллекции умыкнули!
    Я и не знал, что может быть такая родная нам беленькая штуку зелёных стоить???
    rocket757
    1. DEZINTO Вчера, 18:32
      Беленькая? за лям зелёных? фига се люди живут! За лям? да ну нафиг - не может быть!
      DEZINTO
      1. rocket757 Вчера, 19:25
        Раритетная весчь! Бутылка 6 кило Au (аурум), лэйбл тисненое изображение авто Руссо-Балт, каких годов, не сказали ... но думаю не вчера разливали!!!
        rocket757
        1. Svarog51 Вчера, 20:57
          Я дико извиняюсь hi
          Раритетная весчь!

          А можно поучаствовать?
          Svarog51
          1. rocket757 Вчера, 21:37
            Наливай!!!
            Привет Сергей.
            Как там Сердючка поёт - по чуть, чуть!!! под новогодний оливье!
            Про бутылку беленькой за лям эт не шутка!!! хотя конечно удивиться есть чему ... впрочем люди с ума сходят по разному, а коллекционеры эт народец ОСОБЫЙ!!!
            rocket757
            1. Svarog51 Вчера, 22:02
              Виктор, hi С Новым Годом! И чтоб эта конфигурация на твоём столе всегда восстанавливалась!
              Svarog51
              1. rocket757 Вчера, 22:45
                Будем здоровы и с Новым Годом!
                Щаз горилки намахну и сальцом с лучком это всё примажем!
                за огурцами лезть уже не хоца, но капустка квашенная найдётся!
                rocket757
                1. Svarog51 Вчера, 23:17
                  Эт правильное поведение, я б даже сказал - примерное. Разреши присоединиться?
                  Svarog51
                  1. rocket757 Вчера, 23:23
                    Да это же целая четверть!!!
                    Осталась у меня, от Деда, с клеймом и вензелем!!!
                    Я в ней самоделешнею чачу храню. Вещь незаменимая!
                    rocket757
                  2. Pancir026 Вчера, 23:23
                    Цитата: Svarog51
                    Эт правильное поведение, я б даже сказал - примерное. Разреши присоединиться?

                    Ведро подогнать?С экологически чистыми огурчиками с помидорчиками и кучей зелени?Включая хрустящую свежепосоленную капусточку laughing
                    Pancir026
                    1. Svarog51 Вчера, 23:40
                      Ведро я сам раздобуду, мне собутыльники требуются. А позвиздеть как? Коты только мау умеют, жена... помолчу, слишком долго цитировать. Нужны соратники.
                      Svarog51
                      1. Pancir026 Вчера, 23:45
                        Цитата: Svarog51
                        Коты только мау умеют, жена... помолчу, слишком долго цитировать

                        Гм..уж лучше тог laughing да с котофеем пообщаться.
                        А на счет позвиздеть,так под хорошую закусь чего ж не посидеть.поговорить?
                        Хотя rocket757 предупреждает о последствиях..руль скрутить,кумулятор снять.заказать с вечера такси laughing drinks
                        Pancir026
                    2. rocket757 Вчера, 23:41
                      Ребята, мне почему то так ка-а-аца, что наше общение может закончится тем, что завтра за руль НИ - НИ!!!
                      Шоб голова не болела на капустку налегаем дружно, дружно!!!
                      rocket757
                      1. Pancir026 Вчера, 23:42
                        Цитата: rocket757
                        а на капустку налегаем дружно, дружно

                        Вторую выварку капусты нести, нести?
                        Pancir026
                    3. Svarog51 Вчера, 23:54
                      Хотя rocket757 предупреждает о последствиях..руль скрутить,кумулятор снять.заказать с вечера такси

                      Вот уж фигушки - пьяный водитель,он трижды герой, он и без колёс доедет.
                      Svarog51
                      1. rocket757 Сегодня, 00:16
                        В хорошей компании, да под хорошую капустку, сальцо. у меня еще и заливное с судачком само-выловленным есть!!! 2,5 кило. вкусно!!!
                        А кстати, поболтать! Я вот днем через Волгу ехал, на новый стадион посмотрел и вспомнил такую фишку - что Аэрофлотовские бонзы обещали фанатов за 5 рублёв на самолётах доставлять??? Это как???
                        rocket757
  5. Лексус Вчера, 18:36
    к 2020 году неядерные силы России выйдут на уровень, позволяющий им полностью обеспечивать безопасность страны

    Дорогими цацками супостата закидаем...
    Лексус
  6. sabotage Вчера, 18:58
    Ни сроков, ни целевых показателей, ни ответственных, ничего.

    Следующая новость должна быть про то, что натовские генералы от ужаса обратились к матросам Дональда Кука за б/у памперсами от прочтения этой новости.
    sabotage
    1. Сержант71 Вчера, 19:46
      Сроки ещё какие-то выдумали! Как построят - так построят. Ответственные - это прошлый век и сердюковщина! Нечего привередничать, понимашь! Или может, вы ахент Госдепа, если такие страшные вещи пишете?? bully
      Сержант71
  7. viktorch Вчера, 19:11
    глобус должен быть выточен из цельного алмаза, иначе сдерживание неполучится, ну и больше золота на всех присутствующих,
    может золотые шлемы ввести для высших чинов МО ?
    viktorch
  8. turbris Вчера, 20:44
    Ну как всегда, обсуждение публикации на глобус переключилось, а по теме никаких мыслей не нашлось, а зря надо обратить внимание на это: "развитие боевого потенциала морских сил общего назначения путем строительства кораблей океанской, дальней и ближней морских зон, модернизации кораблей, имеющих большой модернизационный потенциал, поставок современных летательных аппаратов в состав Морской авиации и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск ВМФ", - это как раз планы развития флота общего назначения на многие годы вперед, а блогеры все опять свели на глобус. Им видите ли корабли подавай, да еще в большом количестве, все будет зависеть от возможностей бюджета и тут выше ....... не прыгнешь, так что наберитесь терпения и радуйтесь тому, что сейчас делается, скоро появятся Рыбинские турбины, будут достроены и фрегаты.
    turbris
    1. rocket757 Вчера, 21:45
      Сам же ответ предложил! Планы на долгую перспективу! Нам бы выборы пережить да ночь продержаться ... короче, долгосрочное планирование, перспективы и направления развития .... и далее по теме! Кстати, когда в Рыбинске научатся делать турбины соответствующей мощности, надлежащего качества и автоматика шоб своя, а не Сименс??? У нас стоят две!!! Задолбали!!!
      Короче, будет о чем поговорить, тогда и ...а пока сказки обсуждать не будем.
      rocket757
  9. Sadam Вчера, 20:55
    фота интересная)))
    типа анекдот - во время закрытой встречи Путина и Трампа народ начал тревожится когда за дверями попросили глобус и ящик шампанского))
    Sadam
  10. Mestny Вчера, 21:19
    И что характерно.
    О чём бы новость ни была - немедленно набегает толпа агитаторов супротив власти, и начинается вой про всёплохо.
    Ну а тут, так прямо пуканосалют.
    И главное как дружно дуют в эту дудку. По именам друг друга - привет Вася, приветствую Андрей. Ну как бы если кто случайно заглянет - сложится впечатление что эта вся эта свора приличные люди, знакомые, или даже друзья.
    Так вот друзья.
    В этот раз у вас ничего не получится, как ни скачите.
    Не будет вам майдана.
    Mestny
    1. viktorch Вчера, 21:50
      правильно, ваши хозяева олигархи еще не передрались между собой, как передерутся - будет и майдан и гражданская и прочие непотребства,

      от нарота и патриотизма в коментах майдан не зависит, он зависит исключительно от разборок внутри говноэлитки, так было в руине так есть в рашке.

      а от шестерок олигарченков в коментах с псевдопатриотизмом уже бл_вать охота, стока развелось,
      пошли бы что ли на завод какой нюхнули бы жизни.
      viktorch
    2. rocket757 Вчера, 22:53
      Майдана не хотим, имеем скромное такое желание, шоб власть наша работала как народ работает - ЗА РОДИНУ, ЗА СОВЕСТЬ, ЗА НОРМАЛЬНУЮ, ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!!! Шо не так? Не можете, не хотите геть отсюда и не надо нам сказки рассказывать!!!
      rocket757
  11. assa67 Вчера, 21:32
    Цитата: Svarog51
    Я дико извиняюсь hi
    Раритетная весчь!

    А можно поучаствовать?

    пардон,и я..... hi ....новый год ,таки....
    assa67
    1. Svarog51 Вчера, 21:49
      Не вопрос, присоединяйся. Тебе ещё звёздочки доставать. Ныряй. wink drinks
      Svarog51
  12. viktorch Вчера, 21:46
    статья о том как высшие чины ужравшись запрещенными к употреблению веществами оглядели платиновый глобус в золотых хоромах и решили что они велики, и по мановению рук их контроль над водами мировыми да исполнился, потом их откачали.

    в МО золотой модели солнечной системы нет ? я бы послушал как они планируют строить космофлот для контроля месторождений энергоносителей на юпитере.
    viktorch
  13. kamski Вчера, 21:59
    пока во власти ворье, ничего кардинально не изменится
    kamski
    1. rocket757 Вчера, 22:56
      Они во власти уже не ворьё как бы ... просто страна их, они её у нас отняли и считают своей вотчиной ... нам только ярма на шее не хватает, шоб было всё понятно!
      rocket757
  14. Captain Nemo Вчера, 22:01
    А давно мундиры со стоячими воротниками ввели? Бэк то зе юэсэсар 1950?
    Captain Nemo
    1. viktorch Вчера, 22:09
      бэк ту цирк, клоуны есть, конферансье есть, тигров не хватает
      viktorch
  15. Captain Nemo Вчера, 22:14
    Если учатся натягивать презик на глобус, то на фото чего-то не хватает. Если планы наступления по фильму "Чапаев" разрабатывают, то нет чугунка с картошкой. Да и не удержится он на глобусе
    Captain Nemo
  16. Ураган70 Вчера, 23:25
    Цитата: Идущий
    Цитата: DEZINTO
    Какой классный глобус!!


    И он , наверное , с секретом только для чего его демонстрировать.

    Внутри то, чем мы диктуем всему миру свою непреклонную волю! Весь мир в труху! ....потом...
    Ураган70
  17. assa67 Вчера, 23:51
    Svarog51,
    всегда присутствующие в разговоре ,исключаются из темы laughing ....
    assa67
  18. assa67 Вчера, 23:54
    Svarog51,
    повторюсь,присутствующие в разговоре из темы исключаются
    assa67
    1. rocket757 Сегодня, 00:20
      А у нас что, тема какая то обсуждалась? Мне показалось, что все норовили глобус раскрутить и более ничего!
      Лучше поговорить чем глобус крутить!
      rocket757
Картина дня