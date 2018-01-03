Стратегическое неядерное сдерживание станет важнейшим направлением деятельности ВМФ
Формирование группировок стратегического неядерного сдерживания станет важнейшим направлением деятельности Главного командования Военно-морского флота, передает ТАСС сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.
По его словам, деятельность Главкомата в ближайшей перспективе будет выражаться в «целенаправленной работе по дальнейшему развитию ВМФ, которое запланировано в рамках реализации государственной программы вооружений на 2018-2027 годы».
Основные направления этого развития определены.
В ноябре министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что к 2020 году неядерные силы России выйдут на уровень, позволяющий им полностью обеспечивать безопасность страны.
Важнейшим сегментом работы Главного командования ВМФ на перспективу станет формирование группировок стратегического неядерного сдерживания в составе кораблей – носителей высокоточного оружия большой дальности, совершенствование системы базирования Военно-морского флота, обеспечение сбалансированных поставок вооружения и боеприпасов,сказал Королев.
По его словам, деятельность Главкомата в ближайшей перспективе будет выражаться в «целенаправленной работе по дальнейшему развитию ВМФ, которое запланировано в рамках реализации государственной программы вооружений на 2018-2027 годы».
Основные направления этого развития определены.
Это поддержание на заданном уровне боевого потенциала морских стратегических ядерных сил за счет строительства ракетных подводных лодок типа "Борей-А" и "Борей-Б", а также развитие боевого потенциала морских сил общего назначения путем строительства кораблей океанской, дальней и ближней морских зон, модернизации кораблей, имеющих большой модернизационный потенциал, поставок современных летательных аппаратов в состав Морской авиации и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск ВМФ,уточнил адмирал.
В ноябре министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что к 2020 году неядерные силы России выйдут на уровень, позволяющий им полностью обеспечивать безопасность страны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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