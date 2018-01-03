Стратегическое неядерное сдерживание станет важнейшим направлением деятельности ВМФ

Важнейшим сегментом работы Главного командования ВМФ на перспективу станет формирование группировок стратегического неядерного сдерживания в составе кораблей – носителей высокоточного оружия большой дальности, совершенствование системы базирования Военно-морского флота, обеспечение сбалансированных поставок вооружения и боеприпасов,

Это поддержание на заданном уровне боевого потенциала морских стратегических ядерных сил за счет строительства ракетных подводных лодок типа "Борей-А" и "Борей-Б", а также развитие боевого потенциала морских сил общего назначения путем строительства кораблей океанской, дальней и ближней морских зон, модернизации кораблей, имеющих большой модернизационный потенциал, поставок современных летательных аппаратов в состав Морской авиации и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск ВМФ,