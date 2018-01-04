Глава МИД Германии выступил за ввод вооруженных миротворцев в Донбасс
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль, выступая в среду на брифинге в Киеве, заявил, что миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса; Германия и Франция будут работать с целью введения "реальной миротворческой миссии".
По его словам, в Донбасс нужно ввести миротворцев ООН, но "обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины".
Он заверил, что Германия вместе с Францией и другими партнерами в Совете Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы "ввести реальную миротворческую миссию".
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом, по мнению российского лидера, миротворческий контингент должен находитьсятолько на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях, передает РИА Новости
По его словам, в Донбасс нужно ввести миротворцев ООН, но "обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины".
Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница— сказал министр, которого транслировали украинские телеканалы.
Он заверил, что Германия вместе с Францией и другими партнерами в Совете Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы "ввести реальную миротворческую миссию".
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом, по мнению российского лидера, миротворческий контингент должен находитьсятолько на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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