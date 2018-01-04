Глава МИД Германии выступил за ввод вооруженных миротворцев в Донбасс

Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль, выступая в среду на брифинге в Киеве, заявил, что миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса; Германия и Франция будут работать с целью введения "реальной миротворческой миссии".По его словам, в Донбасс нужно ввести миротворцев ООН, но "обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины".— сказал министр, которого транслировали украинские телеканалы.Он заверил, что Германия вместе с Францией и другими партнерами в Совете Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы "ввести реальную миротворческую миссию".Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом, по мнению российского лидера, миротворческий контингент должен находитьсятолько на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях, передает РИА Новости