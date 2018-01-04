12:44 04 января

Глава МИД Германии выступил за ввод вооруженных миротворцев в Донбасс

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль, выступая в среду на брифинге в Киеве, заявил, что миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса; Германия и Франция будут работать с целью введения "реальной миротворческой миссии".

По его словам, в Донбасс нужно ввести миротворцев ООН, но "обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины".

Глава МИД Германии выступил за ввод вооруженных миротворцев в Донбасс



Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница
— сказал министр, которого транслировали украинские телеканалы.

Он заверил, что Германия вместе с Францией и другими партнерами в Совете Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы "ввести реальную миротворческую миссию".

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом, по мнению российского лидера, миротворческий контингент должен находитьсятолько на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 36

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:20
    Да идёт он вместе со своими миротворцами куда подальше.Миротворец нашёлся
    .По его словам, в Донбасс нужно ввести миротворцев ООН, но "обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины".
    Потомку фашистов не привыкать убивать русских чужими руками.
    Наблюдатель2014
    1. АнпеЛ Сегодня, 08:31
      Германия уже присылала своих миротворцев на эту землю.

      Чем для них самих это закончилось тоже известно
      АнпеЛ
      1. Vita VKO Сегодня, 08:43
        Здесь является ключевым термин прибывания миротворцев ООН
        На всей оккупированной территории
        . Очевидно, что для Киева оккупированные территории находятся восточнее, а для ЛДНР западнее линии фронта. Но то, что предлагает сделать представитель МИД Германии мы уже проходили в Югославии.
        Vita VKO
        1. Ольгович Сегодня, 08:50
          Цитата: Vita VKO
          Здесь является ключевым термин прибывания миротворцев ООН

          Нечего было и затевать Путину разговор о миротворцах: ТАКОЕ решение Запада было очевидным изначально
          Ольгович
          1. dorz Сегодня, 08:58
            Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН

            Урок с Югославией все усвоили.
            dorz
          2. Vita VKO Сегодня, 09:06
            Цитата: Ольгович
            Нечего было и затевать Путину разговор о миротворцах

            Сказал потому что у России есть положительный опыт и миротворческой деятельности и даже принуждения к миру. И он как раз основан на принципе разведения сторон конфликта, а не оккупации.
            Vita VKO
          3. Вождь краснокожих Сегодня, 09:09
            Да не волнуйтесь вы так! Сейчас наши диванные аналитики карты таро раскинут, в бубен ударят, затем в грудь себя ударят, громкие заявления напишут... Как буд то кто то из принимающих решения, к ним прислушается... А потом, при любом раскладе будут повторять : "... А вот мы говорили!...." laughing
            Вождь краснокожих
        2. самый главный Сегодня, 09:07
          Цитата: Vita VKO
          Очевидно, что для Киева оккупированные территории находятся восточнее, а для ЛДНР западнее линии фронта.

          Пора уже давно вводить своих миротворцев в Киев!! Но, к сожалению, нет на это политической воли...
          самый главный
        3. Балу Сегодня, 09:34
          Цитата: Vita VKO
          Здесь является ключевым термин прибывания миротворцев ООН
          На всей оккупированной территории
          . Очевидно, что для Киева оккупированные территории находятся восточнее, а для ЛДНР западнее линии фронта. Но то, что предлагает сделать представитель МИД Германии мы уже проходили в Югославии.

          Вопрос когда? В этом году или после смены власти в Украине.
          Балу
          1. Vita VKO Сегодня, 10:38
            Цитата: Балу
            Вопрос когда? В этом году или после смены власти в Украине

            Здесь могут быть несколько вариантов. Либо когда киевскому режиму будет грозить реальное физическое и политическое уничтожение в результате народного восстания, либо когда США введут против Киева такие же санкции как против России. Второй вариант конечно из области фантастики. Вариант мирной смены власти в стране, где хозяйничают бендеровцы, поддерживаемые ЦРУ так же невозможен в принципе.
            В ряде СМИ проскальзывала мысль о том, что существует еще вариант плана США выдержать Украину в таком пограничном состоянии разложения еще 10 - 15 лет, до тех пор пока ее население окончательно деградирует и не снизится до уровня 3-5 млн.чел. т.е. полной демографической недееспособности, после чего присоединить к США как один из штатов и переселить американцев с сейсмически опасного Восточного побережья.
            На мой взгляд, этот план США для территории бывшей Украины сейчас самый вероятный.
            Vita VKO
      2. 210окв Сегодня, 08:45
        Очередное Благ Бла Бла...Если только наши не поведутся или не нагнут..
        210окв
        1. Alena Frolovna Сегодня, 09:01
          Самое удивительное, что со своими проблемами в стране не справляются, но очень хочется решить их в другой. Сколько же их "политиков-артистов" развелось.
          Ещё раз убеждаешься, что если кого Господь хочет наказать, то отнимает разум.
          Alena Frolovna
  2. Геркулесыч Сегодня, 08:23
    Плохо, что мы своих "миротворцев " из Германии с развалом СССР вывели! А то понимаешь, нашлась тут птица говорун, много на себя берущая!
    Геркулесыч
    1. Кот Всапогах Сегодня, 10:03
      предлагаете вернуть? wink
      Кот Всапогах
  3. алекс-сп Сегодня, 08:25
    Т.е. предлагается фактическая оккупация Западом ЛДНР? Не жирно ли будет?
    алекс-сп
    1. 210окв Сегодня, 08:47
      А вот это будем посмотреть насколько крепки у нашего руководства фаберже..
      Цитата: алекс-сп
      Т.е. предлагается фактическая оккупация Западом ЛДНР? Не жирно ли будет?
      210окв
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:11
        В последнее время нашим давно уже нужно Фаберже "Блендамедом" мазать, чтоб скорлупки не так трескались...)))
        Вождь краснокожих
  4. амурец Сегодня, 08:28
    Он заверил, что Германия вместе с Францией и другими партнерами в Совете Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы "ввести реальную миротворческую миссию".

    То есть оккупационные войска НАТО. С Крымом сорвалось так заходят с другого боку.
    амурец
  5. коноправ Сегодня, 08:33
    Запад всегда действует как все тупые наглецы - по одному сценарию. ( Как с Югославией).
    коноправ
  6. svp67 Сегодня, 08:39
    но "обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины".
    С этим не кто не спорит, спорят КАК это должно произойти. Через ДОГОВОРЕННОСТЬ между гражданами Украины или силовым путем, когда одна часть просто "зачистит" другую. Так чему помогут "миротворцы"?
    svp67
    1. Громобой Сегодня, 11:12
      Цитата: svp67
      Так чему помогут "миротворцы"?

      Они хотят взять под контроль украино-российскую границу в районе Новороссии и тем самым изолировать мятежный регион от нашей помощи.Только в этом случае ВСУ могут надеяться сломить сопротивление и одержать военную победу в зоне АТО(или как сейчас это называется).Возможно,что для прикрытия "ввода миротворцев" НАТО одновременно начнёт переброску тяжёлого вооружения и штабов в зап. и центр. районы Украины под видом обучения украинских солдат.
      Возможно,что задействуют второстепенные направления,а именно разожгут Приднестровский конфликт и обострят натиск на Сирию и ещё пару мест не менее чувствительных и значимых для России.Но это уже самый худший сценарий:если политический процесс окончательно зайдёт в тупик и Москва поставит жёсткий ультиматум,что не позволит изолировать от себя Новороссию и будет защищать людей там проживающих как своих,всеми имеющимися средствами...А это чревато стремительным выходом нашей армии на линию Днепра как минимум,вот для этих целей НАТО и будет пытаться подпереть украинский фронт своими армейскими батальонами,чтобы сковать наш маневр в случае эскалации конфликта.Но повторяю,что это самый худший сценарий и я надеюсь ,что наша дипломатия найдёт срединный путь,чтобы и статус республик не изменить и не допустить полномасштабной войны.А окончательно признать и зафиксировать свободу той земли мы не можем.Слишком там всё переплетено и напоминает "Гордиев узел",а как рубить...это ведь славяне которых нацисты гонят на убой.
      Громобой
  7. федоров Сегодня, 08:39
    Пусть трындит. Никто их туда не пустит. Перестреляют если что. Я даже знаю мужика, который в этом поможет. Фамилия то ли на П ..или Ш начинается.
    федоров
    1. Rusland Сегодня, 08:44
      Толи на Н и У заканчивается.
      Rusland
  8. 1536 Сегодня, 08:43
    Фашистская нечисть активизировалась.
    1536
  9. кедр Сегодня, 09:09
    Надеюсь, дураков не найдётся пустить этих козлов в донецкий огород...
    кедр
    1. Балу Сегодня, 09:36
      Цитата: кедр
      Надеюсь, дураков не найдётся пустить этих козлов в донецкий огород...

      Еще не известна реакция Бундестага на эти страшилки. Не мешало бы пугануть санкциями и фрицев.
      Балу
  10. groks Сегодня, 09:22
    Напрягают слова "оккупация" и "целостность". Это в подтверждение версии Порошенко о том, что там присутствует наша армия. И кранты республикам. Если ООН примет, то однозначно кранты. А в ООН рулят САСШ.
    Чего это немцы обострились? Какие у них там интересы всплыли?
    groks
    1. амурец Сегодня, 12:03
      Цитата: groks
      Чего это немцы обострились? Какие у них там интересы всплыли?

      Криворожская руда, никопольский марганец, западноукраинский бук и ещё куча "печенюшек."
      амурец
  11. Бивень Сегодня, 09:37
    Опять Украина услышит "Яйко,млеко гуд..!!"
    Не будет этого господа , там будут наши "миротворцы"..

    И думаю уже скоро...
    Бивень
  12. Балу Сегодня, 09:38
    Цитата: groks
    Чего это немцы обострились? Какие у них там интересы всплыли?

    У них тоже ВПК в частных руках, все хотят кушать. Опять таки Северный поток кому-то нужен, кому-то нет.
    Мея больше напрягла вчерашняя весть от Альфа банка. Он уже пытался подмять под себя уралвагонзавод. А ведь это все было предсказуемо и ожидаемо, учитывая биографию и национальность владельцев банка.
    Балу
  13. Zomanus Сегодня, 09:47
    Если это будет без присутствия России-то нафиг.
    Проходили это в Косово, где эти войска ООН
    просто наблюдали за тем, как сербов вырезают.
    Так что либо представители РФ, либо эти войска признаются оккупантскими.
    Блин, все больше напоминает "Эпоху мертворожденных"...
    Zomanus
  14. rotmistr60 Сегодня, 09:50
    миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса; Германия и Франция будут работать с целью введения "реальной миротворческой миссии".
    Здесь напрашивается только одно - а не пошли бы немцы вместе с французами куда подальше. "Гаранты" безвольные документы подписывали, стучали себя пяткой в грудь, а итог нулевой. Теперь, зная что Россия категорически против такого варианта решили потягаться с нами. И те и другие биты в свое время российским солдатом, но на пользу это, как видно не пошло.
    rotmistr60
  15. Немезида Сегодня, 09:51
    НАТО продолжает пытаться пропихнуть на Донбасс косовский сценарий...с геноцидом сербов,только сейчас жертвой геноцида,в очередной раз,по их сценарию,должны стать русские...
    Немезида
  16. ibn.shamai Сегодня, 10:59
    На всю территорию Донбасса окупированную Киевом! Донбасс НЕ Укроина! tongue
    ibn.shamai
  17. askort154 Сегодня, 12:14
    Спохватились немцы (лидеры в ЕС). Видя, что их "наставник" США, полностью проигрывают на всех стратегических площадках : на БВ ( Иран, Турция, Ирак, Сирия, Ливия). В зоне АТР (Китай,С.Корея, Филиппины и Индонезия ), а также Афганистан, Пакистан и Индия.
    Сейчас начнётся раздрай в ЕС за лидерство, между Францией и Германией ( англичане уже не в счёт) Всё возвратится на круги своя, бывшего Старого Света. А роль России во всех регионах, будет только усиливаться.yes
    askort154
  18. Alex Nevs Сегодня, 12:30
    Целостность ЮГОСЛАВИИ где, идиёта кусок?
    Alex Nevs
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