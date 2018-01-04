Дальняя авиация ВКС пополнится шестью модернизированными ракетоносцами

В 2017 году дальняя авиация пополнилась тремя модернизированными самолетами. В 2018 году в состав дальней авиации планируется поступление еще шести модернизированных стратегических ракетоносцев

Дальняя авиация Воздушно-космических сил России пополнится шестью модернизированными ракетоносцами в 2018 году, сообщает в четверг Минобороны РФ.— сказано в сообщении.Общий налет в дальней авиации в 2017 составил более 20 тысяч часов, добавили в департаменте. Средний налет на экипаж - более 120 часов.В течение 2017 года экипажи дальней авиации приняли участие в учениях "Запад-2017", "Боевое содружество-2017", совместном учении стран ОДКБ и других мероприятиях боевой подготовки. Летчики авиационных частей дальней авиации выполняли вылеты на воздушное патрулирование в акваториях Черного, Балтийского, Каспийского, Баренцева морей, Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов. За пять лет стратегическими ракетоносцами выполнено 178 полетов на воздушное патрулирование.Для выполнения задач в Сирийской Арабской Республике привлекались стратегические самолеты Ту-160, Ту-95МС с применением высокоточного оружия и модернизированные самолеты Ту-22М3 с применением авиационных бомб.