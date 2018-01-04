12:47 04 января

Дальняя авиация ВКС пополнится шестью модернизированными ракетоносцами

Дальняя авиация Воздушно-космических сил России пополнится шестью модернизированными ракетоносцами в 2018 году, сообщает в четверг Минобороны РФ.

В 2017 году дальняя авиация пополнилась тремя модернизированными самолетами. В 2018 году в состав дальней авиации планируется поступление еще шести модернизированных стратегических ракетоносцев
— сказано в сообщении.

Дальняя авиация ВКС пополнится шестью модернизированными ракетоносцами



Общий налет в дальней авиации в 2017 составил более 20 тысяч часов, добавили в департаменте. Средний налет на экипаж - более 120 часов.

В течение 2017 года экипажи дальней авиации приняли участие в учениях "Запад-2017", "Боевое содружество-2017", совместном учении стран ОДКБ и других мероприятиях боевой подготовки. Летчики авиационных частей дальней авиации выполняли вылеты на воздушное патрулирование в акваториях Черного, Балтийского, Каспийского, Баренцева морей, Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов. За пять лет стратегическими ракетоносцами выполнено 178 полетов на воздушное патрулирование.

Для выполнения задач в Сирийской Арабской Республике привлекались стратегические самолеты Ту-160, Ту-95МС с применением высокоточного оружия и модернизированные самолеты Ту-22М3 с применением авиационных бомб.


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Комментарии 23

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  1. Vard Сегодня, 09:37
    Броня крепка и танки наши быстры... Что радует... наши новости конкретны... так сказать железо... а вот с другой стороны кроме фейков последнее время почти ни чего нет...
    Vard
    1. 210окв Сегодня, 09:41
      Пусть количество посадок равняется с количеством взлетов.Удачи вам,дальнобои.
      210окв
    2. 79807420129 Сегодня, 10:19
      Ну красавец же.
      79807420129
  2. nik-karata Сегодня, 09:38
    Вся новость про дальнюю авиацию. Снимок выложили Ту-160, а он, насколько я знаю - стратег. Или - или. Как в мультфильме "Следствие ведут колобки" - или что-то случилось, или одно из двух. request
    nik-karata
    1. Vard Сегодня, 09:40
      А чего не так...
      Vard
      1. nik-karata Сегодня, 09:42
        На мой взгляд перепутать (или сравнить) дальнюю авиацию со стратегической, так же, как перепутать (или сравнить) Ладу Весту и Лэнд Круизер 200. Ну или провести краш-тэст Матиза с танком...
        nik-karata
        1. Герман Сегодня, 09:46
          В России стратегическая авиация традиционно называется дальней.
          Герман
          1. Vard Сегодня, 09:47
            Трудности перевода похоже...
            Vard
        2. seregatara1969 Сегодня, 10:05
          ненужно царапать краску на танке
          seregatara1969
        3. Piramidon Сегодня, 10:24
          Цитата: nik-karata
          На мой взгляд перепутать (или сравнить) дальнюю авиацию со стратегической, так же, как перепутать (или сравнить) Ладу Весту и Лэнд Круизер 200. Ну или провести краш-тэст Матиза с танком...

          В составе ВС не было полков с названием "стратегический", а были только "дальние" или "тяжелые", в которые входили "стратеги". Я лично служил в дальнем разведывательном (Ту-95РЦ) с нами на аэродроме базировался дальний противолодочный (Ту-142). Бомберы входили в "тяжелые" полки и дивизии, и подчинялись командующему ДАЛЬНЕЙ авиации. Так что, не нужно возмущаться, и то и другое название вполне корректны.
          Piramidon
          1. nik-karata Сегодня, 11:37
            Да я вовсе не возмущаюсь. Вам отдельное спасибо. hi
            nik-karata
    2. pvv113 Сегодня, 09:58
      В Дальней авиации стоят и дальние, и стратегические самолеты
      pvv113
  3. Бивень Сегодня, 09:41
    Отличная новость! Показали они себя в Сирии и т.д. на отлично! Красивые машины и грозные..
    Бивень
  4. Zomanus Сегодня, 09:51
    Вот это правильно.
    Стратеги всегда должны быть самыми лучшими по всем параметрам.
    Zomanus
  5. федоров Сегодня, 10:00
    Страшно вспоминать, как в Узине (украина,кто не знает) стратеги резали, мой батя даже забухал, связи нет с Дальним Востоком..Икорки - рыбки никто не доставит. Шутка.
    Ну сейчас рад за Россию, со скрипом , но возрождается мощь.И по моему конкретная.
    федоров
  6. Хаджи Мурат Сегодня, 10:02
    для нашей куцей ДА очень большое пополнение
    Хаджи Мурат
  7. коноправ Сегодня, 10:04
    И вот какая мысль посетила - ТУ- 160 это ракетоносец 20 века, но в 20 веке был создан ракетоносец 21 века - " СОТКА". Может быть начать производить для дальней авиации "Сотку", для решения задач " стратегического назначения"?
    коноправ
    1. федоров Сегодня, 10:32
      Вы бы еще Мясищева вспомнили..Он Туполеву "дорогу" проложил. Все разработки к нему в КБ ушли.
      федоров
      1. коноправ Сегодня, 10:43
        Ха! Как я могу вспомнить то чего небыло - я незнаком ни с Мясищевым , ни с Туполевым.
        коноправ
  8. seregatara1969 Сегодня, 10:07
    пусть и всего шесть - но они сильнее и умнее прежних! пока шесть
    seregatara1969
  9. федоров Сегодня, 10:18
    Давно забытое, но помнить надо
    федоров
  10. Геркулесыч Сегодня, 11:54
    Поживем -увидим! А так я только "за "! good
    Геркулесыч
  11. tchoni Сегодня, 11:55
    На картинке нарисовали Ту160, по факту перелицуют несколько штук ту95 и ту 22 м3... и усе...
    tchoni
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