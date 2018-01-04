Германия усомнилась в необходимости поставок летального оружия Украине

Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь решению конфликта, но мы все-таки довольно далеко, мы отдалены от этого конфликта

Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ей террористов

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что сомневается в том, что поставки летального оружия Украине смогут помочь в разрешении конфликта на востоке страны. Об этом сообщает УНИАН.— сказал он.Габриэль отметил, что Германия «находится в определенной безопасности», а Украина, «с точки зрения обороны», рассматривает вопрос поставок ей летального оружия иначе.Ранее в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Украине, будет использовано исключительно в «случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований» на востоке страны.— сказал Климкин. При этом он заверил, что оружие не будет использоваться в атакующих действиях.О намерениях начать поставки летального оружия Киеву Вашингтон заявил в середине декабря. В частности, США предоставят украинским военным современные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Канада также внесла Украину в список стран, которым будет продавать летальное вооружение. В МИД России убеждены, что Канада и США своими действиями разжигают конфликт в Донбассе.