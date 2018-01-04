01:12 05 января

Германия усомнилась в необходимости поставок летального оружия Украине

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что сомневается в том, что поставки летального оружия Украине смогут помочь в разрешении конфликта на востоке страны. Об этом сообщает УНИАН.

Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь решению конфликта, но мы все-таки довольно далеко, мы отдалены от этого конфликта
— сказал он.

Германия усомнилась в необходимости поставок летального оружия Украине



Габриэль отметил, что Германия «находится в определенной безопасности», а Украина, «с точки зрения обороны», рассматривает вопрос поставок ей летального оружия иначе.

Ранее в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Украине, будет использовано исключительно в «случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований» на востоке страны.

Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ей террористов
— сказал Климкин. При этом он заверил, что оружие не будет использоваться в атакующих действиях.

О намерениях начать поставки летального оружия Киеву Вашингтон заявил в середине декабря. В частности, США предоставят украинским военным современные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Канада также внесла Украину в список стран, которым будет продавать летальное вооружение. В МИД России убеждены, что Канада и США своими действиями разжигают конфликт в Донбассе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 31

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  1. 32363 Вчера, 12:00
    жирный индюк надувает щёки и делает важный вид
    32363
    1. Комментарий был удален.
    2. катана Вчера, 12:29
      Цитата: 32363
      жирный индюк надувает щёки и делает важный вид

      Вам даже министр иностранных дел ФРГ не по нраву,а ведь чувачок выступает с российских позиций ,ведь чувачок то вещает ,что Германия "находится в определенной безопасности" и "мы отделены от этого конфликта"!Обычная позиция хатаскрайника - не только в Украине бывают такие.Следуя логике мистера Габриеля - пусть там все быльем порастет ,но это нас не касается ,от нас конфликт далек ,Украина нас прикрывает.Это не мышление лидера ЕС,это мышление селюка !
      катана
      1. фигвам Вчера, 13:58
        но мы все-таки довольно далеко, мы отдалены от этого конфликта
        — сказал он.

        Мы всего лишь дали гарантии не свержения Януковича, а потом вмешались во внутренние дела окраины и участвовали в гос.перевороте, а теперь давим санкциями Россию.
        Ушлёпки.
        фигвам
      2. GRF Вчера, 16:47
        Цитата: катана
        Цитата: 32363
        жирный индюк надувает щёки и делает важный вид

        Вам даже министр иностранных дел ФРГ не по нраву,а ведь чувачок выступает с российских позиций ,ведь чувачок то вещает ,что Германия "находится в определенной безопасности" и "мы отделены от этого конфликта"!Обычная позиция хатаскрайника - не только в Украине бывают такие.Следуя логике мистера Габриеля - пусть там все быльем порастет ,но это нас не касается ,от нас конфликт далек ,Украина нас прикрывает.Это не мышление лидера ЕС,это мышление селюка !

        Ну, раз вас украина прикрывает, то вы в не реальной безопасности...

        И где это вы про российскую позицию увидели?
        Не с ними счас, не значит с нами!

        Ну хоть вам мужик нравится, рад за вас...
        GRF
      3. Orionvit Вчера, 19:28
        Цитата: катана
        чувачок выступает с российских позиций

        Никогда у них не будет Российских позиций. Не надо обольщаться, они всегда были и остаются врагами, что постоянно подтверждают своими словами и действиями.
        Orionvit
        1. Серега82 Вчера, 23:23
          Они всегда будут не вашими врагами ,а вашими "партнёрами",которые вас будут пинать,презирать,гнобить санкциями,подвергать дескриминации во всех сферах жизни,даже в спорте,а вы всегда будете "сожалеть" и надеяться на то,что когда нибудь вас поймут ,снимут санкции и начнут уважать.Не надейтесь,уважают сильных и смелых,а вы такими уже не являетесь!
          Серега82
          1. mig29mks Вчера, 23:42
            Оттягиаем горячую фазу конфликта как можем! Закончим перевооружение,усилимся ,вот тогда и посмотрим. Одним против всей шоблы западной пока рано!
            mig29mks
  2. No pasaran Вчера, 12:02
    но мы все-таки довольно далеко, мы отдалены от этого конфликта
    — сказал он.
    Как это по-немецки.Прагматизм.
    No pasaran
    1. катана Вчера, 12:30
      Цитата: No pasaran
      но мы все-таки довольно далеко, мы отдалены от этого конфликта
      — сказал он.
      Как это по-немецки.Прагматизм.

      Это не прагматизм - это позор.Так выражаться может обычный жлоб где то в сельской глубинке любой страны,а не министр иностранных дел ведущей страны ЕС.
      катана
      1. APASUS Вчера, 12:53
        Цитата: катана
        Это не прагматизм - это позор.Так выражаться может обычный жлоб где то в сельской глубинке любой страны,а не министр иностранных дел ведущей страны ЕС.

        Сейчас они еще построят Северный поток-2 и будут всем упорно советовать ,а если кто не поймет......Так что прагматизма в его речах больше чем вам кажется.Германия подминает под себя союзников экономически и прекрасно помнит чем кончилась последняя авантюра Гитлера.
        Это жлобы типа Порошенко,Туска,Грибынеотпускайте до сих пор верят что американские солдаты будут защищать Европу своими солдатами ,в прочем и вы тоже в это верите ,судя по тексту
        APASUS
        1. Идущий Вчера, 12:59
          Запад никогда не думал о благополучии других , они решают только свои проблемы и желательно за чужой счет.
          Идущий
        2. катана Вчера, 13:04
          Цитата: APASUS
          Цитата: катана
          Это не прагматизм - это позор.Так выражаться может обычный жлоб где то в сельской глубинке любой страны,а не министр иностранных дел ведущей страны ЕС.

          Сейчас они еще построят Северный поток-2 и будут всем упорно советовать ,а если кто не поймет......Так что прагматизма в его речах больше чем вам кажется.Германия подминает под себя союзников экономически и прекрасно помнит чем кончилась последняя авантюра Гитлера.
          Это жлобы типа Порошенко,Туска,Грибынеотпускайте до сих пор верят что американские солдаты будут защищать Европу своими солдатами ,в прочем и вы тоже в это верите ,судя по тексту

          Европа должна защищать себя сама,а этот жлоб пытается отсидеться за спиной украинских парней.Ничего,кроме чувства брезгливости,такое поведение не вызывает.Я уверен,что вы сами,русские,не захотели бы иметь таких "союзников",да и сейчас иногда пописываете - а где наши союзнички в Сирии?А они руководствуются известным принципом,который и выложил министр иностранных дел ФРГ - моя хата с краю.
          катана
          1. GRF Вчера, 16:56
            Германская хата не скраю европы, а в центре!
            Откройте карту - географическую, психологическую.
            И когда подтираются другими, обычно не брезгуют, цивилизацияс...
            GRF
          2. Orionvit Вчера, 19:40
            Цитата: катана
            Европа должна защищать себя сама

            Можно узнать, от кого? Кто являлся, и является по вашему, врагом Европы? Россия? laughing Главным врагом Европы (западного мира), всегда была сама Европа, которая постоянно скидывает свои проблемы на соседей в виде войн и революций, и потом же ищет крайних в своих же противоречиях. Смею напомнить, что Европа объединялась уже не раз, и всегда только для войны с Россией. Правда быстро забывают, чем это для них заканчивалось.
            Orionvit
  3. частное лицо Вчера, 12:04
    Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ей террористов
    Ну что уж так скажи прямо дайте нам ну дайте и мы порвём Россию.
    частное лицо
  4. Геркулесыч Вчера, 12:10
    Ага, а сами небось готовы, если им заплатят , хоть батальон танков "Леопард 1"сбагрить туда! Немцы не были бы собой, если и как американцы не пытались извлечь из этой войны выгоды для себя.
    Геркулесыч
  5. Вождь краснокожих Вчера, 12:15
    А в других новостях он другое писал и других комментариев заслужил.... angry
    Вождь краснокожих
  6. Masya Masya Вчера, 12:23
    но мы все-таки довольно далеко, мы отдалены от этого конфликта
    мне нравится, типа я не я и лошадь не моя.... сами разбирайтесь... а штаты "близкоооооо"... им вообще, по этой логике, по барабану должно быть, нет ведь лезут и лезут...
    Masya Masya
    1. катана Вчера, 12:45
      Цитата: Masya Masya
      но мы все-таки довольно далеко, мы отдалены от этого конфликта
      мне нравится, типа я не я и лошадь не моя.... сами разбирайтесь... а штаты "близкоооооо"... им вообще, по этой логике, по барабану должно быть, нет ведь лезут и лезут...

      Вот поэтому Штаты и лидер Западного мира,а Германия докатилась до уровня деревенского селюка благодаря высказываниям этого "министра".С уважением никто в мире после слов министра иностранных дел ФРГ к Германии не отнесется ,ни с вашей стороны ,ни с украинской.Я уже убеждаюсь,что комментарии форумчан о том,что немцы на сегодняшний день есть кастрированная нация соответствуют истине.
      катана
      1. allaykbar Вчера, 15:39
        Рамзик тебе не надоело еще тут чушь писать?

        Ты давно себя от селюков отделил?
        allaykbar
  7. svp67 Вчера, 12:26
    Германия усомнилась в необходимости поставок летального оружия Украине
    Для Украины это МЕЛОЧИ. Главное для неё, что бы Германия не усомнилась в необходимости её существования. А оружие США, Канада, Болгария, Прибалтика поставят....
    svp67
  8. Лексус Вчера, 12:37
    Давно уже пора озаботиться судьбой неандертальских борцов за свободу в Германии и предложить им помощь поставками летального оружия. И вообще, там беженцев угнетают - им приходится насиловать страшных немецких фрау!
    Лексус
    1. Orionvit Вчера, 19:45
      Цитата: Лексус
      им приходится насиловать страшных немецких фрау

      Ну почему сразу страшных. Есть немки очень даже ничего, правда в малых количествах, не то что у нас. Мамонт зачётный, а всё думаю, что такое это "летальное оружие"? А оно оказывается эвон какое. laughing
      Orionvit
  9. tralmaster. Вчера, 12:52
    А у вас кто спрашивать то будет. Вассалы не для этого существуют что бы говорить против хозяина. Где же ваша гордость то господа немцы, ???????
    tralmaster.
    1. катана Вчера, 13:05
      Цитата: tralmaster.
      А у вас кто спрашивать то будет. Вассалы не для этого существуют что бы говорить против хозяина. Где же ваша гордость то господа немцы, ???????

      Вы полностью правы - у них нет гордости .
      катана
  10. samarin1969 Вчера, 13:04
    Боится, херр Зигмар, что новый виток войны вернётся бумерангом на фатерлянд. Всего-то надо было в феврале 2014-го настоять на подписанных Януковичем гарантиях власти до 1 сентября.
    Даже сильно деградировавшая "элита РФ" вряд ли решится откровенно слить Донбасс. Значит будет - "принуждение к миру". И Германии придется разрывать экспортные и импортные контракты с РФ, втягиваться в строительство военной инфраструктуры у границ РФ, принимать беженцев, раненных из Восточной Европы. ...
    п.с. вряд ли грядущая война на Украине улучшит состояние финансов ЕС.
    samarin1969
  11. Altona Вчера, 13:43
    Цитата: samarin1969
    Даже сильно деградировавшая "элита РФ" вряд ли решится откровенно слить Донбасс. Значит будет - "принуждение к миру". И Германии придется разрывать экспортные и импортные контракты с РФ, втягиваться в строительство военной инфраструктуры у границ РФ, принимать беженцев, раненных из Восточной Европы. ..

    ------------------------------------------
    Такое впечатление, что сольет со временем. А вообще, это уже не наша элита. В этом надо открыто себе признаться. Собчак оказывается вышла замуж за израильское гражданство Виторгана, у одного сенатора сын закончил военный колледж в США, наши "положившие жизнь" спортсмены едут в Пхеньчхан, несмотря на санкции. Разве это достойно великой страны?
    Altona
  12. ушкуйник Вчера, 13:51
    "...но мы все-таки довольно далеко, мы отдалены от этого конфликта" Эх, Зигмар, Зигмар! Для напряженной дубины нет проблем с преодолением расстояний, единицей измерения которых является, упомянутая Вами: " но мы все-таки довольно далеко отдалены".
    ушкуйник
  13. SCHMEL Вчера, 16:15
    МИД России убеждены, что Канада и США своими действиями разжигают конфликт

    Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что сомневается





    SCHMEL
  14. Комментарий был удален.
  15. belleu Вчера, 20:43
    Можно подумать,что ихнее мнение США интересует.И что они могут поставить,у самих ни чего нет.У Асада в 10 раз больше вооружения чем у Германии.Если бы не США они бы давно нам бы платили контрибуцию по новому.А там еще по новому.
    belleu
  16. LeonidL Сегодня, 00:34
    Германия вспомнила, что уже дважды поставляла оружие врагам России. В Гражданскую - Скоропатьскому и Краснову, в Отечественную - ОУН-УПА, власовцам и прочей нечисти ... Вспомнили, почесали репу и решили в третий раз не стоит пробовать.
    LeonidL
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