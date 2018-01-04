Додон обратился в Конституционный суд из-за запрета российских новостных программ

Повторно заявляю о своей позиции по так называемому закону о борьбе с пропагандой. На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и так далее

Президент Молдавии Игорь Додон вновь отклонил принятый парламентом закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России.Молдавский лидер также заявил, что попросил Конституционный суд рассмотреть положения данного документа.— написал Додон в Facebook.Он добавил, что этот документ вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве.В конце декабря парламент Молдавии повторно принял ранее отклоненный президентом закон о борьбе с "иностранной пропагандой".Документ запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала). При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.В Молдавии президент противостоит парламентскому большинству и правительству, настаивая на сближении с Россией. Он блокирует инициативы проевропейских властей, при этом его предложения не находят поддержки среди депутатов, передает РИА Новости