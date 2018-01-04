01:11 05 января

Додон обратился в Конституционный суд из-за запрета российских новостных программ

Президент Молдавии Игорь Додон вновь отклонил принятый парламентом закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России.

Молдавский лидер также заявил, что попросил Конституционный суд рассмотреть положения данного документа.

Додон обратился в Конституционный суд из-за запрета российских новостных программ



Повторно заявляю о своей позиции по так называемому закону о борьбе с пропагандой. На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и так далее
— написал Додон в Facebook.

Он добавил, что этот документ вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве.

В конце декабря парламент Молдавии повторно принял ранее отклоненный президентом закон о борьбе с "иностранной пропагандой".

Документ запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала). При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.

В Молдавии президент противостоит парламентскому большинству и правительству, настаивая на сближении с Россией. Он блокирует инициативы проевропейских властей, при этом его предложения не находят поддержки среди депутатов, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 45

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  1. No pasaran Вчера, 13:22
    Конституцию меняй,а то так и останешься "свадебным генералом" в своей стране,где власть другим принадлежит,не Президенту,всенародно избранному.
    No pasaran
    1. Комментарий был удален.
    2. Alex_Rarog Вчера, 13:28
      Ох и тяжко же ему приходится... Силы и здоровья ему....
      Alex_Rarog
      1. xetai9977 Вчера, 14:11
        А кто Додон вообще? Он по сути никто и звать его никак! Отобрали последние полномочия. Теперь сидит и строчит в соцсетях.
        xetai9977
        1. avt Вчера, 15:20
          Цитата: xetai9977
          А кто Додон вообще?
          Додон -НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛДАВСКИЙ политик , пытающийся всеми силами сохранить вновь народившуюся при распаде СССР национальную республику Молдова . Не просто как суверенное государство , а государство вообще. От растворения его в кислоте под названием Румыния.Примерно как если бы Азербайджан ликвидировать и передать вас со всеми чады и домочадцы в Турцию , вот всех , со всеми потрохами и забыть , как страшный сон, само словосочетание -государство Азербайджан. Так понятно ? bully

          Цитата: xetai9977
          Он по сути никто и звать его никак!

          Если бы это было именно так , то его бы не плющили с такой силой Клнечнл после 1991 Пушкин это только НАШЕ всё , но тем не менее
          Перед тобой не стану я лукавить;
          Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
          Не войском, нет, не польскою помогой,
          А мнением; да! мнением народным.
          Димитрия ты помнишь торжество
          И мирные его завоеванья,
          Когда везде без выстрела ему
          Послушные сдавались города,
          А воевод упрямых чернь вязала?
          Ты видел сам, охотно ль ваши рати
          Сражались с ним; когда же? при Борисе!
          А нынче ль?..
          avt
          1. ozia Вчера, 23:48
            Глопое сравнение. Турки и азербайджанц два разных народа. Румыния же сформирована средневековыми государствами Молдова и Мунтения. Нынешняя Молдова всеволиш кусочек от того государства окупированный Росией в 1812. Не пишите то чего не знаете.
            ozia
        2. APASUS Вчера, 15:44
          Цитата: xetai9977
          А кто Додон вообще? Он по сути никто и звать его никак! Отобрали последние полномочия. Теперь сидит и строчит в соцсетях.

          Он индикатор права на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения .С которыми пришла новая власть и потянула Молдову в центр "Свободного мира ".Попытка попасть в свободный мир идет старым совковым способом ,через цензуру и репрессии!
          APASUS
      2. 210окв Вчера, 15:37
        Наивный человек..А наши похоже его кинули..Тут же выборы на носу,некогда..
        Цитата: Alex_Rarog
        Ох и тяжко же ему приходится... Силы и здоровья ему....
        210окв
    3. Hoc vince Вчера, 13:29
      С таким же успехом он мог обратиться в КС Румынии.
      Hoc vince
    4. Бивень Вчера, 13:31
      Додон ,не сдавайся Россия за тебя..!

      Пусть лают шавки западные ..
      Бивень
      1. Идущий Вчера, 13:34
        Цитата: No pasaran
        Конституцию меняй,а то так и останешься "свадебным генералом" в своей стране,где власть другим принадлежит,не Президенту,всенародно избранному.


        Пока не дадут , надежда только на новые парламентские выборы.
        Идущий
    5. сибиралт Вчера, 14:10
      А слабо Додону их конституционный суд всем составом отправить на кичу за принятие антиконституционного решения, равному учинению государственного переворота? am
      сибиралт
      1. 79807420129 Вчера, 14:18
        Цитата: сибиралт
        А слабо Додону их конституционный суд всем составом отправить на кичу за принятие антиконституционного решения, равному учинению государственного переворота

        К сожалению Олег слабо request Разве свадебный генерал может стукнуть кулаком?Он может только щеки надувать,ну или сам переворот устроить и только тогда изменить конституцию. hi
        79807420129
      2. Бивень Вчера, 15:40
        Цитата: сибиралт
        А слабо Додону их конституционный суд всем составом отправить на кичу за принятие антиконституционного решения, равному учинению государственного переворота?

        Когда войска введем...Иначе никак ! Слишком все запущено в политике..
        Бивень
        1. lis-ik Вчера, 22:22
          Цитата: Бивень
          Цитата: сибиралт
          А слабо Додону их конституционный суд всем составом отправить на кичу за принятие антиконституционного решения, равному учинению государственного переворота?

          Когда войска введем...Иначе никак ! Слишком все запущено в политике..

          Михан, ты что ли?
          lis-ik
      3. 210окв Вчера, 15:41
        Да слабо.Это все равно что котенку дать затрещину уличному хулигану.
        Цитата: сибиралт
        А слабо Додону их конституционный суд всем составом отправить на кичу за принятие антиконституционного решения, равному учинению государственного переворота? am
        210окв
    6. просто экспл Вчера, 14:11
      так и Вы тоже попробуйте , после своего облома может придет мысль что "скоро сказка сказывается , да не скоро дело делается" ибо трындеть не мешки таскать и ему ограничили все , в том числе и право менять конституцию.
      по сути у него только один выход , это государственный переворот . выводить людей на улицы , арестовывать парламент и плахотнюка , последнего лучше вообще повесить .
      просто экспл
      1. Бивень Вчера, 16:28
        Цитата: просто экспл
        по сути у него только один выход , это государственный переворот . выводить людей на улицы , арестовывать парламент и плахотнюка , последнего лучше вообще повесить .

        Нет уж "господа ",не дождетесь ! все будет проще и демократично ..хе хе!
        Бивень
        1. lis-ik Вчера, 22:23
          Цитата: Бивень
          Цитата: просто экспл
          по сути у него только один выход , это государственный переворот . выводить людей на улицы , арестовывать парламент и плахотнюка , последнего лучше вообще повесить .

          Нет уж "господа ",не дождетесь ! все будет проще и демократично ..хе хе!

          Точно это Михан, а я думал, а где ..хе хе?
          lis-ik
  2. Александр 3 Вчера, 13:23
    И один в поле воин.
    Александр 3
    1. Геркулесыч Вчера, 13:30
      Надолго ли? sad Без существенной поддержки, его быстро "сьедят , Молдавию насильно впихнут в Румынию, изгнав или ликвилировав всех кто против такого поворота событий.
      Геркулесыч
      1. Бивень Вчера, 14:12
        Цитата: Геркулесыч
        Надолго ли? sad Без существенной поддержки, его быстро "сьедят , Молдавию насильно впихнут в Румынию, изгнав или ликвилировав всех кто против такого поворота событий.

        Это мы еще посмотрим ..! Российская империя имеет такое свойство ,периодически возрождаться с каждым разом все больше территорий охватывая под свое влияние..Идет очередная волна возрождения !
        Бивень
      2. doka Вчера, 19:14
        не впихнут преднестровье есть там проживает до 200тысяч молдован долеко не прорумынских
        doka
  3. Вождь краснокожих Вчера, 13:25
    Спекся царь-Додон... Можно сбрасывать со счетов...
    Вождь краснокожих
  4. Горный стрелок Вчера, 13:26
    Ох, "затопчет" Плохотнюк Додона. Давят по всем позициям, целенаправлено. Если народ не встанет против "румынизации", так и схавает Румыния Молдову. И не поморщится.
    Горный стрелок
  5. Геркулесыч Вчера, 13:27
    Молдавию от насильственной румынизации спасет только переворот с разогоном парламента , и пересмотром конституции республики, в сторону усиления власти президента.
    Геркулесыч
  6. moskowit Вчера, 13:28
    Хоть и носит фамилию сказочного персонажа царя, созданного гением Пушкина, но не царь, не царь... Так...Декоративная фигура....
    moskowit
  7. Серый брат Вчера, 13:29
    Додона уволят скоро.
    Серый брат
    1. Masya Masya Вчера, 14:06
      Цитата: Серый брат
      Додона уволят скоро.

      Петушок спорхнул со спицы,
      К колеснице полетел
      И царю на темя сел,
      Встрепенулся, клюнул в темя
      И взвился... и в то же время
      С колесницы пал Дадон —
      Охнул раз, — и умер он. wink вопрос в другом, сколько он ещё потрепыхается?
      Masya Masya
      1. Бивень Вчера, 15:43
        Цитата: Masya Masya
        вопрос в другом, сколько он ещё потрепыхается?

        Посмотрим, а так вообще то , войска будем наращивать в том направлении ..ВДВ(без опозновательных знаков)))))
        Бивень
  8. askort154 Вчера, 13:59
    Внимание ! Сайт ВО подвергся кибер атаки. Появился БОТ - " Аристарх Людвигович",
    зарегистрировавшийся 14.12.2017г. ( Львов или Польша). Мужики, не кормите бота ( тролля).
    Не вступайте в диалог, не ставте ему лайки. yes
    askort154
    1. Комментарий был удален.
      1. askort154 Вчера, 14:51
        Посмотрим, сколько ты-бот продержишься на этом сайте. Твоя задача понятна - троллить tongue сайт до 18 марта. Как показала практика, здесь тролли долго не живут. Таблетки тебе ещё понадобятся самому. angry
        askort154
    2. Бивень Вчера, 15:46
      Цитата: askort154
      Внимание ! Сайт ВО подвергся кибер атаки. Появился БОТ - " Аристарх Людвигович",
      зарегистрировавшийся 14.12.2017г. ( Львов или Польша). Мужики, не кормите бота ( тролля).
      Не вступайте в диалог, не ставте ему лайки. yes

      Кошак , я его порву ...! (просто воспоминания ))) Таких много развелось . увы..
      Бивень
  9. Агасфер Лукич Вчера, 14:00
    Так его же временно отстранили, или он из Ростова тоже обращается в суд? fellow
    Агасфер Лукич
    1. Captain Nemo Вчера, 17:00
      Отстранили от выполнения части обязанностей, которые нужны парламенту
      Captain Nemo
  10. DEZINTO Вчера, 14:25
    Кажется ему там вообще ничего не светит,....не слушают совсем..всем пофиг

    и Молдавия как одна знаменитая страна изо всех сил хочет ЕС, безвиз, НАТО и прочее.....
    DEZINTO
  11. мичман Вчера, 14:35
    В РФ должна быть программа по вводу во власть в полном объеме Президента Молдавии. Нельзя забывать, что рядышком там наша республика. Молдован давно надо призывать к порядку. Неужели нет добровольцев там все организовать, как сделали в Крыму, Южной Осетии, Абхазии, Донбассе, Луганске. В эту республику столько вложена труда русских. Неужели отдадим американцам?. Честь имею.
    мичман
  12. лысова Вчера, 14:45
    Павда всегда глаза колет, за то жёлтого пресняка валом.
    лысова
  13. Rusland Вчера, 15:14
    Вот действительно борец с ветряными мельницами, молодец, стойкий мужик.
    Rusland
  14. Дормидонт Вчера, 15:14
    Иными словами, Додон решил пожаловаться на прорумынский парламент непосредственно гражданам румынии. Одно слово - додон
    Дормидонт
  15. ВЕРЕСК Вчера, 15:51
    Наивный парень.Прорвётся?Сомнительно.Один молдаванин в поле не воин.
    ВЕРЕСК
  16. 16112014nk Вчера, 15:57
    Жаль человека. Россия далеко, сожрут его наглосакские шакалы.
    16112014nk
    1. Бивень Вчера, 16:16
      Цитата: 16112014nk
      Жаль человека. Россия далеко, сожрут его наглосакские шакалы.

      Ну Путин с ним не зря парад Победы принимал..! Шавки лают ,караван идет...
      Бивень
  17. Captain Nemo Вчера, 16:59
    Затопчут дядьку
    Captain Nemo
  18. doka Вчера, 19:22
    Не кто Дадона не затопчит побоятся до выборов он протянет, поддержку пмр он получил если что, а народ пусть смотрит на то что за парламент он избрал,Выберут пророссийский вектор пмр поддержит вплоть до обединения,
    doka
    1. ozia Сегодня, 00:08
      Додона не топчят потому что он из той же мафии которая сейчас официально провозгласила европейский вектор в Молдове. Сейчас не это главное. Главное то что сальдо России в торговых отношениях Молдовы всеволишь около 30% и продолжает стремительно падать трудами той же России. И это уже Додону не изменить. Если он прийдёт к власти, он всё равно ничего не поменяет.
      ozia
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