01:09 05 января

Альфа-банк отказался обслуживать оборонные предприятия из-за санкций

Один из крупнейших российских банков Альфа-банк уведомил отечественные оборонные предприятия, что перестает обслуживать их из-за санкций, сообщил первый зампред совета директоров финансовой компании Олег Сысуев.

Сысуев пояснил, что банк не собирается разом разрывать отношения с оборонкой, однако стремится сократить риски. По его словам, предприятия российского оборонного комплекса составляли основную часть кредитного портфеля банка.

Альфа-банк отказался обслуживать оборонные предприятия из-за санкций



Ранее о сужении клиентской базы рассказал акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман – его интервью было опубликовано в Forbes 29 декабря. Фридман сообщил, что из-за ограничительных мер Альфа-Банк отказался от обслуживания оборонных предприятий. При этом он отметил, что банк никогда не имел проблем, связанных с санкциями. Между тем в 2015 году банку пришлось закрыть отделение в Нью-Йорке из-за запрета американским компаниям инвестировать в российские акции.

Ранее "Коммерсант" писал, что из-за ужесточения американских санкций в России появится специализированный банк, который займется обслуживанием оборонно-промышленного комплекса. По данным издания, главным кандидатом стала Российская финансовая корпорация (РФК), принадлежащая "Рособоронэкспорту", который входит в "Ростех".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 232

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  1. Перейра Вчера, 14:11
    Вот и цена нашим банкирам.
    Да и наши ли они?
    Перейра
    1. Аристарх Людвигович Вчера, 14:12
      Проверка на частную "вшивость" крупнейшего в России частного банка "Альфа-банка" состоялась успешно! Причём, проверили не свои здесь, но "свои там". Значит стоит лишить этот частный банк ВСЕХ государственных клиентов. Чтобы вместе с "рисками" и финансы сократились...
      Аристарх Людвигович
      1. просто экспл Вчера, 14:14
        я вот думаю , а может и центробанку перестать обслуживать альфа банк из за санкций ?
        просто экспл
        1. allaykbar Вчера, 14:18
          баба с возу - кобыле легче. На место"А" придет другой банк и будет получать прибыль с операций. А в ВПК хорошие деньги. так что это решение сделает "А" меньше чем то, чем он является сейчас и видно это будет по объему средств в обороте

          Да и много себе позволяет "А" в последнее время, кончится скоро этот банк. На месте вкладчиков я бы насторожился и подыскал хорошее предложение в другом хранилище
          allaykbar
          1. Hoc vince Вчера, 14:36
            Статью нужно было назвать: "Альфа-банк присоединился к антироссийским санкциям".
            Hoc vince
            1. Pancir026 Вчера, 14:39
              Цитата: Hoc vince
              "Альфа-банк присоединился к антироссийским санкциям".

              Альфа-банк отказывается работать с оборонными предприятиями России. Отказывается из страха перед санкциями со стороны запада.
              И объявляет об этом владелец Альфа-шараги не где-нибудь, а в интервью журналу "Форбс". Типа, нас не трогайте, мы-то хорошие...
              Лично я объявляю бойкот всей этой шараге.
              Которая, между прочим, зарабатывает в России, в том числе и на мне. Бойкот их альфа-банку, альфа-страхованию, супермаркетам Окей и всем прочим шаражкам.

              На рынке достаточно приличных компаний и банков, вот им я готов и платить за услуги, и доверить свои деньги. А шарага пана Фридмана больше не получит лично от меня ни рубля. В том числе и его супермаркеты "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".
              Pancir026
              1. bulvas Вчера, 15:52
                Альфа-банк отказался обслуживать оборонные предприятия из-за санкций


                Забыли историю с Макаревичем?
                Надеюсь, слушатели - (клиенты банка) напомнят

                bulvas
              2. хрыч Вчера, 15:55
                Цитата: Pancir026
                мы-то хорошие...

                Объявить бойкот всей шайке и стереть улыбку wassat
                хрыч
              3. Ингвар 72 Вчера, 16:17
                Цитата: Pancir026
                супермаркетам Окей

                А продукты где тарить будете? wink
                А ключевые слова в статье -
                в 2015 году банку пришлось закрыть отделение в Нью-Йорке из-за запрета американским компаниям инвестировать в российские акции.
                А "наше" горячо любимое правительство продолжает хранить деньги страны в трежерис США.
                Ингвар 72
                1. Pancir026 Вчера, 16:45
                  Цитата: Ингвар 72
                  А продукты где тарить будете?

                  рядом прекрасный рынок.без ГМО и прочей химии.
                  Цитата: Ингвар 72
                  А ключевые слова в статье -
                  в 2015 году банку пришлось закрыть отделение в Нью-Йорке из-за запрета американским компаниям инвестировать в российские акции.

                  Угу..а как вам это"Решение, принятое "Альфа-банком", имеет смысл только в том случае, если оно направлено против коррупции в российском бизнесе. Но само по себе обслуживание предприятий ВПК не является коррупционной деятельностью или свидетельством контактов банкиров с Владимиром Путиным и его преступным окружением. Значит, дело в другом.

                  Я предполагаю, что речь идёт о досудебной сделке, в рамках которой руководство "Альфа-банка" передало Вашингтону информацию о неких коррупционных схемах, откатах, которые банк выплачивал предприятиям за возможность сидеть на гигантских денежных средствах, обеспеченных госбюджетом. Эти данные были переданы в обмен на гарантию неприкосновенности. Кроме того, "Альфа-банк", естественно, брал на себя обязательство выйти из коррупционных схем, прервав отношения с теми клиентами, которые по этим схемам работали. Только при таких обстоятельствах неожиданный шаг одного из самых крупных российских банков становится ясным и читаемым.

                  Более того, я готов предположить, что Пётр Авен и его соратники не одиноки. С высокой долей вероятности в спешном порядке заключаются и другие соглашения с бизнесменами из России, которые ради того, чтобы сохранить свои активы за рубежом, готовы вскрыть всю известную им коррупционную подноготную."https://life.ru/t/банки/1076056/cht
                  o_zhdiot_alfa-bank_poslie_kamingh-auta_aviena
                  Pancir026
                  1. Ингвар 72 Вчера, 17:20
                    Цитата: Pancir026
                    рядом прекрасный рынок.без ГМО и прочей химии.

                    Вы сами в это верите? Сейчас на рынке купить домашнюю свинину, не напичканую гормональными уколами нереально. А крупные супермаркеты серьёзно следят за качеством. request Другой вопрос, что им нужно ограничивать наценку и обеспечить доступ на полки мелким местным производителям.
                    Цитата: Pancir026
                    Я предполагаю

                    Мне кажется все гораздо проще. Большинство наших ВПК под санкциями, и кредитование их автоматически ставит банк под удар.
                    Мне кажется корень проблемы в национальной принадлежности банкиров. Тем паче аналогии по известными артистами и журналистами - большинство либерастов земляки Фридмана.
                    Ингвар 72
                    1. Челдон Вчера, 19:07
                      по-польски их национальность называется-żyd
                      Челдон
                    2. Pancir026 Вчера, 23:09
                      Цитата: Ингвар 72
                      Сейчас на рынке купить домашнюю свинину, не напичканую гормональными уколами нереально

                      Коллега,возможно где то в Москве и так..но не у нас.
                      Цитата: Ингвар 72
                      А крупные супермаркеты серьёзно следят за качеством.

                      Ну это вам так кажется.Имел возможность смотреть изнутри.
                      Цитата: Ингвар 72
                      Другой вопрос, что им нужно ограничивать наценку и обеспечить доступ на полки мелким местным производителям.

                      А вот против этого как раз все эти торговые сети.
                      Цитата: Ингвар 72
                      Мне кажется все гораздо проще. Большинство наших ВПК под санкциями, и кредитование их автоматически ставит банк под удар.

                      Раз этот банк.предпочитает запад-пусть там и пытается работать,зарабатывая на их гражданах,в России ему делать.а тем более в оборонке нечего и не зачем.
                      Цитата: Ингвар 72
                      большинство либерастов земляки Фридмана.

                      Ну это практически так и есть..смотрим письмо оду.ревшей интеллигенции на выступление Бортникова и видим кто там есть..
                      Pancir026
                    3. Василенко Владимир Вчера, 23:23
                      Цитата: Ингвар 72
                      Сейчас на рынке купить домашнюю свинину, не напичканую гормональными уколами нереально.

                      с чего?!
                      Цитата: Ингвар 72
                      А крупные супермаркеты серьёзно следят за качеством.

                      ?!!!!
                      сдается мне, что все с точностью до наоборот
                      Василенко Владимир
                  2. Татьяна Вчера, 17:35
                    Ну и как тут опять не вспомнить Сталина!
                    Татьяна
              4. lis-ik Вчера, 22:36
                Цитата: Pancir026
                Цитата: Hoc vince
                "Альфа-банк присоединился к антироссийским санкциям".

                Альфа-банк отказывается работать с оборонными предприятиями России. Отказывается из страха перед санкциями со стороны запада.
                И объявляет об этом владелец Альфа-шараги не где-нибудь, а в интервью журналу "Форбс". Типа, нас не трогайте, мы-то хорошие...
                Лично я объявляю бойкот всей этой шараге.
                Которая, между прочим, зарабатывает в России, в том числе и на мне. Бойкот их альфа-банку, альфа-страхованию, супермаркетам Окей и всем прочим шаражкам.

                На рынке достаточно приличных компаний и банков, вот им я готов и платить за услуги, и доверить свои деньги. А шарага пана Фридмана больше не получит лично от меня ни рубля. В том числе и его супермаркеты "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".

                Если бы все так думали, как Вы, то мы не потеряли бы средний и малый бизнес. К сожалению скоро магазины шаговой доступности вымрут, как класс и основная масса потребителей будет покупать тот же хлеб, по цене от ста рублей за батон, вот она политика сетевых ритейлеров.
                lis-ik
            2. Pax tecum Вчера, 14:43
              Это надо ж, так ничего не бояться, что бы лизнуть американских "партнеров"...
              Цинизм высшей меры вкупе с абсурдом!
              Чему удивляться? Еврейство!
              Наши предки говорили проще и самую суть отражали - ...
              Pax tecum
          2. Николай Фёдоров Вчера, 14:54
            Цитата: allaykbar

            Да и много себе позволяет "А" в последнее время, кончится скоро этот банк. На месте вкладчиков я бы насторожился и подыскал хорошее предложение в другом хранилище

            С тех пор, как Альфа-банк создал умышленные проблемы Уралвагонзаводу для получения трудностей с Арматой, мне пару раз звонили рекламные менеджеры с Альфа-банка с предложением обслуживаться у них. Я получил удовольствие от своего ответа: "Мне нравится Уралвагонзавод и наш танк Армата, и мне очень не нравятся американцы и прислуживающие им банки". Если все бизнесмены, любящие свою Родину Россию, скажут то же самое Альфа-банку, то ему придётся валить в свою любимую Америку, хоть его и не ждут там.
            Николай Фёдоров
          3. Svarog Вчера, 15:22
            Цитата: allaykbar
            Да и много себе позволяет "А" в последнее время, кончится скоро этот банк. На месте вкладчиков я бы насторожился и подыскал хорошее предложение в другом хранилище

            Ага, опять привет Сбербанк...
            Svarog
            1. Лексус Вчера, 16:09
              Все они одним миром мазаны, денежным. Хрен редьки не слаще.
              Лексус
        2. NKVD Вчера, 14:59
          Центробанк филиал ФРС США. Не обращали внимания чей герб красуется на Российских монетах и банкнотах?
          NKVD
          1. Голован Джек Вчера, 15:21
            Цитата: NKVD
            Центробанк филиал ФРС США

            Это легенда...
            Цитата: NKVD
            Не обращали внимания чей герб красуется на Российских монетах и банкнотах?

            И чей же?
            Голован Джек
            1. Гардамир Вчера, 16:01
              Это
              А как это "полковник" Голован Джек, после Нового Года стал "генерал-полковником"?
              Гардамир
              1. Ингвар 72 Вчера, 16:21
                "Лизнул" видать зачетно .... wassat
                Цитата: Голован Джек
                Это легенда...

                Легенды как правило создаются на реальных событиях. wink
                Ингвар 72
              2. Голован Джек Вчера, 16:23
                Ябедничать надо меньше... Гардамир negative
                Цитата: Гардамир
                А как это "полковник" Голован Джек, после Нового Года стал "генерал-полковником"?

                Завидовать грешно... да и нечему тут завидовать no
                Голован Джек
                1. Гардамир Вчера, 16:30
                  Ябедничать надо меньше.
                  просто я любопытный, тем более вы мой личный комментатор.
                  Гардамир
                  1. Голован Джек Вчера, 17:14
                    Цитата: Гардамир
                    Ябедничать надо меньше.
                    просто я любопытный...

                    Ябеда Вы wink
                    Цитата: Гардамир
                    вы мой личный комментатор

                    Не многовато на себя берете?
                    Но то, что от скромности Вы не помрете - это точно laughing
                    Продолжайте... смешить yes
                    Голован Джек
        3. Ierarh Вчера, 15:33
          Центробанк не наш. Он Наебулинский и пятой колонны.
          Ierarh
        4. abrakadabre Вчера, 22:14
          я вот думаю , а может и центробанку перестать обслуживать альфа банк из за санкций
          Да просто лишить лицензии. Чтобы другим неповадно было. С последующей национализацией.
          abrakadabre
      2. профессор Вчера, 14:14
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Проверка на частную "вшивость" крупнейшего в России частного банка "Альфа-банка" состоялась успешно! Причём, проверили не свои здесь, но "свои там".

        Вы перед тем как на частников наезжать покажите нам отделение Сбербанка в Крыму.
        профессор
        1. Перейра Вчера, 14:18
          Ха, а чем Греф отличается от Авена? Одна шайка.
          Другое дело, почему Греф руководит Сбербанком? Наверное потому, же что и Чубайс по-прежнему при деньгах.
          Но эти вопросы свидетели ХПП стараются не обсуждать.
          Перейра
          1. allaykbar Вчера, 14:22
            Но эти вопросы свидетели ХПП стараются не обсуждать.


            когда президентом станет перейра//грудин он будет указывать на то, как надо работать банкам,а?)

            Расскажешь банкирам где им открывать отделения и какой должен быть курс валют? Ну раз гарант так не может

            а что еще будешь делать, что гарант не сделал? Издашь указ чтоб жить всем было хорошо и в достатке? И налоги отменишь?
            allaykbar
            1. mikh-korsakov Вчера, 14:33
              А вот опишите, что получится если 1) начнут разрешать выезд из России без штампа в паспорте от компетентных органов 2) в Москву введут танки с приказом патронов не жалеть, 3) а ЦБ России установит курс доллара, скажем, 3 рубля.
              mikh-korsakov
              1. Голован Джек Вчера, 14:39
                Что за бред, простите мой французский negative
                Голован Джек
                1. mikh-korsakov Вчера, 14:58
                  Pourqua? А в чем бред? По примеру ГКЧП только без идиотизма и трусости его авторов
                  mikh-korsakov
                  1. Голован Джек Вчера, 15:08
                    Цитата: mikh-korsakov
                    По примеру ГКЧП...

                    Цитата: mikh-korsakov
                    начнут разрешать выезд из России без штампа в паспорте от компетентных органов

                    belay
                    Цитата: mikh-korsakov
                    ЦБ России установит курс доллара, скажем, 3 рубля

                    belay
                    Каким боком тут ГКЧП?
                    Голован Джек
                    1. mikh-korsakov Вчера, 15:41
                      Я не чувствую себя настолько искушенным в политике, чтобы предлагать перечисленные мною и цитированные Вами меры как руководство к действию. Но мне непонятно и меня раздражает такая "загогулина" Наше руководство и наше СМИ с чувством мазохиста любят рассказывать как ловко на Россию надавили друзья и партнеры Путина. Власти говорят, что злобные выпады не останутся без ответа. но становятся в позу автоответчика. Вот и приходит фантазия, а что произойдет если по нашим олигархам и их хозяевам ударить по взрослому. Понятно. что будут инспирированные "народные" протесты из любителей Собчак. Опыт Ирана показал, что для подавления протестов достаточно заблокировать мессенджеры и ликвидировать примерно 20 протестантов. Для этого необходима структура, по форме аналогичная ГКЧП. Складывается впечатление что спасти Россию может только диктатура.
                      mikh-korsakov
                      1. Гардамир Вчера, 17:20
                        спасти Россию может только диктатура.
                        Так то да, но не забывайте, что либералы, когда им надо тоже становятся диктаторами.
                        Гардамир
            2. Перейра Вчера, 14:58
              allaykbar Сегодня, 14:22 ↑


              Мелко плаваете, друг мой. У Вас поверхностные представления о системе государственной власти, отсюда и такая небогатая фантазия. У Вас в роду не было Левых Эсеров?

              А ещё вот что меня заинтересовало. Я всего раз упомянул в постах Грудинина, а Вы запомнили и напомнили. У Вас просто память хорошая или это по работе?
              Перейра
              1. allaykbar Вчера, 15:07
                ну если не гарант то грудин, я все таки верю в то что вы не за навального)
                allaykbar
              2. Svarog Вчера, 16:23
                Цитата: Перейра
                У Вас просто память хорошая или это по работе?

                Нет это у них работа такая, даже забавно.. Их уже общество этого сайта не воспринимает.. Они сами себе ставят плюсы))
                Svarog
                1. allaykbar Вчера, 16:40
                  Их уже общество этого сайта не воспринимает..


                  цивилизованное?

                  Абрам ты смешной. А когда ты вещаешь от имени "русского народа" или "сообщества сайта" это забавно. Ты прямо как Новодворская в образе Сварога.

                  у тебя там методичка что ли лежит? Ты - слезы куратора. Даже в таком деле ты бесполезен.

                  Хотя я допускаю что это по скудоумию ты пишешь все это тут. Но я сомневаюсь в том что гусский чеговег.

                  Русский он не смеётся после каждой своей фразы и не улыбается. Ты все таки какой-то испорченный

                  Во мне просыпается шовинизм когда я читаю тебя. Я тебя перестану читать после выборов и это радует. Тебя смоет в пучины.
                  allaykbar
                  1. Svarog Вчера, 16:50
                    Цитата: allaykbar
                    Абрам ты смешной.

                    Сколько эмоций, видно в точку попал)) А вы в курсе, что по правилам сайта за оскорбление вам бан полагается))?
                    Svarog
                    1. allaykbar Вчера, 16:55
                      Абрам, пишите заявление! я не сомневаюсь в ваших талантах писателя
                      allaykbar
            3. 210окв Вчера, 15:53
              Грудинин.Тоже очень этого хочется.В принципе он он и только он может составить конкуренцию нынешнему главе..
              210окв
        2. Аристарх Людвигович Вчера, 14:29
          Цитата: профессор
          покажите нам отделение Сбербанка в Крыму.

          Ну не работает Сбер в Крыму напрямую, не хочет получать дополнительные палки в колеса от ЕС. Лично мне важен РЕЗУЛЬТАТ: в Крыму полно своих банков, один из которых железно является проводником Сбера - через него идет кооперация, благодаря чему обналичиваются деньги. Людям не все равно на вывеску, где они будут брать свои же деньги?
          Аристарх Людвигович
          1. Молодой_Коммунист Вчера, 14:35
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Ну не работает Сбер в Крыму напрямую, не хочет получать дополнительные палки в колеса от ЕС. Лично мне важен РЕЗУЛЬТАТ: в Крыму полно своих банков, один из которых железно является проводником Сбера - через него идет кооперация, благодаря чему обналичиваются деньги. Людям не все равно на вывеску, где они будут брать свои же деньги?

            Ну дак чего тогда все диванные тут ополчились на Альфа-банк?
            Альфа-банк не финансирует оборонку напрямую, не хочет получать дополнительные палки в колеса от ЕС. Лично мне важен РЕЗУЛЬТАТ: в РФ полно своих банков, один из которых железно является проводником АЛьфа-банка - через него идет кооперация, благодаря чему обналичиваются деньги и Рогозин может и дальше топить такс. Людям не все равно на вывеску, где они будут брать свои же деньги?
            Молодой_Коммунист
        3. Василенко Владимир Вчера, 14:49
          Цитата: профессор
          Вы перед тем как на частников наезжать покажите нам отделение Сбербанка в Крыму.

          и грефа вздернуть
          Василенко Владимир
        4. Бивень Вчера, 14:50
          Цитата: профессор
          Вы перед тем как на частников наезжать покажите нам отделение Сбербанка в Крыму.

          Покажем обязательно ..Что то ваши заверещали, ростовщики ! И это очень хорошо считаю..Клопы от тела России , отпадать начинают. И Слава Богу !
          Бивень
        5. Pax tecum Вчера, 15:01
          Вся суть владельцев "Альфа-банка" (да, и не только его!): иуды-иудеи, даже "еврей" - на идиш и немецком-jude.
          Порою осознаешь, что еврейские погромы в России не зря имели место быть.
          Pax tecum
        6. Околоточный Вчера, 22:26
          Профессор, есть "частник" - банк "Россия" слышали о таком? В Крыму работает.
          Околоточный
      3. Офицер запаса Вчера, 14:43
        Что-то навеяло из классики:
        «А теперь Федя скажи Васе все то же самое на нормальном языке.
        - Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности…»
        Офицер запаса
      4. Василенко Владимир Вчера, 14:50
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Проверка на частную "вшивость" крупнейшего в России частного банка "Альфа-банка" состоялась успешно!

        а теперь бы состоялась проверка на вшивость граждан России взять и отозвать свои деньги
        Василенко Владимир
      5. seti Вчера, 15:38
        Вы хоть вникаете что написано в статье ? Или главное патриотический коммент написать. Может еще одну звезду нацепят на одно место..
        Альфа-банк уведомил отечественные оборонные предприятия, что перестает обслуживать их из-за санкций. Банк коммерческий так что это его право. Тем более это бьет по его прибыли напрямую.
        Что взамен ? А взамен будет создан специализированный (государственный !!) банк который займется обслуживанием оборонно-промышленного комплекса. По данным издания, главным кандидатом стала Российская финансовая корпорация (РФК), принадлежащая "Рособоронэкспорту", который входит в "Ростех".
        Улавливаете ? Так что все отлично и да здравствую санкции.
        seti
        1. 210окв Вчера, 15:59
          Это не отлично.Действия одного из основных банков страны коснулись вопросов обороноспособности государства.А если не дай бог боевые действия начнутся?Фридманы что,пойдут в окопы.В лучшем случае смотаться вместе с нажитым непосильным трудом yes В худшем начнут вредить.
          Цитата: seti
          Вы хоть вникаете что написано в статье ? Или главное патриотический коммент написать. Может еще одну звезду нацепят на одно место..
          Альфа-банк уведомил отечественные оборонные предприятия, что перестает обслуживать их из-за санкций. Банк коммерческий так что это его право. Тем более это бьет по его прибыли напрямую.
          Что взамен ? А взамен будет создан специализированный (государственный !!) банк который займется обслуживанием оборонно-промышленного комплекса. По данным издания, главным кандидатом стала Российская финансовая корпорация (РФК), принадлежащая "Рособоронэкспорту", который входит в "Ростех".
          Улавливаете ? Так что все отлично и да здравствую санкции.
          210окв
          1. seti Вчера, 16:37
            То есть вы хотите сказать что у наших коммерческих структур должно отсутствовать право выбора ? В данном случае это касается Альфа Банка. Отказались ну и хрен с ними. Будут все транзакции ВПС производить через РФК. То есть под контролем государства. Это плохо ? По моему мнению хорошо.
            Еще раз напишу для не думающих - банк частный это его право и выбор. Они предпочли ударить себя по карману. Это их личное дело. А вы не связывайтесь с Альфа Банком - он и в стране 4о4 продолжает свою деятельность и вполне себе успешно. Кстати а почему наш уважаемый Сбербанк до сих пор не отметился в Русском Крыму ?
            Так что не все так однозначно как вам хотелось бы.
            seti
          2. seti Вчера, 16:40
            Цитата: 210окв
            Это не отлично.Действия одного из основных банков страны коснулись вопросов обороноспособности государства.А если не дай бог боевые действия начнутся?Фридманы что,пойдут в окопы.В лучшем случае смотаться вместе с нажитым непосильным трудом

            Национализировать имущество предателей никогда не поздно. Как и дать билет в один конец лет на 25..Но в соответствии с Законом. Судя по этой статье Альфа банк Закон не нарушил.
            seti
          3. INVESTOR Вчера, 17:49
            Прочитал столько коментов, очень много толковых, а плюсов за них так мало. Такое ощущение что людям жалко виртуальных плюсов, а ух если за деньги вопрос зайдет, то каждый сам за себя окажется. Люди вы почему такие жадные и злые? Статью нужно в топ, что бы месяц висела на сайте.
            INVESTOR
      6. g1v2 Вчера, 17:08
        Фридман с корешем Авеном - одни из последних членов семибанкирщины . В свое время они приняли путинский ультиматум выбирать или власть или деньги , но сами по себе то не изменились. Эти ребята из 90-х мечтают туда вернуться. Когда деньги были выше власти. С Россией они себя никак не ассоциируют. Просто зарабатывают тут деньги . Да и странно было бы львовскому еврею и активному спонсору Европейского еврейского фонда Фридману становиться патриотом РФ , против которой его львовские и европейские друзья активно борются. Не удивлюсь если он на АТО отчисляет ежемесячно. request
        В общем может я и предвзят, а на самом деле Фридман и Авен милейшие люди, которые спят и видят что-бы России че-нить полезное сделать , но лично я им не доверяю от слова "совсем" . И на мой взгляд спецслужбам стоило бы за ними приглядеть - с кем общаются, куда деньги вкладывают, какие предприятия пытаются банкротить, кого спонсируют и тд. Да и Набиулиной стоило бы за ними посмотреть. Как там у них с финансовой отчетностью? Не переводят ли деньги вкладчиков в офшоры? Не мухлюют ли с отчетностью? Может аудит у них левый был? Может ЦБ надо их самому проверить? Есть мнение , что найдется там что-нибудь интересное. wink
        g1v2
    2. starogil Вчера, 14:16
      Это цена Гаранта - оборотня.
      starogil
      1. 79807420129 Вчера, 14:22
        Цитата: starogil
        Это цена Гаранта - оборотня.

        При чем здесь гарант? fool Он что ли владеет этой Альфой?Совсем с выборами ум последний у людей отшибает. request
        Цитата: профессор
        Вы перед тем как на частников наезжать покажите нам отделение Сбербанка в Крыму.

        Чего же на них не наезжать Олег?Они где работают в России или в Израиле?И чьи законы обязаны исполнять.
        79807420129
        1. allaykbar Вчера, 14:25
          Совсем с выборами ум последний у людей отшибает. ￼


          вы реально считаете что человек, который оставил такой комментарий, способен думать и анализировать? только погавкать на форуме
          allaykbar
        2. Pancir026 Вчера, 14:27
          Цитата: 79807420129
          При чем здесь гарант? Он что ли владеет этой Альфой?Совсем с выборами ум последний у людей отшибает.

          Да?
          А это что?
          МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российский железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL) в 2018 году планирует приобрести до 5 тысяч вагонов, но не может их купить у НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) из-за санкций США против этого производителя, сообщил журналистам гендиректор ПГК Олег Букин.

          "Планируем до 5 тысяч купить в следующем году… Непонятно, у кого покупать, потому что Тихвин (Тихвинский вагоностроительный завод — ред.) пока не продаёт, либо называет какие-то неприемлемые цены. Уралвагонзавод, у которого, наверное, были бы готовы купить, находится под санкциями. Мы с одной стороны хотим у них купить, но с другой стороны не понимаем, как это можно сделать", — сообщил Букин.https://ria.ru/economy/20171221/1511396230.
          html
          Так кто,за что отвечает и у кого что снесло,раз такое в стране возможно?
          Помните старый советский анекдот про Луиса Корвалана и пьяного слесаря?

          - Не знаю, где эта Чиля, не знаю кто такой этот Корвалол, но если его завтра не отпустят - хр.ен я на работу выйду!

          И возникает тут вполне логичный вопрос: как это вообще может быть??? Какая связь между вашингтонской бузиной и уральским дядькой? Причём тут санкции?

          "Уралвагонзавод" входит в "Ростех", который действительно под санкциями. И с зарубежными "партнёрами" ему теперь торговать затруднительно. Это правда.

          Но, черт их дери, здесь-то их нет! Здесь же родная российская компания! В чём же дело, "патриоты" хр.еновы? Что мешает? В чём причина?
          Pancir026
          1. voyaka uh Вчера, 14:44
            "И возникает тут вполне логичный вопрос: как это вообще может быть???
            Какая связь между вашингтонской бузиной и уральским дядькой? Причём тут санкции?"////

            Под санкции попадают не только головные фирмы, но и их дочки.
            Банки боятся давать кредиты, потому что им перекрывают всю деятельность за
            границей, если ловят на "санкциях". А наличных на большую покупку/заказ нет ни у кого из российских фирм. Поэтому большой бизнес оказывается парализован.
            (Вы зря в России смеялись над Обамой, когда он произнес свою знаменитую фразу. Он выразился слишком фигурально, но верно).
            voyaka uh
            1. Pancir026 Вчера, 15:10
              Цитата: voyaka uh
              "И возникает тут вполне логичный вопрос: как это вообще может быть???

              Ответ,в нормальной стране,с не навязанной извне системой управления,такого быть не может,следовательно.игры в рынок и прочую либеральную муть.пора заканчивать.
              Pancir026
            2. mikh-korsakov Вчера, 16:15
              Резюме. Вести дела в России должны только банки с русским капиталом. Остальных - национализировать!
              mikh-korsakov
            3. MMX Вчера, 17:48
              Цитата: voyaka uh
              "И возникает тут вполне логичный вопрос: как это вообще может быть???
              Какая связь между вашингтонской бузиной и уральским дядькой? Причём тут санкции?"////
              ...
              (Вы зря в России смеялись над Обамой, когда он произнес свою знаменитую фразу. Он выразился слишком фигурально, но верно).


              Никому в мире не под силу сделать то с российской экономикой, о чем говорил Обама. С меньшими то странами возятся по половине века и без успеха. Государство - особый субъект, с ним не как с акционерным обществом. Далеко ходить не нужно - Украина не способна обслуживать внешний долг самостоятельно, но ничего: поют "щёневмерлу", гордо проводят факельные шествия, вооружают армию и т.д., и т.п. Даже С.Корея и Куба живут и развиваются. И кто знает, может и США еще переживут))
              В данном случае по сути вопроса, ничего серьезного не произошло. Альфа и так мизер рынка по линии оборонки занимала. Поэтому тут скорее жест демонстративный (политический).
              MMX
          2. alexmach Вчера, 14:45
            Может быть в том, что родная российская компания работает и на международном рынке тоже?
            alexmach
          3. Голован Джек Вчера, 14:45
            Цитата: Pancir026
            Но, черт их дери, здесь-то их нет! Здесь же родная российская компания!

            Идите матчасть учить.
            Цитата: Вика
            Владельцем 99,99 % акций компании является голландская ЮСиЛ Рэил Б.В. (UCL Rail B.V.)

            Это про ПГК, да.
            Голован Джек
            1. Pancir026 Вчера, 15:10
              Цитата: Голован Джек
              Идите матчасть учить.

              Это вы себе рекомендуйте,сидите ровно на стуле,г-н охранник и занимайтесь делом,а не в Сети ерундой.
              Pancir026
              1. Голован Джек Вчера, 15:24
                Цитата: Pancir026
                сидите ровно на стуле,г-н охранник

                Сами Вы... "г-н охранник"... Панцырь wassat
                Цитата: Pancir026
                Это вы себе рекомендуйте

                Что-то непонятно еще про "родную российскую компанию"?
                Вы спрашивайте, не стесняйтесь yes
                Голован Джек
          4. БЛОНДИН Вчера, 14:48
            Во "насыпал", а вроде и ответил...))
            "В огороде бузина а в Киеве дядька" Это в оригинале
            Вам там по ходу на Цензоре тесно стало (или скучно)
            БЛОНДИН
            1. Pancir026 Вчера, 15:12
              Цитата: БЛОНДИН
              БЛОНДИН

              Да,по нику видать.что вы блондин,да и Цензор,скорее ваше отражение,смотрите туда и берите пример,как врать гуще и гаже.
              Pancir026
              1. БЛОНДИН Вчера, 16:19
                Почитал Ваши посты за два дня... (плодотворно, я про количество))
                На счёт Цензора.. я ошибся (просто первое впечатление) Вы не оттуда, но устали Вы сильно за сегодня, добрее надо быть к людям - всем рот закрыли.
                На счёт БЛОНДИНА - да лысый я лет 20 уже, а что у Блондинов не так (просветите)
                БЛОНДИН
                1. Pancir026 Вчера, 23:13
                  Цитата: БЛОНДИН
                  На счёт БЛОНДИНА - да лысый я лет 20 уже, а что у Блондинов не так (просветите)

                  Знаете ли,есть известная половица,про волосы и лысину...желаете ее прочитать или сами найдете?
                  Цитата: БЛОНДИН
                  добрее надо быть к людям

                  К думающим людям и отношение доброе,к вентиляторам и действия иные.
                  Pancir026
          5. Svarog Вчера, 16:31
            Цитата: Pancir026
            Но, черт их дери, здесь-то их нет! Здесь же родная российская компания! В чём же дело, "патриоты" хр.еновы? Что мешает? В чём причина?

            Причина проста и я регулярно указываю на нее, наше либеральное правительство, вовсе не наше. Они хранят непосильно нажитое \сворованное , за границей. Ни копейки не вкладывают в Россию,только высасывают природные богатства. По некоторым оценкам,за 10 лет из России выведено около 10 триллионов долларов, вы представляете, что это за сумма?Бюджет пентагона 600 лярдов в год. Представьте, что эти деньги остались бы в России и работали ...По этому нужно голосовать за Грудинина! Он остановит это воровство.
            Svarog
            1. Голован Джек Вчера, 18:00
              Цитата: Svarog
              По некоторым оценкам,за 10 лет из России выведено около 10 триллионов долларов

              Пруф в студию... пока что, кроме Вашего желания подтроллить, ничего не видно.
              Цитата: Svarog
              По этому нужно голосовать за Грудинина! Он остановит это воровство

              Грудинин прийдэ - порядок наведэ (с) laughing
              ЗЫ: По этому... Поэтому писать нужно по-русски правильно научиться, для начала... Сварог negative
              Голован Джек
              1. Pancir026 Вчера, 23:20
                Цитата: Голован Джек
                Пруф в студию... пока что, кроме Вашего желания подтроллить, ничего не видно.

                Помогаю настроить резкость зрения..
                http://refru.ru/capital.pdf
                С 2001 года средние годовые цены на российскую нефть увеличились в четыре или даже пять раз. Цены на газ и другие товары увеличивались с аналогичной скоростью. В результате в 2002-2015 годах доходы от продаж выросли на $2,42 трлн. Почти 88% роста выручки произошло в результате роста цен и только 12% от увеличения объемов экспорта.

                После учета предполагаемых объемов и цен на экспорт нефти, природного газа и нефтепродуктов с 2016 года, в 2002-2016 годах выручка увеличилась на общую сумму более $2,53 трлн., а вместе с другими товарами до $3 трлн.

                Где гроши,Зин?
                А ...вот они где...
                Богатство, выведенное россиянами в офшоры с 1990 г., к 2015 г. составило около 75% национального дохода страны. Столько же составляют «официальные» финансовые активы всех российских домохозяйств, оценили аналитики Национального бюро экономических исследований США (NBER). Фактически богатые россияне держат за рубежом такое же финансовое состояние, какое все россияне – внутри страны.
                доля под контролем 10% самых обеспеченных россиян стремительно выросла и сейчас составляет 45–50% национального дохода, доля под контролем 1% самых богатых – 20–25%, больше, чем в США. Доля же самых необеспеченных россиян – пенсионеров и низкооплачиваемых работников – сократилась до 18% национального дохода. Credit Suisse оценивал неравенство еще выше: 10% самых богатых россиян владеют 89% общего благосостояния всех российских домохозяйств.https://www.vedomosti.ru/economics/a
                rticles/2017/08/23/730605-v-ofshorah-stolko-zhe
                Красота....вы стоите на страже интересов тех,кто страну разграбил,сами имеете заначку в швейцарском банке .поэтому так переживаете за результат 18 марта?
                Вывод капитала из России колоссален, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников: в год утечка капитала составляет $15–20 млрд, а в отдельные годы достигала $30–50 млрд. В 2013–2015 гг. за счет фиктивных экспортно-импортных операций из России незаконно выведено 1,2 трлн руб., оценивала Счетная палата. А по оценкам Boston Consulting Group, почти треть от $2 трлн частных денег россиян находилась в 2013–2014 гг. в офшорах. По их прогнозам, к 2019 г. эта доля мало изменится.
                Pancir026
                1. Голован Джек Вчера, 23:29
                  Цитата: Pancir026
                  Помогаю настроить резкость зрения..

                  У Вас, как всегда, получается... не очень request
                  Цитата: Svarog
                  По некоторым оценкам, за 10 лет из России выведено около 10 триллионов долларов

                  То есть - по триллиону в год.
                  Сварог маленько того... зарапортовался. С ним случается.
                  Среди Ваших "многабукф" такое (триллион в год)... не просматривается, ни разу.
                  Садитесь, ДЫВА (2) negative
                  Голован Джек
                  1. Pancir026 Вчера, 23:41
                    Цитата: Голован Джек
                    У Вас, как всегда, получается... не очень

                    Так у вас вообще никак не получается, tongue кроме натягивания совы на глобус.вопреки ее желаниям
                    После учета предполагаемых объемов и цен на экспорт нефти, природного газа и нефтепродуктов с 2016 года, в 2002-2016 годах выручка увеличилась на общую сумму более $2,53 трлн., а вместе с другими товарами до $3 трлн.
                    Где гроши,Зин?
                    Pancir026
                    1. Голован Джек Сегодня, 00:56
                      Цитата: Pancir026
                      Где гроши,Зин?

                      Мне показалось, что это я задал вопрос.
                      И, кстати, не Вам, а камраду Сварог.
                      А Вы зачем-то отвечать полезли, без знаний и не в тему... пхе negative
                      Голован Джек
        3. Василенко Владимир Вчера, 14:48
          Цитата: 79807420129
          Он что ли владеет этой Альфой?

          нет не он, но лицензию отозвать центробанк может
          Василенко Владимир
          1. 79807420129 Вчера, 14:51
            Цитата: Василенко Владимир
            нет не он,

            Владимир точно так yes hi
            Цитата: Василенко Владимир
            но лицензию отозвать центробанк может

            Так Коллега ЦентроБанк или Путин?Согласитесь это разные вещи. hi
            79807420129
            1. Василенко Владимир Вчера, 15:46
              простите, но давайте реально если ВВП прикажет набиуллина ни куда не денется
              Василенко Владимир
          2. Голован Джек Вчера, 14:53
            Цитата: Василенко Владимир
            Цитата: 79807420129
            Он что ли владеет этой Альфой?

            нет не он, но лицензию отозвать центробанк может

            Во-первых - пока не за что отзывать лицензию.
            Во-вторых - ЦБ не подчинен напрямую ни Президенту, ни правительству.
            А в-девятых, Альфа сама себе злобный буратина - потерять большой кусок гарантированных денег... это надо умудриться.
            Впрочем, думается мну, что это, скорее, попытка "сохранить морду лица": после наезда на УВЗ вряд ли кто-то из оборонки сильно заинтересован работать с Альфой.
            Банк склочный, хозяева - сво yes
            Голован Джек
            1. Pancir026 Вчера, 15:01
              Цитата: Голован Джек
              Банк склочный, хозяева - сво

              Героинчик по чем у Фридмана?http://www.compromat.ru/page_26814.htm
              и почему сей персонаж.по сию пору в стране что то имеет?
              http://www.mzk1.ru/2017/03/alfa-grupp-opium-dlya-
              naroda-i-opg/
              Pancir026
              1. Голован Джек Вчера, 15:13
                Цитата: Pancir026
                Героинчик по чем у Фридмана?

                То Вам, походу, лучше знать. Я силос... не употребляю.
                Кстати, данный, кхм, персонаж учился парой курсов меня помладше... как, впрочем, и Хан.
                Так что, что говорю - знаю.
                Прочее - не ко мне, я с ними дела не имел и не имею. И другим не рекомендую laughing
                Голован Джек
                1. Pancir026 Вчера, 15:39
                  Цитата: Голован Джек
                  Я силос... не употребляю.

                  Курите?
                  Иначе не объяснить ваше поведение.
                  Pancir026
                  1. Голован Джек Вчера, 15:48
                    Цитата: Pancir026
                    не объяснить ваше поведение

                    Вам не дано. Узбагойтесь.
                    И идите уже учить матчасть.
                    Цитата: Pancir026
                    Здесь же родная российская компания! В чём же дело, "патриоты" хр.еновы? Что мешает? В чём причина?

                    В мозгах... точнее, в их недостатке.
                    У Вас, уважаемый yes
                    Голован Джек
                    1. Pancir026 Вчера, 16:23
                      Цитата: Голован Джек
                      В мозгах... точнее, в их недостатке.

                      Спасибо.я буду знать что этого,у вас,нет и в помине.
                      Pancir026
            2. Василенко Владимир Вчера, 15:51
              Цитата: Голован Джек
              Во-вторых - ЦБ не подчинен напрямую ни Президенту, ни правительству.

              а кому?!
              Василенко Владимир
              1. Голован Джек Вчера, 15:56
                Цитата: Василенко Владимир
                а кому?!

                Владимир, читайте... первоисточники:
                 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ, гл. III ст. 12
                Голован Джек
                1. Василенко Владимир Вчера, 19:42
                  спасибо за первоисточник, но согласно оного опосредованно подчиняются президенту
                  Василенко Владимир
                  1. Голован Джек Вчера, 19:45
                    Цитата: Василенко Владимир
                    согласно оного опосредованно подчиняются президенту

                    Не лично. И не только Президенту. И строго в пределах полномочий НФС.
                    Голован Джек
                    1. Василенко Владимир Вчера, 21:17
                      смотря как смотреть
                      Отзыв членов Национального финансового совета осуществляется органом государственной власти, направившим их в состав Национального финансового совета.

                      то есть не согласных можно отозвать читай уволить
                      Василенко Владимир
            3. Василенко Владимир Вчера, 18:07
              Статья 846. Заключение договора банковского счета
              ГАРАНТ:

              См. комментарии к статье 846 ГК РФ

              1. При заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

              2. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.

              Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами.

              При необоснованном уклонении банка от заключения договора банковского счета клиент вправе предъявить ему требования, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса
              Василенко Владимир
              1. Голован Джек Вчера, 18:15
                Цитата: Василенко Владимир
                Статья 846. Заключение договора банковского счета

                Цитата: Статья
                Сысуев пояснил, что банк не собирается разом разрывать отношения с оборонкой, однако стремится сократить риски. По его словам, предприятия российского оборонного комплекса составляли основную часть кредитного портфеля банка

                Владимир, из контекста (как бы) очевидно, что под "обслуживанием" здесь понимается кредитование... а вовсе не открытие банковского счета.
                А кого кредитовать - то каждый банк волен решать сам request
                Голован Джек
                1. Василенко Владимир Вчера, 19:42
                  Цитата: Голован Джек
                  то под "обслуживанием" здесь понимается кредитование... а вовсе не открытие банковского счета.

                  "Банк не вправе отказать в открытии счета"
                  Василенко Владимир
                  1. Голован Джек Вчера, 20:01
                    Цитата: Василенко Владимир
                    "Банк не вправе отказать в открытии счета"

                    Дык, эта... он и не отказывал, вроде как, нет?
                    Голован Джек
                    1. Василенко Владимир Вчера, 21:18
                      Цитата: Голован Джек
                      Дык, эта... он и не отказывал, вроде как, нет?

                      давайте считать друг друга умными людьми
                      Василенко Владимир
                      1. Голован Джек Вчера, 21:20
                        Цитата: Василенко Владимир
                        давайте считать друг друга умными людьми

                        Да я бы и рад бы... Но я Вам - про Фому, а Вы мне - про Ерему request
                        Кто-то из нас точно, того... что-то не догоняет laughing
                        Голован Джек
        4. Гардамир Вчера, 15:42
          При чем здесь гарант?
          Хорошо сказали! Он что сам крым брал? Он что сам в Сирии воевал? Ни за что не отвечает в стране!
          Гардамир
        5. Комментарий был удален.
    3. GradusHuK Вчера, 14:24
      Вот такое оно буржуинство!
      GradusHuK
    4. DEZINTO Вчера, 14:31
      Сократить риски. Ссачно очень потерять миллионы которые наворил.....вот и страхуется. request
      DEZINTO
    5. alexmach Вчера, 14:42
      А собственно кому от этого будет хуже то? Предприяти ОПК основной их клиет, соответственно тот, на ком банк зарабатывал деньги. Ну перестанут они брать кредиты у Альфы, и что? Кому они их выдавать то ещё в России будут? В России есть другой такой обеспеченный госзаказом и финансированием заемщик?
      alexmach
      1. Вадим237 Вчера, 15:41
        Видать придётся Альфе, на увеличение кредитования, не оборонной промышленности и других - перейти.
        Вадим237
    6. Svarog Вчера, 15:16
      Цитата: Перейра
      Вот и цена нашим банкирам.
      Да и наши ли они?

      Ну так сбербанка в Крыму тоже нет, конечно все банкиры-либералы 0 американсие и Путин такой же. За Грудинина голосуйте
      Svarog
      1. Голован Джек Вчера, 15:36
        Цитата: Svarog
        За Грудинина голосуйте

        Грудинин прийдэ - порядок наведэ wassat
        С усиками и запахом клубники, ага...
        Звиняйте - навеяло request
        Голован Джек
        1. Pancir026 Вчера, 15:38
          Цитата: Голован Джек
          Звиняйте - навеяло

          От вас..точно,запахом кухни где варятся на яде,всякие сплетни,слухи ,ахинея с галиматьей.
          Как там ваши.фридманы,усмановы? Честняги?
          Pancir026
          1. Голован Джек Вчера, 16:06
            Цитата: Pancir026
            Как там ваши.фридманы,усмановы? Честняги?

            А кто-то тут не умеет читать... и задает глюпые вопросы laughing
            Цитата: Голован Джек
            Банк склочный, хозяева - сво...

            Это про Альфу, есличё,
            Голован Джек
        2. Svarog Вчера, 15:39
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: Svarog
          За Грудинина голосуйте

          Грудинин прийдэ - порядок наведэ wassat
          С усиками и запахом клубники, ага...
          Звиняйте - навеяло request

          Да, а Путин-Брежнев уже порядок навел, смотрю, все больше и больше порядка в стране. Все раб ни как с галерой расстаться не может, все о Ротенбергах,да о Сеченых думает,пока народ простой вымирает.
          Svarog
          1. Голован Джек Вчера, 16:08
            Цитата: Svarog
            народ простой вымирает

            Тпру...
            Я вот тоже народ. И вполне себе простой.
            Ни я, ни мои родители и другие родственики, ни мои друзья и знакомые, ни соседи по дому - никто как-то... не вымирает, знаете ли.
            Вы, походу, тоже не особо вымираете - пасетесь вот в интернете wink
            Вы - не народ? Или Вы - не простой? Или Вы соврамши сейчас слегка?
            Выбирайте             laughing
            Цитата: Svarog
            Путин-Брежнев

            good laughing good
            Спасибо, реально позабавили!
            Голован Джек
        3. 210окв Вчера, 16:04
          А чем Вам Грудинин не нравится?Он единственный адекватный из кандидатов.Если уж и сравнивать,то почему не Лошадь олуха небесного?
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: Svarog
          За Грудинина голосуйте

          Грудинин прийдэ - порядок наведэ wassat
          С усиками и запахом клубники, ага...
          Звиняйте - навеяло request
          210окв
          1. Svarog Вчера, 16:17
            Цитата: 210окв
            А чем Вам Грудинин не нравится?

            Ему не нравится Грудинин, потому что,единорос.
            Svarog
            1. Голован Джек Вчера, 18:38
              Цитата: Svarog
              Цитата: 210окв
              А чем Вам Грудинин не нравится?

              Ему не нравится Грудинин, потому что,единорос.

              Не обзывайтесь tongue
              Это Грудинин Ваш коханый - единоросс... был.
              Я же никогда и ни в какой партии не состоял, не состою и состоять не собираюсь.
              Как-то так request
              Голован Джек
          2. Голован Джек Вчера, 16:20
            Цитата: 210окв
            А чем Вам Грудинин не нравится?Он единственный адекватный из кандидатов

            Цитата: Толковый словарь Ожегова
            Адекватный -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). Вполне соответствующий, совпадающий

            Не совсем понял.
            Чему "соответсвует" г-н Грудинин, и с чем он "совпадает".
            Вопрос, в принципе, риторический wink
            Голован Джек
    7. pvv113 Вчера, 15:16
      Вот именно - наши ли?
      Полазил по Википедии и обнаружил, что нашего-то не так уж и много
      По состоянию на январь 2017 года мажоритарным акционером является АО «АБ Холдинг». Материнской компанией является ABH Financial Ltd., зарегистрированная на Кипре.
      Более 75 % акций банка принадлежит «Альфа-Групп»

      Учредители АО "АБ Холдинг" (1)
      Иностранные ЮЛ (1)
      КОМПАНИЯ "ABH FINANCIAL LIMITED"("ЭЙ-БИ-ЭЙЧ ФАЙНЭНШЛ ЛИМИТЕД")
      ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
      Доля: 29 774 300 000 р. 41,61 %

      В ноябре 2005 года была впервые раскрыта структура собственности Альфа-Групп: контролирующая консорциум ABH Financial Limited в свою очередь принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах ABH Holding

      request
      pvv113
      1. Вадим237 Вчера, 15:44
        И что, головной офис и контрольный пакет находятся в России.
        Вадим237
        1. pvv113 Вчера, 15:52
          Если голубь живет на конюшне, еще не значит, что он - конь wink
          pvv113
          1. Вадим237 Вчера, 16:30
            Голубя - конём только сумасшедшие считать будут. А наш "голубь" - не выездной.
            Вадим237
            1. pvv113 Вчера, 16:42
              Спорить не буду, возможно Вы правы
              pvv113
    8. 210окв Вчера, 15:29
      Кстати.Крайинвестбанк,Краснодар работает в Крыму и под санкциями.Ау!Сбер,Альфа!Вам эго не позволяет?
      Цитата: Перейра
      Вот и цена нашим банкирам.
      Да и наши ли они?
      210окв
      1. Околоточный Вчера, 22:39
        За Крайинвест - контора НЕПОНЯТНАЯ. Скандалы и слухи. Банк учреждён вроде администрацией Краснодарского края. Чего бы ему не работать? Банк "Россия" Ротенберга тоже работает вроде.
        Околоточный
    9. Геркулесыч Вчера, 15:34
      Шестая колонна начала активное наступление на экономику и безопасность России!
      Геркулесыч
      1. Вадим237 Вчера, 15:45
        Это кто и каким образом?
        Вадим237
    10. albert Вчера, 17:20
      Ха!Ничего другого я и не ожидал.Интересно, что начнется среди наших ворюг-банкиров, когда американцы перед выборами начнут изымать их средства на Западе?Путину, его политика либерастничества боком выйдет!
      albert
    11. shvn Вчера, 17:24
      А фамилию его Вы знаете ? Так то...
      shvn
    12. лаврентий павлович Вчера, 17:58
      Вопрос - нужны ли России такие банки? Сколько можно терпеть капризы зажравшихся банкиров, за отказ кредитования оборонки национализировать банк, а владельца в Сибирь и в кандалах. Сбербанк тоже уже давно ведет антироссийскую деятельность, под предлогом зарабатывания валюты, кредитует под маленькие проценты другие, далеко не дружеские страны, а в Крыму так и не открылся. В ближайшее время готовится продажа сбербанка и кому реально он будет принадлежать и на кого будет работать неизвестно. Управление Сбербанком доверили врагу русского (российского) народа - Грефу, этот все продаст. Вообще то в России нужно максимум десяток банков, но подконтрольных государству, а не ЦБ. ЦБ давно дискредитировал себя, работая на ФРС сша. Когда банки будут принадлежать государству, то санкции запада будут направлены конкретно против России, а это можно расценивать как акт агрессии со всеми вытекающими последствиями (можно расценивать как объявление войны). Поэтому запад обделается вводить такие санкции. Да и утечку денег за рубеж проще контролировать в десятке банков, чем в тысячи.
      лаврентий павлович
  2. NKT Вчера, 14:14
    Хитрый Фридман, свою DEA с Wintershall объединяет, теперь его банк отказывается от обслуживания наших предприятий ВПК.
    NKT
    1. Вадим237 Вчера, 15:46
      - Какая потеря для предприятий нашего ВПК.
      Вадим237
      1. NKT Вчера, 15:55
        Это не потеря, а просто звонок. Как говорится, кто есть кто.
        NKT
  3. Masya Masya Вчера, 14:14
    Сысуев пояснил, что банк не собирается разом разрывать отношения с оборонкой, однако стремится сократить риски
    так сказать, хвост по частям резать будут... не так больно?
    Masya Masya
    1. DEZINTO Вчера, 14:34
      Доброго дня Вам love

      так сказать, хвост по частям резать будут


      Ну да кажется так это выглядит......

      Как прижмёт - быстро деньги в портфель и на Бали....))



      "Что случилось"? - "А то и случилось" !

      "На халяву и хлорка творог"
      DEZINTO
      1. Masya Masya Вчера, 14:44
        Цитата: DEZINTO
        "На халяву и хлорка творог"

        и уксус сладкий laughing
        Masya Masya
        1. DEZINTO Вчера, 14:48
          Как же мне нравится Ваша аватарка.....) Смеющийся от всей своей пушистости кот, это примерно моё настроение..)
          DEZINTO
          1. Masya Masya Вчера, 14:56
            Спасибо!!! love самое интересное, что она сама меня выбрала... другие как- то не вставлялись, а эта сразу... lol love
            Masya Masya
            1. DEZINTO Вчера, 15:02
              Да милая история......а вот кто-то не любит котиков....зачем они так? ... request



              Ну да ладно фиг с ними.....)

              DEZINTO
          2. DEZINTO Вчера, 14:57
            "Что самый умный? Умный умный поезд пасажирный" Аха ржу немогу.....
            DEZINTO
  4. Piramidon Вчера, 14:15
    Дочки Альфы вполне комфортно чувствуют себя в/на Украине, финансируя ВСУ.
    Piramidon
  5. Вождь краснокожих Вчера, 14:25
    КАк же так?!! Ведь мы от них крепчаем!!!! belay
    Вождь краснокожих
  6. White wolf Вчера, 14:32
    Гнать давно пора из России,врагов.За счет россиян деньги делают,ещё и в колошу нагадить стране пытаются.
    White wolf
    1. Вадим237 Вчера, 15:48
      Между прочим, они ещё по мимо ВПК, много кого кредитуют.
      Вадим237
  7. мерцание Вчера, 14:33
    Ему же хуже и будет ... ОПК наиболее рентабельные в России предприятия winked
    мерцание
    1. Василенко Владимир Вчера, 14:46
      Цитата: мерцание
      Ему же хуже и будет

      да плевать будет им хуже или нет!
      а если завтра война, РЕАЛЬНАЯ?!!
      Василенко Владимир
      1. мерцание Вчера, 15:15
        ... "а если завтра война, РЕАЛЬНАЯ?!!" , то никакой Альфа-банк не поможет - только СЯО!!!
        А если война все таки не завтра, то другие банки найдут.
        А Альфа банк свой выбор сделал - он себя прикончил, на западе он никому не нужен вместе с Фридманом и Авеным - они были нужны западу пока финансировали ОПК, т.е. имели возможность влиять на эти предприятия. Сейчас они политические и финансовые банкроты - их судьба, это судьба Березовского ну или Гусинского. Они для запада ЗЕРО.
        мерцание
        1. Голован Джек Вчера, 15:29
          Цитата: мерцание
          Альфа банк свой выбор сделал - он себя прикончил, на западе он никому не нужен вместе с Фридманом и Авеным - они были нужны западу пока финансировали ОПК, т.е. имели возможность влиять на эти предприятия. Сейчас они политические и финансовые банкроты - их судьба, это судьба Березовского ну или Гусинского. Они для запада ЗЕРО

          Ну, не так все просто и линейно... но потеряла от этого заявления все же больше Альфа, чем государство РФ.
          Плюс yes
          Голован Джек
        2. Василенко Владимир Вчера, 15:52
          Цитата: мерцание
          "а если завтра война, РЕАЛЬНАЯ?!!" , то никакой Альфа-банк не поможет - только СЯО!!!

          ну да, напомнить как в 90-х военным свет отключали?
          Василенко Владимир
      2. andrej-shironov Вчера, 15:24
        А если завтра война, то вся властная верхушка вместе с детьми и семьями, смотается из России. Может оно и к лучшему!
        andrej-shironov
  8. Dave36 Вчера, 14:37
    А чего удивительного, Сбера нет в Крыму, и что)?
    Dave36
  9. anjey Вчера, 14:43
    Такая предательская финансовая составляющая -ориентированная только на свои прибыли и в частности становящаяся инструментом политики давления сша в России должны жестко присекаться ,вплоть до полного лишения лицензии и уголовного преследования администрации - за целенаправленные враждебные действия,подрывающие тем более обороноспособность и действующие во вред государства Россия...давить со всеми вытекающими -на войне как на войне...
    anjey
  10. Василенко Владимир Вчера, 14:45
    г-жу Набиуллину, давно пора переселить на нары
    такое ощущение что она возглавляет не российский Центробанк, а филиал американского
    то мы платим из госбюджета за визу и мастер вместо того, что бы запустить свою платежную систему, то обваливаем рубль, теперь у нас банки могут заявлять, что не будут обслуживать ОПК, отказ работать в Крыму и при этом финансировать бандеростан, а после вообще бросать там имущество
    что завтра?
    отказ выплачивать пенсии и зарплаты военным?!!!!
    Василенко Владимир
    1. No pasaran Вчера, 14:50
      Не ощущение,а твёрдая уверенность. wink
      No pasaran
    2. Комментарий был удален.
  11. pepel Вчера, 14:49
    Пора ЦБ присмотреться к законности наличия у Альфа- банка лицензии на банковскую деятельность. У банкира всегда найдутся ГРЕХИ за которые НУЖНО ОТОБРАТЬ лицензию. negative angry
    pepel
    1. andrej-shironov Вчера, 15:19
      Ворон ворону глаз не выклюет! Народ знает, что говорит.
      andrej-shironov
    2. Вадим237 Вчера, 15:51
      Это частный банк - у владельца есть все права отказаться в обслуживании и наш ВПК от этого ни чего не потеряет, так как есть оборонзаказ и дотации, на модернизацию производства - из бюджета.
      Вадим237
  12. коноправ Вчера, 14:58
    Мировая банковская система это сеть иудейских меняльных контор, призванных для отъёма собственности у народов, стран и цивилизаций. Читайте Джона Перкинса " Исповедь экономического убийцы" , там всё доступно изложено.
    коноправ
    1. anjey Вчера, 15:32
      не зря же ребята из солнечного израиля ,уделяют нашим экскриментам в финансах немалое внимание, тем более все как бы и без участия их спецов и советников происходит, они как всегда ,только мимо проходили,весь кал валится на нашу власть,которая как уж на сковороде, под многосторонним влиянием -и международным финансовым ,не в последнюю очередь...
      anjey
  13. kefan Вчера, 14:59
    Ну понятно, что еще можно было ожидать от предателей - банкиров, как говорится, свою рубаха ближе к телу, за деньги и мать родную продать можно, не говоря уже о Родине.
    kefan
  14. Симон Вчера, 15:03
    Ну,что! Если этот банк, являясь на территории России, не хочет работать с оборонными предприятиями, нужно прекратить полностью всю работу с ними и начать проверки их с финансированием пятых колон и переводом денег в офшоры. Все равно, при проверке, можно найти много всего отрицательного, против их самих же. Зря они начали это дело. А предприятия оборонки, в данный момент, являются более перспективные и рентабельные. Как бы потом не пожалели о своем деянииfool
    Симон
    1. andrej-shironov Вчера, 15:18
      Уважаемый Симон! Вы сами то в это верите?
      andrej-shironov
  15. Strashila Вчера, 15:03
    собственно... ни чего того, что не ожидалось... американцы давно заявили что российские олигархи, только числятся российскими, но будут делать то что им скажут на Западе... бабло в их банках лежит и они диктуют условия.
    Strashila
  16. Симон Вчера, 15:10
    Цитата: Piramidon
    Дочки Альфы вполне комфортно чувствуют себя в/на Украине, финансируя ВСУ.

    Вот и пускай селятся на квартиру к своей дочке! Нечего делать этому банку, тут у нас в России, с другими банками работать будем tongue
    Симон
  17. Дормидонт Вчера, 15:12
    Ибо сказано в Писании, что ростовщичество такой же смертный грех как мужеложество
    Дормидонт
    1. Ингвар 72 Вчера, 16:54
      Цитата: Дормидонт
      ростовщичество такой же смертный грех как мужеложество

      И то и то процветает в нынешних реалиях. Последнее сейчас даже стало тестом на демократию, и билетом в шоу бизнес.
      Ингвар 72
  18. Симон Вчера, 15:13
    Цитата: DEZINTO
    Сократить риски. Ссачно очень потерять миллионы которые наворил.....вот и страхуется. request

    Кабы вообще все потом не потеряли!
    Симон
    1. Вадим237 Вчера, 16:04
      Я бы тоже на месте Фридмана отказался в кредитовании ВПК, уж больно задолженностей там много становится и потом государство вынужденно из своего кармана покрывать, нецелевое использование кредитных средств, на этих предприятиях, в прошлом году из бюджета покрыли 800 миллиардов долгов предприятий перед всеми: зарплата, кредиты, оплата за снабжение водой, электричеством и тд. В ВПК надо разбираться, со строгим аудитом, кто и на что, тратит деньги.
      Вадим237
  19. andrej-shironov Вчера, 15:17
    За бабло продадут Родину! А вы все тут про майдаунов и Украину глаголите! Вся вшивота давно уже во власти. Кто то мне тут втирал что наши предприниматели исключительно в интересах Родины работают. Кто бы это мог быть? wink
    andrej-shironov
  20. prior Вчера, 15:18
    АЛЬФА-БАНК НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !
    Фридмана на лесоповал.
    prior
    1. 23424636 Вчера, 15:32
      вы не успеете провести национализации как толпы евреев будут требовать от страны покрыть их фиктивные утраченные вклады ,альфа это химера ,большой развод
      23424636
      1. mikh-korsakov Вчера, 16:26
        Требовать-то они потребуют, да кто им даст?
        mikh-korsakov
  21. Mavrikiy Вчера, 15:18
    Альфа-банк отказался обслуживать оборонные предприятия из-за санкций

    +++, молодцы, так держать и не отступать! (страна должна знать своих героев feel )
    в России появится специализированный банк, который займется обслуживанием оборонно-промышленного комплекса.

    Зачем так сложно? Лишить лицензии в 5 сек и все банки предложат свои услуги ВПК под 10, 8, 5, 3, 2%.....
    Mavrikiy
  22. Zomanus Вчера, 15:19
    Вот и отлично. А то помнится этот банк УВЗ банкротить пытался.
    И вообще довольно банк, один из тех,
    через которые часто аферы проводят.
    Zomanus
    1. Вадим237 Вчера, 16:08
      Какие аферы? - Подробнее. "А то помнится этот банк УВЗ банкротить пытался". Конечно - как должника, бабки то надо возвращать.
      Вадим237
      1. Ингвар 72 Вчера, 16:57
        Цитата: Вадим237
        Конечно - как должника, бабки то надо возвращать.

        Долги есть у большинства присутствующих на сайте, но это не повод выкидывать их из квартиры. request
        Ингвар 72
        1. Вадим237 Вчера, 19:33
          Как же хорошо жить без долгов.
          Вадим237
          1. Ингвар 72 Вчера, 20:44
            Цитата: Вадим237
            Как же хорошо жить без долгов.

            Да уж. Но тесно... Жену негде прижать, понимаете ли. laughing Вот подумываю об ипотеке на .... надолго короче. recourse И процентов за пользование кредитом я готов платить побольше, чем наше государство получает от вкладов в трежерис США. Выгода налицо, но кто то наверху это не знает. Или не хочет знать. request
            Ингвар 72
            1. Голован Джек Вчера, 20:55
              Цитата: Ингвар 72
              И процентов за пользование кредитом я готов платить побольше, чем наше государство получает от вкладов в трежерис США. Выгода налицо...

              ... с одной лишь разницей: трежерЯ в любой момент и немедленно можно превратить в зеленый шум... то есть, тьфу, нал, естественно. А вот Ваш уважаемый долг по ипотеке в зеленый нал превратить... затруднительно.
              То есть в качестве "подушки безопасности" трежерЯ годятся, а ипотечные (и другие) кредиты - нет.
              О как belay
              Голован Джек
              1. Комментарий был удален.
  23. Симон Вчера, 15:20
    Цитата: Hoc vince
    Статью нужно было назвать: "Альфа-банк присоединился к антироссийским санкциям".

    Вот и "Альфа-банку" то же нужно объявить контр-санкции! negative
    Симон
    1. Вадим237 Вчера, 16:11
      И вместе с этими санкциями, накроются все те, кому это банк каждый год кредиты выдаёт, а также счета тех, кто в этом банке хранит сбережения и получает зарплату.
      Вадим237
  24. groks Вчера, 15:24
    Ну и слава Богу! Банков мало? У нас по ГОЗ 8 штук. И некоторым из них я бы и рубль не доверил. Но работаем как-то.
    Другое дело, что это признак того, что на стррррашного Путина положили. Вместе со всей партией и правительством положили. Вкупе с заявлением немецкого МИДа и атакой на базу в Сирии - хреновая картина.
    groks
  25. 23424636 Вчера, 15:29
    не секрет что банки очень привлекают чинуш на депозитные хранения оборотных средств предприятий с откатами и многие идут на эту вторую зарплату .Альфа в этом списке не последний. Но учитывая весьма темную составляющую его финансового накопления и антирусскую позицию по ключевым вопросам внешней политики львовского еврея Фридмана и его постоянное пребывание в Лондоне базе русофобии ,стоит быть весьма бездумным на обслуживание в его конторе.
    23424636
  26. PENZYAC Вчера, 15:34
    Цитата: DEZINTO
    Сократить риски. Ссачно очень потерять миллионы которые наворил.....вот и страхуется. request

    Жаль, в праздники биржи не работают, вот интересно, на сколько упали (а думаю, что упали и будут падать дальше) акции "альфы", риск то оправдался?...
    Хорошо бы не оправдался и ни в короткую, ни в долгую, причём чем сильнее, тем лучше, чтоб другим наука...
    PENZYAC
  27. Fitter65 Вчера, 15:35
    Ну перестанет и хорошо,зачем в России тогда такой банк?В октябре 1917 г.тоже не сразу все не нужные банки прикрыли,а вот к 1939 нти у кого вопросов не возникало.как и сейчас переходить на карту МИР или пусть через ВИЗУ ФРС буду спонсировать.Лично я перешёл...
    Fitter65
  28. APASUS Вчера, 15:38
    1 Вот вам вопрос о защите вложений в ВПК при Госзаказе.
    2 Вопрос о формировании банковского сообщества,не то что может отмыть любые бабки,а то что работает в интересах страны
    3 Еще раз о том кому принадлежит финансовая система в целом,мы до сих пор обслуживаем интересы США
    APASUS
  29. zyzx Вчера, 15:38
    А ведь там вицепрезедентом трудится ярый активист посещения американцами луны,космонфт леонов.
    zyzx
  30. мерцание Вчера, 15:40
    Нет никакой гарантии, что этот банк, перед выборами президента, не объявит о своем банкротстве.
    Думаю, клиентам банка есть смысл задуматься о своих счетах. Как бы потом поздно не было.
    Уж больно явно он топит за запад.
    мерцание
  31. Ярик76 Вчера, 15:46
    Карту свою закрою - минус клиент ! Таких как я думаю будет много !
    Ярик76
    1. Bastinda Вчера, 19:37
      И банк сразу ляжет?
      Как Вы считаете, это не специально подогнано к Новому Году, и нашим 10 дневным каникулам?
      Bastinda
  32. ВЕРЕСК Вчера, 15:47
    предприятия российского оборонного комплекса составляли основную часть кредитного портфеля банка. Да разогнать,нафиг эту контору.
    ВЕРЕСК
  33. Altona Вчера, 15:54
    Наднациональная буржуазия отказалась обслуживать национальную. Чего так переполошились, в первый раз чтоли? Это закономерное явление и вполне классический клинч, описанный в марксизме.
    Altona
  34. Комментарий был удален.
  35. rumatam Вчера, 15:59
    экспроприировать из за проамериканских действий или опять за деньги компадорской верхушки страшно.
    rumatam
  36. Гардамир Вчера, 16:02
    Чудесно, страна в которой глава государства ни за что не отвечает! Это как тело без мозга!
    Гардамир
    1. Голован Джек Вчера, 16:22
      Цитата: Гардамир
      страна в которой глава государства ни за что не отвечает

      Это где такая?
      Цитата: Гардамир
      Это как тело без мозга

      Или как голова... Гардамир laughing
      Голован Джек
  37. bsk_una Вчера, 16:11
    А на хрена иметь такие банки, это только предатели, которые работают на англо-саксов, а не на Россию. Путин распустил всех антирусских продажников. Это конец России? Не пора ли Вооруженным силам ликвидировать все западенские банки и конфисковать их содержимое!?
    bsk_una
  38. слава1974 Вчера, 16:23
    Выявлено очередное слабое звено. Хорошо что это случилось сейчас, а не во время "горячего" столкновения. Есть время подготовиться.
    слава1974
    1. Вадим237 Вчера, 16:36
      Во время горячего столкновения - будет уже всё равно.
      Вадим237
  39. seacap Вчера, 16:34
    Ну,что,дождались,доигрались,вот нам всем и патриотичный оскал наших локомотивов перестройки и экономики,дальше-больше.Я уже давно пытался выяснить и как-то обосновать себе,а зачем эти олигархи с их банками нашей стране и народу нужны?Зачем они все эти упыри нужны,если не выделяют гранты на развитие фундаментальной и прикладной науки,не построили,не содержат и не развивают ни одного учебного заведения,если не разрабатывают и не внедряют новые технологии,не оплачивают и не восстанавливают экологию,не выделяют ни копейки на развитие культуры и искусства,даже о своих работниках не особенно заботятся,не предоставляя им бесплатное жилье и курортно-санаторное лечение,а только безмерно,потеряв уже всякие нравственные и общечеловеческие нормы, из страны последнее,не сколько не задумываясь о будущем своей Родины и своего народа.Всеми силами зарабатывают себе преференции за океаном,вливая во враждебную нам державу огромнейшие средства,позволяющие нашим партнерам выйти из глубочайшего кризиса,обслуживать свой долг и иметь огромнейший военный бюджет,проводить экономические реформы,в то же время,вгоняя свою родину,страну-кормушку в стагнацию и сырьевую колониальную экономическую зависимость,т.е.медленно,но неуклонно уничтожая ее.Так зачем они нам нужны?
    seacap
  40. Altona Вчера, 16:41
    Цитата: Гардамир
    Чудесно, страна в которой глава государства ни за что не отвечает! Это как тело без мозга!

    ---------------------------
    А как глава буржуазного государства может ответить? Тут все закономерно, банки пытаются максимизировать прибыль и снизить риски. Причем "снизить риски" в данном случае ключевая фраза. Глава государства может дать распоряжение осуществлять финансирование госзаказа напрямую, и вообще, надо бы так и делать, а не крутить государственные деньги в финансовых прокладках и не брать у них кредиты. Тут же мы открываем еще одну, не замечаемую нашим обществом суЩность (или через букву Ч) "наших" банков. Банки оказывается предназначены всего лишь выводить прибыль за рубеж. То есть обдирать россиянина и ободранное отдавать на Запад. Ну а Гарант всего лишь разведет руками "все украдено по закону, а значит-это бизнес".
    Altona
    1. Гардамир Вчера, 17:39
      А как глава буржуазного государства может ответить?
      Я не сторонник капитализма, но исходя из той реальности в которой мы находимся. Есть два варианта. Глава, который гребёт только для себя и для своих. И глава, который понимает, что он сам будет богаче, если будет богаче страна. Я за второй вариант.
      Гардамир
  41. seacap Вчера, 16:41
    Цитата: просто экспл
    я вот думаю , а может и центробанку перестать обслуживать альфа банк из за санкций ?

    ЦБ это филиал МВФ,выпускник Йельской учебки-их самый успешный менеджер,по их же мнению,если они хвалят-значит она все делает правильно,согласно их плана.Взывать к ЦБ-это то же самое,что взывать к Соросу и Рокфеллеру и им подобным,эффект будет один и тот же,это не наша организация и нам не подчиняется,соответственно на страну не работает,спасибо "гениям-реформаторам"90-х,выставивших страну на разграбление и продажу.
    seacap
  42. seacap Вчера, 16:44
    Цитата: Гардамир
    Чудесно, страна в которой глава государства ни за что не отвечает! Это как тело без мозга!

    А кто у нас ответил за реформы,уничтожившие целые отрасли,науку и образование,да и страну в целом?Им памятники ставят и центры открывают,а кто живой,так до сих пор мягко спит и сладко жрет.
    seacap
  43. Оверлок Вчера, 17:17
    Альфа банк принадлежит гражданину Украины,уроженцу Львова
    Оверлок
  44. Лена Петрова Вчера, 17:17
    Цитата: Svarog
    По некоторым оценкам,за 10 лет из России выведено около 10 триллионов долларов, вы представляете, что это за сумма?

    Цифры, конечно, красивые. Получается по 1 трл. в год? Возможно, это и есть вся сумма за 10 лет.
    Лена Петрова
    1. Вадим237 Вчера, 19:34
      Скорее 10 триллионов рублей.
      Вадим237
  45. samarin1969 Вчера, 17:31
    По крайней мере более-менее публично заявлено: кто у нас в стране главный..... Ближе к февралю "закулисное правительство" персонально материализуется. Грустно будет смотреть, как первые лица страны, лично Песков и находчивые ребята с гос. каналов будут объяснять "политику в новых реалиях".
    samarin1969
    1. Голован Джек Вчера, 17:41
      Цитата: samarin1969
      рустно будет смотреть, как первые лица страны, лично Песков и находчивые ребята с гос. каналов будут объяснять "политику в новых реалиях"

      Поспорим, что не будут? За неимением того, что надо объяснять?
      Цитата: samarin1969
      более-менее публично заявлено: кто у нас в стране главный

      Мдя... анализ... ну, просто глубочайший request
      Голован Джек
      1. samarin1969 Вчера, 18:09
        Анализа здесь и нет...всё-таки чту кодекс и "устав модераторов" wink ...А будет ли "горячее время" для главных усов РФ, посмотрим.
        samarin1969
  46. смерш24 Вчера, 17:36
    Цитата: Перейра
    Вот и цена нашим банкирам.
    Да и наши ли они?

    Когда это "Альфа" нашей стала? Поглядите, где капитал теряется- всё станет ясно... Они же УВЗ чуть не забанкротили (кто не в курсе - ОАО НПП Уралвагонзавод - тот, который Т-72 модернизирует, Т-90 выпускает, Т-14 еще....
    смерш24
  47. bogart047 Вчера, 17:41
    Фридман и иже с ними(продолжите ряд фамилий) не имеют родины, а только бизнес-интересны.
    bogart047
  48. Dzafdet Вчера, 17:58
    Пора призвать Фридмана к ответу. Банк закрыть, средства изъять, пока он их не украл.И давно пора марсиан отправить на историческую родину.. am
    Dzafdet
  49. Dzafdet Вчера, 18:02
    Цитата: seacap
    Ну,что,дождались,доигрались,вот нам всем и патриотичный оскал наших локомотивов перестройки и экономики,дальше-больше.Я уже давно пытался выяснить и как-то обосновать себе,а зачем эти олигархи с их банками нашей стране и народу нужны?Зачем они все эти упыри нужны,если не выделяют гранты на развитие фундаментальной и прикладной науки,не построили,не содержат и не развивают ни одного учебного заведения,если не разрабатывают и не внедряют новые технологии,не оплачивают и не восстанавливают экологию,не выделяют ни копейки на развитие культуры и искусства,даже о своих работниках не особенно заботятся,не предоставляя им бесплатное жилье и курортно-санаторное лечение,а только безмерно,потеряв уже всякие нравственные и общечеловеческие нормы, из страны последнее,не сколько не задумываясь о будущем своей Родины и своего народа.Всеми силами зарабатывают себе преференции за океаном,вливая во враждебную нам державу огромнейшие средства,позволяющие нашим партнерам выйти из глубочайшего кризиса,обслуживать свой долг и иметь огромнейший военный бюджет,проводить экономические реформы,в то же время,вгоняя свою родину,страну-кормушку в стагнацию и сырьевую колониальную экономическую зависимость,т.е.медленно,но неуклонно уничтожая ее.Так зачем они нам нужны?

    Воот , золотые -то слова. НИКОМУ ОНИ НЕ НУЖНЫ.Их создали умные дяди для вывода капиталов за рубеж. Вывод : если хотим выжить, то нужно их ликвидировать.А положение по ЦБ изменить, хватит ему быть филиалом ФРС..
    Dzafdet
  50. vissarion Вчера, 18:36
    Альфа-банк это сборище жидо-масонов, которые спят и видят себя в Америке. Все свое бабло они также хранят в ими любимой Америке. Я не удивлюсь, что все руководство этой конторы имеют двойное гражданство. Поэтому они и выполняют волю американцев. Плевать они хотели на Россию и россиян. Если петух клюнет в причинное место, то вся эта банда тут же слиняент либо в Израиль, либо в те же США. Надо прекратить гофинансирование этой конторы и отлучить их от госбюджета. Пусть их кредитует Америка. Мне уже давно предлагали кредит в этом банке, но частной лавочке верить нельзя. Данный пример показателен и убедительно пордтверждает мое решение.
    vissarion
  51. Slam Вчера, 18:44
    Цитата: seti

    Еще раз напишу для не думающих - банк частный это его право и выбор. Они предпочли ударить себя по карману. Это их личное дело. А вы не связывайтесь с Альфа Банком - он и в стране 4о4 продолжает свою деятельность и вполне себе успешно. Кстати а почему наш уважаемый Сбербанк до сих пор не отметился в Русском Крыму ?

    И это еще не все: экспорт из страны 404 в Россию за прошлый год увеличился более чем на 20%. Не смотря ни на что идет бойкая торговля, а вы на ВО истерики устраиваете да пуканы рвете.
    Slam
  52. Altona Вчера, 18:59
    Цитата: Гардамир
    Я не сторонник капитализма, но исходя из той реальности в которой мы находимся. Есть два варианта. Глава, который гребёт только для себя и для своих. И глава, который понимает, что он сам будет богаче, если будет богаче страна. Я за второй вариант.

    ---------------------------------
    Я тоже не сторонник капитализма и если вы заметили, то я на все вопросы стараюсь найти объяснение с точки зрения марксизма, просто потому, что другой научной теории для объяснения общественно-экономических явлений пока что не создано.
    1) Вы пытаетесь, вернее живете в парадигме, что у нас государство и экономка-это одно и тоже. Предлагаю вам отбросить эту мысль как вредную для восприятия действительности. В 1992 году у нас произошло разделение экономики и государства. То есть существует и государство, и экономика внутри него, но так как мы отказались от идеологии марксизма и от социализма как следствие, то теперь эти явления только корелируют внутри друг друга. Это у нас произошло вследствие провозглашения всех форм собственности равными. А так как рычагов у наднационального капитала больше, то и влияние международных корпораций и банков на нас мощнее. Как внутри страны так и вовне.
    2) Политическая надстройка называемая государством служит для "снятия противоречий в обществе", то есть для выражения воли правящего класса, то есть буржуазии. А буржуазия может играть на всех полях, в том числе и вне государства. В данном случае российский триколор для нашей буржуазии всего лишь цветная тряпка. Если буржуазии надо, то она и мигрантов ввозит, и производство в Китай уносит, и делает другие антинациональные шаги-олимпиады, коли-с-уренгоя и так далее. То есть имеется у нас представительная демократия, бабушки и патриоты исправно идут на выборы, голосуют за архиправильных кандидатов, но социальный кандибобер не меняется. У Набиуллиной цены не растут, у Собянина 15 млн "лишнего населения" в провинции, у Валентины Матвиенко можно вполне откладывать 60 тысяч на квартиру из зарплаты в 32 тысячи.
    Altona
    1. Altona Вчера, 19:33
      Я даже могу проиллюстрировать на собственном примере. Я работаю на заводе, который делает ширпотреб - навесную технику и мотоблоки для нее.Завод организовал пенсионер, его мы называем "папой", он такой производственник, был начальником инструментально-ремонтного цеха. Его сын-владелец сети магазинов, где также продается и наша техника. Так вот сын говорит, что на завод ему нафиг не нужен, это возня со специалистами и оборудованием. Он такую технику спокойно в Китае закупает. И в магазинах сети к нашей технике отношение никакое. То есть никакого патриотизма нет, хотя и родственники и все такое. И не волнует сына, что завод кормит 100 человек, дает им зарплату порядка 30 тысяч. Вот и всё.
      Altona
  53. -=ANTRAX=- Вчера, 19:08
    про этот "банк" ещё Фёдоров говорил в 2011.
    -=ANTRAX=-
  54. Antor Вчера, 19:11
    Спасет нашу страну только национализация банков,иначе вывод капитала и мнимое банкротство банков продолжается и будет продолжаться миллиардными шагами. При этом банкиры прекрасно себя чувствуют ,уходя от ответственности за границей,куда они заранее переводят не только активы,но и семью. И спросить с многих у нашей Фемиды просто руки коротки,потому как их не выдают,какие бы финансовые преступления они не совершили!!!
    Альфа-банк-это только начало того тяжелого пути который придется пройти вот с такими якобы Российскими компаниями,но не за Россию и де-факто на стороне наших врагов!!! Боюсь как бы мы снова не проснулись непонятно в какой стране,если наша власть и дальше будет вести свою либеральную политику непонятно куда и непонятно зачем!!????
    Antor
  55. Berkut24 Вчера, 19:37
    Как-то я хотел открыть счёт в Альфа-банке счет для своей фирмы. По идее, отказать не имели права, но отказали без комментариев. За глаза намекнули, что мелковаты мы для них (и не евреи). По Инструкции ЦБ отказывать не имеют права. Но я решил не связываться.
    Может быть, ЦБ пора забрать у этого дочернего предприятия Ротшильдов лицензию?
    Berkut24
  56. Владимир К. Вчера, 20:01
    Ну, тогда и государство, в свою очередь, должно ответить "альфа-банку" взаимностью. Повысить процент по внутренним заимствованиям от ЦБ, повысить контроль за переводами в иные юрисдикции, ограничить на внутреннем фондовом рынке и т.д.
    Владимир К.
  57. Немезида Вчера, 20:04
    Такие банки следует лишать возможности работать в РФ...Шестерят США,пусть в США и работают,если смогут...А не смогут,их проблемы...
    Немезида
  58. Иван58 Вчера, 20:50
    Лишить лицензии и конфисковать.
    Иван58
  59. ser6119 Вчера, 20:58
    Лишить этих лиц не традиционной ориентации лицензии и сразу все остальные патриотами станут!
    ser6119
  60. Altona Вчера, 21:11
    Цитата: ser6119
    Лишить этих лиц не традиционной ориентации лицензии

    ---------------------------
    В данном случае они "нетрадиционной" национальности.
    Altona
  61. Altona Вчера, 21:14
    Цитата: Antor
    Спасет нашу страну только национализация банков,иначе вывод капитала и мнимое банкротство банков продолжается и будет продолжаться миллиардными шагами.

    --------------------------------
    В нашем случае "национализация" уже не спасет. Получится, что бюджет страны будет заниматься санацией "национализированного" банка. Перед национализацией хозяева банков выводят все ликвидные активы(такую информацию путем инсайда хозяева всегда получат, так как у них обычно хранятся средства VIP-клиентов) и получится, что мы "национализируем" убытки.
    P.S. Надо думать о национализации всей страны, а не частного банка.
    Altona
  62. Altona Вчера, 21:16
    Цитата: Antor
    Альфа-банк-это только начало того тяжелого пути который придется пройти вот с такими якобы Российскими компаниями

    ------------------------------
    Скорее всего сейчас это филиал какого-нибудь Морган-чейз или Леммон бразерс. И вот чтобы подытожить обсуждение, ставлю вам пост из Твиттера.
    Altona
  63. bmv04636 Вчера, 21:47
    Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа", Ответ Рогозина
    bmv04636
  64. Симон Вчера, 22:37
    Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем Twitter написал, что у Альфа-банка не было разрешения работать с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. По его словам, кредитная организация действительно запрашивала соответствующее разрешение, но получила в итоге отказ. Вчера в 22:25
    РБК Похоже таким банкам Правительство уже не доверяет!
    Симон
    1. Голован Джек Вчера, 23:04
      Цитата: Симон
      у Альфа-банка не было разрешения работать с предприятиями оборонно-промышленного комплекса

      Вот жеж блин, угадал belay
      Цитата: Голован Джек, Сегодня, 14:53
      ... думается мну, что это, скорее, попытка "сохранить морду лица": после наезда на УВЗ вряд ли кто-то из оборонки сильно заинтересован работать с Альфой...

      "На правах рекламы", ессно...
      Голован Джек
  65. КОТ БАЮН Вчера, 23:03
    Альфа-банк отказался обслуживать оборонные предприятия из-за санкций

    "толстый пИнгвин робко прячет тело жирное в утёсах...."
    Я не знаю всей подоплёки, но...А что, собственно, от ЭТИХ Фридманов ожидалось? Кого-то это удивляет?
    КОТ БАЮН
  66. LeonidL Сегодня, 00:31
    Не "Альфа" банк отказал - а банку отказали, хоть он и просился.
    LeonidL
  67. gsev Сегодня, 00:34
    Альфа банк активно финансирует проекты на украине. Отказывается работать с высокотехнологическими предприятиями России. Но самое важное он активно развивает свою силовую составляющую. За недельный просроченный кредит в 5000 тысяч руб он гоняет к заемщику бригаду приставов. Такая оперативность вызывает очень большие подозрения. Как бы Альфа банк не создал тихой сапой структуру опаснее ОУН-УПА или батальонов Айдар и Донбас. Возможно эго хозяева приме
    gsev
  68. gsev Сегодня, 00:41
    Кроме финансирования проектов на Украине Альфа банк активно развивает свою силовую составляющую. За задолженность в 5000руб на неделю он направляет к должникам бригаду приставов. Понятно что для банка это чистый убыток.Не так просто организовать выезд пристава, человека надо заинтересовать Но возможно его хозяева идут по пути Коломойского и тихой сапой создают свои подкормленные силовые формирования типа Айдара и Донбасса. Вот где опасность.
    gsev
Картина дня