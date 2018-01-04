Альфа-банк отказался обслуживать оборонные предприятия из-за санкций

Один из крупнейших российских банков Альфа-банк уведомил отечественные оборонные предприятия, что перестает обслуживать их из-за санкций, сообщил первый зампред совета директоров финансовой компании Олег Сысуев.Сысуев пояснил, что банк не собирается разом разрывать отношения с оборонкой, однако стремится сократить риски. По его словам, предприятия российского оборонного комплекса составляли основную часть кредитного портфеля банка.Ранее о сужении клиентской базы рассказал акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман – его интервью было опубликовано в Forbes 29 декабря. Фридман сообщил, что из-за ограничительных мер Альфа-Банк отказался от обслуживания оборонных предприятий. При этом он отметил, что банк никогда не имел проблем, связанных с санкциями. Между тем в 2015 году банку пришлось закрыть отделение в Нью-Йорке из-за запрета американским компаниям инвестировать в российские акции.Ранее "Коммерсант" писал, что из-за ужесточения американских санкций в России появится специализированный банк, который займется обслуживанием оборонно-промышленного комплекса. По данным издания, главным кандидатом стала Российская финансовая корпорация (РФК), принадлежащая "Рособоронэкспорту", который входит в "Ростех".