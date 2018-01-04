СБУ пожаловалась на задержание украинских силовиков в России

Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также использует родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего, участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций

Российские спецслужбы задерживают только тех граждан, не только Украины или других стран, в отношении которых действительно есть информация об участии в преступлениях против мирных жителей или российских граждан в рамках так называемой антитеррористической операции

То, что данный человек был задержан, не означает что «российские спецслужбы ведут охоту». Охоту как раз ведут украинские спецслужбы, которые всеми правдами и неправдами пытаются депортировать на Украину добровольцев, защищавших города Донбасса

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что российские спецслужбы задержали в Москве гражданина Украины, участника силовой операции в Донбассе Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.По мнению СБУ, фактом задержания участника силовой операции в Донбассе российские спецслужбы «совершили очередную антиукраинскую провокацию».– говорится в сообщении на сайте СБУ.В связи с этим в СБУ напомнили, что ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал украинцев, имеющих опыт участия в силовой операции в Донбассе, воздержаться от поездок в Россию.Между тем, как отметил политолог Александр Асафов, СБУ проецирует на российские спецслужбы свои собственные приемы и методы, передает RT.Он подчеркнул, что даже если подобное задержание и было произведено, то осуществлено оно могло быть только на основе достоверной информации о преступной деятельности задержанного.– заключил эксперт.Асафов отметил, что распространение подобных сообщений является частью постоянно ведущейся кампании о недопущении пересечения границы России гражданами Украины.– отметил Асафов.Он также напомнил, что именно российских граждан заставляют сдавать биометрические данные для поездок на Украину и подвергают видеоинтервью с сотрудниками СБУ.Напоминаем, что Украину захватила новая волна шпиономании, которая сильно напоминает попытку выправить имидж главы СБУ Грицака, пострадавший от Михаила Саакашвили, передает "Взгляд"