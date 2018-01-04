01:11 05 января

СБУ пожаловалась на задержание украинских силовиков в России

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что российские спецслужбы задержали в Москве гражданина Украины, участника силовой операции в Донбассе Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.

По мнению СБУ, фактом задержания участника силовой операции в Донбассе российские спецслужбы «совершили очередную антиукраинскую провокацию».

СБУ пожаловалась на задержание украинских силовиков в России



Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также использует родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего, участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций
– говорится в сообщении на сайте СБУ.

В связи с этим в СБУ напомнили, что ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал украинцев, имеющих опыт участия в силовой операции в Донбассе, воздержаться от поездок в Россию.

Между тем, как отметил политолог Александр Асафов, СБУ проецирует на российские спецслужбы свои собственные приемы и методы, передает RT.

Он подчеркнул, что даже если подобное задержание и было произведено, то осуществлено оно могло быть только на основе достоверной информации о преступной деятельности задержанного.

Российские спецслужбы задерживают только тех граждан, не только Украины или других стран, в отношении которых действительно есть информация об участии в преступлениях против мирных жителей или российских граждан в рамках так называемой антитеррористической операции
– заключил эксперт.

Асафов отметил, что распространение подобных сообщений является частью постоянно ведущейся кампании о недопущении пересечения границы России гражданами Украины.

То, что данный человек был задержан, не означает что «российские спецслужбы ведут охоту». Охоту как раз ведут украинские спецслужбы, которые всеми правдами и неправдами пытаются депортировать на Украину добровольцев, защищавших города Донбасса
– отметил Асафов.

Он также напомнил, что именно российских граждан заставляют сдавать биометрические данные для поездок на Украину и подвергают видеоинтервью с сотрудниками СБУ.

Напоминаем, что Украину захватила новая волна шпиономании, которая сильно напоминает попытку выправить имидж главы СБУ Грицака, пострадавший от Михаила Саакашвили, передает "Взгляд"


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Комментарии 95

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  1. No pasaran Вчера, 14:54
    По мнению СБУ, фактом задержания участника силовой операции в Донбассе российские спецслужбы «совершили очередную антиукраинскую провокацию».
    Чья бы корова....... am
    No pasaran
    1. Бивень Вчера, 15:02
      участника силовой операции в Донбассе Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.

      А шо такого....? И сколько их таких "хероев" у нас в наглую приезжают откармливаться и подлечиться?..
      Россия , что то не то у нас твориться в стране!
      Бивень
      1. 210окв Вчера, 15:24
        Уже было сообщение о визите врача-убийцы в Питер.Наши даже и не почнсались
        Цитата: Бивень
        участника силовой операции в Донбассе Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.

        А шо такого....? И сколько их таких "хероев" у нас в наглую приезжают откармливаться и подлечиться?..
        Россия , что то не то у нас твориться в стране!
        210окв
        1. Лексус Вчера, 16:28
          Уже было сообщение о визите врача-убийцы в Питер.Наши даже и не почнсались

          Если бы он в Кремле появился с соответствующими "реквизитами"... а так... по словам некоторых властьимущих у нас слишком много "лишних людей". Можно и не чесаться.
          Лексус
      2. 30 вис Вчера, 15:55
        А может этот херой где то напился ,упал и головой попал на камень ,а затем не ловко повернулся и наткнулся ребрами на арматуру восемь раз ...И исчез от страха в дремучих лесах России ...
        30 вис
      3. LSA57 Вчера, 16:03
        Цитата: Бивень
        Россия , что то не то у нас твориться в стране!

        не то творится в твоей стране. у нас бандерлогов ловят. а 18 марта тебе покажут в каком ТЫ изящном МЕНЬШИНСТВЕ. воняй дальше
        LSA57
        1. DenZ Вчера, 17:35
          Цитата: LSA57
          у нас бандерлогов ловят

          Избирательно как-то. Выше упоминали про врача из АТО который в Питер спокойно приехал, погостил и уехал. Что, не факт скажите?
          DenZ
          1. LSA57 Вчера, 18:21
            Цитата: DenZ
            Что, не факт скажите?

            не факт. уже доказано. посмотри внимательно. фейк не прикрытый
            LSA57
    2. 79807420129 Вчера, 15:13
      СБУ пожаловалась на задержание украинских силовиков в России

      Куда пожаловалась в Спортлото laughing Ну тогда и пожелание.
      79807420129
      1. No pasaran Вчера, 15:18
        Ну,тогда и нашим пожелание не повторять-,чтоб потом в "спортлото" не обращаться слезливо.
        No pasaran
        1. 79807420129 Вчера, 15:23
          Цитата: No pasaran
          Ну,тогда и нашим пожелание не повторять-

          Полтора года назад в Крыму.Вот и обменяют друг на друга.
          79807420129
          1. Идущий Вчера, 15:51
            Влад , добрый день! hi drinks , пожелание сбывается , по поводу вежливых людей.
            Идущий
      2. катана Вчера, 15:42
        АТОшники вряд ли напряглись - они просто перестанут ездить в Россию - вот и все дела.Я не понял так же комментарии этого "политолога" Александра Асафова - в Украине идут внутренние разборки ,и он по сути оправдывает действия российских правоохранителей тем,что во время боев страдает мирное население.Следуя логике данного "политолога"(но я не вижу в его словах логики) украинские правоохранительные органы ,да и не только одни лишь украинские ,просто обязаны задерживать и судить тех россиян,кто принимал участие в КТО в Чечне,ведь там то же пострадали гражданские лица. request sad Иногда хочется видеть и логику .
        катана
        1. NKT Вчера, 16:07
          Чечня и Донбасс, ну совершенно разные ситуации, как у вас в голове вообще даже нейроны побежали?
          NKT
          1. катана Вчера, 16:17
            Цитата: NKT
            Чечня и Донбасс, ну совершенно разные ситуации, как у вас в голове вообще даже нейроны побежали?

            В чем разность ситуаций в Чечне и на Донбассе ?Уж не в том ли,что на Донбассе гибнут русские ,а там ,грубо говоря - инородцы ,которые русским по барабану?
            катана
            1. частное лицо Вчера, 16:27
              Цитата: NKT
              Чечня и Донбасс, ну совершенно разные ситуации, как у вас в голове вообще даже нейроны побежали?
              В чем разность ситуаций в Чечне и на Донбассе ?Уж не в том ли,что на Донбассе гибнут русские ,а там ,грубо говоря - инородцы ,которые русским по барабану?
              Ой ли инородцы? До сих пор не известно сколько погибло гражданских в Чечне.
              частное лицо
              1. катана Вчера, 16:32
                Цитата: частное лицо
                Цитата: NKT
                Чечня и Донбасс, ну совершенно разные ситуации, как у вас в голове вообще даже нейроны побежали?
                В чем разность ситуаций в Чечне и на Донбассе ?Уж не в том ли,что на Донбассе гибнут русские ,а там ,грубо говоря - инородцы ,которые русским по барабану?
                Ой ли инородцы? До сих пор не известно сколько погибло гражданских в Чечне.

                Вайнахи к русским явно не относятся,да и к славянам то же.
                катана
            2. NKT Вчера, 16:27
              В Чечне русских очень много погибло, пока наша власть чесала голову. В Чечне была шваль со всего мира. В том числе и международные террористы. Также были и поляки и из Прибалтики и из той же Украины - бандеровский батальон. В Грозном был рынок, где можно было себе купить раба. КТО в Чечне действительно была, а АТО в Донбассе - это фиговый листок, которым власть прикрывает гражданскую войну и свои преступления.
              NKT
              1. катана Вчера, 16:37
                Цитата: NKT
                В Чечне русских очень много погибло, пока наша власть чесала голову. В Чечне была шваль со всего мира. В том числе и международные террористы. Также были и поляки и из Прибалтики и из той же Украины - бандеровский батальон. В Грозном был рынок, где можно было себе купить раба. КТО в Чечне действительно была, а АТО в Донбассе - это фиговый листок, которым власть прикрывает гражданскую войну и свои преступления.

                Я не спорю с вами насчет того ,что на Донбассе гибнет мирное население - украинцы и русские.Но в Чечне так же гибло мирное население ,русские в том числе.И следуя логике "политолога" - кто то должен за это ответить.
                катана
        2. Николай Фёдоров Вчера, 16:08
          Цитата: катана
          АТОшники вряд ли напряглись - они просто перестанут ездить в Россию...

          Да неужто сами поверили в простоте наивно-детской - они перестанут ездить в Россию?! Да если бы...
          Цитата: катана
          Я не понял так же комментарии этого "политолога" Александра Асафова...

          Ну, не понял, так не понял... Чего ж постоянно идти и комментировать то, что Вы постоянно не понимаете? Продолжали б сидеть на своих либерально-русофобских сайтах, там Вы всё понимаете, там всё ваше - родное.
          Николай Фёдоров
          1. катана Вчера, 16:19
            Цитата: Николай Фёдоров
            Цитата: катана
            АТОшники вряд ли напряглись - они просто перестанут ездить в Россию...

            Да неужто сами поверили в простоте наивно-детской - они перестанут ездить в Россию?! Да если бы...
            Цитата: катана
            Я не понял так же комментарии этого "политолога" Александра Асафова...

            Ну, не понял, так не понял... Чего ж постоянно идти и комментировать то, что Вы постоянно не понимаете? Продолжали б сидеть на своих либерально-русофобских сайтах, там Вы всё понимаете, там всё ваше - родное.

            Я гражданин Армении и не обязан быть русофилом.Но я и не русофоб.Мне за логику обидно,которую явно попирает "политолог" .
            катана
            1. просто экспл Вчера, 17:38
              да ладно Вам врать , Вы обычный русофоб на зарплате , у Вас нет ни одного поста про то что Россия плохая .
              отрабатываете свою бочку варенья и корзину печенья .
              судьба у таких печальна . все путаны когда входят их бизнес и начинают получать первые бабки считают что они удачно устроились и как им повезло . и только потом они понимают что и денег они подняли не так уж и много как хотели и жизнь себе сломали до самой смерти .
              просто экспл
        3. 79807420129 Вчера, 16:38
          Цитата: катана
          АТОшники вряд ли напряглись - они просто перестанут ездить в Россию - вот и все дела

          Слава тебе Господи!Только воздух в России чище будет без этого дерьма. yes
          Цитата: катана
          Я не понял так же комментарии этого "политолога" Александра Асафова - в Украине идут внутренние разборки

          Воистину дятлу не дано понять нахрена добывая себе еду,он губит дерево laughing А что там идет,как не гражданская война и при чем здесь
          Цитата: катана
          действия российских правоохранителей тем,что во время боев страдает мирное население.

          От российских правоохранителей страдает мирное население? belay Ку ку японский меч армянского разлива,проснись,ты воздух портишь,Новый Год уже как четвертый день как наступил. belay
          Цитата: катана
          (но я не вижу в его словах логики)

          Пиши адрес очки вышлю,а мозги это к Богу.
          Российские спецслужбы задерживают только тех граждан, не только Украины или других стран, в отношении которых действительно есть информация об участии в преступлениях против мирных жителей или РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН в рамках так называемой антитеррористической операции

          Специально для тебя болезный выделено.
          79807420129
          1. катана Вчера, 17:09
            Что делают там РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ??Почему их ваше правительство не эвакуировало из Донбасса?
            катана
            1. 79807420129 Вчера, 17:13
              Цитата: катана
              Что делают там РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ?

              ЖИВУТ,Чудо.
              79807420129
      3. Лексус Вчера, 16:22
        И скорого "облегчения" им... в портки.
        Лексус
  2. Шура пермский Вчера, 14:54
    Суд разберется,а от себя добавлю,что этих хэроев ато надо на центральных площадях прилюдно пороть…
    Шура пермский
    1. Vita VKO Вчера, 15:09
      Цитата: Шура пермский
      хэроев ато надо на центральных площадях прилюдно пороть…

      Достаточно просто их высылать обратно, но в ЛДНР. А уж там местные жители и службы безопасности разберутся, что с ними делать: выпороть, расстрелять или обменять.
      Vita VKO
      1. Смог Вчера, 15:13
        Цитата: Vita VKO
        Достаточно просто их высылать обратно, но в ЛДНР.

        Жестоко Вы с ними.... а по другому и нельзя.
        Смог
        1. Мих1974 Вчера, 15:24
          Можно и по другому - вернуть в Укрию, но ПО ЧАСТЯМ am
          Мих1974
          1. Смог Вчера, 15:29
            Может ему орден какой наш дать, или медаль? Пропечатать везде, по телику показать и можно отпускать назад.... с миром!!! Антиресно, на какой станции его тамошние "патриоты" встретют и на куски порвут??????
            Смог
            1. Мих1974 Вчера, 15:31
              Да да "орден сутулого" с закруткой на спине. Ресстреливать фашистов надо.
              Мих1974
              1. nikola1975 Вчера, 16:20
                Сила !!! В жизни сейчас примерно такая же ситуация
                nikola1975
          2. катана Вчера, 15:59
            Цитата: Мих1974
            Можно и по другому - вернуть в Укрию, но ПО ЧАСТЯМ am

            У меня предложение есть и покруче вашего - их не ПО ЧАСТЯМ ,А ПРОКРУТИТЬ ЧЕРЕЗ МЯСОРУБКУ.Вместо таких дурных предложений русским иногда стоит задуматься над тем,как они дошли до такой жизни,что предлагают ТАКОЕ(ПО ЧАСТЯМ) на полном серьезе!Свое предложение (ПРОКРУТИТЬ ЧЕРЕЗ МЯСОРУБКУ) я сделал по приколу,что бы высветить всю абсурдность предложения форумчанина под ником Мих 1974.
            катана
            1. Не либероид Русский Вчера, 16:32
              говорят турки любили жарить языкастых псевдоармян, даже не разделывая
              Не либероид Русский
              1. катана Вчера, 17:14
                Цитата: Не либероид Русский
                говорят турки любили жарить языкастых псевдоармян, даже не разделывая

                Я не знаю насчет турок,у меня сейчас пробежка .Мои предки не с Западной Армении.
                катана
      2. 210окв Вчера, 15:26
        Надо не забывать что у нас самих есть кого там менять..
        Цитата: Vita VKO
        Цитата: Шура пермский
        хэроев ато надо на центральных площадях прилюдно пороть…

        Достаточно просто их высылать обратно, но в ЛДНР. А уж там местные жители и службы безопасности разберутся, что с ними делать: выпороть, расстрелять или обменять.
        210окв
  3. Сержант71 Вчера, 14:57
    Так в тылу врага же задержали!
    Это как НКВД жаловалась бы, что в рейхе во времена ВОВ задержали бы нашего агента laughing
    Сержант71
    1. Офицер запаса Вчера, 15:10
      Цитата: Сержант71
      Так в тылу врага же задержали!
      Это как НКВД жаловалась бы, что в рейхе во времена ВОВ задержали бы нашего агента laughing

      Сравнение наоборот получилось. В данном случае как раз на своей собственной территории сотрудники НКВД немецкого агента задержали. Так правильнее будет.
      Офицер запаса
  4. pvv113 Вчера, 15:00
    Сразу вспомнилось: а нас за шо?
    pvv113
    1. DEZINTO Вчера, 15:08
      "Они" правда не врубают, всё таки эта поговорка не на ровном месте появилась

      "я им пойду морду набъю, а если они тебе? а нас за шо"? Классика. Ничего не изменилось. request
      DEZINTO
      1. Идущий Вчера, 15:59
        Сразу вспомнилось: а нас за шо?


        Причем искренне удивляются. Костя привет! hi drinks
        Идущий
  5. Rusland Вчера, 15:02
    За ноги и о пограничный столб, в темноте мол наткнулся.
    Rusland
  6. kefan Вчера, 15:03
    Да таких, как этот Негода (и фамилия то у него подходящая) надо сразу отлавливать на границе, после чего, как говорится отправлять в места не столь отдаленные.
    kefan
    1. ZAV69 Вчера, 16:42
      К ближайшей стенке
      ZAV69
  7. Masya Masya Вчера, 15:07
    глава Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал украинцев, имеющих опыт участия в силовой операции в Донбассе, воздержаться от поездок в Россию.
    вот поддерживаю этого "товарища"! Тусовка? Пиво? Дискотека?
    Куда пойти? Куда податься?…
    Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
    А неф*г было шляться... wink
    Masya Masya
    1. DEZINTO Вчера, 15:18
      А неф*г было шляться..


      Ну он видимо привык как у себя в Киеве, там нарядился в форму и делай что хочешь, даже полицейские будут охранять, тебя ряженного в очень патриотичном порыве..... laughing

      Можно закидать дымовыми шашками какое-нибудь учреждениие....можно зажигательной смесью....там реально всем пофиг...полицейские таких охраняют..... request

      Замечательную конечно страну нам под боком вырастили

      Вы видели что было 1 января на крещатике?, загуглите,.....я просто не понимаю....город Герой....был когда-то.....
      DEZINTO
    2. Смог Вчера, 15:32
      Цитата: Masya Masya
      Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.

      Марина, ну на фига так то.....а? laughing
      Смог
      1. DEZINTO Вчера, 15:35
        Смогли конечно, но зачем так пошловато? К девушке с такими текстами,....ну чёт я в "этом" юмора не увидел.....даже не повторил бы никогда....

        DEZINTO
      2. Masya Masya Вчера, 15:42
        Константин, Аликсандор Блох навеял... анекдот... Едут в купе русский, хохол и грузин.
        У русского с хохлом денег нет, жрать охота, а грузин достает бутылку
        водки, шмат сала, и спрашивает у хохла - хочешь?
        Хохол думает - водку выпью, сало съем, грузин скажет - плати, денег нет,
        а грузин скажет - тогда очко подставляй.
        Хохол говорит - не, не хочу.
        Грузин русскому - хочешь?
        Русский думает - водку выпью, сало съем, грузин скажет - плати, денег
        нет, а грузин скажет - тогда очко подставляй.
        Хотя, думает русский дальше, водку выпью, сало съем - сила в руках
        появится, еще посмотрим, кто кого.
        Водку выпил, сало съел.
        Грузин его спрашивает - ну что, водку выпил?
        Русский - выпил.
        Грузин - сало съел?
        Русский - съел.
        Грузин - сила в руках появилась?
        Русский - появилась.
        Грузин - держи хохла. feel извините, еслив что feel
        Masya Masya
        1. DEZINTO Вчера, 15:50
          Хосспади сегодня что день пошлых анегдотов. ? Не ну то есть я был очень романтичен с утра, а Вы теперь наговорили вот это всё забавно конечно, но я хотел к девушке поехать, а теперь хочу к Феде в соседний подъезд, всё это пересказать.... laughing

          Хотя...одно другому не мешает... feel Просто от Феди я выберусь когда она уже будет спать....скорее всего
          DEZINTO
          1. Masya Masya Вчера, 16:04
            Николай, простите ради бога, мне стыдно feel не удержалась... feel но ведь всё поправимо...
            Цитата: DEZINTO
            Хотя...одно другому не мешает...

            wink
            Masya Masya
            1. Комментарий был удален.
            2. DEZINTO Вчера, 16:27
              простите ради бога, мне стыдно


              Да не, всё нормально. Мой вечер не стоит Ваших сожалений. love
              DEZINTO
            3. БЛОНДИН Вчера, 16:47
              Цитата: Masya Masya
              не удержалась...

              Зачётно!!! laughing
              БЛОНДИН
              1. Masya Masya Вчера, 16:53
                Цитата: БЛОНДИН
                Зачётно!!!

                рискую за флуд заработать... но, Вам! love
                Masya Masya
                1. БЛОНДИН Вчера, 17:02
                  Молодёжь восмидесятых,
                  Мы нигде не пропадём!
                  Я с любым из вас в разведку
                  Могу "в лёгкую" пойти,
                  Вы, друзья, которых редко можно в этот век найти!
                  Дружить с тобой легко и клево!
                  Я за тебя порву любого!!!
                  БЛОНДИН
                2. Svarog51 Вчера, 17:43
                  Мариночка Витальевна, моё почтение и поздравления! love love love
                  Этак Вы всех асов на ВО "посбиваете" good
                  Вам в академии Разведки кафедрой Вербовки заведовать нужно. wink good
                  love love love
                  Svarog51
                  1. Masya Masya Вчера, 17:53
                    Приветик, Сергей! love мои поздравления!!! love ну так... wink
                    Masya Masya
                    1. Svarog51 Вчера, 18:07
                      Мариночка Витальевна love love love Я стараюсь hi
                      wink
                      Svarog51
                      1. Masya Masya Вчера, 18:13
                        Цитата: Svarog51
                        Мариночка Витальевна love love love Я стараюсь hi
                        wink
                        good love love love
                        Masya Masya
                      2. Смог Вчера, 20:28
                        Сережа! Привет!С наступившим! drinks soldier
                        Смог
                    2. Смог Вчера, 20:27
                      Так, так. Пока я тут старый, седой, побитый молью под диваном сгораю от стыда за свою пошлость, Вы значится веселитесь..... laughing laughing good Молодцы!!!!!!!!!!!! drinks (шютка)
                      Смог
                      1. Masya Masya Вчера, 20:39
                        Цитата: Смог
                        под диваном сгораю от стыда за свою пошлость

                        Вот не верю, скорее на диване, как- то так... laughing
                        Masya Masya
                    3. Svarog51 Сегодня, 00:28
                      Такую "мышку" обижать - себе дороже. love love love
                      love love love
                      Svarog51
  8. Дормидонт Вчера, 15:10
    А ведь Старший неспроста дал команду мочить террористов, чтобы небратья не устраивали аукционы
    Дормидонт
  9. Вождь краснокожих Вчера, 15:10
    Ну, лично мне кажется, что все таки должно главенствовать положение закона. Если совершил человек преступление, то иностранец он, или гражданин данной страны, участник АТО или ополченец ЛДНР, а задержанию подлежит!
    В данной заметке, к сожалению, состав преступления не указан. А отговорки "сам " меня уже не устраивают...
    Вождь краснокожих
    1. NKT Вчера, 20:26
      Если идет война, то действуют законы военного времени, СБУ ли это не знать, ведь они как бы с нами ведут войну? К чему это нытье?
      NKT
  10. zyzx Вчера, 15:35
    Да помню моя бабка в 42м в Берлине,к родственникам ездила.
    zyzx
  11. Геркулесыч Вчера, 15:38
    Этого, с позволения сказать, человека, нужно теперь не выпускать, держать для обмена наших соотечественников, что сидят в подвалах сбу!
    Геркулесыч
    1. polpot Вчера, 16:09
      Да так и будет,видать списочки служивших в АТО хероев попали куда надо и теперь их ждет отлов на территории России, а их тут полно бродит , на много обменов хватит .
      polpot
  12. polpot Вчера, 15:47
    Стороны готовятся к очередному обмену пленными ни чего личного ,они думали что россиян воровать на Украине можно а ответки не будет-чудики .
    polpot
  13. faterdom Вчера, 16:12
    Пора уже американцев отлавливать, а потом не отпускать "по доброй воле", как Поупа, а обменивать на россиян.
    faterdom
  14. LSA57 Вчера, 16:15
    Цитата: 210окв
    Наши даже и не почнсались

    это какие ваши не почесались? наши вот долбят каждую неделю. и ваших в Сирии добивают. флаг смени полосатник. где он?
    LSA57
  15. лысова Вчера, 16:17
    Если воевал - то зачем он тут нужен.Он же понимал прекрасно, что тут его ожидает. Скорее всего засланный и с миссией.
    лысова
    1. Бивень Вчера, 16:51
      Цитата: лысова
      Если воевал - то зачем он тут нужен.Он же понимал прекрасно, что тут его ожидает. Скорее всего засланный и с миссией.

      Просто наглый и тут и там срубить хотел.. И таких много в России "отдыхающих " после АТО ..! Просто пообщайтесь в соцсетях..Это у них даже доблестью считается! (особенно когда подрежут кого и сваливают..) negative
      Бивень
  16. словак Вчера, 16:21
    В России не меньше 7 млн украинцев живут и работают. Задержали боевика? Почему одного, когда их сотни? Шерстить, задерживать и отправлять в ДНР!
    словак
  17. andr327 Вчера, 16:27
    И вообще. Чего они к агрессору в гости ездят. ведь у них ведь безвиз, Евжопа ждет их в свои объятия.
    andr327
  18. Не либероид Русский Вчера, 16:29
    где логика у рагуль ? они типа воюют с Россией, РФ страна агрессор, и тут же их "воины света" прутся в страну агрессор на заработки... за что и получают кутузку и возможный срок... или высылку на крайний случай... а потом ноют... неумные люди с низкой социальной ответственностью
    Не либероид Русский
  19. Лексус Вчера, 16:31
    Безнаказанность рождает вседозволенность. Задержание и последующий обмен только стимулируют укрофашистов похищать наших граждан, так или иначе оказавшихся в/на. Может войти в привычку, как и все остальные мерзости.

    Лексус
  20. баклан Вчера, 16:34
    Грицак, судя по цвету носа, близкий друг Порошенко... drinks
    баклан
  21. Оверлок Вчера, 17:13
    По-моему, таких персон просто надо останавливать на границе. Им у нас делать нечего
    Оверлок
    1. LeonidL Сегодня, 00:29
      Зачем останавливать на границе???? останавливать нужно после границы у дверок автозака и ... лес валить, тапочки шить.
      LeonidL
  22. Egorovich Вчера, 17:31
    Давно бы пора всю эту хохляцкую кодлу фильтровать при въезде в Россию и сажать на нары, в ожидании суда. А лучше всего передавать в ЛДНР, там лучше разберутся с этим отребьем.
    Egorovich
  23. ibn.shamai Вчера, 17:43
    А что этот вытиран забыл на территории, яко бы, "агрессора" с которым он яко бы воевал в т.н. АТО? Решил подработать между делом, детишкам на молочишко!
    ibn.shamai
  24. Могучий- Ка Вчера, 18:45
    Надо не задерживать, а расчленять этих свидомито ых мра-зей,и отправлять на усраину в посылках по частям .
    Могучий- Ка
    1. LeonidL Сегодня, 00:28
      Ну, вы, милейший слишком уж кровожадны!!! Нельзя же так!!!! Зачем - пожизненно в мордовские лагеря лес валить и тапочки для доблестных бойцов ополчения ЛНРДНР шить - с паршивого атошника хоть шерсти клок!
      LeonidL
  25. Могучий- Ка Вчера, 18:51
    Не обращайте внимания что говорят в СБУ ,Хохло АТОшник это расходное
    навозное удобрение,по ним никто не плачет ,такие Херои уходят в небытие.Чем больше таких мра-зей будет уничтожено или исчезнет с лица земли тем чисще воздух будет.
    Могучий- Ка
  26. Комментарий был удален.
  27. Немезида Вчера, 20:00
    А зачем России иностранные шпионы и диверсанты на ее территории?! Лично я не доволен тем,что патриоты Украины стучавшие на Россию названивая в посольство Украины еще не лишены гражданства и вида на жительство в РФ...
    Немезида
  28. Ментат Вчера, 20:00
    Цитата: NKT
    Чечня и Донбасс, ну совершенно разные ситуации, как у вас в голове вообще даже нейроны побежали?

    Все там замечательно бегает, правда не в ту сторону. Оно здесь специально сидит, имхо, и зудит в надежде заронить зерно сомнений за копейку.
    Ментат
  29. леонидыч Вчера, 20:19
    Не хрен ездить к агрессорам.
    леонидыч
  30. Смог Вчера, 20:47
    Masya Masya,
    То есть в то что старый и побитый молью веришь? laughing wassat А то что под диваном нет? lol
    Ну нельзя же так не доверять людям lol ....и котам.... wassat
    love love love
    Смог
    1. Svarog51 Сегодня, 00:37
      Константин, моё почтение hi А я то думаю, куда мой друг делся? А он оказывается, под диваном схоронился. Выходи на волю, уже новый год наступил. Пора делом заниматься. wink drinks
      Svarog51
  31. ДедЛука Вчера, 21:44
    Цитата: катана
    Цитата: NKT
    Чечня и Донбасс, ну совершенно разные ситуации, как у вас в голове вообще даже нейроны побежали?

    В чем разность ситуаций в Чечне и на Донбассе ?Уж не в том ли,что на Донбассе гибнут русские ,а там ,грубо говоря - инородцы ,которые русским по барабану?

    Разность ситуаций в том, что в Чечне к 94 году, была нарушена конституция РФ, и создан террористический анклав во главе с Дудаевым, поддерживаемым и подстрекаемым западными разведками, заточенный против России. На что и последовала реакция из Москвы.
    На Украине в 14м. годе, конституция Украины была нарушена в Киеве, и АТО начата как карательная операция против восточных областей , не поддержавших антиконституционный переворот, то есть оставшихся в рамках конституции Украины. Вот и вся разница.
    ДедЛука
  32. КОТ БАЮН Вчера, 22:59
    СБУ пожаловалась

    о как.. Избушка пожаловалась... Не плакала навзрыд? Тогда - незачет!
    КОТ БАЮН
  33. LeonidL Сегодня, 00:25
    Жаль, что пока только одного задержали. Ну, с почином!
    LeonidL
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