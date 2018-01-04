01:03 05 января

В Сухопутных войсках разрабатывается боевая машина для подразделений с ПЗРК

Боевая машина для подразделений с переносными зенитно-ракетными комплексами разрабатывается в Сухопутных войсках, заявил в четверг начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

Для подразделений, вооруженных переносными зенитными ракетными комплексами типа "Игла-С" и "Верба", завершаются разработки машины управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков-зенитчиков
— приводит пресс-служба слова Леонова

В Сухопутных войсках разрабатывается боевая машина для подразделений с ПЗРК



По его словам, боевая машина способна вести разведку воздушных целей и их обстрел самонаводящимися ракетами с места и в движении.

По мобильности, скрытности, бронезащищенности, степени автоматизации работы, оснащенности средствами автономного обнаружения боевая машина не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик превосходит их
— сказал он.

ПЗРК "Верба" и "Игла-С" — российские переносные зенитные ракетные комплексы, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. С высокой вероятностью поражает малоизлучающие цели — крылатые ракеты и БПЛА.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 32

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  1. Бивень Вчера, 16:18
    На Донбассе , вроде что то было такое и очень эффективно отработали...
    Бивень
    1. alexmach Вчера, 16:40
      Стрела-10?
      alexmach
  2. Вождь краснокожих Вчера, 16:22
    Слишком расплывчатое тактико техническое задание... Отсутствие фото, рисунков или графики уменьшает интерес к статье...
    Вождь краснокожих
    1. Стас Снежин Вчера, 18:53
      Ну дык, теперь получается ПЗРК - ПереВозной Зенитный Ракетный Комплекс..
      Стас Снежин
    2. Dreamboat Вчера, 23:12
      Это изложение кривое, на самом деле просто завершаются работы по комплексу "Гибка С", о котором давно уже здесь писали, с рисунками и подробностями: https://topwar.ru/100482-zenitnyy-raketnyy-komple
      ks-gibka-s.html
      Dreamboat
  3. Сергей824 Вчера, 16:33
    Несколько дней назад прошло это сообщение в "гражданских" новостях. "В Сухопутных войсках разрабатывается ",вот именно так. Им криворуким простительно,ну а тут почему прокатывает?
    Сергей824
  4. Лексус Вчера, 16:37
    Сингапурцы вон чё с нашей "Иглы" запилили. Есть возможности по обнаружению и запуску непосредственно с машины, и возможность использовать ПЗРК автономно сохранена.
    Лексус
    1. Геркулесыч Вчера, 16:45
      Как всегда -колонча на гусеница! recourse Главнейший ее недостаток -высота! Хорошая мишень, и на скорости, на повороте легко на бок ляжет, или же как минимум, уйдет с дороги в кювет! fool
      Геркулесыч
      1. Лексус Вчера, 23:02
        При массе шасси (М113А3) от 12 тонн размещённые на вышке радар и 6 пусковых модулей общей массой максимум килограмм 200 в поворотах опрокидываемости машине не добавят, зато имеется возможность вести огонь из укрытий (окопы, насыпи), что добавляет выживаемости экипажу. fool можно себе и создателям "Панциря-С1" - он исправно "кувыркается" на марше.
        Лексус
    2. Комментарий был удален.
  5. Дормидонт Вчера, 16:45
    Для наших западных и ближневосточных партнёров ничего не жалко
    Дормидонт
  6. tchoni Вчера, 16:46
    Давайте построим боевую машину для пистолето-пулеметчиков? Ну что нам стоит? А???
    Блин, машины эти давно придуманы - бронетранспортеры называются!
    tchoni
    1. Mavrikiy Вчера, 17:39
      Цитата: tchoni
      Давайте построим боевую машину для пистолето-пулеметчиков? Ну что нам стоит? А???
      Блин, машины эти давно придуманы - бронетранспортеры называются!

      Ну вроде в Сирии пулеметные машины, на базе Тайота, показали себя ничего себе. И очень многие засуетились. Броня хорошо, а подвижность (читай, жив останешся), тоже не плохо.
      Пистолето-пулемеметов, это круто, а от 12 мм и выше вполне востребованы, скакать по барханам. По степям конечно стремно, но если есть балочки... (нужно учитывать специфику рельефа. И будет тебе счастье. А если на прусский манер, то трындец)
      Mavrikiy
      1. tchoni Вчера, 17:50
        Что уж больно сумбурно излагаете.. мысль не понял, если честно...
        tchoni
        1. Mavrikiy Вчера, 18:01
          Цитата: tchoni
          Что уж больно сумбурно излагаете.. мысль не понял, если честно...

          Мысль проста: машина для Пистолето-пулемеметов - прикольно, но не серьезно (так он и смеялся), а для крупняка - реально работает, но местные нюансы нужно учитывать.
          Mavrikiy
          1. tchoni Вчера, 19:17
            Ах вон вы о чем! С этим согласен... Хотя, лично мое мнение, будь у бармалеев возможность махнутся ключ в ключ тачанками на БТР с последующим обслуживанием последних - они бы не отказались)
            А, вообще, эволюцию БТР сейчас наблюдать очень забавно: Опыт бд показал , что умение плавать, очень высокая проходимость оказываются ненужными для 90 процентов случаев. А вот надежность (здесь японимаю и доступность информации по обслуживанию, и наличие специалистов по оному и межремонтный пробег и многое другое) , дешевизна и доступность вышли на первый план. Цымес барбухаек с пулеметами в том, что она, будучи на базе Л200 сделаной стоит 30 000 вечно зеленых, а, скажем БТР80 - 500 000 тысяч. Межремонтный пробег Л200 и бтр 80 я даже и сравнивать не хочу - 80ка после 30 тысяч - ходовую перебирать и трансмиссию, да и движок, благо что камазовский, но сотки не выхаживает...

            А, если к нашим барана ПВОшным возвращаться - то, смысла особого нет делать специальную машину для перевозки расчета ПЗРК. Посади их на бтр, уазик илм л200 - и будет им щастье!
            tchoni
    2. PVOSV Вчера, 21:06
      надо бы вас запихать с "трубой" ПЗРК в БТР.
      сначала отработать команды "по местам" и "к машине", затем марш, ну и стрельбы по ИВЦ)))

      может тогда примете что БТР не совсем удобен для стрелка-зенитчика с "трубой" и самое главное он не способен вести разведку ВЦ и выдавать ЦУ по ним.
      PVOSV
  7. ВЕРЕСК Вчера, 16:52
    Шарим не по детски.Видать-всё очень серьёзно.Напряг.
    ВЕРЕСК
  8. assa67 Вчера, 16:52
    request ...головная машина от "Панциря"(разведка,сопровождение)....и на 2-3-х "Тиграх"..отделение с ПЗРК...и охрана...
    assa67
  9. Lenivets2 Вчера, 16:53
    А какое отношение всё описанное в статье имеет к ПЗРК?
    А если будет иметь, то какое оно нафиг ПЗРК? wassat
    Lenivets2
    1. коноправ Вчера, 17:02
      Вот! Абсолютно " в дырочку"! Каждому стрелку - зенитчику шлём с двумя приемниками ( от комзввода и нач. ПВО полка) это дело. Ну взводному продвинутый планшет для приема данных обстановки. " А кузнец, зачем нам кузнец, нам не нужен кузнец!" Боевую машину на крышу не затащишь и на скалу не поставишь.
      коноправ
  10. Mavrikiy Вчера, 17:31
    боевая машина способна вести разведку воздушных целей

    С дивана видно - бред. Вертолет сделает над районом работы 5-6 заходов - разведуй, а штурмовик.... он здесь и его уже нет. Где он работает? мама знает.
    Mavrikiy
    1. Dreamboat Вчера, 19:10
      А вы для расчета какую дальность разведки приняли, чтоб так утверждать?
      Оптико-электронная станция может засекать цели в 10-15 км. (при идеальных условиях рельефа и видимости), радарная вообще до 300 -400 (от мощности, конечно зависит, ну пусть слабенькая 30-40 км.). Штурмовик заходит на цель со скростью около 500 км/ч (+-, условно, тоже много переменных), то есть даже оптико-электронная станция сможет предупреждать о приближении штурмовика за 1.5 - 2 минуты. А этого уже достаточно для предварительной подготовки и наведения ракеты....
      Dreamboat
  11. Dreamboat Вчера, 17:32
    Из новости не ясно, что разрабатывается. Вроде как машин с ПЗРК уже много было:
    Стрела 1 и Стрела 10
    Морская "Гибка"
    Джигит
    И вот такой "свежачек"
    Dreamboat
    1. Lenivets2 Вчера, 17:44
      Расшифруйте аббревиатуру ПЗРК и объясните какое они имеют отношение к Вами перечисленному?
      п.с. Не надо писать, что там использовались теже ракеты, это не делает их ПЗРК.
      Lenivets2
    2. ВЕРЕСК Вчера, 17:46
      Старьё уже.Расшифруйте аббревиатуру ПЗРК recourse
      ВЕРЕСК
      1. Dreamboat Вчера, 18:53
        Ну по вашему, если ПЗРК положить, то это уже не ПЗРК? Его надо постоянно носить в руках или на плече?
        Есть ПЗРК как самостоятельный объект (единица вооружения), а есть устройства и установки, куда этот ПЗРК может быть интегрирован. В "Джигит" и "Гибку" монтируются именно ПЗРК.
        А по вашему: установи РПК (или РПГ) на крышу Тигра, он перестанет быть РПК, надо срочно документы переписывать?
        Dreamboat
  12. Маз Вчера, 18:47
    Цитата: Бивень
    На Донбассе , вроде что то было такое и очень эффективно отработали...

    Неужели пилят? А до этого пешком работали или ВНОС использовали?
    Маз
  13. viktorch Вчера, 20:39
    зарубежным аналогам уступать не будет - потому что их нет и никому они не нужны

    техника не способная сбить вертолет с хэлфаком - не нужна на современном поле боя,

    так бы и писали нужен очередной папуасмобиль для бедных
    viktorch
    1. Dreamboat Сегодня, 00:01
      А вот почитайте, как этого "нет", например в Британии: https://topwar.ru/87131-britanskie-pzrk.html
      А потом уже умничайте. ..
      Dreamboat
      1. viktorch Сегодня, 00:16
        и что ? блойпап то еще старье
        viktorch
  14. PVOSV Вчера, 21:13
    завершаются разработки машины управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков-зенитчиков


    первая машина будет ПУ взвода, а вторая транспорт для стрелков зенитчиков.
    вот весь сказ.
    PVOSV
    1. viktorch Вчера, 23:03
      их возить надо на каких то особых машинах ? всю жизнь думал что расчет пзрк на своих двоих прекрасно бегает
      viktorch
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