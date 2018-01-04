01:11 05 января

СМИ узнали, где Украина будет хранить американское летальное оружие

Летальное оружие, которое Киев получит от США, будет храниться вдали от позиций ВСУ в Донбассе, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, вооружения поступят в пункты дислокации американского военного персонала. Сейчас их база находится на западе Украины, однако в перспективе расположение могут перенести поближе к центральной части страны.

СМИ узнали, где Украина будет хранить американское летальное оружие



Вашингтон опасается, что оружие может "попасть в руки врага", поэтому во время обучения летальное вооружение будет постоянно находиться под контролем американской стороны, добавляет газета.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Киеву, будет использоваться "только в случае провокаций", но не для эскалации конфликта в Донбассе. В госдепе заявили, что решение о поставках было принято "для обеспечения защиты и территориальной целостности" Украины.

Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как это приведет к эскалации конфликта. Против этого шага высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший глава МИД, ныне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал поставки оружия "очень рискованным и контрпродуктивным путем" выхода из кризиса, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://euroradio.fm/ru
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Комментарии 62

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  1. pvv113 Вчера, 17:47
    оружие, которое США предоставят Киеву, будет использоваться "только в случае провокаций"

    Так провокации со стороны Украины ежедневные
    pvv113
    1. No pasaran Вчера, 17:51
      Вот и используют,при первой же провокации,и не важно,чьей. wink
      No pasaran
      1. pvv113 Вчера, 17:53
        Об этом и разговор, что оружие им не для мира
        pvv113
        1. СРЦ П-15 Вчера, 18:14
          СМИ узнали, где Украина будет хранить американское летальное оружие

          Тиха украинская ночь, но "ружья" надо перепрятать! wassat
          СРЦ П-15
          1. 210окв Вчера, 18:18
            Надо организовать поставку "демилитаризатора"охране складов..Водки..И будет как под Харьковом и Винницей..
            Цитата: СРЦ П-15
            СМИ узнали, где Украина будет хранить американское летальное оружие

            Тиха украинская ночь, но "ружья" надо перепрятать! wassat
            210окв
            1. pvv113 Вчера, 18:22
              А ведь и правда - что-то давно склады не горели request
              pvv113
              1. sabakina Вчера, 19:32
                Володь, hi , а чего им гореть, если они ещё пустые. Вот как завезут.....
                sabakina
                1. pvv113 Вчера, 19:34
                  Ладно, подождем. wink
                  pvv113
            2. 73bor Сегодня, 00:28
              Американцам надо посоветовать оружие сразу с солдатами поставлять ,тогда и прятать не придётся, всё под присмотром!
              73bor
        2. влад66 Вчера, 18:27
          Вашингтон опасается, что оружие может "попасть в руки врага", поэтому во время обучения летальное вооружение будет постоянно находиться под контролем американской стороны, добавляет газета

          Ясен перец-аборигенам только бусы,иначе все вооружение окажется на противной стороне,аборигены или пропьют или продадут,но вырученные деньги один хрен пропьют. yes
          влад66
          1. dsk Вчера, 23:28
            Здравстуйте Влад!
            Цитата: влад66
            под контролем американской стороны
            Повод для официального ввода Шатовских морпехов поближе к Донбасу в качестве "заградотрядов".
            dsk
            1. dsk Сегодня, 00:21
              "Украинский военный эксперт Олег Жданов уверен, что страна может стать щитом для Европы. Поэтому в НАТО так заинтересованы в армии Украины. Жданов заявил, что якобы теперь НАТО собирается модернизировать армию Украины, чтобы использовать её. "(Телеканал "Царьград"20:24.,04.01.18) Проплаченный эксперт в открытую предлагает сделать "полем боя" свою страну, надеясь успеть унести ноги в случае конфликта. А накачать оружием Украину Штаты готовы, освободят свои склады для новейших образцов и не надо будет списывать и "утилизировать" старьё. hi
              dsk
        3. Orionvit Вчера, 19:18
          Что такое вообще это "летальное оружие"? Такое ощущение, что это некое зло вселенского масштаба, способное изменить историю мироздания во всей галактике. Носятся с этим "летальным оружием", как с писанной торбой. Понятно, что это не столько оружие, сколько политика, но не надо забывать, что украина до сих пор, сама является одним из крупнейших продавцов того самого "летального оружия", правда ещё Советского производства. Которое от этого убивает ни чуть не хуже, а может даже и лучше. От словосочетания "летальное оружие", уже бл..ать хочется. Пусть уже пишут прямо, мол мы на западе, всеми силами поддерживаем войну на украине. И материально и политически, а то придумали скользкие формулировки в своём стиле, про что то "летальное и не летальное". Почему не говорят к примеру, про карандаши, "пишущие и не пишущие", про машины "ездящие и не ездящие"? А оружие оно и в африке оружие, всё летальное, на то оно и оружие.
          Orionvit
        4. lis-ik Вчера, 22:52
          Цитата: pvv113
          Об этом и разговор, что оружие им не для мира

          Разговор о том, что америкосы просекли, что их оружие долго у ВСУ не продержится, не продадут, так про....ут.
          lis-ik
          1. pvv113 Вчера, 22:56
            Такой способ расставания с оружием в ВСУ уже стал традицией wink
            pvv113
            1. Нормаль ок Сегодня, 00:29
              Цитата: pvv113
              Такой способ расставания с оружием в ВСУ уже стал традицией wink

              Пруф пожалуйста.
              Нормаль ок
              1. pvv113 Сегодня, 00:47
                Еще с 2014 года оружие поступало в качестве трофеев
                https://topwar.ru/52779-oruzhie-opolcheniya-novor
                ossii.html
                https://www.youtube.com/watch?v=oRfsqW8tHBA
                http://rusvesna.su/news/1514325270
                http://novorossiya.name/trofei-vsn-v-debaltsevo/
                Ну и так же случаи торговли
                http://antimaydan.info/2017/07/_802999.html
                https://polit.info/318890-eho-nishchety-vsu-stali
                -prodavat-oruzhie-opolchencam
                https://www.youtube.com/watch?v=KxeALs9J0po
                Ничего личного, просто бизнес
                pvv113
      2. майор Юрик Вчера, 19:10
        Скоро,новый компьютерный квест: - Найди поставленное янкесами летальное оружие и перепрятанное петюном с его крадунами !!! bully
        майор Юрик
    2. Андрей К Вчера, 18:10
      ...Вашингтон опасается, что оружие может "попасть в руки врага", поэтому во время обучения летальное вооружение будет постоянно находиться под контролем американской стороны...

      А чтоб вообще всё под контролем было, фашингтоновцам осталось вместо криворуких утырков ВСУ, на линию фронта прибыть...
      Чтоб на Арлингтонский погост постояльцы из Донбасса пошли...
      Может тогда угомонятся, вместе со своими попрыгунчиками кастрюлеголовыми...
      Андрей К
    3. Комментарий был удален.
  2. Mavrikiy Вчера, 17:47
    СМИ узнали, где Украина будет хранить американское летальное оружие
    Генштаб не знает, а СМИ.... Демократия...
    Mavrikiy
  3. ul_vitalii Вчера, 17:50
    Так и будут как курица с яйцами носиться.
    ul_vitalii
  4. Александр 3 Вчера, 17:52
    Пусть хранят прям в раде,в нештатном случае разлёт депутатов будет по всему Киеву.
    Александр 3
    1. LeonidL Сегодня, 00:15
      Атличная идея! ... Только вот зная хуестьху в Зраде, можно предположить, что из этих стен оружие уплывет еще быстрее чем из скирдованных складов. там прапора с офицерами продадут поштучно, а в Зраде размах покруче - тут уж продадут все оптом!
      LeonidL
  5. Идущий Вчера, 17:52
    По данным издания, вооружения поступят в пункты дислокации американского военного персонала.


    США , вы так и не поняли с кем вы имеете дело , не поможет вам ваш контроль.
    Идущий
    1. pvv113 Вчера, 17:54
      А может и поняли, но деньги вперед lol
      pvv113
      1. Идущий Вчера, 17:59
        Денег нет , поэтому могут платить и платят натурой.
        Идущий
        1. pvv113 Вчера, 18:03
          Разворовывают и распродают все, что можно и нельзя
          pvv113
          1. Идущий Вчера, 18:08
            А обвиняют :

            Идущий
            1. pvv113 Вчера, 18:25
              А как вернуть то, чего не было?
              pvv113
              1. Идущий Вчера, 18:33
                Они то этого не знают.
                Идущий
            2. pvv113 Вчера, 18:31
              Кстати, о торговле в 404-й: возле Николаева задержали целую фуру с человеческими органами
              НАШЛИ ФУРУ, НАБИТУЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ
              https://cont.ws/@id359957569/813798?utm_campaign=
              transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=ne
              ws&from=mirtesen
              pvv113
              1. Идущий Вчера, 18:34
                Так это у них бизнес , как в Косово , процветает.
                Идущий
                1. pvv113 Вчера, 18:36
                  Хороший бизнес, раз фурами гоняют. Да и материал поступает регулярно
                  pvv113
                  1. Идущий Вчера, 18:39
                    Все по желанию заказчиков , а они все с Запада.
                    Идущий
                    1. pvv113 Вчера, 18:46
                      Это я тоже где-то читал, что налажен устойчивый трафик ливера и кишков с Украины на Запад
                      pvv113
              2. Нормаль ок Сегодня, 00:31
                Цитата: pvv113
                Кстати, о торговле в 404-й: возле Николаева задержали целую фуру с человеческими органами
                НАШЛИ ФУРУ, НАБИТУЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ
                https://cont.ws/@id359957569/813798?utm_campaign=
                transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=ne
                ws&from=mirtesen

                Блин, ну зачем такое фуфло постить?!
                Нормаль ок
  6. Naval Вчера, 17:55
    Торги на укровской черной бирже, похоже, скоро начнутся. Нет ничего более разрушительного для армии, чем укропский прапорщик wassat
    Naval
    1. Нормаль ок Сегодня, 00:32
      Цитата: Naval
      Торги на укровской черной бирже, похоже, скоро начнутся. Нет ничего более разрушительного для армии, чем укропский прапорщик wassat

      Типа российский прапорщик чем-то отличается?
      Нормаль ок
      1. Голован Джек Сегодня, 00:39
        Цитата: Нормаль ок
        Типа российский прапорщик чем-то отличается?

        Зарплатой, например wink
        Голован Джек
  7. Вождь краснокожих Вчера, 17:55
    Слишком похоже на очередную газетную "утку". Впрочем, если так, то сторонникам ЛДНР можно расслабится - у укропов не будет возможности наступать с "джавелинами" на перевес против их "армат"))))
    Вождь краснокожих
  8. mavrus Вчера, 17:56
    Логично... Пока украинцы обучаются, то американцы с него глаз не спустят, а то мигом упрут. Тут главное, чтобы как только учебу закончат, сразу на позицию и бой... Иначе концов не найдёшь.
    mavrus
  9. Геркулесыч Вчера, 17:59
    Ага, джавелины из сша, будут под контролем сша на территории укроины, а те джавелины, что из Грузии по барьеру, так сказать , пойдут против Республик!Их и как бы продают грузинам, но чтобы эти ракеты оказались в зоне боев!
    Геркулесыч
  10. Наблюдатель2014 Вчера, 18:06
    Узнайте где эту дрянь хранить будут и уничтожьте.Это я российскому ген штабу.Хватит мямлить.Вы русские или нет.Уже достало эту дрянь видеть как вы смотрите сложа руки на эту ахинею который год.Вопрос уже стоит о том вы вообще русские?
    Наблюдатель2014
    1. samarin1969 Вчера, 18:33
      Цитата: Наблюдатель2014
      Узнайте где эту дрянь хранить будут и уничтожьте.Это я российскому ген штабу.Хватит мямлить.Вы русские или нет.Уже достало эту дрянь видеть как вы смотрите сложа руки на эту ахинею который год.Вопрос уже стоит о том вы вообще русские?

      В корень зрите, уважаемый. hi ...их отцы ещё называли себя русскими и служили России. Эти усердно служат "государственным интересам"...
      samarin1969
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 20:28
        samarin1969 hi А другого варианта больше нет.Руками водители наши не русские это факт.Уже неоспоримый.А подделки их под русские фамилии.Русский никогда не допустит такого издевательства над РУССКИМ.Это из области Ельцин,Порошенко и тд.Теперь у российского ген штаба тест драйв.Вы там Русские или нет?
        Наблюдатель2014
  11. Алена767 Вчера, 18:12
    Появились фотографий последствий обстрела авиабазы в Хмеймиме.
    На кадрах отмечаются достаточно существенные повреждения ряда машин, которые посекло осколками.По базе в Хмеймим. Всё же пострадала техника. Предварительно 6 Су-24, 1 Су-35С, 1 Ан-72, 1 Ан-30 разведчик, 1 МИ-8.
    По людям, знаю, что многих зацепило, много тяжёлых, их оперативно вывозили в Москву бортами. МО оттого наглухо скрыло информацию, что обстрел был не один.
    Не стоит наших военных обвинять, боевики качественно подготовились, скорее всего у них были иностранные технологии. Наши просто не ожидали, что боевики вышли на новый технологический уровень и смогут достать базу. Вот такая вот подстава. Скорее всего как при любой трагедии наложилось сразу несколько негативных факторов, приведших к жертвам.
    Алена767
    1. APASUS Вчера, 19:12
      Цитата: Алена767
      Скорее всего как при любой трагедии наложилось сразу несколько негативных факторов, приведших к жертвам.

      Ну да!
      Сейчас бабаи почти разгромлены ,нарушена связь ,вертикаль структуры управления,снабжение ,логистика и тут вдруг обстоятельства сложились не в нашу сторону!С чего это вдруг такой удачный налет на пустом месте ,да еще и на авиабазу русских?
      В эти удачные партизанские вылазки да еще и с попаданием в самолеты я так же верю как в случайности со сбросом американцами вооружения ИГИЛ,мол ветер сильный был.Когда ИГИЛ была в силе они города бомбили газовыми баллонами не целясь ,а тут вдруг такая удача под руководством американских инструкторов похоже ковалась?
      APASUS
    2. sabakina Вчера, 19:42
      Мне вот интересно, сколько нужно времени (на подготовку, пристрелочный и т.д.), стволов и мин, чтобы повредить 10 машин + живую силу?
      sabakina
      1. APASUS Вчера, 19:57
        Надо провести разведку ,хорошее оборудование и обученных спецов,можно и не пристреливаться.Такого оборудования у бабаев нет и не может быть
        APASUS
  12. Egorovich Вчера, 18:14
    Как только сегодня "летальное оружие" появится в Укропии, завтра же его продадут в ЛДНР, со 100%ой гарантией.
    Egorovich
  13. Masya Masya Вчера, 18:18
    однако в перспективе расположение могут перенести поближе к центральной части страны.
    есть предложение, спрятать в Киеве, прямо в раде... самое то! wink заморачиваться не надо, так, случайно сигарету не потушил...
    Masya Masya
  14. Теренин Вчера, 18:21
    Моисей водил евреев 40 лет по пустыне, а США водят украинцев уже 27 лет по граблям...
    Теренин
  15. Piramidon Вчера, 18:25
    Летальное оружие, которое Киев получит от США, будет храниться вдали от позиций ВСУ

    Piramidon
    1. Голован Джек Вчера, 19:05
      Есссс... good laughing good
      ЗЫ: Для администрации робота, которому ответ кажется "слишком коротким": глюпый, глюпый робот...
      Голован Джек
  16. rocket757 Вчера, 18:59
    Какой то абсурд!!! Нет, без бутылки этого не понять!!!
    rocket757
    1. Васян1971 Вчера, 19:11
      Цитата: rocket757
      Какой то абсурд!!! Нет, без бутылки этого не понять!!!

      Наливай!
      Васян1971
      1. rocket757 Вчера, 21:10
        Начнём два по 100 в один стакан? - шутка, такие "подвиги" в прошлом.
        А вот по чуть - чуть, эм можно!
        rocket757
  17. Балу Вчера, 19:58
    Цитата: Идущий
    США , вы так и не поняли с кем вы имеете дело , не поможет вам ваш контроль

    Рискну предположить , что это американское оружие с Украины уже ждут в Сирии и Африке.
    Балу
    1. rocket757 Вчера, 21:14
      Янки так до конца не поняли, шо такое есть кусок\ сундук ... если он ещё и хохол!!!!!!
      Евреи нервно отдыхают в сторонке!!!
      rocket757
  18. 7gor Вчера, 22:32
    Очередные ля-ля , со стороны наших заклятых друзей
    7gor
  19. 7gor Вчера, 23:37
    Где будут хранить МЕРИКАТОСЫ,а не хохлы!Так правильней hi За хохлов,кого обидел,извиняюсь заранее hi (твердолобые)
    7gor
  20. Нормаль ок Сегодня, 00:36
    Летальное оружие, которое Киев получит от США

    Украинские птрк Стугна и Корнет-П, убивают не хуже Джавелинов. И их гораздо больше, чем американцы обещают поставить Джавелинов. Эти поставки, чисто политический жест. Чтобы показать России, что возможно и худшее развитие событий.
    Нормаль ок
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