13:28 05 января

Саакашвили дали три года. Пока заочно

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в злостном превышении полномочий на посту главы государства и заочно приговорил его к трем годам тюремного заключения. Это первый приговор в отношении господина Саакашвили, создающий основания для его экстрадиции с территории Украины.

Михаил Саакашвили обвиняется в помиловании и досрочном освобождении лиц, осужденных за убийство Гиргвлиани, — бывших сотрудников Департамента конституционной безопасности Геронти Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава.

Саакашвили дали три года. Пока заочно



Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока полномочий, потом проживал в США и на Украине. В 2014 году в Грузии против Саакашвили были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009-2012 годах.

В мае 2015 года Саакашвили получил паспорт Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Напомним, в конце октября Михаил Саакашвили заявил, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Тбилиси. Генпрокуратура Грузии подтвердила: бывший президент заочно арестован и будет помещен в следственный изолятор в случае экстрадиции на родину.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 52

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  1. Vard Сегодня, 10:56
    Бедный он бедный... ни кто его не любит...
    Vard
    1. volodya Сегодня, 11:00
      Цитата: Vard
      Бедный он бедный... ни кто его не любит...

      Кто ж его посадит- он же памятник!
      volodya
      1. Шура пермский Сегодня, 11:08
        Гаага по нему плачет за события 2008 года,его вешать надо,как военного преступника…
        Шура пермский
        1. nik-karata Сегодня, 11:25
          Думаю, что когда штатники его сдадут, тогда его и повесят. Без каких-либо кому-либо последствий.
          nik-karata
        2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:36
          Шура пермский Сегодня, 11:08 ↑
          Гаага по нему плачет за события 2008 года,его вешать надо,как военного преступника…

          ...Гаага таких оправдывает, за конюшню его сразу... angry
          a.s.zzz888
      2. 210окв Сегодня, 11:55
        Галантерейщик,"друг"кардинала "Рошен'е"?Да и бес с ним.Клоун конченный.
        Цитата: volodya
        Цитата: Vard
        Бедный он бедный... ни кто его не любит...

        Кто ж его посадит- он же памятник!
        210окв
        1. pjastolov Сегодня, 11:58
          Цитата: 210окв
          Галантерейщик,"друг"кардинала "Рошен'е"?

          по ходу матрасы его слили, вот грызли и приговорили его, что-то поросенка пообещал им видать, вопрос - только что?
          pjastolov
    2. Геркулесыч Сегодня, 11:03
      Его за 2008 год повесить нужно за яйца! За расстрел наших миротворцев! Я бы давно отправил ликвидационную команду, чтобы этого подонка унечтожить! И не парился, никакими моралями, или жалостью! Он достоин только смерти! И он должен ее получить!
      Геркулесыч
      1. pjastolov Сегодня, 12:05
        Цитата: Геркулесыч
        Его за 2008 год повесить нужно за яйца!

        а они у него есть? recourse
        pjastolov
      2. Hoc vince Сегодня, 12:31
        Интерпол не исполняет запросы России, Грузии и других стран...
        Hoc vince
    3. сибиралт Сегодня, 13:07
      Таки и наше правительство обещала привлечь Мишико за геноцид осетинского народа. Чего ждем то? request
      сибиралт
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 11:01
    Ну.. Все великие политики начинали с ссылок и каторг. Терпели бедствия и лишения... Но ведь заочного срока у нас никто не боится?.... Вывод - НЕ ВЕЛИКИЙ политик Михо!.... Не дорос еще до каторги....
    Вождь краснокожих
    1. катана Сегодня, 11:28
      Цитата: Вождь краснокожих
      Ну.. Все великие политики начинали с ссылок и каторг. Терпели бедствия и лишения... Но ведь заочного срока у нас никто не боится?.... Вывод - НЕ ВЕЛИКИЙ политик Михо!.... Не дорос еще до каторги....

      А кого из ныне действующих политиков вы ,да и русские в целом,считают великими политиками?Исходя из ваших критериев,под это определение попадает политик ,которого часто заплевывают в России - Реджеп Тайип Эрдоган.Можете предложить свои варианты.А я вот считаю великим политиком современности как раз Михаила Саакашвили .При всех своих ошибках и провалах он оказал огромное влияние на развитие современной Грузии и ныне оказывает большое влияние на развитие современной Украины.Назовите сейчас ныне действующего грузинского премьера или президента - практически никто не знает их имена.Ныне в Грузии правят серые личности ,лишь жалкие тени по сравнению с Саакашвили.Они они еще осмеливаются его к чему то приговорить!Жалкие людишки.
      катана
      1. лысова Сегодня, 11:49
        Так пригласите его к себе в президенты , Вы, своего как то не очень почитаете.Америка будет не против.
        лысова
        1. катана Сегодня, 12:03
          Цитата: лысова
          Так пригласите его к себе в президенты , Вы, своего как то не очень почитаете.Америка будет не против.

          Правящая в Армении камарилья будет против - а так уже армяне завидуют грузинам с их уровнем жизни и политическими свободами.
          катана
          1. vovanpain Сегодня, 12:20
            Цитата: катана
            так уже армяне завидуют грузинам с их уровнем жизни и политическими свободами.

            Слов нет fool fool fool
            Цитата: Вождь краснокожих
            В обще то я под своими высказываниями о великих политиках имел в виду реформаторов старой школы - Ленин, Дзержинский, Сталин, Ганди, Мандела..

            Присоединяюсь Коллега,несмотря на наши разногласия drinks hi
            vovanpain
            1. катана Сегодня, 12:49
              Почему чуть что, о " великий",так сразу бросаетесь оскорблениями?Я живу в Армении ,вижу здешний уровень жизни и часто езжу в Грузию и имею возможность сравнить уровень жизни в обоих странах.По сравнению с грузинами армяне живут в нищете.Это железный факт.Я уж не сравниваю качество автомобильных дорог и уровень полиции - разница между ними как небо и земля.
              катана
              1. vovanpain Сегодня, 13:07
                Цитата: катана
                Почему чуть что, о " великий",так сразу бросаетесь оскорблениями?

                Где Размик? laughing За полтора года что ты здесь пишешь,я тебя вдоль и поперек изучил feel Сегодня ты выдал очередной шедевр глупости,с Назаром у нас разногласия.но тебя они не касаются во первых,во вторых
                Цитата: Вождь краснокожих
                Ленин, Дзержинский, Сталин, Ганди, Мандела...

                Эти люди творили и меняли ИСТОРИЮ,а ты
                Цитата: катана
                А я вот считаю великим политиком современности как раз Михаила Саакашвили

                Ну вот вы "великие" laughing Ты разводишь срач на ВО,Мишка разводит срач рангом выше на государственном уровне,подставил под удар Грузию,сейчас подставляет под удар Украину.А ты дороги,полиция шмилиция laughing Вот что идеология потребления с людьми делает request Люди думают желудком,а не мозгами.Жги родной wink
                vovanpain
      2. zadorin1974 Сегодня, 11:54
        Возникает вопрос-Какого вы здесь делаете катана!ВО не либеральный сайт или работа у вас такая?Реально достали уже что правые,что левые.Идите уже или на Русскую весну или на цензер-там и выясняйте у кого длиннее.
        zadorin1974
        1. катана Сегодня, 12:05
          Цитата: zadorin1974
          Возникает вопрос-Какого вы здесь делаете катана!ВО не либеральный сайт или работа у вас такая?Реально достали уже что правые,что левые.Идите уже или на Русскую весну или на цензер-там и выясняйте у кого длиннее.

          Я прекрасно знаю ,что это за сайт - у меня на этот счет нет никаких иллюзий.
          катана
          1. Вождь краснокожих Сегодня, 12:11
            В обще то я под своими высказываниями о великих политиках имел в виду реформаторов старой школы - Ленин, Дзержинский, Сталин, Ганди, Мандела...
            "...Были люди в наше время, не то, что нынешнее племя..."
            Вождь краснокожих
          2. zadorin1974 Сегодня, 12:13
            В том то и дело-за последние три года его превратили в политсвалку.Лучше с Избранными дискутировать чьи самолеты самолетистей или террористы тероритестей,чем за политпомойку.
            zadorin1974
          3. Геркулесыч Сегодня, 12:14
            Вардан hi -политика дело поганое, это как лабиринт, выход из той или иной ситуации модно искать годами, а он будет у вас за спиной! А по комментариям в ваш адрес -не парьтесь, народ здесь в основном незлобный, но прямолинейный, бывшие офицеры и сержанты, старшины запаса -люди привыкли четко, по армейский рубить правду в глаза. Они не политики, они больше практики боевого дела!
            Геркулесыч
  3. Стас Снежин Сегодня, 11:03
    Кошак скребёт на свой хребёт. Добебекался..
    Стас Снежин
  4. фа2998 Сегодня, 11:08
    Какой гуманный суд в Грузии! Там за все пункты обвинения и пожизненного не хватит.Ну хоть что то дали, а у нас только в "Нано" переводят, чтобы деньги греб незаметно. hi
    фа2998
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:10
    Это "чудо" как и г... не тонет, а поэтому еще долго будет барахтаться в мутной воде различных революций "достоинств" (переворотов). Правда в один прекрасный момент могут и свои сподвижники грохнуть. И все быстренько забудут кто и что было это.
    rotmistr60
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 11:12
    Этого кровавого афериста никто и никуда не экстрадирует пока он свою роль до конца не доиграет ( да и потом не посадят , а грохнут ) . Ну , пока всё ему будет как с гуся вода .
    КВУ-НСвД
  7. Vard Сегодня, 11:13
    Зря вы так на него... единственный в мире человек который разбирается в галстуках... на вкус...
    Vard
  8. APASUS Сегодня, 11:21
    Интересные обвинения против Саакашвили:
    против Саакашвили были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009-2012 годах

    И срок какой то смешной.Судя по всему американцы постарались прикрыть своего ставленника ,куда делась статься о расправе с оппозицией или война 080808?
    APASUS
    1. катана Сегодня, 11:50
      Цитата: APASUS
      Интересные обвинения против Саакашвили:
      против Саакашвили были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009-2012 годах

      И срок какой то смешной.Судя по всему американцы постарались прикрыть своего ставленника ,куда делась статься о расправе с оппозицией или война 080808?

      Грузины должны судить своего бывшего президента за войну 080808???!!!?Грузины считают,что это русские напали на них и они только защищались.Я понимаю,что серый кардинал Грузии ,стоящий за спиной ныне правящей партии в Грузии ,Иванишвили - это креатура Кремля ,но даже он не пойдет на такой шаг,тем более,что не давно я провел импровизированный соцопрос в Тбилиси среди своих знакомых и выяснил,что бывший президент Саакашвили пользуется огромной популярностью у моих знакомых и позиции креатуры Кремля не так и прочны,как кажется на первый взгляд.
      катана
      1. APASUS Сегодня, 12:18
        Цитата: катана
        Грузины должны судить своего бывшего президента за войну 080808???!!!?Грузины считают,что это русские напали на них и они только защищалис

        Еще один миротворец,с искривленным сознанием?
        Грузины должны судить Саакашвили за военную авантюру в которой погибли мирные граждане страны ,коими считают осетинов и абхазов.А кто на кого напал,Вам даже смешно мне напоминать .Забыли Гамсахурдию ,забыли как оказались миротворцы .
        Цитата: катана
        ,Иванишвили - это креатура Кремля

        Наличие бизнеса Иваношвили в России автоматически делает его другом Путина ?Тогда по чему наличие бизнеса в США и Франции не делает его другом Трампа ,Макрона автоматически .
        При российском ставленнике мы не стали друзьями,что в Грузии стало меньше пропаганды ,нет не стало ,но как же так ? Иваношвили русский ставленник
        Цитата: катана
        Саакашвили пользуется огромной популярностью у моих знакомых и позиции креатуры Кремля не так и прочны

        Наличие сторонников у Саакашвили вполне возможно он же вел страну в ЕС,где евро пенсии,евро заплаты.Украине тоже самое обещали и грузинам!!! Только он не говорит что для евро зарплат надо вкалывать ,а не на рынке мандаринами банчить!
        APASUS
  9. 452336 Сегодня, 11:25
    Имхо чего меньше всего хотят грузинские власти, так это приезд Михо на историческую родину. С одной стороны надо сажать, с другой Америка за это по голове не погладит. Она в этого типа вбухала не мало средств.

    А вообще дядька колоритный, жаль если исчезнет из большой политики. Весело с ним.
    452336
  10. Masya Masya Сегодня, 11:42
    Что- то, как- то не верится, что цирк закончится... wink программу зрелищ никто не отменял... lol
    Masya Masya
  11. лысова Сегодня, 11:43
    То есть когда он появится в Грузии - три года очно, прям институт какой то. Самый гуманный суд, если предъявить всё то, что он сделал.
    лысова
  12. HAM Сегодня, 11:48
    Саддма Хусейна из Михаила Николозовича не сделают,а вот -не исключено...безо всякого суда,тихо,как собаку.
    HAM
  13. pvv113 Сегодня, 11:51
    заочно приговорил его к трем годам

    Жаль, что заочно, и жаль, что всего три
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 11:57
      Владимир , добрый день! hi я так понимаю это только по одному эпизоду и главное они создали претендент и ждут его с нетерпением.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 12:05
        Доброго дня, Виктор! Грехов за этим кренделем накопилось немало. Я перед новым годом был в Тбилиси в командировке. Услышал много "лестных" слов в адрес этого упыря. На авиационном заводе показали последствия его деятельности - вместо выпуска самолетов он затеял переоборудование внедорожников в броневики. Завод в плачевном состоянии. И, кстати, там тоже идет судебное разбирательство по поводу рейдерского захвата завода сторонниками Сааккашвили. Так что, может и еще по этому поводу несколько лет накинут
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 12:07
          Там за ним такой шлейф трупов , так что завод это игрушки .
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 12:11
            Это просто одно из целого букета преступлений. Кстати, все проводилось по дулами автоматов
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 12:16
              А что он в тюрьмах творил со своими "соперниками".
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 12:17
                А вот интересно, за 2008 год будет ему что-нибудь или нет?
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 12:29
                  Верю , что мы ему не простим наших миротворцев , да и граждан Ю.О..
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 12:30
                    И я надеюсь, что это не останется безнаказанным
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 12:42
                      Уж больно многим он насолил , скоро его хозяева сольют , тогда его будут рвать на части.
                      Идущий
                      1. pvv113 Сегодня, 13:02
                        Как минимум Россия, Грузия и Украина. Сюда же подсоединятся, полагаю, Южная Осетия и Абхазия
                        pvv113
  14. demo Сегодня, 12:01
    А в Интерпол подали заявку на задержание? Нет? Тогда грош цена всем вашим обвинениям. Концерт для слабоумных.
    Для грузин.
    demo
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 13:11
      Цитата: demo
      А в Интерпол подали заявку на задержание? Нет? Тогда грош цена всем вашим обвинениям. Концерт для слабоумных.
      Для грузин.

      А зачем он Грузии, опять народ баламутить? Его теперь советником белорусской оппозиции или в Молдову, каким-нибудь министром, там как раз давеча президента временно отстранили от должности, гы....
      MOSKVITYANIN
      1. Ратуш Сегодня, 13:15
        Цитата: MOSKVITYANIN
        там как раз давеча президента временно отстранили от должности, гы....




        И что такого,что отстранили?...нарушает Конституцию-отстраняют...он же всего лишь чиновник временни занимающий должность а не Лидер Нации и не Царь
        Ратуш
  15. parusnik Сегодня, 12:03
    Генпрокуратура Грузии подтвердила: бывший президент заочно арестован и будет помещен в следственный изолятор в случае экстрадиции на родину.
    ....Заочно арестован, заочно помещен, заочно отбудет срок..
    parusnik
  16. skomfit Сегодня, 12:34
    Блин я вот представил,если те же самые преступления сотворил простой смертный,лет так 20 выписали бы строгого режима.Для сравнения карманнику за один эпизод(за один карман) дают три года.
    skomfit
  17. MOSKVITYANIN Сегодня, 13:08
    Злые происки врагов. Как он теперь с судимостью и без гражданства будет выдвигаться президентом? Политический бомж, т.с.....
    Теперь обратно в Америку или к жене в Щвецию....
    MOSKVITYANIN
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