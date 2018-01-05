Саакашвили дали три года. Пока заочно

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в злостном превышении полномочий на посту главы государства и заочно приговорил его к трем годам тюремного заключения. Это первый приговор в отношении господина Саакашвили, создающий основания для его экстрадиции с территории Украины.Михаил Саакашвили обвиняется в помиловании и досрочном освобождении лиц, осужденных за убийство Гиргвлиани, — бывших сотрудников Департамента конституционной безопасности Геронти Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока полномочий, потом проживал в США и на Украине. В 2014 году в Грузии против Саакашвили были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009-2012 годах.В мае 2015 года Саакашвили получил паспорт Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Напомним, в конце октября Михаил Саакашвили заявил, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Тбилиси. Генпрокуратура Грузии подтвердила: бывший президент заочно арестован и будет помещен в следственный изолятор в случае экстрадиции на родину.