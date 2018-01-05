01:49 06 января

Порошенко заявил об "энергонезависимости" Украины

Очередное высказывание об энергетической независимости от России сегодня озвучил президент Украины Петр Порошенко. Он считает, что благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина "соскочила с газового крючка" "Газпрома" и начинает 2018 год энергетически независимой.

Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка "Газпрома". Мы уверенно начинаем 2018-й – год энергетической независимости Украины
— написал он в пятницу на своей странице в Twitter.

Порошенко заявил об "энергонезависимости" Украины



"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судились в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков стали контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. В конце декабря суд вынес окончательное решение по спору о поставках газа.

Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть, на 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
26

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 56

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Вчера, 15:52
    Как то цыган... лошадь приучал есть меньше корма... уже совсем мало кушать начала... а тут возьми и сдохни от голода...
    Vard
    1. den3080 Вчера, 15:57
      Да он не похмелился ещё просто))
      У к р ы и Газпром понапредъявляли друг другу десятки миллиардов долларов поначалу. Если кто помнит. По укроинициативе естессна, по принципу "ды мы вам ща... да вы нам по жизни должны..."

      Арбитраж всю "пену" сдул и выяснилось кто кому должен. Украина должна выплатить Газпрому 2 млрд.долл. и т.п.
      Петюня назвал это пэрэмогою... и доволен по сей день... не просыхает однозначно.
      den3080
      1. Татьяна Вчера, 16:37
        "Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка "Газпрома". Мы уверенно начинаем 2018-й – год ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ Украины"
        — написал Порошенко в пятницу на своей странице в Twitter.

        Да уж! Для Порошенко хоть ссы в глаза - всё божья роса! feel
        Татьяна
        1. 210окв Вчера, 17:35
          В мире есть более приятные вещи чем каждый день видеть это мурло..
          Цитата: Татьяна
          "Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка "Газпрома". Мы уверенно начинаем 2018-й – год ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ Украины"
          — написал Порошенко в пятницу на своей странице в Twitter.

          Да уж! Для Порошенко хоть ссы в глаза - всё божья роса! feel
          210окв
        2. Лелёк Сегодня, 01:00
          Цитата: Татьяна
          Да уж! Для Порошенко хоть ссы в глаза - всё божья роса!

          hi
          По поводу реляций и "хотелок" киевских атаманов Гордону на канале 112 нащёлкал Александр Рар:
          Лелёк
      2. DEZINTO Вчера, 16:45
        Да он не похмелился ещё просто))


        Да вот именно мне кажется он так бухает, что даже мне его не догнать.... laughing И за одним столом я точно раньше вырублюсь, пока он будет речи толкать...когда он только только разогнался и всего лишь слегка пригубил , моя печень уже отвалилась... laughing
        DEZINTO
    2. volodya Вчера, 16:09
      Цитата: Vard
      Как то цыган... лошадь приучал есть меньше корма... уже совсем мало кушать начала... а тут возьми и сдохни от голода...

      Во хрен энергонезависимый! Вроде ещё и трубу взорвать хотят. А пусть всё в Америке покупают,раз такие "независимые!"
      volodya
    3. Hoc vince Вчера, 16:09
      Гордо отказавшись от российского газа, Украина с утроенной силой начала закупать российский уголь.
      Hoc vince
      1. Касым Вчера, 16:20
        Надоело все это. Давно пора показать Москве свое главное экономическое оружие - энергетика и энергоносители. Возьмите ту Прибалтику (там сейчас ваших журналистов аккредитации лишают и выдворяют из страны) и отрубите ее. Они там СПГ начали таскать со штатов - вот пусть и обходятся, как могут.
        А потом посмотрим, как эти западные шавки гавкать начнут. hi
        Касым
        1. СРЦ П-15 Вчера, 16:41
          Порошенко заявил об "энергонезависимости" Украины

          Может он имел в виду эрогенонезависимость Украины? Они настолько независимы, что имеют сами себя во все эрогенные зоны. yes
          СРЦ П-15
        2. Hoc vince Вчера, 16:58
          А между тем спотовые цены на природный газ в США выросли в 60 раз по сравнению со средним показателем из-за снежной бури на северо-востоке страны.
          Hoc vince
          1. NKT Вчера, 21:30
            Наоборот, упали цены

            NKT
  2. Идущий Вчера, 15:56
    Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть, на 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года, передает РИА Новости


    У них все перемога , правда потом задница болит.
    Идущий
  3. svp67 Вчера, 15:58
    Ну и НЕ ХАЙ... Пущай и далее так считают....
    svp67
    1. Vard Вчера, 16:01
      Одно не даёт мне покоя... ну разваляться они... за чей счёт восстанавливать будем...
      Vard
      1. den3080 Вчера, 16:06
        Я думаю, что восстанавливать НЕ будем, в смысле Россия восстанавливать Украину НЕ будет.
        den3080
        1. svp67 Вчера, 16:15
          Цитата: den3080
          Я думаю, что восстанавливать НЕ будем, в смысле Россия восстанавливать Украину НЕ будет.

          Не кажи ГОП. В Донбассе, на территориях Республик Россия уже помогает с этим вопросом. И за прошедший год товарооборот и участие нашего бизнеса возросли на Украине на треть... Боюсь, что только в феврале-марте многое там "реквизируют", под шумок о санкциях....
          svp67
      2. svp67 Вчера, 16:12
        Цитата: Vard
        Одно не даёт мне покоя... ну разваляться они... за чей счёт восстанавливать будем...

        Этот вопрос волнует не только нас. Пока ясно только одно, что пока будет у власти нынешняя влада виновными в разрухе будет Россия...
        svp67
  4. БМП-2 Вчера, 16:07
    Ну, классно: первый энергонезависимый президент Украины после очередного стакана "энерджайзера". lol
    БМП-2
    1. Идущий Вчера, 17:37
      Он такой не зависимый , что от него уже ничего не зависит.

      Идущий
      1. БМП-2 Вчера, 21:56
        Это да. Я так понимаю, своим заявлением П-резидент объявил в Украине наступивший год независимым от энергии! laughing
        БМП-2
  5. Волька Вчера, 16:10
    а зима еще совсем еще не кончилась
    Волька
    1. катана Вчера, 16:51
      Цитата: Волька
      а зима еще совсем еще не кончилась

      О да,вы правильно заметили - сегодня январь. laughing
      катана
    2. svd-73 Вчера, 19:48
      Судя по погоде в наших краях и слою снега в 3мм,то она по большему счету еще и не начиналась winked
      svd-73
      1. Антарес Вчера, 23:26
        Цитата: svd-73
        Судя по погоде в наших краях и слою снега в 3мм,то она по большему счету еще и не начиналась

        судя по +7 и яркому солнцу она у нас была в ноябре пару дней
        Антарес
  6. Zomanus Вчера, 16:31
    Ну надо же чем то обрадовать украинцев.
    Пусть хоть так, для начала. А потом еще тариф на газ поднимут...
    А если не отменят мораторий на вывоз леса,
    то и подачек МВФ им в этом году не видать.
    Zomanus
    1. катана Вчера, 16:49
      Цитата: Zomanus
      Ну надо же чем то обрадовать украинцев.
      Пусть хоть так, для начала. А потом еще тариф на газ поднимут...
      А если не отменят мораторий на вывоз леса,
      то и подачек МВФ им в этом году не видать.

      Украинское государство ,несмотря на свое катастрофическое положение,как это любят описывать форумчане из России ,запретила вывозить лес - кругляк из Украины.Возникает закономерный вопрос к русским :"А как ваше правительство - запретило вывозить лес - кругляк из России или по прежднему его вывозят железнодорожными составами?"
      катана
      1. Околоточный Вчера, 17:20
        А состоятельность государства (когда состоялось, без долгов и упадка уровня жизни) определяется только вывозимым кругляком??? Закусывай давай. И давай до свиданья!
        Околоточный
        1. vovanpain Вчера, 17:27
          Цитата: Околоточный
          Закусывай давай. И давай до свиданья!

          Здрав Будь Брат Алексей!Ну зачем японскому мечу армянского разлива сразу на дверь указывать laughing Пускай веселит публику good Я сегодня уже уржался над великим саакашвили,Новый Год то продолжается! good
          vovanpain
          1. Околоточный Вчера, 17:31
            Володь, доброго вечера. Да пусть "живёт", может чему умному здесь научится. Меня такие клоуны забавляют. Сравнивают НЕСРАВНИМОЕ. А иногда бывает из себя выводят. Вот из-за такого вчера 3-е схлопотал. Перед модерами извинился, а перед той сущностью нет. Сравнивал (собака женского рода) Гитлера с Екатериной 2 и Суворовым. Пад..ка.
            И кстати, у нас в станице 30 декабря вот такие "мечи цыганского и иных разливов" спровоцировали такое, что сейчас руководство ГУ МВД Краснодарского края, руководство края, казачество на ушах стоят. Обычные провокаторы. Поубивал бы гадов.
            Околоточный
            1. vovanpain Вчера, 17:48
              Цитата: Околоточный
              Да пусть "живёт", может чему умному здесь научится.

              Это вряд ли Леша request За полтора года проведенных на ВО Размик как чушь порол с самого начала,так и порет ее до конца. yes
              Цитата: Околоточный
              Меня такие клоуны забавляют. Сравнивают НЕСРАВНИМОЕ.

              А вот тут Леша тут и начинается самое веселое,скажут такое,словно в лужу дунут,хоть стой хоть падай. laughing
              Цитата: Околоточный
              Сравнивал (собака женского рода) Гитлера с Екатериной 2 и Суворовым. Пад..ка

              Вот за это бить надо и бить так что бы всю оставшуюся их поганенькую жизнь помнили высевки.Как минусы отменили,так и поползло змеиное болото. drinks hi
              vovanpain
          2. Лелёк Сегодня, 01:06
            Цитата: vovanpain
            Новый Год то продолжается!


            Привет, Владимир. К Вашим словам и Деда Мороза соответствующего надо бы - "у меня их есть", как говорят в Одессе.
            Лелёк
      2. Юрий_999 Вчера, 18:40
        Цитата: катана
        Цитата: Zomanus
        Ну надо же чем то обрадовать украинцев.
        Пусть хоть так, для начала. А потом еще тариф на газ поднимут...
        А если не отменят мораторий на вывоз леса,
        то и подачек МВФ им в этом году не видать.

        Украинское государство ,несмотря на свое катастрофическое положение,как это любят описывать форумчане из России ,запретила вывозить лес - кругляк из Украины.Возникает закономерный вопрос к русским :"А как ваше правительство - запретило вывозить лес - кругляк из России или по прежднему его вывозят железнодорожными составами?"

        Для начала сравните залесенность России и Украины. Это раз. А во-вторых лес все равно вывозят и запрет связан, скорее всего, с тем что его уже практически нет. По крайней мере в 2006-2007 в Карпатах местные говорили о большом проценте некондиции.
        Юрий_999
      3. Лев Бронш Вчера, 21:37
        Отвечаю "тупому мечу" - вывозят лес-кругляк из России и именно ж/д составами, другим видом транспорта очень накладно получается)). А ещё и доски Россия экспортирует и брус клееный и щит мебельный и мебель тоже и .... Если вы такой любопытный. то интернет вам в помощь и всё узнаете - с объёмами и цифрами. Только вот речь в статье шла про украину. Россия здесь причём?? А по лесозаготовке в вашем любимом хо_хланде: заготовка как легальная так и нелегальная, явно превышает объём ежегодной расчётной лесосеки! Отсюда лысеющие карпатские горы и прочие экологические неурядицы. И это при подписанном "моратории".. Выводы сами сможете сделать?
        Лев Бронш
    2. Не либероид Русский Вчера, 16:51
      ну например в африке аборигены ничего так в пустынях живут... так и украинцы будут... без леса, на голых горах разведут коз, баранов, собирать навоз на кизяк будут... и у мвф подачек не просят
      Не либероид Русский
  7. DEZINTO Вчера, 16:41
    Дайте угадаю. Очередное - "остаточно прощевай" ?
    DEZINTO
  8. Геркулесыч Вчера, 16:46
    Примерно как наркоман, после передоза, заявляет, что он "соскочил с иглы "! fool Один к одному, fool сам себе врет, и сам себе верит! !! fool
    Геркулесыч
  9. Не либероид Русский Вчера, 16:48
    как была должна 404 денег РФ, как покупала газ, уголь, электричество и твэлы, так и будет... и не важно что через 3 страны, один у России матушки... а у петеньки видать белочка особая, с другой реальности
    Не либероид Русский
  10. Egorovich Вчера, 17:00
    Энергонезависимость от России Петюне просто белочка показала. Ведь каменного угля официально закуплено у РФ в 2017г., на сумму около 1,2 млрд зеленых.
    Egorovich
  11. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:35
    Правильно что энергонезависима. От Украины ничего уже не зависит в этом плане. Настолько не зависит, что покупает уголь с Донбасса под видом американского втридорога))
    Генерал Песчаных Карьеров
  12. лысова Вчера, 18:01
    Своих свинушек уже всех небось пожрали, но навоз от них остался - им топить можно.Кончится - закупать у Америки можно ( коровий дорого будет ). А вот честно, бросил бы курить, если бы его толпе женщин, из ДЛНР отдали.
    лысова
  13. assa67 Вчера, 18:05
    совсем петеньке плохо после праздников...и два лярда отдай и и газ обязали закупать....независимый-независимый такой,и как только живой еще?наверное новую печень привезли с ато и поставили,иначе не могу объяснить,как можно жить в состоянии постоянной белочки
    assa67
  14. Немезида Вчера, 18:18
    Если в обычные дни не трезвеет,то на Новый Год этого ждать глупо....
    Немезида
  15. мерцание Вчера, 18:24
    Неужто теперь горилки на всех хватит?
    мерцание
  16. Дормидонт Вчера, 18:30
    У этого существа девиз: "Ни дня без свежей хуцпы"
    Дормидонт
  17. Теренин Вчера, 19:08
    ...Он считает, что благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина "соскочила с газового крючка" "Газпрома" и начинает 2018 год энергетически независимой.. А не лучше ли будет для украинцев выбрать, в органы управления своей страной, судей стоткольмского арбитражного суда... what
    Теренин
  18. КОТ БАЮН Вчера, 19:22
    Как обычно Петя гонит... Это нормально.
    Но меня больше всего смешит то, что сама суть решения суда напрямую подчеркивает необходимость сохранения газового транзита через Юкрейн. Спрашивается: почему? Лично моё мнение - это все мутят немцы. Хотят дотянуть работоспособность этой газовой магистрали до того момента, когда газ в собственно Европу начнут принимать на границе РФ/Юкрейн. После этого - можно вплотную заняться выкупом газопровода в том или ином виде. Если эта газовая нитка пропадет сейчас, то Украина становится не интересным активом от слова СОВСЕМ.
    Могу ошибаться, конечно...
    КОТ БАЮН
    1. NKT Вчера, 21:47
      Некоторые немецкие политики хотят, чтобы транзит сохранился для поддержания штанов Украины (за счет РФ), а бизнес (Wintershall) хочет СП2, так как эффективен с экономической точки зрения и снимает риски.
      NKT
  19. 23424636 Вчера, 19:52
    конечно мы не знаем почему зурабов толкал этот жиденка во власть если у него типо Севастопольский морской завод и прочие нищаки забрали и даже хотели отть благо таксист проворный был Или он не знает (зурабов) как халдеи за шекель маму удавили... Конечно Штирлиц отдыхает ибо Вальцман разыграл такой спектакль с уничтожением питателя партии войны(народный фронт Яценюк ,ара Аваков и турчинов(коган) Коломойского что в Кремле удивляются чем закончится эта клоунада ибо хэллоуин просто сдулся от антерпризы киевских хасидов.
    23424636
  20. андрон-30 Вчера, 19:56
    а кто нибудь подал преззззззиденьтю чарку , шо ни ? ну что ви тогда от него хотите , ну прям что дети малы , готовьте гроши панове , иначе зиму будите скакать и орать кричалки у костра .
    андрон-30
  21. кобальт Вчера, 20:27
    Пусть сначала 2 миллиарда вернет, а потом кричит об энергонезависимости, а газ им надо бы отключить.
    кобальт
  22. tralmaster. Вчера, 20:35
    А что нельзя не показывать это существо. Можно же и заставку какую из мира присмыкающихся. Ну конечно преремога, ведь теперь не надо выкручиваться покупая газ у РОССИИ. Обязали же!!!
    tralmaster.
  23. Stoler Вчера, 20:42
    Да он РЕАЛЬНО БРЕДИТ !!! Господи спаси Украину !!!
    Stoler
  24. Лексус Вчера, 22:04
    Порошенко заявил об "энергонезависимости"

    Педро окончательно перевёл свой организм на спиртовое "отопление"
    Лексус
  25. Anchonsha Вчера, 22:09
    Еедоумок сам ентот Вальцман и народ Украины в том же хочет убедить.
    Anchonsha
  26. Антарес Вчера, 23:34
    в Украине считают расклад по долгу 2 млрд -вполне нормальным(хотя в идеале рассчитывали на 1 млрд)
    а так вот выдержка

    Суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери-или-плати" на сумму 56 млрд долларов за 2009 – 2017 годы.
    "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз – в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.
    Суд также понизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 года на 27,4% – до 352 долларов за тысячу кубометров. Как известно, "Газпром"
    требовал оплатить газ, поставленный весной 2014 года по цене 485 долларов за тысячу "кубов". В "Нафтогазе" отметили, что благодаря пересмотру контрактной
    цены Украина сэкономила 1,8 млрд долларов на приобретенном в 2014-2015 годах газе.

    в общем 2 млрд долга и 5 млрд кубометров из всех требований Газпрома-признано все же нормально.Да и формулу пересмотрели и перестало это быть политическим давлением.
    Впрочем суд поступил взвешенно.Хоть и политически не удовлетворил Газпром.
    Антарес
Картина дня