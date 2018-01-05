Порошенко заявил об "энергонезависимости" Украины
Очередное высказывание об энергетической независимости от России сегодня озвучил президент Украины Петр Порошенко. Он считает, что благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина "соскочила с газового крючка" "Газпрома" и начинает 2018 год энергетически независимой.
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судились в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков стали контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. В конце декабря суд вынес окончательное решение по спору о поставках газа.
Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть, на 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года, передает РИА Новости
Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка "Газпрома". Мы уверенно начинаем 2018-й – год энергетической независимости Украины— написал он в пятницу на своей странице в Twitter.
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судились в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков стали контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. В конце декабря суд вынес окончательное решение по спору о поставках газа.
Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть, на 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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