Кишинев продолжит добиваться вывода российских военных из Приднестровья

Мы хотим нормальных отношений с Москвой и открыты к политическому диалогу, но они должны отталкиваться от предпосылок взаимного уважения. Время сфер влияния прошло, молдавские граждане независимы и свободны в принятии решений

Наш поступок в Генеральной Ассамблеи ООН является естественным: территориальная целостность Молдавии должна соблюдаться, а российские войска в Приднестровье нарушают наш суверенитет, и это не приветствуется. Мы обеспокоены недружественными действиями России по отношению к нам, будь то активизацией военных учений, или отношением к нашим политическим или дипломатическим представителям, а также использованием пропаганды и других методов ведения гибридной войны для дестабилизации ситуации в Республике Молдова и изменения воли наших граждан

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что страна открыта к сотрудничеству с Россией, но только на принципах взаимного уважения.- заявил молдавский премьер журналистам.Он заявил, что Молдавия будет добиваться вывода российских войск со своей территории, используя для этого все доступные рычаги, в том числе посредством международных организаций. Премьер напомнил, что официальный Кишинев в сентябре прошлого года предложил обсудить этот вопрос в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.- заявил П.Филип.Он подчеркнул, что Молдавия придерживается принципа нейтралитета, но не отказывается от сотрудничества с НАТО и другими странами в вопросах обороны и безопасности, передает "Интерфакс-АВН"