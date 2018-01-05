01:42 06 января

Кишинев продолжит добиваться вывода российских военных из Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что страна открыта к сотрудничеству с Россией, но только на принципах взаимного уважения.

Мы хотим нормальных отношений с Москвой и открыты к политическому диалогу, но они должны отталкиваться от предпосылок взаимного уважения. Время сфер влияния прошло, молдавские граждане независимы и свободны в принятии решений
- заявил молдавский премьер журналистам.

Кишинев продолжит добиваться вывода российских военных из Приднестровья



Он заявил, что Молдавия будет добиваться вывода российских войск со своей территории, используя для этого все доступные рычаги, в том числе посредством международных организаций. Премьер напомнил, что официальный Кишинев в сентябре прошлого года предложил обсудить этот вопрос в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Наш поступок в Генеральной Ассамблеи ООН является естественным: территориальная целостность Молдавии должна соблюдаться, а российские войска в Приднестровье нарушают наш суверенитет, и это не приветствуется. Мы обеспокоены недружественными действиями России по отношению к нам, будь то активизацией военных учений, или отношением к нашим политическим или дипломатическим представителям, а также использованием пропаганды и других методов ведения гибридной войны для дестабилизации ситуации в Республике Молдова и изменения воли наших граждан
- заявил П.Филип.

Он подчеркнул, что Молдавия придерживается принципа нейтралитета, но не отказывается от сотрудничества с НАТО и другими странами в вопросах обороны и безопасности, передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67

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  1. Геркулесыч Вчера, 17:03
    Ты просто пустая говорящая голова, купленная местными денежными мешками! В Румынии ты будешь никем! Но сейчас твоего судного умишки не хватает, чтобы это понять! fool
    Геркулесыч
    1. Hoc vince Вчера, 17:09
      Если мы уйдем из Приднестровья - получите Донбасс.
      Hoc vince
      1. Идущий Вчера, 17:19
        Этого США и добиваются , им нужен ещё один очаг напряженности.
        Идущий
        1. Logall Вчера, 17:48
          Виктор,
          Приветствую hi !
          Цитата: Идущий
          нужен ещё один очаг напряженности.

          США лишь хотят устранить свой очаг напряжённости - РФ, из-за которого немогут распространить свою гигимонию на весь мир...
          Logall
          1. Идущий Вчера, 18:05
            Приветствую Александр! hi , они понимают . что уничтожить Россию им не по зубам или весь мир в труху , а вот создать нам побольше проблем . причем затратных проблем , что бы они дальше продолжали свою гегемонию.
            Идущий
          2. САИД Вчера, 20:49
            Да что вы заладили гордые птицы. РФ итак делает всё, что нужно ФРС. Рубль привязан на строгий ошейник, денежки храним в трежерис, вся правящая элита имеет счета на территории врага, их дети учатся на западе западными кураторами. Разбивать Россию они и не собираются, никому не нужна ядерная карусель у государств-карликов. Население сокращается, покупательская способность сокращается, в Крыму банки из Рф не работают. Россия сейчас это мечта англосаксов. Они делают вид что им этого мало, а наши продажные делают вид, что с этим борются. Страдает народ, но кому оно надо.
            САИД
      2. Misha Честный Вчера, 21:51
        Да-да. А в это же время в Кремле молчат в тряпочку так, словно им плевать на весь мир... А может так и есть на самом деле? (Сарказм)
        Пин-до-сы на нашем месте уже давно бы орали про ущемление дерьмократии и отправляли бы войска... Наши же... - лишь озабоченные (впрочем, как и всегда).
        Misha Честный
        1. MOSKVITYANIN Вчера, 23:51
          Цитата: Misha Честный
          Пин-до-сы на нашем месте уже давно бы орали про ущемление дерьмократии и отправляли бы войска... Наши же... - лишь озабоченные (впрочем, как и всегда).

          Пин-до-сы прежде чем войска отправлять, сначала об экономической целесообразности пекутся (времена отправки войск хоть куда у них прошли еще в прошлом веке)...
          Какие у нас в ПМР интересы, блокированной со всех сторон врагами (не без нашей помощи между прочим)....
          Русские там живут, ну и что, кого заботит судьба русских в Прибалтике, никого...
          MOSKVITYANIN
      3. MOSKVITYANIN Вчера, 23:54
        Цитата: Hoc vince
        Если мы уйдем из Приднестровья - получите Донбасс.

        Лучшее что мы можем сделать, так это не просто уйти из ПМР (как из ГДР в свое время), а добиться гарантий русскоязычного населения в ПМР...
        MOSKVITYANIN
    2. Rusland Вчера, 17:16
      На старость он уже себе заработал, дожил бы только.
      Rusland
    3. сибиралт Вчера, 17:34
      Филипп работает на Румынию, то очевидно.
      Однако, насчет сдачи ПМР было сказано давно и чётко. lol
      сибиралт
      1. MOSKVITYANIN Вчера, 23:46
        Цитата: сибиралт
        Филипп работает на Румынию, то очевидно.

        А на кого еще ему работать, на ВВП что ли..?
        Однако, насчет сдачи ПМР было сказано давно и чётко

        Ну и где теперь этот генерал, любитель подписывать Соглашения с "чехами" и кричащий на публику какой он крутой...
        Когда Лебедь был в период конфликта в Преднестровье у него от 14-й ОА была почти развернутая МСД и части армейского подчинения, а также почти все запасы Одесского ВО, в которую она входила и Украина для нас тогда еще врагом не была....
        MOSKVITYANIN
    4. vovanpain Вчера, 18:59
      Время сфер влияния прошло, молдавские граждане независимы и свободны в принятии решений

      Чудо в винограде,вот когда избавишься от влияния Плахотнюка и прочих теневых правителей,тогда и будешь о
      независимы и свободны в принятии решений

      говорить. laughingА пока ты
      vovanpain
  2. svp67 Вчера, 17:04
    Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что страна открыта к сотрудничеству с Россией, но только на принципах взаимного уважения.
    А для этого надо сделать персонами нон-грата БОЛЬШОЕ количество наших чиновников, журналистов и вообще простых людей...Нормальное такое "уважение"
    svp67
    1. andre Вчера, 17:12

      А может вот так им сказать? Или перевелись Лебедь(и) на нашей земле, только петухи и куры остались?
      andre
      1. svp67 Вчера, 17:17
        Цитата: andre
        А может вот так им сказать?

        Увы нельзя, так как Бухарест это НАТО и если продолжить слова Лебедя, то в таком случае НОЧЕВАТЬ мы будем в БОМБОУБЕЖИЩЕ.
        svp67
        1. andre Вчера, 17:30
          Да никто не встрянет за них, непонятно разве? Кому этот рот сосуще говорящий пожалуется, а БуХАрест это для красного словца, да и то санкции очередные введут и утухнут!!!
          andre
        2. ПалБор Вчера, 17:36
          Цитата: svp67
          Цитата: andre
          А может вот так им сказать?

          Увы нельзя, так как Бухарест это НАТО и если продолжить слова Лебедя, то в таком случае НОЧЕВАТЬ мы будем в БОМБОУБЕЖИЩЕ.

          Не будем.На слова они ответят только брызгослюньством,а для этого убежища не нужны,утрёмся.
          А во-вторых,у нас и бомбоубежища все почти ликвидировали.Раньше,например,в нашей школе было,а в 90-е его разбомбили изнутри и теперь там весь хлам хранится.Так что от румынской стратегической авиации будем в посадке в овраге прятаться.
          ПалБор
          1. Касым Вчера, 19:06
            США в ЕС имеют три ударных бригады (одна танковая, две другие легкие на Страйкерах и Бредли) и около 70 истребителей. ВМФ не имеет такого запаса, чтобы загнать россиян в бункера. Ну а за ФРГ и Францию говорить не приходится (700 танков у всего евронато будут пол-года собирать, да и то, на таможнях встревать из-за бюрократии). hi
            Касым
        3. Ратуш Вчера, 22:07
          Цитата: svp67
          Цитата: andre
          А может вот так им сказать?

          Увы нельзя, так как Бухарест это НАТО и если продолжить слова Лебедя, то в таком случае НОЧЕВАТЬ мы будем в БОМБОУБЕЖИЩЕ.




          А чем известен сей Кутузов /Лебедь кроме этой инетной фейковой фразы про обеды/ужины?...Какие ратные подвиги свершил сей стратег,кроме обмена голосов избирателей на теплую кормушку возле Ельцина с последующим пинком ?


          P.S. насчет глупых фраз.Припоминаю еще одного такого стратега,который тоже собирался Грозный одним батальоном брать за 24 часа....напомнить как дело пошло в реальности?
          Ратуш
      2. Hoc vince Вчера, 17:20
        "А может вот так им сказать?"
        Громыко уже сказал: "Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны...."
        Hoc vince
      3. 210окв Вчера, 17:30
        Почему то Подавляющее большинство военных когда занимается своим делом-настоящие профессионалы.Но когда они уходят в политику превращаются в площадных ораторов...
        Цитата: andre

        А может вот так им сказать? Или перевелись Лебедь(и) на нашей земле, только петухи и куры остались?
        210окв
      4. MOSKVITYANIN Вчера, 23:39
        andre Или перевелись Лебедь(и) на нашей земле, только петухи и куры остались?

        Сам то кто петух или курица?
        MOSKVITYANIN
  3. новичок Вчера, 17:06
    Додон, думай давай быстрее. это уже стало нормой: отстранять президента по принципиальным вопросам.
    новичок
    1. No pasaran Вчера, 17:09
      Додон,Додон..Что Додон,Свадебный генерал,что он может там? Додон?
      No pasaran
      1. новичок Вчера, 17:12
        да может, или мог бы, если бы захотел. чую до выборов в парламент его сместят окончательно.
        новичок
        1. Идущий Вчера, 17:22
          Даже если не дотянет в должности Президента , у него есть шанс побороться за парламент.
          Идущий
          1. новичок Вчера, 17:24
            и это уже будет совсем другое уровнение, с другими неизвестными.
            новичок
            1. Идущий Вчера, 17:31
              Сложное уравнение , они поэтому и закрывают вещание из России.
              Идущий
              1. новичок Вчера, 17:39
                даже более того. они им помикают когда, всё таки президент. а если просто гражданин, лидкр опозиции это не о чём. сколько уже раз отстранали Додона, уже три по моему. если и пойдёт на выборы в порламент, будучи экс, не дойдёт. тут же конституционный суд запретит им выдвигаться. причина проста: неоднократное отречение от полномочий в бытность президентом. скажут типа, да этот человек недееспособен и неадекватен. я подобному течению обстоятельств не удивлюсь.
                новичок
  4. Геркулесыч Вчера, 17:07
    Додона для начала верните во власть, и персмотрите его права в сторону их усиления!
    Геркулесыч
    1. MOSKVITYANIN Вчера, 23:34
      Цитата: Геркулесыч
      Додона для начала верните во власть, и персмотрите его права в сторону их усиления!

      Предлагаете поменять Конституцию под Президента, это не Россия такой номер не прокатит...
      MOSKVITYANIN
  5. APASUS Вчера, 17:15
    Классное фото,на заднем фоне флаг ЕС и миротворческая речь.
    Совсем забыл Премьер-министр Молдавии Павел Филип о том как оказались миротворцы в Молдове?А самое главное ,нет даже намека на попытку обсудить проблему,нужен сразу вывод миротворцев.
    APASUS
    1. Идущий Вчера, 17:23
      А самое главное ,нет даже намека на попытку обсудить проблему,нужен сразу вывод миротворцев.


      Говорит то , что ему сказано говорить.
      Идущий
      1. DenZ Вчера, 21:39
        Цитата: Идущий
        Говорит то , что ему сказано говорить.

        Самое интересное что говорит и за молдавских граждан которые с мнением таких как он как раз и не согласны и с удовольствием смотрят российские каналы "молдавские граждане независимы и свободны в принятии решений"
        DenZ
  6. БАРХАН Вчера, 17:24
    Додон?Если за властью не стоят штыки,то это пшик ,а не власть...
    БАРХАН
    1. MOSKVITYANIN Вчера, 23:28
      Цитата: БАРХАН
      Додон?Если за властью не стоят штыки,то это пшик ,а не власть...

      Республика Молдова Парламентская Республика, так что по определению штыки стоят за премьером...
      MOSKVITYANIN
      1. БАРХАН Сегодня, 00:19
        Вы сказали то же самое ,что и я wink hi
        БАРХАН
  7. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:30
    Силы у них слабые, что-бы что-то там требовать. Генерала Лебедя на них нет.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. MOSKVITYANIN Вчера, 23:27
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Силы у них слабые, что-бы что-то там требовать.

      Они лишь озвучивают волю старших товарищей, которым мы энергоресурсы продаем и покупаем облигации государственного займа и радуемся, что так все еще продолжается...
      Генерала Лебедя на них нет.

      Точно, нам только перед президентскими выборами новых Хасавюртовских соглашений не хватает....
      MOSKVITYANIN
  8. kenig1 Вчера, 17:37
    Репертуар циганского табора не меняется. Скорее медведь заговорит, чем мы выведем миротворцев.
    kenig1
    1. MOSKVITYANIN Вчера, 23:24
      Цитата: kenig1
      Скорее медведь заговорит, чем мы выведем миротворцев.

      А куда мы денемся?
      MOSKVITYANIN
  9. Сержант71 Вчера, 17:49
    Цитата: новичок
    да может, или мог бы, если бы захотел. чую до выборов в парламент его сместят окончательно.

    Он может хотеть хоть до второго пришествия. Если у него властных полномочий НОЛЬ, какой прок от такого "политика"? Это как президент ФРГ. Он формально первое лицо, но рулит всем там канцлер. А в Молдавии - парламент, который крайне оппозиционен. И выбрал такой неудобный для нас парламент, на минуточку, тот самый молдавский народ. Так что делаем выводы, насколько нас там любят. И чем дальше, тем любить будут ещё меньше - советское поколение уходит, а молодёжи РФ до одного места.
    Сержант71
    1. новичок Вчера, 17:54
      ну не скажите. не мне сейчас учить Додона что к чему. а вот если он лействительео хочет спасти свой народ и республику, то пора бы уже и действия производить.
      новичок
      1. MOSKVITYANIN Вчера, 23:23
        Цитата: новичок
        то пора бы уже и действия производить.

        Переводите свой боевой диван на гусеничный ход и вперед... laughing fool
        не мне сейчас учить Додона что к чему

        Скажем так, он понятия не имеет о Вашем существовании laughing
        а вот если он лействительео хочет спасти свой народ и республику

        Почему у гражданина и Президента Молдовы должны совпадать интересы с РФ, он за свой народ отвечает, а не за Вас...
        MOSKVITYANIN
  10. assa67 Вчера, 17:49
    надоели эти недоделанные румыны....жить совсем не хотят...
    assa67
    1. MOSKVITYANIN Вчера, 23:19
      Цитата: assa67
      надоели эти недоделанные румыны....жить совсем не хотят...

      Они за свою жизнь и экономику не беспокоются, т.к. за их жизнь и экономику отвечают НАТО и ЕС...
      MOSKVITYANIN
      1. assa67 Вчера, 23:29
        и как? думаете поможет7
        assa67
  11. Piramidon Вчера, 17:54
    Я считаю, что пора уже признавать и ПМР и ЛДНР. Тогда можно будет оказывать им помощь не оглядываясь на всякие тяфкания.
    Piramidon
    1. MOSKVITYANIN Вчера, 23:18
      Цитата: Piramidon
      Я считаю, что пора уже признавать и ПМР и ЛДНР. Тогда можно будет оказывать им помощь не оглядываясь на всякие тяфкания.

      Как Вы будете оказывать какую-либо помощь ПМР, не имею с ней общих границ?
      MOSKVITYANIN
  12. PValery53 Вчера, 17:57
    Цитата: svp67
    в таком случае НОЧЕВАТЬ мы будем в БОМБОУБЕЖИЩЕ.

    - В таком случае европа будет ночевать ...в могиле.
    PValery53
  13. Немезида Вчера, 18:05
    Отношение совковых нацменов к России и русским давно известно...Достаточно почитать русофобские,антироссийские ,кровожадные высказывания Леониды Лари...и ей подобных...Этим тоже хочется устроить геноцид русского народа,по косовскому сценарию...
    Немезида
  14. Дормидонт Вчера, 18:22
    Уффф... Какие сурьезные румыны. Только вот их мнения никто не спрашивал
    Дормидонт
  15. лысова Вчера, 18:24
    Да за что!!! Додон не против. На газоны за границей не ходим. Да и вообще у нас служивые традиционной ориентации. Или у наз разные вкусы ?
    лысова
  16. Сибирячка Вчера, 18:28
    Да это даже не обсуждается. Ни с кем. Зачем приднестровцев зря травить? Никто никуда не уйдет.
    Сибирячка
    1. MOSKVITYANIN Вчера, 23:17
      Цитата: Сибирячка
      Да это даже не обсуждается. Ни с кем. Зачем приднестровцев зря травить? Никто никуда не уйдет.

      Таки извините, но я не помню, чтобы РФ признавала ПМР, как государство...
      MOSKVITYANIN
  17. андрон-30 Вчера, 19:28
    не войска , а миротворцев требует вывести этот "канибал" ибо смерть людей тревожит дух сиих политиков , но не в плане зашиты жизни людей , а лишь поживиться на смерти и ублажить своего хозяина.
    андрон-30
  18. 23424636 Вчера, 19:37
    Почему это животное шевелится ,заряженное зеленью как некий попугай накормленный салатом Где наш Мидовский контекст и ФСБ варианты Хорош ловить татар на разводах ,пора выходить на внешний рынок ,а ару(Лаврова) доходчивее менять на ястреба Бондарева Витю хоть с Кимом мир наладим
    23424636
  19. lopvlad Вчера, 21:34
    Время сфер влияния прошло


    время вывода российских войск с её исконной территории закончилось в 90-е тем более если эту территорию запихивают в НАТО.
    lopvlad
  20. Лексус Вчера, 21:35
    Опять забились в истерике молдавские коллаборационисты, подзуживаемые по указке хозяина румынскими компрадорами.
    Лексус
  21. VALERIK_097 Вчера, 21:54
    А не пора-бы простым гражданам спросить с парламентариев,которых они выбирали,какую игру те затеяли.Или некогда?
    VALERIK_097
  22. MOSKVITYANIN Вчера, 23:12
    Молдавия придерживается принципа нейтралитета, но не отказывается от сотрудничества с НАТО

    Ключевая фраза старшего молдавского товарища...
    Он заявил, что Молдавия будет добиваться вывода российских войск со своей территории, используя для этого все доступные рычаги, в том числе посредством международных организаций.

    Он прав, рано или поздно нам придется оттуда уйти, не можем мы там без согласия Республики Молдовы выполнять функции миротворцев (тем более из двух мсб, только один выполняет эту функцию), про остальные части я уж и не говорю....

    Самоопределение, как с Абхазией и РЮО не пройдет, т.к. ПМР никогда не была автономий в составе МССР, а соответственно не имела право на сецессию...
    МССР вышла из состава Союза в соответствии со ст.72 Конституции СССР...и на основании Декларации о независимости от 27.08.1991 г.
    Территория союзной республики не может быть изменена без ее согласия. Границы между союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению соответствующих республик, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
    ст.78 Конституции СССР...
    Как то так...
    На основании чего часть Молдавской ССР имела право самоопределится в рамках советского законодательства я не знаю....
    MOSKVITYANIN
  23. ушкуйник Вчера, 23:14
    Российские войска действительно "мешают": и Павлу, и Филипу, и прочим "деятелям", повторить геноцид в Приднестровье. Хотя много днестровской воды утекло со времен первого геноцида и об Александра Ивановиче осталась светлая память, но за этот период "выращено" много белых лебедей. Память о генерале Лебеде и "клин белых Лебедей" не позволят повторить ужасы геноцида.
    ушкуйник
  24. Викторио Вчера, 23:21
    надо бы народу на выборах подсуетиться, иначе оторвут молдову от рф окончательно.
    Викторио
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 00:46
      Цитата: Викторио
      надо бы народу на выборах подсуетиться, иначе оторвут молдову от рф окончательно.

      А она нам нужна, мне лично нет, еще 5 млн. спиногрызов РФ ни к чему?
      MOSKVITYANIN
  25. Сержант71 Сегодня, 00:05
    Цитата: новичок
    ну не скажите. не мне сейчас учить Додона что к чему. а вот если он лействительео хочет спасти свой народ и республику, то пора бы уже и действия производить.

    Какие действия ему производить, если он ничем, кроме своей канцелярии, не командует? Думать начинайте уже.
    Сержант71
  26. Сержант71 Сегодня, 00:07
    Цитата: Викторио
    надо бы народу на выборах подсуетиться, иначе оторвут молдову от рф окончательно.

    Эта Молдова нужна РФ, как собаке пятая нога. Что реально было нужно уже взяли. В 2014 году.
    Сержант71
  27. Комментарий был удален.
  28. Ополченец Сегодня, 01:01
    Интересно, а присутствие американских военнослужащих нарушает суверенитет Афганистана, Сирии и других стран, где они присутствуют? Сдаётся, что хорошую прибавку к зарплате получает эта марионетка от госдепа.
    Ополченец
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