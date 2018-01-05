01:46 06 января

ВКС РФ в 2017 г. обнаружили все ракетные пуски в зоне своей ответственности

Космические войска РФ обнаружили все ракетные пуски в зоне ответственности системы предупреждения о ракетном нападении России, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В рамках несения боевого дежурства в 2017 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 60 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения
- уточнили в военном ведомстве.

ВКС РФ в 2017 г. обнаружили все ракетные пуски в зоне своей ответственности



Основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж", созданные на территории России по технологии высокой заводской готовности. Сейчас уже семь новых станций "Воронеж" в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях и в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях несут боевое дежурство. Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и в Республике Коми.

Система предупреждения о ракетном нападении призвана сигнализировать об атаках на пункты государственного и военного управления, предоставляет информацию для системы ПРО Москвы, а также выдает данные о космических объектах для системы контроля космического пространства. В состав системы входят два эшелона - наземный и космический. Наземный состоит из сети радиолокационных станций и способен обнаруживать ракеты в полете на дальности до шести тысяч километров. В состав космического эшелона входят спутники, которые могут в реальном времени обнаруживать запуски баллистических ракет с территории любого государства.

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 49

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  1. хрыч Вчера, 17:40
    Око Саурона не дремлет laughing

    Кстати, многие критикуют, почему Фродо пошел пешком, как ДРГ, а не полетел на орлах, которыми их эвакуировали после диверсии, вот и ответ, отличное ПВО Мордора, включая локатор на высокой башне для увеличения радиогоризонта и истребительная авиация - драконы с назгулами wassat
    хрыч
    1. Мих1974 Вчера, 19:03
      Ой шит belay recourse никогда в такой проекции не смотрел. good . К счастью в нашу "домну" можно что у годно бросать - кольца, болты, "хреньку потпиленную от реактора". На эффективность работы "очка Саурона" это не влияет!! И никакие "орлы" над нашей родиной летать не будут. soldier
      Мы этому Федору Сумкину "глаз на жопу то натянем". tongue
      Мих1974
    2. Маз Вчера, 22:55
      Гарная вещь, наши ею не зря гордятся. В средиземке все пуски наших партнеров и подлодок Израиля засекли в течении максимум двух минут.
      Маз
      1. opus Вчера, 23:38
        Цитата: Маз
        В средиземке все пуски наших партнеров и подлодок Израиля засекли в течении максимум двух минут.

        1. в 2017 Израиль не " пускал", с подводных лодок уж точно ( дежурят их две скрытно в Персидском заливе)
        2.Пуски Томагавков по российской базе в Сирии с ракетных эсминцев US NAVY= а это " засекла"?

        Не я конечно согласен с классиками

        однако
        opus
        1. Околоточный Сегодня, 01:25
          Антон, вы название ролика прочитали? Пуски Томогавков по РОССИЙСКОЙ базе в Сирии. Я что-то пропустил о том, что американцы обстреляли РОССИЙСКУЮ военную базу? То есть ролик пропаганд......нский. Меня удивляет, что такой спец как вы его использует как аксиому. И где та была инфа о том, что пуски Топоров по Шайрату были для МО РФ неожиданностью?
          Околоточный
  2. svp67 Вчера, 17:40
    ВКС РФ в 2017 г. обнаружили все ракетные пуски в зоне своей ответственности
    Главное не успокаиваться и быть на "шаг впереди" "зарубежных партнеров"
    svp67
    1. 210окв Вчера, 18:11
      Главное то,что бы в случае войны удалось ракеты перехватить.Все конечно не получится,непреодолимой ПВО нет.
      Цитата: svp67
      ВКС РФ в 2017 г. обнаружили все ракетные пуски в зоне своей ответственности
      Главное не успокаиваться и быть на "шаг впереди" "зарубежных партнеров"
      210окв
      1. svp67 Вчера, 19:19
        Цитата: 210окв
        Все конечно не получится,

        А очень хотелось бы
        svp67
  3. assa67 Вчера, 17:41
    что сказать-молодцы....только не уточнили кто ,что и где запускал.....
    assa67
    1. DEZINTO Вчера, 17:51
      А Вам вот уточнить очень надо что? где? и когда, такая информация не в новостных сайтах, а в папках с грифом. " тое-сть никому не надо знать что в этом сейфе, а тебе вот прям приспичило" Зачем?
      DEZINTO
    2. хрыч Вчера, 17:56
      Цитата: assa67
      только не уточнили кто ,что и где запускал.....

      Лидер по запускам конечно Ын wassat
      хрыч
      1. assa67 Вчера, 18:11
        интересно....ну про Ыню понятно...он сам на весь мир трубит....а матрасы и иже с ними ничего не запускают?...могли бы пару примеров привести,ну хотя бы похвастаться....а сказать,что все засекли и я могу...
        assa67
        1. Muvka Вчера, 18:13
          Американцы запускают там, до куда Воронеж не дотягивается. Если что он покрывает все наши границы, а не весь земной шар.
          Muvka
          1. assa67 Вчера, 18:23
            о возможностях РЛС кое-что известно.. hi ...да и подлодки не просто так по морям ходят...спутники опять же...
            assa67
            1. Muvka Вчера, 18:25
              Ну подлодки вряд ли к ВКС относятся... А спутников у нас пока всего 2, если я правильно помню. Хоть они и продвинутые, новые, но их 2.
              Muvka
              1. assa67 Вчера, 18:32
                согласен,разумеется не ВКС(а жаль,что не летают) laughing ...но задачи по сбору информации выполняют тоже.....а группировку спутниковую будут увеличивать...
                assa67
                1. assa67 Вчера, 18:33
                  вот саботажника в Роскосмосе выловят...и попрем
                  assa67
                2. Muvka Вчера, 18:58
                  В новости про ВКС сказано. А с запусками спутников у военных все отлично. Спутников 2 не потому, что запустить неначем)
                  Muvka
                  1. assa67 Вчера, 19:07
                    Ваши слова ,да Богу в уши
                    Цитата: Muvka
                    с запусками спутников у военных все отлично.
                    assa67
    3. Челдон Вчера, 21:00
      К счастью,в основном учебные пуски. Боевые были ообнарежены во время ирано-иракской войны Габалинской РЛС.
      Челдон
      1. assa67 Вчера, 23:18
        запад был закрыт.еще со времен Союза.......
        assa67
  4. Egorovich Вчера, 17:43
    Спите спокойно россияне, "Воронеж" на круглосуточном дежурстве!!! Отлично!!!
    Egorovich
  5. SNEAKY Вчера, 17:59
    А какая интересно судьба ожидает мою соседку РЛС "Волга"?Чтот поговаривают в небытие уйдет в\ч 03522...
    SNEAKY
    1. karish Вчера, 19:40
      Цитата: SNEAKY
      А какая интересно судьба ожидает мою соседку РЛС "Волга"?Чтот поговаривают в небытие уйдет в\ч 03522...

      Ганцевичи ?
      Строил её в 1987 crying
      Ностальджи.
      karish
      1. SNEAKY Вчера, 21:27
        Они самые.Много знакомых там работало тоже по стройке.По части быта конечно.Так сказать гасторбайтерами в РФ рядом с домом. laughing По городу до сих пор ходит твердое убеждение,что ухудшение самочувствия вина интенсивности излучения.Сам не знаю или верить)
        SNEAKY
      2. Челдон Вчера, 21:44
        Цитата: karish
        Цитата: SNEAKY
        А какая интересно судьба ожидает мою соседку РЛС "Волга"?Чтот поговаривают в небытие уйдет в\ч 03522...

        Ганцевичи ?
        Строил её в 1987 crying
        Ностальджи.

        Приемник или передатчик?
        Челдон
        1. karish Вчера, 21:51
          Цитата: Челдон
          Цитата: karish
          Цитата: SNEAKY
          А какая интересно судьба ожидает мою соседку РЛС "Волга"?Чтот поговаривают в небытие уйдет в\ч 03522...

          Ганцевичи ?
          Строил её в 1987 crying
          Ностальджи.

          Приемник или передатчик?

          Немножко давно это было , да и пейзаж поменялся , я думаю приёмник ( я на нем работал ) - они приёмник и передатчик одинаковые но передатчик в 3 -х километрах , около него подстанция ещё была.
          Правда я почему то не вижу тех здания ( холодильник воды ).
          Может с этого ракурса его закрывает ?
          karish
  6. Вояджер Вчера, 18:08
    Похоже, что обгадилось наше МО request Начали появляться фотки искореженных самолетов на нашей обстрелянной базе.
    Вояджер
    1. Muvka Вчера, 18:14
      Долго вы спали. А есть мнение, что это не на Хмеймим снято. Заметьте, все фотки сделаны так, чтобы не было видно принадлежности самолета к стране. Да и расстояние до края асфальта везде далековато. Наши самолеты на Хмеймиме ровно по краям стоят.
      Muvka
      1. Вояджер Вчера, 19:37
        Возможно вы правы, но долгое молчание и, наконец, невнятный ответ наших как-то добавляет "перцу", а не спокойствия.
        Вояджер
        1. Muvka Вчера, 20:29
          Ну мы просто вчера все эти фотки уже обсудили в соответствующей новости :)
          Muvka
    2. Muvka Вчера, 18:20
      И даже если это фото с Хмеймим - это самое серьезное повреждение. Потому как других фоток нет, а снимали бы самый покореженный самолет. Точнее есть еще одна сомнительная фотка с пробитым баком. Но даже такое, легко чинится.
      Muvka
    3. лысова Вчера, 19:09
      Эти фотки - враньё . Там под открытым небом огромнейший склад с боеприпасами стоял, а он рванул - да эти б самолёты в дуршлаг бы были . на складе, в открытую всё то было, что таскали эти самалё ты . И всё кучненько лежало. Я тогда ещё подумал - попадут разок и в радиусе ... . Фотка была у нас здесь. Обстреляли базу с двух миномётов 82 мм и вроди даже ракеты прилетали какие не знаю. Подъехали в темноте на двух машинах со стороны посёлка и всё,.сегодня ночью узнал из двух источников.Эти целые, а эти обломки прилетели с других. Два самолёта уже восстановлены. Убиты два вертолётчика - остальные десять ранены. Новый год.
      лысова
    4. Мих1974 Вчера, 19:33

      Вот - самолет реально поврежденный осколками взрывного устройства!! fool Смотрите еще раз внимательно, Внимательно. На куске боинга - множественные малые рваные повреждения одной направленности, у вас - одно Большое разрушение, полное отсутствие малых сквозных повреждений и что самое важное разнонаправленные завороты краев "ран"!! no Так не бывает. На вашем фото скорее - не взрывное воздействие, а таранного типа, причем даже скорее сверху, может уронили что бо большое.
      Ну и последнее - неправдоподобно локальное разрушение!! От мины осколки расходятся более менее распределено, а тут видим ну совершенно целый фюзеляж, хвостовое оперение.
      Обратите внимание на людей, вроде сейчас на Хмеймим +15 lol да наши люди в таких тулупах только в пургу одеваются ))
      Мих1974
  7. Vita VKO Вчера, 18:16
    Все чаще оружие массового поражения, в том числе и ракеты, как бы "случайно" оказывается в руках террористов, за действия которых ни одно государство не хочет нести ответственности. При этом эти террористы "без роду и племени" действуют в интересах конкретных стран. В таких условиях сдерживающий фактор в виде ответного удара теряет свою значимость. А значит кроме "глаз" в виде РЛС "Воронеж" пора уже переходить к "рукам и ногам" и ставить системы стратегической и оперативно-тактической ПРО не только в двух ключевых регионах, но и на угрожаемых направлениях, в том числе развивать систему ПРО вместе со стратегическими партнерами странами по ШОС.
    Vita VKO
  8. Геркулесыч Вчера, 18:37
    Орбитальная группировка у нас очень маленькая, много старых, выработавших ресурс спутников! Ее нужно срочно обновлять аппаратами нового поколения! !!!
    Геркулесыч
  9. лысова Вчера, 18:53
    Ехал как то из аэропорта в Норильск, так там, по левую сторону, такая же антенна ( локатор ) , ведь кинули и все части оттуда вывели, а их много там было. 2000 год.А там не только такие антенны были.
    лысова
    1. DEZINTO Вчера, 19:02
      ведь кинули и все части оттуда вывели

      Мдаа....многое потеряли конечно, восстанавливать ту мощь ещё долго придётся.....увы request

      Мне вот это очень жалко.....загоризонтные, и на 400 километров в космос смотрели! request А теперь?



      DEZINTO
      1. лысова Вчера, 19:19
        Вот и там такое же. Я там по тундре ходил, во круг Норильска, далеко уходил - рыбачил по ночам. Солнце летом не заходит - насчитал пять частей - там еще были , местные говорили - похоже ракетчики. Целые, мертвые города видел ( военные городки ) - не приятно было.
        лысова
      2. karish Вчера, 19:42
        Цитата: DEZINTO
        ведь кинули и все части оттуда вывели

        Мдаа....многое потеряли конечно, восстанавливать ту мощь ещё долго придётся.....увы request

        Мне вот это очень жалко.....загоризонтные, и на 400 километров в космос смотрели! request А теперь?




        Правая - станция ромашка , слева ( с куполом как у телескопа ) - ОКЭ -- отделение квантовой .
        электроники( во всяком случае у нас в таком же здании была )
        Варкута ?
        karish
        1. DEZINTO Вчера, 19:45
          Наверное спасибо что пояснили. Я искал Кахастан но чёт не нашёл, но в Казахстане всё-же работает. А тут вообще капец. Наверное Воркута.....
          DEZINTO
          1. лысова Вчера, 20:47
            Ничего построим, так уже собственно сделали и новое.
            лысова
            1. Челдон Вчера, 21:16
              "Сейчас уже семь новых станций "Воронеж" в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях и в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях несут боевое дежурство",внимательно статью читайте. Вместо Габалинской,под Армавиром открыли и уже она обнаружила пуски израильских ракет(те долго отнекивались,но потом сознались)
              Челдон
      3. Челдон Вчера, 21:09
        Почти восстановили,СВЗГ строятся намного быстрее,чем те,которые раньше были.Слава Богу руку уже набили.
        Челдон
  10. Ментат Вчера, 20:16
    Цитата: Вояджер
    Похоже, что обгадилось наше МО request Начали появляться фотки искореженных самолетов на нашей обстрелянной базе.

    И как ваш мозг считает, кто публикует эти фотки? Он вообще что-нибудь считает или все возможности исчерпались перепостом картинок откуда-то? Откуда, кстати, с какого ресурса вы вставили это сюда?
    Ментат
    1. Ментат Вчера, 20:37
      Могу вам подсказать, откуда вы это накопировали, раз вы застеснялись: с сайта ливмэпуа, созданного украинцами, обитающими в США. Подсказать вам, какова вероятность достоверности этих фотографий, или сами догадаетесь?
      Ментат
  11. Челдон Вчера, 21:02
    Цитата: SNEAKY
    А какая интересно судьба ожидает мою соседку РЛС "Волга"?
    Работает, и закрывать не собираются.
    Челдон
    1. SNEAKY Вчера, 21:32
      Ну и славненько,хоть что то полезное по военной части есть на этой Богом забытой территории.
      SNEAKY
  12. Старый26 Вчера, 23:54
    Цитата: 210окв
    Главное то,что бы в случае войны удалось ракеты перехватить.Все конечно не олучится,непреодолимой ПВО нет.

    Вы имеет в виду американские баллистические ракеты? Боюсь ваз разочаровать. Перехватить удастся только единицы. Да и то из тех, которые пойдут на Москву. Задача СПРН совсем в другом. дать информацию, что вражеские ракеты стартовали, чтобы успеть отстреляться своими

    Цитата: assa67
    что сказать-молодцы....только не уточнили кто ,что и где запускал.....

    Ну это не проблема узнать. Космические запуски известны, суборбитальные - тоже

    Цитата: SNEAKY
    А какая интересно судьба ожидает мою соседку РЛС "Волга"?Чтот поговаривают в небытие уйдет в\ч 03522...

    Скорее всего скоро уйдет в небытие. Когда конечно сложно сказать, но вероятнее всего в ближайшие годы
    Старый26
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