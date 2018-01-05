ВКС РФ в 2017 г. обнаружили все ракетные пуски в зоне своей ответственности

В рамках несения боевого дежурства в 2017 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 60 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения

Космические войска РФ обнаружили все ракетные пуски в зоне ответственности системы предупреждения о ракетном нападении России, сообщили в пресс-службе Минобороны.- уточнили в военном ведомстве.Основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж", созданные на территории России по технологии высокой заводской готовности. Сейчас уже семь новых станций "Воронеж" в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях и в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях несут боевое дежурство. Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и в Республике Коми.Система предупреждения о ракетном нападении призвана сигнализировать об атаках на пункты государственного и военного управления, предоставляет информацию для системы ПРО Москвы, а также выдает данные о космических объектах для системы контроля космического пространства. В состав системы входят два эшелона - наземный и космический. Наземный состоит из сети радиолокационных станций и способен обнаруживать ракеты в полете на дальности до шести тысяч километров. В состав космического эшелона входят спутники, которые могут в реальном времени обнаруживать запуски баллистических ракет с территории любого государства.