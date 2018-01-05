01:41 06 января

Подразделения спецназа получат "пеленгатор оптики"

Бойцы спецназа получили «пеленгатор оптики». Изделие «Спрут-3» способно днем и ночью, в любую погоду по одному блику на расстоянии в несколько километров «увидеть» бинокль, оптический прицел или сложный оптико-электронный объект. Все обнаруженные цели фиксируются и автоматически наносятся на электронную карту. В режиме реального времени информация передается в штаб.

Новая система уже прошла предварительные испытания и рекомендована к принятию на оснащение частей и подразделений специального назначения. «Спрут-3» разработан и выпускается Научно-производственным центром антитеррористической и криминалистической техники «СПЕКТР-АТ». В этой компании пояснили, что изделие обнаружит оптические и электронно-оптические средства наблюдения и прицеливания противника на расстоянии до пяти километров.

Подразделения спецназа получат "пеленгатор оптики"



Мы «обучили» систему находить все современные прицелы, бинокли, приборы ночного видения и даже дальномеры. «Спрут» способен одновременно засекать и анализировать десятки целей. Вся информация от передовых разведчиков транслируется на командный пункт, который может находиться в тылу. Это прибор группового использования. Если применить один или несколько «Спрутов» спецназ в режиме реального времени получит наглядную информацию о самых опасных целях. «Прибор разведчика» будет особенно полезным для групп, которые ведут поиск, разведку или освобождают заложников
- заявил гендиректор компании Алексей Ковалев.

Внешне «Спрут-3» напоминает большой бинокль. «Спрут-3» фиксирует положение обнаруженных целей в автоматическом режиме. Прибор рассчитывает расстояние до цели и ее координаты. Вспомогательная часть прибора — планшет российской разработки. «Военный iPad» работает в двух режимах — черно-белом и цветном. В его памяти заложены электронные карты с высокой детализацией. На них «Спрут» отмечает обнаруженные объекты.

Масса изделия — от полутора до двух килограммов в зависимости от комплектации. Корпус из ударопрочного пластика защищает технику от внешних воздействий, в том числе и морской воды. Система работает при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов.

Сейчас только две страны — США и Франция — освоили производство «пеленгаторов оптики». Наиболее дорогими считаются изделия американской фирмы L-3 Warrior Systems. Более бюджетные выпускает французская фирма Sagem. США строго лимитирует продажу таких систем, их поставляют только ближайшим союзникам. Пользователи не имеют права не только передавать изделия третьим странам, но и даже вскрывать их, передают "Известия"

Использованы фотографии: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Комментарии 74

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  1. Геркулесыч Вчера, 18:50
    А ночью, или в плохую погоду, как далеко он "увидит "оптику? Хотя, хорошо что начали сами подобное делать! Надеюсь, что начинка там родная, Российская. ...
    Геркулесыч
    1. 210окв Вчера, 18:57
      Интересный прибамбас. Только наверняка очень дорогой и массово в войска не пойдет.
      Цитата: Геркулесыч
      А ночью, или в плохую погоду, как далеко он "увидит "оптику? Хотя, хорошо что начали сами подобное делать! Надеюсь, что начинка там родная, Российская. ...
      210окв
      1. Идущий Вчера, 19:07
        Надо дождаться отзывов от спецов , а так заявление заманчивое.
        Идущий
    2. сибиралт Вчера, 19:02
      М-да. Теперь хреново придется на передовой всем очкарикам. winked
      сибиралт
      1. Rusland Вчера, 19:26
        В штабе разбирутся. smile
        Rusland
      2. Vita VKO Вчера, 20:38
        Цитата: сибиралт
        Теперь хреново придется на передовой всем очкарикам

        Это самые первые образцы реагировали на очки. На сколько я изучал в последних разработках применяется двухдиапазонный режим лазерного сканирования, который позволяет не только выявлять факт наличия, но и классифицировать класс оптики.
        Vita VKO
        1. gridasov Вчера, 20:53
          О том , что используется лазер ясно из многих параметров работы. Но как известно и лазерный луч, а точнее источник его излучения так же легко обнаруживается , что уже демаскирует наблюдателя. А в общем все понятно , что это маленький компьютер с соответствующей программой обработки информации . Поэтому он и привязан к электронной карте.
          gridasov
        2. Голован Джек Вчера, 21:08
          Цитата: Vita VKO
          позволяет не только выявлять факт наличия, но и классифицировать класс оптики

          Объясните это, пожалуйста, камраду Оператор feel
          Голован Джек
          1. Vita VKO Вчера, 21:28
            Цитата: Голован Джек
            Объясните это, пожалуйста, камраду Оператор

            Вот его гражданский аналог разработан 10 лет назад. Поэтому умножайте примерно основные ТТХ на 5, + опция координатной привязки цели и получите Спрут 3. Физически принцип одинаковый.
            Наблюдательный прибор "Спрут"
            Назначение
            Тепловизор позволяет обнаруживать людей, животных, технику по тепловому излучению, а лазерный локатор обнаруживает оптику наблюдательных систем, биноклей, прицелов на дистанции до 400 метров. Также, канал лазерной локации может работать как активный прибор ночного видения, а в пассивном режиме позволяет обнаруживать инфракрасную подсветку ПНВ и систем видеонаблюдения.
            Особенности
            Наблюдательный прибор «Спрут» объединяет в себе тепловизор с высоким температурным и геометрическим разрешением и систему лазерной локации.
            Описание
            Универсальный наблюдательный прибор «Спрут» объединяет все эти возможности в удобном, прочном, брызгозащищенном корпусе и может эффективно использоваться при проведении поисково-досмотровых и разведывательных мероприятий.
            Встроенный аккумулятор обеспечивает прибору до 7 часов непрерывной работы. «Спрут» имеет брызгозащищенные разъемы для подключения дополнительной аккумуляторной батареи и внешнего запоминающего устройства или монитора.
            В наблюдательном приборе "Спрут" установлен неохлаждаемый болометрический матричный приемник инфракрасного излучения серии 4500AS, размер пикселя 30х30 мкм.
            Технические характеристики
            Тепловизионный канал
            Количество чувствительных элементов ИК 320х240
            Спектральный диапазон 7…14 мкм
            Минимальная разница температур 0,05 K
            Поле зрения 12°х9°
            Фокусное расстояние объектива 70±5 мм.
            Предельная дальность обнаружения человека не менее 1000 м.
            Канал лазерной локации
            Поле зрения 12°х9°
            Область сканирования 12°х3°
            Дальность обнаружения прицела ПО 4х34 до 400 м.
            Общие
            Источник питания встроенный Li-ion аккумулятор
            Время непрерывной работы не менее 7 часов
            Рабочая температура -20°С…+50°С
            Класс защиты корпуса IP66
            Масса с аккумулятором не более 1,2 кг
            Габаритные размеры не более 180х135х65 мм
            Описание актуально на: 20.06.2007.
            .
            Vita VKO
            1. Korax71 Сегодня, 00:07
              Прикольно.у меня на телефоне класс защиты IP 68,а на эхолоте ipx 7.а ик матрицы чьи интересно в нем? французские????или может наши сами клепают?
              Korax71
        3. zivXP Вчера, 22:30
          И антибликовые линзы видит? А если за тонированным стеклом?
          zivXP
      3. Офицер запаса Вчера, 20:51
        Цитата: сибиралт
        М-да. Теперь хреново придется на передовой всем очкарикам. winked


        Причем эти "цели" будут наиболее опасными. Постоянно перемещаются, дислокацию меняют.
        Офицер запаса
      4. midivan Вчера, 20:55
        Цитата: сибиралт
        М-да. Теперь хреново придется на передовой всем очкарикам. winked

        Тяжкая жизнь пошла у оптики, и тут как всегда к нам на помощь приходит Мать природа, даря нам спецназ laughing
        midivan
    3. APASUS Вчера, 19:17
      Цитата: Геркулесыч
      А ночью, или в плохую погоду, как далеко он "увидит "оптику?

      Ночью,в плохую погоду (осадки) ,даже посадочный локатор имеет процент искажения,открою вам секрет.А уже подобные системы скорее всего имеют ряд ключевых параметров ,после чего информация анализируется и выдает результат.Анализируются как активные ,так и пассивные режимы противника,так как в тумане и в обычный бинокль ни хрена,так и эта штука имеет ограничения по обнаружению
      Думаю что реальных ТТХ ,мы не увидим в СМИ
      APASUS
      1. хрыч Вчера, 19:37
        так и вражина в туман плохо видит
        хрыч
      2. gridasov Вчера, 21:07
        А зачем видеть параметры ТТХ, когда по размерам и даже одному параметру дальности определения объекта наблюдения можно говорить о мощности источника энергии , а значит о многих производных технологии, которые используются в других отраслях применения . Вы , что же думаете , что используется какой-нибудь новый физ эффект ? Разве, что специальная программа адаптированная под работу с электронной картой , но это идентично любым программам по выявлению автонарушителей из потока авто и многих других. .
        Конечно было бы намного интереснее создать программу по "томографическому срезу " поля боя с дистанцией хотя бы в один метр. Тогда обнаружение противника ведется не просто по карте . а по фронтальной картинке с разделенной диспозицией дистанции , а значит можно анализировать глубину пространства соприкосновения с противником. Т.е можно просканировать пространство и создать главное исчерпывающую электронную карту , а далее например с " электронной меткой" выделенным объектам отслеживать их перемещение и многое другое
        gridasov
    4. dvina71 Вчера, 20:00
      Цитата: Геркулесыч
      А ночью, или в плохую погоду, как далеко он "увидит "оптику?

      1. Ав плохую погоду дальний снайперский огонь очень эффективен?
      2. Ночью.. могу рассказать как мой дед снайпер снял снайперскую пару во время войны.. Темной безлунной ночью он и несколько его коллег пытались отследить немецких снайперов,которые доставали накануне наступления.., так вот он увидел какой слабый отблеск..,приметил направление,когда стало светло рассмотрел там пару ..,они как раз собирались сменить позиции и стали для него на одну линии.. обошелся одной пулей. Правда сам был ранен минометным огнем,потерялся от подразделения в суматохе наступления,был зачислен в пропавшие без вести. КР.Звезду получил уже после войны.. ТАк вот отблеск был от пластикового покрытия карты или большого циферблата часов..источник света - фонарик..,на что способны оптоэлектронные средства остается только предполагать,но они гораздо эффективнее человеческого глаза.
      dvina71
      1. akm8226 Вчера, 20:07
        Честь и слава вашему деду!!
        akm8226
    5. ШУРУМ -БУРУМ Вчера, 20:35
      Ну, раз от минус двадцати работает, значит импортные комплектующие. Как прибор с таким параметром на вооружение приняли?
      ШУРУМ -БУРУМ
      1. hohkn Вчера, 20:58
        Цитата: ШУРУМ -БУРУМ
        раз от минус двадцати работает, значит импортные комплектующие

        Это вряд ли. В своё время работал на оборонном предприятии. В цехе было две огромных камеры, в которых "гонялись" готовые изделия. Одна +60, вторая -60 градусов. В изделиях не было ни одной импортной комплектующей. И это в 80-е годы.
        hohkn
        1. Korax71 Сегодня, 00:12
          Чем хорошо было время,что на каждую импортную радиодетали имелся свой аналог.даже каталоги видел переводные.
          Korax71
    6. midivan Вчера, 20:40
      Цитата: Геркулесыч
      А ночью, или в плохую погоду, как далеко он "увидит "оптику?

      А как далеко, эта самая оптика, сама может видеть, 500м ну максимум 1000м?, получается больше чем на 1500м и не надо request
      midivan
    7. Маз Вчера, 22:52
      Ну наши еще в 2014 пробовали такие приборы на линии разграничения, причем днр и лнр милиции , сию оптику в руки не передавали. Данными делились. Мы ж не враги. Но не более.
      Маз
  2. Rusland Вчера, 18:50
    Прибор очень нужный, но цена наверно ого-го-го. А такого же брата он определяет?
    Rusland
  3. DEZINTO Вчера, 18:55
    Клёвая вещь!
    А рядом конечно будет лежать боец, с оптикой, и длинным стволом бьющим на два километра. Так и работают, замечательное устройство.

    Только где-то "блестнул" и ему прилетело.
    DEZINTO
  4. Наблюдатель2014 Вчера, 18:56
    К САУ подключите этот аппарат в онлайн и на Донбасс.
    Наблюдатель2014
    1. сибиралт Вчера, 19:12
      На Донбассе с той стороны тоже русские воюют. Если расчухают про этот прибор, то навесят веревок с обломками от СД-дисков и пусть себе сверкают по всему фронту. lol
      сибиралт
      1. Галеон Вчера, 21:34
        Позвольте чуточку вмешаться. КОмпания Sagem была на рубеже 2000-х первой европейской конторой, кто начал делать компактные армейские тепловизоры на неохлаждаемой микроболометрической матрице. Я сходил к ним сейчас на сайт https://www.safran-electronics-defense.com/land-d
        efense/infantry/portable-optronics-infantry/handh
        eld-multifunction-binoculars-infantry - да, у них мнгофункциональной оптики с разными каналами спектра для военных - на выбор. Может быть, там есть и активный лазерный канал, может быть. Но и тепловизионный канал там есть почти наверняка, а ему что болванки дисков, что костры по переднему краю - не помеха. Думаю, эта новость хороша тем, что наше производство научилось готовить эти самые матрицы достаточно высокого разрешения и делать с ними изделия. Браво науке и благодарность.
        Галеон
  5. Теренин Вчера, 19:04
    автоматически наносятся на электронную карту. В режиме реального времени информация передается в штаб. здорово! А нельзя, что бы эта инфа сначала передавалась артилерии для "обработки", а потом уже в штаб yes
    Теренин
    1. Голован Джек Вчера, 19:07
      Цитата: Теренин
      А нельзя, что бы эта инфа сначала передавалась артилерии для "обработки", а потом уже в штаб

      А кто-то здесь ни разу не служил в армии wink
      Голован Джек
      1. Rusland Вчера, 19:23
        В кино сразу на вскидку стреляют.
        Rusland
    2. midivan Вчера, 20:43
      Цитата: Теренин
      А нельзя, что бы эта инфа сначала передавалась артилерии для "обработки", а потом уже в штаб

      Можно, не долго правда yes
      midivan
  6. Балу Вчера, 19:07
    Есть видео, как донецкий снайпер уложил гранатометчика, а потом снайпера. Похоже на обкатку устройства?
    В любом случае кулибиным респект и уважуха. hi drinks
    Балу
    1. Голован Джек Вчера, 19:11
      Цитата: Балу
      Есть видео, как донецкий снайпер уложил гранатометчика, а потом снайпера. Похоже на обкатку устройства?

      Нет.
      Цитата: Балу
      В любом случае кулибиным респект и уважуха

      Похожие штуки давно уже делают, вот пример:
      Цитата: Мобильная система обнаружения оптической разведки “Саня”

      Система предназначена для обнаружения снайперов, наблюдателей, арткорректировщиков, в том числе и замаскированных, оснащенных оптическими прицелами (приборами), а также артиллерийсктих орудий, установок ПТУР, бронетехники, наблюдательных и командных пунктов, измерения дальности до обнаруженных целей.


      Тактико-технические характеристики:

      Круговой обзор;
      Индикация координат обнаруженных целей на экране монитора;
      Дальность обнаружения – до 2000м;
      Точность измерения дальности – 5м;
      Диапазон рабочих температур -40 до +50 0С;
      Система устанавливается на транспортных средствах при помощи монтажного комплекта

      Голован Джек
      1. Rusland Вчера, 19:21
        Наверно он и сам хорошо бликует.
        Rusland
      2. Dreamboat Вчера, 20:50
        Подобные системы появились у нас в стране еще в начале 90х, для очень VIP персон. Правда были они иностранные и громоздкие. А теперь вот "бинокль + планшет".
        Dreamboat
        1. Околоточный Сегодня, 01:16
          Уточняйте «для ВИП персон» - вероятно в охране первых лиц.
          Околоточный
  7. ЗВО Вчера, 19:08
    Странная новость...
    Еще в начале 2000-х видел живьем российскую лазерную систему "антиснайпер". В "спецуровых" руках.
    ЗВО
  8. Doliva63 Вчера, 19:21
    В РВН (разведка наблюдением) их надо в первую очередь! drinks
    Doliva63
  9. assa67 Вчера, 19:26
    если заявленные ТХ реальны,то цены такому прибору нет!.....безусловно ,внешние факторы будут оказывать свое действие.....
    Цитата: APASUS
    Ночью,в плохую погоду (осадки) ,даже посадочный локатор имеет процент искажения,открою вам секрет.А уже подобные системы скорее всего имеют ряд ключевых параметров ,после чего информация анализируется и выдает результат.Анализируются как активные ,так и пассивные режимы противника,так как в тумане и в обычный бинокль ни хрена,так и эта штука имеет ограничения по обнаружению

    но ,как говорится,у природы нет плохой погоды))такую штуку каждому ком.взвода,хотя бы....а уж для антиснайперских групп.............
    assa67
  10. КОСМОС Вчера, 19:26
    Мобильная система обнаружения оптической разведки “Саня” Система предназначена для обнаружения снайперов, наблюдателей, арткорректировщиков, в том числе и замаскированных, оснащенных оптическими прицелами (приборами), а также артиллерийсктих орудий, установок ПТУР, бронетехники, наблюдательных и командных пунктов, измерения дальности до обнаруженных целей. Круговой обзор; Индикация координат обнаруженных целей на экране монитора; Дальность обнаружения – до 2000м; Диапазон рабочих температур -40 до +50 0С; Система устанавливается на транспортных средствах при помощи монтажного комплекта.

    Стационарная система обнаружения оптической разведки "Мираж" Телевизионная система с дистанционным управлением “Мираж” предназначена для обнаружения оптического наблюдения за местами дислокации подразделений и объектов. Основные технические характеристики: Максимальная дальность обнаружения оптических объектов: 2000 м.

    Система обнаружения оптических объектов "МИФ-350" Прибор предназначен для круглосуточного наблюдения окружающего пространства в условиях световых помех, большого уровня светового фона или его отсутствия, а также в других условиях, затрудняющих или исключающих видение невооруженным глазом. Прибор позволяет обнаруживать оптические приборы наблюдения и прицеливания и оценивать дальность до них. Расстояние до объектов в зоне подсвета (0…400) м

    Индикатор оптических объектов "Луч-1" Индикатор предназначен для установки (монтажа) на различные наблюдательные приборы и служит для поиска и обнаружения на местности оптических снайперских прицелов и приборов наблюдения, в том числе и ночных, прицелов боевых машин, приборов наведения установок ПТУР и прочих оптических объектов.Индикатор предназначен для эксплуатации в следующих условиях: температура окружающей среды — от минус 30 0С до плюс 45 0С; относительная влажность воздуха — 98 % (при температуре окружающей среды плюс 25 0С); атмосферное давление — более 450 мм рт. ст. Дальность обнаружения Индикатором оптического прицела типа ПСО-1 в дневных условиях при отсутствии дождя, снега и тумана составляет минимальная 100 м; эффективная, не менее 1000 м. Скорость обзора пространства, при которой обеспечивается обнаружение оптических объектов, не менее 90 0/с.

    Дневной прибор (индикатор) наблюдения и обнаружения оптических систем "Луч-1М"
    Индикатор «Луч-1М» позволяет обеспечить быстрый осмотр наблюдаемой территории и обнаружение оптических систем независимо от принципа их работы (пассивные, активные, телевизионные, лазерные), а также определяет дальность до них и их количество.
    Информация о дальности до оптической системы выдается голосовым сообщением либо прерывистым звуковым сигналом. Основные технические характеристики прибора «Луч-1М»:
    Максимальная дальность обнаружения 1400 м Точность измерения дальности до обнаруженного объекта ±10 м Скорость обзора пространства 90 °/с

    Прибор "Призрак–М" (ТЛС2000) Назначение: наблюдение за окружающим пространством; обнаружение оптических приборов, ведущих встречное наблюдение, видеосъемку, прицеливание; выделение объектов на подстилающей поверхности; определение дальности до наблюдаемых объектов. Прибор “ТЛС 2000” может эксплуатироваться: днем и ночью, в сложных метеоусловиях (дождь, снег, туман), при ограниченной видимости (дым, пыль), при встречных световых помехах. Дополнительные возможности: работа от внешних источников питания, в том числе от сетевого адаптера, от гнезда прикуривателя автомобиля,от солнечной батареи; использование ПК для управления прибором и вывода видеоизображения; определение координат обнаруженных объектов; возможность установки на штатив или поворотное устройство. Фигуры человека, грузового автомобиля до 400 м, до 800 м. Дальность обнаружения оптических приборов при внешней освещенности до 30000 лк:
    с диаметром зрачка 30 мм с диаметром зрачка 100 мм до 1000 м до 2000 мВнешний видеовыход CCIR / PAL (b/w)Тактический прибор наблюдения и обнаружения оптических систем "Самурай" Обеспечивает: обнаружение снайперов; выявление кино-, фотосъемки; обнаружение оптического наблюдения; выявление систем дистанционного огневого воздействия; обнаружение лазерных систем съема информации и средств технической разведки. Прибор «Самурай» имеет герметичный обрезиненный корпус, обеспечивающий эффективную работу на открытом воздухе и в полевых условиях.Прибор имеет автономный источник электропитания, вставленный в специальную кассету, что позволяет осуществлять быструю замену источника.Для работы в ночных условиях предусмотрен подсвет сетки с регулировкой яркости. По отдельному заказу возможна комплектация встроенным электронным компасом.Встроенный оптический визир с системой индикации позволяет проводить функциональный осмотр местности и наблюдение за удаленными объектами. В оптический визир выводится информация: о факте обнаружения оптических систем (световая индикация), дальности до цели (цифровая индикация), режимах работы и критических состояниях прибора. Встроенный акустический излучатель обеспечивает подачу звукового и голосового сигналов,дублирующих визуальную информацию.

    Оптико-электронный прибор "Спин-Л" предназначен для дистанционного обнаружения ведущих встречное наблюдение оптических и оптико-электронных средств, прицелов, длиннофокусных объективов в условиях как интенсивного дневного, так и слабого ночного освещения. Принцип действия основан на использовании физического эффекта световозвращения, заключающегося в способности оптических систем отражать зондирующее излучение в обратном направлении под углом, близким к углу его падения. Прибор позволяет регистрировать оптико-электронные средства наблюдения (СН) в виде яркого блика на фоне подстилающей поверхности. Угол пеленга СН соответствует углу поля зрения самих СН. Визуализация наблюдаемых объектов осуществляется через встроенный электронный окуляр. Для регистрации или получения более качественного изображения на корпус прибора вынесен разъем стандартного видеосигнала формата CCIR.Технические характеристики:Расстояние обнаружения СП и СН: минимальное, м 20 максимальное, м 1000
    КОСМОС
    1. Dreamboat Вчера, 21:00
      Много вариантов уже сделали, я когда-то видел как большую диковину у охраны "одного человека". Но если для олигархов и президентов цена и размер были не важны (главное, чтоб в машину сопровождения входило), то в войска надо доступно (не дорого), надежно и компактно...
      Dreamboat
  11. Lightning Вчера, 19:33
    Полагаю принцип действия заключается в том что лазер светит "в туда" и если натыкается на линзу направленную на излучатель то лазер отражается от нее и возвращается назад где его ловит детектор излучения. Как только детектор срабатывает система запоминает координаты куда был направлен лазер в этот момент и выводит на экран метку что в этом месте замечен возможно оптический прибор.
    Вот только как система отличает оптику от простой бутылки или битого стекла непонятно.
    Lightning
    1. zulusuluz Вчера, 20:20
      На оптику наносится антибликовое (и др.) покрытие (я), которое искажает отраженный спектр. Может видели разницу в отраженном свете от оконного стекла и от хорошего объектива? Последний "отдает синевой".
      zulusuluz
    2. Авиатор_ Вчера, 20:46
      Отличить можно, если в базу данных внести характерные спектры отражения от оптики с многослойным просветлением, в прицелах именно такая, а на разбитой бутылке спектр отражения другой. Фиговость ситуации в том, что система активная, то есть выдаёт своё место расположения, куда немедленно может прилететь очередь из ЗУшки.
      Авиатор_
      1. Dreamboat Вчера, 21:04
        А кто сказал, что все вараны активные? Вроде как в статье описан пассивный прибор, фиксирующий отблески света на объективах, обрабатывающий данные и выдающий "отсеяный" результат...
        Dreamboat
        1. Авиатор_ Вчера, 23:15
          В статье об активности-пассивности вообще ничего нет, а с приличной блендой случайной засветки от местности ждать придётся туеву хучу времени. Скорее всего, активный.
          Авиатор_
    3. faterdom Вчера, 23:33
      Секрет тут в том, что свет лазера - поляризованный, и поляризационные фильтры на приеме позволяют увидеть именно свой луч, что важно - именно двумя глазами, разнесенными друг от друга. То есть любая линза врага имеет точки поверхности, которые отразят посланный луч прямиком в "левый" и "правый" глаз приемника.
      faterdom
  12. КОСМОС Вчера, 19:41
    А такие еще в Чеченскую применялись:
    Прибор противодействия снайперам ПАПВ (переносной автоматический прибор оптико-электронного противодействия) предназначен для обнаружения оптических и оптико-электронных средств (ОЭС), ведущих встречное наблюдение и прицеливание, и постановки им лазерным излучением импульсных световых помех.
    Прибор ПАПВ создан российским конструкторским бюро точного машиностроения им. Нудельмана, являющимся лидером в разработке различных лазерных систем.
    Работа прибора ПАПВ основана на известном принципе обратного отражения лазерного луча. Используя низкоэнергетический, безопасный для глаз лазерный луч с длиной волны 0,86 микрон, система сканирует местность, в которой может находиться снайпер. Если луч наталкивается на оптическую линзу – прицела, очков или другую, он отражается от нее. Отражение попадает на сенсор и анализируется на наличие на линзе насечки с визирными линиями. Сенсор обрабатывает лучи с диапазоном длин волн от 0,53 до 1,06 микрон. Если оно подтверждается, то включается высокоэнергетический лазер, который поражает цель.
    Тактико-технические характеристики прибора оптико-электронного противодействия ПАПВ:
    Масса прибора, кг: 56;
    Боевой расчёт, чел.: 2;
    Дальность применения, м: 300 – 1500;
    Энергия импульса силового излучения, Дж:
    на длине волны 0,53 мкм - 0,2;
    на длине волны 1,06 мкм - 1,5;
    Частота следования импульсов силового излучения, Гц: 0,1;
    Мощность импульса зондирующего излучения на длине волны 0,86 мкм, Вт: 2;
    Частота следования импульсов зондирующего излучения, Гц: 6000
    КОСМОС
    1. лысова Вчера, 20:21
      Тот по характеристикам до 5-и берёт.
      лысова
      1. Korax71 Сегодня, 00:23
        А с высоты человеческого роста линия горизонта сколько будет?2.5км???
        Korax71
    2. Dreamboat Вчера, 21:10
      Я вот про "анализируется на наличие на линзе насечки с визирными линиями" не очень понял, так на части прицелов линии наносятся на ближней к стрелку линзе, а в телевизионных приборах (ночных, тепловизорных ) сетка вообще не наносится?
      Dreamboat
  13. Оператор Вчера, 20:15
    Обнаружение оптических приборов основано на лазерном сканировании местности, при этом излучение лазера обнаруживается на расстоянии вдвое большем, чем оптические проборы.

    После чего аппаратура обнаружения уничтожается огнем противника.
    Оператор
    1. Голован Джек Вчера, 20:19
      Цитата: Оператор
      Обнаружение оптических приборов основано на лазерном сканировании местности, при этом излучение лазера обнаруживается на расстоянии вдвое большем, чем оптические проборы.

      После чего аппаратура обнаружения уничтожается огнем противника.

      И при этом такая аппаратура производится серийно и находится на вооружении...
      Оператор, конструкторы - кретины, а военные - самоубийцы, я правильно вас понял?
      Голован Джек
      1. karish Вчера, 20:27
        Цитата: Голован Джек
        Оператор, конструкторы - кретины, а военные - самоубийцы, я правильно вас понял?

        Нет , просто у каждой палки 2 конца. request
        karish
      2. Оператор Вчера, 20:28
        Цитата: Голован Джек
        аппаратура производится серийно и находится на вооружении

        Лазерные пеленгаторы оптики стоят на вооружении у ФСБ, ФСО и Росгвардии - для выявления террористов-снайперов, не оснащенных средствами огневого противодействия лазерному пеленгованию.

        Попытка использовать лазерные пеленгаторы армейским спецназом приведет к уничтожению спецназа, поскольку он подсветит лазером своё местоположение.

        Кроме того, пеленгаторы применяются вне населенных пунктов, поскольку отблески от оконных стекол домов практически блокируют из работу. Также можно блокировать пеленгаторы с помощью множества осколков стекла, рассыпаных по своим позициям.
        Оператор
        1. Голован Джек Вчера, 20:51
          Цитата: Оператор
          отблески от оконных стекол домов практически блокируют из работу

          Неправда. Отражение от стекла и от оптической системы дают две сугубо разные картинки.
          Цитата: Оператор
          Также можно блокировать пеленгаторы с помощью множества осколков стекла, рассыпаных по своим позициям

          Также... нельзя, по той же причине.
          Цитата: Оператор
          Лазерные пеленгаторы оптики стоят на вооружении у ФСБ, ФСО и Росгвардии

          Саня - таки армейская система, и она - на вооружении. Или была там wink
          Повторяю исходный вопрос:
          Цитата: Голован Джек
          Оператор, конструкторы - кретины, а военные - самоубийцы, я правильно вас понял?
          Голован Джек
          1. Оператор Вчера, 20:54
            Цитата: Голован Джек
            Отражение от стекла и от оптической системы дают две сугубо разные картинки

            А оптическая система - не стекло? laughing
            Оператор
            1. Голован Джек Вчера, 20:57
              Цитата: Оператор
              Цитата: Голован Джек
              Отражение от стекла и от оптической системы дают две сугубо разные картинки

              А оптическая система - не стекло? laughing

              Нет... дерево.
              Шутка request
              Стекло, даже одиночная линза будут "отсеяны" таким прибором.
              Система линз - вот то, что он ищет... и находит.
              Кончайте уже ржать, и идите матчасть учить.
              Голован Джек
              1. Оператор Вчера, 21:54
                Оконный стеклопакет или два осколка стекла, поставленных один за другим - тоже "система линз".
                Оператор
                1. Голован Джек Вчера, 23:23
                  Цитата: Оператор
                  Оконный стеклопакет или два осколка стекла, поставленных один за другим - тоже "система линз"

                  Нет.
                  Голован Джек
    2. karish Вчера, 20:27
      Цитата: Оператор
      Обнаружение оптических приборов основано на лазерном сканировании местности, при этом излучение лазера обнаруживается на расстоянии вдвое большем, чем оптические проборы.

      После чего аппаратура обнаружения уничтожается огнем противника.

      Вот интересная статья по этому поводу
      http://commi.narod.ru/txt/1995/0204.htm

      Технически более сложными являются приборы предупреждения о лазерном излучении средств наведения оружия. В отличие от приемников, рассмотренных выше, они должны не только фиксировать факт наличия такого излучения, по и определять координаты его источника и степень вероятной угрозы. Одним из них является аппаратура RL1 (рис.1), разработанная норвежской компанией "Симрад" и предназначенная для обнаружения излучения лазерных дальномеров и целеуказателей, работающих в диапазоне 0,66 - 1,1 мкм. В этом диапазоне электромагнитного спектра функционирует большинство современных импульсных лазеров, имеющих активные элементы, изготовленные на основе иттриево-алюминиевого граната или стекла, активированного ионами трехвалентного неодима.
      Прибор RL1, состоящий из приемника лазерного излучения и устройства отображения информации, может быть установлен на носителях различных видов - от бронетанковой и автомобильной техники до самолетов, вертолетов и боевых кораблей.
      karish
  14. лысова Вчера, 20:18
    Блин , их бы месяц назад в Сирию, ничего бы не случилось на базе. Стреляли из миномётов, не больше 3-х км (82мм). А то что перед этим глазели - точно.
    лысова
    1. Вадим237 Вчера, 20:30
      Цена вопроса, за этот оптический искатель, 1600000 рублей
      Вадим237
  15. MOSKVITYANIN Вчера, 20:21
    Новая система уже прошла предварительные испытания и рекомендована к принятию на оснащение частей и подразделений специального назначения.
    А пограничникам, что ли не пригодятся, особенно в Крыму? Да и для снабжения иррегулярных формирований ЛДНР, тоже подойдут...
    США строго лимитирует продажу таких систем, их поставляют только ближайшим союзникам. Пользователи не имеют права не только передавать изделия третьим странам, но и даже вскрывать их

    Вряд ли мы будем так строги к своим друзьям, в т.ч. солдатам Ына...думаю через пару лет такие приборы израильские евреи будут лицезреть на шеях боевиков Хейзболы и ХАМАС...а проходящие лечение в Израиле боевики ИГИЛ будут от досады кусать локти..., гы...
    MOSKVITYANIN
  16. Strashila Вчера, 20:34
    Такие системы в авиацию... на беспилотники и вертолеты. В своё время был комплекс Антиснайпер... тихо заглох.
    Strashila
  17. Симон Вчера, 20:45
    Можно сказать - конец снайперам! good
    Симон
    1. Dreamboat Вчера, 21:18
      А для этого у снайпера есть копеечная пластиковая крышечка на прицел с узкой прорезью (антиблик). Видно с ней плохо, но предварительно прицелиться можно, а сам прицел (особенно светосильный, с большой линзой) открывается перед выстрелом...
      Жизнь усложнит, не профессионалов отсеет много, но на каждую хитрость будет своя "антихитрость".
      Dreamboat
  18. tchoni Вчера, 20:58
    Такие вещи не только и не столько разведчикам надо, сколько на боевые машины типа того же танка ставить и в сопровождение колонн выдавать...
    tchoni
  19. Victor_B Вчера, 21:18
    А как данная система будет реагировать на массово развешанные на нитках или рассованные по позициям стекляшки (может даже "специально обученные"), которые не неподвижны? Или, наоборот случайным образом появляются/исчезают?
    А в городе много битого стекла.
    На что оно реагирует? На блестящее и круглое? Сделаем его квадратным. Прилепил на объектив квадратное стеклышко - и все! (Патентую!!!)
    НЯП эти системы сканировали лазером, значит этот "бинокль" будет видеть такую же аппаратуру лучше всего, далее миномет или фугасный снаряд.
    Victor_B
    1. Голован Джек Вчера, 21:34
      Блин, где минусы????
      Читайте внимательно ленту... там уже все-все есть...
      Голован Джек
  20. Dreamboat Вчера, 21:25
    Почему-то все сразу представили линию фронта где в ответ на применение прибора "сразу что-то прилетит". А как насчет охраны колонн и баз от единичных снайперов, террористов и т.п.? Есть, например, задача по охране мобильных грунтовых комплексов РВСН. А сколько наших ребят в Чечне погибло при обстреле колонн и блокпостов снайперами. ..
    Dreamboat
  21. Симон Вчера, 22:02
    Хорошая "штука" для нашей армии! good drinks
    Симон
    1. Вадим237 Сегодня, 00:47
      Для нашей армии, действительно хорошей штукой, стала бы снайперская винтовка под патрон 14,5 -прицельной дальностью стрельбы 4000 метров и компьютерным прицелом - комбинированным оптическим искателем - тогда всем снайперам точно придёт конец, вместе с расчётами ПТРК.
      Вадим237
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