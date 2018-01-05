Подразделения спецназа получат "пеленгатор оптики"

Мы «обучили» систему находить все современные прицелы, бинокли, приборы ночного видения и даже дальномеры. «Спрут» способен одновременно засекать и анализировать десятки целей. Вся информация от передовых разведчиков транслируется на командный пункт, который может находиться в тылу. Это прибор группового использования. Если применить один или несколько «Спрутов» спецназ в режиме реального времени получит наглядную информацию о самых опасных целях. «Прибор разведчика» будет особенно полезным для групп, которые ведут поиск, разведку или освобождают заложников

Бойцы спецназа получили «пеленгатор оптики». Изделие «Спрут-3» способно днем и ночью, в любую погоду по одному блику на расстоянии в несколько километров «увидеть» бинокль, оптический прицел или сложный оптико-электронный объект. Все обнаруженные цели фиксируются и автоматически наносятся на электронную карту. В режиме реального времени информация передается в штаб.Новая система уже прошла предварительные испытания и рекомендована к принятию на оснащение частей и подразделений специального назначения. «Спрут-3» разработан и выпускается Научно-производственным центром антитеррористической и криминалистической техники «СПЕКТР-АТ». В этой компании пояснили, что изделие обнаружит оптические и электронно-оптические средства наблюдения и прицеливания противника на расстоянии до пяти километров.- заявил гендиректор компании Алексей Ковалев.Внешне «Спрут-3» напоминает большой бинокль. «Спрут-3» фиксирует положение обнаруженных целей в автоматическом режиме. Прибор рассчитывает расстояние до цели и ее координаты. Вспомогательная часть прибора — планшет российской разработки. «Военный iPad» работает в двух режимах — черно-белом и цветном. В его памяти заложены электронные карты с высокой детализацией. На них «Спрут» отмечает обнаруженные объекты.Масса изделия — от полутора до двух килограммов в зависимости от комплектации. Корпус из ударопрочного пластика защищает технику от внешних воздействий, в том числе и морской воды. Система работает при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов.Сейчас только две страны — США и Франция — освоили производство «пеленгаторов оптики». Наиболее дорогими считаются изделия американской фирмы L-3 Warrior Systems. Более бюджетные выпускает французская фирма Sagem. США строго лимитирует продажу таких систем, их поставляют только ближайшим союзникам. Пользователи не имеют права не только передавать изделия третьим странам, но и даже вскрывать их, передают "Известия"