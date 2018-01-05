01:45 06 января

В МИД Германии перечислили страны, которые «презирают» Евросоюз

США, Россия и Китай относятся к Евросоюзу без должного уважения, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью Spiegel.

У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают
— сказал глава МИД.

В МИД Германии перечислили страны, которые «презирают» Евросоюз



Говоря о роли Германии в современном мире, Габриэль заявил, что в прошлом Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США. Однако теперь, поскольку Соединенные Штаты постепенно теряют позиции на мировой арене, политический "вакуум" заполняют другие силы, указывает министр. По его словам, в Сирии это Россия и Иран, а в торговой политике — Китай.

Эти примеры, считает Габриэль, демонстрируют, что Германия не преуспела в продвижении собственных ценностей. Он также выразил уверенность в том, что странам ЕС необходимо вместе определить общие европейские интересы во внешней политике.

В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным
— заключил министр.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявлял, что Берлин должен укрепить свою роль в мире, пересмотрев прежние отношения с Соединенными Штатами, а также призвал увеличить роль Европейского союза на международной арене, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 106

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  1. DEZINTO Вчера, 19:10
    То-есть других дел у них совсем нет? Кроме как заниматься вот этой фигнёй ?

    политический "вакуум" заполняют другие силы, указывает министр. По его словам, в Сирии это Россия и Иран, а в торговой политике — Китай.
    Эти примеры, считает Габриэль, демонстрируют, что Германия не преуспела в продвижении собственных

    "Политичиский вакуум" - это он ночью за бокалом придумал?
    Ну так устройте промышленность, дайте людям пенсии,....и все потянутся....
    А пока в Германии создают "места безопасности для женщин" и толпы арабов расказывают тебе что идти за пивком в магазин это не правильно!? То тогда досвидания Германия, успехов и удачи! stop
    DEZINTO
    1. Наблюдатель2014 Вчера, 19:16
      DEZINTO hi
      - это он ночью за бокалом придумал.
      А то. laughing Недоперепил немец походу.А вообще он прав .Уважение к ним ноль.
      Наблюдатель2014
      1. Logall Вчера, 19:24
        Цитата: Наблюдатель2014
        Уважение к ним ноль.

        Как их уважать, когда они сами себя не уважают!?
        Когда-то, Один мой друг,
        ответил мне такой картинкой...
        Logall
        1. 210окв Вчера, 19:26
          Без должного уважения?А заслужили уважения?Флюгеры и вассалы заштатные.Доброго вечера Александр hi
          Цитата: Logall
          Цитата: Наблюдатель2014
          Уважение к ним ноль.

          Как их уважать, когда они сами себя не уважают!?
          Когда-то, Один мой друг,
          ответил мне такой картинкой... [thumb]https://topwar.ru/uploads/posts/2Цитата:%2
          0Наблюдатель2014Уважение%20к%20ним%20ноль.Как%20и
          х%20уважать,%20когда%20они%20сами%20себя%20не%20у
          важают!?Когда-то,%20Один%20мой%20друг,ответил%20м
          не%20такой%20картинкой...%20[thumb]https://topwar
          .ru/uploads/posts/2018-01/1515169508_image-85.jpg
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          210окв
          1. Logall Вчера, 19:38
            Цитата: 210окв
            Флюгеры и вассалы заштатные.

            Logall
            1. pjastolov Вчера, 19:45
              Все верно, пока не будешь уважать себя сам, никто не будет уважать тебя good
              pjastolov
              1. Идущий Вчера, 20:02
                А как они себя хотят уважать - гей парадами ? так об них ноги начнут вытирать - уважают только силу и пока они это не восстановят , все так и будет.
                Идущий
                1. pjastolov Вчера, 20:12
                  Цитата: Идущий
                  А как они себя хотят уважать - гей парадами ? так об них ноги начнут вытирать - уважают только силу и пока они это не восстановят , все так и будет.

                  они хотят что бы их любили
                  они же считают себя "арийцами"
                  pjastolov
                  1. Идущий Вчера, 20:15
                    Я бы сказал кем они себя считают , так боюсь забанят - ежики вечерние...
                    Идущий
                    1. pjastolov Вчера, 20:25
                      Цитата: Идущий
                      ежики вечерние...

                      октоберфест продолжается
                      pjastolov
                      1. Идущий Вчера, 20:27
                        Даже этот праздник уже сходит на нет.
                        Идущий
                2. pjastolov Вчера, 20:30
                  Цитата: Идущий
                  Даже этот праздник уже сходит на нет.

                  так ве самое-самое и рождается на кухнях drinks
                  pjastolov
                  1. Идущий Вчера, 20:39
                    Вот это может само себя уважать?

                    Идущий
                    1. pjastolov Вчера, 20:41
                      Цитата: Идущий
                      Вот это может само себя уважать?

                      само не может - но очень хочет request
                      pjastolov
                      1. Идущий Вчера, 20:44
                        Как бы помягче сказать ? , воздержусь ... , а у таких будущее есть?
                        Идущий
                    2. Лексус Вчера, 21:17
                      Русь всегда встречала врагов с боем и партизанским движением. А эти, которые европейцы, постоянно сдавались на милость более сильного с "подмахивающими" движениями. Потому герилья там не прижилась, а расцвела "гомодрилья".
                      Лексус
                  2. pjastolov Вчера, 20:49
                    Как бы помягче сказать ?

                    pjastolov
                    1. Идущий Вчера, 20:57
                      Есть конкретный персонаж


                      Идущий
        2. pjastolov Вчера, 19:29
          Цитата: Logall
          ответил мне такой картинкой...

          по пацански, но правильно good Саня привет hi
          pjastolov
          1. Logall Вчера, 19:43
            Володя, здрав будь, дружище!
            По-пацански Мы у них кёнигсберг отжали, а сейчас просто нюни разводим.
            Пока...
            Logall
            1. pjastolov Вчера, 19:48
              Цитата: Logall
              Пока...

              вот жто и должно было их насторожить, но.... крыса она думает что и свиньи можно спереть её еду, сам лично видел, как свинья за это перекусила хребет крысе, так что уже говорить про медведя
              pjastolov
              1. Идущий Вчера, 20:04
                Он же сказал они пока травоядные , лишь бы в глистов не превратились.
                Идущий
                1. pjastolov Вчера, 20:14
                  Цитата: Идущий
                  Он же сказал они пока травоядные , лишь бы в глистов не превратились.

                  Виктор hi вы биолог? последователь антидарвинисткой теории? laughing drinks
                  pjastolov
                  1. Идущий Вчера, 20:20
                    Я реалист , а Дарвин пусть дальше хвосты ищет. Приветствую Володя! drinks hi
                    Идущий
                    1. pjastolov Вчера, 20:43
                      Цитата: Идущий
                      Я реалист

                      поддерживаю
                      pjastolov
                      1. Идущий Вчера, 21:31
                        Поэтому мы должны быть защищены от этого хлама

                        Идущий
      2. Кент0001 Вчера, 19:24
        Думаю уже минус 2. И дальше (если они ничего не поменяют) уважение скатится вааще под плинтус.
        Кент0001
        1. pjastolov Вчера, 19:31
          Цитата: Кент0001
          Думаю уже минус 2. И дальше (если они ничего не поменяют) уважение скатится вааще под плинтус.

          минус - это уже ниже уровня пола, а плинтус он на уровне recourse
          pjastolov
      3. катана Вчера, 20:06
        К таким бесхребетным созданиям,как мистер Габриэль хорошо относиться никто не будет.Чувачок даже не следит за своими заявлениями - в свой крайний приезд в Киев это создание выразил сомнение в эффективности предоставляемых Украине вооружений со стороны США и в то же время заявил,что Германия находится в относительной безопасности,так как ФРГ довольно далеко от зоны конфликта на Донбассе.То есть чувачок просто хочет отсидеться за спиной украинских парней.К таким созданиям нельзя относиться с уважением,к слизнякам любой уважающий себя человек относится с презрением и отвращением.
        катана
        1. vovanpain Вчера, 20:30
          Цитата: катана
          То есть чувачок просто хочет отсидеться за спиной украинских парней

          Браво Размик good Очередной шедевр выдал ку ку.То бишь,чувачок,следуя твоей "мудрейшей" логике,должен взять в руки автомат и идти воевать на Донбасс.laughing Или погнать армию Германии. good Браво Размик,ты великий стратег,я просто в ауте, Мольтке старший и Мольтке младший просто дети перед тобой. laughing good Жги Размик,больше огня! good
          vovanpain
          1. катана Вчера, 20:53
            Цитата: vovanpain
            Цитата: катана
            То есть чувачок просто хочет отсидеться за спиной украинских парней

            Браво Размик good Очередной шедевр выдал ку ку.То бишь,чувачок,следуя твоей "мудрейшей" логике,должен взять в руки автомат и идти воевать на Донбасс.laughing Или погнать армию Германии. good Браво Размик,ты великий стратег,я просто в ауте, Мольтке старший и Мольтке младший просто дети перед тобой. laughing good Жги Размик,больше огня! good

            Ооо,следите за моими " опусами"!!Я польщен. wassat А в чем вы видите изъян в моей логике? Ведь форумчане сами пишут про таких :хочет и на елку влезть ,и задницу не порвать. laughing
            катана
            1. vovanpain Вчера, 21:14
              Цитата: катана
              Ооо,следите за моими " опусами"!!Я польщен

              Ну спасибо,уважил старого laughing
              Цитата: катана
              Ведь форумчане сами пишут про таких :хочет и на елку влезть ,и задницу не порвать.

              Так таки да Размик,согласен с тобой,вон браты вовсю зубоскалят над ним и правильно делают.
              Цитата: катана
              А в чем вы видите изъян в моей логике?

              Изъян?????ИЗЪЯНИЩЕ.Вот объясни мне несведущему,как так может быть
              Цитата: катана
              То есть чувачок просто хочет отсидеться за спиной украинских парней

              ЧТО ЧУВАЧОК ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ?Взять автомат и идти мочить на Донбасс злых сепаров и колорадов,а проще говоря тех же украинских и русских парней?А Размик или направить армию?Выше вопрос же тебе задавал.
              vovanpain
    2. сибиралт Вчера, 19:27
      Из неуважающих ЕС они явно Турцию в своем списке пропустили. lol
      сибиралт
      1. Hoc vince Вчера, 20:03
        "Мудрый человек требует всего только от себя, ничтожный же человек требует всего от других." (с)
        Hoc vince
        1. pjastolov Вчера, 20:17
          Цитата: Hoc vince
          "Мудрый человек требует всего только от себя, ничтожный же человек требует всего от других." (с)

          как вы правы, вы случайно не Сократ? good
          pjastolov
    3. dvina71 Вчера, 19:27
      Цитата: DEZINTO
      Ну так устройте промышленность, дайте людям пенсии,....и все потянутся....

      С промышленностью то у Германии как раз все не плохо и социалкой ихней перед некоторыми свободолюбивыми,как морковкой,машут..
      А это заявление скорее из темы определен7ия Германии в изменяющемся мире..,главное что бы они до очередного рейха недопределялись..,что не говори немцы это одна из не многоих наций на это способных.
      dvina71
      1. УАЗ 452 Вчера, 19:35
        Вот и я думаю: а не войдёт ли эта речь Габриеля в какой-нибудь немецкий учебник истории годов этак 2040-х, как прелюдия к очередному возрождению рейха?
        УАЗ 452
        1. DEZINTO Вчера, 19:41
          этак 2040-х, как прелюдия к очередному возрождению рейха?

          Всё будет повторятся множество раз. Только нас уже не будет. Но конечно любопытно. Но мы не узнаем..... winked
          в 2040 мне будеееет....88 - не я точно не доживу. )))
          DEZINTO
          1. pjastolov Вчера, 19:51
            Цитата: DEZINTO
            не я точно не доживу. )))

            вы так плохо о своем организме думаете?
            pjastolov
            1. DEZINTO Вчера, 19:53
              Ну я не плохо о нём думаю, но просто реально смотрю на вещи, до 88 мне не дожить, это просто математический факт. request учитывая всё прожитое,....и анализ лет моих дедов и отца.. ..не - 75 максимум....
              DEZINTO
              1. pjastolov Вчера, 20:28
                Цитата: DEZINTO
                не - 75 максимум....

                поверте - Вы, будете исключением из правил, хотя их и подтвердите hi
                pjastolov
      2. Kurare Вчера, 19:40
        Цитата: dvina71
        С промышленностью то у Германии как раз все не плохо и социалкой ихней перед некоторыми свободолюбивыми,как морковкой,машут..

        Уже нет, глобализм сильно ударил. А социалку, похоже, беженцы съели. Каждый малолетний беженец, например, стоит федеральной земле 10.000 Евро в месяц!
        Цитата: dvina71
        главное что бы они до очередного рейха недопределялись..,что не говори немцы это одна из не многоих наций на это способных.

        Да, так и есть. Бывших из СССР уже многих довели. Половина знакомых уже записались в стрелковые клубы, дабы получить разрешение на покупку огнестрельного оружия.
        Kurare
        1. pjastolov Вчера, 19:56
          Цитата: Kurare
          Бывших из СССР уже многих довели.

          это уже что-то напоминает

          только теперь там будет - арабский
          pjastolov
          1. Kurare Вчера, 20:01
            Цитата: pjastolov
            это уже что-то напоминает

            Нет, отстреливать никто никого (пока) не собирается. Просто кличь "наших бьют" все прекрасно помнят и знают и своих в обиду не дадут. Люди за своих детей очень боятся...
            Kurare
    4. Hoc vince Вчера, 20:01
      Навешали санкций, сносят памятники, лишили Россию гимна и флага на олимпиаду, во всем подпевают США, поддерживают фашистов на Украине, это так они Россию ценят?
      Как аукнется, так и откликнется …
      Hoc vince
      1. Касым Вчера, 21:40
        Я не понимаю такой Европейский Союз. Понял бы, если бы у одних было сырье, у других производства. А так... за тот же газ, рынки сбыта готовы передраться. А их бюрократия чего стоит?! Или вопрос беженцев. Противоречий тьма. Одним подавай штатовские базы, другие свое евронато собираются создавать. Несамодостаточный и противоречивый Союз получается. А раз так, то их Союз долго не просуществует. hi
        Лондон вовремя сбежал. laughing
        Касым
    5. opus Вчера, 22:06
      Цитата: DEZINTO
      Ну так устройте промышленность, дайте людям пенсии,....и все потянутся...

      1.промышленность у них и так
      дай боже каждому такУЮ

      экспорт

      1 320 000 000 000,00$ в 2016
      при импорте

      я таки на помню
      Россия с 1994-го по 2016-й годы получила 2,13 трлн. долларов. Это цифра со столькими нулями: 2 133 000 000 000$


      Кааааарл(а) за 12 лет !!!!!
      2. пенсии?
      fool



      Зы. мама у меня получает 16500р, тёща 14800р, дядя (полковник, 2 боевых,африка, афган) около 30000р

      Цитата: DEZINTO
      А пока в Германии создают "места безопасности для женщин" и толпы арабов расказывают тебе что



      Борменталь: Гм... Да ведь других нет!
      Преображенский: Вот никаких и не читайте.

      почаще слезайте с иглы topwar... для здоровья будет полезней
      opus
  2. solzh Вчера, 19:12
    А за что их любить? За их гомофильскую культуру или за русофобию?
    solzh
    1. DEZINTO Вчера, 19:21
      Ещё Меркель забыли добавить ...замечательная дамочка которая умудрилась привести в свою страну толпу которая теперь имеет немок на улицах.
      До сих пор не могу понять это идиотизм или спланированно?
      А как Вам то видео где в метро проходящий мимо м...к пнул в спину женщину на лестнице, это чё блин новые Европейцы? Они вообще понимают что происходит?
      И все ссут сказать правду, потому что это жуть как не толерантно! это как в той шутке - "если вас насилуют - расслабьдесь и постарайтесь получать удовольствие"

      Остановите планету я сойду. request

      Я щас никого не оскорбил?. А то может быть буквы в тексте не те?
      Вот до такого марзма докатилась планета! Запостишь фото с котлетами, обязательно нарисуется возмущённый веган, запостиш котят собачники скажут что это дескриминация....
      Дичь какая-то. request
      DEZINTO
      1. Kurare Вчера, 19:35
        Цитата: DEZINTO
        А как Вам то видео где в метро проходящий мимо м...к пнул в спину женщину на лестнице, это чё блин новые Европейцы? Они вообще понимают что происходит?

        Это, кстати, болгарин был, т.е. "свой". Его посадили. А недавно в газете писали, что в тюрме с ним "неколлегиально" обошлись.
        Цитата: DEZINTO
        До сих пор не могу понять это идиотизм или спланированно?

        А кому это выгодно? То-то! Ей приказали, а она - под козырёк.
        Kurare
    2. собаковод Вчера, 19:22
      Прочёл где-то ранее: "Женщинами лёгкого поведения пользуются все, и никто их не уважает".
      собаковод
      1. Rusland Вчера, 20:32
        А бывает не знают об этом и женятся на них, тоже где-то прочёл.
        Rusland
  3. ИмПерц Вчера, 19:13
    США, Россия и Китай относятся к Евросоюзу без должного уважения, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью Spiegel.
    У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают

    — сказал глава МИД.
    laughing
    Как можно уважать огромную подстилку на западе от себя?!
    ИмПерц
    1. Kurare Вчера, 19:26
      Цитата: ИмПерц
      Как можно уважать огромную подстилку на западе от себя?!

      Косвенно Габриель это и подтвердил, никакой СОБСТВЕННОЙ внешней политики с Г. Коля и немного Г. Шрёдера (когда он отказал США идти в Ирак) у Германии нет. Страна находится в оккупации и рыпаться ей дают настолько, насколько это не мешает интересам "старшего брата".
      Kurare
      1. ИмПерц Вчера, 19:48
        Цитата: Kurare
        Габриель это и подтвердил

        Вот именно. Германии ещё надо доказать своё право на уважение.
        Ведь её даже шпроты не уважают.
        Не говоря уже про самую сильную армию Европы.
        ИмПерц
        1. Kurare Вчера, 20:10
          Цитата: ИмПерц
          Вот именно. Германии ещё надо доказать своё право на уважение.
          Ведь её даже шпроты не уважают.

          Уважают силу, деньги, власть! У Германии это все (пока) есть, просто цацкаются с американскими шавками типа прибалтов или поляков. Ну, Меркель и воли не давали, вот она и молчит. Нет в Германии сейчас политиков формата Гельмута Шмидта или Гельмута Коля. Есть только политики формата: "после выборов - это до следующих выборов".
          Цитата: ИмПерц
          Не говоря уже про самую сильную армию Европы.

          Про какую Вы армию говорите? Протоукров?
          Kurare
          1. ИмПерц Вчера, 20:49
            Цитата: Kurare
            Уважают силу, деньги, власть! У Германии это все (пока) есть

            Они своё золото не могут у США забрать, еле еле сговорились на четверть, по частям. Брюссель указывает Берлину в вопросах санкций и торговле в Европе российским газом. Еле еле, за 6 лет, смогли добиться включения т\п OPAL, построенного в 2011 г. В Германии 287 баз США. Даже мелкобритты там военный контингент держат (вроде вывели или начали выводить).
            Да, деньги они для всей Европы зарабатывают, даже на мигрантов хватает love
            Цитата: Kurare
            Протоукров?

            Пан Порошенко об этом только и говорит. И под это дело деньги требует angry
            ИмПерц
            1. Kurare Вчера, 21:06
              Цитата: ИмПерц
              Они своё золото не могут у США забрать, еле еле сговорились на четверть, по частям.

              Хозяин сказал только чуть-чуть, а хозяину перечить низзя! Но я имел в виду "силу" на территории Европы.
              Цитата: ИмПерц
              Брюссель указывает Берлину в вопросах санкций и торговле в Европе российским газом.

              И в то же время немецкие компании послали их куда подальше, когда дело дошло до продолжения строительства Nordstream II
              Цитата: ИмПерц
              В Германии 287 баз США.

              Из них миниму две базы, которые вполне официально напичканы доверху радиотехнической аппаратурой для прослушки на территории Германии и Европы. Страна в оккупации.
              Цитата: ИмПерц
              Даже мелкобритты там военный контингент держат (вроде вывели или начали выводить).

              Да, британцы покинули Германию, а вот американцы наоборот, нарастили. Строят новые военные госпитали, что бы не показывать раненных в США и тюрьмы. Все объекты режимные, что там действительно происходит - знать немцам не велено!
              Цитата: ИмПерц
              Пан Порошенко об этом только и говорит. И под это дело деньги требует angry

              На дибилов внимания не обращают просто. Он ставленник американцев, может ещё помните "[email protected] the EU" от В. Нуланд. Пускай его и усмиряют.
              Kurare
              1. ИмПерц Вчера, 21:21
                Цитата: Kurare
                Но я имел в виду "силу" на территории Европы.

                Я про OPAL поэтому и написал. Именно запуск OPALа позволял пропускать через СП-1 максимальный объём газа. Для этого немцам понадобилось "через силу нагибать" Брюссель. 6 лет. Нагибать.
                ИмПерц
                1. Kurare Вчера, 21:31
                  Цитата: ИмПерц
                  Для этого немцам понадобилось "через силу нагибать" Брюссель. 6 лет. Нагибать.

                  Да, припонов достаточно. Но по-настоящему на мозоли в Европе немцам могут наступать только французы или бриты. С Брехитом всё немного упроститься.
                  Kurare
  4. Rusland Вчера, 19:13
    Лучше бы он порассуждал, как они дошли до жизни такой.
    Rusland
    1. oldzek Вчера, 19:20
      как говорил товарищ Сухов:это точно!
      oldzek
  5. pjastolov Вчера, 19:13
    У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают
    а как относится к гигиенической прокладке? если её еще и целовать - то это к психиатру
    pjastolov
  6. No pasaran Вчера, 19:15
    В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным
    А здесь он прав.Германия-хищник это...Что-то с чем-то.Лучше бы они травоядными оставались... feel
    No pasaran
    1. vovanpain Вчера, 19:33
      Цитата: No pasaran
      А здесь он прав.Германия-хищник это

      Была хищником.....когда то
      Цитата: No pasaran
      Лучше бы они травоядными оставались.

      Вот тут самое то good wink
      vovanpain
      1. Kurare Вчера, 20:14
        Цитата: vovanpain
        Была хищником.....когда то

        Это как в том анектоде:
        Однажды утром Штирлиц зашёл к Мюллеру. Настроение у Мюллера было мрачное.
        — Господин группенфюрер, что случилось? Русские уже в пригородах Берлина?
        — Штирлиц, бросьте ваши дурацкие шутки! Мне приснился страшный сон! Мне приснилась Германия 2016 года!
        — И что же, там всё так плохо?
        — Не то слово, Штирлиц! Представляете, у нас в Германии канцлер — баба, министр иностранных дел — пед…аст, на заводах Даймлер-Бенц работают турки, Германия оплачивает долги греков и испанцев. Вместо факельных шествий — гей-парады, мы платим деньги евреям и выполняем команды негра из Америки! Националисты в Кремле, а не в Рейхстаге, Россия воюет с Украиной, а Германия, представьте, Штирлиц — ГЕРМАНИЯ — уговаривает Россию не воевать!!!
        «Действительно, х@рня какая-то…» — подумал Штирлиц…
        Kurare
    2. pjastolov Вчера, 19:39
      Цитата: No pasaran
      ермания-хищник это...

      это крыса уже, которую все гоняют, но которая может еще много беды принести, типа заразы
      pjastolov
    3. Балу Вчера, 19:57
      Цитата: No pasaran
      В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным
      А здесь он прав.Германия-хищник это...Что-то с чем-то.Лучше бы они травоядными оставались... feel

      Германия она такая противоречивая, хочет, а не может. И все ее игнорируют.
      Балу
  7. Геркулесыч Вчера, 19:15
    Меньше, или как минимум, пореже нужно было сша зад лизать! Вот они на вас и положили с пробором! А нам вы малоинтересны, из за отсутствия у вас независимой политики!
    Геркулесыч
  8. assa67 Вчера, 19:18
    какие ценности германия может продвинуть!!!!??????????фашизм?..двуполые браки?....напустили в гейропу "беженцев",а теперь сами от них в штаны гадят....опустились до того что у порошеко отсос сделали....надо не то что "презирать"-вместо стены ЗДОРОВЕННЫЙ камень поставить на это место
    assa67
  9. oldzek Вчера, 19:24
    ну вот и начался скулёж:мы бедные ,несчастные,нас девушки не любят.что на это советовал товарищ Бендер..а?
    oldzek
  10. parusnik Вчера, 19:31
    В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным— заключил министр.
    ...Был в Германии один вегетарианец....Да покончил с собой, когда его хищники обложили...
    parusnik
  11. andrej-shironov Вчера, 19:31
    Зигмар Габриель, в России власть делает всё, чтоб мы все уважали и Германию и Евросоюз и не видели различий между нацистской Германией и современной! Вы должны быть благодарны нашей власти, которая плюя на могилы солдат СССР, убитых в том числе и немецкими нацистами, делает всё, чтоб мы вас "любили". И мы вас "любим", где то глубоко в душе, так что это даже не заметно. wink
    andrej-shironov
  12. КОТ БАЮН Вчера, 19:34
    У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают

    Тщеславие - сие грех библейский и тяжкий при этом, господин Габриэль.
    Примите такое положение вещей как следствие, как данность текущего момента... ну как-нибудь...
    Полегчает, ... наверное....
    КОТ БАЮН
  13. андрон-30 Вчера, 19:43
    да уж Германия "травоядная" ? верх цинизма , а за что вас презирают Россия,Китай ? да за то что евросоюз раболепен и ничтожен , ну а вашему господину сша не пристало уважать холуя тем более опыт рабства в " этой обилии демократии очень большой "
    андрон-30
  14. MOSKVITYANIN Вчера, 19:44
    В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным

    В очередной раз немецкая военщина идущая в одном фарватере военных приготовлений с агрессивным блоком НАТО - прикидывается сиротой....
    MOSKVITYANIN
    1. Kurare Вчера, 20:51
      Цитата: MOSKVITYANIN
      В очередной раз немецкая военщина идущая в одном фарватере военных приготовлений с агрессивным блоком НАТО - прикидывается сиротой....

      laughing Насчёт "немецкой военщины" очень насмешили! Ни одна подводная лодка не может выйти в море, только чуть более 30% танков в исправном состоянии, вертолётов - не более 20%. Вот уж "военщина" так военщина... fool
      Kurare
      1. MOSKVITYANIN Вчера, 21:05
        Kurare Насчёт "немецкой военщины" очень насмешили!

        У меня в диване журналы "ЗВО" с 1975 -го года, там заголовки на развороте и по хлеще были....
        MOSKVITYANIN
        1. Kurare Вчера, 21:15
          Вы бы ещё прессу 19-го века в пример привели...
          Kurare
          1. MOSKVITYANIN Вчера, 21:49
            Цитата: Kurare
            Вы бы ещё прессу 19-го века в пример привели...

            Если Вы никогда не читали "ЗВО" Вам тут делать нечего...
            MOSKVITYANIN
  15. svp67 Вчера, 19:45
    В МИД Германии перечислили страны, которые «презирают» Евросоюз
    Так есть ЗА ЧТО. Вот это, уже не та Европа, куда многим хотелось...
    svp67
    1. Голован Джек Вчера, 19:49
      Цитата: svp67
      ... уже не та Европа...

      Да... уж. Во сне увидишь - не проснешься belay
      Голован Джек
      1. Идущий Вчера, 20:06
        Так не снится уже никому и слава Богу.
        Идущий
    2. MOSKVITYANIN Вчера, 19:54
      svp67
      В МИД Германии перечислили страны, которые «презирают» Евросоюз
      Так есть ЗА ЧТО. Вот это, уже не та Европа, куда многим хотелось...

      Зонтики не уставные почему, или зеленые или черные?
      MOSKVITYANIN
      1. svp67 Вчера, 20:13
        Цитата: MOSKVITYANIN
        Зонтики не уставные почему, или зеленые или черные?

        Что было на ярмарке то и взяли...
        svp67
        1. Rusland Вчера, 20:28
          Гуманитарка, вместо хлеба.
          Rusland
    3. мерцание Вчера, 22:12
      Модницы и, возможно, красавицы belay ..
      мерцание
  16. APASUS Вчера, 20:10
    Загадочная немецкая душа,все в надеждах ................
    APASUS
    1. Идущий Вчера, 20:18
      Выродились немцы с помощью америки , а теперь пытаются трепыхаться.
      Идущий
      1. APASUS Вчера, 21:23
        Вместо того чтоб самим себя начать уважать,Габриэль выдавил из себя обиженного
        APASUS
  17. kenig1 Вчера, 20:25
    Бедные не знают в какую сторону голой попой повернуться и отдаться.
    kenig1
  18. Дормидонт Вчера, 20:27
    Только сша не уважают евросоюз. Россия и Китай его просто вертят
    Дормидонт
  19. Васян1971 Вчера, 20:31
    " В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным."
    Сказал представитель государства, развязавшего две (!) Мировые войны и сопутствующие им кошмары.
    Абалде-е-еть!
    Васян1971
  20. лысова Вчера, 20:33
    Ну фриц даёт ! А что уважать то , вас, за то что бегали на цыпочках перед штатами и поливали нас грязью?! Как только Меркель нас не поливала !!! Хотите армию свою ? ! Историю 41-45 забыли, Или, как дали вам соединиться ?! Бестолковые - с нами мирно жить надо, а уважение завоевать.
    лысова
  21. 452336 Вчера, 20:34
    Не поленился, перевел с немецкого. Нет там слова "презирают". Или журнализды из РИА полагают, что Россия населена исключительно олигофренами, которые ведутся на любую развесистую клюкву? Не питаю симпатий к либерастическим сми, но кваснопатриотические положительных эмоций не вызывают.
    452336
  22. Stoler Вчера, 20:38
    Шавак ни где не любят request
    Stoler
  23. Anyone Вчера, 20:55
    Цитата: DEZINTO
    Ну так устройте промышленность, дайте людям пенсии,....и все потянутся. А пока в Германии...

    Вы серьезно собрались учить немцев строить промышленность и платить пенсии? )) Всё ещё празднуете Новый год? ))
    Anyone
  24. Гризли Вчера, 20:57
    Скорее хищники перешедшие на растительный рацион просто нищают телом и духом. Не понимаю зачем прикидываться или мода такая что ли на вегантство, так и загнуться не долго.
    Гризли
  25. Гризли Вчера, 21:06
    Уверен что скоро от гуманизма и толерастии перейдут в крайность и будут резать по всей Европе мигрантов и лгбт
    Гризли
  26. 1536 Вчера, 21:21
    "Ценности" Германии мы все знаем и помним! Майн Кампф снова издается в этой стране массовыми тиражами. И то, что Германии не дают установить "новый порядок" сначала в Европе, а затем и по всему миру, спасает мир от глобальной катастрофы, а, возможно, и от гибели. Я не верю, что немцы стали другими по сравнению с теми, которые жгли, разрушали, убивали на российской земле в 1941-1945 гг. Просто на них надели намордник. Жаль, что намордник остался лишь американский. Вывод Группы советских войск в Германии в 1990-е годы было величайшей ошибкой, совершенной российскими политиками, бывшими членами КПСС, опьяненными безнаказанностью и жаждой личной наживы, а попросту купленными теми, кто сегодня в Германии правит и проповедует неофашизм.
    1536
  27. КВУ-НСвД Вчера, 21:37
    Ну шо ты маленький , ну не плачь , дяди добрые , дяди не обидят . Возьми с полки пирожок иди поиграй. crying laughing
    КВУ-НСвД
  28. Немезида Вчера, 22:01
    Никто не станет уважать того,кто ведет себя ,как прислуга США и не имеет полного суверенитета...
    Немезида
  29. мерцание Вчера, 22:08
    Наконец то прозрели.
    Мда, долго же до них доходило, казалось очевидное ... впрочем, не факт что дошло.
    Как знать, ЕС это возможно, диагноз, причем неутешительный.
    мерцание
  30. Berkut24 Вчера, 22:36
    Для уважения нужны причины. А как там с уважением ЕС к России, ШОС, ЕВРАЗЭС?
    Berkut24
  31. timgan777 Вчера, 22:46
    к проституткам так и должны относятся, большего они не заслуживают
    timgan777
  32. faterdom Вчера, 23:20
    Чем бы мы могли им помочь? А-а, вспомнил... можем отозвать свою подпись под материалами Постдама, где долго и настойчиво требовали передать Польше бывшие земли Германии по Одеру и Нейсе. За триллион-другой евро. А то благодарности все равно потом ни от поляков не дождались, ни от немцев не дождемся.
    faterdom
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