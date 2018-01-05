В МИД Германии перечислили страны, которые «презирают» Евросоюз
США, Россия и Китай относятся к Евросоюзу без должного уважения, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью Spiegel.
Говоря о роли Германии в современном мире, Габриэль заявил, что в прошлом Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США. Однако теперь, поскольку Соединенные Штаты постепенно теряют позиции на мировой арене, политический "вакуум" заполняют другие силы, указывает министр. По его словам, в Сирии это Россия и Иран, а в торговой политике — Китай.
Эти примеры, считает Габриэль, демонстрируют, что Германия не преуспела в продвижении собственных ценностей. Он также выразил уверенность в том, что странам ЕС необходимо вместе определить общие европейские интересы во внешней политике.
Ранее глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявлял, что Берлин должен укрепить свою роль в мире, пересмотрев прежние отношения с Соединенными Штатами, а также призвал увеличить роль Европейского союза на международной арене, передает РИА Новости
У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают— сказал глава МИД.
Говоря о роли Германии в современном мире, Габриэль заявил, что в прошлом Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США. Однако теперь, поскольку Соединенные Штаты постепенно теряют позиции на мировой арене, политический "вакуум" заполняют другие силы, указывает министр. По его словам, в Сирии это Россия и Иран, а в торговой политике — Китай.
Эти примеры, считает Габриэль, демонстрируют, что Германия не преуспела в продвижении собственных ценностей. Он также выразил уверенность в том, что странам ЕС необходимо вместе определить общие европейские интересы во внешней политике.
В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным— заключил министр.
Ранее глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявлял, что Берлин должен укрепить свою роль в мире, пересмотрев прежние отношения с Соединенными Штатами, а также призвал увеличить роль Европейского союза на международной арене, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти