Китай ввел ограничения на торговлю с КНДР
Китай в рамках выполнения резолюции 2397 объявил о полном прекращении экспорта железа, стали, промышленного оборудования, а также ограничил поставки сырой нефти и нефтепродуктов и ввел запрет на импорт некоторых видов зерновых и сельхозпродукции из КНДР, говорится в сообщении министерства коммерции страны.
Совет Безопасности ООН 23 декабря прошлого года принял новую резолюцию по оказанию давления на Северную Корею в ответ на ее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.
Министерство коммерции Китая в пятницу опубликовало соответствующее постановление о выполнении положений резолюции, которое вступает в силу 6 января.
С 1 октября прошлого года власти Китая ограничили поставки нефтепродуктов в КНДР, а также ввели полный запрет с 11 декабря импорта текстиля из КНДР. Кроме того, Минкоммерции выпустило предписание до конца 2017 года закрыть созданные на территории Китая все совместные предприятия с участием КНДР, передает РИА Новости
Совет Безопасности ООН 23 декабря прошлого года принял новую резолюцию по оказанию давления на Северную Корею в ответ на ее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.
Министерство коммерции Китая в пятницу опубликовало соответствующее постановление о выполнении положений резолюции, которое вступает в силу 6 января.
С 1 октября прошлого года власти Китая ограничили поставки нефтепродуктов в КНДР, а также ввели полный запрет с 11 декабря импорта текстиля из КНДР. Кроме того, Минкоммерции выпустило предписание до конца 2017 года закрыть созданные на территории Китая все совместные предприятия с участием КНДР, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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