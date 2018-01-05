01:48 06 января

Китай ввел ограничения на торговлю с КНДР

Китай в рамках выполнения резолюции 2397 объявил о полном прекращении экспорта железа, стали, промышленного оборудования, а также ограничил поставки сырой нефти и нефтепродуктов и ввел запрет на импорт некоторых видов зерновых и сельхозпродукции из КНДР, говорится в сообщении министерства коммерции страны.

Китай ввел ограничения на торговлю с КНДР


Совет Безопасности ООН 23 декабря прошлого года принял новую резолюцию по оказанию давления на Северную Корею в ответ на ее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.


Министерство коммерции Китая в пятницу опубликовало соответствующее постановление о выполнении положений резолюции, которое вступает в силу 6 января.

С 1 октября прошлого года власти Китая ограничили поставки нефтепродуктов в КНДР, а также ввели полный запрет с 11 декабря импорта текстиля из КНДР. Кроме того, Минкоммерции выпустило предписание до конца 2017 года закрыть созданные на территории Китая все совместные предприятия с участием КНДР, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 105

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  1. No pasaran Вчера, 19:44
    Это жжжж неспроста-что то нехорошее намечается,если и Китай вот так жёстко с КНДР,что-то будет дальше..?
    No pasaran
    1. DEZINTO Вчера, 19:47
      что-то будет дальше..?


      Ничего не будет, они просто письками меряются. А КНДР найдёт и железо и руду у себя.
      И когда добудет и достроит, всё ровно ничего не будет. Потому как все понимают чем это чревато......хотяяя может я слишком оптимистичен.....

      Не ну конечно уже пол года весь этот бардак выглядит стрёмно. request
      DEZINTO
      1. Vadivak Вчера, 21:09
        Цитата: DEZINTO
        Ничего не будет

        Китай железо не будет поставлять?
        КНДР богата магнезитом, цинк, вольфрамом железом. Месторождения магнезита оцениваются в 6 миллиардов тонн — второе место в мире, Добыча ведётся совместными предприятиями думаю угадывать кто эти совместные не надо,
        Vadivak
        1. karish Вчера, 21:20
          Цитата: Vadivak
          КНДР богата магнезитом, цинк, вольфрамом железом. Месторождения магнезита оцениваются в 6 миллиардов тонн — второе место в мире

          Это мы можем видеть по уровню жизни среднего С.Корейца.
          wink
          karish
          1. Pirogov Вчера, 23:56
            Цитата: karish
            Это мы можем видеть по уровню жизни среднего С.Корейца.

            Если бы ваши друзья их не душили санкциями .жили бы не хуже других . При том ,что им как вам вымогателями растовщикам вечно обиженным , на халяву не чего не достаётся.
            Pirogov
        2. Кент0001 Вчера, 23:32
          Думаю кмитайцы на публику сыграли, для мирового сообщества то есть)))) а в первую очередь ля ястребов трампа.
          Кент0001
          1. Лелёк Сегодня, 01:14
            Цитата: Кент0001
            Думаю кмитайцы на публику сыграли, для мирового сообщества то есть)))) а в первую очередь ля ястребов трампа.

            hi
            Вот именно. Китай тихой сапой готовится к возможной войне и шумиха ему ни к чему. Денег в загашнике полно, так-что разрыв торговли с КНДР на мошне не скажется.
            Лелёк
    2. Глядя Петрович Вчера, 19:54
      Дальше будет все хорошо. У солнцеподобного все в роду были чудотворцами. Папа вон на заводе Тэдонган воду в пиво превращал усилием воли. Дедушка усилием мысли вызывал беременность у корейских женщин и поднимал на ноги парализованную 40 лет бабушку Пак. Вот солнцеподобный теперь пусть усилием мысли воду в нефть обращает.
      Глядя Петрович
      1. Гардамир Вчера, 20:19
        солнцеподобного
        мир устроен очень прсто. Если вы пртив КНДР, значит за США...
        Гардамир
        1. Арон Заави Вчера, 20:27
          Цитата: Гардамир
          солнцеподобного
          мир устроен очень прсто. Если вы пртив КНДР, значит за США...

          А можно за ЮК? У меня вся техника южнокорейская.
          Арон Заави
          1. Гардамир Вчера, 20:28
            А можно за ЮК?
            Вам только за Палестину.
            Гардамир
          2. karish Вчера, 20:31
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: Гардамир
            солнцеподобного
            мир устроен очень прсто. Если вы пртив КНДР, значит за США...

            А можно за ЮК? У меня вся техника южнокорейская.

            Привет , Арон!
            karish
          3. Гардамир Вчера, 20:45
            вся техника южнокорейская
            да мы родственники. Тоже Самсунг и Хюндай. Но речь о другом. Если начнётся бардак у соседей, то и к нам может залететь.. Поэтому лучше, поддержать соседей.
            Гардамир
          4. Alber Вчера, 21:54
            Цитата: Арон Заави
            Если вы пртив КНДР, значит за США...
            А можно за ЮК? У меня вся техника южнокорейская.


            А что, своей израильской техники нет? Чего побираетесь "самые талантлиаые"?
            Alber
            1. Арон Заави Вчера, 23:13
              Цитата: Alber

              А что, своей израильской техники нет? Чего побираетесь "самые талантлиаые"?

              У нас даже нефти своей нет и что делать?
              Арон Заави
              1. PSih2097 Сегодня, 00:06
                Цитата: Арон Заави
                У нас даже нефти своей нет и что делать?

                подайте иск на Моисея и Яхве в международный арбитраж на возмещение убытков и упущенной выгоды...
                PSih2097
        2. Anyone Вчера, 20:35
          Открою Вам страшную тайну: мир устроен гораздо сложнее. Это Ваше личное восприятие мира устроено очень примитивно (зачеркнуто) просто. Разницу понимаете? ))
          Anyone
          1. Гардамир Вчера, 20:54
            Разницу понимаете?
            Нет! Кремлёвские говорят, что во всех неприятностях в нашей стране виновата омерига. Здесь на сайте везде где вспоминают омериканцев, везде намекают, что это нехорошие люди. Отсюда логичный вывод. Враги Омерики наши друзья. Плюс США уничтожила две трети населения Кореи в войне 50х. Так кто неадекват Ын или Трамп?
            Гардамир
            1. Anyone Вчера, 20:59
              Цитата: Гардамир
              Так кто неадекват Ын или Трамп?
              Для меня - оба. Но Вы можете выбирать сорта навоза, если угодно ))
              Anyone
              1. Гардамир Вчера, 21:11
                сорта навоза,
                В виде юмора на сон грядущий. Детство моё прошло в сельской местности, поэтому в сортах оного разбираюсь.) Куриный едкий. Свиной и едкий и самый вонючий. Коровий терпимо, но для городского носа возможно не очень. А горожане, которые держат лошадей скажут, что конский терпимо. wink
                Гардамир
          2. Oleg7700 Вчера, 22:36
            30.09.2016.Jerusalem Post. "Intel во вторник дебютировал с 7-м поколении своих 14 нанометровых процессорных чипов, которые будут включены в миллионы ноутбуков, планшетов, настольных компьютеров и других технических продуктов и были разработаны в научно-исследовательском центре компании в Хайфе. «Израильская команда сделала это снова», - сказал глава отдела исследований и разработок Intel Israel Ран Сендеровиц. Думаю, это позволяет гордится израильскими технологиями», - добавил он. Хорошего отдыха...
            Oleg7700
      2. Дормидонт Вчера, 20:38
        Можно поднять экономику любой страны. Даже без нефти и полезных ископаемых. Только надо вовремя либерастов отлавливать
        Дормидонт
      3. dorz Вчера, 20:59
        Товарооборот КНР и США более $300 млрд. Китайцы не хотят наступать сами себе на яйца.
        dorz
        1. Кент0001 Вчера, 23:42
          А они и не наступят. США во многом подсели на Китай как наркоман на иглу. И при любых раскладах разорвать сразу торговые связи-это США аукнется весьма не кисло. Китайцы знают что делают .
          Кент0001
          1. Вадим237 Сегодня, 00:35
            Чем это им аукнется - США все свои производства заберут на свою территорию, а Китайцы заберут свои 1350 миллиардов из экономики США - но такой обмен, будет далеко не в пользу Китая.
            Вадим237
    3. сибиралт Вчера, 20:02
      Мало ли кто начнет продавать то же самое китайское в КНДР. Южная Осетия и Абхазия торгуют с ЛДНР и никому не отчитываются какими товарами. А в новороссийском потру американцы загружают уголь из Донбасса и продают его Украине как американский. И что? wassat
      сибиралт
      1. катана Вчера, 20:29
        Цитата: сибиралт
        Мало ли кто начнет продавать то же самое китайское в КНДР. Южная Осетия и Абхазия торгуют с ЛДНР и никому не отчитываются какими товарами. А в новороссийском потру американцы загружают уголь из Донбасса и продают его Украине как американский. И что? wassat

        Кстати - на днях украинский пограничный катер задержал грузовое судно Абхазии с грузом сигарет,направлявшееся ,по словам экипажа,в Болгарию.Как ,по вашему,что случится с экипажем ,грузом и судном полностью пророссийского непризнанного государства в Украине?Я жду вашего ответа и ответа других форумчан.Варианты могут быть весьма различными - от сажания на кол до награждения высшими орденами Украины.Жду ваших вариантов.Считайте это тестом со стороны хитрого армянина! wassat
        катана
        1. sir_obs Вчера, 20:34
          В следующий раз подобный катер даже сигнала бедствия подать не успеет.
          sir_obs
          1. Мих1974 Вчера, 20:43

            Вот что должно ждать укровермахт при малейшем приближении к любому кораблю!! am Топить мразей без разбора, а выживших - вешать на реях good
            Мих1974
            1. DEZINTO Вчера, 20:47
              Фига се у них работка.....не ну всё правмльно конечно. А самолийцы как мишени просто....на что они рассчитывали?
              Даже если бы они каким то чудом доплыли до борта корабля, и стали карабкаться, и даже если бы таки пару иди.отов забрались на палубу......при такой перестрелке? ну правда! чего они ожидали. Их как в тире разлупили-бы в сразу!

              "Слабуимие и отвага" чип и дейлы какие-то.... request laughing
              DEZINTO
              1. Мих1974 Вчера, 20:50
                Разведка подвела, видно это была группировка не входяшая в глобальную пиратскую структуру имеющую своих информаторов в египетских и других порах. Давно были разговоры что пираты "слишком много знают". А может это была специальная провокация - по деклорации на борту что то дорогущее, охраны никакой, а после выхода в море "по тихому" погрузились бойцы, а оружие и т.д. из контейнеров достали. good
                Мих1974
                1. DEZINTO Вчера, 20:57
                  А может это была специальная провокация - по деклорации на борту что то дорогущее,


                  мм...ну да и такое может быть,....но всё ровно они себя видут как конченные сомалийцы,.....выстрел из ар-15 можно услышать за пятсот метров, но нет блин он решил "таранить" контейнеровоз своей лодочкой....поражают такие орденоносцы премии Дарвина!.)) lol
                  DEZINTO
            2. Антарес Вчера, 23:12
              Цитата: Мих1974
              Топить мразей без разбора, а выживших - вешать на реях


              1740 ящиков с сигаретами. Кстати взяли его Прилуки(так высмеиваемый на ВО и 2 Гюрзы). 3 дня стоит. Там адвокаты, все дела.
              Антарес
              1. влад66 Вчера, 23:25
                Цитата: Антарес
                Кстати взяли его Прилуки(так высмеиваемый на ВО и 2 Гюрзы). 3 дня стоит. Там адвокаты, все дела

                Топить вас и вешать никто конечно не будет,но укропчик не удивляйтесь когда ваше какое нибудь судно пришвартуют и есть за что,там адвокаты будут,все дела и прилуки не помогут и хоть целых четыре гюрзы.Так то не брат укроп.
                влад66
      2. MOSKVITYANIN Вчера, 21:37
        сибиралт
        Мало ли кто начнет продавать то же самое китайское в КНДР. Южная Осетия и Абхазия торгуют с ЛДНР и никому не отчитываются какими товарами.

        Я и говорю, скоро можно из Абхазии, РЮО, ПМР, ЛНР, ДНР новый СЭВ создавать или ОВД....
        MOSKVITYANIN
    4. MOSKVITYANIN Вчера, 21:28
      Цитата: No pasaran
      Это жжжж неспроста-что то нехорошее намечается,если и Китай вот так жёстко с КНДР,что-то будет дальше..?

      А кто-то тут из ура-патриотов блеял, что КНР "своих" братьев не бросит...
      Между тем еще
      С 1 октября прошлого года власти Китая ограничили поставки нефтепродуктов в КНДР, а также ввели полный запрет с 11 декабря импорта текстиля из КНДР. Кроме того, Минкоммерции выпустило предписание до конца 2017 года закрыть созданные на территории Китая все совместные предприятия с участием КНДР

      А когда я писал про 150-ти тысячную группировку НОАК у границ КНДР, все истерично смеялись, гы...
      MOSKVITYANIN
    5. Вадим237 Сегодня, 00:30
      Один хрен как поставляли всё это - контрабандой через Гонконг, так и дальше поставлять будут.
      Вадим237
      1. MOSKVITYANIN Сегодня, 01:18
        Цитата: Вадим237
        Один хрен как поставляли всё это - контрабандой через Гонконг, так и дальше поставлять будут.

        А кто будет рисковать судами и свободой, какой капитан?
        MOSKVITYANIN
  2. assa67 Вчера, 19:48
    вот это да((((((с какого такого ху....дожника китайцы перед матрасами прогнулись!????......или,как говорится,лицо перед мировой общественностью не хотят потерять?....а продолжать торговлю через третьи страны,типа мумбухту
    assa67
    1. Александр 3 Вчера, 19:54
      Ведь получили от Украины ракетные технологии,а может от кого ни будь другого.Об этом мы не узнаем.
      Александр 3
      1. assa67 Вчера, 20:06
        бандерлоги за гривну себе в штаны насс...мотрят......что ж,не продать чего-нибудь,и как -нибудь....путь продажи документации прослежен был до самого конечного покупателя....мартрасы это подтверждали сами,только бытро заткнулись
        assa67
    2. Tiras Вчера, 20:04
      США тут не причём. Им надоел неадекват около границ.
      Китай уже не первый раз поддерживает резолюцию против КНДР, как впрочем и Россия.
      Tiras
      1. vovanpain Вчера, 20:08
        Цитата: Tiras
        США тут не причём. Им надоел неадекват около границ.

        У чьих границ? laughing У Китая и России границ?Мне тоже мексиканцы с текилой надоели,но я же не говорю что их надо уничтожить.США чего у наших границ забыли а?
        vovanpain
        1. катана Вчера, 20:33
          Цитата: vovanpain
          Цитата: Tiras
          США тут не причём. Им надоел неадекват около границ.

          У чьих границ? laughing У Китая и России границ?Мне тоже мексиканцы с текилой надоели,но я же не говорю что их надо уничтожить.США чего у наших границ забыли а?

          Мексиканцы вроде бы не обещают каждую неделю стереть Россию с карты мира и устроить вам трындец,подкрепляя свои слова ракетными стрельбами и ядерными взрывами. laughing
          катана
          1. vovanpain Вчера, 20:41
            Цитата: катана
            Мексиканцы вроде бы не обещают каждую неделю стереть Россию с карты мира

            И правильно делают,Россия не лезет к мексиканской границе и не обещает в ООН стереть вместе с населением чужую страну laughing хотя может стереть в пыль любую страну. wink Очередной пук Размик.Больше огня! wink
            vovanpain
          2. assa67 Вчера, 23:26
            они вас наркотой засыпят......а вы и так под ней постоянноо
            assa67
        2. штрафбат Вчера, 20:42
          Не поднимайте "волну" раньше времени, Господа!
          Не всегда кажущаяся реальность является действительностью.
          Китай принял резолюцию Сов.беза.....Это не мешает поставлять те же самые нефтепродукты и железо в КНДР через третью страну......
          Белоруссия поставляла креветки и лангусты в Россию, и ничего... wink laughing
          штрафбат
          1. karish Вчера, 20:45
            Цитата: штрафбат
            Не всегда кажущаяся реальность является действительностью.
            Китай принял резолюцию Сов.беза.....Это не мешает поставлять те же самые нефтепродукты и железо в КНДР через третью страну......

            Решение Сов.беза ООН обязательно к исполнению всеми странами request

            Цитата: штрафбат
            Белоруссия поставляла креветки и лангусты в Россию, и ничего

            А креветки в Россию поставлять запретил Сов.Без или Путин ?
            karish
            1. vovanpain Вчера, 20:56
              Цитата: karish
              Решение Сов.беза ООН обязательно к исполнению всеми странами

              Александер,ну уж от тебя такого не ожидал
              Резолюция № 497 от 17 декабря 1981 года
              Совет Безопасности,
              рассмотрев письмо Постоянного представителя Сирийской Арабской Республики от 14 декабря 1981 года, содержащееся в документе S/14791,
              вновь подтверждая, что приобретение территории силой является недопустимым в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций, принципами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности,постановляет, что решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы;
              требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, немедленно отменил своё решение;
              заявляет, что все положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года по-прежнему распространяются на сирийскую территорию, оккупируемую Израилем с июня 1967 года;
              просит Генерального секретаря представить Совету Безопасности доклад об осуществлении настоящей резолюции в течение двух недель и постановляет, что в случае невыполнения её Израилем Совет соберётся срочно, и не позднее 5 января 1982 года, для того чтобы рассмотреть принятие должных мер в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.
              Принята единогласно на 2319-м заседании.
              — официальный сайт ООН
              Саня на дворе 2018,Израиль и ныне там. feel
              Цитата: karish
              А креветки в Россию поставлять запретил Сов.Без или Путин ?

              А санкции на Россию наложил СовБез или Обама. drinks hi
              vovanpain
              1. karish Вчера, 21:06
                Цитата: vovanpain
                Александер,ну уж от тебя такого не ожидал

                Привет Володя.
                Всё правильно -- мы как С.Корея -- кладём на резолюцию.
                Но заметь -- ни одна страна ( в соответствии с решением Сов.беза ) -- Голаны нашими не признаёт.
                Нам конечно по барабану -- но резолюцию выполняют.
                Кстати обрати внимание -- резолюция по юрисдикции Голан , а не об возвращении оных.
                Цитата: vovanpain
                А санкции на Россию наложил СовБез или Обама.

                Вот и я про то .
                Санкции на Россию наложил Путин ( точнее контрсанкции ) --- поэтому креветки из Белоруссии , а Пармезан из Казахстана. request
                karish
                1. vovanpain Вчера, 21:25
                  Цитата: karish
                  Но заметь -- ни одна страна ( в соответствии с решением Сов.беза ) -- Голаны нашими не признаёт.

                  Таки Саша да,ну как и Крым,Кимка кстати признал Крым российским. yes
                  Цитата: karish
                  Санкции на Россию наложил Путин ( точнее контрсанкции ) --- поэтому креветки из Белоруссии , а Пармезан из Казахстана.

                  Ну нас бить крепче все равно не станем ни мы,ни Европа,крепче будет только за океаном полосатенький такой,но турбины Сименса один хрен в Крыму,Сименс еще три турбины в Татарстан поставит,ну а все эти санкции и контрсанкции просто изменения логистики и цены.Ну еще раз с Новым Годом Друже. drinks hi
                  vovanpain
                  1. karish Вчера, 21:35
                    Цитата: vovanpain
                    Таки Саша да,ну как и Крым,Кимка кстати признал Крым российским

                    Хорошо, я в общем то же против этого ничего не имею.
                    Цитата: vovanpain
                    Ну нас бить крепче все равно не станем ни мы,ни Европа,

                    Володя , санкции Европы и США касались только финансового сектора , продвинутого оборудования , некоторых лиц т части оборонного сектора.
                    Всё остальное ( я о продовольствии и продукции ЕС и США ) -- это антисанкции.
                    Цитата: vovanpain
                    но турбины Сименса один хрен в Крыму

                    Володя , я как немножко в теме ( ты знаешь ) и тк 2 , точно таких же турбины находятся в 50 м от моего оффиса -- предположу , что в довольно близкой перспективе эти турбины электростанции столкнуться с некоторыми проблемами в части техобслуживания и запчастей тк техобслуживание проводит исключительно Сименс.
                    Я уж не говорю про имиджевые потери.
                    Цитата: vovanpain
                    ну а все эти санкции и контрсанкции просто изменения логистики и цены

                    Разумеется , а как ты думаешь кто оплачивает разницу в логистике и цене ?
                    Ото ж.
                    И конечно же с Новым годом.!
                    karish
              2. Tiras Вчера, 21:08
                Невыполнению Израилем требований резолюции способствует также тот факт, что решение Совета безопасности ООН носит лишь рекомендательный характер, т. к. вынесено со ссылкой на Главу VI Устава ООН «Мирное разрешение споров»


                Все резолюции касательно Израиля и спорных территорий Израиля и Сирии - все рекомендательные.

                А касательно КНДР на сколько мне известно как раз нет. Тем более странно видеть страну, которая голосует сама за санкции и сама нарушает.
                Tiras
      2. assa67 Вчера, 20:10
        позвольте спросить: чьих границ????как у Вас с географией?....
        Цитата: Tiras
        Им надоел неадекват

        неадекват-это свора мартрасно-полосатая.....что они вообще делают в этом регионе....?
        assa67
        1. Tiras Вчера, 21:13
          Цитата: assa67
          позвольте спросить: чьих границ????как у Вас с географией?....


          России и Китая. И союзников США



          Цитата: assa67
          неадекват-это свора мартрасно-полосатая.....что они вообще делают в этом регионе....?


          Тоже, что и Россия в Сирии - геополитические интересы. Россия в Сирии не для борьбы с терроризмом и не для помощи сирийцам и Асаду, а ради своих интересов.

          А около КНДР находятся союзники США, страны, которые получают военную поддержку США и которые надеются на помощь США, так как у них около границ сидит сумасшедший с ядерной бомбой и ведёт себя неадекватно, так что даже и Россия и Китай тоже выводят против него санкции.
          Tiras
      3. Гардамир Вчера, 20:23
        неадекват
        К вам придут изнасилуют вашу жену, но если вы косо посмотрите на насильника вас обзовут неадекватом и санкции против вас введут. Так понятно?
        Гардамир
        1. Tiras Вчера, 21:13
          Цитата: Гардамир
          К вам придут изнасилуют вашу жену, но если вы косо посмотрите на насильника вас обзовут неадекватом и санкции против вас введут. Так понятно?


          Россия и Китай поэтому тоже санкции ввели? wassat
          Tiras
      4. dvina71 Вчера, 20:23
        Цитата: Tiras
        ША тут не причём. Им надоел неадекват около границ.

        Хотелось бы узнать в чем неадекватность руководителей КНДР.. Они на кого то напали? Развалили Ирак,Югославию,Сирию? Спонсируют террористов по всему миру?.. что еще?
        dvina71
        1. Tiras Вчера, 21:15
          Цитата: dvina71
          Хотелось бы узнать в чем неадекватность руководителей КНДР.. Они на кого то напали? Развалили Ирак,Югославию,Сирию? Спонсируют террористов по всему миру?.. что еще?


          А вы спросите у президента своей страны, который недавно в очередной раз продержал санкции против КНДР.
          Видимо, от того, что там сидит белый и пушистый Ын lol
          Tiras
      5. sir_obs Вчера, 20:42
        Неадекваты жто американцы. Более неадекватных не найти на всей поанете.
        Мировые гопники устраивают пожар по все плане регулярно, а неадекват кореец? Это под каким градусом такое можно загнуть?
        sir_obs
  3. Геркулесыч Вчера, 19:49
    Негативная новость!Прогнулся Китай под сша! Ума не хватает понять, что янки и против Китая играют, давя на Северокорейцев! Китай еще пожалеет со временем, о том что пошел на поводу у янки!
    Геркулесыч
    1. Tiras Вчера, 20:05
      Это уже далеко не первые санкции против КНДР принятые в СБ ООН при поддержке России и Китая.
      Tiras
    2. karish Вчера, 20:10
      Цитата: Геркулесыч
      Негативная новость!Прогнулся Китай под сша!

      Почему под США ?
      Может под Россию , Россия то же голосовала за резолюцию wink
      Цитата: Геркулесыч
      Ума не хватает понять, что янки и против Китая играют, давя на Северокорейцев!

      Вот это поворот , и как они против Китая играют ?

      Цитата: Геркулесыч
      Китай еще пожалеет со временем, о том что пошел на поводу у янки!

      А как же с Россией ?
      Она вроде как тоже
      Россия полностью соблюдает санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе МИД России
      karish
      1. Yarik Вчера, 20:39
        Может под Россию , Россия то же голосовала за резолюцию

        Я не голосовал.А если про ....гре...бунское пр-во, так я там ни ногой.
        Yarik
      2. Высота Вчера, 22:58
        Бла, бла, бла. Ты точно еврей? Не неси пургу, речь идет о КНР.
        Высота
  4. spirit Вчера, 19:50
    Не понимаю почему все так тут упорно утверждают что Китай встанет горой за КНДР? Только сплошная головная боль для них. Я думаю Китай не прочь скинуть этот режим с сонцеликий Кимом , и взять КНДР на прямой протекторат. И Китаю от этого выиграет и люди жить хуже думаю от этого не станут ,а скорее всего будут в выиграше
    spirit
    1. Гардамир Вчера, 20:25
      Я думаю Китай не прочь скинуть этот режим с сонцеликий Кимом , и взять КНДР на прямой протекторат.
      Вот бы России скинуть солнцеликого Пороха и взять ЛДНР под прямой протекторат, да и остальных тоже.
      Гардамир
      1. Антарес Вчера, 23:20
        Цитата: Гардамир
        Вот бы России скинуть солнцеликого Пороха и взять ЛДНР под прямой протекторат, да и остальных тоже.

        уважаемого украинского партнера и лучшего выбора украинского народа??? Не ну вы батенька совсем за майдан laughing и против партии....
        Антарес
    2. Anyone Вчера, 23:55
      To spirit... Сомневаюсь. Если Ын сотоварищи падут, то обрушится и северокорейский режим. Начнется процесс взаимных визитов через границу (там с обеих сторон полно родственников). Ну а дальше сценарий отработан на примере ФРГ и ГДР. В результате, получим единую Корею, которая через совсем немного времени станет новым восточным экономическим гигантом (Южная Корея и так мощна экономически и технологически). Совневаюсь, что Китай заинтересован в появлении такого игрока на Корейском полуострове. Единая Корея может и подвинуть Китай, особенно учитывая, что она совершенно проамериканская. А вот США были бы рады появлению такого противовеса Китаю на китайской же границе.
      Anyone
  5. Rusland Вчера, 19:51
    Они одновременно с американской ПРО разобрались бы.
    Rusland
  6. Egorovich Вчера, 19:54
    Публично все что угодно можно запретить, но кто может и кто будет контролировать китайско-корейскую границу? Как все возили, так и будут возить.
    Egorovich
    1. Идущий Вчера, 19:58
      Если трубы в земле то да , а так спутники все видят , но Китай затеял что то.
      Идущий
      1. Соломон Кейн Вчера, 20:53
        Виктор, Салют!
        Санкции, санкциями, а испанский хамон с прилавков в России не сходил.
        Так что....было бы желание....А КНДР никто не оставит....так как если и мы от него отвернемся, Ын от безысходности нажмет "Красную Кнопку"..
        Соломон Кейн
        1. karish Вчера, 21:00
          Цитата: Соломон Кейн
          А КНДР никто не оставит....так как если и мы от него отвернемся, Ын от безысходности нажмет "Красную Кнопку".

          good
          И трындец Америке.
          Может всё таки стоит отвернуться ? wink
          Или Вы из тайных либералов - защитников Америки ?
          karish
          1. Соломон Кейн Вчера, 21:04
            Я бы на Вашем месте озаботился ситуацией в Иране......
            Соломон Кейн
            1. karish Вчера, 21:23
              Цитата: Соломон Кейн
              Я бы на Вашем месте озаботился ситуацией в Иране......

              Будет статья об Иране - озаботимся laughing
              karish
        2. Идущий Вчера, 21:01
          Привет Костя! hi С Новым Годом! drinks
          Таки да , только большей частью произведенный в Ростове или в Краснодаре.
          А санкции вещь очень интересная , кто то очень не плохо на этом зарабатывает.
          Идущий
          1. Соломон Кейн Вчера, 21:12
            С наступающим Рождеством, Вить!
            Таки там посмотрим, что далее будет.....Бог не выдаст свинья не сожрёт....
            Соломон Кейн
            1. Идущий Вчера, 21:27
              Костя и тебя с наступающим Рождеством!
              Да ждать не долго осталось , главное что бы мы были готовы к любому варианту развития.
              Идущий
    2. DEZINTO Вчера, 19:58
      все что угодно можно запретить, но кто может и кто будет контролировать китайско-корейскую границу?

      Вот тут Вы в точку! Я тоже об этом подумал. А кто фактически и физически будет контролировать? Граница которая исторически применялась для таких процессов. пфф да я вас умоляю запретители фиговы.....запретили, на бумажке написали и в ящик положили..... lol
      DEZINTO
      1. Egorovich Вчера, 20:03
        Сделали обычную показуху для "дружественных" Китаю государств, как говорят замылили глаз.
        Egorovich
  7. APASUS Вчера, 20:01
    Китай не мог себя противопоставить Совету Безопасности ООН и зачем,он честно выполнил и объявил об этом открыто!
    Выполнил,скорее не совсем уместно к этой ситуации.Помниться на Иран были наложены санкции ,но торговать нефтью Иран не перестал ,он просто скинул цену.Уже давно не секрет,что Китай был основным покупателем контрабанды
    APASUS
    1. BlackMokona Вчера, 20:14
      На Иран санкции по нефти наложили ЕС и США, а не СБ ООН, поэтому Китай не при делах был, но скидки с Ирана сбил большую для себя, как монопольный покупатель
      BlackMokona
    2. Арон Заави Вчера, 20:30
      Цитата: APASUS
      Китай не мог себя противопоставить Совету Безопасности ООН и зачем,он честно выполнил и объявил об этом открыто!


      Китай великая держава почему он не может забить на СБ и наложить вето?
      Арон Заави
      1. APASUS Вчера, 21:26
        Цитата: Арон Заави
        Китай великая держава почему он не может забить на СБ и наложить вето?

        Зачем? Китай и так плюнет на любое решение и все проглотят,но об этом все узнают постфактум.Ведь все проглотили прямое копирование и наплевательское отношение на "патентное право" и тут проглотят
        APASUS
    3. катана Вчера, 20:41
      Цитата: APASUS
      Китай не мог себя противопоставить Совету Безопасности ООН и зачем,он честно выполнил и объявил об этом открыто!
      Выполнил,скорее не совсем уместно к этой ситуации.Помниться на Иран были наложены санкции ,но торговать нефтью Иран не перестал ,он просто скинул цену.Уже давно не секрет,что Китай был основным покупателем контрабанды

      Совет Безопасности ООН не вводил запрет на экспорт иранской нефти,ее ввели по собственной инициативе США и ее союзники.Так что кто хотел - тот покупал персидскую нефть вполне себе легально,вот только эти санкции уже довели Иран до ручки - многие уже в курсе о беспорядках в Иране.
      катана
  8. Горный стрелок Вчера, 20:07
    Что то не верится. Такая граница, практически неконтролируемая территория... Как будут контролировать? Или "джентельменам верят на слово"?
    Горный стрелок
    1. Rusland Вчера, 20:12
      Как правило контролируют морские перевозки.
      Rusland
    2. BlackMokona Вчера, 20:14
      Новости уже давно были про переброску войск Китая на границу с КНДР. Вот и проконтролируют
      BlackMokona
    3. катана Вчера, 20:42
      Цитата: Горный стрелок
      Что то не верится. Такая граница, практически неконтролируемая территория... Как будут контролировать? Или "джентельменам верят на слово"?

      Через спутники и будут контролировать.
      катана
  9. КВУ-НСвД Вчера, 20:12
    Контрабанды никто не отменял , а границу их не проконтролируешь , да и не даст никто , кто знает , что там в вагонах , цистернах , фурах . И трубопроводы не существующие в документах тоже вероятно есть . Так что обьявить можно что угодно , но КНР корею вряд-ли бросит и критические их потребности удовлетворит
    КВУ-НСвД
  10. Теренин Вчера, 20:27
    На резолюцию ООН тоже наплевать нельзя, мы же не сша. Нужно профессиональней проводить межгос политику до принятия резолюций.
    Теренин
  11. Симон Вчера, 20:34
    А зря! Пускай бы американцы тыркались на КНДР, а Китайцы бы помогали бы КНДР. Мне кажется больше было бы пользы. Американцы боятся военно конфликтовать с сильными государствами. В том числе и с Китаем.
    Симон
  12. Дормидонт Вчера, 20:35
    Ввёл демонстративно, чтобы общечеловеки не гавкали. А там поди проверь
    Дормидонт
  13. Симон Вчера, 20:40
    Цитата: Геркулесыч
    Негативная новость!Прогнулся Китай под сша! Ума не хватает понять, что янки и против Китая играют, давя на Северокорейцев! Китай еще пожалеет со временем, о том что пошел на поводу у янки!

    Вполне согласен с вами! Как бы бы боком не обошлось. это Китаю. Тем более, что Россия была бы в худшем случае - нейтралитет!
    Симон
  14. мерцание Вчера, 20:46
    Китайцы усиливают управляемость Северной Кореи - как только необходимая для Китая управляемость будет достигнута все поставки возобновятся. yes
    мерцание
    1. MOSKVITYANIN Вчера, 21:45
      Цитата: мерцание
      Китайцы усиливают управляемость Северной Кореи - как только необходимая для Китая управляемость будет достигнута все поставки возобновятся. yes

      КНР управляет КНДР, примерно также, как СССР управлял СРЮ, гы... laughing
      MOSKVITYANIN
  15. лысова Вчера, 20:50
    Опа - свято место - пусто не бывает. Нам ни бояться, ни терять нечего - только выгода.
    лысова
  16. Mavrikiy Вчера, 21:37
    Китай ввел ограничения на торговлю с КНДР
    Надеюсь КНР шутит. Старая китайская игра.
    Mavrikiy
  17. Vadim851 Вчера, 21:56
    Вполне ожидаемо. Китай не будет рисковать благосостоянием своего населения ради КНДР, а США это их основной торговый партнер, Китай уже не тот, что в 50-х годах и никогда таким не будет. И они совсем недавно зажили норм, зачем им проблемы, да и Ын тоже им поднадоел уже.
    Vadim851
    1. MOSKVITYANIN Вчера, 22:01
      КНДР также дорог КНР сейчас, как когда-то нам в 99-м СРЮ.... hi
      MOSKVITYANIN
  18. Старый26 Вчера, 23:09
    Цитата: DEZINTO
    А КНДР найдёт и железо и руду у себя.

    Если внимательно прочитали бы резолюцию, то речь идет не о поставке в КНДР железной руды, магнезита, сельхозпродукции, а поставки ИЗ КНДР
    Причем санкции не распространяются на запчасти для гражданской авиации КНДР. Россия может поставлять эти запчасти. разрешено поставка 4 млн. баррелей нефти в год (это 525 000 тонн). Плюс не ограничивается количество нефти необходимое для жизни населения
    Но то, что китайцы стали ужесточать санкции говорит о многом

    Цитата: Мих1974

    Вот что должно ждать укровермахт при малейшем приближении к любому кораблю!! am Топить мразей без разбора, а выживших - вешать на реях good

    То есть предлагаете опуститься даже не до их уровня, а еще ниже? Великолепный способ поддержать имидж страны - начать пиратствовать.

    Цитата: Александр 3
    Ведь получили от Украины ракетные технологии,а может от кого ни будь другого.Об этом мы не узнаем.

    Ну почему не узнаем. Известно, что в свое время ФСБ пресекла переезд группы сотрудников ГРЦ им. Макеева в КНДР. Хотя часть наверняка смогла уехать. ракеты последних 10 лет - это ракеты. созданные на основе или южмашевских разработок или разработок КБ Макеева. Так что откуда они получали технологии - нет в этом ничего сверхсекретного. Северокорейские ракеты не являются копиями этих изделий (южмашевских и макеевских). Это собственные разработки, но созданные на основе тех разработок и технологий, которые ушли туда.

    Цитата: Геркулесыч
    Негативная новость!Прогнулся Китай под сша! Ума не хватает понять, что янки и против Китая играют, давя на Северокорейцев! Китай еще пожалеет со временем, о том что пошел на поводу у янки!

    Ну конечно. раз не поддержал северокорейский режим - значит прогнулся под США. Или-или. А не думаете. что и Россия, и Китай приняли именно нужное решение на основе большего массива информации, чем у нас, читателей ВО?? И это позиция не "прогиб", а продуманная и взвешенная, основанная на интересах именно России и Китая???

    Цитата: Mavrikiy
    Китай ввел ограничения на торговлю с КНДР
    Надеюсь КНР шутит. Старая китайская игра.

    Боюсь, что не шутит. А некоторые так и не хотят поверить, что Китай мог на такое пойти. Изобретаются различные конспирологические версии, о тайных нефтепроводах. Не было нефтепроводов и вдруг раз -тайные появились. А они должны откудо-то идти? И идут?
    Старый26
  19. Арон Заави Вчера, 23:15
    Цитата: karish
    Привет , Аарон.

    Привет. hi
    Арон Заави
  20. den3080 Вчера, 23:45
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Alber

    А что, своей израильской техники нет? Чего побираетесь "самые талантлиаые"?

    У нас даже нефти своей нет и что делать?

    да уж, водил водил Моисей и привёл... вокруг у всех нефти - залейся и много чего другого, а тут ничего.
    den3080
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 00:48
      Может он палестинцем был или персом?
      MOSKVITYANIN
Картина дня