15:53 09 января
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Моё мнение по МОК....

Моё мнение по МОК....


Я как гражданин своей страны России, воевавший за неё и не раз подвергался опасности жизни. Как патриот не могу так же смотреть как унижают мою страну и вытирают о неё ноги. И при этом мы позволяем себе глумится над нашим гимном и флагом, какое же тогда у нас выработано самоуважение к себе если все кому не лень плюют нам в лицо, а мы попросту обязаны молчать? Доколе такое будет продолжаться? Не уж то мы перестали себя уважать?

Давайте четко осознавать - это политическое решение МОК, и пусть кто-то докажет, что это не так, второе - спорт это же символы, вот как вы себе представляете, что наши на церемонии открытия без флага, а на закрытыми с флагом, это же символ очищения покаялись = принцип неполноценности как у немцев после второй мировой. Я согласен, у нас спортсмены, что не получают от государства ничего, живет на контракты, спонсоры, нет, они продукт системы, жалко да, это их жизнь, но ты выступаешь уже не за Россию, а за эфемерную белую тряпочку, может и лучше заканчивать со спортом больших достижений, развивайте спорт для маленьких детей, для поддержания их здоровья. Ну и конечно ужесточить надо по чиновникам, снимать и привлекать за халатность.


Как раз на уничтожение спорта в России это и рассчитано. Не будет, Олимпиады не будет стимула достигать и развивать спорт для маленьких. В России надо чтоб молодежь спивалась и курила. Вот и строят на каждом шагу мини Маркеты с водкой и пивом. Вот я из военного городка Подмосковья - у нас возле дома бассейн давно стоит, не работает и недавно спортзал закрыли якобы "на ремонт", наверно просто не тянет бюджет Минобороны либо фит нес центры на лапу дали, чтоб народ платно к ним ездил. Никаких работ не ведется, посмотрим, что будет весной! Кстати делается все по-тихому, мы молчим...

Где тут стимул у родителей выбирать либо платно за 5р отдать ребенка просто на занятия, либо за 7 с выездами на соревнования, а к этим соревнованиям экипировку купи. Не забывайте мы же колония запада, проигравшая в холод войне, им не надо чтоб выходцы из колонии побеждали. Я уж не буду про Гарвардский проект говорить...А президент будет говорить что угодно, как обычно.

Лично моё мнение - нас унизили, и потирая потные ручонки ждут реакции! Я за бойкот без запретов спортсменам ехать самостоятельно; но для меня они будут предателями! Понимаю, они готовились, но это война!!!! По этой логике во время войны выпускник плешки должен сдаться, ведь он долго готовился, учился, а тут такое!! А что касается нашего спортивного руководства-всех в отставку, а Мутко в следственный комитет и по полной!! Что делал этот человек для защиты нашего спорта????

Если не будет хоккейного турнира, то вся олимпиада окажется в известном месте. НХЛ запретила ехать своим хоккеистам, а руководство КХЛ должно запретить своим под угрозой дисквалификации и огромных штрафов. Практически турнир накроется. Соответственно - бешеные убытки организаторов и телекомпаний! Если поразмыслить, то много гадостей можно организовать! Именно этим и надо срочно заняться, а не стонать. С волками жить...

Российским спортсменам на этой олимпиаде не позволят выступить достойно. А если кто-то из наших спортсменов покажет высокие результаты, мы уже видели, как легко эти результаты бездоказательно аннулируются. Государство в спортсменах заинтересовано именно из-за престижа государства, потому и вкладывает в спортсменов деньги. В текущей ситуации речи ни о каком престиже не идет, выступление наших спортсменов под нейтральным флагом гарантированно обернется позором. Если подготовку спортсмена и так далее оплачивает государство, не понимаю, о каких личных интересах спортсмена здесь может идти речь, спортсмен выступает наемным работником.

О каком доказательстве "Русского духа" может идти речь? До ОИ остались считанные недели, но понимания кого допустят, нет. Будут дисквалифицированы тренеры, медработники которые когда-то работали с "грязными" спортсменами. О какой подготовке может идти речь в такой ситуации? Даже кого допустят: придется срочно искать замену "не допущенным" тренерам, врачам, результатов можно не ждать. Вчера по первому каналу один из участников шоу "Артёма Шейнина" заявил, что цель отстранения спортсменов от олимпиады - устроить раскол в российском обществе. И у Путина не простой выбор.

В самый разгар олимпиады будут проходить выборы. Путин их всё равно выиграет, но любое его решение по поводу "участия-неучастия" играет на понижение его рейтинга. Этого и добивается Запад. Уверен это не последний удар по Путину. До выборов последует ещё не один. В том числе со стороны болезненного спортивного аспекта. Родченко после Олимпиады вспомнит о "грязных" футболистах. И многое будет зависеть от стойкости президента ФИФА. Странно, почему Рене Фазель до сих пор не назван агентом Кремля. Баха, который был в отличных отношениях с Путиным, судя по всему, смогли после Сочи -14 поломать.

"Но русский спортсмен – другой. Он верный сын и продукт государства, поэтому и должен следовать за ним в радость и в горе. Это – солдат. И если завтра на форуме Владимир Путин скажет (а сделает он это точно не без оснований и с полным пониманием ситуации), что поездка в Корею под нейтральным флагом — унижение, то ехать туда, конечно, не стоит."

Что бы ни сказал президент, никто не сможет запретить спортсмену поехать на олимпиаду. Пусть каждый для себя решит - ехать или не ехать, смотреть или не смотреть. Всё, что происходит неприятно, но не смертельно. Нам нужно перестать считать количество медалей, а акцентировать свое внимание на развитии спорта, создать нетерпимость в стране к применению допинга (а он используется во всех странах). Нужно сделать всё возможное для защиты "чистых" спортсменов и с детства воспитывать потребность к здоровому образу жизни у населения. "Если нельзя изменить ситуацию, нужно изменить отношение к ней". Вот пока пресса пишет такие совковые тексты мы и будем находиться там, где мы находимся сегодня. Никогда не считал себя спортсменом.

Более того, не понимал, как можно потратить всю свою жизнь на бег, прыжки, бросание мячика. Однако в последние пару лет привлекли моё внимание к Олимпийскому движению. Потому что оно показало мне, что веские аргументы и честные разбирательства ситуации никому не интересны. Имеет значение – кто продавит...
И тут я понял – нас продавили. Продавили уже давно, а теперь - поглумились. А вот этого мы в России не любим!

Поэтому я озвучиваю свою позицию...

Понимаю, что моё мнение МОК не интересно... Подозреваю, что оно интересно спонсорам этой организации. У меня 5 карт системы Визы – парочка обычных, золотая, платиновая, инфинитив. Для начала – открываю карты системы, которая не спонсор МОК и угоняю туда средства. Если что - полностью откажусь от Визы. Начиная с завтрашнего дня – не употребляю продукцию компании Кока-кола. Этот хреновый напиток я не пил и так, но теперь прекращаю покупать также соки Добрый и Моя семья, которые принадлежат Кока-коле! Более того, буду отдавать предпочтения тем торговым сетям, который вышвырнут их из своей матрицы.

Итак, по спонсорам игр 2018.

Coca-Cola, Alibaba, ATOS, Bridgestone, DOW, GE, Intel, Omega, Panasonic, P&G, Samsung, Toyota, VISA.
Официально заявляю, что поддержу на выборах любую партию, которая потребует официального запрета на рекламу продукции данных фирм на территории РФ до момента, пока компании либо не перестанут быть спонсорами МОК, либо пока действующее руководство МОК не уйдет в отставку. И это только то, что лежит на поверхности! Серьезные санкции могут быть продуманы и запущены исключительно страной, начиная от персональных и заканчивая санкциями к странам, поддерживающими текущее руководство МОК (разрешающим их центральному офису находиться на их территории).

Всем здоровья...
Автор: Андрей Николаевич Гребенюк


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Комментарии 33

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  1. Балу Сегодня, 12:13
    [quote]Coca-Cola, Alibaba, ATOS, Bridgestone, DOW, GE, Intel, Omega, Panasonic, P&G, Samsung, Toyota, VISA.
    [quote]Официально заявляю, что поддержу на выборах любую партию, которая потребует официального запрета на рекламу продукции данных фирм на территории РФ до момента, пока компании либо не перестанут быть спонсорами МОК, либо пока действующее руководство МОК не уйдет в отставку. И это только то, что лежит на поверхности! [/quote]
    Наивно, но из уважения к автору, поддерживаю его позицию.
    Кока-колу давно пора выдавить из России. Мало того, что фирма поддерживала гитлеровский вермахт в ВОВ (как и нестле, форд и др), некоторая продукция кока-колы способствует диабету, бронхиальной астме, онкологии и прочей гадости, особенно чувствительны детишки.
    Балу
    1. петька слесарь Сегодня, 12:55
      рекламу запретить - согласен
      но совсем не надо кока-колу запрещать !
      - горячая кока-кола отлично снимает ржавчину с металла - сам пробовал
      в прошлом году очищали радиаторы отопления по совету знакомого - работает в химлаборатории - вскипятили колу, обработали радиаторы - потом смыли - все такое чистенькое - можно сразу красить
      петька слесарь
      1. XYZ Сегодня, 13:12
        Не надо горячую! Обычная Кока-кола отлично очищает арматуру унитаза. Сам пробовал. Льешь это г... на поврежденный металл, появляется обильная пена и через пять секунд чистая поверхность! Рекомендую всем. Это самое правильное применение этой г...
        XYZ
        1. CONTROL Сегодня, 13:57
          Цитата: XYZ
          Не надо горячую! Обычная Кока-кола отлично очищает арматуру унитаза. Сам пробовал. Льешь это г... на поврежденный металл, появляется обильная пена и через пять секунд чистая поверхность! Рекомендую всем. Это самое правильное применение этой г...

          не надо кипятить, достаточно подогреть - "чтоб вышел газ, от газа он блюёт"!...
          CONTROL
      2. Балу Сегодня, 13:18
        Цитата: петька слесарь
        горячая кока-кола отлично снимает ржавчину с металла - сам пробовал

        Там в составе ОРТОФОСФОРНАЯ кислота!
        Балу
        1. CONTROL Сегодня, 13:53
          Цитата: Балу
          Цитата: петька слесарь
          горячая кока-кола отлично снимает ржавчину с металла - сам пробовал

          Там в составе ОРТОФОСФОРНАЯ кислота!

          ...полицейские в крупных городах США на патрулировании возят в полицейских тачках пару баллонов кока-колы... Зачем? а она ещё и кровь отлично смывает!!! Особенно - когда её много...
          ...это у них называется - "мочить негров"... Ай-яй-яй, убили негра!
          CONTROL
          1. Балу Сегодня, 14:39
            Цитата: CONTROL
            Зачем? а она ещё и кровь отлично смывает!!! Особенно - когда её много.

            В студенческие годы подрабатывал лаборантом. Среди обязанностей-мытье пробирок в вытяжном шкафу. Даже мельчайшие пары ортофосфорной кислоты очень быстро разъедали одежду. Пары кислоты при включенной вытяжке!
            Балу
    2. dsk Сегодня, 12:55
      У господина Медведева - девять замов (вице-премьеров) у которых в подчинении 22 министра, получается в среднем у вице-премьеров - по два подчинённых.
      Вита́лий Лео́нтьевич Мутко́ - Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики имеет в подчинении одного министра спорта - Колобков, Павел Анатольевич. Учитывая что Вита́лий Лео́нтьевич сейчас отстранён от подготовки ОИ и ЧМ, выплачивать ему вицепремьерскую зарплату за руководство частным туризмом странно.
      dsk
    3. василий50 Сегодня, 13:00
      Когда то были гладиаторские бои. По свидетельствам современников гладиаторы пользовались большой популярностью у *плебса* и у неудовлетворённых женщин.
      То что в современном мире спорт занял место гладиаторских боёв, вот только без оружия и перечень таких стычек более обширен, ну и конечно появилась возможность транслировать эти зрелища. Отсюда и возникают претензии на распоряжение этим видом деятельности со стороны США и их сателлитов.
      Попытки приватизации спорта со стороны США будут всё более наглые и беспринципные. Жалко что в РОССИИ до сих пор играют в поддавки с этими т.н. *международными* деятелями.
      василий50
  2. Bastinda Сегодня, 12:17
    Вы всерьез предлагаете бойкотировать Intel? Очень большому количеству продукции выше названных компаний просто нет замены. Хотя Гарант говорил о импортозамещении.
    Bastinda
    1. m.cempbell Сегодня, 12:44
      Я могу согласиться с тем что интел занимает огромную долю рынка, но он далеко не монополист - тем более в последнем поколении АМД наконец обогнал голубых по производительности ЦП. По графике они давно впереди. Плюс есть некоторое количество производителей на архитектуре АРМ.
      m.cempbell
      1. CONTROL Сегодня, 13:51
        Цитата: m.cempbell
        Я могу согласиться с тем что интел занимает огромную долю рынка, но он далеко не монополист - тем более в последнем поколении АМД наконец обогнал голубых по производительности ЦП. По графике они давно впереди.

        ...а по энергопотреблению? Да, FX-ы 7-го поколения впечатляют, но и "башни" процессорных кулеров к ним не во всякий системный блок помещаются...
        CONTROL
        1. m.cempbell Сегодня, 14:43
          АМД в среднем всегда были горячее интела, но при этом и надежнее. У меня был старый комп ещё начала 2000-х - Селерон 1,8 МГц, встроенная графика и т.п. Когда в 2010 созрел на новый - заказал шестиядерного монстра (на тот момент) Х6 1100Т и остальные комплектующие соответствующие - выяснилось что башня в старый корпус не лезет, на что просто была снята боковая крышка и все. Так что проблема тепловыделения решаема, а разница в энергопотреблении для домашних компьютеров и ноутбуков больше надумана - 120 или 140 Вт потребляет процессор (в пике заметьте), для Вашего кошелька почти незаметно.
          m.cempbell
          1. CONTROL Сегодня, 14:52
            Цитата: m.cempbell
            проблема тепловыделения решаема, а разница в энергопотреблении для домашних компьютеров и ноутбуков больше надумана - 120 или 140 Вт потребляет процессор (в пике заметьте), для Вашего кошелька почти незаметно.

            Не в кошельке дело!
            А в том, что из-за нагрева и недостатков систем охлаждения автоматика просто "вырубает" систему - отключает системный блок до достижения приемлемой ("рабочей") температуры! Особенно актуально в играх с "крутой" графикой и быстрой сменой кадра - экшенах, - а ради них, в основном, и строят люди системники на базе AMD и берут видеокарты с Radeon-ами!
            ...ну, ещё есть те, кто "мульты" рисует в компьютерной графе... как я, например...
            CONTROL
  3. parusnik Сегодня, 12:30
    Вот как-то так получается в принципе не плохая статья...А позиция автора..не буду пить их напитки и прочая..наивно как-то...
    parusnik
    1. Офицер запаса Сегодня, 14:06
      Да не в напитках дело. Статья немного наивная, но основные мысли автора - абсолютно правильные. И потом - что значит не надо запрещать спортсменам ехать на Олимпиаду на таких условиях? Без гимна, без флага. Без достоинства страны, другими словами. Они граждане чего? Марса? Кто и где их готовил? Сами по себе стали такими мастерами, или в них деньги государственные вкладывались?
      И потом спортивные баталии - это действительно баталии. Своеобразное соперничество стран, а не только отдельных спортсменов. И позиция многих таких беспринципных спортсменах, думающих только о собственной славе и призовых деньгах для меня - элементарное предательство.
      Офицер запаса
      1. роман66 Сегодня, 14:29
        совершенно верно! нас , собственно, " опустили", совершенно бездоказательно припаяв допинг и дисквалифицировав ( бездоказательно!) спортсменов. а их коллеги, сделав вид, что ничего не случилось, пустяки и дело житейское, срочно пакуют чемоданы, пока на их счет не передумали. должна же быть какая-то корпоративная солидарность!
        роман66
  4. Мар.Тира Сегодня, 12:32
    А вот послушайте интересное мнение.
    Мар.Тира
    1. антивирус Сегодня, 13:02
      нас зажали еще в 96 г и около-- Афины Атланта. потом был Солт-лейк-Сити.
      прорвало Мутко --не подиграл в Сочи "партнерам"
      Разворт Примакова над Атлатникой ---не изменение всей внеш политики РФ, а лишь самого Примакова.
      СЕЙЧАС ПРИШЛИ С ВОПРОСОМ К ВСЕМУ КЛАССУ РУКОВОДСТВА-- " С КЕМ ВЫ МАСТЕРА ?" -ПОВОРОТ ЧАСТИ УПРАВЛЕНЦЕВ СТРАНЫ УЖЕ ПРОИЗОШЕЛ И ЕСТЬ ЕЩЕ НЕ ИЗМЕНИВШИЕ ПОЗЫ.
      ВСТАТЬ С КОЛЕН --НЕ ВСЕГДА СМОТРЕТЬ В НЕБО.
      И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ -- НЕ ВСЕГДА РАДОСТЬ
      еще долго мы будем платить за Крым и за свой голос в мире.
      антивирус
      1. роман66 Сегодня, 14:30
        оно того стоит, по-моему!
        роман66
  5. Vard Сегодня, 12:34
    Легко... АМД выпускает процессоры более высокого качества...
    Vard
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:37
    Разделяю возмущение автора, но согласен и с Балу
    Наивно, но из уважения к автору, поддерживаю его позицию.
    В данной ситуации вопросы нужно решать на государственном уровне, но видимо не решат.
    rotmistr60
  7. CONTROL Сегодня, 13:30
    сумбурно, но - по-сути: верно!
    CONTROL
  8. Лесс Сегодня, 13:39
    . Вот и строят на каждом шагу мини Маркеты с водкой и пивом.
    Вот здесь на мой взгляд автор "передёргивает". С момента введения ограничений на продажу алкоголя в нашем регионе позакрывалась масса мелких точек круглосуточной торговли, а часть остальные перешли на исключительно дневной режим работы.
    Лесс
  9. виктор н Сегодня, 13:43
    Не стоит драматизировать и переоценивать современный спорт: это всего лишь, шоу-бизнес. Бюджетные деньги должны идти на массовый спорт.
    Унижать страну недопустимо, её символы ФЛАГ и ГИМН требуют защиты. Спортсмены, поехавшие на игры на условиях МОК подлежат осуждению.
    виктор н
  10. CONTROL Сегодня, 13:45
    ...а что касается того, что - "ехать, не ехать - личный выбор"; оно конечно!... Но - всё же родились и жили эти... спортсмены, ага! - в нашей стране! И тренировались в спортзалах и на спортбазах, построенных хоть и частнокапиталистическими - но нашими национальными предприятиями, олигархами и "спонсорами", за что им с прибылей списали соответствующие суммы и освободили от налогов на них...То же касаемо и тренеров, спортмедиков, диетологов и прочей околоспортивной окормляющейся "профессиональным спортом" многочисленной публики! Всё это списывается из "налогооблагаемой базы", да ещё и СМИ с трансляций и рекламы опять же неплохо наваривают... не говоря уж о текстиле, одёжке-обувке-сувенирах и "фирменном" оборудовании - вплоть до "олимпик-бургеров", с которых тоже (в связи с символикой...) имеют и те и эти! Ну, и так далее...
    Так что - да, ехать или нет, оно личное дело каждого; вопрос поддержания спортивной формы, пвышения мастерства и всё такое... Но и о патриотизме забывать не стоит! А в случае с конкретной Олимпиадой - контекстно!!! - именно вопрос патриотизма становится главным!
    ----------------------------
    Убеждён: провести ЧМ - 2018 по футболу в России околоспортивная политическая мафия не даст... "Капо ди тутти капи"... Что по-русски имеет звучание: "пахан над паханами" запретил!
    CONTROL
  11. svp67 Сегодня, 14:15
    Моё мнение по МОК....
    в большинстве своем НЕ ПЕЧАТНО.
    svp67
  12. bober1982 Сегодня, 14:32
    Статья корявая и глупая, со множеством грамматических и стилистических ошибок.
    bober1982
    1. CONTROL Сегодня, 14:45
      Цитата: bober1982
      Статья корявая и глупая, со множеством грамматических и стилистических ошибок.

      ...быват!...
      (или "бывает"? вот в чем вопрос!)
      CONTROL
      1. bober1982 Сегодня, 14:48
        Или, автор под блаженного "косит"....... быват....
        bober1982
  13. aybolyt678 Сегодня, 15:09
    Начиная с завтрашнего дня – не употребляю продукцию компании Кока-кола. Этот хреновый напиток я не пил и так, но теперь прекращаю покупать также соки Добрый и Моя семья, которые принадлежат Кока-коле! Более того, буду отдавать предпочтения тем торговым сетям, который вышвырнут их из своей матрицы.

    Огромный респект, автору, за такие слова.
    aybolyt678
  14. Лексус Сегодня, 15:43
    По-хорошему, гнать их всех в шею нужно. Я людей, работавших в западных компаниях на руководящих должностях, называю "выкидышами". Родину продадут и не поморщатся. Демократия - демократией, а поощряется, что все друг за другом подглядывают, подслушивают и поднюхивают. И ещё по конференциям ездят, на которых западные "наставники" Россию и русских "грязью поливают".
    Лексус
  15. andrej-shironov Сегодня, 15:48
    Автор сказал бы что молодец, но начал за здравие а кончил за упокой. Путин такой же продукт системы власти как и вся остальная властная верхушка, не стоит думать что все удары направлены на него! А я официально заявляю что я и мои родные не идут на эти фейковые выборы без выбора. Власть для нас не легитимна, она была получена от не легитимной власти Ельцина и ничего не сделал чтоб стать неформально легитимной!
    andrej-shironov
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