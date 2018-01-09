Моё мнение по МОК....

Я как гражданин своей страны России, воевавший за неё и не раз подвергался опасности жизни. Как патриот не могу так же смотреть как унижают мою страну и вытирают о неё ноги. И при этом мы позволяем себе глумится над нашим гимном и флагом, какое же тогда у нас выработано самоуважение к себе если все кому не лень плюют нам в лицо, а мы попросту обязаны молчать? Доколе такое будет продолжаться? Не уж то мы перестали себя уважать?Давайте четко осознавать - это политическое решение МОК, и пусть кто-то докажет, что это не так, второе - спорт это же символы, вот как вы себе представляете, что наши на церемонии открытия без флага, а на закрытыми с флагом, это же символ очищения покаялись = принцип неполноценности как у немцев после второй мировой. Я согласен, у нас спортсмены, что не получают от государства ничего, живет на контракты, спонсоры, нет, они продукт системы, жалко да, это их жизнь, но ты выступаешь уже не за Россию, а за эфемерную белую тряпочку, может и лучше заканчивать со спортом больших достижений, развивайте спорт для маленьких детей, для поддержания их здоровья. Ну и конечно ужесточить надо по чиновникам, снимать и привлекать за халатность.Как раз на уничтожение спорта в России это и рассчитано. Не будет, Олимпиады не будет стимула достигать и развивать спорт для маленьких. В России надо чтоб молодежь спивалась и курила. Вот и строят на каждом шагу мини Маркеты с водкой и пивом. Вот я из военного городка Подмосковья - у нас возле дома бассейн давно стоит, не работает и недавно спортзал закрыли якобы "на ремонт", наверно просто не тянет бюджет Минобороны либо фит нес центры на лапу дали, чтоб народ платно к ним ездил. Никаких работ не ведется, посмотрим, что будет весной! Кстати делается все по-тихому, мы молчим...Где тут стимул у родителей выбирать либо платно за 5р отдать ребенка просто на занятия, либо за 7 с выездами на соревнования, а к этим соревнованиям экипировку купи. Не забывайте мы же колония запада, проигравшая в холод войне, им не надо чтоб выходцы из колонии побеждали. Я уж не буду про Гарвардский проект говорить...А президент будет говорить что угодно, как обычно.Лично моё мнение - нас унизили, и потирая потные ручонки ждут реакции! Я за бойкот без запретов спортсменам ехать самостоятельно; но для меня они будут предателями! Понимаю, они готовились, но это война!!!! По этой логике во время войны выпускник плешки должен сдаться, ведь он долго готовился, учился, а тут такое!! А что касается нашего спортивного руководства-всех в отставку, а Мутко в следственный комитет и по полной!! Что делал этот человек для защиты нашего спорта????Если не будет хоккейного турнира, то вся олимпиада окажется в известном месте. НХЛ запретила ехать своим хоккеистам, а руководство КХЛ должно запретить своим под угрозой дисквалификации и огромных штрафов. Практически турнир накроется. Соответственно - бешеные убытки организаторов и телекомпаний! Если поразмыслить, то много гадостей можно организовать! Именно этим и надо срочно заняться, а не стонать. С волками жить...Российским спортсменам на этой олимпиаде не позволят выступить достойно. А если кто-то из наших спортсменов покажет высокие результаты, мы уже видели, как легко эти результаты бездоказательно аннулируются. Государство в спортсменах заинтересовано именно из-за престижа государства, потому и вкладывает в спортсменов деньги. В текущей ситуации речи ни о каком престиже не идет, выступление наших спортсменов под нейтральным флагом гарантированно обернется позором. Если подготовку спортсмена и так далее оплачивает государство, не понимаю, о каких личных интересах спортсмена здесь может идти речь, спортсмен выступает наемным работником.О каком доказательстве "Русского духа" может идти речь? До ОИ остались считанные недели, но понимания кого допустят, нет. Будут дисквалифицированы тренеры, медработники которые когда-то работали с "грязными" спортсменами. О какой подготовке может идти речь в такой ситуации? Даже кого допустят: придется срочно искать замену "не допущенным" тренерам, врачам, результатов можно не ждать. Вчера по первому каналу один из участников шоу "Артёма Шейнина" заявил, что цель отстранения спортсменов от олимпиады - устроить раскол в российском обществе. И у Путина не простой выбор.В самый разгар олимпиады будут проходить выборы. Путин их всё равно выиграет, но любое его решение по поводу "участия-неучастия" играет на понижение его рейтинга. Этого и добивается Запад. Уверен это не последний удар по Путину. До выборов последует ещё не один. В том числе со стороны болезненного спортивного аспекта. Родченко после Олимпиады вспомнит о "грязных" футболистах. И многое будет зависеть от стойкости президента ФИФА. Странно, почему Рене Фазель до сих пор не назван агентом Кремля. Баха, который был в отличных отношениях с Путиным, судя по всему, смогли после Сочи -14 поломать."Но русский спортсмен – другой. Он верный сын и продукт государства, поэтому и должен следовать за ним в радость и в горе. Это – солдат. И если завтра на форуме Владимир Путин скажет (а сделает он это точно не без оснований и с полным пониманием ситуации), что поездка в Корею под нейтральным флагом — унижение, то ехать туда, конечно, не стоит."Что бы ни сказал президент, никто не сможет запретить спортсмену поехать на олимпиаду. Пусть каждый для себя решит - ехать или не ехать, смотреть или не смотреть. Всё, что происходит неприятно, но не смертельно. Нам нужно перестать считать количество медалей, а акцентировать свое внимание на развитии спорта, создать нетерпимость в стране к применению допинга (а он используется во всех странах). Нужно сделать всё возможное для защиты "чистых" спортсменов и с детства воспитывать потребность к здоровому образу жизни у населения. "Если нельзя изменить ситуацию, нужно изменить отношение к ней". Вот пока пресса пишет такие совковые тексты мы и будем находиться там, где мы находимся сегодня. Никогда не считал себя спортсменом.Более того, не понимал, как можно потратить всю свою жизнь на бег, прыжки, бросание мячика. Однако в последние пару лет привлекли моё внимание к Олимпийскому движению. Потому что оно показало мне, что веские аргументы и честные разбирательства ситуации никому не интересны. Имеет значение – кто продавит...И тут я понял – нас продавили. Продавили уже давно, а теперь - поглумились. А вот этого мы в России не любим!Понимаю, что моё мнение МОК не интересно... Подозреваю, что оно интересно спонсорам этой организации. У меня 5 карт системы Визы – парочка обычных, золотая, платиновая, инфинитив. Для начала – открываю карты системы, которая не спонсор МОК и угоняю туда средства. Если что - полностью откажусь от Визы. Начиная с завтрашнего дня – не употребляю продукцию компании Кока-кола. Этот хреновый напиток я не пил и так, но теперь прекращаю покупать также соки Добрый и Моя семья, которые принадлежат Кока-коле! Более того, буду отдавать предпочтения тем торговым сетям, который вышвырнут их из своей матрицы.Итак, по спонсорам игр 2018.Coca-Cola, Alibaba, ATOS, Bridgestone, DOW, GE, Intel, Omega, Panasonic, P&G, Samsung, Toyota, VISA.Официально заявляю, что поддержу на выборах любую партию, которая потребует официального запрета на рекламу продукции данных фирм на территории РФ до момента, пока компании либо не перестанут быть спонсорами МОК, либо пока действующее руководство МОК не уйдет в отставку. И это только то, что лежит на поверхности! Серьезные санкции могут быть продуманы и запущены исключительно страной, начиная от персональных и заканчивая санкциями к странам, поддерживающими текущее руководство МОК (разрешающим их центральному офису находиться на их территории).Всем здоровья...