14:06 06 января

Власти Белоруссии закрывают генконсульство в Одессе

Министерство иностранных дел Республики Беларусь опубликовало заявление, в котором говорится о закрытии генерального консульства Белоруссии в Одессе. Официальный сайт белорусского правительства сообщает, что решение вступит в силу в до 23 февраля. При этом о причинах его принятия не сообщается.

Из постановления Совмина РБ:
Совет министров Республики Беларусь постановляет: закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство Республики Беларусь в г. Одесса (Украина).


Власти Белоруссии закрывают генконсульство в Одессе



Между тем, известно о набирающем обороте дипломатическом скандале между Минском и Киевом. Так, осенью прошлого года Минск объявил персоной нон-грата советника посольства Украины в РБ Игоря Скворцова. В Комитете госбезопасности Белоруссии отметили, что Скворцов координировал действия украинской агентурной сети в республике. В частности, к этой сети относился Павел Шаройко, работавший в Белоруссии в статусе журналиста. Его задержали белорусские спецслужбы, выяснив, что он имеет прямое отношение к разведке Украины.

В ответ на это Киев выслал из страны белорусского дипломата того же ранга. В Минске высылку объявили безосновательной.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 48

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  1. новичок Сегодня, 10:59
    ну Батька и дату выбрал для разборок. а вообще, Киев окончательно теряет соседей.
    новичок
    1. svp67 Сегодня, 11:01
      Цитата: новичок
      ну Батька и дату выбрал для разборок

      Да, ведь 23 февраля не только День Защитника Отечества в России и Беларуси, но День Государственного ПЕРЕВОРОТА в 2014 году на Украине...
      svp67
      1. новичок Сегодня, 11:04
        символично, для Киева. хотя мне плевать, что в Киеве празднуют в этот день.
        новичок
        1. svp67 Сегодня, 11:07
          Цитата: новичок
          что в Киеве празднуют в этот ден
          А вот это не кто не знает, что же они там ПРАЗДНУЮТ....
          svp67
          1. новичок Сегодня, 11:12
            свою погибель празднуют, токмо не признаются. на “вселенная тер.ия свободной стаи“ есть статья Василия Волги, как раз в тему. рекомендую.
            новичок
            1. Лекс. Сегодня, 11:27
              свою погибель празднуют-Ещё не известно когда они рухнут пока западу выгодно их поддерживать
              Лекс.
              1. новичок Сегодня, 11:30
                я говорю про символизм происходящего, а вы всё о земном да о земном. да согласен с вами, осведомлён. не раз на эту тему дискутировали.
                новичок
        2. Hoc vince Сегодня, 11:11
          Мудрое решение. Пустая трата денег. Зачем Белоруссии консульство в несуществующей стране?
          Hoc vince
      2. askort154 Сегодня, 12:34
        С Вашего позволения, уточню. Признание новой власти на Украине (переворот) произошло 22 февраля 2014 г. yes hi
        askort154
      3. askort154 Сегодня, 12:43
        svp67...Да, ведь 23 февраля не только День Защитника Отечества в России и Беларуси, но День Государственного ПЕРЕВОРОТА в 2014 году на Украине...

        С Вашего позволения, hi маленькая поправочка. Переворот на Украине произошёл 22 февраля 2014 г. Было провозглашено нового правительство Украины ( списки членов составляли на трибуне "майдана"). fool
        askort154
    2. Комментарий был удален.
    3. pvv113 Сегодня, 11:09
      Приветствую! hi
      Украина все равно от 23 февраля отказалась, так что это будет обыкновенный рабочий день wink
      А соседи, даже оставшиеся, тоже не очень 404-й довольны
      pvv113
      1. новичок Сегодня, 11:15
        Владимир, здоровенько. укрленд от души своей отказался, а остальное догневает втихаря.
        новичок
        1. pvv113 Сегодня, 11:22
          Это точно, если нет души, то остается разлагающаяся смердящая плоть wink
          pvv113
          1. новичок Сегодня, 11:27
            Володь, ты статью почитай, ту что я порекомендовал выше. увидишь, как оно смердит.
            новичок
            1. pvv113 Сегодня, 11:56
              Прочитал, спасибо. Такой вонизм даже хлоркой не перебьешь
              pvv113
      2. Лекс. Сегодня, 11:28
        Украина все равно от 23 февраля отказалась
        Украина не отказалась хунта отказалась
        Лекс.
        1. новичок Сегодня, 11:34
          ну так разговор о ней, о юунте и идёт. видители говоря Украина _ все подразумевают хунту. ибо граждане Украины сами так воспринимают. нет Украины_ нормальные, адекватные люди давно уже её не признают.
          новичок
        2. pvv113 Сегодня, 11:58
          Согласен. Но беда в том, что сегодня хунта ассоциируется со всей Украиной
          pvv113
    4. Лекс. Сегодня, 11:33
      Батька что то не трогает оппозицию сейчас на тут бае оппы сравнивают Беларусь с Северной Кореей ,похоже батька по тихому дрейфует на запад .Раньше оппов гонял сейчас они пишут белорусы это поляки и пишут белорусы которые работают в России
      Лекс.
      1. новичок Сегодня, 11:38
        уверяю вас, вы ещё услышите визг белорусской оппозии.
        новичок
    5. Нормаль ок Сегодня, 12:35
      Цитата: новичок
      ну Батька и дату выбрал для разборок. а вообще, Киев окончательно теряет соседей.

      Да всё просто. Нет денег для содержания прежнего количества диппредставительств. Вот с вступлением в силу бюджета 2018г, их и сокращают. Немаловажен и вопрос целесообразности, - зачем в Одессе генеральное консульство Беларуси?
      Нормаль ок
    6. INVESTOR Сегодня, 13:01
      Цитата: новичок
      ну Батька и дату выбрал для разборок. а вообще, Киев окончательно теряет соседей.

      А вообще Киев, Москва, Минск русские города, мы не соседи, мы один народ, разделенный искуственно. И этому уже многие привыкли и смирились.
      INVESTOR
    7. vasya.pupkin Сегодня, 13:15
      Цитата: новичок
      ну Батька и дату выбрал для разборок. а вообще, Киев окончательно теряет соседей.

      Ничего Куев не теряет.Батька,как поставлял укрофашистам оружие,запчасти и соляру для танков,так и дальше будет ИИУДИТЬ. Кому война,а кому-мать родная.
      vasya.pupkin
  2. Sharky Сегодня, 11:01
    Грызня на уровне дипломатов и консульств. Скоро и через Минск украинцам к нам не получится на заработки слетать wink.
    Sharky
    1. svp67 Сегодня, 11:04
      Цитата: Sharky
      Скоро и через Минск украинцам к нам не получится на заработки слетать

      Полетят, через Молдову
      svp67
      1. Лекс. Сегодня, 11:29
        Полетят, через Молдову-Вы же знаете что сейчас в Молдавии там тоже скоро устроят майдан
        Лекс.
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:02
    Даже не знаю как прокомментировать. Лукашенко то обнимается с Порошенко и клянется в дружбе, то вдруг прозревает и видит угрозу нацбезопасности своей страны. Будем надеется, что это серьезно.
    rotmistr60
    1. svp67 Сегодня, 11:05
      Цитата: rotmistr60
      Лукашенко то ..., то ...

      "Батько" еще и "крестиком вышивать умеет" и правительство свое "перетрахивать" не забывает... Вот такой вот он "забавный зверек"
      svp67
      1. LSA57 Сегодня, 12:37
        Цитата: svp67
        "Батько" еще и "крестиком вышивать умеет" и правительство свое "перетрахивать" не забывает... Вот такой вот он "забавный зверек"

        батька на совещании совета министров.
        телефонный звонок. снимает трубку.
        хорошая...хорошая....плокая...
        и так 30 минут. кладёт трубку.
        "Ну что за народ? Даже картошку без меня перебрать не могут"
        LSA57
    2. Александр 3 Сегодня, 11:11
      Батька всё может даже бананы с кокосами выращивать.
      Александр 3
      1. svp67 Сегодня, 11:31
        Цитата: Александр 3
        Батька всё может даже бананы с кокосами выращивать.

        И лосось у него в море водиться, видимо - не видимо...
        svp67
        1. Starik72 Сегодня, 12:58
          svp67. А ты какой лосось употребляешь в пищу, СЫРОЙ или всё же приготовленный к употреблению,у нас в Белоруссии ?
          Starik72
    3. avt Сегодня, 11:12
      Цитата: rotmistr60
      Даже не знаю как прокомментировать. Лукашенко то обнимается с Порошенко и клянется в дружбе, то вдруг прозревает и видит угрозу нацбезопасности своей страны.

      Походу Порось Бацке не заплатил за МАЗы , на которые он свои шильдики ,,Богдан" приклепал. . Вот Бацка шпигунов та и словил. bully Ну а Поросёнок ему в ответ.
      Цитата: rotmistr60
      Будем надеется, что это серьезно.
      Что великоукры любят кидать на деньги ? Ещё как! Круче Бацкиых ,,справедливых цен" на что либо. bully
      avt
    4. Балу Сегодня, 11:31
      Цитата: rotmistr60
      Даже не знаю как прокомментировать. Лукашенко то обнимается с Порошенко и клянется в дружбе, то вдруг прозревает и видит угрозу нацбезопасности своей страны. Будем надеется, что это серьезно.

      В инете пару лет назад была инфа о психологическом портрете Лукашенко. Его метания между Россией и Украиной вписываются в картину его внутренней нестабильности.
      Балу
  4. Egorovich Сегодня, 11:12
    Друзей у Хохлоштата практически не осталось, в наличии только "друзья"-поджигатели.
    Egorovich
  5. рюрикович Сегодня, 11:26
    Лично я бы вообще транзит копателей через страну запретил! Особенно "заробитчан" - ПДД этим хероям нипочём,мало того что плюют на всё в другой стране,так ещё и нагадят после себя на местах перекуров и перекаков.
    Оно,конечно,не все такие, есть и нормальные,но их почему-то не заметно request
    рюрикович
    1. XXXIII Сегодня, 13:10
      Цитата: рюрикович
      Оно,конечно,не все такие, есть и нормальные,но их почему-то не заметно
      Их не заметно потому что их нет, они только прикидываются такими, а сами в тихоря плюют на всех и отрыгивают свой дебили3м . Отвартительно себя ведут власти незалежной и хрен сними, но люди когда себя так ведут, это уже уродство которое пачкает всю нацию.... hi
      XXXIII
  6. Комментарий был удален.
    1. Rusland Сегодня, 11:51
      Как у Вас всё просто, лихо вы с белоруссами расправились. Наверно ждёте от них слова благодарности?
      Rusland
  7. Incvizitor Сегодня, 11:43
    Нам наши консульства тоже надо с 404 переносить в ДНР например good
    Incvizitor
    1. Кот_Кузя Сегодня, 11:54
      России вообще надо все дипломатические и торговые связи прекратить, и закрыть границу для граждан 404. Не пускать даже по визам.
      Кот_Кузя
  8. Tiras Сегодня, 11:59
    Лукошенко напоминать стал Эрдогана - то обнимается, то отгоняет. Вроде с Россией все хорошо, однако угрожал Медведеву, что если цены поднимут на газ, то Россию будут ожидать последствия.
    Tiras
    1. Ronald Reagan Сегодня, 12:23
      С Россией выгодно, пока что. wink
      Ronald Reagan
  9. Геркулесыч Сегодня, 12:05
    Завтра откроют консульство в другом городе квазигосударства! sad Лукашенко человек непредсказуемый, с него станется! belay
    Геркулесыч
  10. Torins Сегодня, 12:13
    Цитата: рюрикович
    Лично я бы вообще транзит копателей через страну запретил! Особенно "заробитчан"

    А как вы их отличите законодательно от тех, кто к примеру приезжает к родственникам погостить, или как у меня например жена украинка, ей въезд в РБ запретить что ли?
    Torins
  11. bratchanin3 Сегодня, 12:13
    "Камень за пазухой" - это национальная черта (ментальность) у укропитеков.
    bratchanin3
  12. Антарес Сегодня, 12:23
    В Одессе 25 ГК, представительств (25 разных стран) включая РФ, Сирию, КНР, Германию и пр.

    Вполне возможно что экономят средства. Пишут что временно. Представителей РБ в Одессе много, особенно летом в Затоке. ВИзы им не нужны, КОнсульство может признано не нужным. Решили сэкономить.
    На сайте ведомства причин не указали, дипломатический скандал тут не причем. Авиакомпании РБ сейчас не хило наживаются на пассажиропотоке из Украины и Одессы тем более.
    Антарес
    1. XXXIII Сегодня, 13:25
      Петя испортил Батькин кортофель своими граблями, кому понравится шпионская дельтеность в "дружественной" стране?! И думаю не средства экономят, а просто сокращяют свое политическое присутствие, ведь становится опасным работать где нет стабильной политической воли! Благо еще не долшли до провакаций в отношение дип.работников РБ, как например обходились с дип.работниками РФ. hi
      XXXIII
  13. polpot Сегодня, 13:33
    Денежки счет любят
    polpot
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