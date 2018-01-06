Власти Белоруссии закрывают генконсульство в Одессе
Министерство иностранных дел Республики Беларусь опубликовало заявление, в котором говорится о закрытии генерального консульства Белоруссии в Одессе. Официальный сайт белорусского правительства сообщает, что решение вступит в силу в до 23 февраля. При этом о причинах его принятия не сообщается.
Из постановления Совмина РБ:
Между тем, известно о набирающем обороте дипломатическом скандале между Минском и Киевом. Так, осенью прошлого года Минск объявил персоной нон-грата советника посольства Украины в РБ Игоря Скворцова. В Комитете госбезопасности Белоруссии отметили, что Скворцов координировал действия украинской агентурной сети в республике. В частности, к этой сети относился Павел Шаройко, работавший в Белоруссии в статусе журналиста. Его задержали белорусские спецслужбы, выяснив, что он имеет прямое отношение к разведке Украины.
В ответ на это Киев выслал из страны белорусского дипломата того же ранга. В Минске высылку объявили безосновательной.
Из постановления Совмина РБ:
Совет министров Республики Беларусь постановляет: закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство Республики Беларусь в г. Одесса (Украина).
Между тем, известно о набирающем обороте дипломатическом скандале между Минском и Киевом. Так, осенью прошлого года Минск объявил персоной нон-грата советника посольства Украины в РБ Игоря Скворцова. В Комитете госбезопасности Белоруссии отметили, что Скворцов координировал действия украинской агентурной сети в республике. В частности, к этой сети относился Павел Шаройко, работавший в Белоруссии в статусе журналиста. Его задержали белорусские спецслужбы, выяснив, что он имеет прямое отношение к разведке Украины.
В ответ на это Киев выслал из страны белорусского дипломата того же ранга. В Минске высылку объявили безосновательной.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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