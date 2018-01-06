Сокуров: Огромное пространство России - тяжёлое бремя для русских
Сайт радиостанции «Радио Свобода» опубликовал интервью с режиссёром Александром Сокуровым, известным не только своими кинолентами, но и явно политизированными заявлениями. Одним из таких заявлений являются слова Сокурова о необходимости «передать Курилы Японии». В начале декабря 2017-го Сокуров обращался к президенту Владимиру Путина с просьбой о помиловании украинского режиссёрам Олега Сенцова, готовившего теракт в Крыму.
Новые заявления г-на Сокурова снова имеют откровенно провокационный оттенок. В частности, в интервью Татьяне Вольтской («Радио Свобода») кинорежиссёр заявил, что одной из основных «проблем» для России и русских является огромное территориальное пространства.
Из интервью:
На вопрос журналистки о том, значит ли это, что России нужно «сократиться и ужаться», Сокуров отвечает так:
Интересно, для каких конкретно "русских" проблемой является нынешняя территория Российской Федерации?
Далее из интервью с Сокуровым:
По словам Сокурова, «Россия продолжает идти назад», уже один раз проведя над собой «эксперимент в 1917 году».
В том же интервью режиссёр предлагает собственные образы этакого «города Солнца», «переформатирование госустройства», а также размышляет о необходимости власти идти на диалог с молодёжью и о важности абсолютизации бесплатного образовательного пространства по всей стране. В общем, «за всё хорошее, против всего плохого».
При этом если «хорошее» сводится к бесплатному и доступному образованию на фоне заявлений об огромном пространстве России как «тяжёлом бремени для русских», то такие заявления, мягко говоря, сложно называть конструктивными.
Новые заявления г-на Сокурова снова имеют откровенно провокационный оттенок. В частности, в интервью Татьяне Вольтской («Радио Свобода») кинорежиссёр заявил, что одной из основных «проблем» для России и русских является огромное территориальное пространства.
Из интервью:
У русских... проблемы во многом от нашего огромного пространства – это очень тяжёлое бремя.
На вопрос журналистки о том, значит ли это, что России нужно «сократиться и ужаться», Сокуров отвечает так:
Я думаю, это произойдёт само по себе.
Интересно, для каких конкретно "русских" проблемой является нынешняя территория Российской Федерации?
Далее из интервью с Сокуровым:
Только ей (России) нужно радикальное изменение образа страны, государственного устройства. Моя героиня в фильме "Александра" говорит: просите у бога ума, больше ничего не надо. Мне кажется, у русских людей здесь дефицит. Мы предрасположены к науке, к искусству, но не к государственному строительству.
По словам Сокурова, «Россия продолжает идти назад», уже один раз проведя над собой «эксперимент в 1917 году».
В том же интервью режиссёр предлагает собственные образы этакого «города Солнца», «переформатирование госустройства», а также размышляет о необходимости власти идти на диалог с молодёжью и о важности абсолютизации бесплатного образовательного пространства по всей стране. В общем, «за всё хорошее, против всего плохого».
При этом если «хорошее» сводится к бесплатному и доступному образованию на фоне заявлений об огромном пространстве России как «тяжёлом бремени для русских», то такие заявления, мягко говоря, сложно называть конструктивными.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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