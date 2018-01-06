14:03 06 января

Сокуров: Огромное пространство России - тяжёлое бремя для русских

Сайт радиостанции «Радио Свобода» опубликовал интервью с режиссёром Александром Сокуровым, известным не только своими кинолентами, но и явно политизированными заявлениями. Одним из таких заявлений являются слова Сокурова о необходимости «передать Курилы Японии». В начале декабря 2017-го Сокуров обращался к президенту Владимиру Путина с просьбой о помиловании украинского режиссёрам Олега Сенцова, готовившего теракт в Крыму.

Новые заявления г-на Сокурова снова имеют откровенно провокационный оттенок. В частности, в интервью Татьяне Вольтской («Радио Свобода») кинорежиссёр заявил, что одной из основных «проблем» для России и русских является огромное территориальное пространства.

Сокуров: Огромное пространство России - тяжёлое бремя для русских



Из интервью:
У русских... проблемы во многом от нашего огромного пространства – это очень тяжёлое бремя.


На вопрос журналистки о том, значит ли это, что России нужно «сократиться и ужаться», Сокуров отвечает так:
Я думаю, это произойдёт само по себе.


Интересно, для каких конкретно "русских" проблемой является нынешняя территория Российской Федерации?

Далее из интервью с Сокуровым:
Только ей (России) нужно радикальное изменение образа страны, государственного устройства. Моя героиня в фильме "Александра" говорит: просите у бога ума, больше ничего не надо. Мне кажется, у русских людей здесь дефицит. Мы предрасположены к науке, к искусству, но не к государственному строительству.


По словам Сокурова, «Россия продолжает идти назад», уже один раз проведя над собой «эксперимент в 1917 году».

В том же интервью режиссёр предлагает собственные образы этакого «города Солнца», «переформатирование госустройства», а также размышляет о необходимости власти идти на диалог с молодёжью и о важности абсолютизации бесплатного образовательного пространства по всей стране. В общем, «за всё хорошее, против всего плохого».

При этом если «хорошее» сводится к бесплатному и доступному образованию на фоне заявлений об огромном пространстве России как «тяжёлом бремени для русских», то такие заявления, мягко говоря, сложно называть конструктивными.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 62

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  1. Spez Сегодня, 13:03
    собственных фильмов обсмотрелся...
    Spez
    1. Шура пермский Сегодня, 13:08
      очередной зажравшийся и сошедший с ума от кокаина,деятэль искусства... и всё таки за похожие заявления сажать надо-ибо он покусился на территориальную целостность страны...
      Шура пермский
      1. Geisenberg Сегодня, 13:09
        Цитата: Шура пермский
        очередной зажравшийся и сошедший с ума от кокаина,деятэль искусства...


        ... оно думает о России, зажравшееся убожество ...
        Geisenberg
        1. Идущий Сегодня, 13:11
          Оно выполняет чей то заказ и не более.
          Идущий
          1. vovanpain Сегодня, 13:45
            Сокуров: Огромное пространство России - тяжёлое бремя для русских

            Совсем fool fool fool
            просите у бога ума, больше ничего не надо.

            Вот тут это тело право-оно к богу за умом не ходило и ума не просило.Да уж "богема"блин negative
            vovanpain
            1. Hoc vince Сегодня, 13:59
              "Моя героиня в фильме "Александра" говорит: просите у бога ума, больше ничего не надо. Мне кажется, у русских людей здесь дефицит"
              Hoc vince
          2. 210окв Сегодня, 13:59
            Но при этом считает себя этот организм представителем русского народа..
            Цитата: Идущий
            Оно выполняет чей то заказ и не более.
            210окв
        2. volodya Сегодня, 13:16
          Пора этому деятелю приколотить себя к Красной площади в качестве протеста!
          volodya
        3. катана Сегодня, 13:42
          Цитата: Geisenberg
          Цитата: Шура пермский
          очередной зажравшийся и сошедший с ума от кокаина,деятэль искусства...


          ... оно думает о России, зажравшееся убожество ...

          Чем это известный режиссер вызвал такой гнев форумчан?Сперва надо бы посмотреть или прочитать полностью интервью Сокурова на сайте "Радио Свобода" ,а затем сделать свои выводы.А так что ?Автор данной "статьи " вырвал из текста интервью цитаты Сокурова и давай комментировать их. wassat С одним утверждением режиссера я полностью согласен - я так же хотел бы ,что бы бог дал побольше разума не только русским,но и армянам.И мне бы не помешали побольше мозгов. smile Да и любому народу на этой планете!!
          катана
          1. 210окв Сегодня, 14:00
            А что мне делать на сайте откровенной помойки?Тебе Рамзик может и место это нравится..А мне это как унитаз,который я и попугать могу..
            Цитата: катана
            Цитата: Geisenberg
            Цитата: Шура пермский
            очередной зажравшийся и сошедший с ума от кокаина,деятэль искусства...


            ... оно думает о России, зажравшееся убожество ...

            Чем это известный режиссер вызвал такой гнев форумчан?Сперва надо бы посмотреть или прочитать полностью интервью Сокурова на сайте "Радио Свобода" ,а затем сделать свои выводы.А так что ?Автор данной "статьи " вырвал из текста интервью цитаты Сокурова и давай комментировать их. wassat С одним утверждением режиссера я полностью согласен - я так же хотел бы ,что бы бог дал побольше разума не только русским,но и армянам.И мне бы не помешали побольше мозгов. smile Да и любому народу на этой планете!!
            210окв
        4. Hoc vince Сегодня, 13:58
          Опять вообразили себя солью и разумом земли русской!
          Hoc vince
      2. Pax tecum Сегодня, 13:12
        Не просто "пространства" России, а очень-очень богатые ресурсами пространства.
        Жизненные "пространства" для развития нации. Нам всегда будет к чему стремиться.
        И, главное, пространства для манёвров!
        Хреново, у этого деятеля, с пониманием геополитики и государственной безопасности.
        Pax tecum
        1. катана Сегодня, 13:51
          Цитата: Pax tecum
          Не просто "пространства" России, а очень-очень богатые ресурсами пространства.
          Жизненные "пространства" для развития нации. Нам всегда будет к чему стремиться.
          И, главное, пространства для манёвров!
          Хреново, у этого деятеля, с пониманием геополитики и государственной безопасности.

          Для маневров чего?В современной войне пространства не играют существенной роли,если они не освоены,то есть пустуют.Надеюсь,не только я заметил,что основное население России сконцентрировано в нескольких десятках крупных городов и это крайне опасно в случае начала ядерной войны,к которой ,как мне кажется ,многие бездумно готовятся.Что бы сделать очень и очень плохо с Россией ,не обязательно начинать войны с США или Францией.Для этого подойдет так же Пакистан с Израилем - несколько десятков ядерных зарядов в их арсеналах найдется.Так что дело говорит товарищ Сокуров - не кучкуйтесь только в больших городах ,осваивайте просторы вашей Родины.
          катана
      3. лесовозник Сегодня, 13:15
        Цитата: Шура пермский
        очередной зажравшийся и сошедший с ума от кокаина,деятэль искусства... и всё таки за похожие заявления сажать надо-ибо он покусился на территориальную целостность страны...

        Большая проблема Русских, наличие таких вот сокуровых. А посадить не получится ибо давно живёт эта тушка за границей, если не ошибаюсь, в германии.
        лесовозник
        1. To be or not to be Сегодня, 13:52
          Тушкам везде хорошо!
          ""Фауст и еврей" Михаил Горелик
          Фауст

          Режиссер Александр Сокуров

          США, Россия, Германия, Франция, Япония, Великобритания, Италия. 2011
          https://lechaim.ru/ARHIV/241/gorelik.htm
          To be or not to be
    2. Маз Сегодня, 13:12
      Чтото наше бремя и крест не дают прежде всего спокойно жить Канаде, США, Великобритании и прочим евроценностям. А мы тяжести и не замечаем, простор однако, рясурсы, laughing
      Маз
    3. лысова Сегодня, 13:23
      Может грибов не тех поел ?! - Или влюбился по новой. Крикнуть так : " На драку- собаку - до Камчатки " --- Так война ж начнётся- не ожидал. laughing
      лысова
    4. Svarog Сегодня, 13:29
      Цитата: Spez
      собственных фильмов обсмотрелся...

      Деятели культуры у нас совсем рассудок потеряли.. Наша огромная территория - это величайшее благо, которое оставили нам предки. Другое дело, что у нас проблема с демографией, но она решаема. Правда не при нынешнем курсе. Необходимо возвращаться к идеям социализма,при этом оставив частную собственность и мелкий и средний бизнес. И конечно нужна программа, которая нацелена на повышение рождаемости. Наши женщины готовы и хотят рожать, но нужны условия для этого, самыми важными условиями являются жилплощадь, садики, социальное обеспечение и уверенность в завтрашнем дне. Себестоимость квартиры 2 комнаты 60 кв.м = 300- 500 тысяч руб.а продают ее от 2 300 000 руб., а с учетом выплаты ипотеки квартира стоит уже 4 600 000. При этом застройщик зарабатывает 100% от себестоимости, возникает вопрос, а откуда берется еще 1300 000- 1 500 000. Ответ прост - это откаты, в разных формах нашим паразитам-чиновникам. Уверен, что вопрос рождаемости можно очень быстро решить, как и многие другие для этого нужно ознакомиться с предвыборной программой Грудинина и голосовать за него.
      Svarog
      1. Pax tecum Сегодня, 13:46
        Кто-то же из наших историков подсчитал, что если бы не две мировые войны и гражданская, то население России было бы более 500 млн. человек.

        И.А. Ильин «О России»: "Соловьев насчитывает с 1240 г. по 1462 г. (за 222 года) — двести войн и нашествий. С четырнадцатого века по двадцатый (за 525 лет) Сухотин насчитывает 329 лет войны. Россия про воевала две трети своей жизни." 
        Всего за этот имперский период,  наша страна приняла участие почти  в 30-ти  различных крупных войнах, военных походах и других вооруженных конфликтах, одна из войн была общемировой (Первая мировая война), в это же число входят и подавления различных вооруженных мятежей и восстаний.
        В советский период Россия приняла участие в 12-ти войнах, одна из которых была общемировой (Вторая мировая война) и различных других вооруженных конфликтах.
        Уже современная Россия и та успела принять участие, фактически, в 4-х войнах на пороге 21 века.

        Есть ли в мире еще одна такая страна, с подобным опытом государственного строительства, ведения войн и защиты государства?
        Pax tecum
        1. Svarog Сегодня, 14:01
          Цитата: Pax tecum
          Кто-то же из наших историков подсчитал, что если бы не две мировые войны и гражданская, то население России было бы более 500 млн. человек.

          Да все так.. Но это прошлое и хорошо, что у нас есть ЯО. Одна из важнейших задач для нас - это демография. Нужно возрождать село..С нашей территорией мы весь мир кормить можем и не какими то химическими продуктами, а натуральными.. В общем, я рад, что появился наконец то достойный кандидат и программа, которая на 100% совпадает с моим виденьем развития страны. Единственно, что нужно, это поддержка и раскрутка Грудинина , а то у нас все фед. каналы заняты одной персоной. Вот Путин, вернул Крым и на этой яркой ноте, мог бы уйти на пенсию, с честью, ан нет, до смерти готов править..
          Svarog
  2. Azazelo Сегодня, 13:04
    Перл достойный Кличко. Неудивительно, что что ни фильм отечественный "деятелей культуры" дак дерьмо за которое на них в суд подать хочется ну или просто плюнуть в рожу.
    Azazelo
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:04
    Да когда же власть за подобные гавканья уже начнет сажать или выдворять из страны такую мразь как все эти сакурованавальные?
    Геркулесыч
    1. vasya.pupkin Сегодня, 13:11
      Цитата: Геркулесыч
      Да когда же власть за подобные гавканья уже начнет сажать или выдворять из страны такую мразь как все эти сакурованавальные?

      Об чем ты гутаришь? Когда из укропии пачками выгоняли русских журналистов,что власть делала в ответ? А на днях из прибалтики двух рос. журналистов,какой был ответ?
      Еще полгода будете утираться,пока не пойдут выборы Путина и ЧМ по футболу.
      Терпи!
      vasya.pupkin
  4. Оператор Сегодня, 13:05
    С.ка позорная.
    Оператор
  5. Magic Archer Сегодня, 13:06
    Проще самого депортировать,на его выбор.Они только тут известные,а как только за границу приезжают то оказывается что там они нах никому не нужны!Поэтому и паразитируют здесь,отрабатывая американские «рубли»!
    Magic Archer
    1. Идущий Сегодня, 13:13
      Цитата: Magic Archer
      Проще самого депортировать,на его выбор.Они только тут известные,а как только за границу приезжают то оказывается что там они нах никому не нужны!Поэтому и паразитируют здесь,отрабатывая американские «рубли»!


      Однозначно продался или компромат на него есть у США.
      Идущий
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:12
    Эту страну может погубить только изобилие либералов, имеющих к тому-же хотя бы малую, но власть, или возможность влиять на умы и души населения, как данное существо, через СМИ!
    Геркулесыч
  7. Serg65 Сегодня, 13:14
    У русских... проблемы во многом от нашего огромного пространства – это очень тяжёлое бремя.

    — Ребе, у меня такие проблемы, такие проблемы! Я не могу с этими проблемами справиться! Что мне делать, Ребе?
    — Хаим, Бог посылает каждому проблемы по его силам. Так что одно из двух: либо ты таки можешь справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
    И относительно зажравшегося антилигента..
    - Сокуров. у меня большие проблемы! Это неправильное население не понимает мои фильмы и для меня это очень тяжёлое бремя. Выход только один, России нужно «сократиться и ужаться»!
    Serg65
    1. Rader Сегодня, 13:42
      У Сокурова все же есть пару проблем. Для начала, он и в правду думает, что знает, как лучше быть... Ну и он, как и огромный пласт псевдолиберальной интеллигенции, верит, что все вокруг люди недалекие и не в состоянии понять, что хорошо/губительно для них и страны. Хорошо хоть причину этой "социальной отсталости" он видет в недостатке качественного образования, а не в генетической неполноценности народа (а таких образчиков, к сожалению, не так уж и мало в среде "просвещённой интеллигенции").
      Да, конечно территория России не позволяет быстро перемещаться с минимальными издержками. Но ведь на этих территориях находится огром
      Rader
  8. мерцание Сегодня, 13:19
    тяжёлое бремя для русских - это такие как Сокуров
    мерцание
  9. dvina71 Сегодня, 13:19
    Ленинская цитата слов Горького ...
    " Когда я читаю Ваше откровенное мнение по этому поводу, я вспоминаю особенно
    мне запавшую в голову при наших разговорах (в Лондоне, на Капри и после) Вашу
    фразу:
    «Мы, художники, невменяемые люди»..."
    dvina71
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 13:19
    Так брось эту тяжкую ношу и иди налегке на .... выход - мыслитель б. , радетель ё. за лучшую долю am
    КВУ-НСвД
  11. pepel Сегодня, 13:21
    Кажись дядю купили с потрохами наши "партнёры". Ещё одного кликуши нам и не хватало. fool
    pepel
  12. Кот_Кузя Сегодня, 13:22
    Что-то канадцам не мешает жить их просторы. В России население 145 млн человек и 17 млн кв км. В Канаде всего-то 35 млн человек на 10 млн кв км. этот Сокуров. Таким тварям еще из бюджета деньги на их высеры выделяют. Вот этого я понять не могу am . Почему не привлекают таких за покушение на территориальную целостность страны? Почему таким тварям выдают награды и звания?!!!!
    Кот_Кузя
  13. sabakina Сегодня, 13:22
    Мы предрасположены к науке, к искусству, но не к государственному строительству.

    Две тысячи лет (если не больше) эти слова мы слышим и от своих, и от чужих, а государство существуют. Мистика...
    sabakina
  14. Pax tecum Сегодня, 13:23
    ...но не к государственному строительству

    Вся Великая История Руси-России говорит об обратном.
    Не знать историю своей страны, государства, народа-это не нормально. А, избирательно трактовать или тем более фальсифицировать - это преступно.

    А, если обязать население в странах наших потенциальных врагов, изучать настоящую Историю России, в её трудных достижениях и победах, от и до, то их там от самой мысли о войне с русскими в озноб бросать будет.

    А, вообще - тявкают и шипят на Россию именно из за её величия и пространства.
    Завидуют!
    И боятся...
    Pax tecum
  15. Anchonsha Сегодня, 13:25
    Не понимаю этого кинорежисера, этого интеллигента кичащегося этим и кричащего, что России не доступно понятие государственного строительства, а только искусства, как некоего возвышенного без материальной основы. Балабол хренов, если отдадим Курилы кому либо, то России не станет, разбомбят и растащут японы с мериканами. Вот такие Сакуровы с Горбачами не должны быть у власти иначе оставят нас после себя рабами мериканцев. Этот меркантильный пижон вероятно даже не русский по национальности. Нет бы мерзавец призывал сплотиться всех россиян для улучшения экономических показателей, как быстрее создать новую инфраструктуру на Дальнем Вастоке, чтоб туда ехали люди с удовольствием, а он призывает отдать все, что столетиями присоединялось нашими предками.
    Anchonsha
  16. Altona Сегодня, 13:28
    Россия и хороша просторами своими. В этой широте нашей и дышится легко. От предков досталось нам богатство это. У нас в пределах одной области и чащобы густые, и реки полноводные и горы, и равнины могут быть. Нам жутко завидуют между прочим и поэтому клевещут злобно. Я в Нижний Новгород ехал как-то в поезде с одним узбеком. Он восхищался, что у нас много воды и мягкий климат. Занимается молоком и теплицами, земля у него в аренде какая-то. Мы можем с земли кормиться, а не есть кефир из сухого молока. И налогов на землю я не понимаю. У нас земли много, развивай производство, получай доходы и богатое население. Нет, у нас берется модель какого-нибудь микроскопического европейского княжества, где земля дорогая. А Сокуров - это прохиндей от искусства. Сейчас кроме западных премий у них никаких хотелок не осталось, собственную индустрию искусства в похабщину и мерзость загнали. Поэтому и высказывания у него как у хозяев его премий. Шавка ручная, а не режиссер.
    Altona
  17. Vadim851 Сегодня, 13:29
    Проблема не в большой территории, а недостаточной освоенности и неравномерного распределения населения по России. В Китае аналогичная проблемка есть.
    Vadim851
  18. Стройбат запаса Сегодня, 13:30
    Очередной ущербный, обремененный пустым котелком на плечах. Пусть повесится, а то лень на такое "" время тратить
    Стройбат запаса
  19. Egorovich Сегодня, 13:30
    Это не сын своего Отечества, это отброс, позорище.
    Egorovich
  20. polpot Сегодня, 13:31
    Приходится согласится с товарищами Лениным и Достоевским по вопросу российской интелегенции
    polpot
  21. Варяг77 Сегодня, 13:32
    Я конечно понимаю, что сейчас тапки полетят и обвинят во всех смертных грехах, Но в чем то он действительно прав.
    Мы откусили больше, чем можем проглотить. к сожалению. Наши пространства по сути безлюдны. Это является огромным раздражителем для соседей, да и Запада в целом. даже при союзе мы не смогли нормально заселить ни ДВ ни приморье. И самое печальное, что уже и не сможем. Недостаток населения ведет к решению вопроса через эмигрантов, но это еще большая беда. Останется ли той Россия, при таком подходе? или останется одно название?
    Тяжкий это вопрос. И морально и финансово. Конечно очень патриотично кричать "ни пяди земли не отдадим", но и сами ведь не освоим. Мало того. огромные пространства заставляют тратить колоссальные деньги на поддержание коммуникаций и инфраструктуры. Так что не все так просто. Есть в его словах горькая правда.
    Варяг77
    1. Кот_Кузя Сегодня, 13:48
      Вопрос: а надо? В Канаде самый северный город с населением более 100 тысяч человек это Эдмонтон, лежащий на 53-й широте - широте Орла, Самары и Иркутска. Четверть населения Канады живет в Большом Торонто на широте Сочи. В северных провинциях Канады Нунавут, Северо-Западные территории и Юкон с общей площадью 4 млн кв км - а это 40% территории Канады, проживает чуть больше 100 тысяч человек, и то это в основном индейцы и эскимосы. Нормального канадца на Канадский Север арканом не затащишь. Они предпочитают жить в Ванкувере, в Эдмонтоне, Калгари, Виннипеге, Торонто, Оттаве, Монреале, Квебеке и Галифаксе - практически на границе с США. Надо понимать, что одной из причин развала СССР было то, что союзный бюджет просто не выдержал освоение и содержание северных городов и поселков. Канадцы же капиталисты, денежку умеют считать, и понимают, что освоение и содержание Севера - это нерентабельно. США тоже не спешат осваивать Аляску. Площадь Аляски 1,7 млн кв км, население - 700 тысяч человек. То есть плотность населения Аляски сравнима с плотностью населения Якутии, где на 3,1 млн кв км проживает 1 млн человек. А ведь Якутия это один из самых малозаселенных регионов Якутии, если не на первом месте находится. Причем половина населения Аляски проживает в Анкоридже - городе на крайнем юге штата с нормальным умеренным климатом на берегу незамерзающего Аляскинского залива.
      Кот_Кузя
    2. Игорь В Сегодня, 13:55
      "Мы откусили больше, чем можем проглотить."
      Может это Вас покусали? Я, лично, ничего не откусывал.
      Игорь В
    3. Tusv Сегодня, 13:56
      Цитата: Варяг77
      Мы откусили больше, чем можем проглотить. к сожалению.

      Вы таки обжора. Зачем все сразу то глотать. Или надо пиднадкусать?
      Запасливый богаче богатого hi
      Tusv
  22. onix757 Сегодня, 13:33
    У русских проблема не от избытка пространства, а от исчезновения условий проживания и размножения на этих пространствах.
    onix757
  23. Zomanus Сегодня, 13:34
    А почему этот Сокуров до сих пор режиссер?
    Его еще приглашают снимать фильмы?
    Все-таки иногда не хватает цензуры у нас в области "искусства".
    Да и не такая она у нас большая, Россия наша.
    Поищите в сети "реальные размеры стран на карте".
    Просто условия проживания у нас не простые.
    И врагов до кучи, со всех сторон.
    Zomanus
  24. mikh-korsakov Сегодня, 13:35
    Наш гарант и его подхалимы все время твердят, что главное наше завоевание это свобода выражать свое мнение. Видимо, других достижений не нашлось. Теоретически это верно. Только почему-то на поверхность общественной жизни выплывают только глупые мнения наших либералов, вроде того чтобы отдать Курильские острова, вообще предлагается от России что-нибудь отдать. А о дельных мнениях, что-нибудь в России увеличить, улучшить что-то не слышно. Раз цензуру вводить плохо - непорядочно, может быть придумать компьютерную программу способную выявлять д.урацкие мнения и обязать СМИ. публикующие мнения наших либералов - сопровождать их измышления штампом ДУ.РАЦКОЕ МНЕНИЕ.
    mikh-korsakov
  25. Варяг77 Сегодня, 13:35
    Цитата: onix757
    У русских проблема не от избытка пространства, а от исчезновения условий проживания и размножения на этих пространствах.

    Эти условия никуда не исчезли. Их изначально не было. Совершенно.
    Варяг77
    1. onix757 Сегодня, 13:40
      Согласитесь, если в маленьком сибирском городе разваливают единственное крупное предприятие, дающее доход населению, то тут уж не до размножения и освоения.Люди в аллее естественно переходят в режим выживания и желательно там где есть работа.
      onix757
  26. Alekseits Сегодня, 13:35
    Цитата: Svarog
    Цитата: Spez
    собственных фильмов обсмотрелся...

    Деятели культуры у нас совсем рассудок потерял...

    Да продал он и рассудок и Родину за зеленые бумажки. И не только он, много еще таких...
    Alekseits
  27. ODERVIT Сегодня, 13:36
    Доступ к СМИ даёт преимущество этим деятелям вещать свое, псевдопросвещённое мнение. Величие и сила нашей Родины в её необъятности. Сибирь в годы ВОВ сыграла очень важную, если не определяющую, роль в том, что мы устояли и двинулись на запад. Сук......этот режиссер. А в очередь за грантами на снятие пасквилей стоит?
    ODERVIT
  28. Moskovit Сегодня, 13:37
    Очень тяжелое бремя для бюджета - это фильмы сокурова. Побеждает на фестивалях и полный провал в прокате. Очень удобная позиция, получать госфинансирование и поливать грязью в угоду западным "партнерам" тоже самое государство. И рыбку есть, и....
    Moskovit
  29. rocket757 Сегодня, 13:37
    Болезнь нашей богемы, вечно чем то недовольны!!!
    В данном случае, концентрат сволочизма на почве избыточного самомнения.
    Оно мож и правда, что такого нам не надо, но оно всё равно наше, доморощенное, так что остаётся только плюнуть и не обращать внимания.
    Организовывать новый философский пароход смысла просто нет.
    Тьфу, пусть его, живут в своём отстойнике!
    rocket757
  30. Оператор Сегодня, 13:41
    Еврейская радиостанция "Эхо Москвы", передача "Суть событий", 5.01.2018

    Миноритарный совладелец радиостанции (18%), главный редактор, израильский гражданин Алексей Венедиктов: "История в Одессе. Специально смотрел. Чудовищная трагедия. Безусловно, виноваты сепаратисты, на мой взгляд."

    Радиостанция убыточна, дотируется мажоритарным совладельцем "Газпромом".
    Оператор
  31. Tiras Сегодня, 13:45
    Плотность населения в России очень маленькая. Русский народ постепенно уменьшается. Прогнозы не утешительные к сожалению.

    Надо увеличивать рождаемость.




    Численность населения России увеличится до 154 млн за счет мигрантов

    К 2036 году численность населения России может увеличиться до 154 миллионов человек за счет притока мигрантов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз Росстата.
    При этом ведомство рассматривает три варианта развития событий: пессимистический, оптимистический и средний. Низкий прогноз предполагает снижение численности до 138 миллионов человек из-за нехватки трудоспособного населения. При этом согласно среднему и высокому прогнозу, общий рост будет достигнут за счет мигрантов.

    "Россия вступила в период действия неблагоприятной половозрастной структуры населения, сформировавшейся в 1990-е годы прошлого столетия, когда резко сократилась рождаемость, значительно возросла смертность, особенно в трудоспособных возрастах, число умерших превысило число родившихся", — отметили в пресс-службе Минтруда.
    По данным министерства, в те годы население России уменьшалось до одного миллиона в год. Эксперты подчеркнули, что спасти стареющее население нашей страны может только привлечение мигрантов.
    Tiras
  32. XXXIII Сегодня, 13:48
    Сокуров: Огромное пространство России - тяжёлое бремя для русских
    Сказать то видимо и нечего "режисеру" о стране нашей великой! Наши просторы , наше богатсво! Наша разнобразие, наше богатсво! Наша много национальность, наше богатсво! Наша разнобразие культур, наше богатсво! Наше взаимопонимание народов России, наше богатсво!
    А этот здрейфил и навозом испачкал красоту нашей страны! Как не культурно себя повел...... negative Отпатриотил бы за такие грязные мысли... laughing
    XXXIII
  33. Altona Сегодня, 13:48
    Цитата: Варяг77
    Мы откусили больше, чем можем проглотить. к сожалению. Наши пространства по сути безлюдны. Это является огромным раздражителем для соседей, да и Запада в целом. даже при союзе мы не смогли нормально заселить ни ДВ ни приморье. И самое печальное, что уже и не сможем. Недостаток населения ведет к решению вопроса через эмигрантов, но это еще большая беда. Останется ли той Россия, при таком подходе? или останется одно название?

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    Дороговизна собственных ресурсов ведет к невыгодности производства. Нам же при вступлении в мировое сообщество поставили условие-сделать цену на ресурсы равной общемировым. Вот и получили. Хотя дешевые ресурсы при СССР тоже давали негатив в виде бесхозяйственности. Нашим крестьянам, например, не деньги нужны порой, а дешевое горючее. Производственникам-дешевая электроэнергия и вода. А у нас либеральный тип экономики, при котором на все негласный финансовый запрет в виде дороговизны самих денег. Не знаю, долго ли мы еще сможем тащить такую кудринономику и чубайстриализацию?
    Altona
  34. Игорь В Сегодня, 13:48
    Не думаю, что на ВО надо по такому поводу писать отдельные статьи. Можно делать обзоры: "за отчётный период антироссийские высказывания позволили себе..." и портреты, анфас и в профиль, "героев" надо знать в лицо.
    Игорь В
  35. Гризли Сегодня, 13:50
    Таких надо гражданской казни подвергать и выдворять, с билетом до Сомали
    Гризли
  36. Варяг77 Сегодня, 14:02
    Цитата: Кот_Кузя
    Надо понимать, что одной из причин развала СССР было то, что союзный бюджет просто не выдержал освоение и содержание северных городов и поселков.

    Так об этом речь и идет. Мы НЕ можем и никогда НЕ сможем. А отсюда вытекает 2 момента.
    1. Наличие территорий, но отсутствие населения и инфраструктуры заставляет иностранные государства думать, что мы собака на сене. Сами не можем и другим не даем. У них появляется некое "моральное (по их мнению право)" поднимать вопрос об освоении земель. ведь русские не могут.
    2. огромные расходы на содержание удаленных городов и поселков. Логистика, оборона, и т.д и т.п.

    Ну и не надо забывать, что мы попросту не пользуемся тем же выходом в тихий океан например. Мы абсолютно не развиваем ни Мурманск, ни Владивосток ни Петропавловск-Камчатский. Там мрак и запустение. И никогда наша страна не сможет это сделать. Это нам не по зубам. Зато расходы непомерные даже сейчас.
    Через задницу земли то присоединили. Открыть открыли, присоединить присоединили, да вот заселить да жизнь наладить забыли.
    А единственная программа заселения ДВ была принята так проклинаемым на ВО последним русским императором. Даже союзу на это было пофиг. Для России (нынешней) этот вопрос рано или поздно выйдет боком.
    Например жить на камчатке-это все равно, что жить в другой галактике. Так быть не должно. Иначе рано или поздно эти инопланетяне захотят жить отдельно. Или в составе другой страны. Например в Японии, которая за 10 лет (к меня даже сомнений нет) Сделает из камчатки конфетку. Беда в том, что им надо, а нам нет.
    Варяг77
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