Сокуров: Огромное пространство России - тяжёлое бремя для русских

У русских... проблемы во многом от нашего огромного пространства – это очень тяжёлое бремя.

Я думаю, это произойдёт само по себе.

Только ей (России) нужно радикальное изменение образа страны, государственного устройства. Моя героиня в фильме "Александра" говорит: просите у бога ума, больше ничего не надо. Мне кажется, у русских людей здесь дефицит. Мы предрасположены к науке, к искусству, но не к государственному строительству.