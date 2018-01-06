В Таллине допускают снос мемориала советским морякам

Если придут к мнению, что можно правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и если необходимо, то придётся что-то забетонировать или снести.

Эстонские власти заявили о том, что принципиально не станут против сноса мемориала советским морякам в Таллине. Речь идёт о мемориальном комплексе Маарьямяэ, находящемся на одной из высот эстонской столицы. Выступая в эфире телепрограммы "Uudis+" на радиостанции Vikerraadio, о возможности сноса мемориала рассуждал министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу.Информационный портал Delfi приводит заявление главы эстонского Минюста:По словам Рейнсалу, городские власти Таллина могли бы передать комплекс государству. Идея примерно следующая: мемориал находится якобы в аварийном состоянии, и на его ремонт и реставрацию требуется около миллиона евро. Чтобы такие средства из городского бюджета не тратить, памятник передают в госсобственность, а затем власти страны принимают решение о его демонтаже.При этом Рейнсалу заявил, что для него никакой исторической ценности в комплексе нет.Нужно напомнить, что с 2012 по 2014 году Урмас Рейнсалу занимал пост министра обороны Эстонии. Находясь в этой должности, он неоднократно высказывал слова благодарности в адрес эстонских ветеранов СС, заявляя, что «эти люди в своё время помогали Эстонии сохранять самоидентичность».Для справки: Маарьямяэ - "Марьина гора" - таллинский микрорайон, на территории которого находится мемориальный комплекс. Сама территория Маарьямяэ была куплена в 1874 году русским графом Анатолием Орловым-Давыдовым. Названа им же в честь супруги и дочери, которые носили имя Мария.Исходя из этого факта, эстонскому министру юстиции, как человеку, знакомому с юриспруденцией, для начала стоило бы озаботиться статусом Маарьямяэ в плане возможности потомков русского графа запросить возврат принадлежащих им по праву наследования земель или внушительной денежной компенсации.