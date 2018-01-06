02:18 07 января

В Таллине допускают снос мемориала советским морякам

Эстонские власти заявили о том, что принципиально не станут против сноса мемориала советским морякам в Таллине. Речь идёт о мемориальном комплексе Маарьямяэ, находящемся на одной из высот эстонской столицы. Выступая в эфире телепрограммы "Uudis+" на радиостанции Vikerraadio, о возможности сноса мемориала рассуждал министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу.

Информационный портал Delfi приводит заявление главы эстонского Минюста:
Если придут к мнению, что можно правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и если необходимо, то придётся что-то забетонировать или снести.


По словам Рейнсалу, городские власти Таллина могли бы передать комплекс государству. Идея примерно следующая: мемориал находится якобы в аварийном состоянии, и на его ремонт и реставрацию требуется около миллиона евро. Чтобы такие средства из городского бюджета не тратить, памятник передают в госсобственность, а затем власти страны принимают решение о его демонтаже.


При этом Рейнсалу заявил, что для него никакой исторической ценности в комплексе нет.

В Таллине допускают снос мемориала советским морякам


Нужно напомнить, что с 2012 по 2014 году Урмас Рейнсалу занимал пост министра обороны Эстонии. Находясь в этой должности, он неоднократно высказывал слова благодарности в адрес эстонских ветеранов СС, заявляя, что «эти люди в своё время помогали Эстонии сохранять самоидентичность».

Для справки: Маарьямяэ - "Марьина гора" - таллинский микрорайон, на территории которого находится мемориальный комплекс. Сама территория Маарьямяэ была куплена в 1874 году русским графом Анатолием Орловым-Давыдовым. Названа им же в честь супруги и дочери, которые носили имя Мария.

Исходя из этого факта, эстонскому министру юстиции, как человеку, знакомому с юриспруденцией, для начала стоило бы озаботиться статусом Маарьямяэ в плане возможности потомков русского графа запросить возврат принадлежащих им по праву наследования земель или внушительной денежной компенсации.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 78

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  1. Немезида Вчера, 15:41
    России пора ввести строжайший визовый режим со странами бывшего СССР и прекратить транзитные перевозки через их порты и территории...Хватит кормить больные русофобией совковые страны,за счет и в ущерб России !
    Немезида
    1. jjj Вчера, 15:46
      Это они так заикаются об очередном освобождении и присоединении к России
      jjj
      1. Немезида Вчера, 15:51
        Да не нужны они России. Вы спросите русских в РФ - Хотят ли они жить в одной стране с больными русофобией совковыми нацменами,которые устраивали в своих странах погромы русского населения,на национальной почве?! Ответ будет однозначным - НЕТ...
        Немезида
        1. loginovich Вчера, 16:24
          А вы не пробовали сформулировать вопрос чуть по другому : хотите ли натовскую базу в трехстах километрах от Питера .Думаю ответ будет такой же-НЕТ и ,что выбирать. из мли дружить или воевать?
          loginovich
          1. Татьяна Вчера, 16:32
            Цитата: loginovich
            А вы не пробовали сформулировать вопрос чуть по другому : хотите ли натовскую базу в трехстах километрах от Питера .Думаю ответ будет такой же-НЕТ и ,что выбирать. из мли дружить или воевать?
            В данном случае никакая дружба уже не поможет. Страны Балтии уже оккупированы англосаксами в лице НАТО под предводительством Пентагона в интересах глобализма самого Вашингтона - т.е. в интересах США.
            Американцам нужны земли стран Балтии и их "пушечное мясо"!
            Татьяна
            1. Татьяна Вчера, 16:49
              loginovich
              А вы не пробовали сформулировать вопрос чуть по другому : хотите ли натовскую базу в трехстах километрах от Питера .Думаю ответ будет такой же-НЕТ и ,что выбирать. из мли дружить или воевать?
              И насчёт баз НАТО в Украине Вы, т. Логинов, тоже наивный! Всё зависит в стране от политики и личностей руководства "сверху"!
              Татьяна
            2. Немезида Вчера, 17:55
              Никто никого не оккупировал,это их выбор. Они и Гитлера цветами встречали...
              Немезида
              1. Татьяна Вчера, 18:14
                Цитата: Немезида
                Никто никого не оккупировал,это их выбор. Они и Гитлера цветами встречали...
                Никто их сейчас не оккупировал?!!! Ну, вот пусть они теперь тогда и попробуют от НАТОвцев избавиться и выпроводить их со своей земли!!! Вот тогда они воочию и поймут, что такое истинная оккупация!
                А пока прибалтийские туземцы оккупированы своими врагами с помощью т.н. "мягкой силы" - т.е. за одни только обещания им, как туземцам, сладкой европейской жизни под крылышком своего внешнего глобалистского англосаксонского врага.
                Татьяна
                1. Немезида Вчера, 20:06
                  Эти туземцы считают своим врагом Россию ,воевали против России на стороне Гитлера и сегодня собираются воевать против РФ на стороне НАТО
                  Немезида
                  1. Inok10 Вчера, 22:12
                    Цитата: Немезида
                    Эти туземцы считают своим врагом Россию ,воевали против России на стороне Гитлера и сегодня собираются воевать против РФ на стороне НАТО

                    ... увы и ах ... Вы так далеки от Истины ... Прибалтика это Исконные земли России ... на которые Толерантная Европа уж как лет 400 покушается, Польша в том числе ... и не надо рассказывать, что каждый Литовец, Латыш и Эстонец возьмет в руки оружие и отправиться на Святую войну с Мордером-Россией ... ща ... часом не жил бы Калининградской области ныне, так может быть бы поверил ... laughing ... вижу и Поляков и Литовцев и самых быстрых по уму в мире - Эстонцев ... и до тех уже дошло, что с Русскими хорошо, с Европой -жопа ... tongue
                    Inok10
          2. demo Вчера, 16:50
            Вопрос не правильный. И ответ не напрашивается иной.
            А вот создавать условия для появления базы - это уже правильный вопрос.
            Что делает Россия для того, чтобы база не появилась?
            Ровным счетом ничего.
            А вот создать затруднения для полетов вражеской авиации вблизи наших границ, на 200-300 км- это мы можем?
            Аналог того что сделано в Сирии.
            И не важно то, что гражданская так же не полетит.
            Важно то, что Россия четко продемонстрирует свое отношение.
            И железку не стоит помогать им загружать.
            А вот студентов из Прибалтики в Россию на обучение можно бесплатно брать.
            Университет имени Патриса Лумумбы можно расширить?
            Пусть формируется правильное мировоззрение у молодого поколения.
            А родители этих новых молодых политиков разве не в СССР служили-учились?
            Разве никакой информации о их деятельности на благо наших родных органов не осталось?
            И далее можно продолжать по списку.
            И последнее.
            Открыть сезоны охоты имени Улофа Пальме.
            Не фиг всяким их министрам и президентам так просто по улицам бродить.
            Глядишь все и начнет устаканиваться.
            Ротики позахлопываются. И мозги начнут работать в правильном направлении.
            И мемориалы не только сносить перестанут, но и бывшие восстановят-отреставрируют.
            demo
        2. антивирус Вчера, 17:54
          все эти вопросы к Мишутке и Борьке
          антивирус
      2. bouncyhunter Вчера, 15:52
        Прибалты сами выбрали путь ненависти . Только не соизволили подумать что это прямой путь в Реку Забвения ... sad
        bouncyhunter
        1. Немезида Вчера, 15:57
          Не только прибалты...России пора бы уже официально потребовать извинений и материальных компенсаций за погромы русского населения с многих стран бывшего совка...
          Немезида
          1. bouncyhunter Вчера, 16:03
            Не спорю - давно пора , но этого пока не происходит . Надеюсь что "пока" это ключевое слово ...
            З.Ы. Полностью поддерживаю то , что у Вас на аватарке написано . yes drinks
            bouncyhunter
            1. СРЦ П-15 Вчера, 16:15
              Если придут к мнению, что можно правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и если необходимо, то придётся что-то забетонировать или снести.

              Ну, пока эстонец будет думать, памятник сам придёт в негодность. sad
              СРЦ П-15
              1. bouncyhunter Вчера, 16:17
                Так ведь с Запада ещё и направляют "думку" этих умников в нужную им сторону ... am
                bouncyhunter
                1. Идущий Вчера, 19:43
                  Паша , там думку отключили и гонят на убой.
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Вчера, 20:19
                    Витя , уже не раз говорили об этом , но факт остаётся фактом .
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Вчера, 20:32
                      Только нам от этого не легче и надо с этим что то делать.
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Вчера, 20:39
                        Я уже сказал как и что делать . bully
                        bouncyhunter
            2. Идущий Вчера, 20:53
              У них есть противники , от слова противный. laughing

              Идущий
          2. Pirogov Вчера, 19:56
            Цитата: Немезида
            Не только прибалты...России пора бы уже официально потребовать извинений и материальных компенсаций за погромы русского населения с многих стран бывшего совка.

            Да не извинений надо требовать , а по голове дать так ,чтобы от одного упоминания о России у них ноги и руки тряслись и в туалет тянуло...............
            Pirogov
        2. тол100в Вчера, 17:12
          Цитата: bouncyhunter
          Прибалты сами выбрали путь ненависти .

          Они даже путь не в-ы-ы-б-ир-а-л-и-и, за них это сделал Госдеп! А дальше все по клише! Что "Солидарность" в Польше,что все последующие цветные перевороты, возглавляемые СГА!
          тол100в
          1. bouncyhunter Вчера, 17:17
            Цитата: тол100в
            все последующие цветные перевороты, возглавляемые СГА!

            Собственно , это я и подразумевал , Игорь hi Специально не стал брать в кавычки слово "сами" или ставить смайлик .
            bouncyhunter
    2. svp67 Вчера, 15:54
      Цитата: Немезида
      .Хватит кормить больные русофобией совковые страны,за счет и в ущерб России !

      Да пора бы уже и нашего посла, для консультаций отозвать, а их вручить НОТУ.
      Там же, основной памятник это памятник русским морякам погибшим в 1918
      Многие считают, что обелиск на Маарьямяги связан с историей Великой Отечественной войны. На самом же деле, к ней он отношения не имеет. Памятник был установлен в память о моряках Балтийского флота, в феврале 1918 года, когда Эстония была оккупирована кайзеровской Германией, сумевших переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт.

      Эта операция была произведена по личному распоряжению В.И.Ленина. В современных исторических книгах она обозначена как Ледовый поход. Стоит отметить, что благодаря этой переправе удалось не только вывезти из оккупированного Таллина материальные ценности, но и сохранить большую часть Балтийского флота.


      Обелиск в память об этом событии был установлен на склоне холма в 1960 году. Авторами монумента, высота которого достигает 35 метров, стали скульптор Лембит Толли и архитектор Март Порт. Однако этим дело не ограничилось. С течением времени здесь появились не только новые памятники, но и церемониальная площадь, авторами которой стали Аллан Мурдмаа, Пеэп Янес, Рейн Керстен и другие деятели.

      В мемориальный комплекс входит и братская могила моряков с эсминцев «Автроил» и «Спартак», захваченных в Таллинской бухте английскими интервентами. Около двухсот моряков были отправлены в лагерь, располагавшийся на острове Найссаар, а 36 матросов, как русских, так и эстонцев по национальности, были расстреляны контрреволюционерами. На Маарьямяги они были похоронены в 1940 году, после установления в республике советской власти.
      svp67
    3. катана Вчера, 15:55
      А что ,дельный совет дал автор статьи - пусть возвращают потомкам русских аристократов то имущество,которое у них было отнято в результате присоединения Эстонии к СССР.Заодно не плохо бы было,если бы современное правительство России вернуло часть имущества ,отнятого у русских людей в лихие годы революций и гражданской войны.Большинство фамильных усадеб пришло в полную негодность.Бывшие хозяева данной собственности могли бы намного более рачительно распорядиться наследием своих предков ,да и нынешним русским есть чего поучиться у своих бывших элит.
      катана
      1. Zoldat_A Вчера, 19:13
        Цитата: катана
        Большинство фамильных усадеб пришло в полную негодность.Бывшие хозяева данной собственности могли бы намного более рачительно распорядиться наследием своих предков ,да и нынешним русским есть чего поучиться у своих бывших элит.

        Я себя к "нынешней элите" не причисляю, но кое-какой недвижимостью владею.И деньги при этом вкладываю не всегда только туда, где они следующие деньги делают. Этому научил сына, этому учу внука. "Дай, не требуя выгоды, тому, кому в самом деле нужно". Оно потом всё равно добром вернётся.
        Так что у "бывших", а ныне декоративных самозванных ряженых графьёв да князьёв мне учиться нечему.
        А передать бывшие графские усадьбы новым хозяевам - потерять их навсегда. Уж если "новые хозяева" на Бородинском поле дачи стряпают, то любую усадьбу на следующий день после оформления права собственности разровняют под коттеджи.
        Опыт передачи собственности "хозяевам по-справедливому праву владения" уже, к сожалению, есть. Дали колхозникам-совхозникам паи на землю... Что они с ними сделали? Стали пахать-сеять? Фигвам.... По 5-10 тысяч за пай продали инвесторам, те на раз (надо только знать, кому и сколько дать) вывели землю из сельхозоборота, поналепили карманных строительных фирм и "на ура" застраивают коттеджами или этажным жильём эконом-класса. Это уж у кого на сколько фантазии хватит....
        Спорить могу - с усадьбами будет то же самое.
        Моё мнение - усадьбы должно взять государство и ремонтировать за свой счёт. Деньги найдутся - в одном только Пенсионном фонде РФ каждый год то лярд, то полтора воруют. А потом усадьбы под то, что раньше было пионерскими лагерями, детскими санаториями, летними дачами детских садов и так далее. Бывшие "хозява" тоже не идиёты были - знали, в каких местах усадьбы строить. Вот пусть наши внуки-правнуки там и растут.....
        Zoldat_A
    4. Герман 4223 Вчера, 15:56
      Ввести полный запрет на ввоз вывоз любых товаров из этой страны,задерживать суда в международных водах,завалить исками в международные суды.Надеюсь хоть что то из этого,наши власти наконец сделают!!!!
      Герман 4223
      1. катана Вчера, 16:05
        Цитата: Герман 4223
        Ввести полный запрет на ввоз вывоз любых товаров из этой страны,задерживать суда в международных водах,завалить исками в международные суды.Надеюсь хоть что то из этого,наши власти наконец сделают!!!!

        Ну предлагаемые вами меры делу не помогут,если эсты настроены по боевому и не хотят отступать.Можно просто договориться и перенести этот памятник к себе в Россию,не дать,чтоб ее разрушили.
        катана
        1. Немезида Вчера, 16:10
          России достаточно отказаться от транзита через страны бывшего совка и ввести визовый режим,чтобы их экономики ощутили на себе это в полной мере...Это уже будет эффективным ответом...Да и полное эмбарго на торговлю с такими странами России не повредит,а западу всегда можно сказать,что - Торговля дело добровольной и напомнить о антироссийских санкциях со стороны НАТО...
          Немезида
          1. катана Вчера, 16:22
            Цитата: Немезида
            России достаточно отказаться от транзита через страны бывшего совка и ввести визовый режим,чтобы их экономики ощутили на себе это в полной мере...Это уже будет эффективным ответом...Да и полное эмбарго на торговлю с такими странами России не повредит,а западу всегда можно сказать,что - Торговля дело добровольной и напомнить о антироссийских санкциях со стороны НАТО...

            Уважаемый - я не хотел развеять ваши иллюзии ,но ,видно ,придется .С той же Эстонией у вас действует уже давно визовый режим и вводить его вы не можете по той простой причине ,что этот режим давно уже введен.
            катана
            1. Немезида Вчера, 16:25
              А кто сказал только о Эстонии?! Я писал о больных русофобией республиках совка вообще и необходимости ввести визовый режим с ними,или вам следует напоминать о погромах в Баку,Оше ,Алма-Ате....на национальной почве?! Кроме того Россия легко проживет без эстонских шпрот,холодильников и портов...
              Немезида
        2. тол100в Вчера, 17:22
          Цитата: катана
          .Можно просто договориться и перенести

          А если хорошо "договориться!", как это умел И.Сталин, то и вся Приебалтика строевым парадным маршем вернется туда, откуда ушла! Пр ичем со всеми военными базенками НАТО -НАЭТО!
          тол100в
        3. Zoldat_A Вчера, 19:26
          Цитата: катана
          Ну предлагаемые вами меры делу не помогут,если эсты настроены по боевому и не хотят отступать.

          Эрдоган был настроен БОЛЕЕ ЧЕМ по-боевому. Аж самолёт сбил. А чем закончилось? Даже бомбить, как горячие головы предлагали, не пришлось. Помидорами и туристами прижали - лучшим другом опять стал. Сам на четвереньках тылом вперёд приполз. Понял, с чьей руки ест....
          США абсолютно не стесняются деньгами прижимать к стенке кого бы то ни было. А мы всё в добрых играем? Надоело уже. С шулерами играть честно НЕЛЬЗЯ!!!! Нужно либо не играть совсем, либо применять против них их же методы. Не играть совсем современный мир не позволяет - даже Кимы - и те в Скакляндии двигатели для своих ракет купили. Значит, надо отвечать ударом на удар. На снос памятников в Польше отвечать сносом мемориала их пьяному президенту со свитой под Смоленском. И прибалтам найдётся кнут всегда, раз им советские пряники горькими показались. Одни только ВЭФ, РАФ, Дзинтарс и Таллинский порт всю Прибалтику кормили советскими пряниками так, как их ни до, ни после Советской власти никто не кормил...
          Zoldat_A
    5. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:15
      Не согласен. Решение тупого правительства и населения и так называемых "стран-русофобов" - не есть одно и то же.
      Тут надо тоньше подходить.

      Да и ваше высказывание "совковые страны" говорит о многом.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Немезида Вчера, 16:17
        Население поддерживает то правительство,которое находится у власти и отвечает за его действия...В том же Киеве никто не вышел против бандеровского режима ни в 2014 году,ни сегодня...Вся Украина платит налоги на АТО,стучит на русских в СБУ,служит в АТО и даже живя в России шпионит против России и сообщает в посольство Украины данные о передвижении армейских частей в России...
        Немезида
        1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:32
          Ничего вы не знаете, уж простите за правду. Поселить бы вас сюда, в Луганск, где я живу, или в ДНР, это не важно, сразу лишились бы виртуальных иллюзий.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. Немезида Вчера, 20:08
            Луганск не Украина,а Украина ВСЯ за бандеровцев...
            Немезида
            1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:05
              Цитата: Немезида
              Украина ВСЯ за бандеровцев

              Нет, это не так. Вам бы хотелось, но это далеко не так.
              Генерал Песчаных Карьеров
      2. Zoldat_A Вчера, 19:38
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        Решение тупого правительства и населения и так называемых "стран-русофобов" - не есть одно и то же.

        Дык население не больно-то кто и спрашивает. Демократические выборы в стране-карлике превращаются в фарс. Президента любой из прибалтийских республик выбирает меньше избирателей, чем у нас главу области. Большую толпу можно легко заразить идеей, а маленькую толпу легко обмануть.
        В фильме "Ширли-Мырли" в комедийном плане обещали всех россиян на средства от продажи алмаза переселить на несколько лет на Канары. В случае с какой-нибудь Эстонией такое обещание выглядит вовсе не комедией. Вот вам и "хороший президент". А потом этот результат несварения демократии творит что хочет, положив с пробором на народ. А если правильно, по инструкциям Вашингтонского обкома, подключить СМИ, образование, пропаганду - то и народ захочет того же, что захочет самодур у власти....
        Zoldat_A
    6. alexmach Вчера, 22:53
      Это.. так визовому режиму с прибалтами уже лет 15 наверно, если не с 91 года..
      alexmach
    7. iouris Вчера, 23:25
      Цитата: Немезида
      России пора ввести строжайший визовый режим со странами бывшего СССР

      Режим давно введён. Однако в Псковской области граждан с двойным гражданством - пруд пруди. И во власти тоже.
      По мнению политической "элиты" Эстонии (скорее всего, бывших агентов КГБ СССР, перешодших в подчинение ЦРУ) пора процесс довести до логического конца. Ждите, когда Балтику закроют для пролётов и проплывов.
      iouris
  2. Комментарий был удален.
    1. volodya Вчера, 15:45
      Цитата: Герман 4223
      Мрази,больше слов нет.

      Этим они лишают себя истории! Они же тоже были советскими! Или у них было только фашистское прошлое?
      volodya
      1. Rakti-Kali Вчера, 15:54
        Цитата: volodya
        Этим они лишают себя истории! Они же тоже были советскими! Или у них было только фашистское прошлое?

        У тех кто сейчас там у власти, как и у их покровителей, только нацистское прошлое и было. И теперь они мстят советским памятникам за то что СССР придушил нацизм в Европе.
        Rakti-Kali
        1. volodya Вчера, 16:09
          Цитата: Rakti-Kali
          У тех кто сейчас там у власти, как и у их покровителей, только нацистское прошлое и было. И теперь они мстят советским памятникам за то что СССР придушил нацизм в Европе.

          volodya
  3. ВЕРЕСК Вчера, 15:47
    Рейнсалу Этот бомж вякнул? Пора России не в политике,а в МО применять силу.Зарываются непотребные.
    ВЕРЕСК
  4. andrej-shironov Вчера, 15:50
    Что значит допускают? Снесут за милу душу! К сожалению власть в России лишь только утирается! Потому как два сапога пара! Если уж в Росиии активно внедряют всё то, что при СССР,было невозможно, чего говорить про эсстонию.
    andrej-shironov
  5. Egorovich Вчера, 15:52
    Какие же ущербные т.вари по миру ходят, слов не хватает.
    Egorovich
  6. HMR333 Вчера, 16:00
    забрали бы у этих бессовестных памятники и у себя поставили!
    HMR333
    1. лысова Вчера, 16:18
      Полностью поддерживаю - давно говорю об этом - это осквернение.
      лысова
  7. КВУ-НСвД Вчера, 16:02
    В ответ - сразу жестокие санкции прибалтам по транзиту и в торговле . Их бюджеты нехило от этого зависят . А мы всё сними цацкаемся . А захоронения с почестями перенести на Родину - пофиг какие затраты . После вернём контрибуциями
    КВУ-НСвД
  8. ТОР2 Вчера, 16:06
    Потихонечку нужно разбирать все виды дорог идущие к ним из РФ в виду экономической бесперспективности.
    ТОР2
  9. Геркулесыч Вчера, 16:06
    По моему мнению, пора снести эти квазистраны, а земли, купленные у Швеции еще Петром Первым вернуть в состав России. Надоело терпеть плевки от нечтожеств!
    Геркулесыч
  10. Лексус Вчера, 16:06
    Таллину хозяева опять поводок ослабили.
    Лексус
  11. Сержант71 Вчера, 16:08
    Цитата: Герман 4223
    Ввести полный запрет на ввоз вывоз любых товаров из этой страны,задерживать суда в международных водах,завалить исками в международные суды.Надеюсь хоть что то из этого,наши власти наконец сделают!!!!

    На основании чего их суда задерживать? А в суд на каком основании подавать? Территория - их. Памятник - их. Что хотят, то и делают. Городите невесть что уже.
    Кстати, мы и так с ними почти не торгуем, так что им пофиг на ваши "запреты" am
    Сержант71
  12. Волька Вчера, 16:36
    колыванам гордиться нечем, так последнее что еще осталось от Великой страны в состав которой они когда-то входили, теперь собственноручно уничтожают, у нации которая не чтит свое прошлое, нет не настоящего, ни будущего...
    Волька
  13. action Вчера, 16:38
    да как всегда проглотим и погрозим для видимости
    action
  14. 452336 Вчера, 16:41
    Цитата: Немезида
    А кто сказал только о Эстонии?! Я писал о больных русофобией республиках совка вообще и необходимости ввести визовый режим с ними,или вам следует напоминать о погромах в Баку,Оше ,Алма-Ате....на национальной почве?! Кроме того Россия легко проживет без эстонских шпрот,холодильников и портов...

    Не нравятся эстонские шпроты и холодильники(?), не покупайте их.
    452336
    1. Немезида Вчера, 18:00
      И так не покупаю,но этого мало...Их не должно быть в РФ вообще,от слова СОВСЕМ...Хватит поддерживать экономику больных русофобией государств,за счет и в ущерб России...
      Немезида
  15. 452336 Вчера, 16:45
    Цитата: Геркулесыч
    По моему мнению, пора снести эти квазистраны, а земли, купленные у Швеции еще Петром Первым вернуть в состав России. Надоело терпеть плевки от нечтожеств!

    Сносить и возвращать пойдете? Страны прибалтики входят в НАТО если что ;)
    452336
  16. Deck Вчера, 16:51
    Цитата: Немезида
    Кроме того Россия легко проживет без эстонских шпрот,холодильников и портов...

    Итак давно живем без этого. Какие еще предложения?
    Deck
    1. Немезида Вчера, 17:59
      Пока не живем,к сожалению...1)РФ сократила транзит через порты Балтии ,но не отказалась от них...2) Их шпроты,сравнительно недавно,видел в магазине...
      Немезида
      1. Deck Вчера, 18:12
        Шпроты из Калининградской области. Рыбопродукты из ЕС подлежат унитожению на границе. РФ ничего не ввозит. Везут частные компании. Почему, при наличии полупустых Бронке и Усть-луге? Дороже и замечательная Балтийская таможня, пограничники и другие малоприятные личности в форме.Не зря наши моряки и рыбаки называют наши порты "вражескими"
        Deck
        1. Немезида Вчера, 20:11
          1)Калиниградские шпроты я и покупаю,но и рижские в магазине не так давно видел. 2) Если бы в РФ наказывали ворье,а граница дырявая из за взяточников,все было бы иначе...3) Россия сократила использование портов Латвии,Литвы,Эстонии,но не отказалась полностью,а нужно отказаться вообще,от слова совсем
          Немезида
  17. oldzek Вчера, 17:03
    это отношение нынешних властей к морякам?они не эстонцы!хоть и управляют этой страной.я несколько раз ремонтировался в Таллине.ну и примелькался в магазине по близости.и в конце концов услышал однажды:"вы так давно живете здесь,что пора уже говорить по эстонски."отвечаю что мол моряк и что мне надо быть полиглотом чтобы говорить на всех языках где я бывал.и всё.тут же последовали извинения и в дальнейшем было только уважение.полагаю у простых эстонцев осталось уважение к морякам,но кто их из властей будет слушать...
    oldzek
  18. Стас Снежин Вчера, 17:20
    И не будет никаких санкций из-за таких выходок.
    Потому, что возмущается подобным кто? Да простые жители России, у которых есть честь, совесть и память.
    А те, кто связан с капиталом, и мог бы эффективно воздействовать на ушлёпков рублём, долларом и т.д., те просто отмолчатся, и дальше будут тянуть выгодную денюжку.
    Да, и конечно же, мы услышим опять какую либо "озабоченность, озадаченность иль недоумение" от выше сидящих..

    Грустно это, видеть, как со всех сторон плюют в некогда великую страну..
    Стас Снежин
  19. Сергей Аверченков Вчера, 17:52
    А я допускаю снос Таллина.
    Сергей Аверченков
    1. Немезида Вчера, 17:57
      Хорошая мысль,мне нравится...
      Немезида
  20. Tiras Вчера, 18:49
    Россия не особо реагирует на это судя по всему - ни касательно дипломатического уровня, ни какого либо другого.
    Хотя-бы попросили бы возможность перенести памятник в Россию, если уж не готовы за него бороться с Эстонией.
    Tiras
  21. мои пять копеек Вчера, 18:56
    живу я здесь.
    Если бы вы почитали,что здесь пишут про этот мемориал.
    История такова. Мемориал сделан из армированного бетона толщиной -120 см.И вот по прошествию с 1980 года его изготовления,заговорил о том,что он может рухнуть.В общем-маразм полнейший.Просто хотят снести и ищут оправдание.Бронзовые плиты с надписями украли уже почитай так в 2000 году.Всё пришло в негодность.Но всё равно кому то понадобилась земля.Самое интересное другое.На территории этого мемориала находится фасшистское кладбище,захоронения наверное 1942 года.Точно не помню.Разровненное,без крестов и надписей.просто поле.Но там лежат "завоеватели" рядками ровными.Мне вот интересно,как они с ними поступят?Выкопают или поверх костей начнут лепить?
    мои пять копеек
  22. Теренин Вчера, 19:53
    При этом Рейнсалу заявил, что для него никакой исторической ценности в комплексе нет.. У тебя, парень мозги никакой ценности не представляют и совести нет!
    Теренин
  23. Bronevick Вчера, 21:05
    Сколько там памятников то?
    Bronevick
  24. Гардамир Вчера, 21:41
    Право на истину только у Кремля. Сносить всё советское можно только Кремлю.
    Гардамир
  25. prior Вчера, 22:31
    Вор должен сидеть в тюрьме. За каждое преступление должно следовать наказание.
    Если снос памятника в Таллине это преступление, то следом должно следовать наказание, снос Таллина.
    prior
  26. Berg Berg Сегодня, 00:26
    Предупредить все страны ,что даже после прекращения эмбарго ,Россия не прекратит своего пока страны уничтожившие памятники погибшим Советским воинам Великой Отечественной до полного их восстановления !
    Berg Berg
  27. Sivasa Сегодня, 01:04
    Моё мнение - 1). Демонтаж и вывоз на территорию России. 2).Полное экономическое эмбарго.3). Минимальный уровень дипломатических отношений.
    Sivasa
  28. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 02:09
    Надо допустить советским морякам снос Таллина. Будет честно, по моему.
    Генерал Песчаных Карьеров
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