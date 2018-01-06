Порошенко пообещал в 2018 начать борьбу с коррупцией и накормить армию
Украинский президент Пётр Порошенко решил в рождественских сочельник сообщить гражданам правдивые известия. По словам Порошенко, в наступившем году у Украины нет шансов вступить в Европейский союз и Североатлантический военный блок. При этом Порошенко сослался на Писание, заявив:
Далее Порошенко перешёл к привычным байкам об успехах Украины. В частности, речь зашла об экономической ситуации. По словам украинского президента, в 2018 году Украина ожидает прихода «крупного инвестора», создание антикоррупционных судов и многое другое.
Петра Порошенко цитирует УНИАН:
Из речи Порошенко:
Значит ли заявление Порошенко о «кормлении и одевании» войска признание в том, что армия до сих пор голодна и фактически раздета без волонтёрской помощи?
Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убеждён в её (перспективы) реалистичности.
Далее Порошенко перешёл к привычным байкам об успехах Украины. В частности, речь зашла об экономической ситуации. По словам украинского президента, в 2018 году Украина ожидает прихода «крупного инвестора», создание антикоррупционных судов и многое другое.
Петра Порошенко цитирует УНИАН:
В Украину придут серьезные инвесторы. В объединенных территориальных общинах будут пожинать все более щедрые плоды децентрализации. Обновленные суды вынесут первые приговоры высокопоставленным коррупционерам.
Из речи Порошенко:
Вы увидите ещё больше отремонтированных дорог, модернизированные ФАПы в рамках проекта по реанимации сельской медицины. И новое вооружение для армии. Накормив и одев войско, мы можем позволить себе использовать пятую часть военного бюджета на вооружение и военную технику. Сама смета Вооружённых сил увеличена еще на 25% и составляет 86 млрд грн.
Значит ли заявление Порошенко о «кормлении и одевании» войска признание в том, что армия до сих пор голодна и фактически раздета без волонтёрской помощи?
Использованы фотографии: www.facebook.com/groups/ukr.military
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