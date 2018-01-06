Порошенко пообещал в 2018 начать борьбу с коррупцией и накормить армию

Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убеждён в её (перспективы) реалистичности.

В Украину придут серьезные инвесторы. В объединенных территориальных общинах будут пожинать все более щедрые плоды децентрализации. Обновленные суды вынесут первые приговоры высокопоставленным коррупционерам.

Вы увидите ещё больше отремонтированных дорог, модернизированные ФАПы в рамках проекта по реанимации сельской медицины. И новое вооружение для армии. Накормив и одев войско, мы можем позволить себе использовать пятую часть военного бюджета на вооружение и военную технику. Сама смета Вооружённых сил увеличена еще на 25% и составляет 86 млрд грн.