02:23 07 января

Порошенко пообещал в 2018 начать борьбу с коррупцией и накормить армию

Украинский президент Пётр Порошенко решил в рождественских сочельник сообщить гражданам правдивые известия. По словам Порошенко, в наступившем году у Украины нет шансов вступить в Европейский союз и Североатлантический военный блок. При этом Порошенко сослался на Писание, заявив:
Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убеждён в её (перспективы) реалистичности.

Далее Порошенко перешёл к привычным байкам об успехах Украины. В частности, речь зашла об экономической ситуации. По словам украинского президента, в 2018 году Украина ожидает прихода «крупного инвестора», создание антикоррупционных судов и многое другое.

Петра Порошенко цитирует УНИАН:
В Украину придут серьезные инвесторы. В объединенных территориальных общинах будут пожинать все более щедрые плоды децентрализации. Обновленные суды вынесут первые приговоры высокопоставленным коррупционерам.



Порошенко пообещал в 2018 начать борьбу с коррупцией и накормить армию


Из речи Порошенко:
Вы увидите ещё больше отремонтированных дорог, модернизированные ФАПы в рамках проекта по реанимации сельской медицины. И новое вооружение для армии. Накормив и одев войско, мы можем позволить себе использовать пятую часть военного бюджета на вооружение и военную технику. Сама смета Вооружённых сил увеличена еще на 25% и составляет 86 млрд грн.


Значит ли заявление Порошенко о «кормлении и одевании» войска признание в том, что армия до сих пор голодна и фактически раздета без волонтёрской помощи?

Использованы фотографии: www.facebook.com/groups/ukr.military
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 100

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  1. polpot Вчера, 17:18
    Фантаст - Герберт Уэлс и Жюль Верн в одном стакане
    polpot
    1. ИНТЕР Вчера, 17:21
      Денег нет - но вы держитесь)
      ИНТЕР
      1. Комментарий был удален.
        1. oleg-gr Вчера, 17:58
          Поросенко пообещал в 2018 начать борьбу с коррупцией и накормить армию. Смешно. Даже очень. Первый высокопоставленный коррупционер - это кто? Неужели сам решил сдаться и показать пример другим?
          oleg-gr
          1. Балу Вчера, 19:15
            Цитата: oleg-gr
            Поросенко пообещал в 2018 начать борьбу с коррупцией и накормить армию. Смешно. Даже очень. Первый высокопоставленный коррупционер - это кто? Неужели сам решил сдаться и показать пример другим?

            Коллективный запад выдавливает украинских олигархов, чтобы занять их места. Попрошенко что-то типа пастуха в стаде олигархов. На кого ему укажут, того и будет бороть за коррупцию.
            Балу
            1. Pirogov Вчера, 20:29
              Цитата: Балу
              Коллективный запад выдавливает украинских олигархов, чтобы занять их места. Попрошенко что-то типа пастуха в стаде олигархов. На кого ему укажут, того и будет бороть за коррупцию.

              Опереточные постановки борьбы с коррупцией это максимум , что будет . Себя же любимого он не посадит. А что касается остальных олигархов ,думаю много они не потеряют они уже основные капиталы спрятали на Кипрах и т.д.
              Pirogov
              1. хрыч Вчера, 23:18
                Цитата: Pirogov
                Опереточные постановки

                Да тут Писание на устах, тут мессианская идея.
                не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки

                Короче, никогда laughing
                хрыч
          2. Наблюдатель2014 Вчера, 20:34
            Мой коменнтарий был удалён из-за матюков laughing wassat good Всех с Рождеством Хрестовым!!!!Надеюсь из-за матюки не забанят soldier Ругался Порошенко на праваславных .А пострадал православный.Ну и песню без матюков вам надеюсь hi
            Наблюдатель2014
            1. Наблюдатель2014 Вчера, 20:50
              Добавлю немногоfeel
              Наблюдатель2014
                1. Мих1974 Сегодня, 00:55
                  Д*********к он, глумится это конечное "весело", вот только - бендерофашисты есть факт и "дети Аллепо" - есть факт, в копах Новороссии не за бабка мужики погибают am , пусть этот Вася расскажет родственикам погибших под бомбами НАТО в Сербии am
                  Видели мы таких "богему" и "онижедети", насмотрелись вдоволь - после них лишь пепелище и дерьмо с кровью. negative
                  Если ты сыт и тебе насрать на то что творят фашистские выродки на границах России, то это - не "народ власть ообманывает" а Ты - зажрался.
                  Пусть Вася соберет чемоданчик и попробует годин другой пожить "в хорошей Европе" good . Пусть там власть покритикует местную, а мы с него похахочем. Вон "мошонкоприбиватель" уже "свободная цивилизованя" Европе закатала в Дурку good . Не оценила так сказать его "творческий порыв". tongue
                  Мих1974
      2. dorz Вчера, 17:34
        пообещал в 2018 начать борьбу с коррупцией и накормить армию

        Как сказал один писатель: в борьбе с мафией мафия на нашей стороне.
        dorz
        1. Идущий Вчера, 19:48
          А ещё у Давидовича есть хорошая мысль - " когда у оппонента кончаются аргументы , он начинает уточнять национальность" или ещё " пусть работают те , кто больше ничего не умеет".
          Идущий
          1. влад66 Вчера, 19:59
            Накормив и одев войско, мы можем позволить себе использовать пятую часть военного бюджета на вооружение и военную технику.

            Теперь я понимаю,почему им их любимые Джавелины в руки не дают,продадут тут же. laughingЖрать то хочется. fellow
            влад66
            1. Идущий Вчера, 20:01
              Похоже умудрятся продать даже дистанционно. lol
              Идущий
        2. Комментарий был удален.
      3. 210окв Вчера, 17:41
        Петька,а что,армия до сих пор не кормлена?
        Цитата: ИНТЕР
        Денег нет - но вы держитесь)
        210окв
      4. хрыч Вчера, 23:25
        Цитата: ИНТЕР
        Денег нет - но вы держитесь)

        Не будите Медведева, пока он спит наша армия сыта и побеждает

        Тут они переспали с предсовфедом laughing
        хрыч
    2. Маз Вчера, 17:22
      То есть до этого в Украине царила коррупция, а армия голодала? Спаситель ты наш! А де ж ты был в прошлом году? На марсе?
      Маз
    3. vovanpain Вчера, 17:24
      Цитата: polpot
      Накормив и одев войско,

      Уже это вызывает недоумение,все это говорится с 2014 года и повторяется до сих пор.Петюн трезветь не хочет. laughing
      vovanpain
      1. bouncyhunter Вчера, 19:12
        Братка Влад !!! Рад тебя видеть в новом году ! soldier drinks Ты вот как сам думаешь - когда мы уже перестанем на слова этого уродца обращать внимание ? wink
        bouncyhunter
        1. Идущий Вчера, 19:23
          Паша , добрый вечер! hi drinks , как мы можем не обращать на его слова внимание , оно же под "порогом" у нас буровит.
          Идущий
          1. bouncyhunter Вчера, 19:29
            Витя , привет и со всеми праздниками тебя и всех твоих ! hi soldier drinks Я о том речь вёл что когда он заткнётся - тогда и нам его слушать не придётся ! wink
            bouncyhunter
            1. Идущий Вчера, 19:32
              И тебя также , и твоих близких со всеми Праздниками! drinks
              Пока его не заткнуть , оно не заткнется ибо там за ниточки дергают.
              Идущий
              1. bouncyhunter Вчера, 20:32
                Цитата: Идущий
                Пока его не заткнуть , оно не заткнется ибо там за ниточки дергают.

                Вывод прост : забить на глушняк кукловода/ов .
                bouncyhunter
                1. Идущий Вчера, 20:36
                  Другого просто быть не может.
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Вчера, 20:40
                    Цитата: Идущий
                    Другого просто быть не может.

                    На том стою и стоять буду .
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Вчера, 20:50
                      Иначе эта зараза придет к нам.

                      Идущий
                      1. bouncyhunter Вчера, 22:15
                        Цитата: Идущий
                        Иначе эта зараза придет к нам.

                        А нам это надо ???
                        bouncyhunter
        2. vovanpain Вчера, 19:52
          Цитата: bouncyhunter
          Ты вот как сам думаешь - когда мы уже перестанем на слова этого уродца обращать внимание

          Здрав Будь Братка!С Новым Годом и Рождеством Христовым! drinks drinks drinks hi drinks А обращать внимание на этого прыща приходиться,ведь когда приходишь в цирк,то ждешь клоуна,а Украина сейчас сплошной цирк и на арене вечно пьяненький клоун Петька. drinks hi
          vovanpain
          1. bouncyhunter Вчера, 20:09
            Цитата: vovanpain
            сплошной цирк и на арене вечно пьяненький клоун Петька.

            Здравствуйте , мальчики и девочки ! Мы со Снегурочкой шли к вам с далёкого Севера , устали страшно ! Сейчас вы будете читать мне стихи , а победит тот , кто первым принесёт штопор belay
            bouncyhunter
            1. vovanpain Вчера, 20:17
              Цитата: bouncyhunter
              Мы со Снегурочкой шли к вам с далёкого Севера , устали страшно !

              Не Братко,там теперь некий святой Мыкола рулит request Дед Мороз уже туда не ходит,так как там Нэнька по на дубом усе и Смерть Творогам! fellow
              vovanpain
              1. bouncyhunter Вчера, 20:45
                Братишка , я не знаю с какого дуба на какой кактус они звезданулись ... fool
                bouncyhunter
                1. vovanpain Вчера, 21:08
                  Цитата: bouncyhunter
                  Братишка , я не знаю с какого дуба на какой кактус они звезданулись ... fool

                  Братка ну не будет дед Мороз орать на собачьей мове Украина на понад усе,смерть ворогам.Нет у них Рождества,вместо деда Мороза святой Николай подарки детям разносит,вот кактус с дубом.
                  Цитата: karish
                  а это у нас в Хайфе


                  Саня это у нас в Рыбинске
                  vovanpain
                  1. karish Вчера, 21:09
                    Цитата: vovanpain
                    Цитата: bouncyhunter
                    Братишка , я не знаю с какого дуба на какой кактус они звезданулись ... fool

                    Братка ну не будет дед Мороз орать на собачьей мове Украина на понад усе,смерть ворогам.Нет у них Рождества,вместо деда Мороза святой Николай подарки детям разносит,вот кактус с дубом.
                    Цитата: karish
                    а это у нас в Хайфе


                    Саня это у нас в Рыбинске

                    класс , мороз.
                    А у нас в Новый год было +20 crying
                    karish
                    1. vovanpain Вчера, 21:11
                      Цитата: karish
                      класс , мороз.
                      А у нас в Новый год было +20

                      Твоими бы устами мед пить бы request +1 ночью дождь.Вот такой у нас Новый Год был. fellow drinks hi
                      vovanpain
            2. karish Вчера, 20:32
              Цитата: bouncyhunter
              Цитата: vovanpain
              сплошной цирк и на арене вечно пьяненький клоун Петька.

              Здравствуйте , мальчики и девочки ! Мы со Снегурочкой шли к вам с далёкого Севера , устали страшно ! Сейчас вы будете читать мне стихи , а победит тот , кто первым принесёт штопор belay

              А снегурочка , зачётная. good
              а это у нас в Хайфе
              karish
              1. bouncyhunter Вчера, 20:35
                Саша , а я рад за вас ! soldier drinks
                bouncyhunter
    4. тол100в Вчера, 17:39
      Цитата: polpot
      Фантаст - Герберт Уэлс и Жюль Верн в одном стакане

      Бороться будет с собой, и кормить себя же , как главнюка армии. Все соответствует декларации!
      тол100в
    5. антивирус Вчера, 17:52
      «кормлении и одевании» войска признание
      -а сытые и одетые они будут миролюбивые?
      вот зерна то от экспорта оторвут валюты не будет
      антивирус
    6. Siban Вчера, 21:14
      Порошенко пообещал в 2018 начать борьбу с коррупцией
      Уже несколько дней продолжаются аресты активов украинских олигархов, всемирный арест имущества Коломойского, Геннадия Боголюбова, арест активов Григоришина, продления ареста счетов Януковича и Ко. Кипрский районный суд заморозил активы украинского олигарха Рината Ахметова на 820 млн долларов в рамках судебного разбирательства. Некоторые видят в этом совпадение. Так мол сложилось, разборки между партнерами, бюджетодефицитная активность украинского государства, занудное крючкотворство Швейцарских правоприменительных практик. Может быть. Но вот в тот же период арестовано $22 млрд Национального фонда Казахстана. Есть решения по Тунису и пр.
      Siban
    7. хрыч Вчера, 23:22
      Цитата: polpot
      Герберт Уэлс и Жюль Верн в одном стакане

      Гребер Уэлцман и Жулик Верняк
      хрыч
    8. svp67 Сегодня, 01:23
      Цитата: polpot
      Фантаст - Герберт Уэлс и Жюль Верн в одном стакане

      Почему в ОДНОМ? В двух....и одеты и накормлены, даже ПЕРЕКОРМЛЕНЫ
      svp67
  2. volodya Вчера, 17:19
    Это он загнул с пьяну!Ещё и Писание упомянул!
    volodya
    1. тол100в Вчера, 17:41
      Цитата: volodya
      Ещё и Писание упомянул!

      Не упоминай всуе!
      тол100в
      1. паратирон Вчера, 21:08
        В этом месте Писания говорится о Втором Пришествии Христа и конце света))) Хорошо так увязал хохольскую землю обетованную с медным тазом good
        паратирон
  3. Горный стрелок Вчера, 17:23
    Зачем армию кормить? У не оружие есть. Сама прокормится laughing Все верно, гарант. И поправку на инфляцию сделай...
    Горный стрелок
    1. тол100в Вчера, 17:42
      Цитата: Горный стрелок
      Зачем армию кормить? У не оружие есть. Сама

      Сама продаст!
      тол100в
  4. RASKAT Вчера, 17:24
    Ну да ну да, думаю в этом году власти Украины будут парафинить лыжи и особо рьяно набивать карманы. Заканчиваются сроки у президента и в раде, плюс еще у тех чиновников пришедших в 2014г, рейтинги у них на уровне статистической погрешности, в будущих выборах им ничего не светит. В конце 2018 начале 2019 подходит срок выплат по кредитам, от куда брать такие большие деньги украине? Гораздо проще слинять за бугор с мешком бабла и не париться. laughing
    RASKAT
    1. тол100в Вчера, 17:44
      Цитата: RASKAT
      от куда брать такие большие деньги украине?

      Как где ? Выдумывать супер ДнепрКойн, причем стоимостью не меньше триллиона, а то вдруг не хватит?
      тол100в
  5. Перейра Вчера, 17:32
    По мнению админов, краткость сестрой таланта не является.
    Вынужден написать всю эту хрень, ради короткого комментария по сути статьи;

    Ждём-с.[i][/i]
    Перейра
    1. Комментарий был удален.
      1. Голован Джек Вчера, 18:19
        Цитата: Геркулесыч
        Правда ли что открыта пятая сторона света? А сколько еще сторон может быть?

        Сколько угодно. После пары стаканов сторон света становится восемь wassat

        А еще есть право и лево belay
        А вот есть ли смертная казнь в Иране -
        ... есть ли жизнь на Марсе... нет ли жизни на Марсе - это науке... неизвестно

        (с) тот же Райкин, оттуда же, видео... не нашел request
        Это стеб, ничего личного wink
        Голован Джек
        1. bouncyhunter Вчера, 19:15
          Роман , не могу не удержаться от поздравлений ! hi drinks А за Филиппова - однозначно спасибо !!! good drinks
          bouncyhunter
          1. Голован Джек Вчера, 19:33
            Цитата: bouncyhunter
            Роман , не могу не удержаться от поздравлений

            Спасиба feel
            Цитата: bouncyhunter
            А за Филиппова - однозначно спасибо

            Ни чихуахуа не понял...
            А с Геркулесыч-ем - это продолжение вчерашнего:
            Цитата: Голован Джек
            Цитата: Геркулесыч
            Я не знаю есть ли в Иране смертная казнь...

            belay
            А где право и лево - знаете? Точно?

            Вооот...
            Голован Джек
            1. bouncyhunter Вчера, 22:00
              Цитата: Голован Джек
              Ни чихуахуа не понял...

              Рома , я про цитату из "Карнавальной ночи" . wink
              bouncyhunter
    2. тол100в Вчера, 17:48
      Цитата: Перейра
      Ждём-с.[i][/i]

      Вот-с и приходится иногда изголяться в эпистолярном жанре, хотя хочется сказать одним СЛОВОМ !
      тол100в
  6. sabakina Вчера, 17:33
    Накормив и одев войско, мы можем позволить себе использовать пятую часть военного бюджета на вооружение и военную технику.
    Скромно умолчал, куда пойдёт 4/5 бюджета.
    sabakina
    1. Геркулесыч Вчера, 17:39
      На заграничные счета! recourse Больше некуда! ПС-здорово, Вячеслав! hi
      Геркулесыч
    2. тол100в Вчера, 17:50
      Цитата: sabakina
      Скромно умолчал, куда пойдёт 4/5 бюджета.

      На борьбу с собой!
      тол100в
    3. Голован Джек Вчера, 18:02
      Цитата: sabakina
      куда пойдёт 4/5 бюджета

      Белке laughing
      Голован Джек
      1. Идущий Вчера, 19:50
        Или на борьбу с ней belay lol
        Идущий
    4. Incvizitor Вчера, 20:46
      На б/у ное вооружение и их же старую военную технику остальное разворуют.
      Incvizitor
  7. Геркулесыч Вчера, 17:37
    Вообще то, когда писалось Священное писание, то никому в голову не пришло что появится такая общепланетная головная боль, как укроина, поэтому Писание писали, пардон за каламбур, не для укроины !А парошенко, дав обещание, через три глотка о нем, своем обещании забывает намертво и навсегда!
    Геркулесыч
  8. КВУ-НСвД Вчера, 17:38
    Надо бросить пить , надо бросить пить- всё , с понедельника обязательно брошу , а ещё курить , материться и шляться по... Ну , так как сёдни тяпница - то можно... а завтра праздник... Но в пндлникк как штык .. или огрецц... recourse request
    КВУ-НСвД
  9. Александр 3 Вчера, 17:46
    Голодная армия обменяет летательное оружие на еду и одежду
    Александр 3
  10. Немезида Вчера, 17:51
    Это заявление такое же смехотворное,как и аналогичные,в РФ...Пока у власти олигархи ,они казнакрадством заниматься не перестанут...
    Немезида
  11. Лексус Вчера, 17:58
    Очередной бред от сенсея невыполненных обещаний и неопровержимых доказательств,

    временно оторвавшегося от любимых занятий
    Лексус
  12. лысова Вчера, 18:05
    За три года хоть пожрут по свински - носки и трусы розовые с кружевами. Вы увидите много солдатских гробов (сто местных) !
    лысова
  13. kefan Вчера, 18:06
    Видать Пецю белочка ну никак не отпускает, боюсь даже представить, что он еще к концу праздников ляпнет.
    kefan
  14. sergo1914 Вчера, 18:06
    Звязано ли как-то отжатие имущества грузинского легиона с обещанием накормить армию? Они там и запасы аджики и шашлыка нашли?
    sergo1914
  15. loginovich Вчера, 18:07
    Накормив и одев войско, мы можем позволить себе использовать пятую часть военного бюджета на вооружение и военную технику. Сама смета Вооружённых сил увеличена еще на 25% и составляет 86 млрд грн.
    По нынешнему году информации нет ,а по предыдущим годам за свой счет одевались.
    loginovich
  16. Rusland Вчера, 18:12
    Лучше позже, чем никогда, таков посыл Порошенко. Он напоминает мне честного гаишника в исполнении Светлакова. smile
    Rusland
  17. Пленник Вчера, 18:14
    Видать коррупционерами будет кормить, откормленными такими жирными коррупционерами. Жесть!
    Пленник
  18. parusnik Вчера, 18:19
    Пчёлы против мёда...
    parusnik
  19. HAM Вчера, 18:21
    Начать борьбу с армией и накормить коррупцию.
    Реанимация дорог и ямочный ремонт ФАПов-фантастическая лапша.
    HAM
  20. Mavrikiy Вчера, 18:32
    Накормив и одев войско, мы можем позволить себе использовать пятую часть военного бюджета на вооружение и военную технику. Сама смета Вооружённых сил увеличена еще на 25% и составляет 86 млрд грн.
    Значит ли заявление Порошенко о «кормлении и одевании» войска признание в том, что армия до сих пор голодна и фактически раздета без волонтёрской помощи?

    По нормам русского языка, армия уже накормлена и одета.
    Mavrikiy
    1. LeonidL Вчера, 20:13
      Это нужно понимать так что украинская армия накормлена и одета по нормам русского языка? То есть вербально - усэ маемо? А на дили, маемо тэ, що на украинскои мови зовсим нэ тэ що российскою?
      LeonidL
      1. Mavrikiy Вчера, 20:44
        Цитата: LeonidL
        Это нужно понимать так что украинская армия накормлена и одета по нормам русского языка? То есть вербально - усэ маемо? А на дили, маемо тэ, що на украинскои мови зовсим нэ тэ що российскою?

        Про нормы МОВЫ судить не возьмусь.
        украинская армия накормлена и одета по нормам русского языка? Да. Так получается по результатам работы СМИ. (возможны непреодолимые трудности при переводе с .... русского на русский)
        Mavrikiy
  21. Горменгаст Вчера, 18:32
    Теперь понятна история с грузинским легионом.
    Горменгаст
  22. razved Вчера, 18:34
    Обещать - не значит жениться... Сколько уже им было обещано, и сколько из этого выполнено...
    razved
  23. леонидыч Вчера, 18:38
    Ой! Бедные люди населяющие сию территорию. Как долго им ещё предстоит терпеть всё этою. В 2019 выборы и не факт что Порошенко уйдёт. А если и уйдёт то другой будет не лучше. Попала страна по полной. Ну как говорят "за что боролись на то и напоролись" Их жизнь в их руках.
    леонидыч
  24. Tiras Вчера, 18:40
    Что Россия, что Украина - занимают 130 какие-то места в списке страна по уровню коррупции. Уровень коррупции примерно одинаков и очень высок request

    Печально, что столько денег выливается в трубу, а не для народа.
    Поэтому некоторые большие страны имея ресурсы, как интеллектуальные так и природные, живут явно не по своим возможностям no
    Tiras
  25. APASUS Вчера, 18:42
    Остап Бендер просто на слюни изошел бы от такого варианта ,честного отъема денег!.Подключить свои предприятия на прямую к бюджету ВСУ,дальше только объявить об организации частной налоговой службы....................???
    Бороться против самого себя - это мощно завернул!
    APASUS
  26. Евгений Стрыгин Вчера, 18:43
    вспоминаться тот самый волк из мультика - Ну шо?! опять?!
    Евгений Стрыгин
  27. рюрикович Вчера, 18:44
    laughing
    " - Быков, и это было в последний раз!
    - Ну даааа.... "
    рюрикович
  28. Дормидонт Вчера, 18:54
    Вообще невозможно понять не братьев: им уже столько всего обещано, а им все мало
    Дормидонт
    1. ydjin Вчера, 20:08
      Цитата: Дормидонт
      Вообще невозможно понять не братьев: им уже столько всего обещано, а им все мало

      Впрочем как и нам в России, хотя в чём то у нас и получьше. Внешне у нас на Сахалине лучьше стали дороги и благоустройство, но жизненый уровень и доходы у основной массы населения упали. Исчез лосось, цены на рыбу и морепродукты возросли в разы, горбуша стала дороже мяса!
      ydjin
      1. Евгений Стрыгин Вчера, 22:08
        Однако. Хотел было возразить про рыбу ,но перечитал комментарий в месте про Ваше место жительства. Как эти барыги у Вас то ухитрились цены на рыбу взвинтить?!
        Евгений Стрыгин
  29. ibn.shamai Вчера, 19:01
    - И тут Остапа понесло! lol
    ibn.shamai
  30. Скифотавр Вчера, 19:04
    Порошенко пообещал в 2018 начать борьбу с коррупцией и накормить армию
    Трупами остальных!
    Скифотавр
  31. Не либероид Русский Вчера, 19:35
    за счет чего накормить ?))) видать бухло забористое было
    Не либероид Русский
  32. Теренин Вчера, 19:36
    Порошенко обещал... В России давно уже известно, что "Обещать, не значит - жениться!" Подобное, у нас поют руководители всех рангов.
    Теренин
  33. мерцание Вчера, 19:48
    Ввёл в ступор всю Украину ...
    мерцание
  34. ydjin Вчера, 20:00
    4 года, а песнь всё та же, только заунывней звучит...
    ydjin
  35. Vard Вчера, 20:06
    Старая истина... Не хочешь кормить свою армию... Будешь кормить чужую...
    Vard
  36. LeonidL Вчера, 20:10
    Пообицявкин - пообицяв ... Главный "барыга" по словам Саакашвилли, а как нам не поверить этому "честнейшему" демократу и профессиональному "револлллюционеру", решил заняться борьбой с коррупцией ... типа наверное прихотовил уже крюк, веревку и табуретку для себя? ... Ну а об накормить армию ... так он ее и накормит! Костей, рукавиц и прочей дряни в нэзаможний полно, осталось в банки закатать и на фронт в укровермахт послать - пусть жрут!
    LeonidL
  37. Moskovit Вчера, 21:19
    Накормить коррупционеров и начать борьбу с армией. Все верно!
    Moskovit
  38. Симон Вчера, 21:41
    По словам украинского президента, в 2018 году Украина ожидает прихода «крупного инвестора», создание антикоррупционных судов и многое другое. --- Первым делом Порошенко сам попадет под этот суд, как главный коррупционер. fool
    Симон
  39. Симон Вчера, 21:49
    Цитата: Лексус
    Очередной бред от сенсея невыполненных обещаний и неопровержимых доказательств,

    временно оторвавшегося от любимых занятий

    Конечно, он отмывает зеленые от пота украинского народа и крови украинских солдат! Есть же сволочи, которые поту народа и трупам солдат идут к сокровенной своей власти.
    Симон
  40. Кот_Кузя Вчера, 22:35
    Какие такие инвесторы, Парась? Инвестора на 404 арканом не затащишь - стопроцентно потеряет вложенные деньги. Просто кастрюльки не различают инвесторов и кредиторов. МВФ для них "инвестор" wassat .
    Ну а про накормленную армию вообще отпад! 4 года уже на посту президента похрюкивает, и только теперь опомнился. Хотя, какое там опомнился! Надо же кастрюлек накормить очередной порцией обещаний laughing
    Кот_Кузя
  41. Теренин Вчера, 23:25
    Накормив и одев войско, мы можем позволить себе использовать пятую часть военного бюджета на... подсказываю, на оплату российского продовольственного и вещевого гумконвоя, дорогу мы знаем, привезём вовремя. Накормим и оденем.
    Теренин
  42. dubovitskiy.1947 Вчера, 23:39
    С первой половиной его высказываний я согласен. Никуда эту свору не примут- ни в ЕС, ни в НАТО. С остальным сомневаюсь. Грабить там уже почти не кого. Если только во имя АТО пенсии вовсе отнять.....
    dubovitskiy.1947
  43. Комментарий был удален.
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