14:32 07 января

Трамп заявил о возможности телефонных переговоров с Ким Чен Ыном

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести телефонные переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Правда, здесь нужно сделать оговорку о том, что изначально тема вероятности телефонного звонка Ким Чен Ыну была поднята самими журналистами.

Ответ Трампа:
Да, я бы сделал это (созвонился). У меня нет в этом плане никаких проблем. Если из этих переговоров что-нибудь вышло бы в конечном итоге, то это было бы крайне важно для всех людей на земле, это важно для всего мира.


При этом Трамп заявил, что уже есть «дипломатический прорыв в северокорейской проблеме». И этот «прорыв» президент США объявил своей личной заслугой.


Напомним, что на этом фоне перед нацией выступил Ким Чен Ын, заявивший, что необходимо искать пути по объединению двух Корей на условиях взаимного уважения и добровольном принципе.

Трамп заявил о возможности телефонных переговоров с Ким Чен Ыном


В сети уже отреагировали на эти заявления, отметив, что при всей обоюдной грозной риторике Вашингтона и Пхеньяна, и одна, и другая стороны опасаются эскалации напряжённости, которая может в любой момент вылиться в полномасштабный конфликт с применением ядерного оружия. Ещё несколько месяцев назад в Пентагоне обещали стереть Северную Корею с лица Земли, теперь президент США объявляет о готовности к прямым переговорам.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. No pasaran Сегодня, 06:41
    Снизошел Гегемон...Вот что политика независимого государства КНДР делает... smile
    No pasaran
    1. 210окв Сегодня, 06:50
      А что ему еще делать?Сгореть в ядерном конфликте?Ын конечно кравчик.
      Цитата: No pasaran
      Снизошел Гегемон...Вот что политика независимого государства КНДР делает... smile
      210окв
    2. Spartanez300 Сегодня, 07:08
      Интересно о чем могут говорить заклятые враги .
      Spartanez300
      1. Лексус Сегодня, 14:18
        Пошлёт Ын Трампа обратно, в "радужную"
        Лексус
    3. Rusland Сегодня, 08:10
      Наверно кнопка заела.
      Rusland
      1. Чичиков Сегодня, 08:41
        Трампу, напомнили пословицу - "Бог создал людей сильными и слабыми, а Кольт сделал их равными". Так и ядерная кнопка - уровняла их пипетки!
        Чичиков
    4. Tiras Сегодня, 09:14
      Цитата: No pasaran
      .Вот что политика независимого государства КНДР делает...


      Независимого от кого? От США? От России? От Китая?
      Пока Россия и Китай помогают и позволяют КНДР огрызаться на США - это и происходит.
      Независимые ага..
      Tiras
  2. андрей юрьевич Сегодня, 06:43
    Трамп заявил о возможности телефонных переговоров с Ким Чен Ыном
    всё чудесатее... Ыт морально,переиграл Трампа.риторика штатов меняется?
    андрей юрьевич
  3. P-140 Сегодня, 06:46
    А можно и мне заявить! Я понимаю что президенту всё можно через "самые честные" СМИ.
    P-140
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:46
    президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести телефонные переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.


    Ну надо же что делает ядерное оружие Ына с президентами...
    belay готов уже по телефону общаться...
    а то порву как Тузик грелку...прогресс однако.
    Правильно говорят...
    доброе слово и пистолет в придачу лучше чем просто доброе слово.
    Тот же ЛЕХА
    1. Vard Сегодня, 08:55
      А доброе слово и атомная бомба... Ваще...
      Vard
  5. VAGNER Сегодня, 07:26
    Вот и вся спесь американская куда то испарилось....Ай да Ын, ай да молодца! Путину бы не мешало поучиться как нужно разговаривать с "партнерами"..!!!!
    VAGNER
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:41
      Путину бы не мешало поучиться как нужно разговаривать с "партнерами"..!!!!

      ... я бы не был так категоричен...
      a.s.zzz888
      1. Spartanez300 Сегодня, 07:49
        Совершенно согласен что Путину надо быть пожестче когда Россию поносят все и вся , а не доказывать всем какие мы хорошие а они плохие , мягко говоря разводить нюни . Честно говоря уже бесит что все кому не лень грязью поливают нашу страну , а мы все плевки вытираем .
        Spartanez300
        1. VAGNER Сегодня, 07:59
          Цитата: Spartanez300
          Честно говоря уже бесит что все кому не лень грязью поливают нашу страну , а мы все плевки вытираем .

          Травля идет конкретная, а мы все озабоченность выражаем..Реально надоела такая "политика".!
          VAGNER
        2. Хаджи Мурат Сегодня, 11:47
          Киму да ВВП еще далековато....
          Хаджи Мурат
    2. Tiras Сегодня, 09:17
      Цитата: VAGNER
      Вот и вся спесь американская куда то испарилось....


      Скорее смена тактики.

      Ай да Ын, ай да молодца!


      Нужно смотреть не на обезьяну с гранатой, а на того, кто её кормит и обеспечивает wink
      Tiras
      1. VAGNER Сегодня, 12:12
        Цитата: Tiras
        Скорее смена тактики.

        Тактику сменили США и резко..Скоро передел новый начнется!
        Цитата: Tiras
        Нужно смотреть не на обезьяну с гранатой, а на того, кто её кормит и обеспечивает

        Ну "обезьяна" эта, умна оказалась ...А кто ее "дрессировал" в тени остались !
        Южная корея и Япония , это главные дойные коровы США и всей финансовой верхушки..Вот у них проблемы ,то начинаются ..))) А Украина для России , так себе..С "блудной дочкой " русские разберутся!
        VAGNER
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:39
    Трамп хитросракий, если Корейцы между собой договорятся, то он припишет это себе! А звонить Ыну он не станет -мания величия не позволяет!
    Геркулесыч
    1. VAGNER Сегодня, 08:01
      Цитата: Геркулесыч
      А звонить Ыну он не станет -мания величия не позволяет!

      И все же заявляет об этом,а для такой маленькой и гордой страны -это большая победа!
      VAGNER
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:24
    Ага, все таки Китай начинает и выигрывает ! wassat Ну не верю я, что Ын сам мог сподобиться на такую игру... И такой технологический прорыв. Ну ракеты - могли с Коломойским замутить контрабанду движков. Этот был тогда полным хозяином Днепропетровска, и мог ВСЕ. Но термояд... Это брать было не у кого...
    Горный стрелок
  8. dojjdik Сегодня, 10:07
    кукурузника удалось евреям и бриттам расколоть; удалось и горбачева кинуть через пипиську а вот с Ким Ченом не удолось; Ким сам их кинет-правильно и сделает потому как что бы он ни сделал и какие бы согласия не давал все едино его повесят; брехуны евреи и бриты так же голову морочили и Каддафи что из этого выщло все уж знают
    dojjdik
  9. серафимамурский Сегодня, 10:08
    Ын создал ядерный зонтик, теперь можно с матрасниками и разговаривать. На примере Северокорейского лидера надо учится как вести дела с американцами: только с позиции силы.
    серафимамурский
  10. лысова Сегодня, 10:33
    Вот возьмёт и охмурит ЫНА. Да и завлечёт в НАТО - хорошая свинуха будет для нас.
    лысова
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:11
      КНДР в НАТО? Хахах, смешно. Это примерно так же звучит, как Союз Советских Американских Штатов.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Mavrikiy Сегодня, 11:40
        " девочки не ссорьтесь"(Гараж).
        Все строем пойдут в КНР. Все хотят попасть в будущее.
        Mavrikiy
        1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:15
          "Так точно, мой генерал!" laughing

          Насчет того, кто куда пойдет, я бы не горячился.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. Mavrikiy Сегодня, 13:01
            Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
            "Так точно, мой генерал!" laughing
            Насчет того, кто куда пойдет, я бы не горячился.

            Полковник, вы кроме Устава еще "чего" читаете? Еще лет 30 назад в журнале "Знание-сила" были отчерчены границы "будущего человечества". США в будущем нет. А вот Шелковый путь +/- 500 км на север-юг есть. Правда он был там назван кажется, "пояс рынка".
            Mavrikiy
            1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:07
              Подполковник)))

              Виртуальные границы даже школьник может рисовать. Но с Китаем надо дружить, тут спорить не буду. А запад пусть загнивает))
              Генерал Песчаных Карьеров
  11. Mavrikiy Сегодня, 11:34
    Трамп заявил о возможности телефонных переговоров с Ким Чен Ыном

    Это как? Возможно, когда нибудь, но не Фашингтоне, Трамп поднимет тел.трубку, не, половину трубки, вторую половину должен поднять "анфан терибль".
    Все таки у Трампа большое и доброе сердце. Как у теленка. Обещал все сровнять, а сделал кучу. Добрый.
    Mavrikiy
  12. Голован Джек Сегодня, 11:40
    при всей обоюдной грозной риторике Вашингтона и Пхеньяна, и одна, и другая стороны опасаются эскалации напряжённости, которая может в любой момент вылиться в полномасштабный конфликт с применением ядерного оружия

    Что лишний раз доказывает, что дуракофф там нет. А клоунада, разыгрываемая для широкой публики и так активно обсуждаемая, в частности, на ВО, есть лишь прикрытие для реальных действий. О которых плебсу знать... не обязательно yes
    Ещё несколько месяцев назад в Пентагоне обещали стереть Северную Корею с лица Земли


    Вот уж воистину...
    Голован Джек
  13. Хаджи Мурат Сегодня, 11:45
    а знает ли об этом сам Ким?
    Хаджи Мурат
Картина дня