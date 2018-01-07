Трамп заявил о возможности телефонных переговоров с Ким Чен Ыном

Да, я бы сделал это (созвонился). У меня нет в этом плане никаких проблем. Если из этих переговоров что-нибудь вышло бы в конечном итоге, то это было бы крайне важно для всех людей на земле, это важно для всего мира.

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести телефонные переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Правда, здесь нужно сделать оговорку о том, что изначально тема вероятности телефонного звонка Ким Чен Ыну была поднята самими журналистами.Ответ Трампа:При этом Трамп заявил, что уже есть «дипломатический прорыв в северокорейской проблеме». И этот «прорыв» президент США объявил своей личной заслугой.Напомним, что на этом фоне перед нацией выступил Ким Чен Ын, заявивший, что необходимо искать пути по объединению двух Корей на условиях взаимного уважения и добровольном принципе.В сети уже отреагировали на эти заявления, отметив, что при всей обоюдной грозной риторике Вашингтона и Пхеньяна, и одна, и другая стороны опасаются эскалации напряжённости, которая может в любой момент вылиться в полномасштабный конфликт с применением ядерного оружия. Ещё несколько месяцев назад в Пентагоне обещали стереть Северную Корею с лица Земли, теперь президент США объявляет о готовности к прямым переговорам.