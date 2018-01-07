14:40 07 января

Николаевские судостроители бьют тревогу – Киев не хочет продавать крейсер «Украина»

Правительство не хочет продавать ракетный крейсер «Украина», чтобы погасить задолженность перед работниками Николаевского государственного судостроительного комбината, передает РИА Новости сообщение председателя профсоюзного комитета предприятия Николая Головченко.

Николаевские судостроители бьют тревогу – Киев не хочет продавать крейсер «Украина»


В новый год мы, к сожалению, вошли с еще большими долгами. Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен (более двух миллионов долларов). С ноября 2014 года задолженность перед теми работниками, кто остался, составляет более 50 миллионов гривен (свыше 1,7 миллиона долларов). Некоторым людям должны по 200 тысяч гривен (чуть более семи тысяч долларов). Это пенсионеры, они боятся, что если уволятся, о них сразу же забудут,
рассказал Головченко в эфире телеканала «Николаев».


По его словам, «денег, полученных от сделки, хватило бы на погашение задолженности перед сотрудниками».

Напомним, в прошлом году Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера «Украина».

По словам зампредседателя Николаевской областной администрации Вячеслава Боня, с корабля планируют снять вооружение и «продать то, что останется».

Там есть корпус и турбины, они востребованы,
пояснил чиновник.

Строительство крейсера началось в 1984 году. С развалом СССР в 1993-м корабль был передан украинской стороне. В 1996 году проект был заморожен из-за отсутствия финансирования.

Использованы фотографии: https://rian.com.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 72

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  1. VAGNER Сегодня, 08:19
    Продовать собрались предприятие вместе с рабочими явно..Эх Украина!
    VAGNER
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:26
      Предприятие давно сдохло. Посмотрите в ютубе видео 2017 года shipyard 61 kommunards. Там с коптера сняли завод и крейсер. Видео просто песец
      Аристарх Людвигович
      1. Rusland Сегодня, 08:31
        Рабочим только это трудно объяснить, да и не больно хотят.
        Rusland
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:34
          Там уже деревья на стапелях за годы незалежности выросли, какие там ещё рабочие?
          Аристарх Людвигович
          1. хрыч Сегодня, 12:01
            Цитата: Аристарх Людвигович
            деревья на стапелях за годы незалежности выросли

            Так бы и сказали, что решили пустить на запчасти, а то демилитаризация звучит, как превращение в лайнер для радужных laughing
            Порошенко подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера «Украина».

            Превращают хищника в черте что
            хрыч
            1. Лексус Сегодня, 13:50
              Порошенко подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера «Украина».

              Порошенко - воФЛОТ! Для улучшения плавучести laughing

              Киев не хочет продавать крейсер «Украина»

              Наверное, опять переименуют laughing
              Лексус
      2. Logall Сегодня, 08:32
        Ну так выложите данные видео! А то как мы искать будем?
        Logall
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:39
          У меня телефон старый, я не могу feel . Наберите в поиске гугла название на английском, которое я указал, и оно сразу выйдет. Если несложно вставьте
          Аристарх Людвигович
          1. мордвин 3 Сегодня, 08:54
            Вроде оно. Админы, сколько букофф надо вашему тупому роботу?
            мордвин 3
            1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:58
              Это отрезок. Оно идёт 4 минуты. Там есть полная версия у камрада ниже выложена
              Аристарх Людвигович
            2. Mavrikiy Сегодня, 10:39
              Мдя... Фильм "Сталкер" сильно напоминает.
              Впрочем и у нас такого добра богато.
              Как там: "демилитаризация ракетного крейсера" как это пацифично, а на следующий день обстреливать Донецк.
              Mavrikiy
            3. demo Сегодня, 10:56
              Впечатлило.
              Однако металлолом могут сдать и открыть, через время, пилораму.
              Вон сколько леса растет.
              demo
            4. Антарес Сегодня, 13:31
              печальное зрелище....
              Антарес
        2. LSA57 Сегодня, 08:56
          смотрите пожалуйста
          LSA57
          1. Piramidon Сегодня, 09:19
            Цитата: LSA57
            смотрите пожалуйста

            Скоро там и в металлолом нечего будет сдать, все превратится в ржавую труху. А ведь такой заводище был.
            Piramidon
          2. Captain Nemo Сегодня, 10:45
            Ужас какой. Жалко людей
            Captain Nemo
          3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:54
            ... ага, зато пецька-алкаш трубит по всему миру о экономическом чуде ненужной... laughing
            a.s.zzz888
          4. bratchanin3 Сегодня, 11:09
            Дааа, это впечатляет! Оказывается бандеровцы богаты - столько железа, на долго хватит.
            bratchanin3
      3. LSA57 Сегодня, 08:58
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Видео просто песец

        да уж.... это уже не разруха, это полный писец
        LSA57
        1. Кот_Кузя Сегодня, 09:01
          Так им и надо, скакуасам! А как орали и до сих пор орут: "Мы вяликие!". Точь-в-точь как бендерлоги из "Маугли".
          Кот_Кузя
        2. мордвин 3 Сегодня, 09:03
          Хоть бы субботник устроили, что ли, в более менее приличный вид привели. Сидят, блин, долги ждут.
          мордвин 3
        3. Серый брат Сегодня, 09:16
          Цитата: LSA57
          да уж.... это уже не разруха, это полный писец

          Да там можно весь завод на металлолом сдавать, а не только крейсер. Всё сгнило.
          Серый брат
          1. vovanpain Сегодня, 09:55
            Цитата: Серый брат
            Да там можно весь завод на металлолом сдавать, а не только крейсер. Всё сгнило.

            Да все государство можно сдать,сгнило как и одноименный крейсер,символичное название. what
            vovanpain
          2. Mavrikiy Сегодня, 10:45
            Цитата: Серый брат
            Цитата: LSA57
            да уж.... это уже не разруха, это полный писец

            Да там можно весь завод на металлолом сдавать, а не только крейсер. Всё сгнило.

            "- Послушай, что стобой?
            - Птичку(турбину) жалко!"
            Mavrikiy
      4. 210окв Сегодня, 09:14
        Пусть сделают из крейсера и самого предприятия ...Музей "Перемоги"..
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Предприятие давно сдохло. Посмотрите в ютубе видео 2017 года shipyard 61 kommunards. Там с коптера сняли завод и крейсер. Видео просто песец
        210окв
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:01
          Цитата: 210окв
          Пусть сделают из крейсера и самого предприятия ...Музей "Перемоги"..

          Вся Украина с развала СССР давно уже музеем Перемоги стала. Назидание другим государствам и народам,чего творить со своей страной не надо. А так же ясно показано,что с государством делается,если к власти приходят торгаши.
          НЕКСУС
    2. сибиралт Сегодня, 08:51
      А кому его продавать охота, если вся выручка уйдет на задолженность по зарплате. winked
      сибиралт
    3. Балу Сегодня, 09:14
      Цитата: VAGNER
      Продовать собрались предприятие вместе с рабочими явно..Эх Украина!

      Посмотрел я на это ржавое корыто, мда... как все запущено. Его теперь дешевле затопить. Продать Гондурасу, застраховать как башни близнецы (про 9\11 не скоро забудут, удивительно, что не выявлена связь с инопланетянами) в 24 компаниях на 9 лярдов и где-то по пути в Гондурас притопить.
      Балу
      1. Rusland Сегодня, 09:18
        В Бразилию , их там коллекционируют.
        Rusland
  2. Rusland Сегодня, 08:20
    Турбины достать - пол коробля разобрать.
    Rusland
    1. Чичиков Сегодня, 08:34
      И куда их? Их четверть века никто не обслуживал. Там в цилиндрах, как у Бабы-Яги, все заросло паутиной.
      Чичиков
      1. Sharky Сегодня, 11:15
        Там в цилиндрах

        В Турбинах нет никаких цилиндров, мат. часть бы подтянули сначала hi. А так-то да, за время простоя там всё уже превратилось в груду металлолома.
        Sharky
  3. LSA57 Сегодня, 08:32
    и зачем он им нужен? у них есть глубоко модернизированный. одного за глаза хватит
    LSA57
  4. prior Сегодня, 08:40
    Приплыли. И страна и крейсер. Выход один - обоих на куски и на переплавку.
    prior
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:41
    Не хотят продавать Украину? Да просто мало "отката" предложили. Они и маму продадут, если цена хорошая...
    Горный стрелок
  6. Геркулесыч Сегодня, 08:42
    А турбины которые Россия оплатила, отдать не хотят? Тогда пускай денежку вертают назад! Я бы решил вопрос просто -начал арестовывать укроинские торговые корабли, с их конфискацией, и продажей на металлолом, пока киевская военщина не выплатит нам ВСЕ ихние долги!
    Геркулесыч
    1. loginovich Сегодня, 09:20
      Цитата: Геркулесыч
      начал арестовывать укроинские торговые корабли, с их конфискацией, и продажей на металлолом,

      Не возможно- его уже нет.
      loginovich
  7. Vard Сегодня, 08:43
    Купить через Египет по цене металлолома...
    Vard
    1. Кот_Кузя Сегодня, 09:04
      На нафига он нужен-то? Там уже все проржавело. Я думаю, покупка у укров с их откатами, потом доставка до места разделки, разделка на металлолом будет все в сумме дороже литья новой стали из руды.
      Кот_Кузя
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 08:53
    Да ни то чтобы не хотят продать, просто он на х... , как бы это помягче сказать , просто купить никто не хочет. затраты на его буксировку к месту разделки на металл сопоставимы с выгодой от реализации этого металла ( а может и несопоставимы winked ) А турбины может и заинтересовали бы китайцев - но с этим опоздали лет на 10-15
    КВУ-НСвД
    1. Хагалаз Сегодня, 09:33
      Да, резка корабля-тот ещё гемор....
      Хагалаз
  9. tchoni Сегодня, 08:55
    Проблемы укропов россиян не волнуют... а вот посленовогодний рост цен на бензин - то таки да, очучается))) С Рождеством фсех!-)
    tchoni
    1. К-50 Сегодня, 09:14
      Цитата: tchoni
      Проблемы укропов россиян не волнуют... а вот посленовогодний рост цен на бензин - то таки да, очучается))) С Рождеством фсех!-)

      Денег в разы больше пропивается и на "девок" тратится, так что здоровее народ будет если чуток больше на бензин потратит. yes
      К-50
      1. tchoni Сегодня, 10:03
        Цитата: К-50
        Цитата: tchoni
        Проблемы укропов россиян не волнуют... а вот посленовогодний рост цен на бензин - то таки да, очучается))) С Рождеством фсех!-)

        Денег в разы больше пропивается и на "девок" тратится, так что здоровее народ будет если чуток больше на бензин потратит. yes

        У кого как, друг мой, у кого как..
        Хотя, грешен, в этом году на девок уже тратился... Жене, маме, сестре,теще, двум дочка, одной крестнице подарки к Рождеству покупал;-)
        tchoni
        1. Captain Nemo Сегодня, 10:48
          Держитесь. 8 Марта пережить и свободен))) drinks
          Captain Nemo
    2. vovanpain Сегодня, 09:57
      Цитата: tchoni
      Проблемы укропов россиян не волнуют... а вот посленовогодний рост цен на бензин - то таки да, очучается))) С Рождеством фсех!-)

      Сначала бы ошибки исправили очепятка в своем комменте laughing и за всех россиян не говори.
      vovanpain
      1. tchoni Сегодня, 10:06
        Цитата: vovanpain
        Цитата: tchoni
        Проблемы укропов россиян не волнуют... а вот посленовогодний рост цен на бензин - то таки да, очучается))) С Рождеством фсех!-)

        Сначала бы ошибки исправили очепятка в своем комменте laughing и за всех россиян не говори.

        Это не ошибки, а манера речи. А, кого из россиян волнуют проблемы украины могут туда съездить и поисправлять их. Чего уж тут биты с байтами на бесполезный треп переводить то? якши?-)
        tchoni
        1. vovanpain Сегодня, 10:18
          Цитата: tchoni
          Это не ошибки, а манера речи

          Браво good Очень забавная манера речи,но не в том месте. wink
          vovanpain
  10. К-50 Сегодня, 09:13
    Киев не хочет продавать крейсер «Украина»

    Что, даже металлолом у рагулей уже не покупают?
    К-50
    1. VAGNER Сегодня, 09:21
      Цитата: К-50
      Киев не хочет продавать крейсер «Украина»

      Что, даже металлолом у рагулей уже не покупают?

      Там уже покупать нечего, можно просто забирать (за долги))))) Все ждут , когда дележка начнется!
      И вот тогда, пора вводить войска ! Главное чтобы русские этот момент не проворонили ...
      VAGNER
      1. Krabik Сегодня, 11:21
        Подозреваю, что не всё так просто.

        Украина бывшая территория Российской Империи и далее СССР.

        Просто так её никому не дадут.

        Так, что эта территория будет догнивать долго и упорно, пока баланс сил в мире не измениться и Россия сможет вернуть территории без большой войны.
        Krabik
    2. Хагалаз Сегодня, 09:35
      До состояния металлолома корабль ещё разрезать надо. А это проблематично.
      Хагалаз
  11. ibn.shamai Сегодня, 09:31
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Предприятие давно сдохло. Посмотрите в ютубе видео 2017 года shipyard 61 kommunards. Там с коптера сняли завод и крейсер. Видео просто песец

    Да, зрелище печальное! what
    ibn.shamai
  12. кедр Сегодня, 09:42
    Не хотят, потому как сильно символично будет выглядеть. Продать "Украину" за долги...
    кедр
  13. pafegosoff Сегодня, 09:45
    Лет шесть-семь назад к нам заходил мужичок из Николаева. Спрашивал, куда делся наш бывший сосед, его дружок детства. В общем, из Николаева он сбежал, ибо без работы... Завод - развалился. Квартиру продал. Хотел у нас присмотреть, но в нашем маленьком сибирском городке квартиры раза в два дороже, чем в Киеве... В конце концов от знакомых узнал, что переехал мужичок в Питер. Во-от. А работал на судостроительном вроде как начальником участка или как там у них. Тогда уже было понятно, что ждать там нечего.
    pafegosoff
  14. fif21 Сегодня, 10:01
    Не хочет и не может -это разные понятия. Вопрос- кто эту галошу хочет купить? А на заводе можно поставить крест. Заказов из России нет, в Европе свои верфи , в Китае свои. Так ,что тикайте с Николаева . hi
    fif21
    1. Captain Nemo Сегодня, 10:50
      Греческие и польские верфи Евросоюз убил, что бы с немецкими не конукурировали
      Captain Nemo
  15. Волька Сегодня, 10:21
    укропия никогда не была и не будет по факту морской державой, несмотря на выход к морю, ее максимум это каботажный флот и только
    Волька
    1. ZAV69 Сегодня, 11:27
      Укроина изначально заумывалась как враг России, долгие 25 лет шло к этому итогу, поэтому все доступные ресурсы были или украдены, или ушли в войну. Вот поэтому и завод угробили (единственный реальный заказчик москали). Да и все остальное...
      ZAV69
      1. Антарес Сегодня, 13:40
        Цитата: ZAV69
        . Вот поэтому и завод угробили (единственный реальный заказчик москали). Да и все остальное...

        к примеру ПАО "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ)
        заказ ОАО "Преображенская база тралового флота" (Россия) на постройку серии универсальных транспортных рефрижераторных судов проектов типа "Бухта русская" - не понятно.
        Было заявление строительстве траулеров и газовозов для Российской Федерации на 4 миллиарда долларов до 2020 года.
        В 2011-2013 годах был реализован контракт с голландской Damen Shipyards на постройку серии из пяти контейнеровозов. В 2000-2012 годах были построены два больших морозильных траулера по заказу все той же "Преображенской базы тралового флота".
        напомню
        Здесь делались такие корабли как "Императрица Мария", броненосец "Потемкин Предприятие пережило все: и первую мировую, и великую отечественную, а доки на нем топили и наши, и немцы. К сожалению, сегодня у государства попросту отсутствует программа развития собственного флота".
        Антарес
  16. Zomanus Сегодня, 10:38
    А покупателя на этот хлам нашли?
    Там и поддержание в плавучем состоянии этого недо-корабля обходится дорого.
    Понятно, что корабль суперский планировался,
    но после стольких лет стояния у пирса...
    Zomanus
    1. амурец Сегодня, 13:07
      Цитата: Zomanus
      Понятно, что корабль суперский планировался,
      но после стольких лет стояния у пирса...

      Ну что это за крейсер,смотрите крейсера типа "Атлант"
      https://topwar.ru/24967-raketnye-kreysera-proekta
      -1164-atlant.html
      амурец
  17. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:57
    Эта груда металлолома не затонула только потому что ее птицы загадили.

    Пусть продают "Украину". Весь мир будет хохотать, даже "западные партнеры", Когда Украина продаст "Украину". Если кто-то захочет купить.
    Генерал Песчаных Карьеров
  18. Berkut24 Сегодня, 11:01
    Мдя... благополучие завода зависит только от сдачи металлолома. Дикари.
    Berkut24
  19. Симон Сегодня, 11:11
    Цитата: a.s.zzz888
    ... ага, зато пецька-алкаш трубит по всему миру о экономическом чуде ненужной... laughing

    Какое чудо! Все распродают, а то, что не продали, то от ржавчины сгниет. "Украина" в скором времени ляжет на до. Возможно и это они продать не смогут. Похоже уже вся Украина, с таким руководством, окажется на дне полностью. recourse
    Симон
  20. Bob57 Сегодня, 11:11
    Мы космонавты срочно продать Украину !
    Bob57
  21. Бэре Сегодня, 11:13
    Осталось снять мораторий на землю и тогда селян как крепаков вместе с землёй отдадут в долгосрочное пользование, т. е. навсегда, MONSANTO и другим подобным.
    Бэре
  22. Симон Сегодня, 11:13
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Эта груда металлолома не затонула только потому что ее птицы загадили.

    Пусть продают "Украину". Весь мир будет хохотать, даже "западные партнеры", Когда Украина продаст "Украину". Если кто-то захочет купить.

    Так, Украина уже почти продана американцам bully
    Симон
  23. Berkut154 Сегодня, 11:13
    Классика: це зрада или перемога?
    Berkut154
  24. a.s.zzz888 Сегодня, 11:42
    ...пыль + гниль = укрокаклия... bully
    a.s.zzz888
  25. Moskovit Сегодня, 11:44
    Вспоминаю советское время, как николаевцы искали рабочих по всей стране. Я уж не знаю как, но даже пригласили на работу моего отца, а это в Сибири, за тысячи км от Украины. Он передовик был, машинист тепловоза. И у нас был совет семейный, я маленький тогда был, право голоса не имел)), но решили остаться, несмотря на хорошую зп и теплый климат там. Все таки тут было все и вся родня. И сейчас просто в пояс бате за это решение кланяюсь.
    Moskovit
  26. Мар.Тира Сегодня, 14:02
    Цитата: хрыч
    Цитата: Аристарх Людвигович
    деревья на стапелях за годы незалежности выросли

    Так бы и сказали, что решили пустить на запчасти, а то демилитаризация звучит, как превращение в лайнер для радужных laughing
    Порошенко подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера «Украина».

    Превращают хищника в черте что

    Я до сих пор не могу прийти в себя.Такой флот загубили во времена Ельцина,продавая,и сдавая всё за окорочка Буша.Этот корабль остатки былого могущества империи.украинцы его лучше утопят,чем продадут нам.
    Мар.Тира
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