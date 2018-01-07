Николаевские судостроители бьют тревогу – Киев не хочет продавать крейсер «Украина»
Правительство не хочет продавать ракетный крейсер «Украина», чтобы погасить задолженность перед работниками Николаевского государственного судостроительного комбината, передает РИА Новости сообщение председателя профсоюзного комитета предприятия Николая Головченко.
По его словам, «денег, полученных от сделки, хватило бы на погашение задолженности перед сотрудниками».
Напомним, в прошлом году Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера «Украина».
По словам зампредседателя Николаевской областной администрации Вячеслава Боня, с корабля планируют снять вооружение и «продать то, что останется».
Строительство крейсера началось в 1984 году. С развалом СССР в 1993-м корабль был передан украинской стороне. В 1996 году проект был заморожен из-за отсутствия финансирования.
В новый год мы, к сожалению, вошли с еще большими долгами. Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен (более двух миллионов долларов). С ноября 2014 года задолженность перед теми работниками, кто остался, составляет более 50 миллионов гривен (свыше 1,7 миллиона долларов). Некоторым людям должны по 200 тысяч гривен (чуть более семи тысяч долларов). Это пенсионеры, они боятся, что если уволятся, о них сразу же забудут,рассказал Головченко в эфире телеканала «Николаев».
По его словам, «денег, полученных от сделки, хватило бы на погашение задолженности перед сотрудниками».
Напомним, в прошлом году Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера «Украина».
По словам зампредседателя Николаевской областной администрации Вячеслава Боня, с корабля планируют снять вооружение и «продать то, что останется».
Там есть корпус и турбины, они востребованы,пояснил чиновник.
Строительство крейсера началось в 1984 году. С развалом СССР в 1993-м корабль был передан украинской стороне. В 1996 году проект был заморожен из-за отсутствия финансирования.
Использованы фотографии: https://rian.com.ua
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