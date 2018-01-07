14:39 07 января

Почему Пакистан становится раздражителем для США?

Вашингтон принял решение о сокращении объёмов военной помощи Пакистану. Напомним, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп, обвинил власти Пакистана во лжи, сделал заявление следующего характера:
Мы за последние годы передали Пакистану 33 миллиарда долларов помощи, а в ответ не получили ничего.


Что именно должны были получить от Пакистана США, Трамп конкретизировал в следующем сообщении.

Далее Трамп пишет:

Они (в Пакистане) дают убежище террористам, которых мы пытается уничтожить в Афганистане. И за это мы будем продолжать оказывать помощь? Хватит!


Почему Пакистан становится раздражителем для США?


В Госдепе тем временем отметили, что сокращение объёмов помощи «должно оказать давление на власти Пакистана», которые в свою очередь «должны принять меры против экстремистских групп», включая террористическую группировку «Талибан» (*запрещено в РФ).

Министр обороны США Джеймс Мэттис после принятого администрацией решения о сокращении военно-финансовой помощи Исламабаду, заявил, что это решение «не повлияет на линии поставок для американских операций в Афганистане».

В министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что сотрудничество с Вашингтоном в плане безопасности продолжается. При этом добавлено, что Пакистан ожидает подробностей от Вашингтона по принимаемым тем решениям.

Известно, что военная помощь США Пакистану составляла около 2 млрд долларов.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 34

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  1. Rusland Сегодня, 08:34
    Афганистан ещё многим нервы потреплет.
    Rusland
    1. Vard Сегодня, 08:41
      Так там куда не ткни... Родня... А как по родственному не помочь... Тем более американцы то же хороши... Сколько они сводеб и похорон с БПЛА разбомбили...
      Vard
      1. VAGNER Сегодня, 08:44
        Мы за последние годы передали Пакистану 33 миллиарда долларов помощи, а в ответ не получили ничего.

        Иран они должны травить и в Афгане всех сдавать ...А сумма солидная!
        VAGNER
        1. хрыч Сегодня, 11:49
          Цитата: VAGNER
          в Афгане всех сдавать

          Что Афган, что Йемен, такие территории, где не скажешь, что народ устал от войны, он там к этому просто привык и не знает, как по-другому, жеванул ката или опиум и сразу жизнь налаживается, играет красками...
          хрыч
      2. andrewkor Сегодня, 10:24
        и не только свадьбы, несколько лет назад погранзаставу в прах разху.. бомбили!
        andrewkor
    2. Комментарий был удален.
  2. Геркулесыч Сегодня, 08:45
    Предлогаю Пакистану передать сша, точнее, переправить в сша талибов sad , так сказать, в виде "братской помощи "тем же борцам против произвола полиции сша!
    Геркулесыч
  3. федоров Сегодня, 08:47
    А не маячат там часом где-то Индийские уши ? request Так, к размышлению..
    федоров
    1. Vard Сегодня, 08:50
      Все может быть... Индийская диаспора в США весьма многочисленна...
      Vard
    2. сибиралт Сегодня, 08:59
      Если уж чьи уши там маячат, так это китайские. Пакистан - крупнейший производитель синтетических наркотиков. Отсюда и "вливания" США.
      сибиралт
    3. Балу Сегодня, 09:08
      Цитата: федоров
      А не маячат там часом где-то Индийские уши ? request Так, к размышлению..

      Скорее это подмигивание Индусам. Скоро в Индию кто-нибудь приедет и начнет клястся в вечной дружбе, подарит самолетик или танк. wink
      Балу
    4. pvv113 Сегодня, 11:25
      А что? Было бы интересно - интрига wink
      pvv113
  4. parusnik Сегодня, 08:52
    Они (в Пакистане) дают убежище террористам, которых мы пытается уничтожить в Афганистане. И за это мы будем продолжать оказывать помощь?
    ..Наверное , читать следовало так, что Пакистан поддерживает не тех, кого поддерживают американцы...А кто там террорист в Афганистане, кто нет, без стакана и не разберешься.Всё смешалось в доме Облонских...
    parusnik
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:54
    Пакистан всегда привечал талибов. Много десятков лет. А США только это заметили? И термоядерное оружие у Пакистана "не заметили"? Ох, не легкие времена ожидают США. С такой политикой...
    Горный стрелок
    1. Балу Сегодня, 09:09
      Цитата: Горный стрелок
      Пакистан всегда привечал талибов

      В инете была инфа пару лет назад о гибели полковника разведки Пакистана. Ему приписывалось создание движения Талибан.
      Балу
  6. Krasnodar Сегодня, 08:56
    Трамп пытается всем помощь сократить. Недавно пообещал палестинцам подачки обрезать.
    Krasnodar
  7. Rusland Сегодня, 09:09
    Даже если девченки снимут фуяжки, все равно могут руку прикладывать к голове, только в каком качестве?
    Rusland
  8. karish Сегодня, 09:29
    Трамп абсолютно прав.
    Хотите деньги - выполняйте условия - не хотите --- не надо.
    Деньги значит подайте , а отдачи --- ноль.
    Аьсолютно резонно поставлен вопрос -- если отдачи ноль , то зачем давать деньги .
    Кстати с палесами то же самое
    Правительство США заморозило выплату 125 миллионов долларов финансовой помощи Ближневосточному агентству ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР), сообщает Десятый израильский телеканал со ссылкой на дипломатические источники.

    РИА Новости https://ria.ru/world/20180105/1512182020.html


    при этом они
    По вине Трампа тысячи палестинских детей останутся голодными
    --Заявил Саиб Арикат .Глава группы по переговорам с Израилем

    laughing laughing
    karish
  9. Челдон Сегодня, 09:35
    Секрет Полишинеля американцы открыли,особенно после "доблестного" добивания якобы человека похожего на Бен Ладену.
    Челдон
  10. А. Привалов Сегодня, 09:58
    27 декабря мы читали тут на ВО, в разделе Аналитика, статью "Россия и Пакистан: в чём причины улучшения". Замечательная статья с полным освещением вопроса, правда только с одной стороны.
    При первом же взгляде со стороны другой, становится ясно, что основная причина улучшения отношений в том, что Пакистану очень нужны деньги. Судя по всему, он теряет такого крупного спонсора как США, поскольку Дональд Трамп обвинил Исламабад в оказании помощи террористам и пригрозил прекратить оказывать Пакистану экономическую помощь. Он заявил, что США "по глупости" за последние 15 лет перевели Пакистану более 33 миллиардов долларов, ничего не получив взамен. Да, американцам надоело кормить дармоедов. Теперь, Пакистан налаживает отношения с РФ. Ему срочно нужны деньги (большие). Правда, американских миллиардов у России нет, но соблазн заполучить ещё пару тройку военных баз, теперь в Пакистане, достаточно велик. Воюете за сирийских братьев? Готовьтесь кормить пакистанских.
    Судя по всему, Пакистан не столько "становится раздражителем для США", как очередной обузой для РФ.
    Да, вот ещё что -- внезапно появившийся в начале 60-х прошлого века "палестинский народ", штатники тоже кормить перестают. И правильно делают. Их же свои собственные братья-арабы перестают на дармовщинку содержать. Без обид, ребята, но готовьтесь кормить ещё и палестинских братьев. hi
    А. Привалов
    1. APASUS Сегодня, 11:12
      Цитата: А. Привалов
      Воюете за сирийских братьев? Готовьтесь кормить пакистанских.

      Не совсем точно,Пакистан налаживает отношения еще и с Китаем и Саудовской Аравией,им в принципе не важно откуда деньги.
      А вот у американцев будет реально проблемный год в Афганистане после такого заявления.
      APASUS
    2. апро Сегодня, 11:12
      Цитата: А. Привалов
      Да, вот ещё что -- внезапно появившийся в начале 60-х прошлого века "палестинский народ",

      А вот с этого места по подробнее...
      У Пакистана есть ещё один друг КНР,и довольно целеустремленный и обемы сотрудничества тоже немалые, возможно сга не хотят кормить конкурента.
      апро
      1. А. Привалов Сегодня, 13:37
        Цитата: апро
        Цитата: А. Привалов
        Да, вот ещё что -- внезапно появившийся в начале 60-х прошлого века "палестинский народ",

        А вот с этого места по подробнее...

        К сожалению, никаких подробностей сообщить не могу, за полным отсутствием таковой сущности до начала 60-х годов прошлого века. Увы... hi
        А. Привалов
        1. апро Сегодня, 13:56
          Цитата: А. Привалов
          за полным отсутствием таковой сущности до начала 60-х годов прошлого века. Увы...
          Отличный ответ,в целом в русле расистов.
          апро
          1. А. Привалов Сегодня, 14:32
            Цитата: апро
            Цитата: А. Привалов
            за полным отсутствием таковой сущности до начала 60-х годов прошлого века. Увы...
            Отличный ответ,в целом в русле расистов.

            Вы можете с лёгкостью опровергнуть мои слова рассказав тут что-нибудь об этом народе, ну хоть что-то, что было широко известно о нём до середины прошлого века. Может быть вы знаете, чем этот народ был тогда знаменит? Расскажите о вкладе этого народа в мировую культуру, науку, технику и пр... Может быть, вам известен их народный писатель, поэт, художник, или учёный? Можно в целом в русле дружбы народов. Буду весьма признателен за какие-либо сведения. hi
            А. Привалов
    3. Krabik Сегодня, 11:33
      Почему вы решили, что за военные базы придётся платить нам, а не Пакистан нам за них?

      Крыша тоже что то да стоит ну или пусть тискаются с Индией в одиночку...
      Krabik
      1. А. Привалов Сегодня, 14:39
        Цитата: Krabik
        Почему вы решили, что за военные базы придётся платить нам, а не Пакистан нам за них?
        Крыша тоже что то да стоит ну или пусть тискаются с Индией в одиночку...

        Они бы и рады, да нечем. Увы... request
        А. Привалов
  11. Mavrikiy Сегодня, 10:02
    Они (в Пакистане) дают убежище террористам, которых мы пытается уничтожить в Афганистане. И за это мы будем продолжать оказывать помощь? Хватит!

    Бред. Пакистан наказывают за сближением с КНР в давлении на Индию. Та еще "Шахматная партия". А у Трампа на голове тыква, он не Лавров.
    Mavrikiy
  12. Симон Сегодня, 10:14
    Молодец Пакистан! Финансы от США получил и отвернулся от американцев! laughing
    Симон
  13. Волька Сегодня, 10:25
    как не крути а все становится на круги своя...
    Волька
  14. Dart2027 Сегодня, 10:53
    Если не ошибаюсь, то лет 40 назад сами же США и создавали базы талибов в Пакистане.
    Идут из Пакистана караваны
    И, значит, есть работа для "тюльпана"
    И, значит, есть работа для "тюльпана"

    https://www.youtube.com/watch?v=Zx4kWJLMKNM
    Dart2027
  15. a.s.zzz888 Сегодня, 11:41
    ... сурьёзные мадамы на фото... bully
    a.s.zzz888
  16. voyaka uh Сегодня, 12:42
    Пакистан полностью перешел под контроль Китая.
    Они там строят порты, заводы, железные дороги.
    Поставляют совренную военную технику.
    Америке давно было пора завязывать с пакистанцами
    и делать ставку на Индию.
    voyaka uh
  17. Лексус Сегодня, 13:42
    Мы за последние годы передали Пакистану 33 миллиарда долларов помощи, а в ответ не получили ничего.

    Думаю, Пакистан будет не против вернуть штатам ИГИЛ, талибов и герыч.
    Лексус
  18. серж сибиряк Сегодня, 14:37
    Российскому руководству присмотрется надо -зачем они нужны?Только для поддержания разговора или как?Лутше с Индией дружить они честнее.
    серж сибиряк
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