Почему Пакистан становится раздражителем для США?

Мы за последние годы передали Пакистану 33 миллиарда долларов помощи, а в ответ не получили ничего.

Они (в Пакистане) дают убежище террористам, которых мы пытается уничтожить в Афганистане. И за это мы будем продолжать оказывать помощь? Хватит!

Вашингтон принял решение о сокращении объёмов военной помощи Пакистану. Напомним, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп, обвинил власти Пакистана во лжи, сделал заявление следующего характера:Что именно должны были получить от Пакистана США, Трамп конкретизировал в следующем сообщении.Далее Трамп пишет:В Госдепе тем временем отметили, что сокращение объёмов помощи «должно оказать давление на власти Пакистана», которые в свою очередь «должны принять меры против экстремистских групп», включая террористическую группировку «Талибан» (*запрещено в РФ).Министр обороны США Джеймс Мэттис после принятого администрацией решения о сокращении военно-финансовой помощи Исламабаду, заявил, что это решение «не повлияет на линии поставок для американских операций в Афганистане».В министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что сотрудничество с Вашингтоном в плане безопасности продолжается. При этом добавлено, что Пакистан ожидает подробностей от Вашингтона по принимаемым тем решениям.Известно, что военная помощь США Пакистану составляла около 2 млрд долларов.