14:33 07 января

Как американские F-15 за российскими Су-30СМ гонялись

Пентагон опубликовал видео "перехвата" двух российских истребителей Су-30СМ Военно-морского флота. Случай произошел около трех недель назад недалеко от Британских островов. Как заявили в американском военном ведомстве, F-15 были подняты с авиабазы "Лейкнхет" для визуальной идентификации русских, так как они летели с выключенными транспондерами.

Сам пропагандистский ролик о бравых летчиках НАТО смонтирован из двух сюжетов. В первом из них показаны боевая тревога и вылет двух истребителей на сопровождение российских самолетов в небе Балтики в конце ноября. Второй сюжет описывает событие 13 декабря, о котором мы писали выше.

Как заявили в Минобороны РФ, в обоих случаях все заинтересованные стороны были заранее предупреждены о полетах российской авиации над нейтральными водами. Американские самолеты приблизились к паре Су-30СМ и после непродолжительного визуального контакта удалились.




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Комментарии 11

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:11
    НАТО у наших границ бряцает оружием и пытается присвоить себе воздушное пространство над Балтийским морем...мол Россия должна предоставлять НАТО планы полетов своих самолетов и включать транспордеры...налицо экспанция НАТО на восток.
    Зря ...зря Россия в свое время вывела свои войска из ГДР...сейчас хлебаем полной ложкой НАТОвское дерьмо у наших границ.
    Тот же ЛЕХА
    1. Vard Сегодня, 10:19
      А вроде военные транспордеры не включают... Что наши... Что их.. И чего они так возбудились..
      Vard
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:24
        И чего они так возбудились..


        Хозяевами мира себя почувствовали...я так думаю what
        Тот же ЛЕХА
        1. Вас Влад Сегодня, 10:37
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Хозяевами мира себя почувствовали...я так думаю

          Ну мировую финансовую систему они построили...
          Вас Влад
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:40
            Ну мировую финансовую систему они построили...

            Ага финансовый концлагерь...всех неугодных сотрем в финансовую пыль...
            хе хе финансовый ГУЛАГ. smile
            Тот же ЛЕХА
            1. Вас Влад Сегодня, 10:44
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              хе хе финансовый ГУЛАГ.

              А как вы хотели?Это моя корова и только я буду её доить!А кто ещё заведёт корову у того не всё в порядке с демократией окажется и придут наши демократические силы и отдемакратизируют yes
              Вас Влад
    2. Mavrikiy Сегодня, 12:08
      Интересная мысль.... Отдали бы ГДР, а базы оставили.
      Mavrikiy
  2. zulusuluz Сегодня, 10:48
    Как в анекдоте: "Британские ученые скрестили крабовые палочки и неожиданно получили крабовые крестики"...
    zulusuluz
  3. лысова Сегодня, 10:49
    Честно говоря, там кусков по боле. Перехват- - блин. Просто поглазели - наши даже ухом не повели.
    лысова
  4. НЕКСУС Сегодня, 11:56
    Все эти истории про перехват наших боевых самолетов раздули на столько,будто не просто перехватывают,а пачками сбивают.
    О чем статья? О штатной ситуации и не более того. Мы тоже перехватываем,дальше что?
    НЕКСУС
  5. мыслитель Сегодня, 13:01
    Толпа журналистов у ангара, тоже по боевой тревоге явилась? yes Натоленд блин...
    мыслитель
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