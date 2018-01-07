Как американские F-15 за российскими Су-30СМ гонялись

Пентагон опубликовал видео "перехвата" двух российских истребителей Су-30СМ Военно-морского флота. Случай произошел около трех недель назад недалеко от Британских островов. Как заявили в американском военном ведомстве, F-15 были подняты с авиабазы "Лейкнхет" для визуальной идентификации русских, так как они летели с выключенными транспондерами.



Сам пропагандистский ролик о бравых летчиках НАТО смонтирован из двух сюжетов. В первом из них показаны боевая тревога и вылет двух истребителей на сопровождение российских самолетов в небе Балтики в конце ноября. Второй сюжет описывает событие 13 декабря, о котором мы писали выше.



Как заявили в Минобороны РФ, в обоих случаях все заинтересованные стороны были заранее предупреждены о полетах российской авиации над нейтральными водами. Американские самолеты приблизились к паре Су-30СМ и после непродолжительного визуального контакта удалились.











