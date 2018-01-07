14:35 07 января

Разведка США оказалась неспособной правильно оценить целеустремленность лидера КНДР

Американское разведывательное сообщество считает одним из своих крупнейших просчетов неспособность точно спрогнозировать успешную реализацию ракетной и ядерной программ КНДР, а также правильно оценить целеустремленность ее лидера Ким Чен Ына, пишет газета The New York Times.



К такому выводу издание пришло после опроса ряда бывших и действующих сотрудников ЦРУ и других спецслужб.


Собеседники газеты признали, что в начале президентства Дональда Трампа «разведка напрасно успокаивала его, утверждая, что у Вашингтона остается в запасе минимум четыре года, чтобы замедлить или остановить разработку Пхеньяном ракеты, способной доставить ядерную боеголовку до территории США».

«В 2016 году КНДР испытала восемь ракет средней дальности, из которых семь взорвались на стартовой площадке или развалились в полете», – цитирует издание ТАСС.

По его данным, американская разведка сделала из этого неверный вывод, «увязав неудачи КНДР с мерами саботажа, предпринятыми с санкции 44-го президента Барака Обамы». Пять подземных ядерных испытаний в КНДР также не убедили спецслужбы США, «продолжавших верить, что этой стране потребуется еще несколько лет на создание водородной бомбы», добавила газета.

Сегодня бывшие и действующие сотрудники ЦРУ и других разведывательных ведомств признают, что их неспособность предвидеть стремительный рывок, совершенный за последние месяцы в реализации ракетно-ядерной программы Пхеньяна, «явилась одним из самых значимых просчетов Америки».

По оценке автора, это обстоятельство объясняет «непоследовательность заявлений и курса в данном вопросе неискушенной администрации президента Трампа».

По словам одного из источников газеты, «ключевая ошибка заключалась в том, что, с точки зрения спецслужб США, Пхеньяну потребуется столько же времени для овладения ракетными технологиями, сколько любой другой стране в период холодной войны».

Собеседник пояснил, что в Вашингтоне «недооценили возможности КНДР в компьютерном моделировании и в использовании опыта третьих стран, а также решительность и целеустремленность Ким Чен Ына». Последний год стал «поучительным уроком» в вопросе «о пределах возможностей электронной и спутниковой разведки США при проведении секретных операций против страны с сравнительно слабой экономикой».

Напомним, осенью 2017 года Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты, а также о создании самой МБР, способной доставить этот заряд в любую точку Соединенных Штатов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. zzdimk Сегодня, 11:01
    Их разведка способна только в интернете сидеть. Профессионалы-то куда делись?
    zzdimk
    1. Серый брат Сегодня, 11:05
      Цитата: zzdimk
      Профессионалы-то куда делись?

      Профессионально сидят в интернете)))
      Серый брат
      1. VAGNER Сегодня, 11:17
        Возрождение России проспали, а теперь и КНДР создавших ЯО ..
        Это провал господа и конкретный! Пока вы Югославию, Ирак, Ливию мочили и Сирию попытались , тут расклад такой произошел ..Украину Россия отобьет , зря надеетесь на войну ! План Даллеса проваливается ..
        Русские вам еще отомстят , этот народ не победить ...Готовьте контрибуции и т.д.!
        VAGNER
        1. 210окв Сегодня, 11:39
          Отбивать территорию населенную организмами отравленными бандеровским пропагандой и с озлобленной молодежью?Не проще все же не всю а хотя бы то где нас ждут?
          Цитата: VAGNER
          Возрождение России проспали, а теперь и КНДР создавших ЯО ..
          Это провал господа и конкретный! Пока вы Югославию, Ирак, Ливию мочили и Сирию попытались , тут расклад такой произошел ..Украину Россия отобьет , зря надеетесь на войну ! План Даллеса проваливается ..
          Русские вам еще отомстят , этот народ не победить ...Готовьте контрибуции и т.д.!
          210окв
        2. onix757 Сегодня, 12:33
          А в чем вы видите возрождение России? В доедании советского наследия в оборонке/инфраструктуре и в отсутствии хоть сколь нибудь значимых достижений в науке и экономике? Это скорее фиаско. А вот корейцам действительно есть чем гордится.
          onix757
          1. bulvas Сегодня, 14:19
            Цитата: onix757
            А в чем вы видите возрождение России? В доедании советского наследия в оборонке/инфраструктуре и в отсутствии хоть сколь нибудь значимых достижений в науке и экономике? Это скорее фиаско. А вот корейцам действительно есть чем гордится.


            скорее всего, вы живете недавно, многого не видели, судите по чужим словам, и сравнить вам не с чем

            по-вашему:
            сельское хозяйство в России - это не достижение
            полные прилавки в магазинах - это не достижение
            огромное кол-во жилья, вводимое в эксплуатацию - это ничто
            миллионы российских людей, увидевшие мир - это ничто
            второй уже новейший гражданский самолет, созданный в России - это ничто
            новейший авиадвигатель, которые способны создавать 3 - 4 страны в мире - это ничто
            собственные процессоры, мощные IT - проекты - это ничто
            множество отличных дорог, мостов, аэропортов мирового уровня, чистые поезда, чистые улицы в городах - это ничто
            одна из лучших в мире налоговых служб - это ничто
            одна из лучших, если не лучшая в мире, армий - это ничто

            можно продолжать и далее, да лень писать

            и все это, после 10-ти лет разрушений и уничтожения
            Так по-вашему?

            И чем, интересно, можно гордится корейцам (северным)?
            bulvas
    2. Tiras Сегодня, 11:09
      Профессионалы-то куда делись?



      В американских посольствах в России laughing

      А если серьезно, то не стоит недооценивать американскую разведку. Она довольно серьёзная.

      Не ошибается тот, кто ничего не делает.
      Tiras
      1. gattus Сегодня, 11:16
        "Вежливых людей" в Крыму прохлопали, Ким Чен Ын их переиграл - обошел на повороте, первым предложив Южной Корее переговоры и возможное объединение.
        gattus
        1. midivan Сегодня, 13:32
          Цитата: gattus
          "Вежливых людей" в Крыму прохлопали

          ХПП
          Цитата: gattus
          Ким Чен Ын их переиграл - обошел на повороте, первым предложив Южной Корее переговоры и возможное объединение

          ХПЫ , а вот ХПСи чего-то запаздывает what laughing
          midivan
      2. Серый брат Сегодня, 11:18
        Цитата: Tiras
        Не ошибается тот, кто ничего не делает.

        Это смотря что делать. Можно работать, а можно балду пинать за компьютером и отчёты строчить на основании сведений полученных из рукопожатных источников.
        Серый брат
    3. LSA57 Сегодня, 11:12
      Цитата: zzdimk
      Профессионалы-то куда делись?

      -по америкам разошлись, сокровища ищут
      -заметьте, свои laughing
      LSA57
    4. Николай Фёдоров Сегодня, 11:35
      Цитата: zzdimk
      Их разведка способна только в интернете сидеть. Профессионалы-то куда делись?

      Повыходили замуж друг за друга, наверное...
      Николай Фёдоров
    5. vovanpain Сегодня, 11:36
      Цитата: zzdimk
      Профессионалы-то куда делись?

      Куда делись профессионалы? request Погибли в "холодной" войне,а те кто выжили уверовали в свои сверхвозможности и гегемонию и утратили свой профессионализм. yes hi
      vovanpain
      1. Идущий Сегодня, 13:14
        Да и все институты разрушены , отсюда такие ляпы.
        Идущий
    6. iouris Сегодня, 14:06
      Всё идет по плану. "Им" разведка уже давно не нужна.
      iouris
  2. Серый брат Сегодня, 11:08
    Зачем разрабатывать движки самим, когда есть небратья всегда готовые недорого продать советские разработки?
    Серый брат
    1. dauria Сегодня, 12:17
      есть небратья всегда готовые недорого продать


      Странное представление о Корее. Мол, неграмотные крестьяне с щепоткой риса. Они очень серьёзно сотрудничают с Ираном. А у того и успехи есть, и спутники выводят свои , да и деньжата водятся ( ВВП на уровне Канады, только без адвокатов и собачьих парикмахеров laughing ) А на фоне наших политехнических ВУЗов - пора и нам у них учиться.
      dauria
  3. Теренин Сегодня, 11:11
    Помочь ковбоям надо в подготовке специалистов, открыть для них факультет в академии ФСБ.
    Теренин
    1. Серый брат Сегодня, 11:14
      Цитата: Теренин
      Помочь ковбоям надо в подготовке специалистов, открыть для них факультет в академии ФСБ.

      Да и так помогаем изо всех сил, вон, в последних американских выборах два агента ФСБ участвовали - Клинтон и Трамп.
      Серый брат
      1. Tusv Сегодня, 11:33
        Цитата: Серый Брат
        Да и так помогаем изо всех сил, вон, в последних американских выборах два агента ФСБ участвовали - Клинтон и Трамп.

        Не. Один из них точно ГРУшник. Кто? Не помню. Склероз bully Ну. За смежников drinks
        Tusv
        1. Серый брат Сегодня, 11:37
          Цитата: Tusv
          Не. Один из них точно ГРУшник. Кто? Не помню. Склероз

          "Один" это значит "он" - значит Трамп. Это если Хирали на самом деле не мужик конечно, а то у них на западе сейчас такие вещи в ходу - срамота.
          Серый брат
          1. Tusv Сегодня, 11:41
            Цитата: Серый брат
            "Один" это значит "он"

            Абижаешь. Если я вербовал, то точно с сиськами drinks
            Tusv
            1. Серый брат Сегодня, 11:49
              Цитата: Tusv
              Абижаешь. Если я вербовал, то точно с сиськами

              В некоторых случаях невозможно выпить столько водки.
              Серый брат
              1. Tusv Сегодня, 11:58
                Цитата: Серый брат
                В некоторых случаях невозможно выпить столько водки.

                Бррр. Этож 100 летняя норма алкоголя всей России за один присест. Вот всегда знал, что на западе живут одни алкоголики да извращенцы . Ну за Соотечественников drinks
                Tusv
  4. Монархист Сегодня, 11:14
    Цитата: Tiras
    Профессионалы-то куда делись?



    В американских посольствах в России laughing

    А если серьезно, то не стоит недооценивать американскую разведку. Она довольно серьёзная.

    Не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Это точно сказано,
    Монархист
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 11:19
    Мы не думали , мы считали , мы не учли , мы недоглядели belay recourse , м-м -ыыы н-не с-с-моглиии .... А Ын жмурится да ест laughing
    КВУ-НСвД
  6. Vard Сегодня, 11:20
    Гордыня и предубеждение... Это то что не даёт американцам стать истинными лидерами в мире
    Vard
  7. Egorovich Сегодня, 11:23
    Лучше фейки сочинять, чем аналитикой заниматься. Матрасия раскрывается во всей красе.
    Egorovich
  8. Ураган70 Сегодня, 11:31
    Цитата: zzdimk
    Их разведка способна только в интернете сидеть. Профессионалы-то куда делись?

    Профессионалы, уважаемый коллега, тоже имеют свойство вырождаться! Как и политики, чей "уровень" мы наблюдаем в Европе и США... Я уж не говорю о засильи женщин в политике, ибо всему есть примеры, я вот не знаю ни одну страну, руководимую женщиной, в простонародье именуемой бабой, где бы было все ОК! А вы? Также и в разведке... Они думают, что анализ соцсетей важнее работы с агентами, плетение сетей шпионажа вообще для них становится напряжным...так они и умирают, ведь устраивать цветореволюции при наличии бабла- всяко легче, чем напрягать извилины, воровать техсекреты...за это ведь можно и атата... Ну а нам остается только аплодировать импотентам!!! Слава России!!!
    Ураган70
    1. Egorovich Сегодня, 11:49
      Индира Ганди, Маргарет Тетчер, Клеопатра, Корасон Акино, Мария Медичи, Екатерина Великая, Мишель Бачелет, .................. - все женщины-руководители разных времен, где было все ОК!
      Egorovich
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 11:40
    .... црушный голливуд - он и есть голливуд... wassat
    a.s.zzz888
  10. APASUS Сегодня, 11:42
    Все бы было плохо в разведке США ,она бы не была первой державой.Думаю совсем не в разведке дела.Проблемы в людях принимающих решения,для США это уже проблема.Деградация политического управления до уровня приматов,вот проблема американцев.
    APASUS
    1. Идущий Сегодня, 13:16
      А ещё у них желание работать только на свой "желудок" , вот мозги жиром и заплыли , но от этого они становятся ещё опасней.
      Идущий
  11. Геркулесыч Сегодня, 11:46
    Как говорят сами янки "они обложались по полной "! lol И чтобы почаще они так лажали! lol А Трамп пускай и дальше думает, что сша "контролирует ситуацию " fool
    Геркулесыч
  12. Mavrikiy Сегодня, 11:59
    и в использовании опыта третьих стран,

    Это кто?
    при проведении секретных операций против страны с сравнительно слабой экономикой».

    Как были тупые, так и остались. Лавочники. Нет стран со слабой экономикой. Есть идея (идеалогия), мобилизационное начало и нет неразрешимых проблем.
    СССР в руинах после ВМВ лежал, а восточную Европу поднимал и ЯО делал. И на восстановление страны нам 30 лет отпускали, и на ЯО 10 лет.
    Тупые, а учиться не хотят. Все капустой меряют.
    Mavrikiy
  13. Монархист Сегодня, 12:03
    Американская разведка весьма и весьма способная,но аналитика их переодически позволит. Накануне Пирл-Харбар они не смогли правильно" мозаику сложить" и результат известен. Они "промахали" нашу атомную программу и тут:":"у Вашингтона есть минимум ЧЕТЫРЕ Года".
    Мне кажется тут две причины:а" гордыня" Мы самые самые,а ещё в Писании сказано,что гордыня большой грех;б)"этническая": китайцы и корейцы трудолюбивые и целеустремленность люди. Решили : создадим атомное оружие и создали, создадим ракеты- носители и создали
    Монархист
  14. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 12:10
    Полный абсурд. Те кто в состоянии сложить 2+2 давно знают, что КНДР – это просто полигон для отработки КНР своих ядерных и ракетных технологий. И все размахивания Трампа дубинкой резко снизили амплитуду, когда КНР заявила, что в случае нападения на КНДР Китай в стороне не останется.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  15. Теренин Сегодня, 12:21
    Цитата: Egorovich
    Лучше фейки сочинять, чем аналитикой заниматься. Матрасия раскрывается во всей красе.

    Верно. Человек идёт по пути наименьшего сопротивления. Зачем надрываться когда финансирование стабильно-высокое. Ну, ошиблись, признали недоработки и дальше осваивать бюджет. Главное для них не засветиться в сек$ домогательствах.
    Теренин
  16. Лексус Сегодня, 13:15
    Разведка США оказалась неспособной правильно оценить целеустремленность лидера КНДР

    ДБ! У корейцев одна целеустремлённость - выжить! Потому и берут на прицел логово главного, звёздно-полосатого, шакала.

    И постоянно предупреждают - не трогайте нас, и всё будет хорошо. Потому что
    Лексус
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