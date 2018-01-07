Разведка США оказалась неспособной правильно оценить целеустремленность лидера КНДР
Американское разведывательное сообщество считает одним из своих крупнейших просчетов неспособность точно спрогнозировать успешную реализацию ракетной и ядерной программ КНДР, а также правильно оценить целеустремленность ее лидера Ким Чен Ына, пишет газета The New York Times.
К такому выводу издание пришло после опроса ряда бывших и действующих сотрудников ЦРУ и других спецслужб.
Собеседники газеты признали, что в начале президентства Дональда Трампа «разведка напрасно успокаивала его, утверждая, что у Вашингтона остается в запасе минимум четыре года, чтобы замедлить или остановить разработку Пхеньяном ракеты, способной доставить ядерную боеголовку до территории США».
«В 2016 году КНДР испытала восемь ракет средней дальности, из которых семь взорвались на стартовой площадке или развалились в полете», – цитирует издание ТАСС.
По его данным, американская разведка сделала из этого неверный вывод, «увязав неудачи КНДР с мерами саботажа, предпринятыми с санкции 44-го президента Барака Обамы». Пять подземных ядерных испытаний в КНДР также не убедили спецслужбы США, «продолжавших верить, что этой стране потребуется еще несколько лет на создание водородной бомбы», добавила газета.
Сегодня бывшие и действующие сотрудники ЦРУ и других разведывательных ведомств признают, что их неспособность предвидеть стремительный рывок, совершенный за последние месяцы в реализации ракетно-ядерной программы Пхеньяна, «явилась одним из самых значимых просчетов Америки».
По оценке автора, это обстоятельство объясняет «непоследовательность заявлений и курса в данном вопросе неискушенной администрации президента Трампа».
По словам одного из источников газеты, «ключевая ошибка заключалась в том, что, с точки зрения спецслужб США, Пхеньяну потребуется столько же времени для овладения ракетными технологиями, сколько любой другой стране в период холодной войны».
Собеседник пояснил, что в Вашингтоне «недооценили возможности КНДР в компьютерном моделировании и в использовании опыта третьих стран, а также решительность и целеустремленность Ким Чен Ына». Последний год стал «поучительным уроком» в вопросе «о пределах возможностей электронной и спутниковой разведки США при проведении секретных операций против страны с сравнительно слабой экономикой».
Напомним, осенью 2017 года Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты, а также о создании самой МБР, способной доставить этот заряд в любую точку Соединенных Штатов.
К такому выводу издание пришло после опроса ряда бывших и действующих сотрудников ЦРУ и других спецслужб.
Собеседники газеты признали, что в начале президентства Дональда Трампа «разведка напрасно успокаивала его, утверждая, что у Вашингтона остается в запасе минимум четыре года, чтобы замедлить или остановить разработку Пхеньяном ракеты, способной доставить ядерную боеголовку до территории США».
«В 2016 году КНДР испытала восемь ракет средней дальности, из которых семь взорвались на стартовой площадке или развалились в полете», – цитирует издание ТАСС.
По его данным, американская разведка сделала из этого неверный вывод, «увязав неудачи КНДР с мерами саботажа, предпринятыми с санкции 44-го президента Барака Обамы». Пять подземных ядерных испытаний в КНДР также не убедили спецслужбы США, «продолжавших верить, что этой стране потребуется еще несколько лет на создание водородной бомбы», добавила газета.
Сегодня бывшие и действующие сотрудники ЦРУ и других разведывательных ведомств признают, что их неспособность предвидеть стремительный рывок, совершенный за последние месяцы в реализации ракетно-ядерной программы Пхеньяна, «явилась одним из самых значимых просчетов Америки».
По оценке автора, это обстоятельство объясняет «непоследовательность заявлений и курса в данном вопросе неискушенной администрации президента Трампа».
По словам одного из источников газеты, «ключевая ошибка заключалась в том, что, с точки зрения спецслужб США, Пхеньяну потребуется столько же времени для овладения ракетными технологиями, сколько любой другой стране в период холодной войны».
Собеседник пояснил, что в Вашингтоне «недооценили возможности КНДР в компьютерном моделировании и в использовании опыта третьих стран, а также решительность и целеустремленность Ким Чен Ына». Последний год стал «поучительным уроком» в вопросе «о пределах возможностей электронной и спутниковой разведки США при проведении секретных операций против страны с сравнительно слабой экономикой».
Напомним, осенью 2017 года Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты, а также о создании самой МБР, способной доставить этот заряд в любую точку Соединенных Штатов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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