Коэн: у Кремля не было причин провоцировать конфликт на Украине
Историю кризиса на Украине искажают политические мифы и профессиональная некомпетентность американских СМИ, приводит РИА Новости мнение почетного профессора Принстонского и Нью-Йоркского университетов, специалиста по России Стивена Коэна.
Коэн отметил, что на пути у разрешения этого кризиса «стоят две противоположные версии» его начала.
Первая – версия США – это исключительно "агрессия" Москвы и российского президента Владимира Путина. Вторая – версия РФ – это "агрессия" Евросоюза и НАТО, за которыми стоит Вашингтон.
По мнению профессора, «в этой истории есть немало дурных намерений, заблуждений и просчетов», однако, в общем и целом, версия Москвы, которую американские СМИ полностью игнорируют, является «более близкой к историческим реалиям 2013-2014 годов».
Он напомнил, что в январе 2014-го у Путина, который тогда готовился к Олимпийским играм в Сочи, намереваясь продемонстрировать, что Россия – это независимый и достойный доверия партнер в международных делах, «не было никаких причин провоцировать масштабный международный кризис с Западом или с "братской" Украиной».
Он напомнил, что «начало кризиса было ускорено соглашением о "партнерстве", которое Евросоюз предложил заключить президенту Украины Виктору Януковичу и от которого последний отказался в ноябре 2013 года». Российское руководство старалось убедить ЕС сделать экономическое соглашение с Украиной трехсторонним, то есть включающим Москву. Но как бы то ни было, «лидеры Евросоюза отказались, внушив Киеву, что ему необходимо сделать выбор между Россией и Западом», – добавил эксперт.
Коэн также заявил, что «в течение многих лет западные структуры вкладывали миллиарды долларов в Украину, чтобы подготовить ее к "цивилизационным" ценностям Запада, то есть "марш" на нее начался задолго до событий на Майдане». Поэтому существуют сомнения, «можно ли вообще назвать переворот в феврале 2014 года "демократической революцией", учитывая, что часть олигархических сил остается на своих местах».
Коэн отметил, что на пути у разрешения этого кризиса «стоят две противоположные версии» его начала.
Первая – версия США – это исключительно "агрессия" Москвы и российского президента Владимира Путина. Вторая – версия РФ – это "агрессия" Евросоюза и НАТО, за которыми стоит Вашингтон.
По мнению профессора, «в этой истории есть немало дурных намерений, заблуждений и просчетов», однако, в общем и целом, версия Москвы, которую американские СМИ полностью игнорируют, является «более близкой к историческим реалиям 2013-2014 годов».
Он напомнил, что в январе 2014-го у Путина, который тогда готовился к Олимпийским играм в Сочи, намереваясь продемонстрировать, что Россия – это независимый и достойный доверия партнер в международных делах, «не было никаких причин провоцировать масштабный международный кризис с Западом или с "братской" Украиной».
Разумные или нет, но все его шаги с тех пор носили в основном реактивный, а вовсе не "агрессивный" характер, включая его действия в Крыму и на востоке Украины,сказал Коэн.
Он напомнил, что «начало кризиса было ускорено соглашением о "партнерстве", которое Евросоюз предложил заключить президенту Украины Виктору Януковичу и от которого последний отказался в ноябре 2013 года». Российское руководство старалось убедить ЕС сделать экономическое соглашение с Украиной трехсторонним, то есть включающим Москву. Но как бы то ни было, «лидеры Евросоюза отказались, внушив Киеву, что ему необходимо сделать выбор между Россией и Западом», – добавил эксперт.
Коэн также заявил, что «в течение многих лет западные структуры вкладывали миллиарды долларов в Украину, чтобы подготовить ее к "цивилизационным" ценностям Запада, то есть "марш" на нее начался задолго до событий на Майдане». Поэтому существуют сомнения, «можно ли вообще назвать переворот в феврале 2014 года "демократической революцией", учитывая, что часть олигархических сил остается на своих местах».
Антидемократические корни нынешнего киевского режима продолжают сказываться на его работе. Президент Петр Порошенко стал крайне непопулярным среди украинцев. Его режим остается насквозь коррумпированным,заключил профессор.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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