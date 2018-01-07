14:35 07 января

Коэн: у Кремля не было причин провоцировать конфликт на Украине

Историю кризиса на Украине искажают политические мифы и профессиональная некомпетентность американских СМИ, приводит РИА Новости мнение почетного профессора Принстонского и Нью-Йоркского университетов, специалиста по России Стивена Коэна.



Коэн отметил, что на пути у разрешения этого кризиса «стоят две противоположные версии» его начала.


Первая – версия США – это исключительно "агрессия" Москвы и российского президента Владимира Путина. Вторая – версия РФ – это "агрессия" Евросоюза и НАТО, за которыми стоит Вашингтон.

По мнению профессора, «в этой истории есть немало дурных намерений, заблуждений и просчетов», однако, в общем и целом, версия Москвы, которую американские СМИ полностью игнорируют, является «более близкой к историческим реалиям 2013-2014 годов».

Он напомнил, что в январе 2014-го у Путина, который тогда готовился к Олимпийским играм в Сочи, намереваясь продемонстрировать, что Россия – это независимый и достойный доверия партнер в международных делах, «не было никаких причин провоцировать масштабный международный кризис с Западом или с "братской" Украиной».

Разумные или нет, но все его шаги с тех пор носили в основном реактивный, а вовсе не "агрессивный" характер, включая его действия в Крыму и на востоке Украины,
сказал Коэн.

Он напомнил, что «начало кризиса было ускорено соглашением о "партнерстве", которое Евросоюз предложил заключить президенту Украины Виктору Януковичу и от которого последний отказался в ноябре 2013 года». Российское руководство старалось убедить ЕС сделать экономическое соглашение с Украиной трехсторонним, то есть включающим Москву. Но как бы то ни было, «лидеры Евросоюза отказались, внушив Киеву, что ему необходимо сделать выбор между Россией и Западом», – добавил эксперт.

Коэн также заявил, что «в течение многих лет западные структуры вкладывали миллиарды долларов в Украину, чтобы подготовить ее к "цивилизационным" ценностям Запада, то есть "марш" на нее начался задолго до событий на Майдане». Поэтому существуют сомнения, «можно ли вообще назвать переворот в феврале 2014 года "демократической революцией", учитывая, что часть олигархических сил остается на своих местах».

Антидемократические корни нынешнего киевского режима продолжают сказываться на его работе. Президент Петр Порошенко стал крайне непопулярным среди украинцев. Его режим остается насквозь коррумпированным,
заключил профессор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 42

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  1. 210окв Сегодня, 12:04
    Конечно не было Секрет Полишинеля открыл..На эту тему на Западе можно уже монографии писать больше чем "Война и мир".
    210окв
    1. Spartanez300 Сегодня, 12:15
      Какой бы ни был не популярным Поросенко среди украинцев не имеет значения , он дает волю действий бандитам , националистам и прочему отребью а также умело лижет зад западу , потому он до сих пор в кресле президента . Насчет того кто развязал конфликт на Украине может любой если он конечно не зомбированное растение , для этого нужно просто сопоставить некоторые факты .
      Spartanez300
      1. oleg-gr Сегодня, 12:45
        Большое словоблудие, называемое "агрессией РФ на Украину", не всем запудрило мозги. Другое дело, что таких единицы. Основная масса западного "пипл" все это послушно хавает. Просветление наступает у тех, кто к нам приезжает на некоторое время.
        oleg-gr
        1. Идущий Сегодня, 12:51
          Цитата: oleg-gr
          Большое словоблудие, .


          Это не словоблудие , это часть войны , которую Запад , возглавляемый США , ведет против России , причем войну только за интересы США , а на Европу наступил американский сапог и не дает им даже пикнуть.
          Идущий
          1. bulvas Сегодня, 13:57
            Цитата: 210окв
            Конечно не было Секрет Полишинеля открыл


            Пусть говорят, чем чаще - тем лучше.
            Вода камень точит
            bulvas
          2. sergevonsohrn Сегодня, 14:09
            согласен полностью! и россии надо действовать в своих интересах! без всяких там " а что запад скажет?" и " как бы чего не вышло...."! с волками жить- по-волчьи выть.... это закон жизни!
            sergevonsohrn
    2. хрыч Сегодня, 12:18
      Профессор Коэн - позиционирует себя мудрым коэном (служителем Храма, хотя по факту из хазар)
      Цитата: 210окв
      Секрет Полишинеля открыл..

      Ну, иногда скажешь очевидную правду и за мудрого сойдешь. Но так и не говорят главное, что было в тех пирожках Нуланд ... до сих ходят, слетевшие с катушек belay Причем, как Мишико не в себе, то плачет, то смеется, то Карлсона изображает, то ест галстуки, то охрана его ловит и валит на землю, теперь Петро вечно в абстиненции и начал правду говорит, то награждает за провал на Саур-Могиле, то говорит о «подлости украинского режима». Надо назвать это явление "Синдромом Коэна", когда лживый пациент несет чистую правду laughing
      хрыч
    3. vovanpain Сегодня, 12:43
      Цитата: 210окв
      Конечно не было Секрет Полишинеля открыл..На эту тему на Западе можно уже монографии писать больше чем "Война и мир".

      В принципе Коэн этот секрет Полишинеля и при Обезьяныче открывал,так же как и Крейг Пол Робертс
      Кавалер Ордена Почётного легиона, республиканец, бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана (1981—1982). Работал старшим научным сотрудником Гуверовского института в Стэнфордском университете.Бывший редактор и обозреватель газет «Уолл-стрит-джорнел», «Businessweek» и «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». По словам Робертса, после того как он выступил с критикой политики Джорджа Буша мл., с 2004 года ему не позволяют печататься в основных газетах страны.Часто публикуется в журнале «CounterPunch» с критическими статьями о финансовой и экономической политике США времён администраций Буша-младшего и Барака Обамы.В 2009 году выступил с критикой «цветных революций» в Грузии и на Украине, назвав их спланированными акциями ЦРУ.В марте 2014 года охарактеризовал «Евромайдан» и смену власти на Украине как целенаправленную операцию США против России.Резко критиковал деятельность президента США Барака Обамы и его администрации в отношении украинского кризиса.В ноябре 2016 года обратился с просьбой о предоставлении российского гражданства
      Вот и Коэну наверняка придеться обращаться за гражданством России. hi
      vovanpain
      1. Идущий Сегодня, 12:53
        Не знаю , как за гражданством , но наезда ему не избежать. Приветствую Влад! hi drinks
        Идущий
        1. pvv113 Сегодня, 13:00
          Володя, Виктор, с Рождеством!
          Мне кажется, что профессора на западе просто-напросто не услышат. Это как глас вопиющего в пустыне hi
          pvv113
          1. Идущий Сегодня, 13:03
            Приветствую Владимир ! hi и тебя С Рождеством!
            Он уже давно "кричит" , где только можно , но его игнорируют , пока игнорируют , а скоро начнут преследовать.
            Идущий
            1. pvv113 Сегодня, 13:32
              Кричит-то давно, но на политику штатов и НАТОв это не влияет request
              pvv113
        2. vovanpain Сегодня, 13:05
          Цитата: Идущий
          Не знаю , как за гражданством , но наезда ему не избежать. Приветствую Влад! hi drinks

          Витя Здрав Будь! drinks hi Стивен Коэн вообще то частное лицо и тот еще жук.
          Стивен Коэн родился 25 ноября 1938 года в штате Кентукки. Его дед был еврейским переселенцем из принадлежавшей тогда царской России Литвы. Высшее образование по специальности «экономика и публичная политика» получил в Университете Индианы, который окончил в 1960 году. В 1959 году, проходя курс политики, истории и экономики в Англии, по приглашению друга принял участие в шестинедельной поездке по пяти советским городам. Пребывание в Советском Союзе пробудило у Коэна живой интерес к русской истории. По возвращении в Университет Индианы он взялся за изучение истории СССР под руководством советолога Роберта Такера.Коэн последовал за своим наставником в Колумбийский университет и по его совету избрал в качестве темы своей диссертации политическую биографию Николая Бухарина. В 1968 году была завершена эта диссертация, положенная в основу книги о Бухарине (издана в 1973 году). В 1975 году Коэн получил письмо от сына Бухарина, Юрия Ларина, прочитавшего книгу о своём отце и пригласившего её автора в Советский Союз. После встречи с Коэном Юрий Ларин совместно с журналистом Евгением Гнединым, работавшим в 1930-х годах под началом Бухарина в «Известиях», взялся за русский перевод книги Коэна (под псевдонимами Ю. и Е. Четверговы).В 1968—1998 годах профессор Принстонского университета.Коэн является другом президента СССР Михаила Горбачёва, был советником американского президента Джорджа Буша-старшего во время распада Советского Союза и встречался с дочерью Сталина Светланой Аллилуевой. В своих исследованиях и заметках Коэн предрекал перестройку; с её началом он подключился к общественной жизни в СССР. В частности, он не только принял участие в инициированной в 1978 году лондонским Фондом мира имени Бертрана Рассела кампании за восстановление доброго имени Бухарина в Советском Союзе, к которой присоединились социалистические и еврокоммунистические партии мира, но и непосредственно содействовал вдове Бухарина Анне Лариной в реабилитации её репрессированного мужа в 1988 году. Ныне Коэн входит в американский Совет по международным отношениям.По своим политическим убеждениям либерал (по европейской классификации — левый). Несмотря на то, что Коэн принадлежал к числу советологов, относившихся к Советской стране с симпатией, в СССР до начала перестройки он считался «антикоммунистом», на международной выставке-ярмарке в Москве в 1979 году экземпляр его книги о Бухарине был конфискован.С 1998 года преподавал курс «История России после 1917 года» на факультете искусств и наук Нью-Йоркского университета, профессор российских исследований.Его перу принадлежит ряд книг, включая «Переосмысливая советский опыт: политика и история с 1917 года» (англ. Rethinking the Soviet Experience: Politics and History Since 1917) и «Провал крестового похода. США и трагедия посткоммунистической России» (англ. Failed Crusade: America and the Tragedy of Post-Communist Russia). Широко известно его исследование «Бухарин. Политическая биография. 1888—1938» (англ. Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888–1938). В этой книге, являющейся исследованием взаимосвязи политической программы Бухарина и исхода внутрипартийной борьбы 1928—1929 годов, автор заочно полемизирует с Исааком Дойчером и Эдвардом Карром, рассматривающими позицию Льва Троцкого в качестве единственной альтернативы сталинизму в СССР. Коэн выдвигает концепцию «бухаринской альтернативы» (состоявшей в расширении внутрипартийной демократии вплоть до политического плюрализма, продолжении новой экономической политики и добровольной коллективизации) сталинскому «великому перелому».

          Вот такой жучара. drinks hi
          vovanpain
          1. Идущий Сегодня, 13:09
            На ютубе много его рассуждений , уже года четыре за ним наблюдаю , очень не простой человек.
            Идущий
            1. vovanpain Сегодня, 13:23
              Цитата: Идущий
              очень не простой человек.

              Это Витя профессионал с Большой Буквы и достойный противник,которого можно и нужно уважать,в отличие от нынешних американских политологов,трындящих о "злой" России.Вон в предыдущей новости спрашивали,где профессионалы?Вот они.
              Цитата: pvv113
              Володя, Виктор, с Рождеством!

              С Рождеством Христовым вас Друзья и счастья и всех благ! drinks hi
              vovanpain
  2. avt Сегодня, 12:05
    Как их плющит то ! bully Вот со времён Компьена . bully Когда их презик -Вилсон собственноручно отрезал от России Крым типа ,,по итогам Первой мировой".
    avt
  3. Rusland Сегодня, 12:07
    Приоткрыл занавес, но не более, похоже читал нашу переодику.
    Rusland
    1. амурец Сегодня, 12:41
      Цитата: Rusland
      Приоткрыл занавес, но не более, похоже читал нашу переодику.

      "Американский историк, занимающийся изучением истории СССР. Эмерит-профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов. Основной темой его работ является развитие Советской России после Октябрьской революции 1917 года, а также отношения с Соединёнными Штатами." И пишет он умные книги. Он не русофоб, а историк отношений СССР и США.
      Цитата: Геркулесыч
      Ну, Коэн из тех людей, кто думает своей головой. И советует умные вещи, только вот к его советам мало кто прислушивается, ибо он советует не совсем то, что хотят "ястребы " сидящие у руля сша.
      амурец
  4. Shkodnick Сегодня, 12:09
    Потом и его объявят Русским шпионом.
    Shkodnick
    1. Tusv Сегодня, 12:18
      Цитата: Shkodnick
      Потом и его объявят Русским шпионом.

      Это тренд такой. Специфически ультрамодный. Бабок не мерено белоголовая курица отыпет
      Tusv
  5. Tusv Сегодня, 12:12
    Смиритесь буржуины. Есть законы физики и математики. А есть закон России, когда на неё слишком наезжают, то прирастаем территориями. Не ну если вам на жизнь накакать и землицы навалом. Похороним за гос счет. не сумневайтесь
    Tusv
    1. Комментарий был удален.
  6. Геркулесыч Сегодня, 12:15
    Ну, Коэн из тех людей, кто думает своей головой. И советует умные вещи, только вот к его советам мало кто прислушивается, ибо он советует не совсем то, что хотят "ястребы " сидящие у руля сша.
    Геркулесыч
  7. Vard Сегодня, 12:15
    К сожелению это глас вопиющего в пустыне... Они там как тетерев токачь.... Только себя слышат... Вот и надо к ним относиться... Как они к нам... Не слушать... И делать все по своему...
    Vard
  8. НЕКСУС Сегодня, 12:17
    Я так понимаю,раз пропускают такие труды в защиту политики РФ в СМИ на Западе,то грядет большой слив Украины в унитаз,как западный проект,с аналогичным звуком. Интересно будет в этом случае понаблюдать за метаморфозой кастрюлеголовых ,до которых дойдет,что они остались без наставников и учителей,и что их банально кинули.
    НЕКСУС
    1. Tusv Сегодня, 12:32
      Цитата: НЕКСУС
      Я так понимаю,раз пропускают такие труды в защиту политики РФ в СМИ на Западе,то грядет большой слив Украины в унитаз

      Если речь об Украине, Андрюха, то товарищ Кац предлагается здатца Украине. Причем безоговорочно.. Провести Марш нациков по Москве до роскошных лимузинов, з написью Автозак и выбрать Путина bully drinks
      Tusv
    2. Васся Вассин Сегодня, 12:50
      Так я изначально такой план предвидел. Урину разорить, наплодить дибилоидов- скакунов, как можно больше, загнать в ярмо кредитов, а потом повесить как гирю на шею России! Все просто- как 2*2!
      Васся Вассин
  9. Korsar4 Сегодня, 12:22
    У Коэна - цикл информативных статей. Найти их нетрудно.
    Korsar4
  10. onix757 Сегодня, 12:27
    Какая разница теперь были причины или небыли, но коли сунулись нужно было доводить дело до конца. Полумеры не приводят к победе.
    onix757
  11. VAGNER Сегодня, 12:29
    У русских есть одна проблема, они выжидают и надеются на авось пронесет...! И вот "гром грянул, перекрестились !" И теперь их не остановить уже...Не спроста Россия рванула в Сирию, чтобы "пар выпустить" , на Украине нужно с холодной головой и спокойным сердцем действовать, там русский дух был и будет..Удачи вам русские дружины православные в борьбе с очередным "крестовым походом " Запада ..Храни Вас Бог!
    VAGNER
  12. Челдон Сегодня, 12:31
    мнение почетного профессора Принстонского и Нью-Йоркского университетов, специалиста по России Стивена Коэна
    Отчаянный человек,Стивен Коэн. Нужно определенное мужество,что бы высказать свое мнение,которое идет вразрез с общепринятым! hi
    Челдон
  13. Egorovich Сегодня, 12:39
    Коэн умный, здравомыслящий человек, но таких очень мало в матрасии. Остальным нужна Россия, стоящая на коленях, но такого никогда не было и не будет, поэтому до их скудного ума не доходит, как такое может быть.
    Egorovich
    1. мыслитель Сегодня, 13:19
      Сти́вен Фрэнд Ко́эн
      Орден Дружбы, «за большой вклад в укрепление российско-американского сотрудничества», 2008г. good
      мыслитель
      1. Egorovich Сегодня, 13:33
        У Тиллерсона точно такой же орден Дружбы и что же? Хотя взгляды у них практически противоположные по поводу России.
        Egorovich
      2. To be or not to be Сегодня, 14:17
        Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2008 г. № 1699

        О награждении орденом Дружбы Коэна С.Ф.
        pravo.gov.ru
        У К А З

        ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


        О награждении орденом Дружбы
        Коэна С.Ф.

        За большой вклад в укрепление российско-американского
        сотрудничества наградить орденом ДРУЖБЫ КОЭНА Стивена Франда -
        профессора истории Нью-Йоркского университета, Соединенные Штаты
        Америки.


        Президент Российской Федерации Д.Медведев

        Москва, Кремль
        1 декабря 2008 года
        N 1699
        To be or not to be
  14. pafegosoff Сегодня, 12:48
    Да, но таких "советологов" как Коэн осталось мало. А и остались,- так рот быстро затыкают. США и раньше-то была чисто полицейская диктатура, как отмечал Столыпин в докладе Николаю Второму. В тридцатые годы Сталинский режим, да и Гитлеровский были пацанами по сравнению с "демократическими" США, перемалывающих свой народ миллионами. Кстати, если бы не США и Великобритания, никакого "холокоста" не было бы. Именно американские и английские олигархи-евреи заложили в жертву миллионы европейских евреев. Это по их требованиям правительства США и Великобритании не только не пригласили к себе европейских евреев, но и стали возвращать корабли беженцев прямиком в газовые печи 3-го Рейха.
    Но виноваты во всём, конечно, только - РУССКИЕ!
    pafegosoff
  15. Волька Сегодня, 12:49
    разведка даром хлеб не ест, и контрразведка видимо тоже, да уже давно не секрет, Россия активно мониторила ситуацию в украине (срок аренды морских баз Крыма заканчивался, в этом все), имея за пазухой свою идею отчуждение Крыма под "благовидным предлогом", но сами украинцы, а по сути янки все ускорили, абсолютно не задумываясь от том, что играют на руку России, и России оставалась только принять "предложение", обратная связь также подтверждала правильность в принятии решения, мало того активно подталкивала к немедленным действиям, обыграть все по правилам международного права, причем с максимальной эффективностью, сегодня Крым наш и видимо навсегда, скакуны и их хозяева это понимают, но исправить ситуацию не в состоянии, пытаются гадить, но и это не остается без должного ответа. Так янки и прочие их воздыхатели в очередной раз потерпели провал причем по всем "фронтам" в отношении Крыма, сегодня Россия все больше "отвоевывает" свои позиции в международной политике, и как бы не отрицали это крикуны, ей завидуют все...
    Волька
  16. sir_obs Сегодня, 12:51
    Достали уже этой краиной, пора Уже своим домом заняться.
    sir_obs
  17. Алексий Сегодня, 12:57
    Да всё это понятно.
    Кто только слушает этого профессора?
    Алексий
  18. sabakina Сегодня, 13:08
    Хороший видимо мужик. Но то ли ещё будет...
    Глава института памяти Украины предлагает признать оккупацией нахождение страны в СССР
    sabakina
  19. Антарес Сегодня, 13:28
    Коэн также заявил, что «в течение многих лет западные структуры вкладывали миллиарды долларов в Украину, чтобы подготовить ее к "цивилизационным" ценностям Запада, то есть "марш" на нее начался задолго до событий на Майдане».

    ну а россияне говорят о "200 млрд" вложений в ту половину Украины(которая куплена российским капиталом)
    что мешало вести аналогичные вложения в "цивилизационные ценности Востока"?
    Ах да..отсутствие идеологии(кроме денег). Козыри были все у РФ(язык, культура, история, близость родственники и пр) и бездарно все слили...ладно бы если бы слили..так еще и вырастили с западом совместно проблему.
    Антарес
    1. Korsar4 Сегодня, 13:33
      А какая с 90-х годов доминирующая идеология - золотого тельца.

      А вот искать виноватых в церковном расколе, технологических расколах.

      Беда в том, что слишком разные учебники истории как в России, так и на Украине стали.
      И у поколения 30-летних мозги уже в разные стороны.
      Korsar4
  20. polpot Сегодня, 13:55
    Какая разумна людына 4 года потребовалось что бы понять кто виноват в украинском цирке
    polpot
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