Коэн: у Кремля не было причин провоцировать конфликт на Украине

Разумные или нет, но все его шаги с тех пор носили в основном реактивный, а вовсе не "агрессивный" характер, включая его действия в Крыму и на востоке Украины,

Антидемократические корни нынешнего киевского режима продолжают сказываться на его работе. Президент Петр Порошенко стал крайне непопулярным среди украинцев. Его режим остается насквозь коррумпированным,